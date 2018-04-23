Немецкие корни «латышских стрелков»

Прежде чем приступить к рассмотрению заявленной темы, необходимо сделать небольшое отступление. Все мы знаем о стремительном приходе большевиков к власти в октябре 1917 года. Но вызывает законное недоумение такой простой вопрос, как небольшая кучка людей, которая в России не пользовалась никакой поддержкой населения, умудрилась захватить и удержать власть в стране? Если большевики это сделали за счет своих организационных способностей, железной дисциплины, преданности идее - это одно. Это значит, что какие-то пассионарные, идейные люди выражавшие глубинную волю народа сумели прийти к власти. Именно на этой трактовке стояла и продолжает стоять коммунистическая пропаганда, воспевая когорту «большевиков ленинцев».
Но если они пришли к власти и удержались на штыках солдат стран противников России (Германия), и были только марионетками в чужих, вражеских руках, а за ширмой истории действовали совершенно другие СИЛЫ, это кардинально меняет дело. Как тогда оценивать так называемый большевистский переворот? И кто на самом деле тогда были большевики – народные герои или безжалостная агентура врага?
В ходе нашего беспристрастного исследования, с позиции, с которой, к сожалению, в прошлом практически никем не рассматривался этот вопрос, однозначно напрашивается вывод, - большевики были лишь ширмой для германских спецслужб. Они были простыми исполнителями воли представителей кайзеровской Германии. Без немецких военных отрядов и офицеров, которые руководили и исполняли все операции по захвату центров управления и функционирования страны, организовывали оборону, данные «революционные теоретики» не смогли бы не только захватить власть, но были бы быстро уничтожены силами нескольких батальонов солдат верных присяге и национальным интересам русского народа.
Эта материал и направлен на то, чтобы прояснить один из самых темных моментов из истории нашей родины. И Вам, уважаемый читатель, судить, правы ли оказались авторы в своих исторических исследованиях. Ведь многие непонятные события в истории могут быть вполне истолкованы, если рассматривать их с учетом представленного ниже материала,
Вместо предисловия
Представьте, есть у вас враг – сильный и могущественный. Его величие и мощь растут с каждым днем. Идёт война. Победить данного врага в этой войне нет ни ресурсов: ни экономических, ни материальных, ни человеческих резервов, а победа нужна любой ценой. По принципу – Победа или Смерть. Но у вас есть ещё кое-то - золото, и кучка предателей родиноненавистников, которых можно задействовать в тайной операции. Есть некоторая популистская идеология, которая может быть ширмой для операций. В данной ситуации падение вашего противника уже перешло из разряда «хотелось бы» в разряд «жизненно необходимых», по-другому эту войну просто не выиграть.
Логично, что в такой ситуации проще всего подкосить врага изнутри, чем решить дело в честном и открытом бою. Для этого нужно ослабить волю и силы противника, чтобы противник даже оружие не мог держать в руках, и лучше всего, если это будет сделано чужими руками, чтобы потом прийти и, без лишних хлопот, добить противника. По такому пути и пошла кайзеровская Германия, проигрывающая Первую мировую войну. Её спецслужбы давно пестовали и подкармливали РСДРП(б) через собственную социал-демократическую агентуру, тем самым имея российских социал-демократах своими агентами. Уже многие официальные российские историки подтверждают, что деньги на революцию большевики получили от немцев, через г-на Парвуса, но они и предположить не могли, что всё обстоит намного сложнее и масштабнее, а может и знают, но молчат. Одно дело, когда ты получаешь деньги и решаешь поставленные перед тобой задачи, а другое дело, когда ты выполняешь это дело под непосредственным руководством противника, только это остаётся за кадром в тени, так как ни большевикам, ни немцам афишировать данное деяние не было смысла, и было смерти подобно.
Немецкое руководство понимало, что данные кукольные персонажи (Ленин и К) без непосредственного немецкого кураторства и военной защиты, будут неспособны проводить политику в пользу Германии. Да и здоровые национальные силы, сметут предателей в течение двух-трёх недель, так как данный режим у подавляющей части населения страны не пользовался никакой поддержкой. Немцам ничего не оставалось, как приставить к большевикам военную силу которая была закамуфлирована под «латышских стрелков». Под латышской легендой проходили и офицеры немецких спецслужб при большевиках, которые были реальными кукловодами и непосредственными организаторами большевистских карательных и управленческих структур. Данные же «стрелки» и являлись истинными правителями страны Советов, а большевики только выполняли ту волю и распоряжения, которые им отдавали немецкие кураторы.
Все вышесказанное звучит невероятно. Да, невероятно и не сразу укладывается в голове, но факты упрямая вещь …..
Всё тайное, когда-нибудь, становиться явным.
В истории всегда много белых пятен, ведь история всегда корректировалась и исправлялась в соответствии с требованием и волей властей. Так произошло и в нашем случае. С описываемых событий прошло чуть более 100 лет. В октябре 1917 года произошёл, так называемый, большевистский переворот. Который только через 10 лет, после описываемых событий, переименовали в Великую Октябрьскую Социалистическую революцию. С первых дней как большевики захватили власть, в Петрограде и Москве был развязан неприкрытый террор в отношении всего мирного населения. Причем не имело значение, из какого круга был человек из дворянского, купеческого, рабочего или крестьянства, про священничество или офицерство, мы даже не будем говорить, эти представители уничтожались сразу без лишних разборов.
В чём такая звериная ненависть к народу, который накануне переворота, судя по их широковещательным декларациям, они обещали облагодетельствовать? «Заводы - рабочим. Землю - крестьянам. Миру – мир». И другой лубочный набор для страждущих всяких халяв.
И как народ все это терпел? Нет, как раз не терпел, восстания и выступления, против большевиков развернулись с первых дней захвата ими власти. Они неизбежно должны были смести большевистскую нечисть. Особенно, когда стала ясна предательская сущность большевистского режима после подписания ими Брестского мира с Германией в 1918 году, по которому немцам отходила весь Запад России. Однако большевики удержались. И совсем не чудом или избыточной пассионарностью большевистских пропагандистов. Власть с первых дней помогли захватить, а затем и удерживать так называемые латышские стрелки. Вот благодаря им и удалось им удержаться, укрепится. Без этой вооруженной силы переворота 27 октября 1917 году был бы неудачной попыткой и сохранилась в истории как мимолетный курьёз. Вот в этих-то латышских стрелках и зарыта вся собака последующего торжества негодяев и предателей в России.
Если заглянуть в любую историческую литературу, то по запросу «Латышские стрелки» все издания и интернет ресурсы, как один, выдадут следующую информацию: «Латышские стрелки» использовались большевиками как исключительно боеспособная сила на стороне Советов, общая их численность составляла около 80 тысяч человек, отличались железной дисциплиной. Многие из стрелков после получили значимые посты в ВЧК, не последние должности в Красной армии». 80 тысяч. Это официальная цифра.
Шведский публицист Андрее Кюнг в своей книге «Что происходит в Прибалтике» писал следующее: «После так наз. Октябрьской революции 1917 г. латышские стрелки стали отборными революционными частями и бились на всех фронтах. Им была поручена охрана главного штаба революции в Смольном институте, и они составили охрану нового советского правительства, а также и личную охрану Ленина. Борьба латышских стрелков была решающей и поистине мирового значения. Позднее Ленин открыто признался, что без латышских стрелков большевики не смогли бы победить».
А как обстояло дело на самом деле с латышами? Всего в мире латышей на начало Первой мировой войны насчитывалось чуть больше миллиона человек. Латыши не имели своего дворянства и были преимущественно аграрным народом рассеянным по мелким хуторам Латвии.
Соответственно, так называемый корпус «Латышских стрелков» в русской армии на 1916 год насчитывал всего одну пехотную дивизию - 15 тыс. человек постоянного состава. Вторая пехотная дивизия только формировалась, но так и не была у комплектована личным составом, (ведь латышские крестьяне не рвались в армию, которая была им безразлична. Немцев они не любили, но за время 800 летнего рабства к ним привыкли). Было ещё нескольких вспомогательных батальонов. Корпус, на бумаге, был сформирован, только в 1915 году, когда нависла угроза сдачи Прибалтики. Практически, данное военное соединение, так и не смогло принять активное участие в обороне Риги и не пройти полноценного боевого крещения, т.к. командованию русской армии стало понятно, что данное подразделение, не имея боевого опыта не способно вести даже активные оборонительные действия. После отражения первого удара по Риге корпус был снят с петроградского направления и переведен под Бобруйск, где война уже давно приняла позиционный характер, и фронт не двигался, что самое интересное при защите своей родины латышские стрелки ничем себя не проявили, и вдруг(!?) в России, после большевистского переворота проявили себя как исключительно боеспособные части. Парадокс однако. Если попытаться произвести подсчет численного изначального состава корпуса, то окажется, что в нем было оставалось чуть более 10 тысяч человек личного состава. Основная часть его солдат, как свидетельствуют источники, после выхода России из войны отправилась к союзникам, а потом строить независимую Латвию. Откуда тогда у большевиков взялось 80 тысяч человек личного состава, так и осталось бы загадкой, если бы не данное исследование. Попытаемся приоткрыть и эту тайну, откуда взялись эти «латыши». Одному из авторов данного материала (Сергею Цветкову), поведал его дед, а тому эту историю поведал отец, который летом 1918 года возвращался из немецкого плена.
«Состав, с русскими военнопленными, подходил к станции Вязьма (уездный город в Смоленской губернии и крупный железнодорожный узел). Поезд должен был следовать до Москвы, но вдруг поезд останавливают, загоняют на резервные пути, и через полчаса мимо них пошли один за другим составы с военной техникой и личным составом. Эти составы шли беспрерывно. Мой отец подошёл к работнику станции и спросил у станционного смотрителя: А что это за воинские составы? Станционный смотритель ответил ему, что поскольку в Гжатске (ныне Гагарин) крестьянское восстание, то это якобы большевики сняли с фронта латышских стрелков, для подавления восстания. Мой отец ответил ему, что это немецкие регулярные части, так как он знает немецкий язык, а в вагонах все солдаты говорят по-немецки. Моему отцу стало ясно, что если в Гжатске восстание крестьян против совдепии, то из состава надо срочно уходить, во-первых, он офицер, пусть из вольноопределяющихся, а во-вторых, он оказался невольным свидетелем, следовательно, от свидетелей будут избавляться. Этой же ночью он и ещё один офицер ушли. И оказались правы, на утро эти «латышские стрелки», вывели на перрон весь состав с вернувшимися военнопленными, отсортировали офицеров и тут же на перроне их расстреляли из пулемётов. Правда, это ненамного продлило жизнь моего отца. Зимой 1920 года он и его жена (моя мать) умерли от голода, ибо «латышские стрелки» из продотряда выгребли у них все продукты питания и забрали весь скот. Вот из этих немецких эшелонов и образовалась цифра в 80 тысяч «латышских стрелков». В реальности же на фронтах гражданской войны на стороне большевиков могло участвовать до 200 000 немцев, которые сейчас проходят в истории как «латышские стрелки». То есть той силой, которая поддерживала большевсистскую власть в России были немцы. Но нельзя же было заявить, что большевики сидели на немецких штыках. Нельзя. С точки зрения политтехнологии лучше это дело замаскировать. Под кого? Под латышей.
Не все немецкие военнослужащие были направлены непосредственно из Германии, многих «стрелков» навербовали в России из числа военнопленных, германской и австрийской армий. А почему бы и не послужить, ведь большевики и немцы «во власти» платили русским золотом, да и экономическая обстановка в Германии оставляла желать лучшего, страна голодала.
Все задействованные немцами «стрелки» зарплату получали русским золотом, усиленным продовольственным пайком и вещевым довольствием. Так, небольшая часть реальных латышских стрелков (их, как и эстонцев, было не больше 600-800 человек), которые воевали рядовыми в составе немецких соединений, когда вернулись после 1920 года на родину, почти все они открыли какой-то бизнес на деньги полученные за службу большевикам. А о социализме забыли раз и навсегда. Правда, затем, уже в 1941 году, часть из них тряхнув стариной, вступили в ряды Ваффен СС. Ведь для латыша быть под немецким присмотром сущий пустяк, да и ностальгия, по бурной молодости, брала своё.
А теперь представьте мирного и покладистого латыша в качестве начальника Соловецкого лагеря Особого Назначения (СЛОН), убивающим и пытающим русских офицеров, профессоров, зажиточных крестьян сотнями и тысячами. Да, в каждом народе есть свои «исключения» и неуравновешенные личности, но чтобы практически вся армия «латышских стрелков», еще вчерашних крестьян и семьянинов, встала на службу ВЧК и занялась кровавым промыслом. Это - нонсенс?! Ведь латышский крестьянин, не мог иметь мотивов для ненависти к русским. Да, могут быть исключения, но они не могут носить массового характера. Здесь ведь надо учитывать и такой факт, что русские власти освободили латышей от немецкого рабства, которое длилось на протяжении веков. К тому же нужно было иметь и какую-никакую спецподготовку. Откуда она была у латышских пастухов?
Нужны примеры легенд «латышских стрелков»? Сколько угодно. Сплошные примеры. Масса нестыковок в биографиях «латышей», особенно вызывает интерес быстрый карьерный рост этих людей и странная специализация бывших крестьян.
Вот, например, Федор Иванович Эйхманс – «латышский стрелок», родившийся в апреле 1897 года. Этот гениальный человек смог получить высшее образование за 1 год! Судите сами: согласно официальной биографии, в 1909 году в Москве, в возрасте 12 лет он работал рассыльным в типографии, после этого был служащим магазина «Мюр и Мерилиз» в Москве, а уже в 19 лет, в 1916 году закончил Рижский политехнический институт. Даже если поверить, что рассыльный смог закончить институт в 19 лет, то на очереди встает другой вопрос: Ведь Рижский политехнический институт был эвакуирован в Москву только в конце 1915 года. А в 1916 Федор Эйхманс его уже закончил, находясь в то же самое время на воинской службе в действующей армии. Другая нестыковка в его биографии: а где он получил начальное и среднее образование? В России без гимназического, или окончания реального училища, в высшие учебные заведения не принимали, а Эйхманс с 12 лет находится на работе и нигде не учился. Однако в расстрельных списках Коммунарки указано, что образование у Эйхманса «низшее». На этом молниеносный карьерный рост «латышского» стрелка не заканчивается: после участия в боевых действиях на войне и ранения, в 1917 году Федор Иванович демобилизуется и идет работать слесарем, в том же году вступает в Российскую социал-демократическую рабочую партию, а уже в 1918 году становится сотрудником Петроградской ЧК! Видимо, бывший слесарь и служащий магазина показал себя хорошо в данной ипостаси, и в 1924 его назначают начальником управления Соловецкого лагеря особого назначения. Будучи в данной должности, Эйхманс вытащил в 1927 году из СЛОНа заключенного Нафталия Ароновича Френкеля, ходатайствуя об его освобождении. В том же 1927 году Френкель, в прошлом студент германского техникума в Кётене, здесь уже четко прослеживается немецкий след, и член преступного сообщества, уже не заключенный, а начальник производственного отдела УСЛОН ОГПУ, одним словом, Ворон – ворону, глаз не выклюет. Видимо, карьерный рост Эйхманса настолько заразителен, что все, кто оказывается рядом с ним, также быстро взлетают вверх по «карьерной» лестнице.
Но и этого мало. С 20 мая 1929 — начальник 3-го отделения Спецотдела ОГПУ (внешняя контрразведка). А с 1932 года Эйхманс начальник шифровального отдела и криптографии НКВД по связи с зарубежными посольствами СССР. Где и когда премудростям криптографии научился бывший пастух и рассыльный остается только догадываться.
Любой думающий человек понимает исходя из этих хоть и небольших, но официальных данных, что биография Эйхманса до 1916 года очень уж сказочная, и притянутая за уши. А если к этому прибавить его молниеносное продвижение в рядах большевиков и несопоставимые с его прошлой жизнью военные и управленческие навыки, то становится, очевидно – наспех нарисованная биография лишь прикрытие. А если рассмотреть все это под другим углом: в 1915 году молодой работник типографии, или простой крестьянин, погибает во время боевых действий на войне, его документы попадают в руки немецких спецслужб, и вот он – снова живой Федор Иванович уже в первых рядах «латышских стрелков». Не правда ли, данная версия событий все ставит на свои места?
Еще одна интересная история с продвижением по службе произошла с другим «латышским стрелком» – Яном Яновичем Лацисом. Ян Лацис родился в семье латышского крестьянина-батрака, но, видимо, истинное призвание Лациса было вовсе не в батрачестве и крестьянской деятельности. В 1916 году Яна Яновича призвали на военную службу и зачислили в запасный стрелковый полк, в 1917 году двадцатилетний пастух превратился в унтер-офицера и в марте того же года вступил в РСДРП. А уже с ноября 1917 года (спустя 8 месяцев после вступления в социал-демократическую партию), Лацис командует отрядом «латышских стрелков», а через 4 месяца уже охраняет Кремль!? На охрану Кремля будь то в царское время, будь то в советское по штатному расписанию необходим полк со штабом, полковник командир. А это как минимум 1500 – 2400 человек. Силен пастух. Вы это армейским офицерам расскажите.
И такими «биографиями» пестрит история «латышских стрелков».
По ходу, в России только охранников из «латышей» было около 30 – 40 тысяч. Если у латышей в крови такое рвение к командованию и военной службе, что каждый второй из состава стрелков становился если не офицером, то командиром, так почему же эта великая в своих военных навыках нация еще не захватила весь мир? Куда они дели этот военный талант?! Зачем снова взялись за тихую размеренную и бедную сельскую жизнь? Эх, латыши, на корню зарубили свое призвание…
Хотя, если к этой мозаике вновь приложить недостающий фрагмент, то картинка станет более полной – если рассмотреть ситуацию с той стороны, что Лацис, как и его успешный товарищ Эйхманс были офицерами немецких спецслужб, выдаваемые за латышских стрелков. А разве, простой русский крестьянин поймёт, на каком языке с ним говорят - на латышском, на идише, или на немецком. В то время очень пригодилась схожесть диалектов.
Вот какая история произошла с сыном товарища Я.Я. Лациса - Отто!!! «Откуда у парня немецкая грусть», такой казус произошел в конце 80 годов прошлого столетия. Ему в редакцию пришло письмо от латышского жителя, который ему написал, что он является потомком родного брата Я.Я.Лациса, и что его дед был родным братом Яна. И что же самое интересное в данном деле? Сын Я. Лациса – Отто отказался от того, что это его родственник, чем и подтвердил, наше предположение, что данные «латыши» имеют явно другую биографию, той которую им приписывают. Вызывает удивление ещё один факт головокружительных карьер для вчерашних, батраков, свинопасов и рассыльных. Люди, которые не руководили ни дня каким-нибудь коллективом, хотя бы из трёх человек, сразу становились руководителями крупнейших подразделений армии и ВЧК. Это управление, делопроизводство, иерархия, - все требует знания и опыт.
Понятно, кто-то же должен был грамотно руководить кукольным театром большевиков? Откуда простым крестьянам знать военное дело, да еще так умело управляться с возложенной на них офицерской и командной ответственностью? И это только два примера, а ведь более 50% руководящего состава ВЧК составляли «латыши». Их задача была вести покоренной стадо в нужном направлении, - они решают, кого казнить, а кого помиловать по всей России. И это не просто догадки, либо версии – данным фактам есть прямые доказательства, о которых мы поговорим позже, а пока разберем еще пару биографий, чтобы иметь более широкое представление о составе, масштабе «латышских стрелков» и какую роль играли так называемые большевики.
Исторически доказано, что с 1919 года по 1921 год Мартин Борман (впоследствии второй человек в Рейхе после Гитлера) находился якобы в российском плену. Очень странно, что Мартин Борман попал в плен в 1919 году ведь война между Россией и Германией закончилась в 1918 году. Здесь явная нестыковка. Однако, загадка раскрывается просто - есть сведения, что Борман в это время также служил в ВЧК, по всей видимости «латышским стрелком» вместе с известным большевистским изувером Кедровым. Известно фото, на котором рядышком с Кедровым предположительно стоит молодой Мартин Борман.
По одной из версий, которой, в том числе, придерживался Борис Тартаковский, Бормана спецорганы СССР знали как «товарищ Карл» и был он никем иным, как агентом советской разведки. Видимо, связи сохранились крепкие со времен работы «латышским стрелком». Работа Бормана на советскую разведку это отдельная тема, но сама возможность такой работы говорит о давних связях товарища с Совдепией.
Другой член высшего состава гитлеровского Рейха - Роланд Фрейсер – президент Народного трибунала гитлеровской Германии также успел побывать в плену в 1915 году, где также вступил в партию большевиков и далее со всеми остановками. Успел проявить себя в качестве начальника продотряда(!?), был красноармейцем, чекистом (!?) и политкомиссаром (!?). Многие его запомнили, как ярого большевика, который в Соколе и Вологде убеждал пленных немцев и австрийцев вступать в ряды Красной армии. А уже по возвращении на родину, Роланд Фрейсер с 1934 по 1945 года подписал 4951 смертный приговора из вынесенных 5243. Все смертные приговоры были по делам о государственной измене. Вот такие дела с реальными «латышами».
Как ответить на вопросы, почему коммунисты вырезали целыми семьями образованных, трудолюбивых людей, способных приносить пользу новому строю в стране? К чему нужен был весь этот террор, когда психически больные люди, дорвавшись до власти, расстреливали всех без разбора? Кому было выгодно разграбить оставшееся от Русской Армии военное имущество, прикрываясь «Советской ревизией»? И, самое главное, к чему вели страну так называемые большевики? Обо всем этом поговорим во второй части.
Коммунистический айсберг
В предыдущей части мы разобрали несколько биографий и странностей в карьерном росте некоторых «латышских стрелков» и сотрудников ЧК, придя к очевидному выводу, что сами «стрелки» были немцами и во главе «стрелков» стояли кадровые немецкие офицеры. Очевидным этот вывод является еще по одной причине – ведь в настоящей жизни, а не в написанной под указку истории, все достаточно взаимосвязано, и из одних последствий вытекают другие, а не прерываются громкими лозунгами, оправдывающими то или иное действие?
Посудите сами, если большевики жаждали установить Советскую власть, дав земли крестьянам, заводы – рабочим; уровняв социальные слои общества, избавившись от богатых и бедных, они должны были выбрать какой-то логичный путь. В теории такой цели можно добиться попробовав поднять бедных до уровня богатых, либо немного потрясти относительно состоятельных людей, передав часть их имущества бедным.
Но зачем же большевики, которые якобы боролись за равноправие, решили попросту избавиться от цвета нации? От людей, которые поделившись своими знаниями и опытом помогли поднять страну - от офицеров, от интеллигенции, от прилежных трудящихся, от крепких крестьян? Вместо привлечения их к преобразованию страны большевики устроили для них кровавую бойню.
Нелогично, не правда ли, в роли руководителей революции уничтожать рабочие руки и светлые умы страны, тем самым подрывая силу и моральный дух государства изнутри? Однако, как раз именно такое развитие событий, - госпереворот и подрыв основных сил страны изнутри, было очевидно для агентов другой державы - Германии, которая терпела поражение на полях сражений.
Отправив Ленина с запасами золота на вражескую территорию, германцы отводили большевикам роль ширмы. Они выполняли, кроме прочего, свою роль раскручивая маховик ненависти в стране. Благодаря приличному финансированию со стороны Германии, направленном, в том числе, на печать цветных агитационных листовок с лозунгами уничтожения «классовых врагов» - «дяди Пети» взялись за ружья, и пошли убивать и грабить дворян, офицеров, рабочих и крестьян, мародёрство и реки крови дали начало новому витку в истории переворота.
И они этого добились: немецкие агенты, под видом «латышских стрелков», и жаждущая крови и награбленных богатств, натравленная толпа хлынула нестройным шагом менять страну на свою погибель.
Здесь уместно сказать пару слов о главном большевике – Ленине, которого представляют, как гениального управленца и организатора. Однако, современники дореволюционной жизни В.Ленина утверждали, что руководитель и управленец из него был никудышный, он даже пару раз умудрился поставить под угрозу свое имение, чуть не спровоцировав своим невежеством бунт. Да и адвокат (поверенный в делах) он был также никчемный. Он умудрился проиграть все процессы, в которых участвовал.
Но концом его адвокатской практики стало дело одного из купцов. В.Ульянову передали финансовые документы, за которые он нес финансовую и уголовную ответственность, для построения защиты его клиента. Но г-н В. Ульянов напился в пивной пива и потерял папку с документами, за которую он нес личную имущественную и уголовную ответственность. Так как данное дело должно было стать концом его адвокатской практики и многотысячным штрафом в пользу данного купца. Посовещавшись с маман (Мария Александровна) было решено, что г-ну В.И.Ульянову лучше скрыться. Так стала складываться дальнейшая судьба «самого человечного человека». Когда г-н В. Ульянов попал за границу, германские спецслужбы сразу обратили на него внимание, и впоследствии сделали ему предложение, от которого он не смог отказаться.
Латышские стрелки - эпизоды
Выше мы разобрали некоторые биографии «латышских» стрелков, которые побросали лопаты и мотыги, и отправились в холодную Россию устанавливать власть Советов. Они даже позабыли свой родной латышский язык, и изъяснялись исключительно на немецком. И тому есть не одно доказательство, в том числе воспоминания современников тех событий.
Когда 23 октября 1917 года, был захвачен Генеральный штаб, арестовали генерала-квартирмейстера Параделова, который после в описании этих событий, отметил один интересный факт: командир отряда большевиков «обратился к нему на чистом немецком языке».
Германский генерал, руководитель германской разведки и дипломат Макс фон Гофман в своей книге «Главный противник – Россия» рассказал следующее: «Вожди большевизма рассматривались тогда лишь как крайние социалистические фантазёры. Руководители рейха рассчитывали, что эти большевистские лидеры (Ленин и К), вернувшись в Россию, вызовут там растущие волнения, которые приведут к тому, что в недалёком будущем Россию можно будет принудить к миру. Никто не верил в то, что большевики смогут сколько-нибудь долго сохранить свою власть над Россией».
Конечно же, в Германии понимали, что 30 трусливых предателей, укрывавшихся во время действия войны за границей и не разбирающиеся в военной тактике, в одиночку не смогут завоевать, даже на время, власть и совершить переворот. И это так. Не могут. Тогда и было принято немецким командованием решение отправить своих лучших агентов и грамотных в военном деле офицеров, выдав их за латышей. Поддельные документы и выдуманная биография тогда мало у кого вызывала сомнение, однако сейчас такие ляпы кажутся смешными. Необразованные участники восстания воспринимали за латышский язык любой неизвестный им язык, так что план не должен был провалиться.
Помимо засланных офицеров и командующих из Германии, к большевикам присоединялись и немецкие военнопленные, которые могли свободно выходить из лагерей военнопленных, и большая часть которых вступила в Красную гвардию в период с октября по ноябрь 1917 года.
Из воспоминаний начальника контрразведки Петроградского военного округа полковника Б.В.Никитина: «немецкие военнопленные, которые, пользуясь режимом свободы передвижения, начали показываться на митингах». «В провинции бывали случаи массового участия немецких солдат в большевицких демонстрациях. Большевики трубили по этому поводу о торжестве интернационала… В Петрограде не доходило до массового выступления военнопленных. Но отдельных из них, называющих себя «больными», здоровых, переодетых и всяких, мои агенты часто вылавливали на улицах, и на митингах, особенно в районе Финляндского вокзала».
Немцы были везде, и это не удивительно – Ленину и его новому режиму нужны были штыки. Так, например, еще одно свидетельство того, что немцы состояли в дивизионе «красноармейцев», привел А.Ф.Керенский. Он достаточно однозначно описал бой под Гатчиной в своей книге: «Пулковские высоты были заняты кронштадтскими матросами, как оказалось, прекрасно вышколенными германскими инструкторами… Большая часть большевистских войск бросала свои позиции, и как только начинался обстрел нашей артиллерии и при малейшем натиске казаков. Но правый фланг большевиков держался крепко. Здесь дрались кронштадтские матросы с германскими инструкторами. В рапорте, поданном мне вечером этого дня генералом Красновым, прямо говорилось, что матросы сражались по всем правилам немецкой тактики и что среди них взяты, были в плен люди, не говорившие ни слова по-русски или говорившие с немецким акцентом».
Уроки революции
Наступил 1920 год. Отгремели последние раскаты на фронтах гражданской войны. В общем, гражданская война закончилась. Имели ещё кой-какие боевые действия на Дальнем востоке, но это были локальные бои, на обстановку в стране они уже существенного влияния оказать не могли. И что же поимела от новой власти русская общественность, конкретно от коммунистической диктатуры. Получили рабочие заводы, а крестьяне землю? Получила ли страна мир или свободу? Да нет, страна получила кровавую диктатуру инородного интернационала, где простому русскому человеку было некомфортно и безрадостно. Может быть в области экономики, коммунистическое правление достигло выдающихся высот – функционировала промышленность, бесперебойно ходил транспорт, сельское хозяйство добивалось небывалых урожаев? Нет, ничего этого и в помине не было. Промышленность вся стояла, транспорт – не функционировал, в деревнях и городах был голод.
За годы революции от голода в стране умерло около 3 миллиона человек, а ведь ещё не наступил 1921 год, когда в одном только Поволжье умерло от голода около 5 миллионов человек. В чём же причина таких «титанических успехов» большевистского правления? Долго невозможно было понять, в чем причина. Но когда пазлы сошлись, всё стало на свои места. Причина в том, что Россия в этот момент была под внешним управлением.
За счет русского золота полученного по Брестскому миру Германия уплатила контрибуцию странам Антанты, и о себе любимой не позабыла.
Но ситауция в России стала меняться, в Кремле немецкую агентуру после поражения Германии стала теснить агентура стран Антанты (вся верхушка большевиков с дореволюционным стажем, как правило была агентурой каких-то западных стран - Англии, Франции итд). В Москве, на заводе Михельсона, должен был пройти митинг, на котором должен был выступить Ленин (немецкий агент). Заговорщиками в ЧК разработали план и приступили к его реализации. Руководство ВЧК попросили одного из сотрудников (по партийной принадлежности левый эсер) подговорить психически больную и практически слепую еврейку Ф.Каплан произвести инсценировку покушения на Ленина, Ему и ей пообещали золотые горы и другие ништяки. А поскольку Ф. Каплан считала большевиков узурпаторами власти, она быстро согласилась на это. Когда всё было готово, приступили к провокации. Ленин приехал на завод без своей постоянной охраны «латышских стрелков», и в окружении небольшой толпы членов ячейки ВКПб завода шел к цеху, где должен был начаться митинг. Фани Каплан уже стояла на пути следования и поджидала Ленина, когда тот поравнялся с ней, она вытащила из-под шали пистолет и открыла огонь. Она не знала, что ей подсунули пистолет с холостыми патронами, тут откуда не возьмись набежала охрана Ленина срочно его запихнули в машину и увезли, а бедную Фани забрали в ЧК, а потом расстреляли вместе с сотрудником ВЧКа, который подговорил Фани. Эта провокация позволила большевикам развязать неприкрытый кровавый террор по всей стране, вывести Ленина из управления страной и партией, в силу его полной не компетенции. Ленина для лечения поместили в имении Горки и стали лечить его. С постепенным закатом карьеры Ленина стала восходить звезда другого коммунистического бонзы тов. - И.В. Сталина.
Закат «ленинской гвардии»
К 1920 году большевики, обосновавшиеся у власти стали тяготиться кураторства «латышей», так как Германия проиграла войну и не могла заставить своих подопечных действовать по своей указке. А как избавиться от гостей, которые уже стали не нужны, война то уже закончилась. За три года «своего правления» по рецептам немецких кураторов, большевики умудрились довести страну до полной деградации. Промышленность вся остановилась, транспорт не ходил, сельское хозяйство практически прекратило своё существование. То что крестьяне сеяли и сажали, приходилось прятать в укромные места иначе приходил продотряд под командованием «латышей» и забирал весь урожай подчистую, даже не оставляя крестьянину и его семье на пропитание и семенной фонд. Постепенно из крестьян стали самоорганизовываться различные отряды самообороны, которые большевистская пропаганда называла банды. Этот процесс начался лавинообразно по всей стране. Уже дошло до того, то практически в каждом уезде стали такие отряды, которые старались не дать продотрядовцам вывозить продовольствие. Устраивались дерзкие засады и продразвёрсточников уничтожали без всякой пощады подчистую.
Зависимость большевиков от немцев, поначалу в 1918, была полная, даже Кремль охраняли они. Если бы «латыши» тогда захотели, они могли бы убрать большевистское руководство одним махом, прямо в Кремле. Но не для этого ведь большевики были ширмой. Вся и так бурлящая страна поднялась бы против немцев. Но постепенно по мере укрепления власти большевиков, создания управленческих структур, роль и значение «латышей» снижалось. Тем более, Германия была стороной проигравшей Первую мировую войну и ей трудно было что-то диктовать бывшим подопечным. Однако, многие германские кадры прижились в новой системе и в чужой стране. Они и их местные агенты составляли значительную часть в армейском руководстве, в политической охранке и в гражданских областях.
Постепенно их вытесняли, но решительно сталинская группировка в этом вопросе разобралась в 1937 году, когда разом были уничтожены все эти кадры включая. Кроме прочего были захвачены целые поселения бывших немцев – «латышских стрелков», которые не вернулись в Германию и остались жить в СССР. Вместе с семьями практически все они были отправлены в лагеря.
Именно эта задача стояла перед сталинской группировкой, в преддверии войны с Германией, - спрятать концы в историей «латышских стрелков» …..
Нужно было переориентироваться на Англию. Поэтому, не случайно органы НКВД возглавил агент английских спецслужб Л. Берия. (МИД Англии раскрыл свои архивы, из которых стало окончательно ясно, что Берия был британским агентом).
Продолжение следует ….
Владислав Карабанов, Сергей Цветков
(материал подготовлен при участии Т. Филиновой)