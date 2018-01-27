Продолжение предыдущего материала Геннадия Водолеева Правда в больших числах Часть I
“Правда в больших числах”
часть II
“Аргументы и факты” в своем очередном номере от 29 октября 2017 года опубликовали результаты опроса “Левада-центра”, проведенного 20-24 октября 2017г. среди 1600 жителей 137 населенных пунктов 48 регионов РФ. Среди 9 параметров исключительно положительных личных и деловых качеств нынешнего президента России, названных опрошенными, есть и такой: “Обеспечил стабильность, поднял экономику, при нем стали лучше жить, пенсии вовремя платить”. И хотя это мнение высказали только 5% опрошенных, подобное “мнение” по любому поводу постоянно и настойчиво проводят российские СМИ. И, надо полагать, будут это делать все настойчивее, чаще, “аргументированнее” по вполне понятным причинам. В российской прессе, однако, значительно реже (тоже по понятным причинам) появляются компетентные оценки, мягко говоря, не подтверждающие названное выше мнение части опрошенных социологами “Левада-центра”. Вернее, опровергающие эту точку зрения. Специалисты подтверждают целый ряд “стабильностей” в экономической, социальной областях нашей жизни. Но от такой “стабильности” может появиться желание разве что застрелиться.
Опаснее всего такие “стабильности” в экономике нашей страны. Пример по одной из ее граней (в оценке известного русского экономиста Михаила Бочарова):
“Нашу экономику Кудрин и другие либералы очень любят называть государственной. Однако статистика свидетельствует об обратном. По данным Росстата на 2017г. в госсобственности находится 2,3% предприятий, в собственности общественных и религиозных организаций - 3%, в смешанной собственности - 3,9%, в муниципальной - 4,3%, а в частной собственности 86,5%.
Более того, доля частного капитала велика и в так называемых госкорпорациях. Во многих сырьевых компаниях до 50% активов и акций принадлежит частным структурам, в т.ч. зарубежным компаниям...Таким образом в России, а точнее в ее экономике, частный бизнес занимает более 88%. А где результаты?
Объемы производства и производительность труда не растут, 26% всех предприятий страны являются убыточными.
Зато общая сумма дивидендов, каждый год выплачиваемых акционерами и владельцам частных и государственных компаний, превышает 2 трлн руб. А бюджет страны остается не только дефицитным, но и недопустимо малым, что является причиной недостаточного финансирования культуры. Прошлогодний бюджет РФ на душу населения был в 2 раза меньше, чем в Польше, в 5 раз - чем в Эстонии, в 6 раз меньше, чем в Португалии. И он вовсе не сравним с бюджетом Норвегии, который больше в 30 раз, в Германии - больше в 13 раз. Проект бюджета России на 2018-2020 гг. не сильно отличается от предыдущего.
В крупных компаниях, в т.ч. “государственных”, созданы подразделения по оптимизации налогов. Есть много способов не платить налоги, но два из них бизнес использует чаще всего. Трансфертное ценообразование предполагает продажу товара по дешевке офшорной компании. Затем эта продукция перепродается реальным покупателям (иногда через две-три фирмы - “прокладки”). Прибыль остается в офшоре и налоги не платятся.
Второй способ - кредитование российской компании через собственный офшор. Сначала владельцы сами себе выплачивают проценты по этому фиктивному кредиту, а затем вывозят деньги за границу, где еще раз уходят от налогообложения.
Американская некоммерческая организация “Национальное бюро экономических исследований” опубликовала доклад о состоянии экономики России. Согласно этому документу, граждане нашей страны держат в офшорах неучтенные средства, эквивалентные 75% национального дохода, т.е. более 1 триллиона долл”. “Но мы знаем наверняка, что… общее неучтенное богатство в 1990-2016гг. - 200% национального дохода России (около3 трлн долл.). Труднее установить, кто владеет этим неучтенным богатством и в какой форме”, - говорится в докладе.
Частники в нашей стране не только “эффективно” уходят от налогов, но еще и почти ничего не вкладывают в развитие предприятий. Так, износ основных фондов в 2016 г. превысил этот показатель 1990г. И, по данным Росстата, составляет 48,7%. Это критический уровень, не говоря уже о моральном износе основных средств производства. В США и в странах Западной Европы этот показатель составляет не более 20%. Обновили же основные фонды в 2016г. у нас только на 3,7%. Поэтому неудивительно, что рентабельность в среднем по экономике едва превышает 8%...
В чем проблема, почему частная собственность, не раз воспетая либералами, оказалась у нас столь неэффективной? Дело в том, что вопрос собственности мало что значит. Все или почти все зависит от управления. Казалось бы, по росту числа управленцев мы бьем все мировые рекорды - с 1991г. количество менеджеров всех уровней в России выросло в 2,5 раза, притом что наша экономика сократилась на 40%. Даже микробизнес не может обойтись без бухгалтера, потому что необходимо вовремя сдавать отчеты, малейшая ошибка которых может повлечь серьезный штраф, а то и лишение свободы. С учетом того, что в менеджеры берут, как правило, по блату, а не в соответствии с профессиональными качествами, абсолютный непрофессионализм руководителей всех уровней стал настоящей бедой. Как может, например, управлять компанией человек в непрофильным образованием или ни дня не работавший в отрасли? Управленческий непрофессионализм проявляется и в том, к примеру, что центральный аппарат ряда компаний больше советских министерств! И все эти дармоеды получают огромные зарплаты…
Поэтому необходимо… готовить кадры, которые, как известно решают все… нужна не стабилизация распада, а гигантский рывок в экономике, подобный китайскому. В противном случае Россия погибнет”. (Александр Чеботарев. “Блатная экономика” (интервью с директором Центра стратегических исследований Михаилом Бочаровым). “Аргументы и факты”. №45,2017г.).
В подтверждение “стабильности” тренда “подбора и расстановки руководящих кадров” в нынешней - стабильной - России из непрофессионалов и блатников еще в одной публикации: “Кадровую революцию мы уже видели и прочувствовали, в том числе на собственной шкуре. Странные руководители, которых иначе как “топ-менеджерами” не называют, зарабатывают миллионы и системно, с озабоченным выражением на лицах, проваливают все подряд - от гособоронзаказа до прямых поручений президента. В самых одиозных случаях они получают шумную отставку и почти сразу выплывают на не менее хлебных должностях. Уже с добавкой к характеристике - “опытный” управленец”...
На предприятиях “Роскосмоса” на шее одного рабочего, непосредственно занятого в производстве и сборке космических аппаратов и ракет, сидит сонм начальников. С зарплатой раз в пять больше. На должности, где инженерное образование и опыт работы в цехах необходимы, назначаются люди со стороны. Кто такой по трудовой биографии генеральный директор “Роскосмоса” Игорь Комаров? Экономист банковский, в 2009 году оказавшийся на посту руководителя АвтоВАЗа, откуда в 2013-м переехал на космическую должность и меньше, чем через полгода возглавил весь российский космос...
Имя таким “комаровым” - легион. Их цинизм, когда они не стесняются руководить техническими отраслями, в которых, будучи необразованными, ни черта не соображают, - поражает воображение! При том, что гибель нашей ракеты сопровождалась удачным пуском севернокорейской ракеты, проведенным рядом с “Восточным”! Неужели и сейчас Комарова и его свиту не уволят с “волчьим билетом”? Эта грязь, как ни крути, пачкает и высшие российское руководство…
“АН” уже опубликовали статью “Что делает англичанин в сверхсекретном военном институте?”. Это про странную биографию недавно назначенного руководить ЦИАМ Михаила Гордина. Он специалист по производству искусственных каучуков и никогда не работал ни в каком научном учреждении. Да и к тому же до недавнего времени имел английское гражданство - сейчас был вынужден от него отказаться. В Лондоне он шесть лет отработал клерком в европейском представительстве американской нефтяной корпорации ConcoPhilips. Шума, говорят, было много. Но один из читателей, сотрудник ЦИАМ, заметил: “Жаль, в тексте нет еще одной фамилии - исполнительного директора. Доктора политических наук! Фартобей Захарбеевич Дзаншиба своих родственников, охранников и завхозов со средним образованием, выписывает из солнечной Абхазии и приглашает к нам на высокие должности. Ученые (оставшиеся) мрачно шутят: “У нас теперь элитный клуб завхозов, а не научный институт с мировым именем”...
Не смешно как-то. Какие тут, к чертям, перспективные двигатели? Экс-англичанин вместе с Фартобеем Захарбеевичем даже не знают, что это такое. А комитеты по безопасности Госдумы и Совфеда смотрят на это вселенское вредительство и подлость холодными глазами…
Коллега - журналист (и поэт!) из Омска Сергей Денисенко, возможно, сам того не ведая, очень точно описал кадровую мутацию в высокотехнологичных отраслях промышленности и гражданской авиации:
“Скажи, какая в этом польза,
Когда, зажав в руках печать,
Командует рожденный ползать
Людьми, рожденными летать?!”
А пока руководители ОАК, ОДК, Росавиации командуют и осрамится не боятся. Наоборот - бравируют своей воинствующей безграмотностью. А чего бояться, если депутаты, сенаторы и министры и профильный вице-премьер молчат. Сами ничего не понимают?
А царь? Царь у нас добрый, за провалы в работе к стенке не поставит, в темницу не бросит. Не вляпался по-крупному на воровстве, откатах и взятках - гуляй на все “заработанное”. И пусть Ким Чен Ын завтра запустит ракету с человеком кв космос - “комаровы стыда не имеют”. (Владимир Леонов. “Даешь кадровую контрреволюцию!” (Идиоты и ворюги надоели до смерти!). “Аргументы неделi”. 30.11.2017г.№47).
Есть, однако, род деятельности новоявленной российской “элиты” (где ударный отряд - то же сословие топ-менеджеров) - единственный род деятельности - где все эти “слуги народа” фантастически успешны непрерывно: “Госсекретариат и Минфин США при содействии спецслужб к февралю 2018г. готовят доклад об активах российских чиновников и бизнесменов, связанных с властями РФ.
Экономист...Елена Ларина предсказывала, что США отберут размещенные в офшорах капиталы наших богачей и коррупционеров, еще в 2011г. …
Подлинной трагедией России является отсутствие в страны национальной элиты. Собственно, это не только российская проблема. Но, к счастью для многих стран, в их элитах есть группы, ориентированные на прогресс, которые смогли запустить новую производственную революцию. Россия же в течение 25 лет в лучшем случае стагнирует, а с точки зрения научно-технического и производственно-технологического потенциала стремительно деградирует…
Если мы сравним, скажем, американскую и российскую элиты, то в глаза бросается следующее. Еще с конца XIXв. первые мультимиллионеры США… значительную часть своего капитала завещали на развитие университетов, музеев, школ. Наше нынешнее правящее сословие сложилось в результате трех этапов утилизации России. На первом этапе (вторая половина 1980-х - начало 1990-х) были продавцы Родины. Это в основном сотрудники советских внешнеторговых объединений, спецслужб, советской банковской системы, вчерашние спекулянты театральными билетами и т.п. Вторая генерация - рейдеры собственности. Сначала собственность была в 15-20 раз обесценена, а затем передана в нужные руки. Так и появились первые российские миллиардеры - от Ходрковского до Потанина. А третья волна - короли госзаказа. Бюджетные стройки ведут одни и те же люди, и мы все их знаем…
Россия - страна вопиющего неравенства… Мы гораздо ближе к Конго, Ботсване, чем к Швеции, Финляндии или Германии” (Алексей Чеботарев. “Как выжить в эпоху войны элит”. “Аргументы и факты”. №44, 2017г.).
По этому же поводу - еще несколько уточняющих цифр: “В США вышло поразительное исследование, раскрывающее причины устрашающего неравенства граждан в России. судя по всему, с 1990 по 2015г. за рубеж вывезли богатство, превышающее 60 трлн рублей. Иными словами, горстка разбогатевших после развала СССР ловкачей увезли за рубеж куда больше денег, чем скопили в России все остальные… Мы давно знали, более половины национального дохода России достается 10% самых богатых граждан страны. Есть и такие оценки - им достается не 50, а все 80% дохода. При этом ничтожный 1% самых состоятельных контролирует четверть всего богатства страны. С точки зрения неравенства, это один из худших показателей в мире. Даже в США, где всем заправляют интересы самых состоятельных семей и кланов, 1% богачей захватывают только 12% национального дохода.
Что характерно, официальная российская статистика отчаянно скрывает ужасающий уровень неравенства. Поразительный факт: мы единственная страна с крупной экономикой, где не публикуются данные, сколько налогов платят разные группы населения. То есть сколько конкретно государство собирает с миллионеров, сколько - с миллиардеров, а сколько - с самых бедных… По независимым оценкам, 10% самых “разжиревших котов”, присвоив половину национального богатства платят только 5-8% от общих налогов…
Возникает вопрос, где эти деньги?
Как полагают эксперты, по большей части ушли в офшоры. Даже в относительно благополучные годы вывоз капитала из России был коллосален. Даже по официальным данным, годовая утечка была 15-20 млрд долл. в год, в отдельные годы достигала 50-80 миллиардов…
Помножим годовой отток на 25 лет. В итоге, по оценкам экспертов, так называемая российская элита за четверть века вывела в офшоры от 700 млрд до триллиона долларов. Это страшная цифра, больше годового ВВП страны, сумма, в несколько раз превышающая объем всего российского фондового рынка, то есть общую стоимость всех публичных компаний России… Самое страшное - гигантский капитал, равный нескольким годовым бюджетам страны, лежит за границей и абсолютно никак не развивает экономику России. Для сравнения, если сложить все деньги, которые население РФ держит на банковских счетах, добавить пенсионные сбережения, деньги, вложенные в страхование, акции и пр., в итоге получится около 32 трлн рублей, или 500 млрд долларов. Это как раз то, что работает на рост российской экономики, в конечном счете помогает создавать новые производства и так далее. Но эта сумма в 1,6 раза меньше капитала, который украли, увели за рубеж.
Разумеется, с точки зрения масштабов, больше всех воровали те самые российские миллиардеры, состояния которых только выросли в кризис. Отметились и многие так называемые капитаны экономики, не исключая государственных корпораций. По статистике, различные офшорные схемы, то есть основной канал вывоза капитала из страны, используют три четверти крупных российских компаний. Тут отметились все…
Конечно, офшорные схемы были бы невозможны в таких масштабах, если бы их не прикрывали сверху. Тут у многих в правительстве рыльце в пушку. Самый вопиющий пример - 2,5 млрд евро, которые правительство России выделило в 2016 г. на спасение экономики Кипра.
Что в итоге? Когда премьер говорит, будто денег нет, это неправда. У правительств невероятно много денег. Это те триллионы, которые можно вернуть, перекрыв офшорные теневые каналы, которые прикрывают с самого верха. Сколько еще терпеть систему воровства, процветающую четверть века? ”.(Константин Гурдин. ‘Капитальная правда’. ‘Аргументы неделi’. 31.08.2017г.).
Цитированный материал - еще одно убийственное свидетельство неоспоримого факта, означенного ранее: в России нет национальной элиты, нет национального лидера у этой элиты, которые бы работали на интересы нации, а есть мистификаторы-иллюзионисты, умышленно вводящие в заблуждение российское общество, а работающие только на интересы воровской кодлы из ‘олигархов’ и иных подобных им, не упуская и свои собственные шкурные интересы, естественно. Все 25 лет. И будут продолжать делать это, пока волею обстоятельств их не начнут массово уничтожать самих: других способов убеждать эту генерацию упырей в природе не существует. О чем свидетельствует история и события нынешних дней в ряде стран мира:
‘Требования возврата и соблюдения норм социальной справедливости набирает обороты во всем мире. Где-то оно принимает гротескные формы, где-то еще спит, как у нас, но обязательно проснется. Мотивация в разных странах в своей основе одинакова - огромная часть населения хочет вернуть в страну украденные у нее деньги и обратить их на пользу государства, а не кучки жуликов.
Последний пример - расправа наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда Бен Сальмана с 11 принцами, сотнями миллиардеров и чиновников, обвиненных в коррупции. Ближайшие родственники саудовского короля, будучи арестованными его наследником, заперты в танцевальном зале отеля ‘Ритц-Карлтон’ в Эр-Рияде, где и спят на полу. Их регулярно подвергают пыткам с одной целью - вернуть сотни миллиардов долларов, вывезенных из страны. Жуликов подвешивания за ноги и пытают американские наемники. На таком ‘поле боя’ лучше их не воюет никто. Своим костоправам наследный принц не доверяет...Говорят, узники уже договорились вернуть в страну почти триллион долларов.
Да, саудовский королевский режим выглядит несколько архаично: пытать уважаемых в королевстве людей, подвесив за ноги… Можно и по-другому. Президент совершенно цивилизованной Монголии Халтмаагийн Баттульга заявил, что 49 монгольских граждан имеют офшорные счета и должны срочно вернуть деньги в монгольский банк. Одним словом, когда в стране ощущается явный недостаток денег, а местные жулики-воры наглеют, верховная власть вполне может их побеспокоить. К примеру, рассказывают такую историю, которую якобы проделал французский президент Шарль де Голль со своими банкирами и спекулянтами. Как и положено, они плевать хотели на власть, покупали депутатов и госчиновников, разворовывали с их помощью бюджет страны (как знакомо!). Как-то раз президент Франции пригласил многих из них к себе и предложил сбавил обороты и поработать на страну. Кто был согласен, должны были пройти в одну дверь, для детальной беседы. Кто воздержался - проводили в другую, и были насильно доставлены на борт самолета, откуда их вышвырнули с большой высоты над Средиземным морем…
Классический пример с сингапурским реформатором Ли Куан Ю. Не пожалел ни родственников, ни друзей. Чтобы страна жила по законам - сажал, вешал и расстреливал чиновников, замешанных в коррупции. ..
За почти 28 лет существовали новой России в результате приватизации госсобственности и воровского выкачивания денег в офшоры было вывезено почти 800 млрд долларов. Это подсчитал бывший главный экономист самой влиятельной в мире консалтиноговой компании MC Kinsly & Co Джеймс Генрих. Это 48 трлн рублей, или 3,5 государственной годового бюджета России. Это ‘вбелую’. Реально своровали раз в пять больше.
Вот в чем соль: если не вернуть эти деньги хоть в стиле наследного принца Саудовской Аравии, хоть по Де Голлю, то к началу февраля эти фантастически суммы будут арестованы властями США. Хранятся-то они, как правило, в долларах, а значит их местонахождение контролируется Федрезервом США.
H.R. 3364 - это идентификатор закона о санкциях против российской экономики и финансовой системы… Российские СМИ так про него и не пишут. Рассказавший об этом в журнале ‘Форбс’ экономист Владислав Иноземцев считает принятие закона серьезным предупреждение российским олигархам, губернаторам, госслужащим высшего федерального уровня, включая членов правительства, депутатов всех уровней. А также руководителям госкомпаний. Кто положил ворованное на секретные счета в западных банках и офшорах, скупал на них самую дорогую недвижимость в европейских столицах и США, организовал бизнес на Западе для своих жен, детей и родственников.
Этим уже занимается Министерство финансов США вместе с Госдепом и Управлением директора национальной разведки. Поставлена задача ‘выявить наиболее значимых высокопоставленных политиков и олигархов, определяемых по близости к российскому режиму и размеру их состояния’. А также выявление ‘источников доходов данных лиц и членов их семей (включая супругов, детей, родителей и братьев/ сестер), их активов, инвестиций и бизнесинтересов.
Первый доклад о том, кто и сколько наворовал и где хранит наворованное, будет опубликован в открытой печати США 29 января 2018 года - за полтора месяца до выборов президента России. Российским стукачам американскими законодателями выделено 250 млн долларов в год…
Получается - воровали наши граждане у государства десятки лет чертову тучу денег и в ус не дули. Скупали футбольные и баскетбольные клубы, завозили самолетами и спаивали шампанским бл..ей в Куршавеле. Платили не глядя за самые богатые лондонские дома. На Лазурном берегу Франции места живого не осталось без российских воров. Даже губернаторы и областные министры отметились там. А пентхаусы Нью-Йорка? А земельные латифундии и виллы во Флориде? Все это уже зафиксировано не в российском МВД - в Госдепе США, ФБР и ЦРУ. При этом европейские “органы” будут вынуждены Госдепу США молча “помогать”.
Уже помогают. Французы не стали ждать, пока наших граждан ошкурят американцы, и принялись сами за экспроприацию вывезенного из России бабла…
Есть вопросы и к президенту. В частности, почему он не предлагает жуликам срочно встать на путь исправления, вернуть деньги? Арабы и монголы могут, а мы нет?”. (Андрей Угланов. “Последний заповедник отпетых жуликов”. “Аргументы неделi”. 30.11.2017г., №47).
Ответ на заданный Андреем Углановым вопрос лежит на поверхности: у нас как раз опыту такого в нашей недавней истории как разобраться с “врагами народа” (в нашем случае российского Отечества) - море разливанное. Заминка в сущей мелочи - необходимо убрать из правительственного уровня власти всех нынешних “царедворцев”, которые есть плоть от плоти того племени мародеров, которое в 90-х заполонило все российские коридоры власти, растащило всю государственную собственность. Только специализация у разных групп этого племени несколько разная: одни продолжают красть, другие за мзду им помогают, пребывая во власти, третьи - за свою долю, обретаясь в правоохранительных структурах и спецслужбах, - оберегают воров и казнокрадов от уголовной ответственности, позволяя им еще и свободно все вывозить за рубежи и вовремя унрсить туда ноги в опасные моменты. Ну а “вожди” при этом декоративно гневаются и грозят пальчиком - по-отечески, негрозно. А всероссийская чиновно-олигархическая воровайка при этом продолжает исправно работать. Более того, эти особи, плотно, во много слоев покрывшее структуры российской власти и управления достаточно умело (благо толковых специалистов в России хватает) маневрируют, оберегая свою монополию на власть, научилась нехитрому ремеслу организации всевозможных “демократических выборов”, где гарантированы любые нужные результаты “всенародного голосования” для победы очередного “крысиного короля” любого административного уровня. И пока это сословие лишенных начисто совести будет пребывать в России во власти и при собственности, ничего хорошего со страной и “дорогими россиянами” произойти не может. Убрать их оттуда - ни сейчас, ни в обозримом будущем в России некому. И ситуация по гробовому для нас сценарию будет только усугубляться и далее. Вот как это видят российские ученые, специалисты: “Ощущать себя сырьевым придатком, согласитесь, не очень-то приятно. Однако имеет значение еще и то, чьим сырьевым придатком быть. Одно дело, когда мы говорим о высокоразвитых странах. Тут все понятно: пока мы их не догнали, можно поработать и бензоколонкой, реализуя стратегию дополняющего развития. Совсем другое дело, когда мы говорим, к примеру, о Китае - стране развивающейся, стране, которая относительно недавно была и вовсе одной из беднейших стран на планете…
Сегодня Китай - самый крупный внешнеторговый партнер нашей страны, его доля в общем торговом обороте по итогам января-сентября 2017 года достигла 14,8%...Но самое интересное - структура нашего экспорта и импорта в торговле с Китаем. Вот товары - лидеры российского экспорта по итогам 9 месяцев 2017-го: “топливо минеральное, нефть и продукты их переработки; битуминозные вещества; воски минеральные” с долей 67,5%, “древесина и изделия из нее, древесный уголь - 9%”. То есть только на эти товарные группы приходится три четверти всего российского экспорта в Китай...В 2016 году численность бедного населения в Китае… составила 43 млн человек… Только давайте определим, какую долю составляют сегодня бедняки от общей численности населения этих двух стран. В России - 13,5%, а в Китае - 3,2%”. (Игорь Николаев, доктор экономических наук. “Россия - сырьевой придаток Китая”. “Московский комсомолец”. 29.11.2017г.).
Очередной “родовой” штрих к портрету нынешней российской обыденной жизни:
“Глава Счетной палаты т. Голикова заявила, что износ основных фондов здравоохранения достиг 56%.
Но по данным за 2016 г. в 31% медорганизаций нет водопровода, в 35,5% - канализаций, в 40,5% - центрального отопления…
Доля инвестиций в здравообзранение снизилась с 2,7% в 2006г. до 1,2% в 2016-м….
Финансировано здравоохранение по остаточному принципу. Как следствие - нищенские зарплаты медперсонала. Медсестры и врачи в регионах получают по 15-20 тыс. руб. На такие деньги жить невозможно. Это не зарплаты, а унижение человеческого достоинства!”. (Павел Воробьев, профессор. “Почему на медицину в стране не хватает денег?”. “Аргументы и факты”. №51,2017г.).
Еще одно следствие “пира во время чумы”, который длится для российской “элиты” более четверти века:
“Демографическая катастрофа, низкая рождаемость русских, нехватка сильных молодых людей уже тянут экономику на дно. Пенсионеры РФ обречены на повышение пенсионного возраста и на нищенские пенсии...Беда в том, что гораздо раньше, чем на Западе, “седые сумерки” наступили в РФ… там, где рождаемость такая же низкая, как и на Западе, а нищета экономики - как в Африке”. (Максим Калашников. “РФ в седых сумерках”. “Новый Петербург”. 05.11.2017г.).
Следующий автор дает более развернутую картину: “Россия - уникальная тсрана по уровню социальной уязвимости и беззащитности. Наше государство плохо относится к человеку: так было и при социализме, а сейчас еще хуже. Это выражается в позорно низком фонде оплаты труда - в России он составляет около 21% от ВВП. Для сравнения: в США, которые мы постоянно критикуем, на фонд заработной платы уходит от 45 до 70% национальных доходов, как и во всех странах Европы, даже самых бедных. В Румынии, Болгарии, Греции этот показатель в два раза больше, чем у нас. Мало того: он выше в большинстве стран Азии и половине стран Африки. Это свидетельствует о чрезмерно высокой степени эксплуатации рабочей силы, и когда власти говорят о низкой производительности труда в стране, то ставят сами себя в смешное положение: с такими зарплатами иначе быть просто не может. Отсюда вытекает другая проблема: глубокое социальное неравенство и несправедливость, к которой мы пришли от практически равного общества при социализме. Вот и в новом бюджете предусмотрено сокращение расходов по социальным статьям - образование, медицина, наука, в то время как в других странах, наоборот, государство старается как можно больше финансировать эти сферы…
Главная проблема - мало внимания человеческому фактору: условиям жизни, уровню обеспеченности жильем (миллионы бродячих людей), проблемы со здравоохранением и образованием, низкая оплата труда всех категорий трудящихся, включая учителей, преподавателей вузов, медиков. В общем, вопиющая социальная несправедливость. Трудно считать такое государство социальным. Я помню время, когда мы смотрели на китайцев с жалостью из-за их низкого уровня жизни, а теперь они смотрят на нас свысока, а зарплаты высококвалифицированных работников в Китае - например, профессоров и ученых - в 2-3 раза выше, чем у нас. Даже простые промышленные рабочие, чей труд считался дешевым, там получают сейчас больше, чем у нас. Поэтому лучше кадры уезжают из России, хотя власти и утверждают, что поток эмигрантов прекратился. За рубежом наших физиков, математиков, врачей действительно ценят, а здесь нельзя заработать своим умом, а воровать не все хотят. Поэтому я уверен, что неизбежна новая социальная революция, которая приведет к установлению социализма в очищенном виде, а нынешнее правительство своим непониманием происходящего создает для этого все условия. Как говорил Карл Маркс, революция - это повивальная бабка истории, которая сметает все барьеры в обществе и на какое-то время решает противоречия. Все клянут революцию, объявляют ей войну, а сами создают условия для нее”. (Руслан Хасбулатов. “Клянут революцию, а сами создают условия для нее”. “MK.RU”.23.11.2017г.).
С автором - опытнейшим политиком и авторитетным ученым - можно поспорить разве что по некоторым не самым существенным деталям: нынешнее сословие вовсе не “не понимает” чего-то важного - по качеству человеческого материала, который наполняет ныне структуры российской государственной власти, это правящее сословие и не в состоянии понять то, что очевидно для всех достойных, нравственных, образованных людей России. Во власть в РФ прорвался и намертво закрепился там тот материал, который еще на заре христианства апостол аттестовал жестко и категорично: “Их бог - чрево”. Их главная “еда” - деньги, которыми они никогда не в состоянии насытиться. Отсутствие у этой генерации совести, нравственного (в общечеловеческом понимании) чувства вообще имеет вечным следствием их “жизнедеятельности” во имя обогащений разнообразными хищничествами, гешефтами то, что от них, за ними всегда простираются погибшие от деградации, экономических разрух, колониальных войн целые народы, нации, государства, уничтоженная природа, среда обитания человечества.
Это сборище алчных потребителей благ, накопителей состояний выполняет вечную функцию пожирателей ресурсов социумов, испражняя взамен в человеческие сообщества разного рода яды, разлагающие эти социумы. С различной, правда, скоростью: в государствах, где обогащающихся хоть как-то контролируют, а их образ жизни каким-то образом осуждают, поносят, процессы социальной деградации притормаживаются, растягиваются на десятилетия. Что особенно заметно ныне, в пору расцвета транснациональных корпораций, банковских пулов: возможность маневрировать по миру в поисках налоговых гаваней, слабых фискальных систем позволяет крупнейшим хищникам обретаться со своими штаб-квартирами в наиболее благоприятных (бесконтрольных) условиях.
Говорят, что история учит тому, что ничему не учит. По отношению к тем, правящим ныне в России, кто больше всех нуждается поучится у истории - это совершенно справедливо: “Более 150 лет назад Федор Достоевский в своем романе “Бедные люди” гениально описал нищету простого русского человека на фоне хрустящей французскими булками “элиты” правящего класса. В 1917 году тот колоссальный социальный диссонанс стал детонатором взрыва, вздернувшего на дыбу Российскую империю.
Сегодня по мнению экспертов, мы семимильными шагами идем по тому же предреволюционному пути: сто всем известных российских “семей” владеют 70% богатства страны. Но второй ребенок для 53% наших людей - непозволительная роскошь. На этом фоне заклинания властей о росте реальных доходов, которые озвучил премьер Дм. Медведев, иначе как изощренным издевательством не назовешь”. (Александр Чуйков. “Бедные люди”. “Аргументы неделi”, 21.12.2017г.).
Цитированный автор не совсем прав, обвинив во лжи нашего главу правительства - у этого господина кое-какие основания говорить о прирастании благоденствия соотечественников таки есть:
“Обыск, произведенный оперативниками в обычной петербургской квартире, закончился удивительной находкой. Полицейские извлекли из дивана колоссальную сумму в виде пятитысячных купюр - 605 миллионов рублей. Весит такая куча денег 103 килограмма…
Поводом для обыска стало уголовное дело о незаконной банковской деятельности, по которой проходили пять московских компаний. По версии следствия, через эти компании за 2016 год было проведено свыше 650 миллионов рублей, а доход от обналичивания такой суммы составил 50 миллионов рублей.
Деньги нашли в “сталинке” на улице Гастелло...На самом дорогом диване в мире спала 54-летняя скромная петербурженка, проживающая в этой квартире. Имя ее Наталья. Сама же она назвала себя рядовым бухгалтером скромной компании”. (“Самый дорогой в Петербурге диван”. “МК в Питере”. 20.12.2017г.).
Надо полагать, что ни в Питере, ни России это не единственный диван с начинкой в сотни миллионов: процесс-то идет непрерывно, по нарастающей только так прав, ох как прав наш многознающий и правдивый премьер.
Непомерный, самый отвратительный в мире разгул российских упырей в первую очередь, конечно же, обьясняется тем, что в структуры российской власти в начале 90-х годов прорвались во множестве настоящие отбросы советского общества, закрепились там намертво и стали “селекционировать” во все структуры власти, включая правоохранительные и контролирующие органы себе подобных. Попросту торгуя должностями, очередными званиями, а платежеспособными являются как раз только наиболее вороватые и оборотистые. Каковое и по сию пору является главным “строительным материалом” в процессах коммерческого отбора и расстановки “руководящих кадров” в России. Вторым кадровым резервуаром (по числу рекрутируемых, а не по значимости должностей) служит родня, старые проверенные друзья - подельники.
Надежд на изменение этого способа “подбора руководящих кадров” у нас не предвидится, да и структуры такой нет. А в бытность СССР была и работала вполне удовлетворительно, как эта система и ныне отлично показывает себя в Китае: “В Пекине прошел съезд компартии Китая, на котором определили в том числе и пути развития страны, по темпам этого развития уже опередившей Запад.
Сегодня Китай - самая перспективная страна. Ему не грозят нашествие мигрантов и исламский радикализм. Там нет движения “чайлд фри”, однополых браков и парадов гордости ЛГБТ. Китайцы хотят производить потомство, и ограничения этого желания носят чисто законодательный характер. Там нет бездельников, выходящих на демонстрации с требованиями повысить им пособия за безделье. Если посмотреть на их дороги, мосты и небоскребы, то можно увидеть страну, идущую в XXII век.
Но самое главное - в Китае нет разворовывания страны навынос. Хотя коррупция, разумеется, есть. Борются там с ней с традиционной простотой. Несколько лет назад там провели грань: если кто-то украл или получил взятку на сумму свыше 465 тыс. долл., то это расстрельная статья. И когда говорят: но там же все равно высокий уровень коррупции, так это смотря с чем сравнивать - с Норвегией или Буркина-Фасо (Россия сегодня ближе к последней). В Китае уверены: достаточно расстрелять одного попавшегося вора, чтобы еще 10 подумали о том, что в гробу карманов нет…
Так что китайская манера сурово карать зарвавшихся воров и казнокрадов представляется до чрезвычайности полезной”. (Михаил Веллер, писатель. “Не перенять ли нам китайский опыт борьбы с коррупцией”, “Аргументы и факты”. №45,2017г.).
Слов нет: прав умнейший русский интеллектуал, говоря о пользе китайского опыта борьбы с коррупцией и для России. Только это практически осуществить невозможно по многим неодолимым пока обстоятельствам - прежде всего потому, что все нынешние управители и законодатели России суть плоть от плоти генерации российских статусных воров, казнокрадов, мздоимцев. И ввести китайскую карательную практику - собственными руками отлить себе расстрельную пулю и загнать в ствол автомата расстрельщика. Таких идиотов в этом хитроумном племени ловкачей точно уж нет.
Следует так же осознавать, что нынешние кадры правоохранителей и спецслужб таковы, что получив в свое распоряжение расстрельные технологии, они начнут охотиться не на наиболее опасных коррупционеров, а на тех их них, кто наименее защищен. Начнут с наиболее “насосавшихся” упырей вымогать деньги за “непривлечение”, за “дружбу”. Или возьмутся фабриковать антикоррупционные уголовные дела по выдуманным основаниям.
Кроме того, по своему убогому мировоззренческому “развитию” нынешний случайно всплывший на изломе эпохи во власть человеческий материал настолько примитивен, что не в состоянии осознавать важность служения Отечеству, нации, обществу, в ущерб своим личным шкурным интересам. Для этой публики любая, сколь угодно обоснованная уничижительная критика, любые разумные предложения для блага Отечества, а не для их личных карманов - просто забавный или досадный, раздражающей шум. Осознание этого существеннейшего обстоятельства уже пришло ко многим “дорогим россиянам”: “У меня такое ощущение, что наш президент не живет в России. Он живет на другой планете, - заявил Быков в интервью сайту KrasNews. - Я стал это осознавать и понимать, хотя я за него 15 лет голосовал, агитировал, но сейчас с каждым днем я начинаю понимать, что это, наверное, было заблуждение. Это была имитация всей работы”.
Разочарование в Путине Быков испытал после того, как тот наградил бывшего красноярского губернатора Виктора Толоконского орденом Александра Невского. При этом, по мнению Быкова, работа Толоконского, как и других губернаторов, негативно сказалась на жизни в крае: “Или его (Путина - ред.) специально усыпляют, что он не владеет информацией, или он целенаправленно издевается над народом, над обществом, которое, например, знает как господин Толоконский работал в Красноярском крае…”.
Раскритиковал Быков и всю кадровую политику Кремля на примере других бывших руководителей региона: “Все помним, что одного из фатических разрушителей Красноярского края Александра Хлопонина поставили вице-премьером, другого - Кузнецова Льва - министром по Северному Кавказу”, - объяснил предприниматель свою позицию.
Он процитировал выступление депутата Госдумы от ЛДПР Андрея Свинцова, ужаснувшегося в парламенте тому, как в России живут на 8 тысяч рублей: “Я бы даже порекомендовал нашему президенту, - сказал Быков, - вместо отдыха вместе с нашим земляком министром обороны Шойгу проехать по сибирским деревням, селам, районам. Если они боятся, я готов проехать рядом с ними и показать в действительности нашу Россию, как сегодня живет наш нищий, ограбленный народ. И то, что сегодня за это вручают ордена - я понял, что враг захватил страну уже. Это разрушение им отмечают, дают большие награды, звания””. (“Анатолий Быков разочаровался в Путине: “он живет на другой планете”. MK.RU, 24.11.2017г.).
Неотъемлемым “обретением” почти двадцатилетней жизнедеятельности нынешнего политического режима и его вождя является еще одна зримая черта нашей социальной действительности: “Бродяга, бомж, босяк, бич, чухон, бездомник, галдон - столько хлестких имен породил народный фольклор для характеристики социальных аутсайдеров! Число их сегодня увеличивается в геометрической прогрессии по мере углубления суверенной демократии и отечественного капитализма!
Как ни печально, но это медицинский факт! Мы все чаще натыкаемся на улицах, в транспорте, в собственных подъездах, и даже лестничных пролетах на спящих бомжей, источающих вокруг различные “амбре”.
Зимой они переселяются в теплотрассы или дренажные системы. Живут одним днем, выпрашивая мелочь на улицах, чтобы потом пропить все без остатка. В возросшем за последнее время количестве инфекционных заболеваний немалая “заслуга” многочисленной армии деклассированных элементов…
С наступлением холодов численность бродяг резко возрастает. В крупных городах им гораздо легче найти какую-нибудь работу, купить алкоголь и пережить холода. Только в Москве по данным силовых структур, от 30 до 50 тысяч бомжей. Представители некоммерческих организаций называют более высокую цифру - до 100 тысяч человек. Что любопытно, среди них лишь 5 процентов москвичей. Примерно четверть - представители стран СНГ, остальные из российских регионов…
Примерно такая же картина в Санкт-Петербурге, где до 60 тысяч бездомных. На улицах Северной столицы ежегодно умирают естественной смертью, замерзают на улицах либо погибают в результате несчастных случаев до 4 тысяч бродяг.
Чаще всего люди оказываются на улице из-за потери работы. По официальным данным, таких 67 процентов среди общего количества босяков. Около 25 процентов опустились из-за семейных конфликтов, потери документов или своего жилья. И лишь несколько процентов выбирают дно и все его “прелести” осознанно.
Но заслуживают ли эти люди того, чтобы от них остальному обществу отгораживаться? На пути к цивилизации и росту экономики многие страны перестали заботиться о рядовом человеке. На смену массовому просвещению и развитию общества пришла новая идея - массового потребительства, ростовщичества и тотального обогащения богатых. Чтобы они стали супербогаче!..
На момент распада в Советском Союзе насчитывалось, по официальной статистике 142 тысяч человек без определенного места жительства. То есть 0,05 процента от общей численности населения. Сегодня же в России, по данным некоммерческих организаций , не меньше 4 миллионов босяков! Увеличение произошло аж в 80 раз. Главная причина - не столько в психологии самих бездомных, сколько в неэффективной социальной политике государства, в его неспособности защитить население, считают специалисты. Ведь на улице зачастую оказываются абсолютно нормальные люди, лишившиеся жилья из-за действий “черных риэлтеров”, финансовых мошенников, а то и алчных родственников”. (Саид Бицоев. “Страна непуганных бомжей. (Почему число бездомных в России растет в геометрической прогрессии)”. “Московский комсомолец”. 06.12.2017г.).
Если посмотреть на проблему несколько шире, то в роли “черных риэлтеров” по отношению практически ко всем группах населения в РФ, которые “опустили” за 25 лет все население страны до уровня бомжей мира, (выступают те 10%, кто украл 80% национального достояния в приватизацию). Причем, “черных риэлтеров” куда более зловещих и крупных чем эта обычная шпана: топ-менеджеров строительных корпораций, укравших (и крадущих по сию пору) деньги дольщиков строительства жилья, таких же “топов” из управляющих компаний товариществ собственников жилья, разного рода государственных и негосударственных страховых, пенсионных фондов, вывезших “накопленное” за рубежи на свои счета. Здесь же - руководители госкорпораций, разворовывающих сотнями миллиардов (и рублей и долларов) бюджетные средства, выделяемые под госзаказы (включая военные, оборонные), на содержание тюрем, больниц, домов престарелых. Всюду оголтелое “топменеджеровское” и традиционно-чиновническое воровство, которые по размаху, наглости и бесстрашию превзошло все, что творили в допетровские времена воры - бояре, воры-вельможи: гаденыш Меньшиков вывез в лондонские банки 9 млн рублей. Серебром - годовой бюджет той российской империи. Воровали практически все вельможи и того времени, и позже. С риском для собственной головы. Чего в нынешней России уже нет - воруют упоенно, напропалую, уверенно зная, что не расстреляют (если разве что только “обнесенные” подельники не наймут кавказсцев и те не пристрелят, как Немцова и других подобных нему).
На вершине этой рыночной воровайки гордость и опора нынешней либеральной, демократической России - банки: “Вообще-то все банки являются в первую очередь должниками своих клиентов. Что такое банк? Говоря экономическим языком, этот институт с неполным покрытием обязательств. Проще говоря, он не может выполнить свои обязательства - денег не хватит.
Если, например, какая-то строительная фирма имеет обязательства, которые хотя бы в полтора раза превышают стоимость ее ликвидных ресурсов, - такую компанию могут признать банкротом. А у банков степень покрытия обязательств составляет лишь … несколько процентов! Каждый банк - это по определению банкрот, изначально… В вузах учат, что банк - это финансовый посредник… человек отдает банкиру на хранение 10 рублей, а тот выдает их другому человеку под процент. На самом деле все не так. Под эти 10 рублей он может выдать кредитов на 100 рублей. Получается, что любой банк выступает эмиссионным институтом (эмиссия - выпуск и обращение новых денег). В учебниках про банки это называется “денежный мультипликатор”. Студент может полгода слушать курс и нечего не понять, потому что все это абракадабра, за которой скрывается простая суть: фальшивомонетничество. Только четверть денежной массы России приходится на реальные платежные средства, выпущенные Центробанком, а остальные три четверти - это “воздушные деньги”, “произведенные” коммерческими банками. Не дожидаясь формального признания своего банкротства, банкиры выводят деньги, отданные им людьми на хранение, то есть фактически осуществляют хищения в крупных размерах”. (Сергей Рязанов. “Вертикаль мировой закулисы”. “24 часа”, №49, 2017.07.12).
Все так: именно рыночная финансовая система России - как служебный придаток мировой системы, предназначенной только для выколачивания ресурсов нации ее упырями, - в основе разнузданной, никем не сдерживаемой и не контролируемой “всероссийской воровайки”. Организационная, пусть и неформальная, структура которой полностью совпадает со структурой официальной государственной власти. Именно это и является реальные воплощением “жизнедеятельности” российского правящего режима и его лидеров. Причем, едва ли не главным и не единственным: “всероссийская воровайка” - это и есть основная ипостась, главенствующая функция нынешнего правящего режима РФ.
Именно так дело и обстоит в реальности: все российский “пир во время чумы” негодяев и прохвостов творится ими вполне осознанно. “Верхние” это все отлично видят, осознают, но по упомянутым причинам ничего против этого не предпринимают. Имитируя при этом бурную, активную управленческую деятельность, которую исчерпывающе описывает простая формула: “Кипенье в действии пустом”. Ничего иного эти господа воспроизвести из себя больше не могут - порода такая. А “на выходе” и вполне закономерный результат: “Выдающийся режжисер Андрей Кончаловский в своем блоге опубликовал некоторое время назад блестящую статью - крик души человека, которому больно за свою Родину:
Я хочу вам напомнить несколько потрясающих цифр и фактов, которые ясно подтверждают, что Россия по многим показателям находится не в Европе и даже не в Азии: по уровню коррупции, по продолжительности жизни, по уровню инвестиций в науку и тому подобном мы - в Африке…
Смертность в России. За последние 20 лет в России вымерло более 7 млн русских. По этому показателю мы опережаем Бразилию и Турцию на 50%, а Европу - в несколько раз.
Ежегодно Россия теряет по численности населения целую область, равную Псковской, или крупный город, такой как Краснодар.
Количество самоубийств, отравлений, убийств и несчастных случаев в России сравнимо с уровнем смертности в Анголе и Бурунди.
По продолжительности жизни мужчин Россия занимает примерно 160-е место в мире, уступая Бангладешу.
Россия занимает 1 место в мире по абсолютной величине убыли населения…
У нас от 2 до 5 миллионов беспризорников (после Великой Отечественной войны их было 700 тысяч).
В Китае на 1 миллиард 400 миллионов населения беспризорных только 200 тыс., - т.е. в 100 раз меньше, чем у нас!..
80% из 370 тысяч детей, находящихся в детских домах, имеют живых родителей.
Мы занимаем 1-е место в мире по числу детей, брошенных родителями…
По данным Следственного комитета РФ за 2010 год 100 тысяч несовершеннолетних стали жертвами преступлений, - из них 1700 детей изнасилованы и убиты (по этим цифрам мы опередили даже Африку). Это значит, что каждый день в России убивают 4-5 детей.
В 2010 году в России было совершено 9500 сексуальных преступлений против несовершеннолетних… (за 8 лет сексуальная преступность выросла почти в 20 раз)...
Наркомания и алкоголизм. 30 тысяч россиян ежегодно гибнет от наркотической передозировки (население небольшого городка).
В год от водки погибает 70000 человек…
Размер взяток в России удесятерился…
За последние 10 лет в Сибири исчезло 11000 деревень и 290 городов…
Кремль только делает вид, что борется с коррупцией, увольняя десятками генералов МВД, чиновников среднего звена, губернаторов. Он великодушно заменяет им расстрел на “заслуженный отдых” в Дубаи и на Лазурном берегу!”. (“Андрей Кончаловский о России, которая умирает”. “Новый Петербург”. 26.10.2017г.).
И что видится нормальным, думающим русским людям в этой ситуации, точно срисованной и Кончаловским и другими публицистами? Особо оптимистического - ничего: “Интереснее смотреть, что происходит сегодня на просторах империи, как видно, - беременной революцией постоянно. Не успеет устаканиться одно революционное противоречие - рождается другое. Разве не противоречие - фантастическое разделение населения по доходам? Разве не схоже лживое наделение крестьян землей… при отмене врепостного права… с разделом госсобственности через ваучеры после распада СССР? Во всех случаях народишко крупно обманули. Говорят, что ваучеров было напечатано в разы больше, чем было населения, и их в нераспечатанных упаковках свозили пакетами на “аукционы”, прикидываясь, что собирали их по деревням у алкоголиков. Организовал такую приватизацию “в пользу народа” Толя Чубайс с консультантами из спецслужб США. И когда собственность “распилили”, ваучеры быстро сожгли. Найти концы стало невозможно. Эта приватизация еще даст о себе знать: революции 1905-го и 1917-го были отголосками неправедного передела земли за 60 лет до них.
Так что вечные российские противоречия продолжаются. Землю у мелких собственников легко отбирают. Политические и финансовые группировки накануне очередных выборов хотят “по понятиям” захватить власть… Да, аппарат подавления стал намного эффективнее, но раскачать лодку можно в момент - помните сверхсилового ядерного гиганта ССР и то, как развалился в три дня?..
Посмотрите, кто еще желает попасть на трон. Что-то пропищал Кудрин. Из старой гвардии - Зюганов и Жириновский. Но все карты спутал “Женский фактор”, когда известные клоунессы заявили, что тоже захотели в президенты. Но и этот вектор загубила порнозвезда Беркова - у нее тоже засвербило. Это ли не революционная ситуация и желание свежего ветра перемен, когда не только кухарки, но даже профессиональные проститутки хотят управлять государством!”. (Андрей Угланов. “Троцкий о роли кухарок в грядущих выборах президента”. “Аргументы неделi”. 09.11.2017,№44).
Развертывающемуся политическому действу под наименованием “выборы президента”, которое должно декорировать и загримировать под “демократию” дележ власти под ковром крупнейших кодл российских собственников и финансовых магнатов, устроителями этого грандиозного шоу зачем-то понадобилось придать сначала черты балагана, а потом и вовсе борделя.
А вот то, что действительно насущно необходимо в нашей российской предкладбищенской (по Кончаловскому и мнению других российских мыслителей действительности) и что в различных вариантах регулярно публикуется, озвучивается различными авторами в наших СМИ, для этой властвующей генерации - только досадный информационный шум, раздражающий, непонятный, бессмысленный. Один из позитивных вариантов того, как видится желаемое развитие событий в России: “На дворе 2017 год. В следующем году состоятся выборы президента страны. Какие в связи с этим возникают ожидания в головах большинства наших сограждан? Четверть века Россия, ведомая либеральной элитой, идет по пути развития капитализма с нечеловеческим лицом. Каков итог? По сравнению с советским временем страна опустилась по многим позициям: по уровню развития экономики, по благостостянию большинства населения, по уровню образования, по грамотности большинства населения, по уровню культуры, по уровню системы здравоохранения, по уровню развития науки. Но несомненно есть и достижения: появилось значительное количество миллиардеров в стране. Правящую элиту такое положение дел вполне устраивает… Долго ли может сохраняться такое положение, когда богатые еще больше богатеют, а бедные еще больше беднеют? К чему нам, большинству стоит стремиться?..
Если говорить о целях, то они должны быть конкретными, понятными для большинства граждан и должны позволять легко оценивать эффективность деятельности руководства страны. Например, такая цель, как достижение западного уровня ВВП, мало интересна для большинства граждан: рост ВВП может быть и впечатляющим, а на что он пойдет? На увеличение доходов олигархов, банкиров и руководителей госкорпораций? Что конкретно получит рядовой работник, пенсионер? И уж, конечно, не может быть целью “снижение отрицательного роста экономики”. Такую цинично-издевательскую формулировке мог придумать только сильно отрицательно поумневший функционер ныне действующего правительства.
Понятной для большинства граждан и избирателей может быть, например, такая цель: достижение определенного уровня оптимального стандарта качества жизни гражданина РФ, соответствующего уровня европейской страны с развитой экономикой (например, Германии или Франции)”. (Александр Никитин, инженер. “Наши ожидания”. “Новый Петербург”. 30.11.2017, №46).
Немало и более четких, категоричных требований на этот счет: “Мы так и не услышали ни от Думы, ни от Президента точных дат:
- Снижения децильного коэффициента в 10 раз.
- Отмены плоской шкалы налогов.
- Ограничения президентского срока 8-ю годами с учетом всех орфографических ошибок в Конституции.
- Пересмотра итогов преступной приватизации.
- Люстрации государственных преступников с 1997 года.
- Отмен юридических ловушек “охотнорядинцев” в осуществлении права народа РФ на референдум.
Но это лишь начало списка”. (Сергей Трубицин. “Россия реальная и вымышленная”. “Новый Петербургъ”. 30.11.2017г.,№46).
Понятное дело, ни один из самых важных изложенных пунктов, без исполнения которых невозможно реальное и безотлагательное возрождение российского социума, нынешним властвующим конгломератом не только не может быть выполнен, но эти господа будут гнобить всякого, кто вознамерится действовать в этом направлении. Власть они никому не отдадут ни через какие “выборы”, которые они фактически уже для себя провели. Некоторая смена декораций, персонажей на верхнем властном этаже, каковые могут иметь место, ничего не изменят в сложившейся к нынешнему моменту ситуации. Эти господа отнюдь не дураки и отлично понимают: радикальная смена руководящей команды для них всех скорее всего обернется расстрельной стенкой с потрошением их состояний. Против этого они будут биться насмерть, а ресурсы у них для этого в полном достатке и сверх того столько же.
Укрыто же это будет - надежно, многослойно - массированной, дорогостоящей буффонадой с профессиональной режиссурой с полным пренебрежением к любым, сколько угодно доказательным разоблачением “антинародного режима”: с клеветниками, мол, нам объясняться - ниже собственного достоинства. тем более - с “голосами из-за бугра”, нашими исконными врагами.
Массовое общественное сознание наделяет даровитых актеров качествами любимых героев, образ которых эти актеры талантливо воплотили в кинофильмах. И люди устойчиво, пожизненно обожают этих актеров, не делая различия между их способностями к талантливому лицедейству и их реальными человеческими качествами. То есть люди любят выдуманных персонажей с внешностью талантливого любимого лицедея.
В политике происходит то же самое: политические деятели (за редкими исключениями) с разной степенью актерских способностей стремятся “лепить” свой образ в угоду ожиданиям общества. Что большинству удается с помощью сложных технологий и только после их ухода таких госдеятелей становится очевидной пустота, каковой они по сути всегда были. Нынешние российские вожди живут и действуют в строгом соответствии с законами политического лицедейства - то есть, зная желания различных социальных групп, делают разного рода телодвижения (в основом, речами, какими-то эффективными, но малозначащими распоряжениями, указаниями и др.), показывающие их понимание озабоченности людей и начало движения власти им навстречу. То есть, заявляют о наличии “правильных” намерений и имитируют начальные управленческие действия в этом направлении. Люди удовлетворены, успокаиваются и терпеливо и долго ждут. А политики лицедействуют уже на других участках социальной жизни, перемещаясь за время своей карьеры множество раз по одному и тому же кругу. Это вполне помогает стабильно поддерживать имидж продуктивного деятеля даже в ситуациях, когда в совокупности такие действия - “кипенье в действии пустом”. Именно это и имеет место в нынешней России уже почти два десятилетия: дела в обществе все хуже и хуже, а тональность бурной, но пустой политической жизни всегда только на оптимистической ноте.
Есть, правда, и утешение для российской публики: ухудшение жизни электората происходит достаточно медленно, малоприметно - люди привыкают лучше, когда без болезненных травм. Но и это - не результат какой-то обдуманной политики и ее более-менее толкового воплощения - враги боятся откусывать по-крупному у государства с еще достаточно мощной ядерной дубинкой советского изготовления.
Чтобы начать выбираться из нынешнего болота всероссийского дерьма, которое только разрастается, а не утонуть в нем окончательно, стране нужен политик хотя бы с потенциалом лучших качеств де Голля. Ничего подобного и близко не обнаруживается в наших лидерах, главными достоинствами которых остаются все те же неизменные сверхосторожность во взаимоотношениях с очевидными и скрытыми оппонентами (очень ценимая у сотрудников всех спецслужб, предпочитающих прием “тихой сапой”). Что если кому-то и на пользу, то только разросшуюся без меры племени российских упырей, давно осознавших, что с таким хозяином им бояться нечего.
Вождями наций становятся только те редкие личности, кто мировоззренчески обречен на служение идее, нации, державе, но не выходцы из сонмов тех, кто одержим ненасытным обретательством, накопительством,, жаждой известности, роскошной жизни, каковыми являются 99,9% всех сущих и бывших политиков всех социумов. А нынешние российские на все 100%.
Посему очевидно, что в России завтрашнего дня ничего существенно полезного произойти не может, разве что пустая и затратная, долгая, запутанная реформаторская суется, сопровождаемая, как всегда, неумолчным гвалтом электронных и печатных СМИ. Не более, но и не менее.
Сколь такое будет продолжаться - неведомо никому. Но только не вечность: социальный российский нарыв только разрастается, обширный гнойник увеличивается. Дело за подходящими случаем, который не уследить, не предвидеть не дано никому.
А пока - скучать особо не придется: зрелищ хватит всем на любые вкусы.
Геннадий Водолеев Декабрь 2017г.