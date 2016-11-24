К. Илюмжинов: .... президент, который встречался с инопланетянами

17 лет назад Кирсан Илюмжинов впервые рассказал о встрече с инопланетянами. Интересно, что спустя 17 лет он вновь рассказывает об этом случае, не смущаясь насмешек и обвинений в неадекватности. Человек был президентом российской республики, ныне президент Всемирной шахматной федерации - ФИДЕ. Было и есть что терять. Это интервью от 23 ноября 2016 года, интересно некоторыми пояснениями Илюмжинова. В том числе о причинах замалчивания данной темы и о версии Илюмжинова относительно мотивов убийства Кеннеди. Хотя этот материал взят с сайта "Эха Москвы", тем не менее он интересен для общего понимания темы. Ред. АРИ
А.Гусаров― В эфире программа A-Team. И у нас в гостях сегодня Кирсан Илюмжинов, президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ), в прошлом глава республики Калмыкия. 17 лет глава Калмыкии и 21 годы вы возглавляете Международную шахматную федерацию. И я представлю наших ведущих. По традиции эфир всегда ведут Алексеи. Мы называем друг друга по фамилиям: Осин, Соломин, Нарышкин и я, Гусаров. Первый вопрос задает Соломин.
А.Соломин― Кирсан Николаевич, один из самых известных кейсов, которые можно прочитать, если изучаешь вашу биографию, это ваше неожиданное признание по поводу инопланетян.
К.Илюмжинов― Было такое в сентябре 97-го года.
А.Осин― Потом случился дефолт сразу практически.
К.Илюмжинов― Мы единственные, которые вышли из этого дефолта. Мы за неделю до того, как Сергей Кириенко объявил дефолт…
А.Соломин― Мы – это Калмыкия республика.
К.Илюмжинов― Республика Калмыкия. Тогда доллар был 5 рублей. Мы успели поменять за две недели. Мы приняли постановление правительства. Далее вышел закон народного хурала, парламента Республики Калмыкия, чтобы всю задолженность и те деньги, которые были на счетах Национального банка Республики Калмыкия, вперед выдать всем учителям, врачам… И буквально через две недели доллар стал стоить больше 30 рублей. Мои коллеги президенты и губернаторы начали жаловаться: «Кирсан, ты знал. Почему не предупредил?»
А.Осин― Инопланетяне подсказали.
К.Илюмжинов― Нет, я почувствовал тогда, когда ситуация по ГКО… То есть я посмотрел уже как экономист, как бизнесмен, что этот пузырь не может так долго надуваться. Где-то он должен схлопнуться. Но так как в августе все время что-то случается, когда находятся в отпусках — и вот в это время я находился в Крыму. Там у меня как раз была Всемирная детская шахматная Олимпиада. И вот в беседе с некоторыми иностранными друзьями я почувствовал, что что-то будет и позвонил председателю парламента, председателю правительства. И за два дня мы приняли закон.
А.Соломин― Но я верну вас все-таки к истории с инопланетянами. В моем представлении люди, которые публично заявляют о своем контакте с инопланетянами, они вдруг резко исчезают из общественного пространства. Они оказываются либо где-то у военных…
А.Осин― Либо в лечебных учреждениях.
А.Соломин― Или в лечебных учреждениях.
К.Илюмжинов― Или как Кеннеди. Его застрелили… Вчера, кстати, передача по РЕН ТВ ночью была – там как раз показывали, что Джон Кеннеди, когда заинтересовался, хотел побывать на базе 51, как она называется; и когда у шефа Пентагона и Центрального разведывательного управления попали ему некоторые документы, и он хотел это не просто опубликовать, а выступить на Генеральной сессии ООН, — то через две недели он перестал…
А.Гусаров― А вы серьезно к этому относитесь?
К.Илюмжинов― Не то что серьезно. Я и раньше и сейчас как бы сталкиваюсь и с людьми, и с политиками, и с президентами государств, которые боятся это озвучивать. Один президент из «двадцатки». Ну, «двадцатка» — это крупнейшие государства. Вот он мне признался, что «Кирсан, слушай, тоже видел…». Я говорю: «А чего ты не говоришь?» Он говорит: «Я что, больной, что ли? У меня через месяц выборы. Моя партия скажет… Меня не только из моей партии – жена из дома выгонит».
А.Соломин― А почему вы рассказали и после этого продолжаете активную политическую жизнь?
К.Илюмжинов― Хороший вопрос. Я долго думал. Со мной это случилось в конце сентября, кажется 28 сентября 97-го года. И перед тем, как официально радио «Свобода» и журналистам ВВС это озвучить, где-то несколько месяцев, наверное, или полгода я мучился: говорить или не говорить. Но сначала я проверил, сон это были или не сон. Вот три свидетеля. Я у них постоянно спрашивал. То есть это мой однокурсник, министр там был, водитель. В конце концов, я решил сказать. Но перед тем, как озвучить журналистам, я взял два чистых белых листка. На одном написал: плюсы и минусы. Вот я, Кирсан Илюмжинов, президент ФИДЕ, Всемирной шахматной федерации, президент Калмыкии, если озвучу, все начнут нападать… В том числе, Гарри Каспаров. Он же начал выступать, когда он начал баллотироваться в президенты ФИДЕ, он сказал шахматистам: «Кто у вас президент? Он больной. Он с инопланетянами встречается». Так же и в Калмыкии ряд партий, которые критиковали меня. Политики, они говорили: «Кого вы, братья калмыки, избрали президентом?»
Ну, сложно было. Я считал как бы плюсы. Ни одного плюса не насчитал, там одни минусы. Я знал, что от меня могут отвернуться родные, близкие, друзья, бизнесмены, губернаторы, политики, президент России.
А.Осин― А почему? Ведь рано или поздно это все равно произойдет, если верить в теорию множественности миров.
К.Илюмжинов― Ну, трудно быть первым. Но если бы просто был Кирсаном, даже не бизнесменом, а где-то бы работал на заводе, где я работал слесарем, можно было бы сказать. Но, когда ты избран народом, когда за тобой стоит многомиллионная армия шахматистов и признаться в этом – в Москве сразу могут в Кащенко отвезти. И мне некоторые сразу после эфира позвонили некоторые знакомые, говорят: «Слушай, Кирсан, рядом Кащенко, давай мы тебя туда направим». И дома тоже не могли понять мои братья, родные, родители.
А.Гусаров― Я не понимаю другого…
К.Илюмжинов― Кто-то должен был принять удар, понимаете. Вот у меня психология такая self-made man – человек, которые сделал себя. И ты должен все время чего-то доказывать.
А.Осин― Зачем самому себе этот удар организовывать?
К.Илюмжинов― А потому что я почувствовал, что если я скажу… Те многие люди… вот даже НАСА в год фиксирует более 4 тысяч контактов. Кто-то должен быть первым именно публично сказать, принять удар на себя, тем самым вызвав споры, где-то негодование, где-то дискуссию. Так и получилось. Мне позвонил редактор NHK японской телерадиокомпании – мои друзья там работают, я в МГИМО учился с японским языком, поэтому у меня очень много японцев друзей позвонил, говорит: «Кирсан, мои журналисты… дай интервью. По итогам мы только кусочек показали по нашему телевидению, что есть такой сумасшедший как бы в России президент, который встречался с инопланетянами. Получилось, тысячи, десятки тысяч писем, звонков: «Мы тоже встречались, видели»». То есть, если политик говорит об этом, значит, что-то в этом есть.
А.Соломин― Почему вы пошли к журналистам, а не пошли к спецслужбам и не позвонили президенту?
К.Илюмжинов― Это был 97-й года. И так как я являлся членом Госсовета, я встретился с президентом Российской Федерации Борисом Николаевичем Ельциным, рассказал. Он на меня посмотрел, говорит: «Вернули?» — «Вернули». – «Ну, иди работай». Ну, я и пошел.
А.Соломин― То есть вашей информацией не воспользовались ни военные, ни спецслужбы.
К.Илюмжинов― А со спецслужбами не только как бы Российской Федерации, но и в других странах, с теми же американскими специалистами тоже, той же Южной Кореи. Я тут посещаю много стран, по сто стран. И в то время, я помню, 98-й год – я был а Великобритании, когда давал интервью ВВС, кстати, с Виши Анандом – он чемпион мира, и мы тогда решали вопрос о проведении матча за звание чемпиона мира в Лондоне. Мы давали это на стадион «Челси». И когда мы как бы рассказали о том, что мы собираемся проводить матч, и все вопросы как раз про инопланетян.
А.Гусаров― Мне кажется, что это был отличный пиар, Кирсан Николаевич.
К.Илюмжинов― Понимаете, для политика, если бы я только баллотировался, был бы кандидатом в депутаты Госдумы или в Совет Федерации, тогда можно было. А здесь одни минусы. То есть у меня было имя, известность. Выступив и приняв удар, я только бы навредил себе. Я все-таки шахматист, я на насколько ходов вперед просчитываю. Я когда начал просчитывать, анализировать эту ситуацию политическую, у меня 10-15 минусов, ни одного плюса не было. То есть я потерял доверие одно время среди знакомых, близких друзей, бизнесменов, политиков, губернаторов, министров. Я заходил в кабинеты правительства Российской Федерации или в администрацию президента России – некоторые хихикали…
А.Осин― У виска не крутили?
К.Илюмжинов― Даже недавно встречался тут с уважаемым человеком в эфире. Он мне говорит: «Кирсан, пожалуйста, только про «зеленых человечков» не рассказывай». Я говорю: «Не зеленые были, а оранжевые, желтые».
А.Осин― Кирсан Николаевич, а вот эти высоколобые, которые фигуры двигают, среди них у вас какая репутация: чудака, бизнесмена, начальника, царя – кого еще?
К.Илюмжинов― Ну, нормально. Я все время избираюсь. Уже 7 раз избирался. ФИДЕ — это открытая международная общественная структура. В 24-м году была создана. За всю историю ФИДЕ я 6-й президент ФИДЕ. И там были и дольше президенты: и Флоренсио Кампоманес, и Рюб, и которые по 25, 20, 13 лет были. Конечно, некоторые как бы не понимали. Вы знаете, наверное, чемпиона мира Василия Васильевича Смыслова, который был не просто чемпионом мира, а музыкант, певец. Он оперы пел…
В 2001 году во время открытия чемпионата мира по шахматам — в Кремлевском дворце съездов мы проводили; тогда вот Руслан Пономарев стал чемпионом мира, украинец – во время приема Василий Васильевич Смыслов, его супруга Надежда Александровна (ему тогда было уже за 85 лет), он меня взял за руку, отвел в сторону, сказал: «Кирсан, хочу один вопрос тебе задать, только да или нет ответь, смотри в глаза…». Василий Васильевич – это патриарх, это аксакал. Он высокий еще был. У него, помните, рост 190 был, в очках такой. Немного согнулся, руку взял: «Я по радио слышал, что ты встречался с инопланетянами. Да или нет? Смотри в глаза». Я ответил: «Василий Васильевич, конечно да. Чего я буду врать, говорить журналистам…». И он так повернулся: «Наденька, пожалуйста, публикуй наш дневник».
А случилось что. В 1974 году Василий Васильевич Смыслов играл в претендентском турнире с немецким гроссмейстером Хюбнером. Вот заболел и в первых двух партиях вот он встречался как бы… В их гостиничный номер являлось нечто – назовем инопланетянин или другая сущность. По первой партии он говорил… Он как раз заболел и хотел взять тайм-аут, то есть попросить у арбитра не пойти на первую партию. У него температура высокая была – 38 градусов. Но вот явился оно или оно и посоветовал как бы пойти на партию. И он даже увидел эту партию, которую он на следующий день с Хюбнером сыграл. Потом он записал.
Это был 74-й год. И, представляете, если бы в Советском Союзе это газета «Известия» или «Правда» опубликовало: «Василий Васильевич Смыслов общался с инопланетянами…». Дневник… И Надежда Александровна, супруга его – это два свидетеля. И вот он держал это до 2001 года. После того, как президент ФИДЕ озвучил это, и Василий Васильевич Смыслов опубликовал свои воспоминания.
А.Осин― Еще такой вопрос. Вы приняли это хозяйство, когда оно находилось в полнейшем упадке. Меня как раз волнует не бизнес-составляющая – здесь я мало что понимаю, и вы профессионал, и вы можете все это организовывать, сомнений никаких нет – как вам удалось всех их помирить? Они фехтовали бесконечными письмами, они ругались друг с другом. То, что устраивало одного, не устраивало другого. Я имею в виду и Каспарова и Карпова, и всех остальных. Это простом, мне кажется, в какой-то момент хотелось на шахматы просто плюнуть: надоело. Потому что когда-то это прибавляло популярности, а потом стало уже такой занозой в известном месте. Как вам удалось?
К.Илюмжинов― Да, вы еще забыли – там в кустах сидел Бобби Фишер, который называл Гарри Каспарова бумажным чемпионом, а Карпова – не чемпионом, потому что они так и не сыграли с ним матч. Конечно, сложно было. Шахматисты, они все великие, они эгоцентрики. Они как бы создают свою парадигму, считают, что они не только просчитывают на 64-х клетках, но и как бы в жизни… И когда в 93-м году Карри Кимович Каспаров унес шахматную корону из ФИДЕ в Нью-Йорке — и в Нью-Йорке, кстати, символично, что я сейчас провожу чемпионат мира в Нью-Йорке – и он ушел и создал свою PCA профессиональную ассоциацию шахматистов. Начал проводить… ФИДЕ остались долги полтора миллиона долларов и не было денег на то, чтобы Олимпиаду… Всего-то, я помню, в 95-м году пришел в ФИДЕ – там официально в календаре ФИДЕ стояло 3 или 4 соревнования в год. Сейчас 12 тысяч официальных, более 100 тысяч неофициальных. 190 стран, 600 миллионов играет.
Как удалось? Ну, просто я, как человек буддист, восточный, решил ни с кем не ссорится, со всеми поговорить, со всеми чемпионами мира, выдающимися шахматистами. Я начал с Василия Васильевича Смыслова: что мне делать в ФИДЕ. Затем с Каспаровым… Карпова, Каспарова я вообще пригласил в представительство Калмыкии здесь, на Кутузовском проспекте. Мы там барана забили, приготовили баранину, водку я поставил. После часа, двух часов беседы Карпов с Каспаровым уже начали вспоминать, как они тогда не доиграли матч. Ну, вроде бы объединились, всё. На следующий день снова друг на друга наступают…
Поэтому я и выступил тогда перед шахматистами и сказал, что ФИДЕ – это организация не для двух великих чемпионах, не для выдающихся шахматистов, а ФИДЕ – это для миллионов любителей шахмат; поэтому я сейчас меняю систему розыгрыша за звание чемпиона мира, то есть не два будут сражаться, а 128 сильнейших. Я объявляю, что теперь чемпион мира будет определяться по олимпийской системе, по нокаут-системе.
Тогда меня все начали критиковать: журнал «Шахматы в России», Юрий Авербах и другие написали: «Кирсан сумасшедший. Разрушает шахматы». Даже члены президентского совета — тогда в Сингапуре у нас совет проходил – решили проголосовать против и чуть ли не импичмент. Я тогда условие поставил: вот я 5 миллионов долларов на этот чемпионат мира по нокаут-системе; если вы не принимаете, то я ухожу в отставку. Они посчитали: лучше 5 миллионов долларов взять и посмотреть, что там получится. 95% шахматного мира были против меня…
А.Соломин― Кирсан Николаевич, вы их купили.
К.Илюмжинов― Нет, я не купил. Я-то не членов президентского совета покупал. А я почему поддержал шахматистов? Тогда многие шахматисты –это 90-е годы – бросали шахматы, уходили в покер, в бридж, где-то играли. Шахматы превращались в салонный вид спорта. И людям надоело по полгода наблюдать, как двое бьются-бьются за шахматную корону… Помню, Крапов, Каспаров, когда в Колонном зале играли – и интерес к шахматам вообще пропал. Ушли бизнесмены, журналисты, и сами ведущие шахматисты, которые в топ-100 входили, они ко мне подходили говорили – многие международные гроссмейстеры, тот же и Виши Ананд – «Что нам сейчас делать? Ни денег, ни спонсоров, ни чемпионатов, не олимпиад». Даже матч за звание чемпионки мира – тогда Полгар была чемпионкой мира в Испании — не было денег. Поэтому я решил, чтобы, с одной стороны, материально поддержать шахматистов – вот 5 миллионов долларов, а это же равномерно поделили. Там проигравший получал… две партии всего сыграет, когда выбывал из нокаут-системы, он получил 12 тысяч, следующий – 24, 48 тысяч долларов. И вот те, которые входили в топ-100 говорили, что мы где-то на 10 лет обеспечили свой бюджет и семейный бюджет, и не только смогли заниматься шахматами, а то, что мы поддержали свои семьи».
А.Осин― Выходит, что вы «нагнули» звезд через всех остальных. Потому что вы сказали: будет так – и стало так. Звезды вернулись, потому что им деваться было некуда. А потом вы сказали: давайте проводить теперь матчи. А это осталось в виде кубка мира – то, что вы называете чемпионат мира. То есть они вам не припоминают, что вы их так обвели вокруг пальца.
К.Илюмжинов― Даже тот же чемпион мира Магнус Карлсен, который выиграл у Виши Ананда, который должен был сражаться с Сергеем Карякиным, в прошлом году заявил, что «самая демократическая система розыгрыша чемпионата мира – это та, что Кирсан придумал по нокаут-системе; давайте вернемся к нокаут-системе». Он дал пресс-конференцию. Но мы ожидали это…
А.Нарышкин― Кирсан Николаевич, давайте от шахмат отойдем и напомним слушателям: Кирсан Илюмжинов в эфире «Эхо Москвы». Вы почему ушли с поста главы Калмыкии, не стали баллотироваться?
К.Илюмжинов― Просто 17 с половиной лет… И у меня уже глаз замылился как у главы республики, и народ уже устал.
А.Нарышкин― То есть вы за сменяемость власти, правильно я понимаю?
К.Илюмжинов― Ну, конечно.
А.Нарышкин― У меня тогда два вопроса. Не надоело вам ФИДЕ возглавлять? Дайте дорогу молодым. Дайте дорогу Карпову, Каспарову тем же самым. Молодые – новые, свежая кровь, мы об этом.
К.Илюмжинов― Я хотел. Только как бы в борьбе это должно быть. Я же выступал 5-7 назад…
А.Нарышкин― Так у вас мафия наверняка там, в ФИДЕ, вы всех уже держите на коротком поводке. Все боятся против вас голосовать.
К.Илюмжинов― Ну, кто может против пойти, например, 12-го чемпиона мира Анатолия Евгеньевича Карпова и которого и шахматная общественность… и имя, и который возглавлял Фонд мира, депутат Государственной думы от «Единой России»…
А.Соломин― НРЗБ миллионов долларов могут пойти против любого человека. Если у вас есть влияние, если у вас есть деньги, то вы можете сделать все. Карпов, ни Карпов – какая разница?
К.Илюмжинов― С другой стороны, чемпион мира. Против авторитета чемпиона мира никто не попрет. Тем более, я очень благодарен Анатолию Евгеньевичу. Он не просто как бы сидит и то, что он чемпион мира… И мы вместе с ним вдвоем ездим с ним. Буквально недавно в Греции были с ним. И объявил тогда: давайте будут выборы как бы честные. И Анатолий Евгеньевич пошел… десятый год.
А.Нарышкин― Слушайте, но Владимир Путин тоже на выборы регулярно ходит, побеждает, потом меняется с Медведевым, и что? 16 лет уже у власти. Та же самая история. Вы на него, что ли, ровняетесь?
К.Илюмжинов― Я, когда был президентом еще Всемирной шахматной организации ФИДЕ еще до всяческих историй в России и президентов и так далее, и это международная организация. Одна страна – один голос. Здесь же так же и США голосуют и Франция. И в 14-м году, когда Гарри Каспаров выдвинулся и его США, Госдеп поддержали, он НРЗБ 54 европейские страны, 14-й год, март месяц, Крым, Майдан. И Каспаров развернул такую агитацию против России… Европейские страны… Это же тайное голосование, закрытое голосование. Потом они говорили: вот 54 страны… Гарри Кимович Каспаров надеялся, что он возьмет где-то 40-45 стран европейских, а получилось, большинство европейских стран проголосовало за меня.
А.Нарышкин― Мы с вами уходим в тонкости. В Конституции, например, есть положение насчет президента: не более двух сроков подряд. В некоторых государствах вообще – не более двух сроков. Например, если мы говорим о ФИДЕ, вы не считаете, что нужно у вас во внутренних документах прописать: не более 7 сроков. Вот вы последний отсидите и уступите дорогу. Ну, хватит.
К.Илюмжинов― Мы ставили этот вопрос.
А.Нарышкин― Просто у вас странная немножко позиция. Вы говорите: «Я готов, в принципе, уйти. Выходите, боритесь со мной». Ну, кто с вами будет бороться?
К.Илюмжинов― Я ставил этот вопрос на Генеральной ассамблее ФИДЕ и открыто говорил: Давайте будем обсуждать. Кстати, это украинская шахматная федерация, господин Виктор Капустин поставил это. И обсуждали, и там было голосование. И я сказал: как проголосуют делегаты, так они и проголосуют. И голосование было тайное, кстати, и большинство делегатов (одна страна – один голос), в том числе, и другие, так называемые продвинутые демократические страны, они поддержали, чтобы не ограничивать… Не важно. Я же не первый… До меня голландец был, два голландца были, которые… Я-то еще мало – 21 года, а Рюб, кажется, был там 25 или 26 лет, то есть…
А.Нарышкин― То есть еще посидите.
К.Илюмжинов― Нет, если будут выборы. Я сказал, если у кого-то будет нормальная программа, если кто-то готов дальше вести, то я готов добровольно отдать. Я это неоднократно заявлял, но после того, как…
А.Нарышкин― То есть к вам сначала надо прийти с презентацией. Тот же, например, Каспаров, он должен вам доказать, что у него хорошая программа…
К.Илюмжинов― Он должен опубликовать свою программу. Если национальные федерации скажут, что это нормально… Но, когда Каспаров публикует свою программу и говорит, что это неправильно: у больших стран должно быть больше голосов, то, естественно, некоторые страны, где шахматы развиваются – возьмем Турция, Таиланд…
А.Соломин― А глаз не замыливается у вас здесь? Вы говорите, что у вас, как у главы республики, замыливается глаз, устают люди. А здесь-то больше, получается…
К.Илюмжинов― Я сейчас не только шахматами занимаюсь. Я же два года назад избран в Швейцарии, в Лозанне президентом Всемирной ассоциации интеллектуальных видов спорта. Все, вот что в МОК есть – это шашки, шахматы, го, бридж, китайские шахматы.
А.Нарышкин― А покер входит?
К.Илюмжинов― Спортивный покер сейчас подал заявку. Мы рассматривали это на последнем заседании…
А.Соломин― Перспективы какие?
К.Илюмжинов― Ну, нормальные.
А.Соломин― Вы за то, чтобы включить?
К.Илюмжинов― Ну, мы посмотрим.
А.Соломин― Вы лично.
К.Илюмжинов― Я сказал, что если делегаты… На последней беседе с руководством покерной федерации – там они практически доказали, что это математика, что там мало случайностей.
А.Соломин― Вы за, скажите мне?
К.Илюмжинов― На сегодняшний день я – за. Не тот покер, а спортивный покер. Там немного отличается.
А.Нарышкин― Про сменяемость власти, о России поговорим. Опять же про замыливание глаза. Вы сказали, что оно у вас произошло, когда вы возглавляли Калмыкию. А у Путина за то время, что он находится у власти, не замылился глаз?
К.Илюмжинов― Это лучше вам у Владимира Владимировича Путина спросить.
А.Соломин― А вам как кажется?
К.Илюмжинов― Ну, мне неудобно… Он такой же гражданин Российской Федерации…
А.Гусаров― Ну, а вы глава Международной федерации.
К.Илюмжинов― Имеет право. У нас железный принцип… Почему сейчас дисбаланс в мире случился? Потому что начались вмешательства во внутренние суверенные дела государств и во внутренние суверенные дела международных организаций. Что ФИФА, что чуть не случилось с Международным олимпийским комитетом. Хуан Антонио Самаранч тоже 18 лет возглавлял, потом что-то в Америке сказали, что не нравится его политика…
А.Нарышкин― Вы нас увели. Подождите, про Путина давайте…
К.Илюмжинов― А про Путина сказал. Это вопрос к Владимиру Владимировичу Путину…
А.Нарышкин― Но вы избиратель его. Вы были его подчиненным. Вы боитесь критиковать Путина? Это очень плохо.
К.Илюмжинов― Нет, я никогда подчиненным не был. Я был президентом республика Калмыкия, избранным народом республики Калмыкия и подотчетным республике Калмыкия.
А.Гусаров― Но как опытный политик – у вас опыта побольше – дайте ему какой-нибудь совет.
К.Илюмжинов – С 89―го года в политике. Был самым молодым депутатом парламента.
А.Нарышкин― Так тем более опытней даже Путина.
К.Илюмжинов― Я не хочу сравнивать себя с каким-то из политических деятелей. Всегда есть выбор у народа раз в 4 года или раз в 6 лет. Он приходит к избирательным урнам и голосует: да или нет. Это все зависит от конкретного избирателя. Если избиратель выбирает того или иного руководителя, включая Трампа…
А.Нарышкин― Слушайте, вы с нами говорите, как со школьниками. Мы знаем эти демократические процедуры, как у нас президент выбирают, парламент…
К.Илюмжинов― Нет, но я не могу… Вот смотрите, как президент ФИДЕ, куда входит 188 стран мира, я не имею права выражать отношение: он мне нравится, Путин или не нравится, Трамп нравиться…
А.Нарышкин― Мы вас не как президента ФИДЕ спрашиваем – как гражданина. Кирсан Илюмжинов, гражданин России. Вы гражданин России?
К.Илюмжинов― Да, гражданин России.
А.Нарышкин― Вот хорошо, Путин…
А.Осин― Пока американское не дали, хотя вы просили.
К.Илюмжинов― Да. Но, надеемся, да. Когда будут выборы… Потому что это право – тайное голосование. Поэтому я использую свое право, я поддерживаю или не поддерживаю того кандидата в президенты, но Путин как бы…
А.Нарышкин― За Путина голосуете, если не секрет?
К.Илюмжинов― До этого голосовал за Путина. Когда будут выборы…
А.Нарышкин― А в 18-м году, если Путин пойдет?
К.Илюмжинов― Там посмотрим. Сейчас, смотря какую политику проводит глава российского государства Владимир Владимирович Путин, она удовлетворяет тем потребностям не только российского обществе, но и, вообще, современного международного общества. И на сегодняшний день я вижу, что это самый нормальный, достойный глава государства среди всех, которых я встречаю. А я в год около ста стран посещаю…
А.Нарышкин― Слушайте, вы встречаете много различных лидеров, и, в том числе, вы встречаетесь с диктаторами. Путин похож на диктатора?
К.Илюмжинов― Нет, ни в коем случае, потому что наша страна демократическая. В нашей стране есть парламент…
А.Нарышкин― Понятно.
К.Илюмжинов― Верхняя палата… Есть и журналисты…
А.Нарышкин― В Ливии вы в Каддафи встречались – там тоже и парламент…
К.Илюмжинов― Я не только встречался. Я дружил с Каддафи. И играл в шахматы.
А.Нарышкин― Но он же диктатор был.
К.Илюмжинов― Диктатор в каком отношении? Это кто-то говорит – диктатор. Для меня он не был диктатором. Для меня он был лидером страны, которая являлась членом ООН, которая являлась и является членом Международной шахматной федерации. И именно с Каддафи в 2004 году мы проводили чемпионат мира по нокаут-системе. Именно с Каддафи Ливия одна из первых стран, где мы начали осуществлять программу Chess in Schools — шахматы в школу. И именно с Каддафи начали осуществлять программу открытия и строительства шахматных детских школ в провинциях. Поэтому я не считаю его диктатором. Для меня он не диктатор, он лидер, как и Башар Асад, как и Саддам Хуссейн… Диктатор больше, я считаю…
А.Нарышкин― Дайте определение диктатора тогда. Кто такой диктатор?
К.Илюмжинов― Диктатор – который уничтожает свой народ.
А.Нарышкин― Ну, Барак Обама, избранный президент США. О чем вы?
К.Илюмжинов― Барак Обама, он избранный, но он начал уничтожать другие государства и суверенные народы. Начал вмешиваться…
А.Нарышкин― Какие?
К.Илюмжинов― Ну, например, Афганистан, например, Ирак, например, Ливия, например, Сирия. И так далее, по списку.
А.Гусаров― На радио «Эхо Москвы» сейчас маленький перерыв.
А.Гусаров― Продолжаем эфир программы A-Team. В эфире одни Алексеи: Осин, Соломин, Нарышкин, Гусаров. И у нас гость нашей передачи Кирсан Илюмжинов.
А.Соломин― Асад, Хуссейн и Каддафи, они ваши друзья?
К.Илюмжинов― Для меня они были официальными руководителями и главами тех государств, с которыми ФИДЕ работало и проводило свою шахматную политику.
А.Соломин― Личные отношения у вас…
К.Илюмжинов― Личные отношения у меня со всеми… У меня среди президентов, премьер-министров… я даже тут американских президентов назвал: и Билла Клинтон и Джимми Картера. Кстати, с Билом Клинтоном мы проводили в 99-м году чемпионат. У меня со всеми рабочие ровные отношения.
А.Гусаров― Кроме Обамы.
К.Илюмжинов― Ну, почему? Я Барака Обаму пригласил на чемпионат мира. Я ему написал в прошлом году написал письмо, чтобы он поддержал программу «Шахматы в школу». Если я, например, пишу письмо Муаммару Каддафи, и он сразу же в течение месяца откликается и предлагает: «Господин президент, приезжайте, мы обсудим программу «Шахматы в школу» или тот же Башар Асад. Пишу письмо президенту Америки – он никак не реагирует. Только в последний момент, когда я попросил встречи, отреагировал через своих помощников. Мы, ФИДЕ предлагаем помочь программой «Шахматы в школы», строительством шахматных клубов, открытием детских шахматных школ – он не реагирует.
А.Соломин― Вы сказали, что больше вы дружите с…
К.Илюмжинов― Теми, кто поддерживает и развивает шахматы в своих странах.
А.Соломин― Почему так получается, что в период очень жестких политических кризисов внутри стран – Ливии, сейчас Сирии — с лидерами этих стран встречается Кирсан Илюмжинов, который занимается шахматами. Казалось бы, не время, чтобы развивать шахматы в такой кризисный период. Правда ли – тут я делаю вывод – что у вас есть некая дополнительная миссия, тайная миссия, связанная с представительством, может быть, российского руководства при встрече с этими лидерами?
А.Нарышкин― Под предлогом шахмат вы каким-то другим…
К.Илюмжинов― Это просто внимание журналистов. В то время, когда я встречался, предположим, с Саддамом Хуссейном или Муаммаром Каддафи или с Башаром Асадом, буквально через день я встречался с президентом Анголы, с президентом Южной Кореи, с президентом Вьетнама, с Папой Римским, с Далай-ламой, с президентом Венгрии. Я в неделю встречаюсь примерно с двумя-тремя главами государства.
А.Соломин― Три часа вы провели с Башаром Асадом последний раз и разговаривали только о шахматах?
К.Илюмжинов― Да больше, наверное. Мы и о шахматах…
А.Нарышкин― Может быть, сыграли с ним даже партию?
К.Илюмжинов― И для них просто интересно. Я, с одной стороны, как бы являюсь президентом одной из самых крупнейших международных спортивных организаций, но, с другой стороны, я как бы являюсь и носителем информации. Я сегодня в Сирии, завтра в Японии, послезавтра в США, дальше я где-то в Монголии или в Афганистане. Как я в Израиль прилетел – встретился с президентом Палестины с Махмудом Аббасом.
А.Соломин― Президент Путин дает вам какие-либо поручения сам или через своих представителей?
К.Илюмжинов― А я не вхожу ни в какую структуру ни государства. Я не депутат, я не советник.
А.Нарышкин― Вы с Дмитрием Песковым контачите, потому что он…
К.Илюмжинов― Дмитрий Сергеевич Песков является председателем попечительского совета…
А.Нарышкин― Через Дмитрия Пескова вам не передают какие-нибудь указания?
А.Осин― Дворковича?
К.Илюмжинов― Дворкович почетный президент Российской шахматной федерации.
А.Нарышкин― Не надо перечислять! Поручения вам дают какие-нибудь? Миссия: «Кирсан, езжай в Сирию, передай Башару…».
К.Илюмжинов― Ни в коем случае, потому что я не госчиновник…
А.Нарышкин― Просьбу. Хорошо.
А.Соломин― Приветы передать.
А.Нарышкин― Только шахматы.
К.Илюмжинов― Не только шахматы. Мы говорим о разном: о спорте, о культуре, о политике. Например, я приехал в Израиль к Нетаньяху, он спрашивает: «Как там Махмуд Аббас?» Или я приехал к лидеру Южной Кореи, к президенту Южной Кори: «Как там Северная Корея?» Или, например, я на инаугурации у Сержа Саркисьяна, президента Армении – через несколько часов я перелетаю в Азербайджан к Ильхаму Гейдаровичу Алиеву. Он спрашивает: «Как там Армения?» И так далее.
А.Соломин― Он, правда, действительно, интересуется, как там Махмуд Аббас, — спрашивает – Нетаньяху?
К.Илюмжинов― Просто здесь личностные нужны впечатления, потому что израильско-палестинский конфликт, он существует. Это и границы. И я предложил им… Я почему встречался тогда и с Махмудом Аббасом и руководством Израиля, и мы сейчас осуществляем… Я говорю, вместо того, чтобы строить эту 6-метровую стену между Израилем и Палестиной…
А.Нарышкин― Лучше в сесть и в шахматы поиграть.
К.Илюмжинов― Да, мы там проводим турнир. Я начал инвестировать. Я официально израильской шахматной федерации выделяю по 150 тысяч долларов. Уже более чем в 500 школах, где учатся и палестинские и арабские дети, и израильские изучают шахматы, мы будем сейчас в декабре или в январе дальше в продолжение этой стены мы ставим тысячу шахматных столов и тысячи палестинских и израильских детей будет играть в шахматы.
Я недавно ездил в Северную и Южную Корею. По 38 параллели, где демаркационная линия – мы там ставим 100 шахматных столов и привозим пионеров из Пхеньяна, и сто детей из Сеула и будем играть в шахматы.
А.Нарышкин― Вы с Ким Чен Ыном играли в шахматы?
К.Илюмжинов― Он, когда учился в Швейцарии, я знаю, что он играл в шахматы, но я с ним не играл.
А.Соломин― Вы с ним виделись?
К.Илюмжинов― Нет, я в последний раз с ним не виделись.
А.Соломин― Вообще никогда не виделись с ним? А собираетесь, готовите эту встречу?
К.Илюмжинов― Мы сейчас будем проводить матч, и я знаю, что он очень позитивно отреагировал на это, и сейчас с министерством спорта и шахматной федерацией…
А.Нарышкин― Матч между кем и кем будет?
К.Илюмжинов― Я же сказал: 38-я параллель отделяет Северную и Южную Корею – демаркационная линия…
А.Нарышкин― То есть та же история, что Израиль с Палестиной будут…
К.Илюмжинов― Да, та же история, что Израиль и Палестина. В свое время я предлагал и Приднестровье, когда президентом Молдовы был Воронин, вот на этом мосту поставить…
А.Нарышкин― Через Днестр.
К.Илюмжинов― Сейчас стал Игорь Николаевич Додон, который 7 лет возглавляет шахматную федерацию Молдовы, стал президентом страны…
А.Осин― Получается, вы политикой-то занимаетесь, челночной дипломатией занимаетесь?
К.Илюмжинов― Дипломатия какая — мы несем мир…
А.Осин― Я не говорю, что войну.
К.Илюмжинов― Мой принцип: изменить мир через шахматы. И у меня сейчас идея научить играть в шахматы один миллиард людей: One billion chest players and one billion play people. Сейчас играет 600 миллионов. Почему активно мы проводим программу «Шахматы в школах». Во всех школах вводим: и в Мексике, и в Монголии, и в США. Я хочу довести количество играющих в шахматы на планете до 1 миллиарда. 1 миллиард думающих людей, 1 миллиард тех, для кого принцип: сначала подумай – потом сделай ход; сначала подумай – потом прими решение.
А.Гусаров― В Донбассе вы собираетесь усадить за доски стороны конфликта?
К.Илюмжинов― Я знаю, на Украине очень любят шахматы, поддержат. И даже, несмотря на некоторые возгласы в России, все-таки я в марте месяце матч за звание чемпионки мира, где я провел? В Украине, во Львове.
А.Нарышкин― А Донецк – это Украина?
К.Илюмжинов― Нет, я просто говорю…
А.Нарышкин― А я вас спрашиваю… Кирсан Николаевич, Донецк – это Украина?
А.Гусаров― И Луганск.
К.Илюмжинов― Донецк – они находятся в составе Украины.
А.Нарышкин― Но это сейчас Украина по-прежнему?
К.Илюмжинов― Они хотят проводить сейчас Минские соглашения. Согласно Минским соглашениям эти области будут проводить выборы в составе Украины.
А.Нарышкин― Хорошо. На всякий случай уточнил.
А.Осин― Кирсан Николаевич, а зачем вам Америка сдалась? Зачем вы им отдали матч на первенство мира? Получается, что обычно обеспечивает матч страна, у которой есть сильный шахматист. Индия, условно, Болгария, когда Топалов играл. А вы им просто с барского плеча отдали этот матч. А они же вас еще и по щекам отхлестали. Ну, что это такое?
К.Илюмжинов― Здесь чисто человеческий фактор. Когда я решил провести в Нью-Йорке просто я учился на книге и многие миллионы любителей шахмат учились на книге выдающегося нью-йоркского гроссмейстера американского чемпиона мира Бобби Джеймса Фишера «Мои 60 памятных партий».
А.Осин― Так тогда в Японии проводили или в Хорватии, где он жил. Он же сам… с Америкой у него были сложности.
К.Илюмжинов― Он родился в Нью-Йорке, он там научился играть в шахматы. Он выучил русский язык, чтобы стать чемпионом мира. Там вот как бы шахматами дышат. Когда я принял решение, что в Нью-Йорке, я получил письмо от мэра Нью-Йорка: «Господин, президент, спасибо! У нас в парках играют…» — всё… Ну, с одной стороны, это дань уважения Джеймсу Бобби Фишеру. Когда я принял это решение до того, как меня 25 ноября включили в санкционный список. Когда включили меня в список, через неделю у нас проходил президентский совет в Афинах и члены президентского совета решили перенести матч в другую страну. Были пожелания. Та же Норвегия, где Магнус Карлсен и так далее.
Но я тогда обратился к членам президентского совета: «Давайте сделаем подарок американскому народу, любителям шахмат, потому что начали получать много писем…». Лев Альбурт, на, трехкратный чемпион США, капитан сборной Америки, один из первых советских диссидентов в 70-е годы туда уехал. Они прямо написали: «Ждем такого большого события». Я говорю: «Давайте не будем разочаровывать». С другой стороны, я объявил 2016-й год – год шахмат в США. И помимо этого матча мы проводим десятки турниров. Детский открытый турнир в Нью-Йорке, среди ветеранов. Турниры по составлению шахматных задач и композиций. То есть это наш подарок…
А.Осин― А истеблишмент как к этому относится? Ну, проводите у нас чего хотите, мы не против вроде или как? Помогают?
К.Илюмжинов― Многие отреагировали. Многие сенаторы, конгрессмены, артисты. Очень много гостей. И уже давно такого Нью-Йорк не видел: по два, по три часа стоят в очереди, чтобы на 15 минут зайти. Мы поэтому билеты ввели… Сначала было – как зашел, так зашел. Но, когда люди по насколько часов на улице стоят, мы сказали: по 15 минут. Как и в Берлине в прошлом году мы проводили чемпионат мира по быстрым шахматам. По 3-4 часа люди стояли, и мы вынуждены тогда были сделать, чтобы по 20-30 минут люди находились… Это как бы праздник, это подарок. Поэтому я посоветовал: пусть люди лучше играют в шахматы, чем воюют…
А.Осин― Вас не пустили впервые в истории на открытие матча!
К.Илюмжинов― Ну, да. За 92 года существования ФИДЕ это первый случай, когда президент ФИДЕ не участвует в главным шахматном событии. Конечно, как человеку немного обидно. Но, с другой стороны, я не просто как бы человек, но я президент ФИДЕ, и это – я почувствовал – нужно для шахматистов, это нужно для США, это нужно для того же Корякина…
А.Осин― И второй момент: на вас настучал Каспаров практически. Вас не пустили, потому что на вас настучал конкретно Каспаров.
А.Соломин― Ну, это Каспарову потому будете претензии высказывать.
К.Илюмжинов― Он не скрывает это. Он не хотел меня пустить на выборы. Когда в 14-м году были выборы, и я знаю, что окружение Гарри Каспарова ходило не только в Госдеп, но и туда, в Евросоюз, чтобы у меня отобрали Шенген, чтобы меня ввели в санкционный список из-за Украины. Но, слава богу, украинским политикам… они не стали меня включать туда…
К.Илюмжинов: Против авторитета чемпиона мира никто не попретQТвитнуть
А.Осин― Но нашли Сирию.
К.Илюмжинов― Но тут Сирия подвернулась, мы с Башаром Асадом открыли…
А.Соломин― Позвольте чуть-чуть развернуться. У вас 16 лет губернаторства.
К.Илюмжинов― 17 с половиной.
А.Соломин― 17 с половиной, прошу прощения. И в эти 17 с половиной лет произошло событие, которое тенью легло, в общем, на вашу репутацию. Я говорю об убийстве журналистки «Советской Калмыкии» Ларисы Юдиной. Осужден один из ваших помощников. И партия «Яблоко», которая регулярно напоминает об этом убийстве, косвенно, во всяком случае, потому что прямо говорить нельзя, потому что суд будет считает вас организатором или заказчиком этого убийства. Заказчик не найдет. Переживаете ли вы из-за того, что это стало частью вашей репутации или вашей биографии? Я имею в виду эти обвинения. И чувствуете ли вы свою ответственность за то, что произошло?
К.Илюмжинов― Вот этот политический пиар, который Явлинский и «Яблоко» устроили в 98-м году вместо того, чтобы разбираться и искать еще за час до того, как было найдено тело журналистки, они уже начали выступать: убийство – и начали обвинять. Первый человек, который запросил и Москву и Следственный комитет, и прокуратуру, и Министерство внутренних дел, это как раз руководство республики. Когда мне доложил Министр внутренних дел генерал Бакланов, что по заявлению мужа журналистки – она не пришла, я сказал: Поднимите на ноги всех и будем искать. Я позвонил в Москву, чтобы следствие было независимо, и я попросил, чтобы прислали следственную бригаду из Москвы. И второе: я попросил, чтобы суд был не на территории республики Калмыкия…
А.Соломин― Это вы попросили?
К.Илюмжинов― Да. А на территории другого региона.
А.Соломин― А помощник Васькин?
К.Илюмжинов― Помощник Васькин никогда не было помощником. Он никогда не числился в аппарате президента республики Калмыкия.
А.Соломин― Но вы с ним знакомы?
К.Илюмжинов― Конечно, он был, как и многие другие, в избирательном штабе президента республики Калмыкия.
А.Соломин― Но вы с ним то есть знакомы?
К.Илюмжинов― Конечно, я со многими знаком.
А.Соломин― А Владимир Путин, он вручил награду потому уже, посмертно погибшей журналистки. Он когда-нибудь с вами поднимал эту тему, задавал вопросы по поводу этого убийства?
К.Илюмжинов― Ну, не только Владимир Путин вручил награду. Первый, кто открыл эту газету, которую закрыли в 91-м году из-за того, что эта газета – она никогда не была органом «Яблока» — орган Коммунистической партии республики Калмыкия…
А.Соломин― Она потом была независимой газетой.
К.Илюмжинов― Она всегда была органом Коммунистической партии республики Калмыкия. Я занимался этим вопросом… Послушайте, эту газету закрыли, она не издавалась. Я встретился с коллективом. Пришла эта журналистка. Там еще 12 сотрудников было. «Нас закрыли, мы сидим без зарплаты». Я говорю: «Из-за чего вас закрыли?». – «Нас закрыли из-за того, что мы поддержали ГКЧП». Хорошо, я помогу. Я дал деньги, мы ее открыли, и я все время поддерживал эту газеты, и несмотря на то, что как бы говорили, что она популярна, тираж у нее был всего 500…
А.Соломин― Путин с вами обсуждал эту тему? Он интересовался подробностями? Это громкое политическое убийство.
К.Илюмжинов― Это политическое убийство произошло именно на территории республики Калмыкия. Я тогда сказал, что мы, руководство республики Калмыкия, правоохранительные органы несем ответственность за это, и мы несем ответственность за то, чтобы были найдены преступники и осуждены.
А.Нарышкин― Кирсан Николаевич, с Путиным вы обсуждали это конкретное убийство, это конкретное дело, конкретное расследование.
К.Илюмжинов― Я не помню. С Путиным… я не помню.
А.Гусаров― Давайте тогда сменим тему. Вы называете себя верующим человеком. Вы говорили, что в Калмыкии в советские годы не осталось ни одного храма. Но при этом в интервью вы хвалите Сталина. В одном из интервью, кстати, в нашем эфире вы говорили, что Сталин создал промышленность. Разве все эти заводы стоят тысяч расстрелянных, замученных в лагерях?
К.Илюмжинов― Одно другому не мешает. И я, когда говорил о личности Иосифа Виссарионовича Сталина, я о нем говорил как о лидере, как о главе государства, который в это трудное время противостояния с другой общественно-экономической формацией, капиталистической, когда советская страна, Советский Союз находился в окружении как бы врагов, когда действовали вот эти так называемые все санкции, он смог…
А.Гусаров― Все это оправдывает репрессии?
К.Илюмжинов― И мы, калмыцкий народ один из самых репрессированных народов. С 43-го по 56-й года калмыки были выселены в Сибирь. Более 60% калмыцкого народ погибли. Среди них мои родственники, близкие. Такое случилось. Это есть трагедия народа, это есть преступление. И это осудили уже, я помню, в 90-м году Съезд народных депутатов Верховного Совета, когда признали геноцид и всё…
А.Гусаров― Ваше отношение.
К.Илюмжинов― Мое отношение к Сталину как к выдающемуся государственному деятелю, который как бы вот совершал ошибки, преступления против моего народа.
А.Гусаров – А―а, это были ошибки?
К.Илюмжинов― Да, были ошибки, я считаю, что это ошибка Коммунистической партии, которой он руководил. Это трагедия и преступление. Я это заявлял и заявляю, но, с другой стороны, это выдающийся государственный деятель, который построен мощный Советский Союз, который запустил человека в космос и создал атомную бомбу НРЗБ
А.Нарышкин― Как вам кажется, Кирсан Николаевич, вы бы могли при Сталине свою карьеру строить так же, как вы строили при Ельцине, при Путине?
К.Илюмжинов― Ну, трудно…
А.Нарышкин― Или вас куда-нибудь сослали бы дальше, на Дальний Восток.
К.Илюмжинов― Весь народ сослали. Вот мой кумир, народный поэт Калмыкии Давид Никитич Кугультинов, когда он был политруком на фронте, он написал письмо Иосифу Виссарионовичу Сталину не высылать нас в Сибирь, а собрать дивизию и направить против фашисткой Германии. Вот за это письмо его просто взяли и в Норильск, он 10 лет в тюрьме просидел.
К.Илюмжинов: Во многих регионах Российской Федерации шахматы уже введены в школьную программуQТвитнуть
А.Нарышкин― Но у вас бы получилось, как вам кажется? Если Сталин такой хороший менеджер.
К.Илюмжинов― Не знаю. Но я все время выступал как бы против насилия, против всего. Помните, 93-й года, 4 октября. Я президент Калмыкии. У меня как бы все есть. И когда Ельцин стал расстреливать из танков Белый дом – вот здесь рядом стояли танки – кто первым туда пошел, кто первых сто человек туда вывел? Мы с Русланом Аушевым пошли, несмотря на то, что мне звонили: «Ты туда не ходи. Нельзя». Потом начали говорить, что я поддержал мятежников. Но мы пошли туда людей спасать. И это отразилось на моей деятельности. Там полгода комиссии различные, прокуратура и так далее. Мне предлагали: «Напиши заявление. Уходи с поста президента…». Я говорю – нет. Потому что я пошел затем, чтобы спасти людей. Вот и всё. Мой всегда принцип был такой: идти на защиту людей, и только мир.
А.Гусаров― 4 минуты у нас остается.
А.Нарышкин― У меня два коротких вопроса, и, может быть, два коротких ответа. Тут Ольга Голодец, вице-премьер правительства сказала, что хоровое пение станет частью школьной программы. Но это будет не обязательный отдельный предмет, это будет в рамках урока музыки. Когда шахматы станут обязательным предметом в школе?
К.Илюмжинов― Мы хотим, и во многих регионах Российской Федерации шахматы уже введены в школьную программу….
А.Нарышкин― Обязательно, прямо целый урок?
К.Илюмжинов― Да, это в Калмыкии, это в Ханты-Мансийске, это в Татарстане.
А.Нарышкин― Почему в масштабе страны не получается это сделать?
К.Илюмжинов― Ну, мы написали заявление… Кстати, мы встречались с министром образования Москвы, и там будем обсуждать шахматы…
А.Нарышкин― К Путину, слушайте… Опять же через Пескова — и Путину передать. Хорошая идея.
К.Илюмжинов― Два раза я обращался к Путину. В 2008 году. Путина тогда написал резолюцию Фурсенко, министру образования: «Прошу разобраться. Интересное предложение».
А.Нарышкин― Забраковали?
К.Илюмжинов― Нет, почему? Фурсенко собрал, я два раза выступал на коллегии. И далее как пилотный проект было рекомендательное письмо Фурсенко…
А.Нарышкин― Но ничего же не получилось.
К.Илюмжинов― Почему? Сразу же в Томской области со 2-го по 5-й класс ввели, в Татарстане, в Кабардино-Балкарии, в Псковской области. То есть этот как бы эксперимент пошел. Сейчас, кстати, я пошел к Дмитрию Анатольевичу Медведеву не давно. Он сказал: «Хорошо, поддержим». Буквально на днях я подписал соглашение и издательством «Просвещение» и со многими регионами. Сейчас подписали мы соглашение с Калужской областью, с Липецкой областью, с Белгородской областью. Сейчас готовимся – с Калининградской и с другими областями.
А.Нарышкин― То есть постепенно это идет.
К.Илюмжинов― Да, факультативы во многих… В детских садах… Я когда приезжаю в Москву, по несколько раз в неделю хожу… В Бутово, например, недавно был в одно из школ, там открыли шахматный класс. В детском саду здесь был недалеко на Кутузовском проспекте.
А.Нарышкин― Ваш самый интересный матч, с кем был?
К.Илюмжинов― С Бобби Фишером, потому что я четыре партии сыграл с ним, но не в классические шахматы, а он мне предложил, когда первая линия путается… Я говорю: «Бобби, давай в нормальные шахматы…».
А.Нарышкин― Я думал, скажете, предложил вам в поддавки сыграть.
К.Илюмжинов― Нет, я четыре партии проиграл ему. Первую сразу пролетел. Вторую… Третью, четвертую я еще поборолся с ним.
А.Гусаров― Общеизвестна ваша любовь к часам. Сейчас почему вы без часов? Вы снова их выбросили в море?
К.Илюмжинов― Да нет… Часы, когда дарят, когда есть, смотрю: лежат часы – одел. Нету – нет. Я как бы не привыкаю…
А.Гусаров― Тем не менее, вы говорили, что они стоят по миллиону долларов.
К.Илюмжинов― Нет, ну было такое, когда были у меня часы Cartier, когда мне американский бизнесмен подарил Оппенгеймер. И так получилось, что Нептун попросил…
А.Соломин― А это не коррупция, с вашей точки зрения?
К.Илюмжинов― А это было в 89-м году или в 90-м. Я с Рокфеллером…
А.Нарышкин― С Трампом когда встречаетесь?
К.Илюмжинов― С Трампом… Я подписал письмо, направили ему. Надеемся, что 30 ноября на вручении шахматной короны будет он или его дочка. Мы пригласили его. Тем более, что в 94-м году он был спонсором.
А.Нарышкин― Подождите. Сюда?
К.Илюмжинов― Нет-нет. В Нью-Йорке.
А.Нарышкин― А вы-то с ним лично?..
К.Илюмжинов― Нет, если мне дадут визу…
А.Соломин― Вы надеетесь на Трампа в этом?
К.Илюмжинов― Нет. Я надеюсь, что благоразумие у Госдепа сработает и мне визу дадут в США
А.Гусаров― Спасибо большое! Это был Кирсан Илюмжинов, бывший глава Калмыкии, действующий президент Международной шахматной федерации. Это была программа A-Team. Все Алексеи: Осин, Алексей Соломин, Алексей Нарышкин и Алексей Гусаров. Всем счастливо!