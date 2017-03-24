“Очевидное. Вероятное. Невероятное, но возможное”

Геннадий Водолеев
В 2014 году была опубликована сувенирным тиражом в 200 экземпляров книга академика РАН, лауреата Нобелевской премии Жореса Алферова “Власть без мозгов”. Книга эта замечательная не только своим смысловым содержанием, множеством точных определений, аттестаций реалий жизнедеятельности российской власти. Это, по сути, точный, научно выверенный диагноз состояния всей иерархии управленческих структур нашего государства - снизу доверху. Мозг, как общеизвестно, не только накапливает знания, информацию, принимает на их основе решения, но и организует их толковое, грамотное исполнение - обязательно с учетом основных личностных качественных характеристик тех многочисленных исполнителей, кому поручена реализация конкретных задач. С учетом этого следует дополнить диагноз академика Алфёрова: власть не только без мозгов, но и без совести - почти в полуторамиллионном российском чиновничестве подавляюще доминирует генерация воров, казнокрадов, взяточников, что и дало основание управленческий режим РФ некоторым публицистам (отечественным и зарубежным) вполне обосновано именовать клептократией. И множеством своих граней этот соборный “бриллиант” вспыхивает в текущих уголовных хрониках, когда случайно (целенаправленной работы по искоренению российской тотальной коррупции нет и в помине и не предвидится) правоохранители и спецслужбы выходят при расследовании некоторых уголовных дел по вселенскому казнокрадству на высокостатусных должностных лиц. То, в каких масштабах ныне чины администрации и правоохранения воруют, казнокрадствуют, мздоимствуют, просто вызывает и у многоопытных людей настоящую оторопь. Даже зная вековую, родовую изнанку российского чиновничества, данную в бессмертном творении Грибоедова “Горе от ума”:
“Где, укажите нам, отечества отцы,
Которых мы должны принять за образцы?
Не эти ли грабительством богаты?
Защиту от суда нашли в друзьях, в родстве…”
Не правда ли - вполне современная зарисовка с “натуры”? От веку на Руси на разные манеры (чего стоил институт “кормления” от должности) родовитая знать вовсю казнокрадствовала, вымогала взятки, занимались поборами. Осуждались лишь те, кто был “чрезмерен”: “Не по чину берешь!”. Даже видавший всякое первый российский император Петр I в конце-концов впал от ненасытных своих казнокрадов в неистовство и подготовил, как говорят, указ, где всякий чин, укравший достаточно, чтобы хватило на отрезок намыленной веревки, должен быть повешен. Остановил его обер-прокурор, якобы произнесший фразу - покаяние: “Государь! Вы останетесь один. Мы все воруем понемногу”. Правда, этого “понемногу” вполне хватало и на строительство дворцов, и на содержание челяди, и на роскошную жизнь всех членов семьи.
А ближайший сподвижник императора “светлейший князь” Меньшиков вывез в швейцарские банки “малую толику” наворованного - 9 млн. серебра, почти годовой бюджет тогдашней России. Есть у историков версия, что боясь обещанной ему расплаты царем и воспользовавшись его болезнью, Меньшиков отравил императора, накормив его “конфетами”. Что вполне могло соответствовать действительности - на кону была собственная голова “светлейшего”.
И поныне в раскладах разнообразных высокостатусных особей в России практически ничего не изменилось, особенно ситуация обострилась после распада СССР, когда в верхние эшелоны власти и управления, в новообразования собственников поднялась муть с социального дна вперемежку с номенклатурными коррупционерами последного десятилетия советской власти, то есть сброд особей, одержимых неутолимой алчностью породы “из грязи - в князи” и не знающей еще страха перед царской плахой или НКВД: “А если правящий класс - это комбинация оборванцев, экс-номенклатуры и криминала, то это не есть правящий класс, это так - из подворотни выбежали, к тому же объелись несвойственной им пищей...” (Андрей Фурсов, доктор исторических наук. “Сможет ли Путин сохранить власть в России”. “Новый Петербург”. 08.09.2016г.).
И состоялся этот сброд как правящий класс нынешней России вполне основательно: чуть больше тысячи миллионеров и мультимиллионеров и около 80 миллиардеров (долларовых, естественно) ныне принадлежат не менее 9/10 национальных богатств страны. Что и является главным ресурсом реальной власти в российском обществе.
Конечно, правящие “элиты” так называемых “цивилизованных стран” состоят из особей и лучше образованных и подготовленных для более правильного профессионального управления социумами для решения своих сословно-клановых задач. Публика эта и респектабельнее: наличествуют впечатляющие родословные, манеры поставлены домашним воспитанием, наличествует осознание своего сословного превосходства и т.п. Но в целом принципиального отличия, если не углубляться в особенности и детали, между качеством человеческого материала российской новоявленной “элиты” и ее респектабельных западных “братьев по классу” нет: “Я уже упоминал моего старого друга профессора Холоньяка, и еще очень давно он как-то мне сказал такую фразу: “Жорес (потому что мы и тогда обсуждали массу политических проблем) запомни: all politicians are sons of bitches (все политики - сукины дети), сказал мой старый друг, - и политика, очень часто мы знаем, далеко не чистое дело”. (Жорес Алфёров. “Власть без мозгов”. Москва. Алгоритм. 2014. стр. 30). К этому точному, выверенному заключению маститого ученого (а потому - и достойного человека) без колебаний можно сделать добавление: не только все политики - сукины дети, но таковыми являются (если не хуже) и все те, которые составляют “элитарные” сообщества, делегирующие своих “лучших из лучших” в политику. И тем не менее, определение нынешнему российскому властному сословию как режиму клептократии дали не нынешние коммунисты из РКП Зюганова, а именно “братья по классу” из европейской правящей “элиты” - ну нет у них желания признавать свое духовное родство с нынешними российскими “выбежавшими из подворотни”. Это коробит многих нынешних новоявленных господ, каковые спешно покупают себе и дворянские титулы. и особняки в Лондоне, и детей в Кембриджи запихивают, и яхты океаничсекие себе приобретают и в масоны толпами валят - только чтоб поближе, потеснее слиться с тамошними титулованными, родовитыми “элитарными”.
Но добиться признания родства хоть и седьмой воды на киселе с европейскими “элитами”, важная, но не главная задача нынешнего российского “элитарного” сброда. Для них ныне первейшим делом является решение острейшей проблемы надежного закрепления своих достигнутых высоких социальных статусов, мощно подкрепленных коррумпированными “накоплениями”. Причем такого закрепления, чтобы оно было гарантировано. Рукотворно (пока!) “побеждающая на всех выборах “Единая Россия” (усиленно декорирующая себя именитыми спортсменами и кинозвездами) такой гарантией являться не может - любой социальный шторм средней руки не оставит от \той стабильности камня на камне. Да и поменяйся даже персоны на первых ролях государства, появись признаки противобороств на “верхнем этаже” власти - правящая партия распадется на враждующие фракции. А потому нужно иное, более основательное решение проблемы. И исторические подсказки наиболее надежных вариантов перед глазами: конституционные монархии сразу в нескольких процветающих странах - Англии, Японии. Где благоденствуют и сосуществуют и старая родовая аристократия, и финансовые олигархи, и промышленные магнаты. И уже не одно столетие. Российская аристократия и крупные капиталисты уже пытались ввести этот институт в России в феврале 1917 года, да не управились с ситуацией: самостоятельность “народных масс” создала Советы рабочих и крестьянских депутатов, возникло двоевластие, а с ним - неуправляемость и нарастающий хаос. Чем умело воспользовались большевики, которых поддержали многие.
Но сейчас проблема с конституционной монархией в России стоит обратной стороной: надлежит не валить абсолютную монархию, вводя конституционную, а на пустом, так сказать, месте (режим управления, существующий ныне в России в привычных понятиях государственного устройства в условиях “ручного управления” демократическими процедурами однозначно идентифицировать не представляется возможным) воссоздать новую конструкцию управления государством, не имевшую по сути аналогов в российской истории. Появилось уже немало косвенных признаков того, что эта идея окончательно “вызрела” в недрах московских “элитарных” кругов и в соответствии с неким уже планом начала реализовываться: центральные телевизионные каналы регулярно выдают видеоряды, подающие самые выигрыные моменты российской истории, напрямую увязывая это с конкретными царствовавшими особами. Вперемежку появляются лики ныне здравствующих потомков царствовавшего до революции в России дома. С самыми комплементарными, благожелательными комментариями. Интенсивность подачи таких материалов стабильно нарастает - дирижируют, так сказать, процессом с учетом законов восприятия, известных из политической психологии, социологии. Были бы даны ресурсы и “высочайшее повеление”, а нужные высококвалифицированные специалисты в области информационных технологий и грамотные ученые-консультанты найдутся для проекта в любом потребном качестве. Им достаточно будет года выверенного по частоте повторений, вариантов подачи хорошо отсортированного видеоматериала с убедительными пояснениями, чтобы население страны свыклось с мыслью о приемлемости восстановления в стране монархии. Для которой - чисто в декоративных, естественно, целях - неплохо бы воссоздать сословие дворянства, вернув этот статус детям бывших дворян. Каковых (реальных или мнимых), даже без уже купивших себе титулы с родословными, наберется множество. Появятся у российского общества и ряд новых сословных придатков, аналогичных английским лордам, рыцарям, жалуемых монархом своей “высочайшей волей”, разнообразные “особы, приближенные к императору”. Появятся орды бессовестных честолюбцев, добивающихся этих статусов. То есть, сформируется еще один локус, опирающийся на высший властный персонаж, обязанный своими правами высшего правителя только Богу. То, что это паразитическое новообразование будет занято только своими проблемами, преследовать только свои сословные интересы, не обращая внимания на остальное общество (как оно и было в приснопамятные времена) тем, кто двигает этот проект, ничем не мешает, никак не смущает По простой причине: российская нынешняя клептократия сама той же породы. Ей нужно не сильное, развитое, эволюционирующее духовно и технологически общество, а только такое его состояние, освященное высшими государственными институтами и церковно-божественным благословением, когда обретенный статус и состояние - “священны и неприкосновенны” - при любых обретательствах на все времена. Когда не пойманная и не уличенная (особенно когда никто и не ловит и не изобличает лицо с пожизненной “специальной правосубъектностью”), грабящий народ особа не вор, не казнокрад, а “надежа и опора” монарха и отечества. Только институт монархии в состоянии надежно гарантировать всем, кто “грабительством богаты”, безопасность даже в преемственности поколений. И кроме этой вожделенной цели двигающая монархический проект нынешняя коррупционная “власть без мозгов” не в состоянии видеть больше ничего: ни сбережение природной среды обитания (“После нас - хоть потоп!”), ни образования детей социума, ни обороноспособности страны, ни ее экономика, финансы. Они бы давно все перебрались в Лондон, Париж, Нью-Йорк, если бы для них там создались такие же условия для казнокрадства и воровства, какие они (и теперь уже их дети) имеют в России по праву только своего российского гражданства от рождения. И нигде в мире им таких возможностей никто не предоставит (скорее ограбят местные лорды, когда прижмет ситуация) - везде свои претенденты на статусы и предоставляемые ими возможности для должностного воровства.
Естественными союзниками в реализации монархического проекта в России является все сообщество ее миллионеров - миллиардеров, подавляющее большинство которых уже переместило большую часть своих состояний, обрело недвижимость под охранительной сенью скипетра английской королевы (и ее Ми-5 и Ми-6). Заодно с этой самой “боеспособной” группой нуворишей и мощная группировка “аффилированного” с ними высшего чиновничества (политического, административного, правоохранительного), многие из которых скрытно уже позаботились о приобретении сословных титулов и вовсю обихаживают все чаще объявляющихся в нашей стране членов царской фамилии (и даже тех, кто самолично
себя причисляет к таковым). Обеспечена монархическому проекту и полная поддержка высшего духовенства, православной церкви, причислившего совсем недавно последнего императора России к лику святых. Которому от веку были отвратительны и попытки отдельных групп российского дворянства убрать институт монархии и тем более симпатии русской интеллигенции тем же декабристам, отраженные в пушкинских строках:
“Товарищ, верь: взойдет она
Звезда пленительного счастья.
И на обломках самовластья
Напишут наши имена”.
Никто из публицистов (или никому из них не дают выговориться) не пытается донести до широкой публики, что представители высшей элиты монархической России, приуготовили и совершили Февральскую революцию 1917 года с целью устранения института царизма - без всякого участия большевиков. Для клептократии “без мозгов” такие мелочи несущественны, совершенно ни к чему - они видят только свою главную сословно-кодловую цель - спасти свою шкуру и воровские капиталы свои и детей от возможных последствий радикальных смен состава правящей команды в стране. И они прекрасно знают, что эта опасность реальна хотя бы уже потому, что сейчас одни из них при первейшей возможности рвут глотки другим своим “братьям по классу”: “Первоначальное накопление капитала - это ограбление тех, у кого есть собственность, для того, чтобы появилась собственность, которую можно трансформировать в капитал… Первоначальное накопление очень часто забивает капиталистическое накопление...Именно это и происходит у нас с 1991 года.
Смотрите, приходит новый губернатор или новый мэр города. С чего он начинает? Чаще всего он или его люди начинают отнимать имущество и бизнесы у родственников прежнего губернатора или мэра, идет передел собственности, происходит самовоспризводяйщися передел...Потому что собственность в России всегда была, есть и будет зависима от власти. Собственность в России - это функция власти, и в этой ситуации капитализм может быть т олько внешним, бандитским и очень-очень некрасивым”. (Андрей Фурсов, доктор исторических наук. “Сможет ли Путин сохранить власть в России?”. “Новый Петербург”.08.09.2016г.).
Полностью прав цитированный автор: практика передела собственности в России со сменой властных “команд” - неотторжимый элемент политической субкультуры генерации упырей, прорвавшихся в России к собственности. И те, кто нахапал свои миллионы и миллиарды, прекрасно это знают и больше всего трясуться от страха перед возможным “большим переделом”, который неизбежен при смене нынешних лидеров государства. Все это будет происходить под одобрительный гул “широких народных масс”, полной мерой сознающих, что ограбление идет таких же упырей - грабителей, у которых нет и толики моральных прав на “нажитое непосильными трудами”: “Если во многих странах богатства крупнейших собственников, как правило, связаны с созданием какого-то нового товара или услуги, у нас это обычно результат, по сути, присовениея общенародного прежде имущества посредством известных залоговых аукционов или чисто спекулятивных операций, базировавшихся на безудержном подкупе чиновников (то есть масштабных мошенничеств и воровства с помощью бесконечной вереницы тяжелейших должностных преступлений - прим.авт.)”.(Георгий Цаголов, доктор экономических наук. “Здравствуй, План!”. “Литературная газета”. 2016г, №38).
Понятное дело что те, кто прочно угнездился во власти и собственности в последние 15-20 лет в России с таким неопределенным будущим мириться не намерены (кроме 400 тысяч “лондонцев” переместившихся уже в Англию с собственностью и семьями - от возможной беды подальше), подготовили и реализуют, как уже упоминалось, некий проект, фрагменты которого уже кое-где проявились и подвергнуты анализу: “- В последнее время активно циркулируют так же слухи о якобы готовящейся властью масштабной конституционной реформе, предполагающей либо полное упразднение поста президента, либо радикальное сокращение его полномочий…
- Да, я не исключаю этот сценарий - при тех условиях, которые вам назвал
в силу неких обстоятельств непреодолимой силы, Владимир Владимирович будет вынужден на время уйти в тень. Согласно обсуждаемой новой модели президент будет выполнять ритуальные, представительские функции...А реальная власть будет у главы Госсовета, которым, естественно, станет Путин. Сейчас Госсовет - совещательный и неконституционный орган, поэтому потребуется конституционная реформа. Скорее всего здесь речь идет о монархическом проекте, который уже давно мусолится Кремлем. При конституционной монархии т.н. царь Путин (пожизненный, несменяемый ни при каких “выборах” - прим.авт.) будет иметь ритуальные, представительские функции (и еще обязательно очень важные “спящие прерогативы” на манер английской монархии - прим.авт.) и Запад вынужден будет находить с ним контакт… При нынешнем устройстве российской власти конституционная реформа - задача скорее техническая, чем содержательная. Если будет на то желание Кремля, провести ее можно большевистскими темпами. Проблема в другом - объяснить происходящее элите и обществу. Ведь такие изменения чреваты шизофренизацией массового сознания. Люди перестанут понимать, кто у нас в стране главный, какой царь, так сказать, настоящий. Нарушатся все внутриэлитные коммуникации, выстраиваемые в течение десятилетий...То есть риски колоссальные...Есть по крайней мере, два серьезных фактора, которые могут стартовать именно в 2017 году… Второй фактор связан с массовыми настроениями. Я считаю, что они будут меняться быстрее, чем это сегодня предполагается. Сейчас изменения не очень заметны… Но подспудно накапливаются. Если коротко сформулировать, речь идет уже не просто об отторжении обществом власти, но о противостоянии ей.
В политической прогностике существует своего рода аксиомв: мы можем предсказать вхождение в кризис, но не то, как он будет развиваться и каковы будут результаты… И у меня ощущение, что в следующем году мы в такой политический кризис вступим…
- Насколько велика вероятность того, что путинская команда справится с
новыми аналогичными вызовами?
- Это зависит от двух обстоятельств. Не от качеств путинской команды -
оно нам известно и вряд ли уже изменится (клептократы никогда не становились альтруистами в любые времена - прим.авт.). А, во-первых, от стечения обстоятельств, или предельно упрощая, от везения или невезения (как и при игре в бросание костей - прим.авт.)...
- Каковы будут главные движущие силы нового всплески оппозиционной
активности?
-На мой взгляд, это будет похоже на то, что происходило в СССР на рубеже 1980-1990-х годов, когда рассерженные горожане, советский средний класс в лице ИТР, протестировали вместе с индустриальным рабочим классом… Эти протесты на первых порах не будут носить политического характера… Но это и не важно, вызовут разочарование элиты в вожде… Как только она увидит, что общество выходит из-под контроля, ее отношение к Владимиру Владимировичу сразу изменится. напряжение в отношениях между властными группировками резко возрастет… “Башни Кремля” начнут превращаться в политические фракции”. (Интервью Валерия Дмитриевича Соловья, заведующего кафедрой связей с общественностью Университета МИД России. “Гроза 2017 года. Возможно, Путина через несколько месяцев заменит преемник, а он пойдет в “цари”. “Новый Петербург”. 17.11.2016г.).
Жить бы “дорогим россиянам”, как говорится, да радоваться: мудрая кремлевская верхушка “сотоварищи” с учеными степенями определила самую, казалось бы, оптимальную программу трансформации конситуционного строя, придающую достигнутой социальной стабильности еще большую прочность. И ни один внутренний или внешний враг этому не помешает. Прежде всего - внутренний, по причине того, что разнородные недовольные никакой организованной силы собой не представляют: старикам выжить бы хоть как-то, сильно недозрелая на голову молодежь сидит в интернетсетях и ночных клубах. Недовольные группы бизнессообщества выкручиваются как могут, промышляя подделками, давая взятки, занимаясь контрабандой , уклоняясь от уплаты налогов, акцизов и т.п. И “картинки” в области этого жанра вызывают настоящее содрогание: “На прошедшем Гайдаровском форуме официальный представитель Россельхознадзора Алексей Алексеенко заявил, что в стране 25% всей пищевой продукции фальсифицируется мошенниками…
Разразился нешуточный скандал. Непосредственный начальник Алексеенко
Сергей Данкверт попытался погасить страсти, заявив, что помощник немного погорячился и сгустил краски. Но точных данных фальсификации по видам продовольствия, которое едят “дорогие россияне” не привел. Только отметил, что проблема есть. А по данным Роспотребнадзора доля фальсификата составляет от 3,7 до 6,6%”. (“Россиян кормят фальсифицированными данными”. “Аргументы неделi”. 19.01.2017г.).
Ну а официальные политические партии прочно обосновались в отведенных им властью нишах и поют в одном хоре с “Единой”. Это гарантирует успех любым реформациям властной “элиты” по любым ее целям. Именно только по своим, главной из которых, как указывалось, является не только сохранение своих высоких статусов и состояний в возможных грядущих переменах, но и обретение возможности передавать все это уверенно и безопасно по наследству. Лучше всего этому соответствует, конечно же, монархический проект. Опасаться неприятия проекта генералитетом спецслужб или военных (правоохранительный никогда не проявлял политических амбиций, ввиду их отсутствия) тоже не приходится: многократно возросшая (в сравнении с СССР) численно генерация людей в лампасах, в подавляющем числе своем давно стала весьма и весьма богатым сословием и детей своих пристроила на самые хорошие места. А потому душой и телом- с кремлевскими прожекторами. С глубокой симпатией отнесутся к восстановлению государственной архаики и европейцы с американцами (в лице их спецслужб с “агентами влияния” - прежде всего): затвердение и упрочение клептократов во власти гарантирует автоматическое укоренение социальной и экономической стагнации российского общества и государства. Стагнации - в лучшем случае: идут и деградационные процессы - вымирание коренного населения России, бегство молодых специалистов за рубежи, вывоз капитала (кроме того, что регулярно вывозят коррупционеры и олигархи) и еще многое другое, разрушительное.
В подтверждение - одна из “зарисовок с натуры” (с российской действительности, то есть): “В 2016г. Россия оказалась на дне главных мировых рейтингов здравоохранения… За каких-то пять лет погром медицины, цинично именуемый “оптимизацией” (по аналогии с немецкой пропагандой военных лет, “объяснявшей” отступление своих войск необходимостью “выравнивания линии фронта” - прим.авт.), отбросил доступность помощи в отельных районах на уровень XIX века. Москвич или петербуржец пока может и не замечать процесса в своем городе…
В прошлом году британский медицинский журнал The Lancet опубликовал рейтинг стран по уровню здоровья населения. Россия оказалась на 116 месте среди 188 стран. Выше нас оказались все бывшие советские республики, включая Таджикистан и Кыргызстан, разместившиеся на 99-м и 113-м местах соответственно. В международном рейтинге эффективности систем здравоохранения Bloomberg Россия и вовсе попала на последнее 55-е место”. (Денис Терентьев. “Больница закрыта”. “Аргументы неделi”. 19.01.2017г.).
Однима словом, никаких особых помех у реставраторов монархии (или ее аналога) здесь нет и не предвидится.
Конечно, разумных людей в среде научно-технической и творческой интеллигенции, для которых этот проект неприемлем по многим объективным причинам, более чем достаточно. Но сделать что-то впечатляющее не могут по ряду причин. Среди таких прежде всего следующие:
а) Сохранение на все обозримое будущее нынешнего режима безнаказанного чиновного воровства и мздоимства (клептократии, то есть) неизбежно, а “исправить” этот свой образ “жизнедеятельности” клептократы и не позволят никому. Все силы и средства есть только у них.
б) Даже хоть какое-то экономическое и политическое развитие России в условиях “дикого капитализма” - а иного те же клептократы вкупе с олигархами не допустят - невозможно. Без принятия на вооружение основных элементов государственного планирования, аналогичного тому, что бытовало в СССР, а ныне в изрядной своей части практикуется в Китае, Вьетнаме. Без чего оппозиции не развиться и не окрепнуть.
в) Сохранение дикого (даже для “цивилизованных”, богатейших стран) разрыва в доходах незначительной горстки сверхбогачей и остального населения - а это клептократами обязательно будет сохранено в неприкосновенности и никакой “добрый царь” не посмеет на это покуситься - уже привело к распаду внутренних скреп российского социума. Большая часть которого обоснованно видит своих заклятых враговв образе своих “элит” (несмотря на мутные потоки идиотских сериалов якобы об обратном). Но консолидироваться политически эти наиболее массовые составляющие российского общества в условиях помех не смогут.
г) Клепотократическая бюрократия, для увековечивания всевластия которой служит наилучшие монархический проект кремлевских “мудрецов”, просто фактом своего существования не дает никаких возможностей для высококачественного образования всей “элементной базы” российского общества. И потому, что бюрократии легче управляться с преимущественно невежественными “широкими народными массами”, и потому еще, что любые средства, даже по какому-то наитию отпущенные на качественное школьное и университетское образование, будут гарантированно высосаны на каждом иерархическом уровне клептократической бюрократии. А те, что таки дойдут до школ, техникумов или университетов за взятки будут переданы “элитарным” учебным заведениям (для “своих” преимущественно, где платное обучение). Этот стратегический фактор, работающий на дальнюю перспективу, во мнении российской клептократии ничтожен, да и не способна любая бюрократия работать по реализации любых долгосрочных программ. А больше в России этим заняться некому. А возможная грядущая монархия - опора прежде всего “элитарных”, а не всего населения.
д) КПД любого (особо многоуровневого) бюрократического аппарата управления никогда не превышает КПД изношенного паровоза (кроме, правда, употребления сталинских методов работы с управленцами: лентяев и дураков - с должности на нары, сознательных вредителей - к расстрельной стене). Монархический проект, случись ему реализоваться, “забетонирует” всевластие бюрократии с ее имитацией активной управленческой деятельности и вечными лживыми измышлениями в отчетах и статистике. Это в сильнейшей степени стимулируют активность “элитарных” в реализации монархического проекта.
Вполне свежее подтверждение тому - в российских СМИ преобладают оптимистические доклады по экономическим достижениям и такие же прогнозы на сей счет. Реальность же свидетельствует о совсем ином: “В последние годы рацион граждан значительно изменился. В среднем по стране стали меньше есть мяса, рыбы, молока и сахара. Но больше картофеля, бахчевых и овощей, следует из ежегодного выпуска сборника “Регионы России”... Эксперты по аграрным и продовольственным вопросам объясняют эту ситуацию ростом цен и одновременным падением доходов населения”. (Наталья Беришвили. “Россияне перешли на овощную диету”. “Известия”. 11.01.2017).
Вряд ли ситуация в здравоохранении, развитии мелкого и среднего бизнеса и в иных сферах жизнедеятельности другая.
А “говорящие головы” министров и их начальников на телеэкранах без устали и перерывов благовествуют о многообразных достижениях и прорывах к успехам, которые вот-вот случатся. И чего бояться - Сталина-то нет.
Российская же реальность и рядом с их благовестами не лежит:
“Два слова о низкой инфляции. Формально, да, 5,4% - самая низкая инфляция за всю новейшую историю России… А по нормальной жизни, вне стен Белого дома, вот несколько примеров:
- начиная с осени 2016 г. стоимость сливочного масла… подорожала на 20,5%. Замороженные овощи и селедка только за последний год стали дороже на 45%;
- валидол российского производства за два года подорожал с 10 до 30 руб. за упаковку 10 таблеток (рост 200%). Валокордин подорожал на 85%, анальгин на 70%...В 2015 г. пенсии в России повысили на 4% при фактической инфляции 12,9 .. Число нищих, имеющих душевой доход ниже промежуточного минимума в начале 2017г. достигло 18,8 млн человек (12,8% населения). Это на 5% выше 2015г. и на 13,3% больше чем в 2014 году.
Безработица, по официальным цифрам, правда, низкая. Но это только в головах у правительства. На практике даже само государство и принадлежащие ему компании втихую проводят массовые увольнения:
- в медицине - дикое урезание зарплат и сокращение штатов до 50%. То же происходит в вузах;
- штат РЖД только за 3-й квартал 2016г. сократился на 30 тыс. человек;
- Ростелекоме уволили 9 тыс.человек;
- на Автовазе сократили очередные 7,8 тыс. рабочих;
- Сбербанк уволили 5,9 тыс. сотрудников…
Несколько слов по “росту промышленности”. Формально она тоже действительно пошла в рост. Но как его насчитали? Самый вопиющий пример: (Росстат) включил выпуск танков в производство “транспортных средств”... Что реально сильно выросло в прошлом году, так это выпуск водки. За год рванул вверх на 16%”. (Андрей Угланов. “Премьер Медведев замахнулся на Черчилля”. “Аргументы неделi”. 02.03.2017г.).
И еще одна иллюстрация того же порядка по теме:
“Выжимая последние крохи из малоимущих слоев, правительство не пытается создать условия, чтобы население богатело (им хватает того, что среди высокостатусных казнокрадов все больше миллиардеров - прим. авт.).
Предпринимательство пробивается сквозь коррупцию, административный прессинг и высокие налоги. Но расходы на поддержку малого бизнеса снижаются в большинстве регионов, в то время как отряды штрафующих контролеров только растут… “АН” устали описывать ситуации, когда рентабельные заводы банкротят рад продаж земли, а бесперспективные накачивают бюджетными деньгами через оффшоры. Да и как вообще может быть рентабельным государство, в котором 30 млн бюджетников?
Когда было принято решение сократить полицию сначала на 20%, а потом на 10%, первым делом порезали незаполненные ставки. А когда возможность для кадрового маневра судилась, под ноль ликвидировали вневедомственную охрану - единственное подразделение МВД, приносившее существенный доход. А все тыловики, лицензионщики, “замы по общим вопросам” остались на своих местах…
И власть это приняла. Точно так же она принимает, что десятилетиями не может пересадить чиновников с “мерседесов” на что-нибудь поскромнее, остановить регулярное удвоение их окладов”. (Денис Терентьев. “ЧИП и Дейл по прейскуранту”. “Аргументы неделi”. 16.02.2017г.).
Эту-то реальность - КПД бюрократии не уровне изысканного паровоза - намертво закрепит предполагаемая конституционная реформа, которая позволит “верхним” бюрократам страны беспроблемно сдерживать и без того невеликие потуги правоохранителей в противоборствах с коррупцией и иными денежными преступлениями. То есть, по сути, работать на снижение и без того критически низкого КПД бюрократии.
Таков далеко не полный перечень потенциальных угроз стране, населению, заложенный в так называемом монархическом проекте.
Апологеты и идеологи рыночного “элитаризма” и всего маразма, что с этим связано, вроде бы разумно утверждают, что реализуется то будущее, которое толково готовят. Но это не вся правда - обычно любые сколь угодно хорошие результаты реализации планов обустройства будущего (особенно за чужой счет, большой кровью, жертвами) вызывают к жизни явления противодействия, которые с разной скоростью во времени не только зачастую нейтрализуют достигнутые успехи, но и на наносят сокрушительные удары по прежним победителям. К примеру, уничтожили японские вояки во Вторую Мировую около 30 млн китайцев, захватив практически всю страну и празднуя хорошо подготовленную победу, чувствуя своих воинов за их подвиги, а теперь живут съежившись, под прицелом китайских стратегических ракет с ядерными боеголовками. Зная, что у китайцев есть полное моральное право на возмездие.
Но даже хорошо и толково приуготавливаемое будущее далеко не всегда может состояться. Вспомним хотя бы А.С Пушкина, сказавшего по случаю, что в судьбы людей всегда (нежданно-негаданно) может ворваться “Мощное орудие Провидения - Случай”. По этому же поводу - мнение нашего компетентного историка: “Только наша либеральная интеллигенция полагает, что Сталин, будучи генеральным секретарем партии, делал, что хотел. Ничего подобного. Повторяю, чем больше у тебя подчиненных, чем более высокое место во властной пирамиде ты занимаешь, тем более ты ограничен. Поэтому очень многое зависит от обстоятельств… Как говорил Сталин: “Есть логика намерений, есть логика обстоятельств, но логика обстоятельств сильнее логики намерений”. (Андрей Фурсов. “Сможет ли Путин сохранить власть в России”. “Новый Петербург”. 08.09.2016г.).
Ну а поля для работы “логики обстоятельств”, даже на первый взгляд весьма обширны и многообразны. Пример одного из них: “Известный американский эколог Б. Коммонер в работе “Замыкающийся круг” пришел к выводу - предупреждению еще в начале 70-х годов, что технологии на базе частной собственности уничтожают главное в богатстве человечества на Земле - экосистемы. Затем в 1991 году в Докладе, написанном по заказу Мирового банка под руководством и редакцией Р.Гудленда, Х.Дейли и С.Эль-Серафи, прозвучал своеобразный “вердикт”: в экологически наполненной нише, которую занимает человечество, рынок, как механизм развития, исчерпал себя” (Субетто Александр Иванович, заслуженный деятель науки РФ. “Возможно ли экологическое самоуничтожение “Класса богатых”. “Новый Петербург”. 22.09.2016г.).
Но, как видим, несмотря на научно выверенные выводы о неприемлемости сохранения рыночных укладов на базе частной собственности для человеческой цивилизации, носители этих укладов ломятся к своим убогим богоборческим целям ввиде наживы только с нарастающим напором и энергией, не считаясь ни с чем и ни с кем. Провоцируя появление на исторической сцене Провидения, скорее всего с ликом Немезиды. И наши российские генерации клептократов-олигархов в первых шеренгах таких провокаторов. Как и Положено тем, у кого клинические проблемы с мозгами (о совести и ином подобном даже упоминать неуместно).
Кроме вселенских проблем, порождаемых мировым частным капиталом, в /России в наличии немало национальных, являющихся следствием почти тридцатилетнего бездумного хищничества наших собственных палеоантропов в роли олигархов и чиновных вельмож. Одна из таких: “Самое уязвимое место любой системы - подсистемы защиты, т.е. спецслужбы и армия. Не случайно в истории России масштабные реформы, как правило, предполагавшие изменения в характере правящей элиты, удавались лишьв том случае, если удавалась реформа репрессивного и военного аппарата”. (А.Фурсов, доктор исторических наук. “Россия на распутье! Нас ждет 17-ый год или 37-й?”. “Новый Петербург”. 18.08.2016г.).
Есть основания полагать, что кремлевским реализаторам монархического проекта с этой стороны опасности не грозят: замысел как раз в том, чтобы “забетонировать” на все обозримое будущее нынешнее состояние власти во всех ее “ветвях”, когда коррупция и не пересекается, и не карается, а декларируемая борьба с ней протекает в форме разнообразной клоунады с издевательским (над населением) подтекстом. Именно все российские “силовики” - главные дирижеры и покровители всевозможного воровства, предпринимательских мошенничеств, берущие свою лучшую долю из любых преступных приработков. И готовящаяся реформа “грозит” им конституционным закреплением этого положения. И этому новоявленному привилегированному сословию - новоделу глубоко наплевать на состояние нынешнего российского социума, обреченного в результате их хищничества - в строгом соответствии с бессмертной формулой социальных паразитов всех времен и народов: “После нас - хоть потоп”. В нынешней России признаки его наступления многообразны, один из множества в этом ряду: “...Считаю, что здоровье людей является приоритетом любого государства. Как и культура, образвоание, и наука и т.д. Это действительно главная часть цивилизации любого народа… По ситуации в России нынешней, живущей уже многие годы (как “естественный” результат “жизнедеятельности” российских многообразных “элитарных” хищников - прим.авт.) в атмосфере невидимого, но очень страшного яда - психоэмоционального стресса, а значит страы больной: может ли нездоровый человек думать в первую очередь о будущем страны, о поколении, развитии и т.д. Сразу отвечу: нет, не может! Это естественно с медицинской точки зрения...”. (Михаил Смиренский (интервью с доктором медицинских наук, академиком РАН Юрием Бузиашвили). “Легко ли жить в ожидании старости?”. “Аргументы неделi”. 19.01.2017г.).
Посему и с этой стороны уверенность в полной бесприпятственности осуществления монархического проекта полная - вопрос только с усилением интенсивности формирования устойчивого привыкания широкой российской общественности к естественности и желательности скорейшего восстановления в стране института монархии. Один из многочисленных примеров тому: “...В Сети распространился якобы подлинный пресс-релиз с официального сайта королевской семьи, в котором утверждалось, что королева умерла во сне … теперь на трон должен взойти ее старший сын принц Чарльз… Его отец - принц Филипп родился на греческом острове Корфу и был крещен как православный. Он является внуком короля Греции Георга I. Хорошо известно, что Чарльз питает давний и искренний интерес к православию. Он много раз совершал паломничества на святую гору Афон…
В этой связи необходимо напомнить, что не так давно в России среди монархически настроенных граждан распространилась идея о приглашении на русский трон младшего сына принца Чарльза и принцессы Дианы - принца Гарри. В Великобритании, как говорится, ему ничего не светит, а в России он мог бы стать русским царем. При желании можно найти его родство с родом Романовых”. (“Английский трон ждет православный король”. “Аргументы неделi”. 12.01.2017г.).
Смысл, главный “месседж” скромной газетной заметки - отнюдь не развлечь здравомыслящих читателей, дав им повод поводить пальцем у виска: дескать, мало ли на Руси еще разных сумасшедших! Тень ревнителей монархизма маячить и здесь: прежде всего тех, у кого есть “права” оказаться с высокой вероятностью в “околотронном пространстве”, в том числе и среди “особ, приближенных к императору”. А в монархиях высокий сословный титул означает право (и реальную возможность) занять практически любой государственный пост. А потому это не сборище сумасшедшее, а “люди себе на уме”, да еще какие! И этим особям совершенно без разницы, кто займет российский трон - хоть одноглазый марсианин, лишь бы предъявил справчёнку о наличии в нем “королевской крови”, а еще лучше - о родстве с Рюрикковичами. При этом они готовы (если им дадут время в теле- и радиоэфире) без устали импровизировать на тему великих благ, которые прольются на население страны в случае восстановления монархии. Похоже, что все к этому и идет. Понятно, что и для почти всей четырехтысячной орды “лондонградцев” реализация сценария газетного наброска была бы как манна небесная для изголодавшихся евреев в пустыне: присягнули бы верности через интернет-порталы, не вынимая задниц лондонских из кресел. Они прекрасно осознают, что монархия для людей мира наживы любой ценой - своего рода стиральная машина: помогает (через титулы, статусы) отмывать любую не только грязь, но и кровь, неизбежно льющуюся в процессах войн за наживу. Примерно так в свое время Сергей Есенин и увидел мир чистогана:
“Места нет здесь мечтам и химерам,
Отшумела тех лет пора.
Все курьеры, курьеры, курьеры,
Маклера, маклера, маклера.
От еврея и до китайца,
Проходимец и джентельмен,
Все в единой графе считаются
Одинаково - бизнесмен”.
В случае с воцарением монархии звучать это будет: “подданный его величества”. Тем более, что в традициях английской короны с легкостью, без колебаний, когда целесообразно, причислять к знати и сильно преуспевших, сколько угодно погрязших в преступлениях негодяев (как, например, имело место с возведением в адмиральский чин многих капитанов пиратских судов - самых отъявленных головорезов).
Следует учитывать здесь и то обстоятельство, что, в отличие от записных монархистов, слабо структурированных и не особо имущих по нынешним временам, четырехсот тысячная кодла “лондонградцев” принадлежит к самой богатой и статусной части нынешней российской “элиты” и все - граждане РФ. То есть, обладают совокупным мощным ресурсом, которым будут подпирать и двигать проект. И это - серьезная сила. Которой некому в “неэлитарных” слоях сколь-нибудь серьезно противостоять.
И по всему получается - дорога к монархическому проекту “кремлевских мечтателей” практически полностью открыта, расчищена. Главное теперь - не слишком стремительно тащить эту еще не очень хорошо скрепленную и сбалансированную конструкцию к финишной ленточке: ненароком зацепится за что-нибудь, да и рухнет рассыпавшись. Тем более, что коллектив “строителей светлого монархического будущего” для клептократии весьма разношерстный, противоречивый в своих амбициях и вожделениях, в уровнях подготовки и организационных способностей: могут в самый последний момент и нешуточную свару между собой затеять. Пытаться же предугадать, где Провидение спустит с цепи своей Случай, чтобы похоронить “плоды трудов” проектантов и монтажников монархизма в России - дело совершенно безнадежное. Нам же остается только надеяться, что Господь в очередной раз сжалится над русскими и направит развитие событий в иную, менее губительную колею.
Тем более, что уже проявились отчетливые вехи эволюции нынешних экономических и иных укладов жизни: “В цитатнике Председателя Мао, который когда-то купила в Шанхае на рынке, есть такая цитата: Не надо бояться ядерной войны: половина человечества погибнет, зато вторая будет жить при коммунизме”.
Главным событием, которое нас ждет, будет обрушение капитализма. На это стандартно возражают: советская пропаганда несколько десятилетий твердила об общем кризисе капитализма, а он-де до сих пор стоит. Мне кажется, что в этом случае прав Маркс: капитализм должен исчерпать себя, достичь раскрытия всех своих потенций, и только тогда он сменится иным строем. Сто лет назад или даже пятьдесят - еще не исчерпал, а сегодня многое говорит о том, что он крайне близок к исчерпанию.
В настоящий момент капитализм (этап безраздельного господства, процветания, стремительного вознесения в “элиты” генерации самых негодяйствующих бессовестных богоборцев торгашеско-ростовщического толка - прим.авт.) достиг предела своего развития. Предельным развитием капитализма является такое положение, когда он охватил весь мир и весь его включил в зону своей эксплуатации. Это и есть торжество глобализации, когда стираются границы, товары и капиталы беспрепятственно движутся в том направлении, которое сулит наибольшую прибыль…
Но, достигнув предела, капитализм столкнулся с непреодолимой преградой. Его кормовая база подошла к исчерпанию. Капитализм, то есть экономика и шире - жизнь, заточенная на получение прибыли, больше не может развиваться, так как ему, капитализму, больше некуда расти. Прежде он развивался путем включения в оборот капиталистической периферии и ее эксплуатации. Из капиталистической периферии (в “цивилизованные страны” - прим.авт.) выкачивалось и пока выкачивается:
- сырье;
- дешевая рабочая сила;
- такой важный рабочий ресурс современной жизни как чистота: загрязнение осталось в странах, “которые не жалко”.
Старая периферия быстро “портиться”, а новой выкусить негде. Происходит понижение нормы прибыли вследствие роста зарплат трудящихся… С ростом зарплат происходит увеличение количества ресурсов, потребляемых в этих странах, что тоже понижает норму прибыли…
Проблема теперь не в переделе мира, как сто лет назад, а в том, что нечего делить.
В этих условиях должен произойти “перерыв постепенности” - изменение траектории развития.
Новый строй жизни… будет иметь некие существенные черты Средневековья…
Прежде чем обсуждать этот вопрос, важное замечание. Средневековье - это вовсе не только и не столько отсталость и ужас. В Средние века человечество создало прекрасное искусство, жило напряженной духовной жизнью. “Мрак Средневековья” придумали французские просветители XVIII века, которым надо было разрушить старый порядок и утвердить буржуазные свободы. На самом деле в Средневековье, возможно было самое благоприятное соотношение духовных достижений человечества м его материально-техническими возможностями. То же можно сказать и о реальном социализме, бывшем в СССР…
В глобальный обвал мало кто верит всерьез, но перерыв постепенности происходит внезапно для наблюдателей - современников. Кто в пору нашей юности верил в Распад СССР? Это потом все историки будут делать вид, что видели все приметы того, что произошло…
От экспансивного развития, свойственного капитализму, человечество перейдет к гораздо более экономному ресурсосберегающему хозяйству, свойственному докапиталистической эпохе.
Хозяйственная деятельность не ради прибыли, а ради удовлетворения потребностей свойственна не только Средневековью, но так же и социализму… Существование средневековых ремесленных гильдий, которые регулировали выпуск товаров, контролировали качество и не допускали к этой деятельности чужаков, отсутствие конкуренции - все это напоминает социализм с его плановым хозяйством. Плановое хозяйство - это безусловная необходимость в условиях ограниченности ресурсов.
Весьма вероятно, что существенно замедлится так называемый прогресс (еще
его называют гордо “научно-техническим” - прим.авт.) с его все более затейливым потреблением… Русскому народу и народам, объединившимися вокруг него, лучше всего подходит строй, близкий к советскому социализму с сильным и авторитарным лидером во главе (но никак не с каким-нибудь английским принцем, принявшим православие - прим.авт.)...
Более того, капитализм никогда не был органичным в России, он противоречит народной душе”. (Татьяна Воеводина. “Средневековье 2.0”. “Завтра”. 2016, №42).
Цитированные умозаключения ученого, как и многие другие, в том числе и упоминаемые выше, свидетельствуют: интеллектуалы, озабоченные судьбой и собственного отечества, и цивилизации в целом (а не исключительно бешеной и преступной гонкой за наживой, как это в полный рост присутствует у “элитарных”) наличествуют в достаточном числе и рассеяны по различным секторам профессиональной жизнедеятельности. А наиболее концентрированно - в среде научно-технической интеллигенции. Их практически нет только в высших уровнях власти и управления (куда некоторых из них периодически приглашают только в роли консультантов). И потому, что интеллектуально состоятельным и совестливым людям претит такая малосодержательная (в сравнении с той же наукой) деятельность, а еще потому, что в высших эшелонах управления, где главное содержание жизни каждого - “отнять и поделить”, люди, озабоченные не своим шкурными кодловыми интересами, а национальными (или того хуже - цивилизационными) проблемами чужие, а потому вредные и опасные. От которых, окажись, они там по случаю, стремятся поскорее избавиться, пока они не наломали дров (на манер Владимира Ильича Ульянова). Наиболее яркий пример тому то, что случилось в Чили с социалистом Сальваторе Альенде, который, став главой государства, тут же приступил к реформам в интересах своей Богом забытой и обобранной до нитки собственной компадорской буржуазией и американцами нации. Спасать обоих компадоров от социалистических реформ подрядили (по убедительной просьбе американцев) главу вооруженных сил Чили генерала Пиночета. Ситуация, в общем-то вполне заурядная. Необычно повел себя Сальватор Альенде, отвергнув предложение Пиночета покинуть страну с семьей на военном самолете (они с генералом к тому же состояли в одной масонской ложе), это достойный во всех отношениях интеллектуал предпочел погибнуть в неравном бою, но не изменил данной народу присяге и не поганить собственную совестливую душу.
О таком свойстве достойных умниц нации все “элитарные” постоянно помнят и держат их от рычагов государственной власти (для которой они пригодны лучше иных прочих, подвизающихся постоянно в этих ролях) как можно дальше.
Пребывая же во власти в любых социумах эта генерация истинно “сукиных детей” любые научные доклады и сколько угодно убедительные выводы и рекомендации в них по общенациональным, цивилизационным проблемам воспринимает всегда только с позиций своих групповых, классовых интересов. Это значит:
1. Даже если нужно будет ликвидировать институт частной собственности (и весь
класс собственников с их сверхблагоустроенным укладом жизни) во имя того, чтобы через несколько десятилетий не наступила экологическая смерть всего живого на планете, все властные кодлы будут намертво стоять за сохранения своего классового господства на все отпущенное цивилизации малое время. Хотя бы уже потому, что тем правителям “сотоварищи”, которым необходимо применять такие решения немедленно (иначе будет поздно), хватит времени дожить свой век в полном привычном комфорте: А дальше - все по той же формуле: “После нас - хоть потоп!”. Более того, чтобы сдерживать тревогу “широких народных масс”, не дать ее структурировать разумным людям в революционный штурм, властвующие (опять же с помощью своих консультантов от социальной психологии) будут надрывно вещать о разнообразных усилиях, применяемых мерах по нейтрализации причин грядущей катастрофы. То есть бессовестно и безмерно сознательно лгать на все лады. Всегда, во всем.
2. Спасению своих наций, человечества ценой отказа от своего доминирования паразитов они всегда предпочтут поиск вариантов спасти только самих себя в специально оборудованных на манер космических станций подземных убежищах в самых безопасных зонах планеты. Чем они и заняты ныне: по сообщению в одной из телевизионных программ “Территория заблуждения” по каналу Рен ТВ (ведущий Евгений Прокопенко) “элиты” построили для себя по всему миру не менее 1500 подземных городов (в США их 150) на 35-40 тысяч населения каждый, где они надеются пережить и новый “всемирный потоп”, и длительную “ядерную зиму”, и термоядерную войну.
3. В случае же революционного захвата власти ортодоксальной оппозицией, отрицающей частную собственность, новой генерации властвующих вынужденно придется действовать методами российских большевиков, категорически не подпускавших выходцев из эксплуататорских классов в органы власти и управления и жестоко подавлявших любые попытки “контры” к организованному сопротивлению. Часто, правда, с изрядными “переборами” в соответствии с логикой вооруженной борьбы того времени, без всяких компромиссов.
4. В нынешней России клептократия и компадоры в состоянии беспрепятственно провести такие “реформы” устройства государственной власти, которые намертво закрепят нынешнее положение российской “элиты”, когда гарантирована практически полная безопасность за любые финансовые, должностные правонарушения, включая взяточничество, казнокрадство. При сохранении декораций “борьбы с коррупцией”, когда на миллионы коррупционных “трансакций” будут приходиться не более десятка случаев привлечения высокостатусных коррупционеров к уголовной ответственности. Что еще отнюдь не гарантирует их осуждение к тюремному заключению и конфискацию “нажитого непосильными трудами”. В свою очередь означает, что правоохранители буду и дальше успешно “крышевать” все нелегальные промыслы - от наркотраффика, до изготовления алкогольных, продуктовых, медицинских и иных опасных для здоровья людей фальсификатов. “Борьба с коррупцией” будет оставаться видом прибыльнейшей бизнесдеятельности структур МВД, СКР и спецслужб безо всяких заметных результатов для общества. По-прежнему группы преступников с участием сотрудников правоохранения будут убивать стариков и алкоголиков для присвоения их квартир, иной недвижимости.
По-прежнему министерские и иные высокостатусные чины будут красть миллиардами из бюджетных средств, выделенных на национальные проекты.
По-прежнему 80 миллиардеров и тысяча с небольшим “российских” миллионеров будут владеть 90% национальной собственности, а децильный “коэффициент” по Москве будет превышать 100 при “норме” в 6-8. И по-прежнему коренные этносы России будут вымирать, освобождая нишу жизни разнообразным мигрантам.
По-прежнему также “дозволенную” оппозицию режиму клептократии будут составлять разного рода психопаты, нравственные уроды и бывшие клептократы, “выпавшие из обоймы” из той среды, где с советских еще времен было любимо и популярно четверостишие (теперь это если и звучит, то в Лондоне и Париже, скорее всего):
Кто родился в России -
Родился в тюрьме.
Кто родился в тюрьме,
Тот родился в дерьме!.
Это означает, что по-прежнему структуры государственной власти и управления всех уровней будут зашлаковываться разнородными непотами, блатниками, откупщиками должностных мест из генерации преуспевших финасовых, иных мошенников. Надежно купируя любую доброкачественную селекцию в органы власти и управления достойных профессионалов, истинных служителей Отечества, руководствующихся древним русским принципом служителей государству: “Службу князю несу выше головы” (то есть, собственной жизни).
По всему получается, что противостоять “бетонированию” уже состоявшегося ныне негодяйского уклада нашей жизни, его рациональному изменению теперь уже может только ПРовидение милостью Божией. Важно только людям разумным, достойным распознать руку судьбы и постараться посильно помочь процессу. По возможности подготовившись - мировоззренчески, внутренней мобилизацией - к практическим действиям. Мировоззренческая мобилизация особого труда не составит - достаточно постоянно осознавать, что главное из того, что нам остро необходимо в первую очередь, это “не отнять и поделить” (или просто отнять награбленное разной сволочью ельцинского периода) - это нужно делать осознанно, расчетливо, наверняка и постепенно. Итак, чтобы память об этом сохранилась в поколениях. Прежде необходимо привести в рабочее состояние собственных правоохранительных и спецслужбы, надежно отучив их от “крышеваний” разных толков, мародеров, охоты на “жирных карасей” и иной нынешней практики употребления обширных должностных полномочий в коммерческих целях. Для этого не нужно возвращать практику 30-х годов прошлого столетия - достаточно того, что делал умный и порядочный бывший глава Сингапура Ли Куан Ю (за что так повезло Сингапуру?!): вышибать с должности и конфисковывать все имущество коррупционера. Естественно, не через тягомотные судебные процедуры, а административно - чтоб было быстро и не сопровождалось жалобами “в инстанции” (кроме ООН - туда путь обращаются при желании).
После такой очистки “правоохранителей” наделить суды офицерской чести в силовых структурах правом отправлять немедленно в отставку запятнавших свою репутацию сотрудников, в особо тяжелых случаях выносить решение с требованием, чтобы опоганившийся офицер сам застрелился (как это и бытовало в русской армии и на флоте).
И только уже с помощью правоохранительных органов, избавившихся от мародеров в собственных рядах и присмотренных изнутри и снаружи, приступать к очистке всего чиновного аппарата. Такими же сингапурскими технологиями. ПОнимая при этом, что успешная работа в этом направлении еще и залог того, что в будущем в чиновные структуры всеми неправдами перестанут ломиться орды страждущих получить хоть какие-то возможности мздоимствовать, казнокрадствовать. То есть, будет созданы благоприятные условия для селекции в структуры власти и управления нравственно состоятельных людей (бескорыстных, честных, добросовестных прежде всего). Только такой человеческий материал, заполнив структуры среднего и высшего государственного управления России (а не монархическая околотронная челядь, да еще, не приведи Господь, с англо-саксонскими акцентами), обязательно востребует полной мерой для своей качественной работы “мозги России” - наших лучших ученых и специалистов.
Решая же для себя, в какую сторону качнуться , кого поддержать, к каким лидерам присоединиться, лучше всего руководствоваться простым, надежным правилом: не верить сколь-угодно красноречивым “вождям”, хоть единой нитью связанных с Западом (в конечном итоге обязательно - с его спецслужбами), получающими любую финансовую и иную помощь “оттуда”. Лучше всего на все отпущенные нам , россиянам, времена в этом вопросе руководствоваться точной, исторически выверенной сотни раз формулой, “отлитой” ученым, генералом Леонидом Григорьевичем Ивашевым: “Хуже войны с англо-саксами может быть только дружба с ними”. Потому как эта преимущественно гнусная публика в лице ее “элиты” всегда как раз наихудше нагадит во время разнообразных “дружеских” объятий .(К примеру, Черчилль “по дружбе” настоятельно, упорно рекомендовал американскому президенту в конце 40-х годов подвергнуть недавнего союзника в войне с фашизмом - СССР - ядерной бомбардировке).
Переводя сказанное на дипломатический язык, можно несколько поступиться категоричностью цитированного и сказать несколько поделикатнее: с англосаксами можно договариваться только о том, как вместе жрать какое-нибудь дерьмо (если острейшая нужда заставит). Но при этом постоянно помнить, что и в этом случае они обязательно постараются лгать, мошенничать, а потому их надо обязательно заставить сожрать свою “пайку” первыми, на глазах “высоких договаривающихся сторон”. Пока такой “линии партии” в кремлевской команде придерживается едва ли не единственный достойный и продуктивный ее чин - министр иностранных дел С. Лавров.
И в целом неплохо работают наши спецслужбы, усилиями которых вместе с бывшими советскими руководителями предприятий военно-промышленного комплекса удалось уберечь от уничтожения ельцинскими ублюдками - реформаторами наши оборонные предприятия, основную часть научно-технического ядра. не дать разрушить до конца ядерный щит СССР, который по сию пору обеспечивает нашу государственную целостность, безопасность.
Прежде всего в профилактических целях надлежит при любых благоприятных возможностях вернуть в УК РФ смертную казнь - прежде всего для “выдающихся” казнокрадов, мздоимцев, за иные тяжкие государственные преступления, придав этим санкциям обратную силу, без сроков давности совершенных преступлений. Именно благодаря такой практике в Китае снизили (и устойчиво держат) ущерб от коррупционеров до самого низкого в мире - в пределах 8% национального дохода. Чем это обеспечивается? в 2016 году в Китае привлечено к уголовной ответственности за взятки более миллиона должностных лиц (примерно 10% от общей численности чиновников), около 20 тысяч приговорено к расстрелу. Исполнение приговора откладывается на 2 года, за это время мздоимец или казнокрад может вернуть наворованное и тогда смертная казнь заменяется тюремным заключением. Особо усердно кающимся (в дополнение к возмещению вреда сдают еще и подельников) могут отменить и тюремное заключение. По статистике из Поднебесной убегает в год около 18 тысяч казнокрадов - вслед за перевезенными за рубежи криминальными деньгами. Специальные полицейские охотятся за такими, около тысячи в год удается вернуть (вынуть из них потом накраденное - вопрос налаженной технологии). А в итоге “раскаявшиеся” в 2016 году вернули в казну Китая 200 миллиардов украденных долларов (больше в 4 раза, чем Россия тратит на вооруженные силы и на вооружение). Отсюда и уникальный (беспрецедентно для всего мира) результат борьбы с коррупцией, инициируемой, организуемой и контролируемой высшим органом партийной власти Китая и его лидером Си Дзянь Пином лично.
А то, что чиновная генерация предрасположенных к воровству, казнокрадствам, мздоимствам не исчезает даже при расстрельных карах, нас не должно останавливать и в малой мере. Риск нарваться на пулю в лоб по приговору гарантированно уменьшит интенсивность коррупционной практики в сфере власти раз в 10. А это очень хороший результат. А цена за него плевая: несколько сотен или тысяч расстрелянных чинов-негодяев в год (из полутора-то миллионов при нынешней их почти 100% коррумпированности).
Организационная готовность к неблагоприятному для нас развитию событий (по множеству личных разнообразных предрасположенностей и возможностей). Прежде всего должна состоять в том, чтобы и не участвовать в массовых акциях, к которым призывают разнообразные младогайдаровцы, младокудринцы и подобные им упыри, и всячески убеждать людей не участвовать в таких модификациях “майданов” по сценариям ЦРУ, МИ-5, БНД и ряда других. Будем разбираться без этих поганцев. Знаком свыше о том, что наступает наше время должны стать обязательные катастрофические потрясения (любого порядка)) в странах наших заклятых “друзей”. До того - ждем, приуготавливаемся (и душим тех, кто нас торопит учинять “революции цветов”.
И всегда помним, что большая часть из числа тех, кто наполнит собой наши структуры власти и управления в обозримом будущем (и после того, как удастся почистить эти свинарники от коррумпированных поганцев) будет принадлежать к традиционному психотипу людей, ломящихся во власть не для служения Отечеству, соотечественникам, а прежде всего самим себе (своему своекорыстию, тщеславию). И потому заставить эту худшую человеческую генерацию. приносить больше пользы, чем вреда своему обществу можно будет, только поместив их в условиях жесточайшего контроля и спроса со стороны населения и специальных инспекций по кадрам с применением к правонарушителям, должностным преступникам самых жестких карательных мер, включающих обязательно расстрелы и полную. конфискацию имущества всей семьи во внесудебном порядке. То есть, организовать спрос с каждого напортачившего чиновника по-сталински: определять - по глупости, некомпетентности совершено должностное упущение (тогда - дурак, на нары) или умышленно, злонамеренно (тогда - враг, к стенке) . Только такой подход спасет из неминуемого перерождения чиновничества в ненасытную клептократию, враждебную собственному народу, губительную для государства, страны.
Надежду же на то, что и в эту гиблую от своих же упырей годину для русских Господь не оставит нас своей спасительной милостью питает вся наша истори.