Катастрофа ТУ-154: Если это не теракт, тогда что ....?

Не успело пройти и пары часов после крушения ТУ-154 вылетевшего из Сочи в Сирию, как прозвучали заклинания каких-то официальных «экспертов», что это не теракт. Очень напомнило события когда погиб А-321 над Синаем. Там тоже заявили, что это не теракт, в один голос голосили все. Хотя с самого начала по всем характеристикам было ясно, что самолет взорвался в воздухе, а значит вероятнее всего был теракт.
В этот раз независимые эксперты все же осторожно высказали версию, что самолеты просто так на взлете не падают.
Газета "Коммерсант" приводит мнение майора ВВС, летчика-инструктора Андрея Красноперова, который практически не сомневается в том, что лайнер взорвался в воздухе. В качестве главных аргументов, выдвигаемых в пользу такого предположения, он называет два факта, которые установлены к настоящему моменту: во-первых, слишком большой разброс обломков, достигающий 15 км; во-вторых, слишком резкое и скорое прерывание полета после момента взлета.
"Это слишком подозрительно, что самолет после взлета в наборе высоты пропадает с экранов радара", — заявил он, отметив, что "резкое падение "резкое падение… бывает в том случае, когда что-то нештатное случилось, что-то взорвалось, что-то отвалилось".
А вообще-то, ничего далеко искать не надо и если недостаточно характеристик, есть вполне очевидное видео из Адлера, где видна вспышка взрыва. Это разные камеры с разных мест.
Если кому-то нужно убедится, здесь: http://www.dikar-sochi.ru/webcamera/1/ архив видеокамеры наблюдения. Выставляете число и день и сами все смотрите.
Ниже видео с другой камеры.
В Кремле страшно боятся огласки факта теракта, который может вызвать у населения ненужные выводы. Конечно, позже всплывет, но задача разнести события, чтобы смазать восприятие. Однако публика уже стала поумнее, народ раскусил в чем дело сразу.
Очень жаль всех, и среди них Доктора Лизу.
Тут самый щепетильный момент, кто подложил бомбу в аэропорту Сочи?
Ред. АРИ