Геннадий Сергеевич Водолеев старый друг и автор редакции. Практически с первого дня он сотрудничает с нами, создавая по своему уникальные материалы. Можно не соглашаться с некоторыми идейными подходами и выводами. Однако, нельзя не признать, что его материалы наполнены громадным фактическим материалом и препарированы его жизненным опытом. А он у него очень богатый. Это один из немногих известных нам людей, работавших в партийных и государственных органах, сохранивший живую человеческую суть и верность русскому народу. Редакция АРИ.
Правда- в больших числах
Водолеев Г.С.
Российские телевизионные программы 2017 года (столетней годовщины Великой Октябрьской Социалистической Революции) перенасыщены сюжетами разнообразной служебной жизнедеятельности Президента РФ. Показать и восторженно прокомментировать есть что: должность такова, что проблемы осаждают постоянно, от них не отмахнешься - что-то. да надо делать обязательно. Так что фактического материала для СМИ - выше крыши всегда. И манеры вести себя у нашего нынешнего президента вполне достойные - без рисовки, наигрышей, уважительно к собеседникам. Не то. что у его недавних предшественников. Видно, что человек старается принести пользу, где может. Кое-где это получается вполне - прежде всего, в международных отношениях, в международной политике, где и нынешний министр иностранных дел на редкость хорош. Так что по окончании служения стране на должности №1 нынешнего президента историкам не придется измышлять ему подвиги - найдется достаточно вполне достойных результатов, чтоб помянуть добрым словом. Не в пример “прорабу перестройки”, разрушившему СССР и его преемнику, ставших во мнении большинства “дорогих россиян” и уже на несколько десятилетий (с хорошей перспективой растянуться на столетия) “всероссийскими плевательницами”.
Явные переборы телевизионщиков и политтехнологов, занятых в раскручивании образа действующего президента в качестве кандидата на грядущих очередных выборах теперь уже работает изрядно во вред этому кандидату №1 на пост №1.
Понятно, что люди стараются добросовестно, как можно лучше, качественнее выполнить свой отлично проплаченный пропагандистский заказ. Понятно, что организаторы выборов из усердия наняли на это дело гораздо больше грамотных специалистов пиар-технологий, чем подсказывает здравый смысл. Особенно с учетом того обстоятельства, что действующего президента в качестве кандидата в президенты на будущий срок неизбежно поддерживает вся мощная машина исполнительной власти. А избирательный механизм в России - неотторжимая, неотъемлемая часть машины исполнительной власти. А потому, почти с трехсотпроцентной уверенностью можно ожидать, что победа на выборах гарантирована была бы нынешнему главе государства и при полном отсутствии и телевизионного и иного другого пиара в его пользу. Посему единственным оправданием такому явному перебору в пропагандистских предвыборных пиар-кампаниях может служить то, что этим надежно камуфлируется абсолютная уверенность в грядущей победе на выборах, царящая в среде всех. кто искренне заинтересован и участвует в организации победы нынешнего президента на грядущих выборах. Они все известны: 9/10 действующего правительства, региональных администраций, весь генералитет ФСБ, МВД, армии, прокуратуры, судейский корпус, топ-менеджеры крупнейших корпораций, банков, торговых сетей. То есть те, в чьих руках все мыслимые ресурсы власти и жизнеобеспечения общества, государства. То, что их меньше 1% от общего числа избирателей, значения уже никакого не имеет.
И посему бессмысленно пытаться отрезвить российский электорат сколь угодно аргументированной критикой допущенных нынешним президентом ошибок, указать на неприемлемые недостатки, ущербы в стиле, способах его управленческой деятельности.
Но сделать это надлежит обязательно с другой целью: будущие историки вряд ли будут даже отдаленно копировать нынешних наемных апологетов нашего правящего режима и его “вождей”. Они обязательно акцентируют свои исследования на практических результатах “царствования” - как положительных, так и отрицательных. И обязательно подведут под это баланс, общий итог и общие оценки. Наверняка обязательно будут учтены те оценки работы нынешнего главы государства, которые он уже получил от его компетентных современников. Небесполезно суммировать наиболее важные из них с единственной целью - чтоб уже четко известный победитель нынешней президентской гонки постарался в предстоящий период работы на посту№1 исправить хотя бы наиболее вопиющие негативные последствия своих просчетов, упущений в уже состоявшиеся сроки пребывания главой РФ. Нынешний кандидат №1 в президенты вполне уже достоин такой услуги .
Итак, приступим, заранее оговорясь, что среди критиков, чьи мнения здесь будут приведены, нет ни одного, кого можно было бы причислить к “агентам влияния” ЦРУ, Моссад, БНД, МИ-6 и других “заклятых друзей” России. Только заслуженно титулованные ученые, экономисты, преимущественно, советской формации, то есть, специалисты не только высшей пробы, но и вполне совестливые, добросовестные люди. Которые не испытывают к российскому президенту какой-либо личной неприязни и были бы искренне рады, если бы им не пришлось подвергать его управленческую практику, многие ее результаты своей критике. Которую условно можно разделить на просчеты в экономике, социальной политике, в области обеспечения правопорядка, эффективности работы чиновничества, борьбы с коррупцией.
Упущения, просчеты в экономике:
I. Аксиомой является тезис о том, что это экономическое благополучие состоит из полноценного, доступного питания. Которое создается в сельском хозяйстве. Состояние какового в России вызывает множество серьезных нареканий, недоумений. Приведем оценку ситуации, данную академиком РАН Владимиром Кашиным:
“Чиновники, ответственные за сельское хозяйство, с бодрым видом рапортуют о небывалом урожае зерна, о растущем производстве мяса и замечательных надоях молока. И нельзя сказать, что они врут… Правда, цены на продукты питания тоже не отстали. Да так, что, согласно опросу правительственного ВЦИОМ, каждому десятому жителю страны не хватает денег на покупку продуктов. Между тем сами крестьяне, которые эти самые продукты “выращивают”, тоже перебиваются с хлеба на квас…
В сельской местности живет 37,8 миллиона человек - больше 26% жителей страны. По статусу за них отвечает Минсельхоз. Но, к сожалению, он сам ходит с протянутой рукой и не может координировать деятельность еще доброго десятка министерств и ведомств, которые тоже призваны работать на селе… Но пока у нас продолжается курс Яковлева-Гайдара-Кудрина на уничтожение сельского образа жизни, да и самой российской деревни.
За последние 25 лет мы потеряли 34 тысячи деревень. В 20 тысячах живет по 8-10 человек. 95 тысяч сельских населенных пунктов не газифицированы. 43 тысячи - не имеют телефонной связи. Более 30 тысяч деревень не имеют дорог с твердым покрытием. До ближайшего фельдшерско-акушерского пункта в среднем 80 км… В результате “оптимизации” осталось 300 участковых больниц из 5 тысяч. 23 тысячи школ из 49 тысяч! 17 тысяч детсадов из 41 тысяч. Конечно, молодые пытаются уехать. К разрушению села мы идем такими семимильными шагами, что уже близки к национальной катастрофе…
В рознице по хлебобулочным изделиям труд крестьянина-хлебороба оценивается в 8-10%, значит кто-то в 9 раз увеличил цену для потребителя. Ну не произвол?!
Если разумно распределять прибыль между селом, переработкой и торговлей - реально поднять зарплату крестьянину и одновременно снизить цены в магазинах. Например, есть в Марий Эл такой совхоз “Звениговский”. Продукции выдает на 13 миллиардов рублей в год. Заплатил 785 миллионов налогов. Дотаций получил всего 1,7 миллиона рублей. Средняя зарплата - 38362 рубля! Сам производит, перерабатывает, продает свою продукцию и правильно распределяет прибыль. ПРи этом строит детские сады, жилье, объекты социального и культурного назначения.
Отличные показатели у подмосковного “Совхоза им.Ленина”, который возглавляет Павел Грудинин. В Тюменской, Рязанской, Тульской, Липецкой областях, на Ставрополье тоже есть прекрасные коллективные и фермерские хозяйства… Там, где сам народ выбирает председателя, сам решает, что построить, что сделать для детей или ветеранов, совершенно другое отношение к земле-матушке.
Поля распаханы, проводится восстановление полезащитных полос, по возможности проводят мелиорацию своих земель. А главное - нет брошенных, зарастающих бурьяном и кустарником пашен. В народном предприятии крестьянин действительно является хозяином своей земли.
Причем практика создания народных предприятий активно развивается при поддержке государства в таких странах, как Китай, 40% ВВП которого произведено именно такими предприятиями Около 75% сельхозпродукции в ЕС дают народные предприятия. В том числе благодаря этому в этих странах каждый квадратный метр земли рачительно используется в сельхозпроизводстве.
А у нас? К примеру, в Подмосковье до 1991 года обрабатывалось 1 миллион 200 тысяч га пашни, а сейчас всего 629 тысяч га. Молока надаивали 2 миллиона тонн, а сегодня - 631 тысяч тонн. Овощи и картофель - собирают 30% от прежнего уровня. В пять-семь раз сократилось количество рабочих мест. И аналогичная ситуация в подавляющем большинстве регионов страны. За последние 25 лет выпуск рабочих и служащих сельскохозяйственных профессий сократился более чем в 2,5 раза, а количество образовательных учреждений начального профессионального образования уменьшилось более чем в 4 раза. Все это привело в итоге к тому, что доля населения, занятого в сельском хозяйстве уменьшилась с 13,4% в 1990 году до 6,7 в 2015-м…
Земли сельхозназначения и угодья просто расхищаются. Цифры чудовищные! В структуре земельного фонда площадь таких сельхоз земель сократилась с 637,7 миллиона га в 1990 году до 380 миллионов в 2016 году, т.е. фактически растащили половину…
По зерновым и зернобобовым культурам в среднем у нас 26,2 центнера с гектара. В Китае -57,6. Во Франции - 57,8. В США - 75,2…
По мелиорации - главному спасителю от засушливой погоды - цифры тоже неутешительные. В США площадь мелиорированных сельхоз земель приближается к 40%. В Китае - 54,4. В Великобритании 83,3%. В России же - 7,8%!..
Социальное развитие деревни, газификация, дороги, соцкультбыт, аграрная наука - это забота государственная. Ведь на селе один крестьянин дает 7 рабочих мест в городе. Это переработка, доставка, торговля. Вот и решение проблемы безработицы, новые налоги, повышение спроса.
Сегодня на сельское хозяйство выделяется 1,3% федеральной части бюджета. Для сравнения: в 1990 году, как говорят в милитаризованном Советском Союзе - 15%... Швейцария 6 миллиардов долларов на 6 миллионов га дает своему селу. Китай - 154 миллиарда. Мы - крохотные 3,5 миллиарда долларов...Если обеспечить такие условия нашему крестьянину, то мы реально через несколько лет смогли бы занять большинство секторов мирового продовольственного рынка. Но складывается устойчивое впечатление, что именно этого определенные круги как за рубежом, так и у нас в стране стараются не допустить”. (Александр Чуйков. “Кто ставит крест на российском селе”. (Интервью с академиком РАН Владимиром Кашиным). “Аргументы неделi”. 13.07.2017г.).
Даже если бы во всех остальных сферах жизнедеятельности нынешнего российского общества результаты правительственной политики не вызывали бы особых нареканий, а сравнения с соседними государствами были бы хоть в чем-то в нашу пользу, то и тогда цитированных российским академиком данных было бы вполне достаточно, чтобы задаться классическим сталинским вопросом в адрес ряда управителей первого эшелона: “Дурак или враг?”.
II. Ситуация в сельском секторе экономики понятна - беда. Что же происходит в нынешней России более уже двух десятков лет в других сферах экономики - познакомимся с мнениями других специалистов или самих “фигурантов” экономических процессов.
В промышленности “мудрое руководство” страной обернулось не лучшими, чем в сельском хозяйстве, “достижениями”:
“В экономических проблемах России эксперты все чаще винят низкую производительность труда. Это подтверждается и официальной отечественной статистикой, и расчетами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Так, среднестатистический россиянин за час своей работы увеличивает валовый внутренний продукт (ВВП) своей страны лишь на 25,1 доллара, в то время как американец - на 68,3, немец - на 66,6 доллара. В чем же причина низкой эффективности нашего труда, если работаем мы 1978 часов в год, а тот же немец - 1371 час?
Относительно небольшая долларовая производительность нашего труда объясняется вовсе не ленью или тягой к перекурам. Есть четыре фактора, которые губят на корню любое желание сотрудника, на каком участке он бы ни работал, повышать свою производительность.
Фактор первый: плохое состояние станочного парка нашей промышленности. Если рассматривать шире - всех отечественных основных фондов. По данным статистики, в 1990 году износ машин, оборудования, производственных зданий достигал 35,6%, а в 2014-м - уже 49,4%...
Здесь уместно вспомнить, что помимо физического есть еще и моральный износ, который обычно выпадает из поля внимания экспертов. На производственных линиях XXI века теперь уже не принято устанавливать оборудование без электронной начинки, и принцип “каждому станку - по рабочему” давно заменен на “каждому рабочему - по несколько станков”. Без этого в конкурентной гонке наши заводы и фабрики не выживут.
Статистика подтверждает “моральный аспект” старения основных фондов в России. Так, с 1991 по 2012 год производительность труда на отечественных заводах увеличилась примерно на треть, а китайских - в 7 раз.
Фактор второй: отсталость технологий. Отдельно взятый станок или работающий за ним рабочий - это лишь микроскопическое звено технологической цепочки. К сожалению, современная российская индустрия, потерявшая в 1990-х массового заказчика в лице государства, так и не вернулась к преимущественно серийному производству.
Сейчас даже на модернизированных предприятиях мы наблюдаем отверточную сборку или мелкосерийный выпуск…
Получается, что работники предприятий флагманских отраслей индустрии волей-неволей показывают низкую производительность труда, хотя де-факто сами рабочие, инженеры и техники тут ни при чем.
Фактор третий: менеджмент. Модернизация парка станков и оборудования, получение заказов и рост производительности труда на отечественных предприятиях упираются в низкое качество управления заводами и фабриками (государство в целом управляется еще хуже - прим.авт.).
Постоветский производственный менеджмент прошел через несколько этапов эволюции. Сперва у руля предприятий вставали удачливые коммерсанты, вовремя скупившие контрольный пакет акций того или иного завода. Эти люди, как правило, не имели ни соответствующего опыта, ни инженерного образования, посему делали так, как того требовала быстро меняющаяся конъюнктура рынка...
Но наступили времена, когда коммерсантам из 1990-х надоело каждый день с девяти до девяти просиживать на заводе, мотаться по командировкам и решать вопросы с контрагентами. Тогда пошла мода на наем администраторов, исполнительных директоров и прочих топ-менеджеров. Это был шаг в духе рыночной экономики и в русле западной управленческой мысли.
На российской почве это зачастую приводило к потери связи рядового персонала c руководством, непониманию решений топ-менеджеров, которые стали экономить на зарплатах и эрогономике труда. Люди перестали понимать, что им следует делать, чтобы их труд был поощрен соответствующим образом.
В наши дни это усугубляется избыточной вертикальной интеграцией производственных компаний, управленческий мозг которых находится не в родных регионах, а в Москве.
Дистанция между рабочим, генеральным директором и собственниками увеличилась в разы, как и затраты на оплату труда армий менеджеров. Это в свою очередь увеличивает себестоимость конечной продукции и сокращает производительность труда на самих заводах и фабриках.
Фактор четвертый: девальвация труда. Считается, что удешевление рубля сделает финансово привлекательным российское производство и повысит производительность труда на заводах. Но это ошибочное утверждение (и это - сфера действий правительства - прим.авт.): дешевый рубль делает дорогим доллар и евро, за которые приобретается почти все современное оборудование для отечественной промышленности…
Дорогое оборудование становится фактором роста себестоимости отечественных товаров и не оставляет резервов для повышения зарплат и прочих бонусов линейному персоналу. На предприятиях, где ведется масштабная модернизация производственных линий попросту не остается денег для обучения работников. А дорогие банковские кредиты (тоже - зона ответственности правительства - прим.авт.) не позволяют увеличить оборотный капитал, закупить сырье и организовать грамотный маркетинг.
По оценкам экспертов, для обновления фондов отечественных предприятий ежегодно требуется до 14,6 трлн рублей. Еще 900 млрд рублей надо вложить в оборотные средства предприятий. В развитие человеческого капитала - образование, здравоохранение, науку - потребно инвестировать 10,3 трлн рублей. То есть ежегодно на модернизацию основных мощностей - повышение квалификаций работников предприятий придется тратить примерно треть российского ВВП. Но это слишком много, чтобы стать реальностью”. (Александр Вертячих. “Петербургский непроизводитель”. “Санкт-Петербургские ведомости” 2017, №33).
Миф о том, что “рука рынка” все устроит наилучшим образом сама, стоит только ей в этом не мешать, который является базовым в головах российских правительственных чинов и заменяет им профессиональные знания и опыт, самым непотребным образом реализуется и в самой важной сфере человеческих отношений - в сфере труда: “Большинство трудоустроенных граждан не удовлетворены своей работой, однако увольняться и искать новое место готов только каждый пятый. Таковы результаты всероссийского опроса, проведенного национальным агентством финансовых исследований.
Как минимум две трети респондентов недовольны условиями своего труда и работодателем в частности. Отсутствие перспектив творческого и карьерного роста, удаленность места работы от дома, а также массовые увольнения сотрудников и постоянно увеличивающаяся нагрузка - вот только часть причин для скепсиса.
Сотрудники маленьких контор, люди без профессионального опыта, пенсионеры - все они, как правило, живут одним днем - с получкой в конверте, без социального пакета и без записи в трудовой книжке. А удовлетворены своим местом работы, в основном, руководители среднего и высшего звена, сотрудники госкомпаний, чиновники, хотя и вполне молодые люди - от 25 до 34 лет.
По мнению сотрудника Аналитического центра НАФИ Людмилы Спиридоновой, кризис - суровый дрессировщик: “люди и рады бы распрощаться с опостылевшей работой, но боятся не найти другую и оказаться вообще без средств к существованию. Страшный сон, особенно для семей с маленькими детьми и для тех, кто брал ипотеку, кредиты...”.
Зато работодатели не испытывают проблем с заполнением вакансий. За любой из них выстроится очередь безработных специалистов любого профиля (за исключением ряда рабочих профессий). Отсюда и снижение зарплат для соискателей. Три года назад старший специалист в банковской сфере мог рассчитывать на 100-120 тысяч рублей в месяц, а сегодня рад и 60-80.
Работодатель - царь и бог, а фраза “никто никого не держит” - суровое правило. В России формально жесткий Трудовой кодекс, но его нормы не действуют. Хозяева предприятий малого и среднего бизнеса не считают нужным заключать коллективные договоры…
У сотрудника запросто можно отобрать выходные дни. Всего-то и нужно, что положить ему на стол в пятницу после обеда несколько кейсов с пометкой “Срочно!” и со сроком исполнения “К понедельнику!”. И попробуй не сделай. Аналогичная ситуация и с отпусками…
Сегодня количество резюме в базах данных растет в 3 раза быстрее числа открытия новых вакансий. В 2016 году на каждую вакансию в среднем приходилось 6, 5 активных резюме, а в I квартале 2017 года - уже 7,2”. (Максим Бакшеев. “Работа как волк...”. “Труд”. 2017, №47).
К великому нашему прискорбию, в сфере трудовых отношений пренебрежение нормами трудового кодекса по части предоставления выходных, отпусков, ухудшающихся условий труда этим не исчерпываются. Есть ситуации гораздо хуже:
“А к кому бежать со своими проблемами жителям Мурманска? По данным Мурманскстата, на 1 июня 2017 г. суммарная задолженность по зарплате здесь составила 75,6 млн рублей. В среднем каждому работнику задолжали 85300 руб. Среди тех, кто вынужден из-за таких задержек зарплат выживать на гроши, не только заводы и фабрики, но и Мурманский государственный технический университет. А ведь мурманская высшая мореходка - единственный морской вуз Арктической зоны России…
На Камчатке просроченная задолженность по зарплате в расчете на 1 работника – 93100 руб. И всего на начало июля накопилось долгов на 35,121 млн руб. И это только по крупным предприятиям.
Приходится крутиться и властям Вологодской обл., где общая сумма зарплатного долга – 200 млн руб. Из них 85 млн руб. приходится на три предприятия – ООО “Стройиндустрия”, ООО “Стройпластик” и ООО “Промхимпорт”, принадлежащих одному собственнику…
- Работники завода из Нижнего Тагила далеко не первые, кто жаловался Владимиру Путину на невыплату заработной платы – говорит руководитель Центра анализа социальных программ и рисков, доктор экономических наук Сергей Сингиров. Но на мой взгляд, не президентское это дело – заниматься невыплатами зарплат. Наверняка президент не первая инстанция, куда обратились работники завода. И если до него доходят такие обращения, значит исполнительные органы, ответственные за эту сферу, недоработали (точнее – наплевали на проблему – прим.авт.). Где были муниципальные и региональные чиновники, где был Роструд?”. (“В чьих карманах оседают наши зарплаты?”. Юлия Шигарева и др. “Аргументы неделi” №29, 2017г.).
Именно так: не выполняет свои основные служебные функции основная масса чиновничества РФ.
И это - один из самых драматических итогов почти двадцатилетнего пребывания у руля управления государством нынешнего его главы и его команды. Другого объяснения постоянно ухудшающейся экономической и социальной ситуации в России не найти: ну не враги же все эти люди своей стране, чтобы умышленно разорять ее и ее население! Наша действительность во всех почти ее воплощениях - иллюстрация никудышней управленческой работы. Еще примеру тому: “Правительство страны неоднократно заявляло, что малый и средний бизнес должны быть опорой развития экономики страны.
Почему этого до сих пор не произошло, мы продолжаем зависеть от колебаний цен на нефть?..
Как известно, экономика не может развиваться без денег. Сейчас у малого бизнеса колоссальная нехватка средств. Господдержка в виде субсидий и грантов охватывает только 0,01% предприятий. А банки часто отказывают в кредитовании либо предлагают займы под 15-20% годовых, тогда как рентабельность в том же производственном секторе – максимум 1-12%! Государство должно выстроить систему (должно было это сделать при нормальных управленцах еще 20 лет назад – прим. авт.), при которой предприниматели могли бы получать длинные дешевые кредиты для развития. Только тогда заниматься бизнесом станет выгодно.
По статистике количество плановых проверок – у той же Государственной жилищной инспекции эта цифра выросла почти в три раза.
Особую тревогу вызывают случаи, когда правоохранительные органы привлекают контролеров к процессуальным проверкам…
На самом деле работники правоохранительных структур и контрольно-надзорных органов выполняют четко поставленные задачи, не учитывая последствия своих действий. А ведь подобное отражается не только на судьбе отдельно взятого предприятия, но и на экономике региона, страны в целом». (Ксения Якубовская. “Задушили” в объятиях”. Интервью с уполномоченным по защите предпринимателей в Санкт-Петербурге Александром Амбросимовым. “Аргументы и факты” №33, 2017г.).
Производной от стабильно деградирующей под «мудрым руководством» российской экономики является провальная ситуация в нашей демографии:
“Щедро разрекламированный российский “демографический бум” выдохся за два-три года. Власти потеряли интерес к повышению рождаемости и снижению смертности населения, а специалисты перестали маскировать, что Россию ждет отрицательный естественный прирост на долгие годы. И даже мигранты из Средней Азии и Закавказья не исправят ситуацию, как раньше.
В декабре 2012 г. В Послании Федеральному собранию президент Путин заявил, что “нормой в России все-таки должна стать семья с тремя детьми”. Словно выполняя высочайший наказ, в 2013 г. Впервые после распада СССР страна показала “плюс” в разнице рождений и смертей… Количество граждан увеличилось на 24 тыс. человек без учета приезжих. Для специалистов это что-то вроде статистической погрешности, ведь в 1996-м, например, страна прирастала на 984 тысячи. Но тут не было конца потоку дифирамбов в адрес мудрого руководства страны…
Программа материнского капитала принесла скорее пропагандистский навар, чем демографический…
В прошлом году родившихся и умерших оказалось поровну – по 12,9 на тысячу человек населения… Суммарный коэффициент рождаемости в России составлял 1,777 ребенка на одну женщину, что почти на 15% ниже уровня простого воспроизводства в 2,1 ребенка…
И все логично: оставшись без социальной инфраструктуры, молодежь уезжает в больше города, где рожать долгое время не позволяет необходимость крутиться и зарабатывать… Россия обречена стареть: доля людей за 65 лет сегодня составляет 13,7%, а по международным стандартам население считается старым, если пожилых более 7%...
Что в России долгие годы будут отрицательный прирост населения, более-менее согласны все исследователи. Вопрос: каковы будут последствия? Даже Росстат опасается, что в 2016-2031гг. ежегодная убыль может вырасти до 450 тыс.человек в год. А есть и вовсе апокалиптические подсчеты.
По словам председателя наблюдательного совета Института демографии Юрия Крупнова, если к 2035 г. процент многодетных семей, где 3-4 ребенка, не достигнет половины (сейчас их всего 7%), то в России после 2060г. Останется 80 млн человек. Ему вторит профессор МГУ Анатолий Антонов: мол, без возрождения многодетной семьи к 2035г. В России будет жить лишь 70 млн жителей. При такой численности начнутся распад страны и обособление национальных автономий. С Антоновым солидарен и научный директор Независимого института семьи и демографии Игорь Белобородов: в 2025-2030гг. Россию ждет демографический провал, а при численности населения меньше 89 млн. Россия не сможет сохраниться в нынешних границах. Еще Белобородов уверен, что 85-90% убыли будет приходится на русских, доля которых в населении страны к 2059 г. Будет составлять меньше половины.
С одной стороны, все это возможно при сохранении нынешних тенденций. А они постоянно меняются. Депопуляция после войны и репрессий выглядела еще более угрожающей – ничего, обошлась. Другое дело, что уроки прошлого ничему не учат нынешнюю власть. Если, конечно, не сказать, что власти наплевать на отдаленное будущее.
Один из главных уроков в том, что сегодняшний демографический провал вырос из сверхсмертности 1990-х. Из-за развала здравоохранения в разы увеличилась смертность от диабета, инфарктов, даже гриппа. По одной из оценок, постсоветское десятилетие принесло около 7 млн досрочных смертей, не произошло 12 млн ожидаемых рождений. Когда-нибудь специалисты подсчитают, сколько ранних смертей и неродившихся младенцев принесла сегодняшняя оптимизация… Это при том, что стране вполне по силам содержать и развивать здравоохранение. Во-первых, это уже не постсоветский колосс, во многих регионах число больниц и врачей сократилось в 2-4 раза. Во-вторых, ВВП страны в постоянных ценах вырос в 1996-2015гг. с 23 до 42 трлн рублей. Однако правительство не прилагает никаких видимых усилий, чтобы остановить дальнейшую оптимизацию. Единственной мерой по повышению рождаемости, которую смогла произвести на свет Госдума, стала не предоставление молодым семьям льготного жилья и не повышение пособий матерям, а маргинальная попытка запретить аборты. Нет сомнений, что и демографическая динамика будет под стать.
Падение доходов населения, социальная незащищенность, очереди в садики – все это не может не повлиять на демографию отрицательно… Главная причина отъезда у большинства российских эмигрантов – не политика и не больше зарплаты, а “потребность выращивать детей в нормальной стране”. (Денис Терентьев. “Русский нуль”. “Аргументы неделi”. 20.04.2017г.).
Самое убедительное в правоте автора цитированного материала то, что власти наплевать на наше будущее, и не только отдаленное, но и на завтрашнее. Наше чиновничество, само рекрутируемое из наиболее бессовестных, своекорыстных честолюбивых посредственностей, если и способно быть хоть в малой мере полезным нашему обществу, то только с помощью кнута и “верхнего погонщика”. А у того либо на это уже не хватает сил и рук, либо в его голове сильно смещены, а то и вовсе перепутаны приоритеты царствования. Что многократно случалось в российской истории со многими сидельцами на монаршем престоле.
Отсюда, вероятно, и широковещательная (предвыборная, надо полагать) акция по сбору через телефонную связь криков о помощи из регионов с последующим вручением поручений губернаторам решить наиболее вопиющие проблемы их населения. Которые они, конечно же, знают, но в упор не хотят ими заниматься по разным причинам: либо не видят для себя выгоды, либо слишком хлопотно, да и победные результаты могут состояться только после окончания срока пребывания на губернаторстве и лавры достанутся другому, а колотухи и пинки труженику - “губеру”. Разве можно назвать нормальным госуправление, когда президенту РФ надо тыкать губернаторов, мэров мегаполисов носом в эвересты мусорных свалок, отравляющих атмосферу, воду, почву? В городе-государстве Сингапуре власть установила правила поддержания идеальной чистоты, в полиция жестко понуждает их выполнять – и кругом вечный порядок, где каждый четко выполняет свои обязанности. Чего достаточно, чтобы бывшая помойка – мегаполис превратилась в оазис чистоты. Точно так дело обстоит во всех европейских государствах: законы работают, потому что политическая власть не позволяет своим чиновникам и служащим исполнят свои функции по-российски – от одного окрика начальника до другого. Для чего надлежит спрашивать с должностных лиц за упущения в работе так, чтобы неповадно было плохо выполнять свои служебные обязанности. Способов и средств для этого множество – было бы желание этим пользоваться.
Примером тому, что ситуация в российской экономике ухудшается повсеместно, может служить взгляд и оценки обычного человека, занятого в мелком бизнесе: “В России 6 миллионов грузовых автомобилей. Мы каждый день видим их на дорогах, но мало знаем о людях, которые ими управляют”,- о буднях человека за рулем большегруза рассказывает Михаил Опарин, дальнобойщик из города Глазова (Удмуртия)…
Раньше бывало, что и месяц ездили. Не было такой мобильности, инфраструктуры, логистики, связи нормальной не было…
Как вообще работалось в 90-е? “Сайга” всегда была с собой. Бывало на заправку заедешь, пока пистолет в бак вставляешь, в кабине уже какой-то охламон сидит. Или два… Бардак был, водитель ни от чего не был защищен. Если от братвы отбился, милиция могла докопаться - до машины, до груза. Одним отдашь, другим отдашь. Спокойнее стало только в начале нулевых, а потом кризис 2008 года и опять безработные - кто-то в другой бизнес уходил, а кто-то на дорогу. В Челябинской области до сих пор можно на конфликт нарваться, там прямо в городе братва работает. В Челябинск, Магнитогорск, Кемерово, Северодвинскую область ребята и сейчас не горят желанием ездить...
До нулевых годов у нас так было: если видели на трассе, что машина из нашего региона стоит с открытой кабиной, всегда спрашивали, чем помочь - инструментом, продуктами, водой, газом для приготовления еды, советом. Это нормально. Но сейчас могут мимо проехать. На работу берут всех подряд, никто не занимается обучением, повышением квалификации - какие уже тут традиции. Коды регионов стали неактуальны: машина может быть удмуртская, а номера московские. Никто ничего не понимает, все тупо едут. В последние годы пересесть на свою машину стало очень сложно. В 2006 году мы покупали тягачи по 900 тысяч рублей, прицепы стоили от 400 тысяч. Сегодня тягачи стоят от 3 миллионов, прицепы от миллиона. Цены на запчасти с нынешним курсом евро запредельные. Плюс топливо и акциз в нем, транспортный налог, а теперь еще и “Платон” - 1,91 руб/км. Многие мои знакомые собственники - одиночки уже не вытягивают это дело, собираются машины продавать. Что будут делать? Пойдут на биржу, государство их будет кормить вместо того, чтобы получать с них мало-мальский налог. Многие только за счет своей машины в регионах живут. С нее вся семья владельца кормится, а еще наемный водитель и его семья. Продаст собственник машину - и порядка 10 человек останутся без средств. Я не понимаю, зачем это государству… В Америке труд дальнобойщика по риску приравнен к работе астронавта и очень востребован. Но я хочу, чтобы мои дети жили здесь и приносили пользу нашему обществу. Мы же в 90-х экономику на своих КамАЗах вывезли. Месяцами жили в кабинах-маленьких, шумных, душных. Трудно было, но сейчас психологически хуже. Самое тяжелое - налоги, в которые нас со всех сторон заворачивают”. (Ирина Проровская. “Дальнобойщик из Удмуртии: “Сейчас тяжелее, чем в 90-е”. “Собеседник”. “24 часа”, №31, 2017г.).
Деградация российской экономики “стараниями” неумелой своекорыстной “элиты” ухудшает и без того не бог весть какое благополучие “дорогих россиян”: “Росстат заглянул в кошельки населения, в них оказалось так же пусто, как и раньше. 20% самых богатых получают половину денег в стране, почти все заработанное простым народом идет на текущую жизнь: на коммуналку тратят на треть больше чем откладывают на сбережения… Со всеми натяжками официальной статистики последние четыре года средняя зарплата почти не росла. В 2013 г. Росстат насчитал средний заработок в 26тыс.руб., ва 2016г. было 30,4 тыс.руб., в 2016 набралось 30,7 тысячи. Даже этот не ахти какой показатель - чисто парадный. Как отмечают эксперты - средняя зарплата, включающая олигархов и директоров сырьевых компаний, не говорит ни о чем. Страшная правда состоит в том, что 17,5% населения России получают зарплату 10 тыс.руб, у 45% - от силы 19 тысяч. И это официальные цифры. Также оказывается, 20% самых высокооплачиваемых получают 47% всех денег, верхним 10% достается 30% доходов”. (“Страсти по народному карману”. “Аргументы неделi”, 10.08.2017, №31).
Очевидным для всех, но нерадостным “достижением” режима нынешней власти за прошедшие два десятилетия явилось прочное укоренение вопиющей социальной несправедливости практически во всем:
“- Какое место в иерархии социальных запросов российского населения занимает запрос на справедливость?
- Он, несомненно, лидирует. Об этом говорят результаты исследования, проведенного Фондом ИНДЕМ в течение 2013-2015 годов. Справедливость является важной мечтой в российском обществе, а реализации этой мечты граждане ожидают от государства. В то же время граждане понимают, что государство само несправедливо и потому неспособно гарантировать справедливость…
Российские законы лоббируются и принимаются скорее в интересах элиты, чем рядовых граждан. Представители государства декларируют справедливость для граждан в качестве цели деятельности органов власти, но реально обеспечивают именно сословную справедливость. Поэтому российское государство оценивается представителями практически всех социальных групп как несправедливое. По мнению участников фокус-групп, органы власти не думают о нуждах граждан, даже не на все обращения реагируют, а по собственной инициативе органы власти справедливость не обеспечивают”. (Валерий Выжутович. “В нашем обществе нет справедливости” (Интервью с научным сотрудником Фонда ИНДЕМ Владимиром Римским). “Российская газета”. “24 часа, №31. 2017г.”).
Еще одна оценка социолога - руководителя Центра комплексных социальных исследований ИС РАН Владимира Петухова:
“Народ хочет пусть маленьких, но шагов вперед. Перестали устраивать некомпетентность властных- структур на местах, отсутствие ротации элиты (или ротации на манер “шило на мыло” - прим.авт.). Сегодня некую возросшую протестную активность нужно связывать не с желанием хаоса, а скорее с тем, что социальная политика медленна и инертна, плохо работают кадровые лифты и новые возможности”. (Екатерина Сажнева. “Штормовое предупреждение”. “Культура”, 2017, №25).
Но тотальная российская социальная несправедливость раздражает население не только вызывающей роскошью и куражами наших упырей-нуворишей: российские политики бесцеремонно действуют в интересах своего класса, сословия по всему фронту:
“Пропасть между богатыми и бедными в России растет благодаря не мировому кризису, а конкретным решениям властей. Отменяя пошлины на ввоз яхт и частных самолетов, власть придумывает новые и новые “налоги на воздух” для простых россиян. И хотя идея платить за сбор грибов и рыбалку утонула в народном возмущении, Госдума одобрила взносы за капремонт, “экологический сбор” и “Платон”. Заткнуть бюджетные дыры, не залезая в карман бедноты и середняков, больше не получается. Вместе с тем на глазах оформляются господствующие сословия, которые требуют для себя сопутствующих преференций.
В марте 2017г. Госдума с удивительной для себя расторопностью внесла, рассмотрела и утвердила поправку в Налоговый кодекс, освобождающую от налогов физлиц, попавших под персональные санкции. Более того, им вернут налоги, уплаченные с 2014 года…
По мысли автора закона - депутата Андрея Макарова. поправка в закон должна защитить россиян от несправедливых налоговых преследований за бугром. По всей видимости, все “короли госзаказа” получат роскошь - ни копейки в бюджет не сдавать - уже в 2017 году. Это, конечно, не значит, что смогут не платить принадлежащие им компании, но даже личные доходы жертв персональных санкций превышают бюджеты нескольких областей Нечерноземья.
Хотя ситуация вопиющая, никто особо не удивился - к этому шло. Российские суды с 2014г. возвращают из бюджета деньги, если ваше поместье в Италии отобрали карабинеры с санкционными списками. С 2006г. решено обнулить пошлины на ввоз в Россию частных самолетов. А то господствующему классу неудобно: в России зарегестрировано чуть более 70 бизнес-джетов, а реально российским владельцам принадлежит 500-600 бортов. Удовольствие это дорогое: не самый новый “гольфстрим” стоит 4,8 млрд рублей, а таможенная пошлина и НДС забирали в бюджет еще 1,6 млрд. Владельцам проще платить странам, где роскошь обходится дешевле. Но возникают трудности с перемещением по России - иностранному борту могут запретить полет над оборонным заводом или воинской частью.
Кстати, с 2013г. количество полетов частных самолетов из России, например, во Францию упало разительно - на 23%. И составило 4879 полетов в 2016 году. То есть каждый день в направлении Парижа и Монблана летят 13 самолетиков с патриотически настроенными бизнесменами или чиновниками в качестве единственного пассажира. А на Мальту они стали летать и вовсе вдвое чаще по сравнению с 2013 годом…
Между тем неравенство в России только увеличивается. Впервые с 2012г. в стране вырос коэффициент Джини - самый распространенный в мире индикатор имущественного расслоения. Чем он ближе к 0, тем больше равенства, чем ближе к 1, тем неравенство выше. Считается, что коэффициент Джини более 0,5 весьма опасен из-за возможности социального взрыва. В Китае к 2008 г. он достиг 0,51, и это заставило руководство КПК срочно вводить программу по борьбе с бедностью. У России сейчас 0,4
Банк Credit Suisse подсчитал коэффициент Джини России не по доходам, а по накопленному богатству, и он оказался самым высоким среди всех крупных стран мира: 0,84…
По данным Росстата, историческим минимумом для России по числу бедных был 2012г. - 15,4 млн человек (10,7% населения). А к 2015г. насчитывалось уже почти 23 млн человек - рост составил 7,5 млн новых бедняков…
Основной вопрос: что делает власть для исправления “тяжелой ситуации”? Позволяет богатейшим гражданам вовсе не платить налогов. А с бедных намеревается драть три шкуры…
Любопытно, что в 2012 г. нынешняя власть шла на выборы с абсолютно другими лозунгами. Кандидат в Президенты РФ Владимир Путин в своей программной статье собирался перейти к налогу на богатство “уже в этом году”. (Юрий Антонов. “Бедность как следствие”. “Аргументы неделi”. 2017, №14).
Конечно, социальной справедливости в желаемых пропорциях нет ни в одном обществе - государстве. Но разброс и здесь велик: от вполне удовлетворительного восприятия этого параметра подавляющим большинством населения до пребывания социума на грани гражданской войны. В России ныне с этим тревожно: “В последние дни, как черт из табакерки, выскочила еще одна новость: в рейтинге стран, неблагоприятных для жизни пожилого населения, Россия переместилась в число неблагополучных. А ведь пенсионеры с неизжитыми остатками доверчивого советского менталитета были и остаются важной группой политической поддержки.
Социологи указывают на появление настроений, которые были характерны для последних лет правления Б. Ельцина: что впереди страну ждут тяжелые времена. Разница, конечно, есть, и она существенна: сегодня пессимистов в три раза меньше, чем к концу 2000г. Но социологи отмечают тревожную динамику: озабоченность будущим вес отчетливее проявляют не жители средних городов, как было ранее, а жители мегаполисов. Нужно ли напоминать, что в крупных городах с большим процентом интеллигенции и молодежи и протестный потенциал активнее, а мобилизационные возможности шире и разнообразнее”. (Вячеслав Костиков. “Спрос на справедливость”. “Аргументы и факты” №32,2017г.).
Что, как говорится, да, то да. Проправительственные публицисты, телекомментаторы, СМИ в целом стараются притушить тревожную ситуацию, поднимая регулярно (то есть, изо дня на день) невообразимый гвалт славословий по любому малозначащему поводу, истолковываемому как проявление неустанной заботы власти о “сирых и убогих”. Но результаты их титанических (и высокооплачиваемых) усилий сводят почти к нулю образом своей жизни наши новоявленные господа жизни: “Бриллианты и тринадцатикомнатная квартира экс-чиновницы Минобороны Евгении Васильевой и золотые ручки экс-губернатора Александра Хорошавина, вызвавшая скандал свадьба дочки судьи Хахалевой и двукратное увеличение зарплаты себе любимым депутатами заксобрания Красноярского края…
“А и Ф” собрал и другие примеры наглости и понтов власть имущих, получающих зарплаты из российского бюджета и живущих явно не по средствам.
О том, что наши “бюджетники” (речь не о врачах, учителях или военных) очень любят себя, известно давно. Еще лет 5 назад эта любовь рвалась наружу через госзакупки предметов роскоши, которыми старались окружать себя на рабочем месте некоторые госслужащие…
Но в целом, по данным экспертов, которые мониторят госзакупки, неоправданного шика становится меньше. Однако ограниченные в роскоши в рабочих кабинетах, государевы люди активно сорят деньгами в личной жизни.
Один из главных поводов показать, что жизнь удалась - день рождения. Планку для господ госслужащих еще в 2015г. задал тогдашний губернатор Волгоградской области Сергей Боженов. С группой местных чиновников и депутатов Волгоградской областной думы он вылетел в Италию. По официальной версии, чтобы наладить экономические и культурные связи. По неофициальной, озвученной итальянской прессой и российскими блоггерами - отпраздновать свой день рождения. Для перелета был заказан чартер, стоимость которого оценивалась в 80-90 тыс. долл. Губернатор жил в шикарной пятизвездочной гостинице и, по слухам, закатил по случаю своего дня рождения банкет с фейерверком и итальянскими певцами…
Еще один подходящий повод продемонстрировать свои материальные возможности - свадьба. Для такого мероприятия у зарвавшихся госслужащих тоже есь свой ориентир: бракосочетание Зои Буллок, падчерицы экс-министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова. Свадьбу стоимостью 5 млн долл. организовали в подмосковной усадьбе “Архангельское”, на торжестве присутствовали 250 VIP-гостей. Ровно через месяц Кузнецов сбежал за границу, а российские правоохранители завели на него уголовное дело и до сих пор добиваются его экстрадиции…
Еще один способ рассказать, что ты живешь в шоколаде - завести себе гламурную жену. А уж она через Инстаграм и другие соцсети все правильно расскажет и покажет. Так поступил, к примеру, депутат Госдумы, член Комитета по бюджету и налогам Виталий Южилин. Его жена, светская львица Илона Столье, в прошлом году рассказала журналу Vogue, что ее гардероб занимает в загородном доме 50кв.м и там только платьев элитной марки Rodarte - на полмиллиона долларов…
Непонятно только, может ли человек, живущий в мире бриллиантов, антиквариата и гардеробных размером со среднюю российскую квартиру, адекватно оценить нужды и потребности своих избирателей”. (“Понты на фоне нищеты”. “Аргументы и факты”. №30, 2017г.).
Что могут ощущать “дорогие россияне”, постоянно сталкиваясь и в жизни, и в соцсетях, и в печатных и электронных СМИ с непрекращающимся потоком такой информации, обобщил наш именитый и глубоко чтимый соотечественник - режиссер Станислав Говорухин: “Когда понты так называемых слуг народа становятся тенденцией, у этого самого народа возникает недоуменный вопрос: из каких карманов они достают такие деньги? и как поточнее назвать подобное поведение?
Это называется распущенность, уверенность в безнаказанности и наплевательское отношение к мнению общества… В лучшем случае ворюгу уволят. Ну так ему от этого увольнения ни холодно, ни жарко. Он наворовал уже столько, что ему совершенно не страшно потерять свое кресло.
И как после таких историй мы должны верить в то. что у нас справедливые, независимые суды, что закон для всех един? Очевидно же, что все эти люди не боятся закона. Он для них не писан. И всем понятно, что судьям, которые закатывают свадьбы или дни рождения на миллионы, платят не за их объективность и принципиальность в профессиональной деятельности, а за совершенно обратные качества.
Обиднее всего то, что мы как граждане, как общество в целом совершенно ничего с этим бесчинством, творящимся у нас на глазах, поделать не можем.
Ну посмотрим на все эти понты “служителей народа и закона”. А дальше что? да ничего!..
Как решить эту проблему? Точного ответа у меня нет. Но совершенно очевидно, что нужны самые крутые меры”. (Станислав Говорухин. “Как победить наглость?”. “Аргументы и факты”, №30,2017г.).
Еще более обстоятельно и разносторонне оценивает ситуацию известный российский публицист и в недавнем прошлом сотрудник президентской администрации: “А собственно, что нового мы увидели или услышали? Разве для кого секрет, что в России после сомнительной приватизации и последующего многократного бандитско-чиновничье-судейско-силового передела собственности возникло обширное паразитическое сословие? В классическом понимании сути капитализма это новое сословие не умеет заниматься ни производством, ни финансами, ни торговлей. Новые русские счастливцы (русские - в лучшем случае только наполовину - прим.авт.) умеют прихватывать, приворовывать, делить, откатывать, создавать схемы отмывания и вывода денег. А поскольку такого рода “бизнес” требует не столько большого ума, сколько большой ловкости (и патологической предрасположенности к гешефтам, мошенничествам - прим.авт.), не столько знаний, сколько связей в верхах, то у этого сословия сформировалась особого рода мораль, исходящая из понимания, что все позволено (как и у сословия воров в законе, масонов и прочих подобных - прим. авт.). Стоит ли удивляться, что опрокидывающиеся на наши головы скандалы в банковской сфере, с переделами земельной собственности, со свалками, рейдерством, с воровством военного имущества (воруют даже на космодромах и в ракетостроении) и даже со склоками среди крупнейших госкорпораций - стали чуть ли не главной приметой нашей жизни.
Безумное расточительство и демонстративное потребление - лишь внешние проявления нового образа жизни (нынешней российской элиты - прим.авт.). ОДни строят замки во французском стиле, другие скупают антиквариат или собственность в престижных кварталах Европы, третьи просто уезжают из страны. Ну а те, что “попроще”, пускаются в развлекуху, загул, в откровенное мотовство. Словно бы завтра конец света…
Попустительство властей (а как ему не быть: “ворон ворону глаз не выклюет” - прим.авт.), безнаказанность и даже вызывающая красочность такого образа жизни части нашей элиты привели к тому, что население стало воспринимать эту вакханалию (да еще в сопровождении известных артистов) чуть ли не как норму жизни. А что… Вон Евгению Васильеву из Минобороны помотали - помотали по судам да и отпустили, и даже имущество вернули. Ну как тут не вдохновиться…
Крайне разлагающе все эти истории влияют на чиновничество, на работников силовых структур и даже не депутатский корпус. Им тоже хочется пожить красиво. Вот и придумывают все новые и новые источники обогащения. А порой возвращают и старые…
Все это было бы не так опасно, если бы сложившиеся внутри российской элиты практики обогащения и транжирства не дискредитировали и не расшатывали саму систему власти. Истории со скандальными празднествами - это ведь не просто иллюстрация жизни и быта нашей региональной элиты. Они высвечивают крайне рискованную (в том числе и для центральной власти) практику - формирования в регионах господствующих кланов, напоминающих некогда существовавшие в Италии мафиозные структуры (с которыми кардинально мог справится только глава фашистского режима Муссолини- прим.авт.). Речь идет о сращивании разного рода коррумпированных элит- прокурорской, судебной, силовой, “авторитетных предпринимателей”, депутатского корпуса, губернаторского окружения, а нередко и прямых представителей криминала. В ряде регионов эти кланы пытаются подменить собой официальные правящие структуры… Опасность состоит и в том, что подобные кланы способны обеспечить себе не только текущую власть. Но и посредством накопленных финансовых и административных ресурсов ее воспроизводство на выборах.
Одна из примет нашего времени в том, что население перестает воспринимать элиту как часть народа. Народ сам по себе, а элита сама по себе. То же самое, судя по всему, ощущает и элита…
Улица шумит о росте цен, о новых поборах в системе ЖКХ, о задержках зарплаты, о дороговизне лекарств, о скудеющих от инфляции пенсиях. За последние 5 лет бедность в России подскочила почти на 30%. Об “улучшении жизни”, согласно последним соцопросам, говорит лишь 4% населения. Элита этого не замечает. Демонстрируя “самое смелое воображение”, она продолжает вещать на своих экономических формах (на последнем Петербургском в том числе) о неминуемом процветании. К счастью, улица пока не кричит и не стучит касками”. (Вячеслав Костиков. “Кто живет у Христа за пазухой?”. “Аргументы и факты”, №31, 2017г.).
Все апелляции к российской государственной власти начать наконец-то наводить порядок в своих конюшнях и приводить в чувство вконец оборзевшую, утратившую всякую связь с населением “элиту”, по своему вероятию останутся без ответа: государственный чиновный аппарат почти неуправляем, живет по своим законам. Один из таких законов сформулировал Паркинсон: “Чиновники дают работу друг другу”. Именно так дело и обстоит: “Россия - одна из немногих стран, где на региональный уровень “спущены” 1,36 млн (!) сотрудников федеральных органов против 736 тыс. депутатов, чиновников и администраторов, работающих на местах. По сути, мы имеем дело с беспрецедентным дублированием функций, когда половина чиновников, контролируют то, что делают на региональном уровне… В России заметен гигантский перекос в сторону исполнительной власти: в ней в 2016г. на разных уровнях работали 86,7% всех чиновников, тогда как в органах законодательной власти всего 1,4%. Каким при таком раскладе может быть контроль второй над первой (что необходимо при правильном разделении властей), можно не пояснять. А бесконтрольность чиновничества более всего и раздражает население (снижает качество управления и повышает коррупционный градус - прим.авт.).
Государственное управление в идеале призвано облегчать и упрощать жизнь граждан, обеспечивать социальные блага. У нас же госуправление все больше зацикливается на функциях ограничения возможностей граждан (еще с большим рвением - на функции личного обогащения с использованием служебного положения - прим.авт.). В пример можно привести нашу силовую систему с ее 2,6 млн работников. Одних только полицейских на 100 человек в России в 2,4 раза больше, чем в США, и в 2-4 раза больше, чем во Франции и Германии”. (Вячеслав Иноземцев. “Зачем в России столько чиновников”. “Аргументы и факты”, №27, 2017г.).
Почему многие и многие люди в России стремятся попасть в чиновное сословие - не составляет никакой загадки, все на поверхности:
“Если верить данным социологов, желает стать чиновником практически все взрослое население.
Чем же так манит госслужба?
Во-первых, чиновник социально защищен - “государева слугу” очень трудно уволить, основываясь на букве закона…
Во-вторых, у чиновника много мелких социальных льгот…
Но главное: становясь чиновником, ты начинаешь контролировать ресурсы.
Я говорю не о воровстве и взятках. Ты абсолютно легально можешь имеющиеся в твоем распоряжении бюджетные средства направить в фирму “А”, а можешь в фирму “Б”...
Сегодня это называют неимущественной взяткой, конфликтом интересов. В советское время говорили: взаимные услуги…
При этом хочу отметить: государственный аппарат нужен. Без него очень скоро перестанут ходить поезда и летать самолеты. А вот какое наполнение этому госаппарату необходимо - это вопрос детального анализа”. (Дмитрий Журавлев. “Чем так манит госслужба”. “Аргументы и факты”, №27, 2017г.).
Для полноты картины - мнение еще одного эксперта:
“Анализируя доходы чиновников, у нас, как правило, считают только их зарплаты и не учитывают прочие бонусы, иной раз в тысячи и десятки тысяч раз превосходящие жалованье. Это могут быть безвозмездные или частично платные услуги и развлекательные “командировочные”. Не учитываются и дополнительные поступления (от участия в бизнесе и взяток, стыдливо называемых у нас “коррупционной рентой”). Выносят за скобки и служащих компаний с госучастием, хотя они получают одновременно свои зарплаты и огромные премиальные парашюты от бизнеса.
На сегодня в РФ (с учетом госуправленческого аппарата крупного бизнеса) получается 5,6 млн бюрократов - это число в разы превышает все мировые нормы эффективного управления.
Тогда как в РФСР к 1991г. был 1 млн госслужащих от республиканского до районного уровня, причем в центральном аппарате органов управления работало всего 120 тыс.человек.
“Съедает” эта орда, сопоставимо с населением небольшого европейского государства, по моим подсчетам, 7 трлн руб. в год из 15 трлн руб. госбюджета - только официальный доход федерального чиновника, по моим подсчетам, составляет 200 тыс. руб. в месяц (2,4 млн в год), регионального - 70 тыс.руб в месяц (840 тыс. в год).
Зарплаты чиновников в России так же превышают мировые нормативы. Международная организация труда (МОТ) считает (и это принято большинство развитых стран), что зарплата госслужащего не может более чем в 4 раза превыщать среднюю зарплату большинства работающего населения. У нас тех, кто получает зарплату до 20 тыс., насчитывается 92%; средняя зарплата это йкатегории 15 тыс. руб. По нормативам МОТ чиновник должен получать на более 60 тыс. руб. в месяц.
В России ощущается серьезная нехватка объектов социальной инфраструктуры - школ, детских садов - их бы надо в три раза больше…
Слуги народа страну попросту прожирают!”. (Василий Симгера, доктор экономических наук, экс-директор НИИ статистики Росстата. “За какие заслуги такие зарплаты?”. “Аргументы и факты”, №27, 2017г.).
На какую сферу жизнедеятельности российского общества и с какой позиции ни посмотри - всюду вялотекущая деградация (если, конечно, оперировать по возможности выверенными цифровыми и иными данными, а не полагаться на многоголосье победных риторик в СМИ). С хорошей перспективой завершиться в обозримом будущем сокрушительным обвалом. Что прекрасно видят и наши “заклятые друзья”, старающиеся где и как только возможно помогать ситуации в России только ухудшаться:
“СМИ сообщили, что в ЛОндоне умер Владимир Щербаков - экс-владелец БВА-банка.
Ранее фамилия Щербаков фигурировала в деле о выводе миллиардов рублей из России под видом фиктивных сделок по поставке продукции для Госзнака. Правда, дело закрыто. По некоторым данным, Щербаков покончил с собой.
Но многие наши проворовавшиеся банкиры и коррупционеры по-прежнему живут и здравствуют на Западе, и никто не собирается выдавать их российским правоохранительным органам.
Парадокс: с одной стороны, правительства западных государств любят критиковать Россию и другие страны за коррупцию или недостаточную борьбу с ней. А с другой - с удовольствием принимают у себя наших- коррупционеров.
Запросы об их выдаче остаются без удовлетворения либо процедуры экстрадиции всячески затягиваются…
Почему западные страны блокируют попытки РФ наказать своих граждан, подозреваемых в различных аферах? Я вижу три причины. Первая - для западных стран выгодна коррумпированность элиты в других странах. Имея активы на Западе, такие люди начинают зависеть от него, становятся удобными объектами для манипуляций. Вторая причина - заинтересованность в деньгах коррупционеров. Убегая на Запад, эти люди вывозят туда свой капитал, покупают недвижимость, бизнес, делают инвестиции и т.д.”. (Максим Григорьев. “Почему Запад не выдает нам наших воров?”. “Аргументы и факты”, №28, 2017г.).
Не только возможность свободно “сделать ноги” за границы для любого крупного казнокрада или коррупционера делает проблему борьбы с этой проказой власти практически бесполезной: собственные правоохранители весьма часто действуют не как борцы с ворами и взяточниками, а как настоящие вымогатели, мародеры - вытряхивают с них впечатляющие суммы в качестве откупных и отпускают далее хищнечествовать. Уверенность же в том, что удается откупиться от этих так называемых правоохранителей буквально раздувает пожар российской коррупции. Знает ли об этом “верхняя” российская власть? Несомненно, более чем кто-либо другой в нашей стране. И не только знает, но и отлично осведомлена (стараниями ученых, практиков), как можно и нужно было бы действовать, чтобы проблема эта и многие другие (гробовая демография, экономическая стагнация, хиреющее здравоохранение и др.) были радикально решены. Еще одно мнение компетентного специалиста:
“Мы выбрали несколько болевых точек, с которых предлагаем начать: заниженный курс рубля, коррупция, высокая нагрузка (налоговая прежде всего - прим.авт.) на предприятия, пробелы в работе таможни, офшоры как пылесосы для капитала, убыточность сырьевых компаний..
Банк России должен установить курс рубля по паритету покупательной способности (ППС).
Международный валютный фонд считает, что рубль относится к доллару по ППС как 19 к 1. Примерно таким - 20-30 руб. за доллар - и должен быть верный курс. Но для этого ЦБ должен быть подчинен правительству…
Низкий курс доллара позволит предприятиям реального сектора закупить новое оборудование. Вырастет производительность труда, что скажется на всех секторах экономики.
Очень серьезная проблема - коррупция. Россия находится по этому показателю на 136-м месте в мире из 178. Что делать? Прежде всего каждый гражданин должен быть готов объяснить происхождение своих денег и имущества налоговым органам… Для этого нужно наконец включить в наше законодательство 20-ю статью ратифицированной нами Конвенции ООН против Коррупции…
Наша налоговая система искорежена. Вот экспортерам возмещается НДС, то есть они просто получают из бюджета деньги. За что? Необходимо перестать платить эту дань…
При этом производить в России невыгодно, так как налоги в 5-8 раз превышают аналогичные в США. Предприятия отдают 43% фонда заработной платы (подоходный плюс соцвзнос) - одно это ни в какие ворота не лезет!” Система еще и не эффективна: при официальной ставке НДС 18% реально в 2015 г. собрали 3,6% - из-за льгот и уклонений от налога. Ставка соцвзносов 30%, на реально собирают 18,6%...
Производственникам так же сильно мешает работать сложность и запутанность отчетной документации. Так объем квартальной декларации по НДС для малого предприятия со штатом 12 человек - 1444 страницы. И электронный документооборот проблемы не решает. Он, конечно, упрощает подготовку отчета, но в то же время позволяет разорить предприятие из-за любой ошибки…
У нас “дырявая” таможня: половина импорта (контрабандный товар) и экспорта идет мимо кассы. Так, в 2015г. Россия поставила в США, по данным Федеральной таможенной службы (ФТС), нефтепродуктов на 3 млрд долл., а в США их получили на 9 млрд долл. …
Миллиарды долларов от “распилов” и “откатов” уходят в офшоры, туда же идут дивиденды, которые иногда больше фонда оплаты труда. Если бы завтра все оффшорные зоны были закрыты, бюджет России сразу бы удвоился. (Михаил Бочаров. “Тайные резервы России”. “Аргументы и факты”, №28, 2017г.).
Нерешаемых проблем, относящихся к жизни социумов, не бывает. При одном необходимом для этого условии - наличии политической воли у тех, кто призван эти проблемы решать. К примеру, тяжелейшую проблему организованной преступности пришедшие к власти нацисты Германии и Италии в 30-х годах решили быстро и полной мерой: мафиози в большинстве по картотекам полиции были помещены в концентрационные лагеря, где и были уничтожены. На десятилетия эти страны забыли о проблемах оргпреступности.
В нынешней России для организации настоящего, а не имитационного противостояния коррупции (в том числе и в правоохранительных органах) можно было бы, к примеру, внимательно присмотреться к практике большевиков первых лет их пребывания у власти, когда некоторых своих видных врагов, которых невозможно было арестовать и доставить в ревтрибунал, объявляли вне закона. Что лишало такую персону рассчитывать на всякую предусмотренную законом защиту гражданина, то есть с таким лицом мог расправиться тогда любой, не опасаясь привлечения к уголовной ответственности - функция карателя делегировалась обществу.
Интересны для оздоровления важнейшей работы - нейтрализации блата, кумовства, продажи должностей - опыт российской армии и флота, когда на образующиеся вакансии командир полка, корабля мог назначить только кого-то из трех предложенных офицерским собранием кандидатур. А если командир в бою проявил себя профаном или трусом, офицерское собрание могло вынести ему смертный приговор, который осужденный офицер должен был привести в исполнение сам. В российской и мировой практике можно найти при желании немало пригодных премов и средств для действительного решения любых “вечных” социальных проблем. К примеру, в нынешнем Китае, взявшимся побороть свою коррупцию, за недолгий период было привлечено к уголовной ответственности уже миллион двести тысяч коррупционеров (около 10% “наличного состава” чиновничества). Именно способность взять за горло вороватых чиновников во многом помогает тому, что в нынешнем Китае любые социальные проблемы решаются, либо имеется впечатляющая положительная динамика их решения.
Такими качествами российские управители не обладают прежде всего потому, что пробились сами на верхние этажи политической власти в процессе приватизации и продолжают уже на новых уровнях заниматься тем же с использованием почти неограниченных служебных полномочий: для них эта практика и поныне столь же естественна и насущна, что и потребность дышать. Посему клеветнические измышления зарубежных СМИ о десятках и сотнях миллиардах наворованных ими долларов и не кажутся особенно клеветническими, а вполне соответствующими нашим представлениям о не очень моральном (в скрываемых поступках, а не в речах перед телекамерой) облике наших первочиновников. А их конвульсивные, спорадические действия по “борьбе с коррупцией” очень схожи со схватками криминальных кодл за передел сфер кормления, которые в изобилии как “зарисовки с натуры” изливаются на нас из беспрерывных телесериалов. Или на отчаянные попытки изобразить “решительную борьбу с коррупцией”, которой нет и не будет.
При таком положении дел с “подбором, расстановкой и воспитанием” российских чиновных кадров, где главное в отборе - блат, кумовство, успешное мздоимство, “откаты”, качество российского управленческого сословия навсегда останется наихудшим из всех возможных. И с победно наступающими на мегаполисы монбланами мусорных вонючих отходов переодически будет бороться сам президент, а не орды чиновных шестерок из муниципалитетов, как и должно быть, как и имеет место быть в Польше, Чехии, Словакии и даже бананово-лимонном Сингапуре.
А уж прекратить массовое изготовление и продажу населению РФ некачественных продуктов питания и лекарств, а то и вовсе фальсификатов - хотя бы на уровне советских ГОСТов (о нынешней немецкой практике обеспечения качества продуктов даже не речь). Этим “управителям” столь же не по силам, как и губернатору небольшого субъекта федерации отправить экспедицию на Марс. О таких масштабных задачах, как исправление демографических провалов, даже и не речь.
Но при всем при том, выглядеть в глазах населения (в первую очередь элеторальные нужды подгоняют) внушительно - в качестве “надежы и опоры нации” - потребно позарез. Отсюда - непрекрающееся изобилие телесюжетов об отеческом попечении о множестве мелких нужд “сирых и убогих” с почти мгновенным положительным результатом. В нынешней российской действительности это правда, уже излишне: многомиллионное чиновничество как единственной благоденствующий класс РФ гарантированно организует и запротоколирует победные выборы своего действующего верхнего начальника даже в случае, если подавляющая часть населения на выборные участки не явится. А как главные следствия такой триумфальной “электоральной победы” - сохранение и дальнейшее распространение чиновного всероссийского произвола, мародерства с неизбежной перекачкой награбленных национальных богатств в зарубежные банки. Теперь остановить этот всероссийский пир коррупционеров во время чумы смог бы только политический режим, который бы квалифицировал обогащение казнокрадством и вывоз накраденного как предательство, госизмену с внесудебной процедурой дознания и немедленным расстрелом с полной конфискацией всего состояния у семьи. Но в процессе реализации такого варианта пришлось бы перебить всю “вернюю” политическую “элиту” РФ.
Таких возможностей - если судить по качеству человеческого материала, из которого состоят нынешние российские “контрэлиты” - нет и не предвидится. К счастью для всей нашей плутовской клептократии и нашему несчастью.
Любые угрожающие результаты социологических замеров, любые апокалиптические симптомы в российской экономике, с которыми научное экспертное сословие стучится в двери правительственных кабинетов, если и каким-то образом работают, то только для того, чтобы “элитарные” ускоряли свои усилия по перемещению своих “сбережений” в безопасные места и точнее могли рассчитать момент для своего бегства.
Ситуация с нашей проклятой Богом и людьми “элитой” - уже похоже “неоперабельный случай”. Да и некому стать за операционный стол, некому уложить на него этот уже прогнивший насквозь организм: в российском государстве нет ни одного дееспособного, не пораженного коррупцией органа - почти все наши нынешние “лампасники” суть преуспевшие до многомиллионных состояний казнокрады и мздоимцы.
Если и есть теперь в России и русских какие-либо надежды на сохранение и возрождение, то связаны они только с благоприятным для нас и независящим от нас развитием событий планетарного масштаба. Вроде уже наступающего по уверениям ряда климатологов ледникового периода, который полностью радикально перекроит карту мира и жизненные уклады.
Если такого или подобного варианта внешних событий не случится, а нынешняя всероссийская тотальная деградация продолжится и завершится неуправляемым социальным взрывом - победившие “революционеры”, как и их аналоги “братки” 90-х годов, окончательно изничтожат страну, сделав ее легкой добычей кого угодно.
Господи! Спаси Россию от ее негодяев!
Человек предполагает. Располагает Господь Бог. Вспомним события 1917 года: никому из “политтехнологов” тогда и в голову не приходила даже отчасти возможная череда социальных потрясений, случившаяся потом в России.
Сентябрь 2017 г.