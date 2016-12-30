Чей стукачок Родченков?

Допинговый скандал и последующие санкции против спортсменов РФ был в значительной степени подогрет главным спецом российской антидопинговой комиссии Родченковым. Наш старый знакомый Дмитрий Кинасов дает свои пояснения на этот персонаж. Ред. АРИ
Спецслужбы разобрались, наконец, чей агент Родченков. Всё-таки, ихнинский, а не нашинский! Мировое сообщество стало свидетелем махрового и рафинированного идиотизма, проявленного деградирующими спецслужбами России, Канады и США. Дело в том, что назначение Родченкова, как аксиома, происходило с согласия Администрации Президента РФ. В этой организации не дадут согласия на назначение, без согласования со спецслужбами, которые, в свою очередь, не утвердили бы Родченкова, без его согласия, работать с органами безопасности или разведки РФ. Надо полагать, что согласовывал кандидатуру Родченкова руководитель СВР Фрадков, по представлению Минспорта РФ.
Во время длительного процесса согласований в стране происхождения, объект, носящий фамилию Родченков, продолжал работать на ЦРУ и РСМПИ, дуря наших, и, подписывая обязательства, согласно, нормативным актам отечественных спецслужб. Люди Фрадкова знали, с кем имеют дело, и, видимо, без коррупции и предательства не обошлось. Причины прокола ведомства, возглавляемого президентским другом, которые можно было бы связать с наивностью, или профнепригодностью, исключаются при сборе анамнеза в отношении этой конторы. Дело, ещё и в том, что по непонятным причинам, в феврале 2016 года, ушли из жизни два высокопоставленных чиновника РУСАДА: Председатель исполнительного Совета Вячеслав Синев и Исполнительный директор Никита Камаев. Случайность? Не думаю. Заметание следов? Похоже! Надо полагать, за это и перевели работать гражданина Фрадкова, поближе к шлагбауму, в РЖД.
Руководителем Администрации Президента, в то время, работал другой друг Президента - Иванов, известный своей выходкой с мемориальной доской Маннергейму. Без такого начальника как Иванов, согласование кандидатуры Родченков обойтись, не могло. После скандала, и его равно удалили от власти. Как можно, объяснить обилие согласий по кандидатуре Родченкова, без коррупционной составляющей? По мнению нашего Президента: «Родченков таскал в Россию всякую гадость!». Каким образом, он мог это делать, в одиночку, без помощи «вымпелов» на отечественной и иностранных таможнях? Значит, отечественные и западные «вымпела» старались, совместно! Назначение Родченкова можно объяснить только взяткой, полученной от заинтересованных лиц, а это западные спецслужбы.
В "собачьей свадьбе" спецслужб и чиновников, единственный пострадавший - мировой спорт. Кураторов Родченкова, в связи с таким грандиозным провалом, можно привлекать к ответственности за "Измену Родине". Мы не перестаем удивляться, почему Сталин расстрелял множество чекистов – разведчиков? Разумеется, за предательство и коррупцию! Он с ними не чикался, а Путин - их бывший сослуживец, вряд ли, пойдет на жестокие меры, потому что занят войной с другими «изменниками» Родине: шахтерами, пенсионерами, врачами, учителями; и складывает из паззлов Российскую империю времен Николая II. Мне, как простому обывателю, платившему налоги в бюджет, интересно, какую пользу принесли «вымпела» своими дешевыми манцами вокруг, Родченкова, WADA, РУСАДА, российского и мирового спорта? Хотели таким способом прославить Россию?
Однако, кроме позора, они не добились, ничего! Большего ущерба спорту, ещё, никто, ни в одной стране, не наносил. Надо задать вопрос Президенту, почему Мутко продолжает занимать своё место, как и Медведев - его непосредственный начальник? Надо полагать, что политику обеспечения высоких достижений в спорте, путем индустриального применения допинга, вырабатывали, под их непосредственным руководством, и прикрытием со стороны спецслужб.
P.S. "Вымпелами" я называю сотрудников всех разведок, всех стран. Если, повсеместно, не ликвидировать их структуры, ставшие бандитскими притонами, то мир может оказаться втянут в свою последнюю войну. Они её спровоцируют, мастерски, не задумываясь о последствиях, так же, как это сделали с мировым спортом, фактически, уничтожив его совместными усилиями. На восстановление доверия в спорте уйдут десятилетия.
Дмитрий Кинасов