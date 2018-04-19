Правда в больших числах. Часть 3

Продолжение большого публицистического анализа давнего автора АРИ, Геннадия Водолеева
Правда в больших числах (ч.III)
Полнота образа, а точнее - обличья - совокупности тех, кто наполняет в России последнюю четверть века структуры власти и управления, включая, естественно, сословия нуворишей из крупных собственников, постоянно дополняется множащимися статистически выверенными оценками специалистов итогов жизнедеятельности этого уродливого социального порождения. Поразительно, но во всех жизненно важных сферах российского общества констатируются только упадок, деградация, грозящие по отдельным направлениям обернуться настоящей катастрофой. Ну а те второстепенные показатели, что демонстрируют какие-либо улучшения, непосредственно связываются, а скорее складываются благодаря благоприятным внешним обстоятельствам, вроде увеличения добычи корюшки, прироста урожаев зерновых в отдельных регионах или повышения доходов бюджета благодаря росту цен на нефть или газ. Имеющийся международный авторитет России, проистекающий полностью от частично сохранившейся ракетно-ядерной мощи СССР, может быть зачислен в заслугу нынешним управителям лишь в той его части, что невзначай приостановили разрушение этой мощи, несколько поддержали оборонную науку и промышленность, частично сохранив их потенциал. Что не остановило процесс упадка: очередные свидетельства непрерывной деградации российской науки: “С 2013 года, когда чиновники стали управлять российской фундаментальной наукой, так называемый импакт-фактор (уровень цитируемости) журналов, в которых публикуются наши ученые, стал главным и абсолютным критерием истины…
В целом ситуация достаточно горькая. От ученых, которые, выполняя исследования на деньги бюджета, получают прекрасные результаты, система оценки требует публикаций “там”, а не на родине. Какая-то парадоксальная ситуация складывается. Мы собственными руками и мозгами повышаем рейтинги и капитализацию чужих журналов, причем, подчеркиваю, за деньги нашего налогоплательщика. Часто ученый еще должен заплатить из того же бюджета или своего кармана одну-две тысячи долларов (в зависимости от рейтинга журнала) за возможность опубликоваться за рубежом… Сейчас многие иностранные журналы стали требовать не только статей, но и предоставления оригинальных данных, которые “подпирают” публикацию…
Есть еще один аспект, о котором не принято говорить вслух. Например, ученый подготовил статью о каком-то уникальном явлении, в экспедиции собрал данные, которые по необходимости приложил к рукописи будущей статьи. Отправил все за кордон. А статью взяли и отклонили, не объясняя причин. Но саму идею, расчеты могут подхватить западные “коллеги”, сделать на ее основе заявку на грант, собственную публикацию и несколько лет жить припеваючи. Это, конечно, не чистое воровство, но где-то близко.
И не надо делать из современных западных коллег святых, святостью там и не пахнет. В США, да и в других западных странах, наука - это тот же бизнес со всеми своими волчьими законами. И надо понимать, что сейчас это не плохо, просто “нормально”...
- Складывается впечатление, что это сознательная политика нашего правительства. В 90-е годы прошлого века ученые буквально бежали из страны. Сейчас нашли новый способ - исследователи сидят здесь, получают гранты и зарплату из российского бюджета, а свои открытия дарят иностранцам.
- Многие ученые разделяют эту точку зрения. Но страшно об этом даже думать. Такая страна обречена… К управлению наукой в стране пришли непрофессионалы. Им все непонятно. Даже язык наш непонятен, не говоря уже о веками выработанных критериях научной ценности. Управленцам же проще все свести к цифре и наделить ее магической, а по сути, финансовой силой. Для них эта единственная возможность управлять наукой и судить ее. Оценить научное значение той или иной статьи чиновник не может - не обучен… Когда уровень цитирований возводится в фетиш - это для науки смертельно”. (Александр Чуйков. “Чужая наука за российские рубли”. (Интервью с доктором биологических наук, членом-корреспондентом РАН Михаилом Флинтом). “Аргументы неделi”. 08.02.2018г.).
К несчастью, это только лишь один штрих к обширной картине разрушения, которое, пусть и без умысла (“Услужливый дурак опаснее врага”) творят с наукой правительственные “креативные менеджеры”, которые в этой науке - “ни ухо, ни рыло”. По причине своего полного непрофессионализма в том числе. Еще одно (из множеств) свидетельств тому: “В марте 2016 года организованная правительственная комиссия (или группировка) во главе с любителем собак породы корги и по совместительству вице-премьером Игорем Шуваловым (и еще 13 чиновниками - апологетами) постановила изъять у Темирязьевской сельхозакадемии более 100 га московской земли, отдав их под застройку. Под бульдозер должны были уйти: легендарный Мичуринский сад, Полевая опытная станция со 100-летним “длительным опытом” мирового значения, Центр точного земледелия, Селекционная станция им. Лисицина. Взамен посулили 7 млрд рублей на развитие земли на пустоши и несколько квартир преподавателям…
Аргумент профессора Соловьева:
- Сейчас очень удобно говорить, что агрохолдинги дают шикарный урожай, который каждый год растет. Но мы, ученые, понимаем, что латифундисты просто снимают сливки, не вкладывая деньги ни в развитие сельских территорий, ни в восстановление плодородного слоя почвы. Они временщики, как китайцы, оставляют после себя выжженную землю.
Только диверсией против отечественной селекции можно назвать то, что Минсельхоз и бывший РАСХН допустили уничтожение сельскохозяйственных институтов. И если по зерновым мы пока идем на своих семенах, то по многим другим сельхозкультурам иногда импорт достигает 80-100%. Даже наша озимая пшеница пока держится только за счет того, что импортные семена не районированы для нашего региона. На нашей земле уже активно создают селекционные центры западные компании: в Липецкой области, в Ставропольском крае…
В один прекрасный день, если вдруг введут санкции на семена, эти ребята станут монополистами. И смогут остановить все российское сельское хозяйство буквально за один сезон. Это очень больная тема, но по понятным причинам внимание к ней власть старается не привлекать”. (Александр Чуйков, Виктор Иванов. “Разрушительный Золинград. “Аргументы неделi”. 11.01.2018).
Как справедливо отметил один из известнейших персонажей советской литературы: “Разруха начинается в головах”. Именно так дело и обстоит и с наукой в России и со всеми остальными отраслями - те, кто инициативно набились в структуры власти и управления в стране на изломе нашей истории являют собой самое агрессивное невежественное, идеологически бессодержательное образование, бесшабашно рулящее всем и вся в нашем обществе так, что всюду только множащиеся руины. По другому и быть не может, учитывая, с чем в своих головенках действуют наши вожди: “Прежде у нас была коммунистическая идеология, а сейчас буржуазная, точнее, неолиберальная. А если быть откровенным, то речь идет об особо опасной ее разновидности - о радикальном рыночном фундаментализме. Именно так определили навязанный нам строй небезызвестный нам Джордж Сорос. По его мнению (а он знает, о чем говорит), рыночный фундаментализм, который господствует на планете и навязан России, разрушает последние остатки Либеральных свобод, представляя большую угрозу, чем коммунистическая идеология”. (Татьяна Медведева. “Сейчас нужны стратегии, объединяющие весь народ”. (Интервью с профессором МГУ им. М.В. Ломоносова Валерием Расторгуевым). “24 часа”, №6, 2018).
Прав кругом цитированный автор - давно нужна стратегия развития российского общества. И таковая уже в разных вариантах создана и предложена экспертным сообществом. Только головы наших правительственных топ-менеджеров до отказа забиты идеологической трухой в смеси с жаждой собственного обогащения, в которой они сами толком разобраться не в состоянии. И не будут этим заниматься, и никуда из правительственной рубки сами не уйдут. Более того, будут сообща (вместе с ФСБ, МВД, армией) отбиваться от любых сил, пытающихся их оттуда вышвырнуть как опасных недоумков, взявшихся не за свое дело. У которых все валится и будет валится из рук, потому что изначально даже капитализм воссоздавался этими особями не по рыночным, а по воровским прописям: “В теории, когда предприятие переходит от государства к частному бизнесу, оно должно работать лучше. Но когда многие предприятия перешли в России в частные руки полу-законно, то с 90-х годов сложился тип тревожных собственников, которые, как показала практика, даже хуже государственного. Он имеет все недостатки и государственного и частного собственника: выжимает из предприятия все, что можно, и старается перевести за границу. Эта модель поведения не изменена на сегодняшний день… Собственники выбрали решение быть иностранными налоговыми резидентами или переписали бизнес на детей, которые живут за границей. Потому что лежащий в основе офшоризации процесс - сомнительная собственность, вывод коррупционных доходов не пресечен…
Объявлено, что в сельской местности половина лишнего населения, которому нет применения, и нужно создавать только мегаполисы и англомерации, но это противоречит мировому тренду. Наоборот, в самых разных странах идет рост небольших городов и населенных пунктов в сельской местности. А мегаполисы разрастаются в странах неудачниках. При нормальном подходе к региональному планированию все люди могут быть интегрированы в новые хозяйственные формы. У нас есть высокий потенциал развития АПК, который потянет за собой строительство и транспорт. Можно развивать оправдавших себя во всех странах экотуризм, местную промышленность, ориентированную на региональные, локальные рынки, социальную инфраструктуру, сферу услуг, промкорпорацию, потребкооперацию…
Капитализм в кризисе. Та ситуация, которая сложилась после 2008 года, беспрецедентна, поскольку мировой капитализм стал повторять ошибки позднего Советского Союза. Государства взялись погашать триллионные долги крупнейшего частного бизнеса. Центральные банки стали печатать деньги и раздавать напрямую банкам, которые провалились по всему миру, раздули цены активов и покрыли их незаконные операции. А классический капитализм основан на том, что те, кто не справился с управлением, должны обанкротится. Иначе система перестает работать. Это все равно, что помощь загибающимся колхозам и совхозам со стороны советского политбюро. Теперь в роли “колхозов и совхозов” - самые преуспевающие финансовые структуры мира.
Еще произошел подрыв функции денег. Капитализм стоит на том, что деньги являются ограниченным ресурсом. Теперь крупнейшие финансовые структуры берут деньги у центральных банков так, как им вздумается. И это уже не является плодом их работы и не является уже ограниченным и дефицитным ресурсом. А значит расстраивается вся система. Трудно оценить стоимость активов. На всех рынках пузыри. Все рынки поддерживаются искуственно...Все это дает новую экономическую реальность, которую лучше назвать “экономическая ненормальность”... Возможен и просто необходим качественный рывок вперед, в новое экономическое, социальное и технологическое будущее. Иного пути нет, а потенциал есть. Главное - ставка на людей инициативных, честных, энергичных. Нужен новый класс для новой экономики”. (Татьяна Медведева. “Необходим рывок вперед”. (Интервью с президентом Союза предпринимателей России Андреем Буничем). “Культура”. “24 часа”, №6, 2018г.).
К прискорбию, следует заметить, что жизненно насущного нам спасительного “рывка вперед” не случится в нынешней России по очевидной всем причине: наряду с ущербным, убогим сословием “тревожных собственников” структуры власти нашей страны переполнены особым, насквозь дефективным типом “тревожных политиков”, “тревожных чиновников”. Мотивами жизнедеятельности которых в любых управленческих качествах являются исключительно устремления “конвертировать” свои должностные полномочия (в основном мздоимством, казнокрадством) в возможно большие личные состояния, которые тут же вывозятся за рубеж. Мотивы спасать российскую экономику, хоть как-то повышать благосостояние людей, развивать инфраструктуру (на деле, а не болтовней с правительственных и депутатско-сенаторских трибун) отсутствует у них напрочь. И никуда от этой генерации “тревожных” (о себе только) чиновных особей не деться: качество селектируемого человеческого материала через семейные связи, откуп должностей и иное подобное “рыночное” - худшее изо всего, что есть в нынешнем российском обществе. Практически все благие намерения, заявляемые этими господами, оборачиваются новыми провалами, ущербами для страны: “С 1 января 2018 года начался глобальный автоматический обмен данными о банковских отчетах между странами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Россия и другие государства присоединились к этому режиму после панамского скандала с офшорами в надежде вывести из тени скрытые доходы бизнеса и пресечь налоговые мошенничества в крупных размерах. Российские олигархи запаниковали: весь прошлый год состоятельные граждане активно меняли налоговое резидентство, а на днях стало известно, что сразу несколько известных бизнесменов и десятки ничем не примечательных мультимиллионеров стали гражданами Мальты, заплатив за это большие деньги. Судя по всему, отечественный бизнес сбегает из налоговой системы России…
По информации сразу нескольких европейских компаний, специализирующихся на услугах по смене налогового резидентства, спрос на профессиональное сопровождение процесса перехода бизнеса под иностранную юрисдикцию в 2017 году достиг исторического пика. Самые популярные страны для смены налогового резидентсва у россиян - Израиль, Кипр, Великобритания, Монако и Мальта. К слову, по данным правительства последней страны, ее гражданами за последние три года стали более 730 человек с небезызвестными в России именами и огромными состояниями…
Мальтийский паспорт, не лишаясь российского, эти люди получили за большие деньги (хотя для этих бизнесменов это, вероятно, карманные расходы) - $1млн, причем вполне легально, в рамках правительственной программы “Гражданство Мальты за инвестиции”. Таким оригинальным способом островное государство привлекает деньги в свой бюджет (всего ожидается прибыток в 1млрд евро). Взамен новоиспеченные граждане получают возможность проживая в теплой стране, безвизовый режим в большинстве стран мира, а при желании могут и платить налоги в местную налоговую систему, а не в российскую…
Примерно 60% состоятельных клиентов из России не желают декларировать зарубежные счета и меняют резидентство - показало исследование консалтинговых компаний Tranio and Adam Smith Conferences”. (Инна Деготькова. “Мальтийский крест на бизнесе”. “Московский комсомолец.РРЕ”. 17.01.2018г.).
Почему же в России вот уже почти десятилетия стала возможной эта беспрецедентная по размаху и длительности “всероссийская” вакханалия по сути безнаказанного мародерства? Приведем мнение очередного российского эксперта в области экономики и финансов: “После того, как мошенническим путем у народа были изъяты доли собственности, положенные каждому гражданину РФ на ваучер, перед большим бизнесом (читай - сборищем уголовных преступников по критериям действующего УК РФ - прим.авт.) стал вопрос - а каковы дальнейшие перспективы получения доходов, поскольку промышленность города, в том числе и оборонка, со знанием дела были развалены в начале 90-х, а активы предприятий в своей основной массе переведены в оффшоры?
И тут, в начале 2000-х годов, была придумана схема отмывания денег, полученных преступным путем, через большую Стройку, которую развернули в городах Москве и Санкт-Петербурге, спецификой которой явились новые строительные технологии, завезенные с запада, которые позволяют в рекордные сроки возводить многоэтажные строения… Движущей силой данной революции определились быстро - это номенклатура старая и новая… а чтобы не возникал вопрос о качестве возводимых строений, где проработали неквалифицированные рабочие с применением материалов непонятного качества, был принят закон, по которому строительство стало относиться к саморегулирующимся организациям. То есть постройка новых жилых домов велась не по ГОСТу. И местные государственные органы уже не гарантировали новоселам качество и безопасность нового жилья, хотя сами они принимали живейшее участие на стадии выделения земельного участка фирме-застройщику и согласований проектов в Комитете по градостроительству и архитектуре и в других государственных органах города. Таким образом, в течение последних пятнадцати лет на земле Питера было возведено 2974 многоквартирных жилых домов, где городские очередники почти ничего не получили, хотя обязательств города по предоставлению бесплатного жилья очередникам никто не снимал!..
Правительство СПб, возглавляемым на то время В.Матвиенко, была принята программа “Развития долгосрочного жилищного кредитования в СПб”, которая предусматривала покупку жилья у частных застройщиков с незначительной городской дотацией очередникам, а остальную часть средств на покупку жилья очередники должны брать в банках под большой процент…
Тут полезно будет вспомнить историю построений и крахов трех финансовых пирамид в России за последние 20 лет, поскольку с благословения правительства РФ набирает силу четвертая пирамида из кредитно-ипотечных обязательств. Вот для чего и понадобилась Большая Стройка в Питере и Москве…
Из чего на этот раз построили финансовую пирамиду и в чьих интересах все это проделано? Как объясняют аналитики, избыток денежной массы в мире и у нас сформировался за счет двух факторов: гигантского вздувания цен на нефть и выдачи громадного количества длинных необеспеченных кредитов, выданных банками и рассчитанными на долгий срок погашения… Правительство и Центробанк у нас в стране проводили такую внутреннюю политику кредитования экономики, что нельзя было брать длинные дешевые кредиты внутри страны. Поэтому наши и зарубежные банки, аккредитованные за рубежом, где кредиты стоили существенно дешевле, добавляли свои проценты и выдавали их населению уже с накрутками по учетной ставке, установленной нашим Центробанком.
Поэтому, когда указанная финансовая пирамида из кредитных заимствований достигла своего пика и была обрушена, а те, кто ее выстраивал, посчитали, что пора хапнуть по-крупному, разразился третий экономический кризис, за который мы сейчас платим ростом цен потребительской корзины и потерей рабочих мест.
А правительство по-прежнему дает частным банкам деньги, которые те снова выбрасывают на валютный рынок для спекуляций и эти деньги снова вывозятся из страны. И не будем указывать пальцем, но многие наши государственные деятели имеют своих близких родственников в руководствах банков…
Наблюдаемый сегодня скандал с нашими олигархами и некоторыми должностными лицами РФ является заключительной стадией политики заимствований на западе длинных дешевых кредитов… Анализ ситуации доказывает, что нынешний задуманный и осуществленный кризис имел своей целью захват земли и собственности в нашей стране иностранными кредиторами с помощью пятой колонны”. (Л.Мухина. “Меморандум президента”. “Новый Петербург”. 22.02.2018г.).
Знакомясь с подобными материалами, которые не сходят со страниц нашей прессы уже который год и на которые творцы всероссийской воровайки внимания никакого не обращают, продолжая свое, по сути, открытое грабительство страны и населения с помощью самими же ими создаваемых законов и механизмов госвласти, неизбежно приходишь к заключению, что нынешнее российское правящее сословие по своей главной сути - по сути воры в законе. Безо всяких кавычек. Ибо они - всегда внутри механизма реализации законов и используют этот механизм почти исключительно в своих хищнических интересах. А для социумов - только самый минимум, чтоб взрыва скорого (на нескорый им наплевать) только не произошло. И при этом постоянно истово бессовестно, безбожно (но стараются правдоподобно) врут: “Агентство статистики Росстат уличили в подтасовках данных. Что жизнь по Росстату и жизнь на самом деле - разные вещи, россияне догадывались уже давно. Но только сейчас агентство поймали с поличным. Статистика, которую регулярно публикует Росстат об экономическом положении страны и на основе которой правительство принимает свои решения (или наоборот, что сути не меняет - прим.авт.), не имеет ничего общего с реальной ситуацией, которая намного хуже, чем это видится из отчетов агентства…
Ожидать от Росстата объективных цифр состояния экономики было бы излишним, поскольку это агентство не является независимым “оценщиком”, предупреждает директор по коммуникациям исследовательского холдинга “Ромир” Евгения Рубцова.
“В данных, которые выдает Росстат, огромную роль играет, как ни удивительно, человеческий фактор. Неправильно думать, что эти данные рассчитывают какие-то роботы. На самом деле Росстат - это в существенной степени политический инструмент того же правительства, он находится в структуре Минэкономразвития, и чисто по человечески понятно, что подчиненные Максима Орешкина не хотят портить своему руководителю настроение плохой статистикой”, - сказала она “Ридусу”...
В результате правительство получает от статистического агентства не ту информацию о состоянии экономики, какая она есть на самом деле, а ту, которую оно, правительство, хотело бы получить”. (Игорь Серебряный.“Почему не следует верить сказкам Росстата о росте экономики”. “Новый Петербург”, 22.02.2018г.).
Для стабильного заказа властей на статистическую ложь есть обоснования не только в виде нужды в средстве для самоуспокоения - главный интерес в другом: закармливать население наркотиком лжи, чтобы не допустить роста озлобления “широких народных масс” своей мародерской по сутии политикой, длящейся уже почти три десятка лет. О том, где эти господа мародеры никогда не откажутся от этого средства (другого у них, по сути, и нет), свидетельствует другой пример: “Потребительская активность населения стремительно растет, следует из подготовленного Минэконом развития (МЭР) февральского обзора “Картина экономики”...
В докладе сказано: “Рост потребительской уверенности в сочетании с увеличением реальных заработных плат создает основу для дальнейшего расширения потребительского спроса в ближайшие месяцы”.
Но этот оптимизм не разделяет экспертное сообщество и дает тому обоснования: По мнению аналитика Forex Optimum Ивана Капустянского, говорить о том, что тренд сменился… вероятно еще нельзя. “Реальные доходы граждан последние четыре года существенно падали, страна пережила сильный рост инфляции, а зарплаты за счет индексации еще не догнали новый уровень цен, - продолжает эксперт. Есть основания полагать, что рост потребительской активности идет за счет кредитования - на фоне снижения ключевой процентной ставки...”.
В начале 2018 года население резко сократило расходы, сообщал исследовательский холдинг “Ромир”. В январе траты граждан снизились сразу на 19,3%. Есть и другие примеры того, что населению в массе своей не на что совершать покупки. Суммарная задолженность по заработной плате в России за декабрь 2017 года составила 2,487 млрд. Реальная безработица растет, а число живущих за чертой бедности в стране перевалило за 20 миллионов человек”. (Людмила Александрова. “Закредитованы по уши”. “Московский комсомолец в Питере. РРЕ”. 21.02.2018г.).
К этому следует добавить, что потребность намеренно лгать населению в сильнейшей мере возросла в связи с подготовкой и проведением президентских выборов в марте 2018 года: реальные гробовые результаты “экономического развития” РФ не должны комкать вакханалию предвыборной похвальбы. Вне всякой зависимости от провалов, ущербов, и то и преступлений правящих в России политических кодл.
Но эти ущербы постоянно вылезают наружу в самых разнообразных проявлениях: “Несколько дней назад под Москвой разбился самолет Ан-148, погибли люди. Сразу возникает вопрос, почему это произошло, по какой причине. Мы обратились к заслуженному летчику - испытателю Герою России Магомеду Толбееву…
- В случае с недавней катастрофой Ан-148 высота была не только большая около 2 тысяч метров. Могли пилоты посадить самолет? Говорят - это уникальная машина, которая одна из немногих может быть без особых навыков пилотов посажена… Тем не менее это произошло…
- Ан-148 - великолепная машина. Если они забыли выключить антиобледенители ПВД, то загорается лампочки. Так на всех самолетах...Беда в том,что сейчас летчиков нет. Есть операторы, люди, которые тыкают кнопки, сами не зная, что находится внутри самолета, и как эти кнопки работают...Мы обвиняем экипаж. А кто их создал? Есть такой человек, его фамилия Нерадько. Руководитель Росавиации. Он - хозяин неба России. Есть еще Министр транспорта Соколов, но Нерадько ему не подчиняется. Если бы подчинялся, Соколов давно бы снял Нерадько за все катастрофы: Ростов, Казань, Ярославль, Сочи. Убийственные показатели, теряется национальная честь. Мы, русские авиаторов, которые 100 лет воевали за уважение к себе, стали заложниками тупости чиновников.
- А что такого Нерадько сделал?
- Самое главное, что Нерадько ничего не делает. Росавиацию надо проверить Следственному Комитету, Генеральной прокуратуре. Я давно прошу, пишу - пожалуйста, остановите трагедию российской авиации. Без толку”. (Андрей Угланов. “Проданное небо”. “Аргументы неделi”. 22.02.2018, №7).
Не один этот в высшей степени достойный человек и профессионал не может достучаться ни до одной чиновной головы со своими дельными, нужными, давно насущными предложениями - подобное происходит во всех сферах жизнедеятельности российского общества: крысиный психотип человекообразных, набившихся в структуры государственного управления (как и в собственность) наглухо мотивированы своими хищными обретательско-потребительскими инстинктами, как и все грызуны. Им никогда не было дела до качественного управления державой в интересах нации. И никогда не будет, доколе не выметут всех их со всех иерархических уровней власти силой. И не поставят худших из них под правеж за наиболее разорительные, паскудные для государства и общества должностные преступления. Пока это сделать некому, нет надежды на подобную санацию в обозримом будущем: режим власти в РФ более 20 лет состоит из однородного человеческого материала, о чем было сказано выше, и “селектирует” в структуры власти только подобных себе. И постоянно при этом трогательно заботятся о “бережном отношении к руководящим кадрам” - почти как в своей родне:
“Кадровая политика администрации президента такова, что не позволяет кануть члену номенклатурного резерва в никуда. Лица перетекают из одного состояния в другое. В результате сумма не меняется. Не меняются и дела”. (“Как “оттасовать” старую колоду?”. “Аргументы неделi”. 15.06.2017г.).
И при этом эта генерация очень внимательно следит, чтобы критики режима не смогли создать и запустить какие-либо механизмы оздоровления атмосферы воровского маразма, которые сплошняком царит во всех коридорах нынешней российской власти. О чем лучше всех осведомлены оперативники МВД, ФСБ, следователи следственного комитета РФ. При этом громадные средства затрачиваются на непроницаемо густой камуфляж убогой действительности с помощью СМИ - прежде всего электронных, ретранслирующих благостные измышления холуйствующих высокооплачиваемых “экспертов”. В нашей же реальности никаких оснований даже для сдержанного оптимизма не было, нет и не ожидается: “Более 150 лет назад Федор Достоевский в своем романе “Бедные люди” гениально описал нищету простого русского человека на фоне хрустящей французскими булками “элиты” правящего класса. В 1917 году тот колоссальный социальный диссонанс стал детонатором взрыва, вздернувшего на дыбу Российскую империю.
Сегодня, по мнению экспертов, мы семимильными шагами идем по тому же предреволюционному пути: десяток-другой известных российских “семей” владеют 70% богатства страны. Но второй ребенок для 53% наших людей - непозволительная роскошь…
- В последнее время было несколько соцопросов с общей темой: “как живешь, народ?”. ВШЭ констатирует: 23% россиян оценивают материальное положение своих семей как плохое или очень плохое. Нет денег даже на оплату услуг ЖКХ. Около 17% россиян не могут позволить себе нужные лекарства, а примерно 8% не хватает средств даже на еду. У 44% жителей сельской местности не хватает денег на продукты и товары первой необходимости. Зачем нам и себе чиновники внушают оптимизм? Не проще ли признать реальное положение?
- Большинство чиновников - порядка двух миллионов человек - у нас работают в регионах и районах. Их работа, а значит. премии, карьерный рост и тому подобное, оценивается вышестоящими администрациями и самим правительством по бравурным отчетам. От них требуют непрерывного роста всего и вся. И рапортовать иначе, чем они уже наврали, наверх нельзя…
- Какой капитализм мы, точнее нам, к чертям, построили?
- Либеральный и дикий - худший из латиноамериканских разновидностей, без человеческого лица, но с макияжем от пропагандистской машины, построенной по американским рецептам, которая бы вызвала зависть у г-на Геббельса”. (Александр Чуйков. “Бедные люди”. (Интервью с доктором экономических наук Андреем Гудковым). “Аргументы неделi”. 2017г., №50).
Что же и кто (и во имя чего), этой двухмиллионной орде российских чиновников позволяет уже почти три десятилетия благоденствовать при самых отвратительных результатах своей работы?
Проще всего ответить на часть вопроса - “во имя чего”: “Минфин впервые опубликовал среднемесячные зарплаты в госорганах.
Размеры зарплат большинства министров вызвали большой резонанс в обществе: они перешагнули за отметку в 1 млн руб. в месяц (данные за 2016г.). И это в кризисный год, когда само правительство призывало народ “потуже затянуть пояса”.
Средняя зарплата России за 2016г., по данным Росстата - 36746 руб. Эта сумма высчитывается путем сложения заработков директоров госкорпораций и тех же министров с зарплатами нянечек в больницах и уборщиц в сельских школах. Одни в месяц получают больше 1 млн руб., другие до 10 тыс. не дотягивают, а на “круг” выходит 35 тыс. руб. на человека… Говоря простым языком, чиновники едят мясо, а я капусту, но в среднем мы едим голубцы.
Фокусы статистики на этом не заканчиваются. Говорят, бедных у нас “всего” 22 млн. человек. В то же время официально признается, что только работающих бедных сегодня больше 15 млн, а не имеющих постоянной работы (это без учета иждевенцев) - от 20 до 30 млн человек” Нас уверяют, что инфляция снизилась до 2,5% годовых - при реальном повышении цен на 7,8% в год…
Словом, у нас министры и главы агентств, имея гигантские оклады, уподобляются сотрудникам акционерного общества, где занимаются коммерческой деятельностью…
Но почему же тогда наша промышленность производит в разы меньше товаров, а население живет на порядок хуже, чем где-либо в развитом мире? По уровню эффективности управления мы отстаем от стран Запада в 10-15 раз…
При этом только в прошлом, 2017г. из России было вывезено 1,7 трлн руб (данные Центробанка), всего же за постсоветские годы на Запад утекло 60 трлн. А число нарушений при использовании бюджетных средств, по данным Счетной палаты, выросло за прошлый год на 97%.
Не слишком ли дорого обходятся стране ее менеджеры?”. (Василий Симчера, бывший директор НИИ статистики Росстата. “Доходное место”. “Аргументы и факты”, №1-2, 2018г.).
Слов нет, непомерно высокие зарплаты высших (да и средних) чинов в стране за никудышнюю или вовсе отвратительную “руководящую деятельность” при низком или полном отсутствии спроса за провалы в подведомственных секторах экономики сильно снижают качество всего управления в РФ. Но это - не все, далеко не вся правда, все гораздо хуже, страшнее: нынешнее российское чиновничество - орда торгующих своими должностными полномочиями в розницу (за каждое разрешительно-согласовательные действия) и оптом (когда чину покупают должность “заинтересованные лица”). Здесь доходы таковы, что эти упыри могли бы легко отказаться и от своих зарплат вместе с премиями. Общий же чиновный коррупционный доход - это настоящий разор нашей экономики, не оставляющий ей шанса хотя бы приблизиться к уровню наших европейских конкурентов. Ни в обозримом, ни в отдаленном будущем - пока эта гробовая коммерческая управленческая практика не будет разрушена “до основания, а затем...”. Но за сохранение этого своего невиданно комфортного и прибыльного положения эти господа будут биться. Естественно не сами и не с оружием в руках и даже не путем организации дворцовых переворотов. У них более чем достаточно иных средств: “Представьте себя на месте того Шувалова. Вы привыкли жить в роскошном замке (купленном, естественно, на скромное жалование - прим.авт.) в Австрии. У вас роскошная жилплощадь в Лондоне. Ранее она была вашей собственность, а когда это стало неполиткорректно, вы оформили это так, как будто она у вас в аренде. Тактично умалчивается, у кого вы это арендуете, может у самого себя. И вам говорят: “Дорогой товарищ, если вы не сделаете то, что вам говорят, вы туда не сможете выехать никогда. И ни один из ваших близких, потому что Америка живет не по Новому завету, а по Ветхому, у них сын за отца отвечает. Мы все это заморозим, а может быть конфискуем. А если вы будете делать то, что мы вам скажем, тогда все у вас будет хорошо”.
Что он может сделать после этого? Отравить колодцы в Кремле? Что он может сделать Путину, за которым ФСО?
- Главная фундаментальная задача подготовки к перевороту - это доведение людей до отчаяния, создание атмосферы полной безысходности. В принципе, гипотетическому “Шувалову” достаточно проводить ту либеральную политику, которую он и так осуществляет.. Можно отдельные вопросы поджимать. Усилить финансовое давление на регионы, чтобы люди, которые сейчас получают там 9 тыс. рублей стали получать 8. Можно форсировать разрушительные реформы образования и здравоохранения, чтобы люди совсем встали на дыбы. Закрыть какие-то ключевые предприятия, повысить тарифы на электроэнергию и за газ, как Чубайс. Он, кстати, уже потребовал повысить тариф”. (“Друзья Путина” готовят государственный переворот?”. (Интервью с Михаилом Делягиным). “Новый Петербург”. 22.02.2018г.).
Уважаемый (действительно уважаемый во всех отношениях) Михаил Делягин прав во всем. За рамками анализа оставлено одно только немаловажное для “дорогих россиян” обстоятельство: все эти и другие “друзья Путина” - его же выкормыши, им рекрутированные и обеспеченные полной неприкосновенностью за любые чинимые ими ошибки и паскудства (вроде казнокрадств и мздоимств, на которые и скуплены все эти замки, латифундии за рубежами). То есть, это одна и та же природа с общей на всех (по сути, а не по декларациям) мотивацией - продлить свое пребывание во власти уже не только для наращивания казнокрадами состояний, но и для защиты всего “нажитого непосильным трудом” и собственной, возможно шкуры. Перемены персоналий на должности российского первочиновника, возможно, в чем-то, по-мелочи, выгодны тем же америкосам, но хуже, скорее всего, не будет, потому что - куда уж хуже? Некоторым уважением для всех нас до сих пор было только состояние российских вооруженных сил и некоторая сохраненная жизнеспособность нашего промышленного оборонного комплекса. Но оказалось, что наши бездарные и воровские управители и здесь поработали (под самым носом у нашей “надежи и опоры”):
“Наша армия сейчас хорошо готовится к отражению и даже предупреждению первого удара, особенно быстрого глобального удара. Армия - да, но страна к этому не готовится. У нас нет мобилизационного ресурса. Если завтра первый эшелон армии - тот, что сегодня в строю, - вступает в сражение, его задача: сдержать удары противника и дать возможность отмобилизоваться и экономике, и резерву, второму эшелону. Нужно время для переориентации гражданских предприятий и для того, чтобы действующие оборонно-промышленные предприятия переходили на ускоренный выпуск современной военной техники. Но этого мобилизационного ресурса, мобилизационных планов сегодня у нас практически нет. Правительство этим занимается, можно сказать, спустя рукава (как и всем остальным - прим.авт.), да и законодательство относительно военного положения откровенно хромает. Наша армия, несомненно, отразит любой первый удар, но что если за этим последует и второй и третий, если война примет затяжной характер? Я не уверена, что наше правительство сможет что-то нарастить. Мы даже с простейшим импортозамещением уткнулись в стенку и ничего существеннее сыра самостоятельно сделать не сможем. Нет кадров, нет технологического оборудования, нет ресурсных резервов для усиления производства. А на то, чтобы выдержать длительный удар противника, у нас вообще мало шансов…
На Валдайском клубе Путин много нового рассказа о соглашении ВОУ-НОУ, и рассказал с понятным возмущением… Но тут вопрос в том, что это соглашение, рассчитанное на 20 лет, действовало не только при Ельцине, начиная с 1993 года, - оно и при Путине работало, вплоть до 2013 года, то есть весь запланированный срок. Хотя многие общественники, ученые, депутаты Госдумы все время обращались к правительству и президенту с разного рода доказательствами того, что ВОУ-НОУ противоречит интересам национальной безопасности, подрывает наш суверенитет и нашу обороноспособность. Эта сделка в итоге очень дорого обошлась России… Мы 500 тонн обогащенного урана за мизерную сумму согласились продать американцам. Причем не просто продать высокообогащенный уран. Они не могут его доводить до уровня низкообогащенного для работы на своих атомных станциях. Так что мы еще и сами его перерабатывали до состояния низкообогащенного, до ядерного топлива, а затем передавали Штатам. Из-за этой сделки мы сегодня лишились огромного запаса оружейного урана для наших боеголовок и в качестве топлива для наших станций… А американцы на дармовом, по сути, российском уране 20 лет получали энергию, экономя деньги, и нефть, и свои месторождения. Несмотря на то, что соглашение ВОУ-НОУ прекратило действовать в 2013 году, его негативные последствия еще долго будут ощущаться и нашей экономикой, и нашей страной в целом.
Можно ли теперь сказать о том. что осознание реальных обстоятельств пришло, наконец, в головы нашего руководства, и теперь Россия развернет вектор своей ядерной активности на 180 градусов? Нет, так сказать нельзя. Что-то позитивное на этом поле происходит, какие-то сдвиги начались, но мы продолжаем кормить своим ураном даже прямых конкурентов на мировом рынке”. (Л.Г.Ивашев, генерал-полковник, доктор исторических наук, профессор. “Все ли у “нас под контролем”. “24 часа”,№8, 2018г.).
В цитируемой статье мимоходом упомянута и разрушительная работа предшествующего министра обороны Сердюкова, имевшего (по праву - до того специализировался на торговле мебелью) в армейских кругах кличку “Мебельщик”, обличье которого в точности соответствовало прототипу из народного фольклора:
“Сидит милый на крыльце
С выражением на лице.
Выражает то лицо
Чем садятся на крыльцо”.
И если бы дело ограничилось одной только этой кадровой “находкой” - в предшествующих и нынешнем составах правительства бесконечная вереница особей, чья правительственная “деятельность“ обернулась для населения страны тем, что мы имеем полной мерой к настоящему дню. И все стали несусветно богаты с зарубежными виллами, замками и прочим подобным. А кто же всех их ставил, направлял, контролировал? И кто реально обеспечил полную безнаказанность нынешней тотальной практике чиновничества по личному обогащению за счет коррупционных прибытков: всем нынешним предпринимателям известно, что норма “отката” чиновникам за доступ к бюджетным заказам обычно составляет до 75%. Попробуй на оставшиеся средства произвести качественные изделия, товары, услуги, конкурировать, развиваться, вовремя платить и повышать зарплаты.
И ни с этой, ни с любыми другими тяжелейшими проблемами российского общества, возникшими прежде всего и исключительно из-за профессиональной нестабильности, бездарности и коррумпированности всего чиновного сословия, эти господа никогда и ни при каких обстоятельствах справиться не смогут. Только имитировать работу “на благо общества” и без конца балаболить о своих благих намерениях и великих планах.
Истинные мотивации у них совершенно другие:
“Сегодня ученые имеют массу аналитических программ и концепций, мощные компьютеры, большой объем информации, эвристические модели и игры, моделирующие любые сложные процессы - ну и что? Где же результат? Его нет. Потому что компадорская буржуазия узурпировавшая власть в РФ, заинтересована только в сохранении своей власти и в возможности безнаказанно распоряжаться национальными богатствам России. А новейшие информационные технологии давно пущены лишь для создания дымовой завесы, скрывающей истинный смысл их бурной деятельности”. (Валерий Трубицин. “Закон прямого бездействия”. “Новый Петербург”. 07.03.2018г.).
Как это видится множеству наших трезвомыслящих соотечественников - во множестве публикаций последних лет: “Из послания к другу в ельцинскую семью (открытого письма Юрия Гейко Валентину Юмашеву, опубликованного в “Отечественных записках” от 10.02.2011г., №3, как приложение к газете “Советская Россия”): “Почему я пишу тебе?Ты фактически руководил страной где-то с 1994 по 2000 год, ты со своей командой создавал сегодняшних олигархов, не изготовивших и не придумавших ни “единого гвоздя”, живущих только на недрах, перепродажах, транспортировках, распилах и откатах. Вы придумали досрочную отставку Ельцина перед новым веком, чтобы гарантированно передать власть СВОЕМУ “преемнику”, редактировали его позорный указ января 2000 года “О гарантиях семье”, именно вы возвели его на престол Российский. ты, твоя жена, Березовский и , говорят, немного помог Чубайс. Валя. у меня нет претензий к Путину, а уж тем более к Медведедву. Потому что они добросовестные продолжатели дела начатого вами: Ельциным, тобой, вашей командой. А именно - набивание карманов, разграбление России и превращения ее в гигантский Гондурас.
Почему в населении вызревает все большая тоска по Сталину? Потому что в стране был порядок, была ответственность чиновников и неотвратимость наказания за дело. Не было такого широкомасштабного воровства, ограбления страны и нации… Ужасающих бедности, коррупции, продажности, беззакония, до которых за двадцать лет доведена страна…
Догадываешься ли ты, Валентин, за что вас ненавидят? За то, что 14% населения России живут на сумму менее 3400 р. в месяц. Эта градация называется “крайняя нищета”. За то, что 30% россиян находится в градации “нищета” - от 3400 до 7400 рублей в месяц. За то, что 40% россиян находятся в категории “бедность”: от 7400 до 17000 рублей. И это - официальная статистика! Сложи проценты, Валя. Сложите их вместе с Абрамовичем или с Путиным, или с твоим родственником Дерипаской… Вам не страшно?
Деньги, зарплаты, квартиры, дома, подворья, хозяйства этих 85% населения России стали вашими: ваших родственников, близких и дальних, ваших друзей и знакомых; депутатов, сенаторов, министров, губернаторов, их замов, генералов и полковников ФСБ, МВД, их родственников, близких и дальних…
На Манеже бунтовали не националисты и не фашисты. А те, которым надоел беспредел, жадность и вседозволенность власти. Им по 18-20, этому поколению рот не заткнуть, не запугать. Вам с ними не справиться. Они не хотят жить в стране, которая по сути вся “кущевская”, абсолютно беззконнная…
Когда ваша власть рухнет (а рано или поздно это произойдет), и на вашу команду начнут заводить уголовные дела, не все из вас смогут отсидеться за границей, далеко не все...”.
Итак, со времени написания данного “другу в ельцинскую семью” и до настоящего момента прошло семь лет, без малого. Что изменилось в государстве под названием Российская Федерация? А если и изменилось, то в какую сторону?...
Сегодня ситуация выглядит еще напряженнее...”. (С.М. Надсон. “Одержимость властью”. “Новый Петербург”.25.01.2018г.).
Собранных и цитированных здесь и в предшествующих частях материалов полность достаточно, чтобы воссоздать всесторонний “композиционный портрет” обличья нынешней российской власти и качественные характеристики “элементной базы”, из которой слеплена и воспроизводится постоянно российская клептократия. Некоторые выводы очевидны, в своей совокупности - это почти приговор военного трибунала:
- Весь нынешний российский разор - плод хищнической “деятельности” и тотальной некомпетентности всех уровней иерархии нашего (к сожалению) чиновничества. Не выявленного практически ни одного значимого качественного параметра управленческой деятельности, имеющего устойчивую положительную динамику. В отличие от СССР, когда большевики, которые не устает клясть интеллектуальная обслуга нынешних клептократов, в течение 2-х пятилеток вырвали веками оставшуюся лапотной Россию из средневековья и подняли до уровня сильнейших держав мира. Нынешние же управители уже в первые 10 лет разрушили в стране все достижения, вернув РФ в сообщество худших латиноамериканских режимов. Чем Россия еще держится - только случайно частично сохранившимися достижениями СССР.
- Разнообразный российский “элитарный” сброд , поднявшийся и “сцементировавшийся” на верхних уровня государственного управления на изломе 90-х годов, полностью невменяем, не подвержен никакому воздействию сколь угодно аргументированных, разумных увещаний, любой сколь угодно справедливой уничижительной критике. В силу, прежде всего, практически гарантированной безнаказанности (вероятность “попасть под статью” ниже рисков стать жертвой дорожно-транспортного происшествия) за любые злоупотребления служебными полномочиями (включая казнокрадство, взяточничество в крупных и особо крупных размерах в основном в виде “откатов”). Чему в сильнейшей степени способствуют обширные возможности “сторговаться” с правоохранителями.
Безнаказанность высших чинов государства (которые, в свою очередь, “крышуют” своих многочисленных назначенцев из родни и подельников) устойчиво и надежно обеспечивается защитой высшего должностного лица государства, выбравшего этих вельмож собственноручно в состав своей правящей “команды”.
В итоге всем этим “элитарным” в роли управленцев ( в столице и регионах) нет дела ни до вымирания нации и отдельных этносов, ни до деградации экономики, науки, культуры, образования, здравоохранения. Для этого у них нет внутренней (мировоззренческой, духовно-нравственной) мотивации, ни внешней - в виде реальных угроз скорой расправы за должностные преступления. Но есть только мощный движущий торгашеско-хищнический , неутолимый ничем личный интерес.
- Устойчивость нынешнему российскому (воистину антинародному) режиму власти, кроме названной выше гарантированной защиты от уголовного преследования, прибавляют, во-первых, доступность (вопрос только в цене) по сути торговых сделок с правоохранителями (включая правосудие). А во-вторых, принятая на вооружение тоже вполне торгашеская технология “подбора и расстановки руководящих кадров”, которая сделала этот “подбор и расстановку” практически обычным рыночным процессом “купли-продажи”. При котором главным критерием, делающим особь пригодной для любой должности, является не ее профессионализм, организаторские способности и опыт работы в избранной сфере, а тривиальная платежеспособность (своя, семьи или “спонсора”) или мощные семейно-клановые связи.
- Российские службы госбезопасности и правоохранения в значительной части своей профессиональной деятельности тоже являют собой обычные коммерческие институты, обеспечивающие за свой “интерес” безопасность коррупционеров во власти, их родню. подельников в бизнесе (как правило, из кодлы “олигархов” и миллиардеров). А в качестве прибыльного развлечения - “кошмарят” прочий бизнес уже по своему усмотрению, произволу. Кроме того, генералитет в полный рост занимается и своими собственными коммерческими проектами. С использованием своих особых статусов, полномочий, обширных оперативных возможностей и навыков. Как это, к примеру, только что явлено “клеветниками” из полиции Аргентины, задокументировшими использование дипломатической неприкосновенности и самолета Управления президента РФ для устойчивой поставки в нашу страну крупных партий сильнейших наркотиков. Конечно, зарубежные спецслужбы тоже полной мерой занимаются этим, держа на своих плечах почти весь мировой наркотрафик. Но есть существенная принципиальная разница - те спецслужбы поставляют наркотики в чужие страны, гробя молодое поколение своих геополитических конкурентов, а их российские “коллеги” травят, разрушают здоровье собственной молодежи. И делают это безбоязненно, с размахом. Такая полная свобода специфической коммерческой деятельности и “органов” - своеобразная плата за их невмешательство в масштабную коррупционную “деятельность” проправительственных структур и даже их охранение от неприятностей своих же сотрудников из низших - оперативных - уровней.
Этот негласный неформальный “союзный договор” устойчив и в обозримом будущем нерушим. В результате российская клептократия останется неприкосновенной, а на средства правоохранения будут укрепляться не правопорядок в стране и госбезопасность, а пухнуть и разрастаться семейные бизнесы генералитета этих структур.
- Класс российских клептократов на всех иерархических уровнях власти и управления, генерация российских нуворишей, конечно же, не сознательные враги российской нации, государства. Местами даже идейно патриотичны. Но, будучи по своей природе хищниками, не знающими (в отличие от тех же крыс, знающих состояние сытости) пределов своим аппетитам, в реальной жизни постоянно ищут прежде возможности для своего хищничества, а не для служения интересам людей, государства. Объектами же хищничества остаются финансовые и иные бюджетные ресурсы, а с помощью злоупотреблений властью - собственность и достояния всего имущего населения. Подгоняют их в этом хищничестве ограниченные сроки пребывания в должности, состязательность с “коллегами”, неуверенность в сохранении нынешнего благоприятного для коррупционеров правового и социального климата. Торопит и меняющаяся конъюнктура услуг: растущие издержки на поддержание полезных деловых связей, высокая “сменяемость” персоналий в правоохранительных и контролирующих органах и др. Особенно напрягают возможности конкурентов нанять неангажированных правоохранителей, снабдив их неопровержимыми доказательствами состоявшихся коррупционных сделок. Но все это подается в СМИ как бескомпромиссная “борьба с коррупцией”.
Опасность такой “жизнедеятельности” российской клептократии состоит еще и в том, что ее “соборный” воровской потребительский потенциал на многие порядки превосходит все совокупные национальные достояния России: сожрут страну вместе с населением - и не заметят, что “жратва” кончилась.
“Демократические выборы” всех уровней - только еще одна сфера конкурентной борьбы клептократов во власти и собственности за доступ к госресурсам, но уже на политическом поле и с использованием больше информационных (но не менее дорогостоящих) технологий.
Российских олигархов не пускают на мировые пастбища их более мощные и ушлые “классовые родственники”, а потому их разрастающееся хищничество (с традиционной патриотической идеологией) обращено полностью на “потребление” ресурсов всего нашего населения, его природных достояний. Прибытки же свои они тут же утаскивают и складывают в банки, собственность конкурентов России. То есть объективно действуют как разрушители страны - вместе со своими подельниками в правительственных структурах. Надежд остановить этот процесс нет по причине, прежде всего, отсутствия желания это делать у высших чинов государства, являющихся главными партнерами этих , якобы, наших олигархов.
- Огромные финансовые и властные ресурсы российской клептократии гарантируют ей не только победные выборы любого формата (конкуренция отдельных группировок со своими кандидатами - только необходимый элемент “декора” для “демократических выборов”), но и позволяют надежно давить или удерживать на дистанции от возможности выигрыша любые оппозиционные силы. Без труда подавляются любые, всегда незначительные финансовые возможности политических оппонентов: силами СМИ они дискредитируются, а силами правоохранителей спецслужб - при необходимости “гасятся” на разные другие манеры. Некоторую сложность вызывает необходимость “конструирования” только сколь-нибудь убедительных декораций по части этих самых “демократических выборов”. Но решается эта проблема надежно-обильным финансированием работы профессиональных режиссеров кино, телевидения, редакторов печатных и электронных СМИ, умело “подающих” населению наборы декоративных “оппозиционеров”, красочно конкурирующих друг с другом на все лады. Не пугает главных кукловодов “демократических выборов” и любая конструктивная критика, даже вброс подтвержденного документального компромата: все это привычно аттестуется как клевета или злобные домыслы “внутренних” или “внешних” врагов нации, государства.
- Состоявшиеся, отмобилизованные и прочно укорененные в российской государственной власти и собственности олигархи и клептократы не боятся и изобильных печатных и телевизионных угроз возможного скорого революционного взрыва в стране - отлично понимают, что взяться этому неоткуда: нет реальных политических лидеров и дееспособных, годных к решительным действиям политических соратников при них, которые были бы потенциально пригодны стать реинкарнацией И.В. Сталина. Нет и “широких народных масс”, разогретых и разозленных до готовности рвануться навстречу глашатаям революции с песенным призывом “Вставай, проклятьем заклеймленный, весь мир голодных и рабов...”.
Нынешний “офисный планктон” и столичные пенсионеры для этого непригодны. Не боится эта публика угрозы мощного социального взрыва и потому, что у них у всех свиты комфортные семейные гнезда в самых благоустроенных и спокойных государствах Европы и мира. И добраться туда они смогут в считанные часы на личных самолетах или яхтах.
Тем более не боятся они каких-либо радикальных трансформаций политики нынешней правящей “команды” - все они суть одно и то же социальное злокачественное “новообразование”. А, как известно, “ворон ворону глаз не выклюет”, проверено историей.
Ну даже если что-то похожее на страшилки в СМИ и состоится, возникший при этом в еще ядерной державе хаос откроет дорогу скорее не новым большевикам, а даст повод для мгновенной военной интервенции под предлогом необходимости оккупации объектов ядерным оружием и центров управления ими. И никому неведомо, что из этого может проистечь. По крайней мере, точно ничего хорошего и никому.
- Наиболее вероятные сценарии развития нынешнего трагического состояния российского общества немногочисленны и, скорее всего будут следующими:
а) В лучшем случае - какой либо вариант имевшего место быть “расстрела Белого дома” из танков. Вероятность сценария - почти нулевая: нынешний генералитет армии - продукт двух последних десятилетий рыночной власти в России. Военные оказались подвержены коммерциализации может и меньше других, но не очень существенно. Да и позиции спецслужб в армии (опоры режима клептократии в военной среде) сильны. Но если даже нечто подобное и произойдет, то никто не знает, какую новую правящую команду страна получит: армейская среда не культивирует “спасателей нации” в борьбе с социальной несправедливостью и коррупцией. Нет никакой уверенности, что новые управители не обратятся за помощью к тем же англосаксам, как это сделал в свое время номенклатурный упырь Ельцин.
б) Самый вероятный вариант развития нынешней российской ситуации - продолжение властвования нынешних коррупционеров с несколько обновленным правительственным составом. И, естественно, с продолжением тихой (как низовой пожар на торфяном болоте), деградацией и вымиранием населения, угасанием промышленности, экономики в целях вывоза награбленного за рубежи. С неизбежным замещением остатков русского населения в Сибири и на Дальнем Востоке китайцами. Что несомненно несопоставимо лучше, чем выходцы из Африки во главе с англо-саксами.
в) Возможен третий вариант. Механизм которого в образной художественной форме изложил наш именитый Иван Алексеевич Бунин:
“Едем бором, темными лесами.
Вон гора, песчаный спуск в долину.
Вечереет, на горе перед нами
Лес щетинит новые вершины.
И темным-темно в той новой чаще,
Где опять теряется дорога.
И враждебен мой ямщик молчащий,
И надежда в сердце лишь на Бога.
Да на бег коней неторопливый,
Да на этот мерный и певучий
Колокольчик, плачущий тоскливо,
Что на свете все “авось да случай”.
Именно такой “авось да случай”- промыслом Божьим - и может нежданно-негаданно перевернуть все и в нашем гиблом настоящем. Вроде, к примеру, извержения супервулкана Йеллуостоун в США. Который, как говорят специалисты, похоронит всю старую цивилизацию, дав шанс тем, кто выживет, создавать что-то иное, отличное от современной “цивилизации каннибалов” (по Борису Диденко).
В качестве пожелания (политического завещания) грядущим воссоздателям структуры управления российского социума можно предположить следующее:
- Обязательно ввести презумпцию виновности чиновников, когда они сами обязаны доказывать обоснованность своих обретений размерами своих должностных окладов. В случаях неосновательного обогащения - увольнение от должности с пожизненным запретом занимать руководящие должности в структурах госвласти. И обязательно полной конфискацией имущества семьи.
- В случае получения особо крупных коррупционнных доходов обязательно предусмотреть для чиновников любого ранга смертную казнь. Решения о применении надлежит принимать всему населению - через те же социальные сети. Приговор приводить в исполнение немедленно, публично.
Иных действенных средств уменьшить интенсивность инфильтрации в структуры власти и управления негодяйствующего человеческого материала не существует.
И только реальное снижение притока во власть негодяйствующих и “блатных” из-за реального животного страха быть с высокой степенью вероятности изобличенными в коррупции, вышвырнутыми с должностей с клеймом или даже быть повешенным, откроет доступ на госдолжности людям достойным, уверенным в своей чистоплотности и способным к настоящему служению нации.
- Дать полную нравственно-юридическую оценку результатам работы на высших государственных должностях в самый позорный период российской истории - 90-е годы прошлого и 20 лет начала нынешнего столетия. С занесением имен самых несусветных негодяев и разрушителей государства и общества на особую доску подонков истории.
Водолеев Г.С
Февраль 2018 г.