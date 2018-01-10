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Президентские выборы в разрезе кукольного театра.
Раз в несколько лет жителям России представляется уникальная возможность практически задарма лицезреть один из самых дорогих, самых спланированных кукольных спектаклей в стране – президентские выборы. Так как согласно конституции и тому подобным важным документам, признанным защищать права человека, выборы являются «самым значимым событием в жизни страны», то и подбор актеров-марионеток идет самым тщательным образом. Любой неверный шаг будет стоить постановщикам дорого, потому, каждая марионетка в руках кукловода имеет свою, четко обозначенную роль, призванную склонить народ к нужному для кукловодов действию по окончании спектакля.
Тут на ум невольно приходит сказка про Буратино, или Пиноккио, зависит от того, нравится ли вам больше суровый и поучительный оригинал Коллоди, или же приключения по поиску ключика от Толстого с Полем-чудес и Страной дураков. Помните, был у Толстого такой персонаж – Пьеро? Его роль в кукольном театре, грим и весь лук наложили на его личность неизгладимый след: он вечно ныл, плакался, а его романтичная песенка полностью раскрывает его сущность – увидел трудности, нужно сдаваться. Своей неуверенностью в победе и извечным нытьем, Пьеро вызывает жалость и напоминает господина Явлинского, который уже много лет сочиняет романтические песенки, а «Мальвина» (читать – президентское кресло) так и не поддается его чарам. И не потому, что человек он плохой, или не те обещания народу дает, а потому, что в кукольном спектакле никак не обойтись без героя, который вызывает жалость.
Раз уж зашла речь про Мальвину, то ее героиню можно было бы сравнить с Ксенией Собчак, если бы Ксюша не открывала рот. И нет, дело не в ее коронной улыбке, о которой уже вместо анекдотов слагают легенды, а в ее несдержанности в своих высказывания по отношению к медийным лицам, и к «нищебродам», которые не могут позволить себе отдых за границей хотя бы пару раз в полгода. Если где-то появилась Собчак – жди скандала (русская народная примета). И в этих скачках (читать «президентской гонке»), Ксюша приняла участие не потому, что верит, или хочет верить, что займет место президента, а только ради того, чтобы подстегнуть бабулечек перебраться с дворовой лавочки на выборы, дабы не дать многочисленным поклонникам «Дома-2» превзойти в большинстве силы «борцов с проститутками и наркоманами» - простыми словами, задача этой куклы с некукольным лексиконом повысить явку среди пенсионеров. Да и без клоунессы цирк будет уже не тот.
Кстати, про Ксюшино любимо занятие – обосрать ближнего. В далеком 2008 году досталось от журналистки и общественного деятеля одной из ее нынешних соперниц в постановке «борьба за пост президента», Елизавете Гордон. Приглашенная в прямой эфир радио, Ксюша довела ведущую Лизу Гордон до истерики, чем и поспособствовала ее последующему увольнению. Бедная Лиза после потери работы не опустила руки, и теперь решила принять участие в глобальной российской кукольной постановке. Зрителю было бы скучно без антипода «Собчачке», приличной семьянинки, матери двух детей, которая выдвигает для себя основную цель – позаботится, в случае победы, о многодетных матерях (папаши, покурите в сторонке), и о повышении демографической ситуации в стране (папаши, можете возвращаться с перекура). Все бы хорошо, если бы Лиза была более психически устойчива: если любое слово Собчак ее доводит до слез, сможет ли Гордон, не испортив себе нервную систему, доиграть до конца свою роль в этой кукольной драме? В целом посыл этого дуэта Собчак-Гордон публике – все на собчачьи выборы!
Еще один положительный герой – представитель коммунистов Павел Грудинин, или «клубничный король». Его интересная биография сразу дает понять внимательному зрителю, что героя на роль выдвиженца от КПРФ выбирали тщательно, дабы сразу никто не подумал, что Грудинин может победить. Хотя кто его знает, какие на него планы у кукловодов. Зюганов уже примелькался, а новые лица и свежая кровь просто необходимы для хорошего спектакля, иначе зритель заскучает, а это означает, что и процент явки упадет. А если никто не придет на выборы, то для кого, спрашивается, кукловоды тратили деньги и готовили представление?! Но не может быть второстепенный герой положительным во всем! Потому в прессе то там напишут, что Грудинин, вспомнив свои еврейские корни, отжал земли у крестьян под «клубничные поля и пряничные домики», то слушок где-то пройдет, что клубничка-то с «Совхоза им. Ленина» турецкая продается! То вот прошла информация, что он зиц-председатель поставленный Абрамовичем. А таки шо вы хотели: Грудинин со своей ролью справляется отлично, СМИ ему в помощь. Красные поцреоты, несмотря на жгучий антисемитизм и ненависть к олигархам, приняли его на ура. Дисциплина, однако, у красных.
Для полноты восприятия всей этой массовки в гонке за президентское кресло, не хватает еще пары клоунов. Владимир Вольфович уже давно служит театру, и бросить свой пост ему уже не позволяет долг службы. Скрывать свой острый ум за маской скандалиста и балагура – вот он, истинный талант! Вот оно признание! Уже сложно представить выборы без Жириновского – это как свадьба без популярного тамады. Неизменная константа внушает стабильность и притягивает его почитателей в избирательные участки. Свою постоянную аудиторию он нарабатывал годами, от таких актеров кукловоды не избавляются, а актеры, как мы знаем, на пенсию могут и в 90 лет отправится, на то они и актеры.
Навальный. Ну куда же без него? Весь мир следит за его потугами пробиться через суды на выборы: кто-то недоволен его игрой, кому-то приходятся по нраву его призывы бойкотировать выборы – все по сценарию. Роль навального в разделение мнений и разжиганию споров о его кандидатуре среди населения. И пока он справляется с этой ролью, его фамилия не будет сходить с заголовков новостных лент.
То же самое можно сказать и про остальных претендентов на пост – куклы со своими ролями и историями, призванные на фоне их огрехов выделить Главного героя сего действа в нужном свете. Время идет, мир меняется, неизменно только одно – никогда кукловод не позволит бабе Нюре (не в обиду бабам Нюрам сказано), которая кроме родного села и 8-и классов образования ничего не видела, решать, кто же будет главным актером его кукольного театра. Конечно, любому кукольному театру нужен зритель, но тут каждый выбирает самостоятельно - наслаждаться представлением, сидя дома у телевизора с попкорном, или поучаствовать в массовке на избирательном участке.
Редакция АРИ