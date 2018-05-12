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Почему нефть остается?

12/05/2018 01:38
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Обсуждение
  • Тю! Два баловника... А вот - эпическая битва : https://youtu.be/lApSdmMpst8
  • Тю! Два баловника... А вот - эпическая битва : https://youtu.be/lApSdmMpst8
  • Вчера встретил старого знакомого, он сказал, что на Ямале нефтеперерабатывающие заводы растут как грибы и наверное ещё долго в России не появятся машины на альтернативных видах энергии потому, что Роснефть и Газпром очень сильны.