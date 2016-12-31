Русская рецензия на фильм «Викинг»

Широко разрекламированный фильм под претенциозным названием “Викинг”, про князя Владимира Святославовича, вызывал смутное ожидание подвоха. Во-первых , не вполне понятно почему “Викинг”, ведь основатель рода Рюрик, вроде, записан варягом был. Во-вторых, в продюсерах известный безнационал и россиянец – рулевой Первого канала, Костя Эрнст. Ну и так далее. Ниже впечатления одного из первых зрителей, которое любезно предоставил нам старинный наш единомышленник, который выступил под ником Ургор Златоярович. Ред АРИ
Знакомый сходил на Викинга! Вот его мнение: Давненько я не видел более унылого говна. Создателям удалось сделать первостепенное говно по всем статьям. Об исторической правде нет и намека. Но я в общем-то и не ждал. Я ждал какого-нибудь лубка типа мультика "Князь Владимир", где КРСолнышко будет красивый борец за справедливость и вообще няша. Не, тут это невнятный неврастеник. Его конечно попытались оправдать - типа Рогнеду насиловал потому что гады опоили его мухоморами и он в несознанке, типа брата тоже не он убил: он же поговорить просто хотел, но какие-то гады прям из темного угла как выскочат.. Киев показан группкой сараев за гнилым тыном. Ни намека на великий город - так, прибежище дикарей. Город чумазый, все кругом чумазые.. за исключением представительницы просвещенной Византии Ирины - ей каким-то чудом удается оставаться чистой, прилично одетой и изрядно накрашенной.
Картинка более чем уныла - все дерганное, половина фильма в каких-то потемках. Диалогов нет. Ну вот не говорят между собой люди предложениями более 5 слов и диалогами более 5 предложений. Смысла тоже маловато. Супруга моя не знает истории так как я и она вообще ничего не поняла - кто откуда зачем пришел, какого отца кто убил и причем тут узкоглазые печенеги.
В общем ни богу свечка ни черту кочерга. Люди, которые сняли это не любят и не знают историю своего народа. Те, которые не знают, но любят снимают лубки типа "Князя Владимира". А тут и не знают и не любят. Ну и вишенкой на торте были лысые жрецы, из которых только один мужик и то немой.. Занавес.. Зря потраченное время и деньги.
От редакции: В общем, как ожидалось, очередной россиянский фильмец за русские деньги на тему засирания русской истории. Только зритель тут мягко выразился, эти люди ненавидят и русский народ и русскую историю. Казахов наняли бы снимать, что-ли (не российских казахов, а именно казахских). У них про казахов хорошо получается.