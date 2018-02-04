Если завтра уже наступило. Дроны и нанотехнологии 14 лет спустя

6 января сирийские террористы решили сделать своеобразный подарок на новый год российской базе в Хмеймим в виде летающих дронов, оснащенных взрывными устройствами. В дешевые китайские дроны, сделанные из говна и палок, умудрились впихнуть барометрические датчики и сервопривода управления рулями высоты. Как террористы, которые не отличаются особыми познаниями в технической сфере, смогли собрать и, главное, добыть подобные высокотехнологичные детали, такие как спутниковая навигация и дистанционное управление? Вопрос, по большей части, риторический, но косо посматривать в сторону США не возбраняется.
Ладно, как люди с достаточно примитивными знаниями умудрились при помощи скотча и дерева сделать управляемую летательную бомбу, один вопрос. Да, наши генералы в силу своего консерватизма и переизбытка сухого пайка в голове, всегда готовятся к предыдущей войне, не внемля простым истинам из уст Уинстона Черчилля и не прислушиваясь к здравому смыслу.
Но как, скажете, додумались дать указание отстреливаться от миниатюрных дронов при помощи зенитно-ракетного пушечного комплекса «Панцирь-С» с автоматами 30мм?! Мало того, что стоимость одного снаряда превышает всю стоимость дрона, так и по весу они, должно быть, весят как один дрон. Тут прям в голове сразу всплывает песенка:
Если близко воробей —
Мы готовим пушку.
Если муха — муху бей!
Взять ее на мушку.
В общем, зима, как всегда, пришла нежданно. Здесь хочется вставить ссылку на нашу статью аж от 2004 года (тыкать сюда "Если грянет война. Пособие по современной военной науке для головозадых начальников"), и не без укора заявить: «Мы же говорииилии!». Хотя, кому это говорить? Если 14 лет назад генералы уже отлично справлялись с заглушением голоса разума при помощи залития горячительных напитков в глотку, то и в этот раз не стоит удивляться, что все у них пролетает мимо ушей; мимо глотки, зато, ни капли. Вкидывают деньги в новые дорогостоящие противотанковые и противовоздушные разработки, тогда как стайка летающего пластика и палок, говорят, разгромила в момент бомбардировщик Су-24, истребители Су-35С, установку С-400 и склад боеприпасов, сдетонировавший на манер новогоднего фейерверка от попадания минометного снаряда.
Когда генералы поймут, что настал новый век, век нанотехнологий? А он настал уже для армейских будней: инновациям пофиг, что армия так и осталась со своими представлениями о войне в совковом прошлом! Научатся выжигать мозги дронам – в ответ прилетит древесина с пластиком на основе механики. И что, опять из «Панциря» отстреливаться прикажут? Если дрон хоть как-то можно заметить, а вот маленький игрушечный вертолетик с химикатами в виде начинки, уже углядеть сложнее. Кто знает, из какого еще дерьма террористы додумаются сделать смертельное оружие? И в какую точку его направят? А российская армия так и продолжает вбухивать деньги в дорогие пушки для борьбы с воробьями.
А ведь кустарные дроны сирийских террористов это только начало. У передовых стран, наверняка есть что-то более современное.
Редакция АРИ