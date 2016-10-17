слушать радио
Видеотрансляция

В результате теракта убит "Моторолла"

17/10/2016 01:06
Мнения

 Подло убит очередной легендарный командир донецкого ополчения Арсений Павлов, известный под позывным "Моторолла". Он  с самого  начала восстания в Новороссии был одним  из лиц олицетворяющих его.  Все помнят его боевой путь с эпизода, когда он в Славянске подбил в бою один из первых БТРов армии территории 404. Прошел всю войну, выжил. Но вот терактом достали.    

Вечная память герою!!! 

Редакция АРИ

P.S.

Считается, что убит украинской ДРГ, как, опять же, считается, были убиты Мозговой и Дремов. Тогда никого не нашли. Будут ли сейчас установлены виновные?  Найдут ли их? Украинские спецслужбы, получается, делают в ДНР и ЛНР все что хотят. Что-то не туда пошло в Новоросии. Очередная смерть легендарного  командира, во время действия договора  Минск-2.  Надо отдавать себе отчет, Минск-2 это не мир, война идет. 

Сейчас появляются версии, что "Мотороллу" уничтожили соратники. Очень  вряд ли. Он не высказывал каких-то особых амбиций, которое могли бы послужить причиной.  Убили агенты спецслужб территории 404. Задача запугать, лишить ополчение признанных лидеров. Внести раскол в ряды ополчения. Отсюда высказывания сошек с территории 404, что убийство Мотороллы организовали свои.  В то же время, нужно поднять боевой дух у своих. Все ведь все там понимают.

Кстати, методы политиков с территории 404 красноречиво говорят о психологии этих людей. 

Обсуждение
  • Моя первая мысль тоже была, что "свои" убили. Вторая мысль, а зачем? Моторола в корне отличался от Мозгового. У Него не было политических амбиций, да вообще не было никокого рвения к какому-либо виду власти и тд. Он был простым (талантливым) войном, работягой и добряком ( не для врага конечно). Убивать "своим" его совсем не надо. Кроме того, посмотрел видео где Захарченко обратился по поводу этой смерти к прессе, и сразу увидел, что он не врет, тронут до глубины души. Еще одно подтверждение что верхи нипричем.
  • Вы строите свои рассуждения на основе "свои" и "верхи", не определив прежде круг действия (область определения) обоих понятий. Если эту область не ограничивать территорией и властью ДНР (как делаете вы), но распространить до России и Кремля — ваши логические построения рассыпаются буквально на глазах. Зато легко угадываются контуры шахматной доски под названием "Минские соглашения" — где устранение "Мотороллы" лишь деталь (жертва легкой фигуры), а поведение Захарченко (очевидно, не посвященного в планы специальной операции) — ход тяжелой фигурой.
  • Вы строите свои рассуждения на основе "свои" и "верхи", не определив прежде круг действия (область определения) обоих понятий. Если эту область не ограничивать территорией и властью ДНР (как делаете вы), но распространить до России и Кремля — ваши логические построения рассыпаются буквально на глазах. Зато легко угадываются контуры шахматной доски под названием "Минские соглашения" — где устранение "Мотороллы" лишь деталь (жертва легкой фигуры), а поведение Захарченко (очевидно, не посвященного в планы специальной операции) — ход тяжелой фигурой.
  • Ответ Sergej Sokolov. Вы строите свои рассуждения на основе "свои" и "верхи", не определив прежде круг действия (область определения) обоих понятий. Если эту область не ограничивать территорией и властью ДНР (как делаете вы), но распространить до России и Кремля — ваши логические построения рассыпаются буквально на глазах. Зато легко угадываются контуры шахматной доски под названием "Минские соглашения" — где устранение "Мотороллы" лишь деталь (жертва легкой фигуры), а поведение Захарченко (очевидно, не посвященного в планы специальной операции) — ход тяжелой фигурой.
  • Согласен с вами, у этого садиста по кличке "Моторола" - символ “русского мира” на лбу бегущей строкой было написано, что он дегенерат. Только это не лицо "русского мира", а его говно.
  • Понимаю Ваше негодование! "Погоны от Гиви" и без десерта... принимайте слабительное - стресс как рукой снимет.
  • ЧЁ ВЫ ТУТ НЕСЁТЕ??? - КАКИЕ ГЕРОИ???... ТАМ ДУРАКИ ДРУГ ДРУГА МОЧАТ А ВЫ ТУТ В НИХ ГЕРОЕВ УВИДАЛИ... И КАРАБАНОВ ВАШ ТАКАЯ ЖЕ РЕЗИНКА КАК И ЭТОТ МОТОРОЛА С ПРОЧИМИ ЧУРКИ... ЗАТКНИТЕ СВОИ НЕМЫТЫЕ КЛЮВЫ ВСЯКИЕ ПОЛУКРОВКИ ХЗ ОТКУДА... РУССКИХ И ХОХЛОВ ПОПУТАЛИ ВОТ ТАКИЕ ПРАВОКАТОРЫ И ФРИКИ ТИПА КАРАБАНОВА - СВОИМИ ПСЕВДО-МЫСЛЯМИ ЖИВЯ В ШВЕЙЦАРИИ С САЙТОВ ИЗ КАНАДЫ И АМЕРИКИ - И ДЕЙСТВИЯМИ ВСЯКИХ АВТОСЛЕЗАРЕЙ - ПРАВИЛЬНО ИХ МОЧАТ И ПОХЕР КТО - ПУСТЬ ДАЛЬШЕ МОЧАТ ЛЮДИ В ФОРМЕ ДРУГ ДРУГА - НЕ МЕШАЙТЕ ИМ - ЭТО ОТБРОСЫ ОБЩЕСТВА ИБО НОРМАЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК НЕ БУДЕТ ТРЕНИРОВАТЬСЯ ВСЮ ЖИЗНЬ УБИВАТЬ ТАКИХ ЖЕ ЛЮДЕЙ КАК ОН САМ - ИБО ЭТО ВЫРОЖДЕНЧЕСТВО... ЛЮБОЙ ВОЯКА ИЛИ МЕНТ ДОЛЖЕН УБИРАТЬСЯ НАСЕЛЕНИЕМ КАК ОККУПАНТ ОТ ГОСУДАРСТВА - НЕТ СРЕДИ НИХ НИ КАКИХ ГЕРОЕВ - ТАМ ВСЕГДА СРЕДИ НИХ ОДНИ РЕЗИНКИ И ЧУШКАРИ КОТОРЫЕ НЕ ОБСУЖДАЮТ ПРИКАЗЫ - А ГЛУПЫШУ КАРАБАНОВУ ЭТОГО НИКОГДА НЕ ПОНЯТЬ - ПОТОМУ ЧТО ОН САМ БОЛЬШЕ ПОХОЖ НА ХРИСТИАНУТОГО ЧЕМ НА РУССКОГО - КАКИМ ОН СКОРЕЕ ВСЕГО И НЕ ЯВЛЯЕТСЯ...
  • ЧЁ ВЫ ТУТ НЕСЁТЕ??? - КАКИЕ ГЕРОИ???... ТАМ ДУРАКИ ДРУГ ДРУГА МОЧАТ А ВЫ ТУТ В НИХ ГЕРОЕВ УВИДАЛИ... И КАРАБАНОВ ВАШ ТАКАЯ ЖЕ РЕЗИНКА КАК И ЭТОТ МОТОРОЛА С ПРОЧИМИ ЧУРКИ... ЗАТКНИТЕ СВОИ НЕМЫТЫЕ КЛЮВЫ ВСЯКИЕ ПОЛУКРОВКИ ХЗ ОТКУДА... РУССКИХ И ХОХЛОВ ПОПУТАЛИ ВОТ ТАКИЕ ПРАВОКАТОРЫ И ФРИКИ ТИПА КАРАБАНОВА - СВОИМИ ПСЕВДО-МЫСЛЯМИ ЖИВЯ В ШВЕЙЦАРИИ С САЙТОВ ИЗ КАНАДЫ И АМЕРИКИ - И ДЕЙСТВИЯМИ ВСЯКИХ АВТОСЛЕЗАРЕЙ - ПРАВИЛЬНО ИХ МОЧАТ И ПОХЕР КТО - ПУСТЬ ДАЛЬШЕ МОЧАТ ЛЮДИ В ФОРМЕ ДРУГ ДРУГА - НЕ МЕШАЙТЕ ИМ - ЭТО ОТБРОСЫ ОБЩЕСТВА ИБО НОРМАЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК НЕ БУДЕТ ТРЕНИРОВАТЬСЯ ВСЮ ЖИЗНЬ УБИВАТЬ ТАКИХ ЖЕ ЛЮДЕЙ КАК ОН САМ - ИБО ЭТО ВЫРОЖДЕНЧЕСТВО... ЛЮБОЙ ВОЯКА ИЛИ МЕНТ ДОЛЖЕН УБИРАТЬСЯ НАСЕЛЕНИЕМ КАК ОККУПАНТ ОТ ГОСУДАРСТВА - НЕТ СРЕДИ НИХ НИ КАКИХ ГЕРОЕВ - ТАМ ВСЕГДА СРЕДИ НИХ ОДНИ РЕЗИНКИ И ЧУШКАРИ КОТОРЫЕ НЕ ОБСУЖДАЮТ ПРИКАЗЫ - А ГЛУПЫШУ КАРАБАНОВУ ЭТОГО НИКОГДА НЕ ПОНЯТЬ - ПОТОМУ ЧТО ОН САМ БОЛЬШЕ ПОХОЖ НА ХРИСТИАНУТОГО ЧЕМ НА РУССКОГО - КАКИМ ОН СКОРЕЕ ВСЕГО И НЕ ЯВЛЯЕТСЯ...
  • ЧЁ ВЫ ТУТ НЕСЁТЕ??? - КАКИЕ ГЕРОИ???... ТАМ ДУРАКИ ДРУГ ДРУГА МОЧАТ А ВЫ ТУТ В НИХ ГЕРОЕВ УВИДАЛИ... И КАРАБАНОВ ВАШ ТАКАЯ ЖЕ РЕЗИНКА КАК И ЭТОТ МОТОРОЛА С ПРОЧИМИ ЧУРКИ... ЗАТКНИТЕ СВОИ НЕМЫТЫЕ КЛЮВЫ ВСЯКИЕ ПОЛУКРОВКИ ХЗ ОТКУДА... РУССКИХ И ХОХЛОВ ПОПУТАЛИ ВОТ ТАКИЕ ПРАВОКАТОРЫ И ФРИКИ ТИПА КАРАБАНОВА - СВОИМИ ПСЕВДО-МЫСЛЯМИ ЖИВЯ В ШВЕЙЦАРИИ С САЙТОВ ИЗ КАНАДЫ И АМЕРИКИ - И ДЕЙСТВИЯМИ ВСЯКИХ АВТОСЛЕЗАРЕЙ - ПРАВИЛЬНО ИХ МОЧАТ И ПОХЕР КТО - ПУСТЬ ДАЛЬШЕ МОЧАТ ЛЮДИ В ФОРМЕ ДРУГ ДРУГА - НЕ МЕШАЙТЕ ИМ - ЭТО ОТБРОСЫ ОБЩЕСТВА ИБО НОРМАЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК НЕ БУДЕТ ТРЕНИРОВАТЬСЯ ВСЮ ЖИЗНЬ УБИВАТЬ ТАКИХ ЖЕ ЛЮДЕЙ КАК ОН САМ - ИБО ЭТО ВЫРОЖДЕНЧЕСТВО... ЛЮБОЙ ВОЯКА ИЛИ МЕНТ ДОЛЖЕН УБИРАТЬСЯ НАСЕЛЕНИЕМ КАК ОККУПАНТ ОТ ГОСУДАРСТВА - НЕТ СРЕДИ НИХ НИ КАКИХ ГЕРОЕВ - ТАМ ВСЕГДА СРЕДИ НИХ ОДНИ РЕЗИНКИ И ЧУШКАРИ КОТОРЫЕ НЕ ОБСУЖДАЮТ ПРИКАЗЫ - А ГЛУПЫШУ КАРАБАНОВУ ЭТОГО НИКОГДА НЕ ПОНЯТЬ - ПОТОМУ ЧТО ОН САМ БОЛЬШЕ ПОХОЖ НА ХРИСТИАНУТОГО ЧЕМ НА РУССКОГО - КАКИМ ОН СКОРЕЕ ВСЕГО И НЕ ЯВЛЯЕТСЯ...
  • Может минские соглашения начали выполнять господа...
  • Появился повод для текстового материала. Лучше бы его не было.
  • Написал человек даже близко не знавший как охраняли Мотора, и как охраняли дом в котором он жил. Никак.
  • Как бы хреново дом не охранялся, но так что бы незаметно, какими-то чужаками устроить это убийство!? Не реально. Если совершенно посредственный следователь взялся бы за дело, то установит исполнителей на раз два. Там отовсюду торчат уши убийц. Но никакого следствия не будет, будет его эмитация с нулем на выходе. Теперь за Гиви надо молиться.
  • Возможно убийство Мотороллы связано с его командировкой в ЛНР во время "госпереворота" . Не исключено что он стал нежелательным свидетелем чего то...
  • Как кому, кому на Руси жить хорошо, лжецам-жуликам-проходимцам и бандитам с ворами. Интернациональной банде.
  • Ярко загоревшейся "звезде" российской политики Володину, вся эта возня с ДНР и ЛНР не нужна.Все должно закончится к моменту его восседания в кресло премьера. Втечении года все должно прекратится там.И все должно произойти при нынешнем гаранте.Что б тень этих событий не падала на Вячеслава.
  • А почему бы для стрелковых-гиркиных некрологи не подготовить? А то выглядит как кошерный забой героев в ЛДНР. Ребята инстинктивно понимали это и в открытую говорят, что самоубийцы. Ах@енная война, похожая на принудительное уничтожение.
  • Ярко загоревшейся "звезде" российской политики Володину, вся эта возня с ДНР и ЛНР не нужна.Все должно закончится к моменту его восседания в кресло премьера. Втечении года все должно прекратится там.И все должно произойти при нынешнем гаранте.Что б тень этих событий не падала на Вячеслава.
  • Дегенерат заслужил то, что желал другим..
  • За своих родных нужно молиться.а не за каких-то "мутных гиви"
  • Моторола точно знал, что его убьют — не чужие, так свои. Об этом он незадолго до смерти признался журналистке, которая рассказала об этом «Ридусу». «Я — смертник, я это знаю и отношусь к этому факту с холодным сердцем», — сказал Арсений Павлов журналистке американского телеканала «Настоящее время» Шахиде Тулугановой. Снимая фильм про события в «Новороссии», Шахида, словно в фильмах (только игровых) про шпионов отважно пересекала блокпосты между украинскими военными и отрядами ополченцев, перемещалась по территории ДНР на разных видах транспорта и в итоге оказалась лицом к лицу с самым медийно раскрученным полевым командиром Донбасса. «Моторола» (слева) был вежлив и холоден © Шахида Тулуганова ...... «Я умею говорить нормальным языком, — видя ее удивление, оправдывался Моторола. — Но с российскими журналистами по-другому нельзя. Эти бизоны по-другому не понимают» — цитирует журналистка своего визави.
  • Дегенерат заслужил то, что желал другим..
  • А труп не показывают
  • по большому счету он скорее пиар -воин
  • моторола 200
  • Как много может сказать фотография, запечатавшая мгновение на века. "Душевный" полевой командир, прячется за забором от своих безоружных солдат. За спиной у "душевного" командира вооруженная до зубов "держиморда" при каске и автомате. Взгляд юного мальчика на Карновального Моторолу "что с тобой разговаривать шкура" "говорить с тобой себе дороше".
  • Это третье убийство потрясает вероломностью кремлевских кукловодов. Пусть эти Моторола, Мозговые, Дремовы были глупыми подстилками, прокладками для ватиканско-романовской алистокрадии шуваловых, нарышкиных, сечиных, михалковых, румянцевых, мироновых, малаховых и пр. Володиных, Васильевых Но от потрясения в голове пусто, только слова песни И.Талькова Уходил воевать На проклятье отца "Ты идешь воевать за народную власть со своим же народом" И молчание брата Он ответил: "Так надо, Но вам не понять" Бывший подъесаул Преуспел в той войне И закончил ее На посту командарма Природа мудра! И Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг На тернистой дороге. Наступает момент, Когда каждый из нас У последней черты Вспоминает о Боге! Вспомнил и командарм О проклятье отца Когда щелкнул затвор... И девять граммов свинца Отпустили на суд Его грешную душу.
  • "выглядит как кошерный забой героев в ЛДНР" -так и есть. Стрелков об этом постоянно говорит - " Минские соглашения - позор России "
  • Как кому, кому на Руси жить хорошо, лжецам-жуликам-проходимцам и бандитам с ворами. Интернациональной банде.
  • А кто он вообще такой что бы говорить за русских?
  • Вспомните когда в Минске о чём-то соглашались, война не прекращалась, даже со всего мира съехались легионеры. Какое перемирие, война везде по всей земле не прекращается. Вроде в рф как бы мирное время, но кладбища растут прогрессивно, по круче чем в ЛДНР, нужно быть наивным блаженным, что бы верить адептам большевизма в состряпанные официально бумаги. Что за детский сад? Какую войну объявили? Она давно идёт! Это 3-я мировая идёт, но в форме раздела влияния на регионы, а нам про патриотизм в уши ссат. -- https://news.mail.ru/politics/27482915/?frommail=1 видите как этот шкет разделяет жителей от своих же защитников. Ну не бес? А впрочем такой приём "водораздела" можно наблюдать и в гражданской жизни.
  • Троллья морда нерусская. Недолго вам - тварям еще на Руси изъебываться!!! Придет время, рыдать падлы будете кровавыми слезками!!! И за мотороллу, и за других ребят русских и за весь русский народ, мы с вас ответ спросим!!!
  • А кто он вообще такой что бы говорить за русских?
  • Хотя со стерхами не летал, у него(красовец - по коломойскому) другая роль расписана и очень мутная идущая в разрез конкретно русским интересам, так как слишком занялся бумажными мемуарами. Не удивительный ответ, у вас и триколор наверное считается русским.
  • За своих родных нужно молиться.а не за каких-то "мутных гиви"
  • уважаемый, ЧТО сделал Павлов полезного для цивилизации? он сделал какое-то мировое открытие? он изобрел эликсир против рака? ЧТО ЧТО ОН СДЕЛАЛ ПОЛЕЗНОГО чтобы ему уделять столько внимания сколько ильичу бланку не уделялось?? жупел большевиков. еще один жупел. памятник, барельеф на стене, город имени моторолы, отряд пионеров имени моторолы, ну еще и конечно, по традиции скреп, объявить святомучеником невинноубиенным, святые мощи, плачущие иконы и т.п.
  • уважаемый, ЧТО сделал Павлов полезного для цивилизации? он сделал какое-то мировое открытие? он изобрел эликсир против рака? ЧТО ЧТО ОН СДЕЛАЛ ПОЛЕЗНОГО чтобы ему уделять столько внимания сколько ильичу бланку не уделялось?? жупел большевиков. еще один жупел. памятник, барельеф на стене, город имени моторолы, отряд пионеров имени моторолы, ну еще и конечно, по традиции скреп, объявить святомучеником невинноубиенным, святые мощи, плачущие иконы и т.п.
  • Троллья морда нерусская. Недолго вам - тварям еще на Руси изъебываться!!! Придет время, рыдать падлы будете кровавыми слезками!!! И за мотороллу, и за других ребят русских и за весь русский народ, мы с вас ответ спросим!!!
  • Хотя со стерхами не летал, у него(красовец - по коломойскому) другая роль расписана и очень мутная идущая в разрез конкретно русским интересам, так как слишком занялся бумажными мемуарами. Не удивительный ответ, у вас и триколор наверное считается русским.
  • Я вот помню,прямой эфир "Радио Юность " слушал ночью с Владом Листьевым . Это было где-то за полгода до его убийства. На вопрос ведущего:"Чего вы больше всего боитесь", Влад ответил:"Боюсь, что меня убьют, у нас в стране это так легко делается"- не дословно, но практически дословно. И я не удивился,когда утром услышал о его гибели. Киев объявил Павлова террористом,обещал и просто обязан был его уничтожить по примеру кремлевских уголовников, уничтоживших законно избранного Президента Чечни Дудаева. Московские углы не стеснялись и даже с гордостью взяли на себя ответственность за ликвидацию Дудаева и плевали на мнение мирового сообщества. Американцы не без бахвальства взяли на себя ответственность за убийство первого террориста мира Бен Ладана. А киевские молодгвардейцы молчат. А почему молчат? Боятся эту, не в обиду многим, шпану? Да за ними США, НАТО и весь прогрессивный мир стоит. Понятно, что фигура Павлова мелковата в мировом масштабе. В США о таком "подполковнике" даже не догадывались,хотя,кажись, вносили его куда-то в списки санкционные. Но Киев молчит и даже заявляет противоположное. А ведь могли бы, приписав себе это убийство, авторитет и рейтинг свой поднять. И не думаю, что "моторолла" вселял панический ужас в киевских солдатиков-рекрутов. А клепать "героев" Кремлевские уголовники могут пачками, как "колпинские пельмени". И не надо говорить, что ДНР воюет на народные пожертвования ,воюет без финансовой поддержки москвы, а значит не подчиняется Москве. "Русский мир" поперек горла кремлевским комунякам стоит, они его реально ссат. А если сольют Новороссию и "герой" моторолла в Россию приедет? Очередного гиркина-стрелкова им не хватало. А если Павлов сам решил СБУ сдаться или проверку "конторы" не прошел, мы столько всего узнаем, это же всему кремлю сухари придется сушить!!! Ликвидация "мотороллы" еше раз подтверждает скорейший слив кремлем ЛНР,ДНР, но это если придерживаться двоичного кодирования "Киев-Москва".
  • Я вот помню,прямой эфир "Радио Юность " слушал ночью с Владом Листьевым . Это было где-то за полгода до его убийства. На вопрос ведущего:"Чего вы больше всего боитесь", Влад ответил:"Боюсь, что меня убьют, у нас в стране это так легко делается"- не дословно, но практически дословно. И я не удивился,когда утром услышал о его гибели. Киев объявил Павлова террористом,обещал и просто обязан был его уничтожить по примеру кремлевских уголовников, уничтоживших законно избранного Президента Чечни Дудаева. Московские углы не стеснялись и даже с гордостью взяли на себя ответственность за ликвидацию Дудаева и плевали на мнение мирового сообщества. Американцы не без бахвальства взяли на себя ответственность за убийство первого террориста мира Бен Ладана. А киевские молодгвардейцы молчат. А почему молчат? Боятся эту, не в обиду многим, шпану? Да за ними США, НАТО и весь прогрессивный мир стоит. Понятно, что фигура Павлова мелковата в мировом масштабе. В США о таком "подполковнике" даже не догадывались,хотя,кажись, вносили его куда-то в списки санкционные. Но Киев молчит и даже заявляет противоположное. А ведь могли бы, приписав себе это убийство, авторитет и рейтинг свой поднять. И не думаю, что "моторолла" вселял панический ужас в киевских солдатиков-рекрутов. А клепать "героев" Кремлевские уголовники могут пачками, как "колпинские пельмени". И не надо говорить, что ДНР воюет на народные пожертвования ,воюет без финансовой поддержки москвы, а значит не подчиняется Москве. "Русский мир" поперек горла кремлевским комунякам стоит, они его реально ссат. А если сольют Новороссию и "герой" моторолла в Россию приедет? Очередного гиркина-стрелкова им не хватало. А если Павлов сам решил СБУ сдаться или проверку "конторы" не прошел, мы столько всего узнаем, это же всему кремлю сухари придется сушить!!! Ликвидация "мотороллы" еше раз подтверждает скорейший слив кремлем ЛНР,ДНР, но это если придерживаться двоичного кодирования "Киев-Москва".
  • А если придерживаться кода Киев-ВЧК USA?
  • Если кремль не причем, тогда где ответные действия? Предположим, что украинцы это сделали. Самостоятельно украинцам это не нужно, они просто хотят жить как европейцы. Значит был заказ, были разговоры, какое то время на планирование, выбор цели и времени. Тогда вопрос, а где была российская разведка??? Разведка России должна не то, что телефоны украинских генералов прослушивать, сны ихние просматривать и мысли читать. Если они этого не могут, значит это не разведка, а гумно, пусть идут улицы подметать если кроме просмотра комментариев в соц.сетях они ничего больше не умеют.
  • На смерть Героя - нестыковки ( фото и видео с меньшим количеством цензуры ) http://ne-skazu.livejournal.com/2136831.html
  • https://www.youtube.com/watch?v=ZJ72n4u0fWQ