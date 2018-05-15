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Сюрсобытия и сюрполитика
15/05/2018 01:06
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Обсуждение
Автандил
ДНР и ЛНР - это единственные территории бывшей Украины на которых имеется законная, народная власть. Все остальные территории "У" контролируются разрозненными группировками фашистов и радикалов. Недавно там знакомый был, рассказывал...
Василий Свирлипулькин
Может всё же хватит о " большевичках " ? Вот причины их прихода к власти - расстрел рабочих Златоуста царскими опарышами : https://imgprx.livejournal.net/4ca4a134d72a51d7e902b38ff40349287905e9de/uFwZFigbt0qIPUcV6q3f_NGUA-XnRDcwLwOw4hfT-n49h_U622K0BjTtSSfWUzyM6zn23oRN5ge2Kb-pLNgh1pGDG3UeNSlmAeEbc_QBvpHtB8053ARhA5ij_BbZHF-nwg5oKYGkDr4jdiHo_4Re-8zvo8oCuvNoEeV_RdIEKhaG2721LAvCjUGL80oU7OPQ5zWtdoH0z52_Bir-kDBLsJY5lwds-TzCWsjteZLfaoHMUJfNyKANWxBbDMHnkvYqwRU0fn9nilMGT-ZXm5FWhg
ночной патруль
Спасибо - ты про Ленский расстрел напомнил. А чего путать - то ? И там и там - ваши кумиры убивали работяг. И чего ты - на это скажешь ? https://coollib.xyz/i/56/398656/i_012.jpg Тоже рабочих вешали ваши кумиры. А то, что Ленский расстрел с расстрелом в Златоусте на фото не тот.... Так - какая же нах... разница - то ?! Вы сволочи - нам всё это снова готовите. Вот где собака порылась! " Итоги расстрела В результате расстрела, по официальным данным правительства Российской империи, погибли либо впоследствии умерли от ран 45 человек, ещё 87 человек получили ранения, не повлёкшие за собой смерть[3]. Вместе с тем социал-демократическая газета «Искра» опубликовала статью о златоустовских событиях, в которых указала другое число погибших — 69 человек, и раненых — 250[3]. Последние цифры высечены на памятном монументе, установленном в Златоусте на месте расстрела в 1967 году. По данным «Искры», были арестованы более 100 человек[2], но впоследствии было установлено, что суд был лишь над 32 зачинщиками беспорядков, 6 из которых были приговорены к лишению свободы на незначительные сроки, ещё 10 — к административной высылке[3]. По некоторым сведениям, Богданович впоследствии сожалел о том, что разгон демонстрации произошёл со столь большими жертвами, и говорил, что лучше бы он пригнал казачье войско, которое разогнало бы бастующих нагайками[3] "
ночной патруль
https://www.youtube.com/watch?v=Y7hp_Kcn_7M&t=73s
Василий Свирлипулькин
А чего тебе , бандеровец , нужно на Русском ресурсе? Зря ты угрозами занялся... Зря.
Василий Свирлипулькин
Зря ты угрожаешь. Здесь те не внавукраина.
Василий Свирлипулькин
Здесь тебе - не Внавукраина.
Иванов Иван
Все кто в топе - на гос распилах
aladin aladin
https://www.youtube.com/watch?v=Nbzt9D4ycz8 с 19 минуты про эврейскую не людскую сущность.
Константин Поляков
Просвещение имеет разные формы, не только беседу. Например хороший удар в челюсть тоже просвещение, заменяет час объяснений почему так делать нельзя. Так что просвещением можно и нужно заниматься. Насколько я слышал, ВК всегда говорил о ненужности политической деятельности. Т.е. о политических объединениях. Общественные, экономические и другие объединения им не упоминались и разумеется они нужны и важны. И наконец, почему русские не сумели передать потомкам, что ни рабы. На самом деле крепостное право отменили 300 лет назад. Так что многие еще не выдавили из себя раба до сих пор. Плюсуйте к этому умную идеологическую обработку населения.
Константин Поляков
Просвещение имеет разные формы, не только беседу. Например хороший удар в челюсть тоже просвещение, заменяет час объяснений почему так делать нельзя. Так что просвещением можно и нужно заниматься. Насколько я слышал, ВК всегда говорил о ненужности политической деятельности. Т.е. о политических объединениях. Общественные, экономические и другие объединения им не упоминались и разумеется они нужны и важны. И наконец, почему русские не сумели передать потомкам, что ни рабы. На самом деле крепостное право отменили 300 лет назад.
Константин Пахомов
Вот вся статья https://vk.com/club36931538?w=wall-36931538_82149%2Fall
Николай Тетерюк
Ну вы то точно не курсах, судя по нетривиальности суждения. Если вы создали публичный ресурс, то это и значит, что там все могут отписаться, соблюдая правила. Я соблюдаю. Меня затыкают не за нарушение правил. Пукан подгорает у того кто трет коменты.
Николай Тетерюк
как я понял, ВК, говорил о политических объединениях. Вот натыкался на данном ресурсе на господина Крылова, если не ошибаюсь то партию ему так и не дали зарегистрировать и срок у человека. Что касается воздействия зиккурата то и его воздействие сравнивалось с воздействием башен в книге "обитаемый остров"
Николай Тетерюк
так и не слушайте
Николай Тетерюк
а почему вы, не учитываете проект холодного синтеза, кто хотел и мог, тот вступил, чем это не объединение?
Константин Пахомов
Ну вы то точно не курсах, судя по нетривиальности суждения. Если вы создали публичный ресурс, то это и значит, что там все могут отписаться, соблюдая правила. Я соблюдаю. Меня затыкают не за нарушение правил. Пукан подгорает у того кто трет коменты.
Константин Пахомов
так что вы, поняли? какая ваша правда?
Николай Тетерюк
так что вы, поняли? какая ваша правда?
Константин Поляков
Просвещение имеет разные формы, не только беседу. Например хороший удар в челюсть тоже просвещение, заменяет час объяснений почему так делать нельзя. Так что просвещением можно и нужно заниматься. Насколько я слышал, ВК всегда говорил о ненужности политической деятельности. Т.е. о политических объединениях. Общественные, экономические и другие объединения им не упоминались и разумеется они нужны и важны. И наконец, почему русские не сумели передать потомкам, что ни рабы. На самом деле крепостное право отменили 300 лет назад. Так что многие еще не выдавили из себя раба до сих пор. Плюсуйте к этому умную идеологическую обработку населения.
Константин Пахомов
Наша правда самая правдивая. Ты главное минусы не забывай ставить.
Константин Пахомов
Наша правда самая правдивая. Ты главное минусы не забывай ставить.
Николай Тетерюк
Думаю вы не совсем понимаете что значит "обзывают вас". Я на свой счет принимаю все оскорбления по отношению к русским. А здесь это происходит постоянно, в плановом режиме. Как на любом украинском сайте.
Николай Тетерюк
так попробуйте создать группу людей, для того, чтобы у вас появились такие деньги, выдвините идею, обсудите ее. а что толку лезть в политику если нет денег, это как минимум?!
Николай Тетерюк
а можно посмотреть с другой стороны. часть денег осталась в России и была направлена на ее благоустройство
Николай Толубаев
бред сумашедшего
Константин Пахомов
Smailey Face день назад 16:29 ребята единомышленники реже отписываются здесь, чем эта путенская и коммуняцкая срань
Николай Тетерюк
нытье
Константин Пахомов
Думаю вы не совсем понимаете что значит "обзывают вас". Я на свой счет принимаю все оскорбления по отношению к русским. А здесь это происходит постоянно, в плановом режиме. Как на любом украинском сайте.
Николай Тетерюк
а вы себя ее считаете?
Николай Тетерюк
Я уже стопицот раз писал о себе. Объясните мне, с какой целью вы пытаетесь выяснить мою самоидентификацию? Если я платный ольгинский тролль, что это меняет? Если вы не в состоянии адекватно высказать собственную мысль или аргументированно возразить на чужую, какая вам разница с кем вы дискутируете? С коммунякой, запутинцем, чухом или ордынцем? Всё что я здесь вижу это на 95% украиноподобный срач, и жалобы на непригодность русского народа к устроению собственной жизни.
Константин Пахомов
Э э, в смысле вас не смущает однополый секс? Или что-то я не так понял?
Николай Тетерюк
Да не парься, не понимаешь и .... Щас и возмущения удалят, и всё будет ровно.
Николай Тетерюк
можете мне в вк написать, интересно же
aladin aladin
сухопутную связь гарант поостерегся сделать и вместо этого привязал крым пуповиной (мостом). ну пусть хоть так будет. только вот украинцы теперь постоянно будут испытывать искушение, обрезать эту пуповину с помощью тротила.
Константин Алланд
Там опять миллиарды украли по-любому, это все даже дети знают уже.
Василий Свирлипулькин
Какие мысли про мост у меня тут...? Да пЫлевать. Мне по этому мосту не ездить. Зряплата не позволит. Да и Омского метро уже не увидеть. Строили 30 лет и... Теперь не знают на какие деньги всё это засыпать . https://youtu.be/tAS7O_uA0vI А вот и он.... Новый Омский аэропорт " Фёдоровка ". " Строят " тоже около ....дцати лет : https://youtu.be/BVkjHF-Zwg8 Ну так - по мелочи . Бывший город - сад умирает. Только бесконечный поток автомобилей ... Куда едут ? А хрен их знат! В разгар рабочего дня - снуют туда - сюда на своих авто. А мост хорош...! Теперь на его охрану миллиарды будут улетать ежегодно. А как вы хотели - то ? Ведь и генералам кушать хотца. Хорошо кушать. С размахом.
Эйнар Счастливый
Я бы сказал: в соответствии с навязанными установками. С народом поработали. И мы, надо сказать, единственный народ, который пережил такой вот эксперимент. Ни с одним другим народом нигде и никогда ничего подобного не вытворяли. То что мы ПОСЛЕ ВСЕГО до сих пор живы и существуем - это вообще чудо. Это показывает, на сколько на самом деле круты русские)) Если бы в своё время так же целенаправленно поработали с какими-нибудь англичанами, то они, скорее всего, были бы давно уже историей.
Эйнар Счастливый
Ты пидарас.
Эйнар Счастливый
А твоя мать шлюха(с)
Элвис Пресли
Блог брата Рубана, который живёт в РФ https://ivan-ruban.livejournal.com кстати этот ни разу не смешной персонаж фронтовик топил за Сурайкина поднявшего свою кандидатурку на Соросовкий выборный грант, являясь доверенным лицом кандидата. За участие в шоу "коммунист-десантник" Рубан получил конфетку в виде хорошо оплачиваемой должности чиновничка в окуп администрации Коми. Тут кругом сюр! Семейка Адамс завидует...
Василий Свирлипулькин
Расстрел " Ленский " конечно .:https://regnum.ru/uploads/pictures/news/2016/04/17/regnum_picture_1460917493810426_normal.jpg Про Златоустовский расстрел - ниже. Может хорош тереть про одних только " большевичков " ? Может и в Датском королевстве тоже непорядок?
Константин Пахомов
грабь награбленное)
Boris S
Эти бобруйские тролли всегда представляются русскими из русских областей. Не реагируйте на эти отбросы и их треш.
Роман Котов
грабь награбленное)
Роман Котов
Всё это цирк, но 76%.
Василий Свирлипулькин
Спасибо - ты про Ленский расстрел напомнил. А чего путать - то ? И там и там - ваши кумиры убивали работяг. И чего ты - на это скажешь ? https://coollib.xyz/i/56/398656/i_012.jpg Тоже рабочих вешали ваши кумиры. А то, что Ленский расстрел с расстрелом в Златоусте на фото не тот.... Так - какая же нах... разница - то ?! Вы сволочи - нам всё это снова готовите. Вот где собака порылась! " Итоги расстрела В результате расстрела, по официальным данным правительства Российской империи, погибли либо впоследствии умерли от ран 45 человек, ещё 87 человек получили ранения, не повлёкшие за собой смерть[3]. Вместе с тем социал-демократическая газета «Искра» опубликовала статью о златоустовских событиях, в которых указала другое число погибших — 69 человек, и раненых — 250[3]. Последние цифры высечены на памятном монументе, установленном в Златоусте на месте расстрела в 1967 году. По данным «Искры», были арестованы более 100 человек[2], но впоследствии было установлено, что суд был лишь над 32 зачинщиками беспорядков, 6 из которых были приговорены к лишению свободы на незначительные сроки, ещё 10 — к административной высылке[3]. По некоторым сведениям, Богданович впоследствии сожалел о том, что разгон демонстрации произошёл со столь большими жертвами, и говорил, что лучше бы он пригнал казачье войско, которое разогнало бы бастующих нагайками[3] "
Василий Свирлипулькин
Да - расстрелянные ВАШИМИ кумирами , это конечно для вас - отбросы. Чернь, панимашь...
Роман Котов
Этот сюр и есть реальная реальность. Просто она сильно отличается от картинки из СМИ.
Роман Котов
Я помню при совке, когда бегал по двору, по нему иногда ходили "зажиточные" армяне и напоказ пересчитывали деньги (как это делают сейчас менялы валюты около сбербанка) и было видно что там такие бумажки с лениным, которых и за год на стройке не заработать было.
Василий Свирлипулькин
ГЛАВНОЕ - не пропустить во власть новых живоглотов - буржуев! Вот именно поэтому русские проголосовали за власть чиновников - воров. Иначе во власть придёте вы - наследники тех палачей русского народа, что расстреливали и вешали наших прадедов. Русские мудры - из двух зол выбирают меньшее зло. Ибо к власти пока ещё наши представители прийти не могут. Пока не могут... Лично я пришел к выводу , что лучше продавец ресурсов Путин, чем новый живоглот и кровосос - буржуй. Который кроме нефти и кровь сосать станет.
Василий Свирлипулькин
это был ответ на иудо-комиссарский "красный террор". кто эти расстрелянные ещё неизвестно. наверняка бегали, как псы, по дворам, помогая иудам "раскулачивать" или чё-нить в этом роде. один хрен красножопые ПЕРВЫМИ НАЧАЛИ этот свой "майн кампф"
Владимир Кутиков
Почему то вспомнился фильм :) https://www.youtube.com/watch?v=qS9o7VryC_k
Maxim Egorov
Похоже, что сюрреализм стал новой системой управления, как ответ на доступность информации через интернет. Раньше опирались на веру, потом на интеллект и образованность, далее на эмоции. Теперь похоже наступает новый период в котором человек должен видеть сюрреалистическую картинку и ломать голову в попытках понять, что происходит. Вот когда появится логика и начнут людям реально объяснять события, значит всё начало рушится. https://www.youtube.com/watch?v=hz8ZiGnODLw
Владимир Кутиков
Надо в Москва-Сити проверять на наличие оружия.А то некоторые как Богров могут захотеть прославиться.
Serge Rakitin
В древности те, кто следовал дао, не просвещали народ, а делали его невежественным. Трудно управлять народом, когда у него много знаний. Поэтому управление страной при помощи знаний приносит стране несчастье, а без их помощи приводит страну к счастью. Кто знает эти две вещи, тот становится примером для других. Знание этого примера есть знание глубочайшего дэ. Глубочайшее дэ, оно и глубоко и далеко. Оно противоположно всем существам, но приводит их к полному соответствию [с ним].
Диджей Канапсис
50 самых быстрорастущих компаний России https://www.rbc.ru/magazine/2017/12/5a0b22159a7947451dd73394 Кроме леса и нефти много чем можно заниматься
Maxim Egorov
Уровень жизни реально упал. Мои знакомые тоже все в долгах . Несколько человек без работы уже по пол года... Прорвет сильно думаю...
Николай Толубаев
Армяне не русифицируются,а мимикрируют. Тоже самое делают евреи. Так выгодней.... Сейчас нет явления русификации, а идёт обратный процесс. Даже те народы,которые были русифицированны, восстанавливают национальную идентичность и выделяются-например мордва. Ассимилируется тот народ, который не имеет суверенитета, государственности и особенно субъектности. У армян это всё есть и больше чем у других. Коммунисты мини народностям на создавали государств, вырастили им элиту, сочинили им историю и сконструировали культуру. Идёт размывание русского народа, как не самоопределившегося и кристаллизация новых народов.
Serge Rakitin
Про нумерацию домов в Америке Там другая система: номер 4-значный, первые 2 цифры - номер квартала, вторые 2 цифры - номер дома в квартале. Поэтому номер дома 4512 может быть и в центре города и это совсем не значит, что на этой улице 4,5 тысячи домов.
Vitaliy Muromskiy
Уровень жизни реально упал. Мои знакомые тоже все в долгах . Несколько человек без работы уже по пол года... Прорвет сильно думаю...
Nikita Dobrynin
Почему то вспомнился фильм :) https://www.youtube.com/watch?v=qS9o7VryC_k
Maxim Egorov
Скоро начнётся открытие Крымского моста. По сути это окончание ПРИСОЕДИНЕНИЯ КРЫМА, которое длилось столько лет. Можно считать, что все обитатели русского мира, хотели того или нет, в этом поучаствовали.
Леонид Стгромов
Статистики адекватной нет, к сожалению, поэтому неясно
Люсьена Чуйко
Савченко попросила Российского президента...))) помочь "взорвать купол?"...))) в какое интересное время мы живем!
Константин Пахомов
В древности те, кто следовал дао, не просвещали народ, а делали его невежественным. Трудно управлять народом, когда у него много знаний. Поэтому управление страной при помощи знаний приносит стране несчастье, а без их помощи приводит страну к счастью. Кто знает эти две вещи, тот становится примером для других. Знание этого примера есть знание глубочайшего дэ. Глубочайшее дэ, оно и глубоко и далеко. Оно противоположно всем существам, но приводит их к полному соответствию [с ним].
Сергей Панченко
это был ответ на иудо-комиссарский "красный террор". кто эти расстрелянные ещё неизвестно. наверняка бегали, как псы, по дворам, помогая иудам "раскулачивать" или чё-нить в этом роде. один хрен красножопые ПЕРВЫМИ НАЧАЛИ этот свой "майн кампф"
Vladimir Sholkov
"важно, что при этом рядом с обобщенным образом многоликого «врага» параллельно формировался и образ защитника – мудрого и справедливого Вождя, насаждалась любовь к Сталину в массах." Из книги Советский оккультизм Тайны нквд и кгб
Vladimir Sholkov
Не правда ли как логично и главное в точку. Враг рядом, враг кругом , ищу и уничтожай, а там разберется, но если ты не ищешь , если ты чего то сказал то может ты и есть враг. Мысли параноика в действии
Vladimir Sholkov
Из той же книги "Кроме того, безусловными мифами были, конечно, также: ◦ и «грандиозные победы колхозного строя», ◦ и само понятие «коммунистического труда», ◦ и неизменный приоритет советской науки во всем, ◦ и постоянная угроза со стороны мирового империализма, "
Николай Толубаев
"большинство русских не понимают, кто они и где они и что происходит" обычно такие высказывания сопровождаются оговоркой - оценочное суждение. То, что вы в меньшинстве вы сами признаете, но вот то, что вы именно те, кто понимает? Не торопитесь с выводами?
Николай Толубаев
Я сегодня опять думал и нашёл некоторое несоответствие в позиции ВК по поводу русского движения. Владислав говорит, что главное просвещение, с чем я полностью и всецело согласен. Сознание человека это источник всего, оно творит миры. Что у нас внутри, то и проецируется наружу и материализуется. Какие мы такой и мир. Но потом ВК, объясняя положение русского народа, указывает на зиккурат. С помощью зиккурат неизвестные отцы, анунаки, масоны подавляют русский народ. Русские зачарованны, заколдованы зикуратом и зазомбированны с помощью пси технологий. Но если русские зомби, то просвещение бессмысленно. Тут нужен экзарцист или бригада психотерапевтов.
Vladimir Sholkov
тут у меня как бы начало. а может окончание https://t.me/rusyskifii/39
Николай Толубаев
тут у меня как бы начало. а может окончание https://t.me/rusyskifii/39
Николай Толубаев
Вот вся статья https://vk.com/club36931538?w=wall-36931538_82149%2Fall
Vladimir Sholkov
Какая милота! И это пишет человек призывающий собеседников к однополому сексу с теранами? Немногие рискнут с вами объединяться.
Николай Толубаев
"Значит, эта система соответствовала каким-то внутренним кодам русского народа. Значит, большинство русских находится там, где хочет находиться. Положение русского народа это выбор русского народа, сделанный в соответствии со своими внутренними установками." Надо меня в этом разубедить. Иначе как то грустно.
Tubbahvik Бахвалов
Эта оккупация гораздо древнее чем советы. Ей как минимум тысяча лет. Рюрик вроде ещё не оккупант Но вот те кто пришёл под маркой рюрика уже оккуманты. Христианизация руси вот начало оккупации. Трудно противостоять мороку когда тебе с рождения. Голову морочат. Пока разберёшся что к чему пол жизни пройдёт. А вторую половину на тебя смотрят как на идиота спящие соотечественники.
Антон Егоров
Какая то ещё Самойлова. Я вот вообще не знаю и знать ни хочу и внимание даже не обращаю . Нашли о чём думать :((
Александр Верный
Кстати. Есть замечательный и поучительный фильм, 1991 года, об армянской семье. "Мать". В ролях: Клаудия Кардинале и Омар Шариф. Посмотрите.
Константин Пахомов
Все, что говоря люди это как правило - их оценочное суждение. Ну либо передаваемые чужие мысли.
Константин Пахомов
Какая милота! И это пишет человек призывающий собеседников к однополому сексу с теранами? Немногие рискнут с вами объединяться.
Василий Свирлипулькин
А вот тут ты - не угадал. ВАШИ начали первыми.
Роман Котов
...учитывая уровень сложившейся полемики на форуме полагаю что можно было бы его (форум) на время отменить - всегда на пользу "по-дебатировать" самим с собой, сконцентрироваться на собственных мыслях... не рефлексируя на лохов.. Ресурс от этого точно не потеряет.. (в качестве рац. пред. - личное мнение)
Константин Пахомов
Мешает модератор.Кроме того я не претендую на то, что я самый умный. А равно не называю оппонентов сранью и не пропагандирую однополый секс, как всё верные адепты здесь. ПС А может вам сплясать что-нибудь? Вы здесь жюри возглавляете? ПСС И кстати насчет заценить - дебилы здесь даже Лао Дзы умудряются минусов наставить.
Николай Толубаев
так попробуйте создать группу людей, для того, чтобы у вас появились такие деньги, выдвините идею, обсудите ее. а что толку лезть в политику если нет денег, это как минимум?!
Николай Толубаев
В который раз - не повезло вам с народом.
Maxim Egorov
Русский народ в России от этого стал свободнее от этого? Какие-то права у него появились? А русские Украины? Пусть сами выгребают как могут? Для меня все это - символ предательства. Когда одних русских посчитали лучше других.
Алексей
Я к присоединению Крыма отношусь как к обретению Русским народом священной земли. И открытие моста можно считать окончательным присоединением этой земли. Это всё равно нужно было делать. Пока возвращали Крым, жители русского мира несли на себе груз санкций и других трудностей. Теперь есть результат.
Nikita Dobrynin
Кстати. Есть замечательный и поучительный фильм, 1991 года, об армянской семье. "Мать". В ролях: Клаудия Кардинале и Омар Шариф. Посмотрите.
Алексей
Все, что говоря люди это как правило - их оценочное суждение. Ну либо передаваемые чужие мысли.
Николай Толубаев
Плюсую. Аналогично выбешивает. Только Таврия.
Николай Толубаев
нытье
Maxim Egorov
Я к присоединению Крыма отношусь как к обретению Русским народом священной земли. И открытие моста можно считать окончательным присоединением этой земли. Это всё равно нужно было делать. Пока возвращали Крым, жители русского мира несли на себе груз санкций и других трудностей. Теперь есть результат.
Николай Толубаев
Реальная оценка ситуация . Реализм
Николай Толубаев
Ты не прав !! Он не писал про секс. Он просто видимо ешё ребёнок и не знает реальности. Я могу вам рассказать про "своих" Но только тут писать не буду
Maxim Egorov
И жителям Украины никто не мешает понять, что они тоже русские и порадоваться этому событию. Это больше символ присоединения к Русскому эгрегору.
Fiksik Piksel
Согласен. Правельнее Таврия.
Fiksik Piksel
Пожалуйста. Кинопоиск https://www.kinopoisk.ru/film/mat-1991-10282/ Онлайн https://online-kino.top/103185-mat-1991.html Или тут http://filmec.me/7285-mat.html
Константин Пахомов
Я уже стопицот раз писал о себе. Объясните мне, с какой целью вы пытаетесь выяснить мою самоидентификацию? Если я платный ольгинский тролль, что это меняет? Если вы не в состоянии адекватно высказать собственную мысль или аргументированно возразить на чужую, какая вам разница с кем вы дискутируете? С коммунякой, запутинцем, чухом или ордынцем? Всё что я здесь вижу это на 95% украиноподобный срач, и жалобы на непригодность русского народа к устроению собственной жизни.
Николай Толубаев
Какая то ещё Самойлова. Я вот вообще не знаю и знать ни хочу и внимание даже не обращаю . Нашли о чём думать :((
Константин Пахомов
Да не парься, не понимаешь и .... Щас и возмущения удалят, и всё будет ровно.
сажин герман
Я рад, что пиар-ход пошел на пользу русскому миру! Если бы не выборы, местное МВД еще бы долго тормозило строительство. В новостях, кстати, прочитал не "мост готОв", а "мост гОтов" с ударением на первый слог.
Dexter
...учитывая уровень сложившейся полемики на форуме полагаю что можно было бы его (форум) на время отменить - всегда на пользу "по-дебатировать" самим с собой, сконцентрироваться на собственных мыслях... не рефлексируя на лохов.. Ресурс от этого точно не потеряет.. (в качестве рац. пред. - личное мнение)
Константин Пахомов
В который раз - не повезло вам с народом.
DOORWAY MASTER
не прорвет. будут жрать шлифованый горох и бурчать на кухне
Алексей
Присоединение Крыма без освобождения русского народа в глобальном плане ничего не значит. Конкретно русским в Крыму в краткосрочное перспективе стало лучше, не спорю. Можно конечно рассуждать, что на духовном уровне что-то меняется. ВК вон твердит о пробуждении, от Крыма до "Зимней вишни". А на 9-е опять видим безбрежные потоки зомби идущих по указу своих хозяев. Людям даже гибель детей не может открыть глаза.
Алексей
Вы только сейчас обратили внимание, что ВК иногда высказывается по вопросам, в которых не разбирается, и поэтому порой несет откровенную ересь?)
Константин Пахомов
"безбрежные потоки зомби идущих по указу своих хозяев", хорошо сказал! Чувствуется что душой болеете за народ русскый! Золотой ты человек!
Константин Пахомов
Maxim Egorov
Получалось же в эсэсэсэре
Vladimir Sholkov
Призывать собеседника к однополому сексу с тиранами, причем с мертвыми тиранами. Не правда ли , в вашем высказывании две ошибки.
Константин Пахомов
https://youtu.be/yBeQMY-Y2NQ
Константин Пахомов
Я прав.
Vladimir Sholkov
Вопрос, какова реальная цена моста? Покрывает ли мост легитимность? Коррупцию? Дикта...у? Заселение и вымирание р... человека? Братоубийственную войну? Является ли мост неким очищением грехов после чего карма стирается и все начинается заново? Не думаю. Тогда зачем и почему? Возможно это вопрос к созданию очередного мифа, которому должны все подыгрывать чтобы закрепить все те же коды , вверху знают лучше чем внизу, а значит мост это шаг к обожествлению
Алексей
А прав и свобод становится все меньше https://www.rbc.ru/politics/15/05/2018/5afaae449a7947015ff2f7e1 Зато мост есть.
Леонид Стгромов
Поздравляю всех Русских с обретением Крымом постоянной сухопутной связи с Родиной! Событие действительно Историческое! Придет время и название Крым уберем, вернем свои имена нашим землям!
Maxim Egorov
Это эзотерическое событие прежде всего и нужно рассматривать вообще поверх политики и социальных проблем.
aladin aladin
путину сала.
Константин Алланд
Таврида -надо думать
Константин Алланд
Да, мишень , конечно, для терракта.
Константин Алланд
Получалось же в эсэсэсэре
Константин Алланд
Или жизнь вдали от влияния зиккурата(такие места на окраинах)
Legion
неужели он не развалится? тогда нужно посмотреть сколько % реальной стоимости и % попила, соотношение необходимое для гос застроек чтоб прогнозировать если хочется реально строить в эрэфии..
Legion
а мне думается что оболванивание массовое но только потому чтобы попадать в пятипроцентный состав людей нужного склада и влиять именно на них, а через них пойдут волны на остальных...шаманы это объясняют именно так что есть люди от рождения распределяющее духовную энергию среди народа, а просвещение как стратегия, им (просвещением) интересуются так же только определённые люди, которые хотят или нет но оказывают влияние так же, а следовательно и на общий информационный состав народа, вспомните что даже иногда и доли процента того или иного вещества кардинально меняют свойства стали.
Антон Егоров
Дело то не в Самойловой, а в том что ведущий либо врет либо несет бред даже в таких мелочах.
Вит Ла
Таврида -надо думать
Василий Свирлипулькин
Омское метро : https://youtu.be/Kaw_0Sduu-Y Омский аэропорт ! Фёдоровка " : https://youtu.be/jzhK8GUmA64 Крымский мост? Да мне по нему не ездить. А потому - пЫлевать. Да.... На его охрану потребуется много миллиардов ежегодно. Кому - то прибыль неплохая . Рад за них. Они хотят хорошо кушать. С размахом. Пущай . Может хоть помидоры с Крыма нам повезут подешевше ?? С моста хоть шерсти клок для нас - нищебродов. Хотя.... Каатся - с нас последнюю состригут.
Vladislav Shamanov
Наша ниша по идее космос, авиация и ядерная энергетика. в принципе мы можем быть лучшими в этих облостях.
DOORWAY MASTER
https://www.youtube.com/watch?v=QMhy0LrASRw Адепты холодного синтеза. Документальный фильм / The Believers
Maxim Egorov
Как бы сказать, зиккурат не работает только по одной причине. Никто не хочет брать на себя роль "отца народов", точнее все хотят но по настоящему запад платит больше. Для того чтобы он заработал необходимо было бы чтобы кто принял на себя сан сына отца народов, начал усиленно проповедовать про инакомыслие, и считать себя единственным кто понял суть учения, потом сколотив себе банду, начал натравливать людей друг на друга, и ещё принес в жертву этой "религии" множество народа. Религия то кровавая. Попытка П им стать не удачная по причине что он не хочет бросать под нож свое окружение во благо . Поэтому и получается квази последователь.
Vladimir Sholkov
Конечно, когда собеседник только и думает о сексе, неправда ли, достаточно только сказать букву А как собеседник начинает преследовать как параноик эту тему, смаковать и при любом случае вспоминать что кто то написал. Видимо мои слова попали в точку раз вам не удается перейти реку. Но такова сектанская душа,
Николай Толубаев
В Таврии -Тмутаракини очень маленькие зарплаты, плохо с работой, плохой сервис, неустроенность. А "путины" дают кредиты иранам и т.д прощают долги киргизиям и т.д. и собираются строить АЭС в Турции и Египте на деньги РФ -за наш счёт. Если бы все эти деньги вложили в Таврию, то остров Буян стал бы второй Монакой. Не хотеться им вкладывать деньги в русских.
Vladimir Sholkov
Как бы сказать, зиккурат не работает только по одной причине. Никто не хочет брать на себя роль "отца народов", точнее все хотят но по настоящему запад платит больше. Для того чтобы он заработал необходимо было бы чтобы кто принял на себя сан сына отца народов, начал усиленно проповедовать про инакомыслие, и считать себя единственным кто понял суть учения, потом сколотив себе банду, начал натравливать людей друг на друга, и ещё принес в жертву этой "религии" множество народа. Религия то кровавая. Попытка П им стать не удачная по причине что он не хочет бросать под нож свое окружение во благо . Поэтому и получается квази последователь.
Николай Толубаев
я думаю ты ФСБшный
Dexter
...ведущий относится к той редкой породе людей, чьё мнение всегда интересно выслушать. Даже самое необычное.. к тому же понятно, что Самойлову он слушал первый и последний раз.. - высказался мимоходом, для связки речи... Лишний раз убеждаюсь что можно было бы форумному пространству дать возможность уйти, например на отдых на летние каникулы.. - отдохнуть от самих себя.. Любому "организму" нужен отдых - чтобы не склинило.
Nikita Dobrynin
Пожалуйста. Кинопоиск https://www.kinopoisk.ru/film/mat-1991-10282/ Онлайн https://online-kino.top/103185-mat-1991.html Или тут http://filmec.me/7285-mat.html
Vladimir Sholkov
Вот ещё из книги . Советский судили ю оккультизм. Тайны НКВД и КГБ. Рассказывается про учение Мебеса. Все общество делится на две категории: сознательно-волевых людей (членов лож) и импульсивных «профанов». Причем профаны оридия воли сознательного человека. Одни рефлексы усилить а другие подавить с помощью веществ и навязывания условностей, примет, предрассудков , а также музыки.
сажин герман
НЕ по теме ,но информация достойна внимания .https://echo.msk.ru/blog/cur_blog/2202888-echo/ . Анекдот ;Два часа ночи, бар, все закрыто... Из норки высовывается немецкая мышь, оглядывается - кота нет, несется к бару, наливает себе пива, выпивает и летит что есть сил обратно к норке. Через минуту показывается французская мышь, оглядывается - нет кота, тоже несется к бару, наливает себе вина, выпивает и тоже убегает в нору. Мексиканская мышь высовывается - кота нет - текила, норка... Выглядывает русская мышь - нет кота, бежит к бару, наливает рюмку, выпивает, оглядывается - нет кота, наливает вторую, пьет - нет кота, наливает третью, потом четвертую и пятую... после пятой садится, оглядывается - ну нет кота! - разминает мускулы и злобно так бормочет: "Ну мы б..ть подождем...".
Эйнар Счастливый
Плюсую. Аналогично выбешивает. Только Таврия.
Владимир Кутиков
Интересно,какова этимология слова "Таврида"?
Henri Ducard
Отчего такая радость-то? Эти земли не вам принадлежат как бы не хотелось, а тем кто сам себя выбирает на выборах и вероятно судя по всему и будет, устраивая продуманные революции "1991", чтобы народ верил что ну вот на этот раз то все изменится Кроме повышения тарифов в стране и "проездных" сборов в тот же Крым и прочего воровства бюджета, я бонусов от приобретения для населения не заметил, а Конституцией начали подтираться уже не скрывая По цене отдых там стал равен отдыху в той же Доминикане, причем по обстановке и сервису, к сожалению, даже рядом не стоят Единственное чего нет нигде, это крымские горы, уникальная природа... но теперь когда есть автомобильный мост все это засрется не только "отдыхающими", но и автомобильными отходами...
Henri Ducard
Советую Экхарт Толле "Сила момента сейчас". Когда есть внутреннее собственное ощущение духовности, ментальные противоестественные влияния не приживутся. И мамки, и папки, и учителя, и бригады колдунов не нужны будут, на которых люди будут сваливать ответственность за все вокруг
Эйнар Счастливый
Греческое слово. Таурус это бык вроде бы значит. Тур по нашему.)
Dexter
Экзарцист равно как и бригада психотерапевтов сможет сорганизоваться только из рядов просвещенных, никак не иначе.. А по итогу слом зиккурата произведёт эффект покруче чем залп Авроры
Роман Котов
Джексон вообще странный человек был. К тому же болел витилиго и очень не любил жидов;) Поэтому про него слухов много и сплетней.
Роман Котов
Если сравнивать с другими годами, то не такие уж и безбрежные. Я заметил больше людей по парку просто гуляло чем шествовали по главной улице. Всё течет всё изменяется.
Роман Котов
Я так понимаю это уже "ctrl+C, ctrl+V" пошло).
Роман Котов
Да не потянешь ты серьезной полемики...расслабься)).
Вит Ла
Исторические сведения. Таврида, древнее название полуострова Крым. Древнейшая история Тавриды носит чисто легендарный характер. Название полуострова произошло, вероятно, от народа тавров, первым царем которого Геродот называет Тоаса, жившего за 1250 лет до нашей эрыТавр, в греческом мифотворчестве военачальник критского царя Миноса, родом бывший из скифов или племени тавров.
Timon White
Джексон вообще странный человек был. К тому же болел витилиго и очень не любил жидов;) Поэтому про него слухов много и сплетней.
Николай Толубаев
Когда женщины часто выходят за муж за инородцев и очень часто спять с представителями других этносов -это смерть нации. Гордится тут толерантностью не стоит. Толерантность это не способность различать "свой-чужой" или отсутствие реакции на экспансию инородных - вредных объектов. Прослушайте Ольдфишера . Кто то его называют русофобом, но он поднимает хотя и болезные , но правильные и темы "наташи". Прятать голову в песок -это не выход. При анти русской и даже русофобской политике РФ и массовой пропаганде многонационалии, котороя пришла на смену интернационализму, кто вы растет из метиса? Уж никак не русский. Это будет либо этническая химера. безнационал, либо примкнёт к нации не русского родителя.
Олег Леонидович
Поздравление это хорошо . А вот другое мнение. За будущее нашего Рода придется попотеть и не с киркой отстаивать .https://www.youtube.com/watch?v=IH0frZM0tO4
Олег Леонидович
Уважаемые соратники .Посмотрите 10 минут этого ролика .https://www.youtube.com/watch?v=hs53lhaglK4. Этому ГРУшному,Ордынскому проекту более 15 лет Товарищи весьма не простые, информированные профи ,внутренних и внешних связей хоть отбавляй. Финансирование получали от структур И. Сечина ,есть и другие источники.В этом плане у ребят все хорошо. Три года тому назад,о русском проекте будущего говорили с презрительным пренебрежением . И на тебе,как запели ,В октябре 2017 г. приезжали на юбилей к русскому путешественнику, Виталику Сундакову ,заручались поддержкой у родноверов. , Вот вам мастер -класс от иудео-христиан,приверженцев каббалы и плана Соломона. Пошли на перехват пассионарной энергии масс.Кали-юга ушла,.наступило Утро СВАРОГА,эпоха Волка.. Без сомнений впереди гвал и хипеж .
Николай Толубаев
Ну... В своем посте я не ставлю целью поиск причины конкретно этой проблемы или не обсуждаю войну полов. Просто предлагаю рабочую схему: Если где-то говорят про "братский народ", народ-друг, исконных союзников, комплементарность и прочее, то нужно спросить "а как вы относитесь к тому если ваши женщины будут выходить замуж за русских мужчин". Вот прямо в лоб. Ответ "друга" все расставит по местам.
Николай Толубаев
Уважаемый Николай .Самоирония-признак здоровой нации.Ни Я, ни мои товарищи не бухаем. Из песни слов не выкинешь. Не ищите злого умысла, .там где его нет
Олег Леонидович
Уважаемые соратники .Посмотрите 10 минут этого ролика .https://www.youtube.com/watch?v=hs53lhaglK4. Этому ГРУшному,Ордынскому проекту более 15 лет Товарищи весьма не простые, информированные профи ,внутренних и внешних связей хоть отбавляй. Финансирование получали от структур И. Сечина ,есть и другие источники.В этом плане у ребят все хорошо. Три года тому назад,о русском проекте будущего говорили с презрительным пренебрежением . И на тебе,как запели ,В октябре 2017 г. приезжали на юбилей к русскому путешественнику, Виталику Сундакову ,заручались поддержкой у родноверов. , Вот вам мастер -класс от иудео-христиан,приверженцев каббалы и плана Соломона. Пошли на перехват пассионарной энергии масс.Кали-юга ушла,.наступило Утро СВАРОГА,эпоха Волка.. Без сомнений впереди гвал и хипеж .
Вадим Волков
Значит какому то чинуше теньге перепала. Но почемуто руские в киргызию не ломятся строить сёла.
Олег Леонидович
Уважаемый Николай .Самоирония-признак здоровой нации.Ни Я, ни мои товарищи не бухаем. Из песни слов не выкинешь. Не ищите злого умысла, .там где его нет
Роман Котов
Тут отечественные разработчики игру выпустили "Ash of Gods". Походу народ просыпается и начинает понимать что к чему. Или разработчики АРИ слушают).
Maxim Egorov
Не скажи. У него можно почерпнуть кое какую информации. Но очень много воды-пустопорожнего трёпа
Николай Толубаев
Там ни грамма полезной информации. Лучше поберечь себя, т.к. шизофреники могут оказывать плохое влияние на людей. Если будете смотреть таких, то он завяжет психологические узлы у вас в голове, от которых потом будете долго избавляться. У него есть психические способности типа гипноза, но влияние таких людей НЕГАТИВНОЕ.
Николай Толубаев
Но вообще то "тайный иудей" даёт правильные оценки и вполне годные прогнозы. А вот дальше.... Что надо -это то что им надо ,а не нам -не русским. Что делать - это то что им делать, что бы им было хорошо, а не нам русским. Но в этом видио в основном оценки и прогнозы
Maxim Egorov
Там ни грамма полезной информации. Лучше поберечь себя, т.к. шизофреники могут оказывать плохое влияние на людей. Если будете смотреть таких, то он завяжет психологические узлы у вас в голове, от которых потом будете долго избавляться. У него есть психические способности типа гипноза, но влияние таких людей НЕГАТИВНОЕ.
Fiksik Piksel
Значит какому то чинуше теньге перепала. Но почемуто руские в киргызию не ломятся строить сёла.
Николай Толубаев
Похоже на КОБ. У тех предиктр, у этих планировщик . Но проблески разума у него есть: Он осуждает что РФ влезла в Сирию. Намекает что христианство -это чужебесие. Про бесов сметных полк говорит что эмоции людей канализировали в могилы, а надо направить на будущее. Что Крымскую республики создали под евреев и они туда и переселяться. Будет еврейская социалистическая республика. Что гарант не то делает и власти в растерянности .
сажин герман
Ну... В своем посте я не ставлю целью поиск причины конкретно этой проблемы или не обсуждаю войну полов. Просто предлагаю рабочую схему: Если где-то говорят про "братский народ", народ-друг, исконных союзников, комплементарность и прочее, то нужно спросить "а как вы относитесь к тому если ваши женщины будут выходить замуж за русских мужчин". Вот прямо в лоб. Ответ "друга" все расставит по местам.
Maxim Egorov
Этих КОБовцев есть какая то общая одержимость и это очень хорошо видно. Этот товарищ скорее всего умнее чем кажется и просто отрабатывает номер за деньги. https://www.youtube.com/watch?v=Z_RJ3W8trNc
Алексей Курлов
В центре Москвы обнаружен труп члена экспертного совета "Единой России" Юрия Котлера С 2007-го по 2008 год Котлер курировал работу с крупнейшими институциональными и частными клиентами в "Тройке Диалог". С 2008 года он руководил проектом "Единой России" под названием "Кадровый резерв - профессиональная команда страны". 8 мая по решению Арбитражного суда Москвы Котлер был признан банкротом, так как он задолжал около 50 млн рублей ВТБ. https://www.newsru.com/russia/16may2018/kotler.html
Алексей Курлов
Каждому форуму - свои тролли.
Алексей Курлов
А кто такая Самойлова?
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