Ряд общественных организаций Голландии, Бельгии, Германии обратился к суду Амстердама с петицией "Return Scythian gold to Crimea!" (Вернем золото скифов в Крым).
Редакция АРИ особо отмечает, что координацию этой работы взяли на себя наши соотечественники из Radio Rubel в Бельгии, - Ирина Гончарова и Виталий Виктор. Они вполне известны нам как представители нового русского мейнстрима на Западе и у нас есть доброжелательные контакты.
Редакция очень надеется, что слушатели и читатели АРИ откликнутся и отправят подписанные петиции по адресу указанному в материалах ниже. Есть версия на русском, но для суда в Амстердаме, лучше, конечно же, сделать это на английском.
Ниже мы размещаем необходимую информацию и ссылки. Ред. АРИ
Вернем золото скифов в Крым (перейти на сайт RuBel)
Петиция, составленная на трёх языках, выполнена в электронной версии (нажать) и ПЕЧАТНОЙ (нажать).
Внимание! Печатная петиция имеет больше силы, чем электронная. Согласно общепринятым правилам 1 бумажная петиция приравнивается к 100 электронных голосов! Убедительная просьба – распечатайте и пришлите петицию по указанному адресу:
POSTBUS 111
Antwerpen Eiermarkt
Eiermarkt 33-35
2000 Antwerpen
Belgium
В обращении в частности говорится: "Скифская коллекция, большая часть которой найдена на территории Крымского полуострова, была распределена в советское время в пяти музеях, четыре из которых находятся в Крыму: Центральный музей Тавриды (Симферополь), Керченский историко-культурный заповедник, Национальный заповедник "Херсонес Таврический" (Севастополь), Бахчисарайский историко-культурный заповедник. В феврале 2014 года уникальная коллекция была представлена в Нидерландах на выставке "Крым – золото и секреты Чёрного моря". В марте 2014 после народного референдума Крымский полуостров присоединяется к России, а власти Украины стали требовать перевезти коллекцию в Киев. После 2-х лет судебных споров 14 декабря 2016 амстердамский суд решает не возвращать золото скифов обратно в Крым, а отдать Украине. Для Музеев, народа Крыма, научных сотрудников и учёных, связанных с уникальными коллекциями Музеев, вопросом чрезвычайной важности является недопустимость разрыва связи Предметов с их историей, контекстом и документацией исключительно по политическим мотивам. Нет никаких правовых, культурных или исторических оснований для перемещения Предметов на территорию континентальной Украины.
Предметы принадлежат Крыму, на территории которого они были найдены, свидетельством истории и культуры которого они являются, и где они составляют неотъемлемые части коллекций, которые в течение многих лет с любовью собирали преданные своему делу археологи. Решение Амстердамского суда находится в прямом противоречии с Конвенцией ЮНЕСКО от 14 ноября 1970 года, подписанной большинством иностранных государств, включая Нидерланды. Согласно подписанному соглашению стороны должны соблюдать "Конвенцию о мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и ПЕРЕДАЧИ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ на культурные ценности" (Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций с иностранными государствами, ЮНЕСКО). Народ Крыма имеет право на свою историю и на хранение своих культурных и исторических ценностей на своей земле вне зависимости от государственности. Решение суда г. Амстердама напрямую нарушает нравственно-этические нормы международного культурного права.
Скифская коллекция подвергалась несколько раз разграблению. Впервые коллекция была разграблена англо-французскими войсками во время Крымской войны (1853-1856), и вывезенная часть коллекции в качестве трофеев, не была возвращена и считается потерянной. Второй раз коллекция подверглась разграблению уже фашистами, во время Великой Отечественной войны. Большая часть коллекции была спасена благодаря личному мужеству музейных работников С. Ф. Стржелецкого, А.К. Тахтая, Н.З. Федорова, В.П. Лисина, И.И.Гудзь и других героев.
Данная коллекция, опечатанная в Амстердаме и являющаяся предметом политического спора, никогда не покидала пределы Крыма и содержит наиболее важные сакральные артефакты с точки зрения духовного мира Крыма. Задачей проведения выставки "Крым: золото и секреты Чёрного моря" было знакомство Запада с уникальной историей народов, населявших Крым, его духом, мировоззрением и наследием. Для этой цели музейные работники отобрали наиболее редкие и уникальные экспонаты, которые представляют невероятную ценность для жителей Крыма и всего учёного мира.
Составителя петиции надеются, что несмотря на пустые политические разногласия, коллекция, имеющая прямое и первоочередное отношение к полуострову, вернётся домой и это послужит началом перемирия в конфликте братских народов".
- электронная версия петиции на английском языке >>>
- печатная версия петиций которые можно скачать на русском, английском или нидерландских языках >>>
ссылки на скачивание каждой петиции в отдельности в формате pdf:
- русская версия http://www.radio-rubel.be/uploads/files/2017-01/Russkaja.pdf
- английская версия http://www.radio-rubel.be/uploads/files/2017-01/1484085093_print.pdf
- нидерландская версия http://www.radio-rubel.be/uploads/files/2017-01/1484085977_afdrukken.pdf