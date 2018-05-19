Время новых знаний

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19/05/2018 01:51
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Выпуски программы "Русский взгляд" на iTUNES

 

 

Обсуждение
  • Швеция страна победившего феминизма и толерантности.А такое г.. долго не живёт. Природа против.
  • Через пару лет ажиотаж вокруг криптоденег пройдет, а "Тесла" благополучно обанкротится Заработает реактор трансмутации и... Он остановился, глубоко втянул воздух сквозь ноздри. Коротко кивнул головой и уже бойко взошел по ступенькам трибуны. Вытянулся. Бородка его стала торчком. Отодвинул к краю графин с водой. (Во всей зале было слышно, как булькнула вода, - так было тихо.) Высоким голосом, с варварским произношением он сказал - Джентльмены... Я - Гарин... Я принес миру золото...
  • Через пару лет ажиотаж вокруг криптоденег пройдет, а "Тесла" благополучно обанкротится/ Заработает реактор трансмутации и... Он остановился, глубоко втянул воздух сквозь ноздри. Коротко кивнул головой и уже бойко взошел по ступенькам трибуны. Вытянулся. Бородка его стала торчком. Отодвинул к краю графин с водой. (Во всей зале было слышно, как булькнула вода, - так было тихо.) Высоким голосом, с варварским произношением он сказал: - Джентльмены... Я - Гарин... Я принес миру золото.
  • Через пару лет ажиотаж вокруг криптоденег пройдет, а "Тесла" благополучно обанкротится/ Заработает реактор трансмутации и... Он остановился, глубоко втянул воздух сквозь ноздри. Коротко кивнул головой и уже бойко взошел по ступенькам трибуны. Вытянулся. Бородка его стала торчком. Отодвинул к краю графин с водой. (Во всей зале было слышно, как булькнула вода, - так было тихо.) Высоким голосом, с варварским произношением он сказал: - Джентльмены... Я - Гарин... Я принес миру золото.
  • Через пару лет ажиотаж вокруг криптоденег пройдет, а "Тесла" благополучно обанкротится/ Заработает реактор трансмутации и... Он остановился, глубоко втянул воздух сквозь ноздри. Коротко кивнул головой и уже бойко взошел по ступенькам трибуны. Вытянулся. Бородка его стала торчком. Отодвинул к краю графин с водой. (Во всей зале было слышно, как булькнула вода, - так было тихо.) Высоким голосом, с варварским произношением он сказал: - Джентльмены... Я - Гарин... Я принес миру золото.
  • Через пару лет ажиотаж вокруг криптоденег пройдет, а "Тесла" благополучно обанкротится/ Заработает реактор трансмутации и... Он остановился, глубоко втянул воздух сквозь ноздри. Коротко кивнул головой и уже бойко взошел по ступенькам трибуны. Вытянулся. Бородка его стала торчком. Отодвинул к краю графин с водой. (Во всей зале было слышно, как булькнула вода, - так было тихо.) Высоким голосом, с варварским произношением он сказал: - Джентльмены... Я - К*****нов... Я принес миру золото.
  • Ну вот,стали не пропускать комменты.
  • Хорошая, главное чтоб все вышло на отлично.
  • владик, на ворованных бактериях далеко не уедешь...
  • Через пару лет ажиотаж вокруг криптоденег пройдет, а "Тесла" благополучно обанкротится/ Заработает реактор трансмутации и... "Он остановился, глубоко втянул воздух сквозь ноздри. Коротко кивнул головой и уже бойко взошел по ступенькам трибуны. Вытянулся. Бородка его стала торчком. Отодвинул к краю графин с водой. (Во всей зале было слышно, как булькнула вода, - так было тихо.) Высоким голосом, с варварским произношением он сказал: - Джентльмены... Я - (Гарин)Карабанов... Я принес миру золото."
  • https://www.youtube.com/watch?time_continue=28&v=eHKjgCB9jYQ
  • организация нужна...
  • организация нам нужна
  • Зачем обращать внимание на цирк?
  • „имеющий уши слышать да слышит”
  • „имеющий уши слышать да слышит”
  • „имеющий уши слышать да слышит”
  • Кто-нибудь в курсе почему женой принца Гарри стала Меган Маркл, полунегритянка ОО!!! У этой Меган мама - негр. А папа вообще отбитый латинос. Не думаю что в королевской семье что-то происходит случайно или самотёком. Там дураков нет и выбор, очевидно, сделан сознательно. Зачем им черная кровь? Усиливают вырождающуюся слабую королевскую кровь? Ведь ребенок Гарри уже никогда чисто белым как он сам не будет. И этот отпечаток пойдет по всем его будущим пра пра пра правнукам и так до бесконечности. Усиливают гены? Толи дело Вильям и Кейт! Оба светлокожие, глаза ясные! Дети чудо у них. А у Гарри что теперь за судьба? Жена негр, тёща - негр. Тесть - латинос. И дети его будут кучерявыми и черненькими наполовину в лучшем случае. Эхх беда беда.. Кто ж его такое сделать со своим потомством будущим заставил.. Жаль парня.. Не сам он это придумал 100 пудов.
  • Нужно научится правильно читать знаки, и если они нам благоволят, то в свою очередь мысленно направить энергию этим силам. Далеко не секрет, что высший мир не однороден, там не все так просто, там тоже присутствуют разные сферы влияния. Одна из них уже сто лет курирует Россию. Поэтому у кремлевских все так хорошо, и им прет в делах. Но там также присутствует группа союзных нам сил, которая соответствует нашим чаяниям. Долгое время они были в аутсайде, но сейчас собрались и проводят решительные меры. И не поднявшийся флаг был их саботажем. Нужно оказать им внимание и поддержку, поблагодарить их, послать им сил для их задач, проведите свой обряд от души. Даже простой свечи уже будет достаточно, Огонь выступает как окно для общения в более энергоемкое пространство. Поэтому в ритуалах используют свечи или костер. Этим силам нужен знак от нас , что мы тут еще живы, что еще есть кого спасать) В ином случае вы ничего не теряете.
  • При " правильных экономических отношениях" даже даровая энергия приводит к хаосу и краху...?! https://youtu.be/W2HLopUKfUU?list=PL7QyrfHCeCfFUSWWLxf8FAuu6nv_R42NN
  • Не надо взаимопомощь и взаимоподдержка называть социализмом. Касса взаимопомощи это не социализи. Социализм это азиатский способ производства, Это когда все рабы
  • Значит вы согласны жить при шведской модели ? Ведь там не социализм . А то здесь говноявленные господа - против почему - то.
  • Ещё немного поживут при социализме и там будут афрошведы.
  • Да какие два года...шесть лет стабилизец продлится ещё, как минимум "Где великие мудрецы имеют власть, подданные не замечают их существования. Где властвуют невеликие мудрецы, народ бывает привязан к ним и хвалит их. Где властвуют еще меньшие мудрецы, народ боится их, а там, где еще меньшие, народ их презирает". сказано давно, а так точно...про кремлёвских мудрецов
  • Как вы думаете, кто выиграет : то кто ставит свечку или тот кто строит мост?
  • Да какие два года...шесть лет стабилизец продлится ещё, как минимум "Где великие мудрецы имеют власть, подданные не замечают их существования. Где властвуют невеликие мудрецы, народ бывает привязан к ним и хвалит их. Где властвуют еще меньшие мудрецы, народ боится их, а там, где еще меньшие, народ их презирает". сказано давно, а так точно...про кремлёвских мудрецов
  • Сказала старушка выходя навстречу КАМАЗу (Или это раньше Анна Каренина сказала?)
  • Сегодня женится принц Гарри. Про него уже не скажут "ЗЯТЬ НЕХ..Й ВЗЯТЬ!" По мимо мировых каналов даже сам YouTube будет вести онлайн трансляцию. У них там интересно, будет тамада и пошлые конкурсы? Он вроде такой парень весёлый, любит оттянутся как следует.
  • "Подчиненный перед лицом начальствующим должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство." В 1708 г. Пётр I издал указ о «лихом и придурковатом» виде подчиненного
  • Значит вы согласны жить при шведской модели ? Ведь там не социализм . А то здесь говноявленные господа - против почему - то.
  • Только мужья до сих пор считают , что командуют парадом .
  • Аудио-файл. http://ari-radio.podfm.ru/my/1130/file/
  • Tesla Motors готовит заявку на банкротство...
  • Китайский софизм, извращённая мудрость.
  • Сказала старушка выходя навстречу КАМАЗу (Или это раньше Анна Каренина сказала?)
  • Благодарю!
  • это как производство 50-ть лет назад полупроводников... х.з.
  • Кстати, украинская фирма GSC анонсировала возобновление работ по проекту Сталкер-2! Это хорошая новость.
  • Именно в Швеции самая высокая доля мигрантов - более 25%.
  • Кстати, сможете ли Вы назвать хоть один шведский товар, купленный за последние 10 лет? Я вот не смог. Норвежские, финские, датские есть, шведских нет. Вся ИКЕА делается за пределами Швеции. Есть, конечно, машины Volvo, но их доля на нашем рынке менее 0,1%, да и это уже давно китайско-шведский бренд.
  • Husqvarna например, так же много стротельного материала
  • завязывайте по-карабановски называть пару-тройку примеров "массой". пустобрехство и краснобайство какое-то
  • Владислав в одной из передач говорил, что при некоторых обстоятельствах и поляки могут заявлять о том, что они русские. До поляков пока не дошло, но литовец вполне признался. Хотя может на самом деле русский с именем и фамилией переделанной под литовские стандарты. С 2:10 https://www.youtube.com/watch?v=BYJjIQZwG3c
  • ты ругаешься с ошибками
  • Максим, это ты зря, игр много хороших. Но если нужен прям эпос, то есть "Ведьмак", имеющий общевропейские корни.
  • Я бы так не сказал по углеводородной теме,что товарищи передумали ломать схему,там так не поступают у дядечек аналитической достоверной информации предостаточно и про социум они знают поболее чем президенты, время не пришло для перемен. Разговоры по поводу альтернативной энергетики пошли с их попустительства и для решения их же тактических задач,если надо они прятать и замалчивать умеют, а здесь дали поболтать и не более. Я думаю только после глобальной перестройки общества пойдут новые технологии и даже не мечтайте о дешевой и доступной энергии, этого не будет в обозримом будущем.
  • Зачем же на встречу лбом , можно и подмаслить дорогу
  • Интересно, кто нибудь верит: 1.Что боевики из западных(христианских) стран хотели хотели взорвать христианскую церковь на Кавказе? 2. Что Кадыров любит христиан и готов их защищать? Видимо под христиан намекают на русских. Вряд ли в Чечне есть арабские или малайзийские христианские церкви. Неужели люди поверят , что чеченец воспылал любовью к русским? Делают из Кадырова нового отца народов? Есть же люди которые боготворят русобойцу Джугашвили, а уж вздыхателей по совку пруд пруди. Вот вам и новый сталин
  • Пока таким способом товарищи пытаются усидеть на троне, запад готовится перейти в новый мир. В один прекрасный день выяснится, что нефть никому не нужна, в космос спокойно летают без эрэфии, даже новый шёлковый путь проложен в обход.
  • Нет, я говорю, что не вижу ничего в том что написано хоть намёка на социализм.
  • По мне выглядит все так . Есть некие силы которые питаются углеводородами, пока они питаются они создают для себя инфраструктуру, т.е. почву. Они взращивают культурные растения которые могут расти лишь под парником. Они лелеят свои детища, а тех кто мешает их возделыванию почвы как сорняков уничтожают. Появление альтернативной энергии по мне должен был спровоцировать рост нац...тов. Точнее альтернативная энергетика это ведь путь к обретению самостоятельности, а кто будет поддерживать самостоятельность и за счёт чего, нужны те кого выкинули на свалку вместе с сорняками. Поэтому единственный способ распространения альт энергетики это подаро...ая энергия, типа черного рынка, на котором предлагают из под палы добывать энергию
  • ага. и своего первого русского он защитил в 16 лет
  • ты ругаешься с ошибками
  • завязывайте по-карабановски называть пару-тройку примеров "массой". пустобрехство и краснобайство какое-то
  • Да. Там плохо! Там халявы для населения много. Это возмутительно! В РФ есть халява - природные ресурсы но.... Говноявленные господа вероятно захочут эти ресурсы прикарманить. А нам предложат конкурировать с китайцами в изготовлении табуреток.
  • Тогда по всем пешеходам пройдет
  • Пока русские НЕ будут жить, на их горбу будут жить все остальные.
  • ))) нана-деньги в нана-банках...
  • Когда в России будет русское государство, то Кавказ будет жить отдельно в своём государстве и без русских денег.
  • Пока русские НЕ будут жить, на их горбу будут жить все остальные.
  • Хи-ХИ
  • Максим, это ты зря, игр много хороших. Но если нужен прям эпос, то есть "Ведьмак", имеющий общевропейские корни.
  • ну вот вы привели "доказательства" ))) а Саныч (человек умный и умеющий излагать свои мысли) ну как ввернёт эту свою "массу" - я аж кушать не могу прям! ибо никаких подтверждений никогда не звучит. смахивает на гопниковское "Да я те ващще отвечаю!" ))
  • Пусть хоть миллионы зарабатывают, лишь бы за забором. И в Россию только по визам.
  • Пусть хоть миллионы зарабатывают, лишь бы за забором. И в Россию только по визам.
  • Ну да. А пока россиянцы поддерживают эту власть, власть балует кавказцев, последние думают что они боги (как грузины при совке) и развращаются. За это россиянцам положено кармическое воздаяние, в том числе и от кавказцев.
  • Пионер всем ребятам пример!
  • Ха-ха. Как раз ВК говорил что именно в скандинавских странах построен ярко выраженный капиталистическо-демократический строй.
  • Я в смысле наполнения. Да куча технически хороших игр, но они ни про что. Монстры и разные существа вообще никак не трогают, образы пустые. Нужен мир с историей на подобие варкрафта, только с нашими персонажами. Горыныч, гамаюн, русалки и остальные. Было бы очень круто сделать мобу с такими персонажами.
  • http://ari-radio.podfm.ru/my/1130/ Мысль Миром Правит.
  • Не надо взаимопомощь и взаимоподдержка называть социализмом. Касса взаимопомощи это не социализи. Социализм это азиатский способ производства, Это когда все рабы
  • Ну так убейся об стену! Ты же самый совковый совок.
  • По мне, просто произошло временное стечение обстоятельств. Время подточило , а молодой поросли не дало. То что 117 лет может указывать на то, что не нашлось конкурента сильного на престол. Это как если расти дерево деликатное , а остальную поросль уничтожать чтобы это дерево росло и росло. В конечном итоге дерево все одно загнётся , но сорта превышающего по качествам этого сорта не найдется.
  • А я и не с тем спорю, что такая игра бы помешала - наоборот, при хорошее реализации очень интересно было бы, я не согласился с тем, что игр много и они ни о чем. "Battlefield" о первой мировой; "FarCry" - начиная с четвертого; "Биошок" - все части; "Сталкер" и "Метро"; "Мафия"; "Fallout"; "Wolfenstein" - последние три. Ну и т.д.
  • Расиянец это злобное забитое существо без национального стержня. Когда он видит кого то слабее себя, то начинает реализовывать свои комплексы. Кто в России слабее расиянца?? Расиянец боится абсолютно всех и вся, даже маленьких узбеков)) И тут ему правительство наконец то нашло на кого можно тявкать, это оказались украинцы.
  • Расиянец это злобное забитое существо без национального стержня. Когда он видит кого то слабее себя, то начинает реализовывать свои комплексы. Кто в России слабее расиянца?? Расиянец боится абсолютно всех и вся, даже маленьких узбеков)) И тут ему правительство наконец то нашло на кого можно тявкать, это оказались украинцы.
  • Выпей йаду. Полегчает.
  • Пока русские рабы, Кавказ будет жить.
  • Ставропольский музей представил уникальное скифское изваяние - http://stavgorod.ru/content/novosti/kultura/stavropolskiy-muzey-predstavil-unikalnoe-skifskoe-izvayanie~93870
  • Это все хорошо, но лучше б золотишко вернули из Голландии)))
  • ну вот вы привели "доказательства" ))) а Саныч (человек умный и умеющий излагать свои мысли) ну как ввернёт эту свою "массу" - я аж кушать не могу прям! ибо никаких подтверждений никогда не звучит. смахивает на гопниковское "Да я те ващще отвечаю!" ))
  • Таки вы тоже - за СОЛИДАРНОЕ общество ?! Спасибо за поддержку! А то здешние меня совсем заминусили, панимашь...
  • Там халява расцветает пышным цветом. Но АРИ против халявы?! Значит - против капитализма ? АРИ совсем меня запутало! Так где же построено общество с " правильными экономическими отношениями " ? В котором даровая энергия не приведёт к потрясениям и хаосу.
  • Интересно, кто нибудь верит: 1.Что боевики из западных(христианских) стран хотели хотели взорвать христианскую церковь на Кавказе? 2. Что Кадыров любит христиан и готов их защищать? Видимо под христиан намекают на русских. Вряд ли в Чечне есть арабские или малайзийские христианские церкви. Неужели люди поверят , что чеченец воспылал любовью к русским? Делают из Кадырова нового отца народов? Есть же люди которые боготворят русобойцу Джугашвили, а уж вздыхателей по совку пруд пруди. Вот вам и новый сталин
  • В Швеции население нищее или нет ? Там социализм или капитализм? Даровая энергия ввергнет это государство в хаос и депрессию? А СССР с даровой энергетикой - выжил бы ? А США ? Разложите по полочкам пжалста... Если нас будут кормить РОБОТЫ и мы станем заниматься творчеством и спортом... Это будет считаться ХАЛЯВОЙ ? Или мы должны работать кайлом и лопатой , добывая пропитание себе и своим родителям ?
  • Если бы что-то подобное случилось на Украине, вой от россиянских патриотов был до небес. Конечно, понятно, это не исключительный случай. Но это не значит что к этому надо относятся нормально, как к чему-то обыденному - это наглядный пример разложения общества на всех уровнях. Про ту же "Зимнюю вишню" уже почти забыли. Интересно, по поводу данного случая выскажется кто-нибудь из борцунов за "русский мир" вроде Стрелкова? Вон, про убийство Драчева сподобились написать только через несколько дней, когда вопросы начали задавать.
  • http://ari-radio.podfm.ru/my/1130/ Мысль Миром Правит.
  • меня вот что всегда удивляет: надочтобы видео посмотрело как можно больше людей. И? и что? что будет дальше? ну посмотрели видео, ну и дальше что? и еще: самое лучшее место для употребления алкоголя у себя дома. а еще лучше его не употреблять.
  • Таки Вы видели Husqvarna с надписью Made in Sweden? У меня есть типа шведская газонокосилка Gardena, только сделана она не в Швеции. И Electrolux, и Gislaved, и много чего ещё из шведского сделано где угодно, только не в Швеции. Потому что в Швеции из-за их гребаного социализма делать ничего невозможно.
  • А чего... Жена с подругой ходят в гости друг к другу. Никаких кафе. В последний раз я притаранил им штук 15 мороженого на выбор. До сих пор с насморком маются.
  • Оккупанты никогда не позволят населению на подконтрольной территории создать какую-то "народную партию". Рабы не могут в принципе контролировать хозяев.
  • Благодарю!
  • Ну так убейся об стену! Ты же самый совковый совок.
  • Выпей йаду. Полегчает.
  • Пионер всем ребятам пример!
  • Как в Китае?
  • https://youtu.be/dCDMGu-xi30
  • "Но там также присутствует группа союзных нам сил, которая соответствует нашим чаяниям." - Путин?
  • Самое сильное чувство — разочарование. Не обида, не ревность и даже не ненависть… после них остается хоть что-то в душе, после разочарования — пустота. Эрих Мария Ремарк
  • Кстати она еврейка.
  • https://vk.com/wall-87010855_295499
  • Чеченцы - любовь - Сталин?) - это парадокс)))
  • https://youtu.be/7RteQJ3i_ig
  • Нет. Типичная славянка южного типажа.
  • Оккупанты никогда не позволят населению на подконтрольной территории создать какую-то "народную партию". Рабы не могут в принципе контролировать хозяев.
  • Такая мощная цивилизация сожрала сама себя...! Удивительно! А нынешняя недоцивилизация созданных иномирными генными инженерами из предков земных мохнатых абизьян... Нынешняя недоцивилизация гребущих под себя - уже совсем скоро сама себя удавит. " Правильные экономические отношения " - каждый жрёт столько - сколько сможет отжать у соседа.
  • Кафе в лесу ? С подругой ? Среди пьяных подростков решили посидеть ?? А муж знал ? Тут в магазин отпустить опасаешься.... Инструктируешь . Бойся того и того тоже - бойся. Никому не верь. На крики и просьбы зайти за забор чтоб помочь типа ребёнку - предлагай вызвать помощь по телефону... И т. п.
  • Мы есть то, о чем целыми днями думаем. Поэтому и стараются овладевать и манипулировать умами "людишек" темнейшие мира сего. К своим 60 летам невольно сделал вывод о том , что замышлишъ , то со временем и воплотится(материалезуется). https://cont.ws/@infobazasm/950684
  • А чего... Жена с подругой ходят в гости друг к другу. Никаких кафе. В последний раз я притаранил им штук 15 мороженого на выбор. До сих пор с насморком маются.
  • Клинтон заявила, что тоже принесла шляпу — русскую шапку-ушанку. «Если вы не можете победить их, то присоединитесь к ним», — сказала политик и продемонстрировала студентам головной убор.( говорящая голова озвучивает чъюто мысль.?) https://lenta.ru/news/2018/05/21/klinton/ https://www.youtube.com/watch?v=MeN9IxxFW6Q „имеющий уши слышать да слышит”
  • Ученые выявили связь особенностей мозга с уровнем доходов https://ria.ru/science/20180521/1520968939.html
  • Если бы что-то подобное случилось на Украине, вой от россиянских патриотов был до небес. Конечно, понятно, это не исключительный случай. Но это не значит что к этому надо относятся нормально, как к чему-то обыденному - это наглядный пример разложения общества на всех уровнях. Про ту же "Зимнюю вишню" уже почти забыли. Интересно, по поводу данного случая выскажется кто-нибудь из борцунов за "русский мир" вроде Стрелкова? Вон, про убийство Драчева сподобились написать только через несколько дней, когда вопросы начали задавать.
  • И?
  • Допустим в одном из множества идёт такое же мзда,грабеж, произвол. И там появляется некто кто каким то способом все ликвидирует. Но мзда и произвол завязаны на органах, поэтому туда направляются все силы чтобы вершить правосудие а именно ликвидировать то что уничтожило мзду и произвол. Если ничего не получилось и все молчат значит. Поселок как бельмо на всем государстве выделяется. А там где все хорошо начинают интересоваться обычные как же так живут, как поселится и т.д. но фишка в том что места все уже запланированы и туда поселится уже просто так нельзя. И начинается борьба уже системная. Как же так ? И все поселения начинают борьбу с бельмом. Итог . Только когда все являются соучастниками. Вольно или невольно. Им необходимо лишь сыграть роль для тех кто создает конкуренцию.
  • Насчет "сама себя" есть сомнения.
  • Бедные, бедные, ни в чем не виновные украинцы! Они так страдают. А готов расиянцы тоже боятся?
  • Зачем обращать внимание на цирк?
  • Готов, панков и байкеров, от всех трясутся. https://www.youtube.com/watch?v=7vC-hK_HjHs
  • Нужно добавить хороших новостей на форум: В Синбирске, по кличке ульяновск , площадь ленина переименовали в "Соборную" (свидетели кургинана на говно изошлись) Вексельберг тайно получил 550 млрд. рублей бюджетных средств https://zen.yandex.ru/media/kremlin/spasti-oligarha-7-maia-vekselberg-taino-poluchil-550-mlrd-rublei-biudjetnyh-sredstv-5aff1c47bce67eb9a3064dbf
  • Неожиданно как-то, ибо перед этим даже не думалось ни о чём таком, но приснилась в субботу мне бабушка Ванга, отчётливо так, но как вы знаете, проснувшись трудно вспомнить подробности сна, однако совершенно точно помню поразивший даже во сне меня её ответ "искусственный интеллект", вроде бы относилось ко всем людям, но допускаю, что могло быть обращено и ко мне, а затем, видимо на моё удивление, добавила "да, роботы..." Впечатлило, скажу я вам, не знал правда, кому и поведать, в итоге вы первые
  • полностью с вами согласен, мысли материальны и в этом есть также отрицательный момент - не стоит думать о плохом, о болезнях например. Наверняка помните, как говорили "не читай журнал "Здоровье", а то заболеешь"
  • самый простой пример самопоедания - экология. Сначала человек подчинялся Природе матушке, потом жил в гармонии с ней, а потом вдруг: "не ждать милости у Природы, наша задача - взять её", вдруг решили побеждать матушку Природу, а по сути пожирать пространство для жизни вокруг себя. Из всех проблем, с которыми мы сейчас сталкиваемся или живём с ними, убийство Природы - самая острая и главнейшая из всех. Это натуральный суицид человека, который больше смахивает на паразита, пожирающего организм хозяина и погибающий вместе с ним. Ни финансовые, ни военные, ни политические, никакие другие кризисы тут и рядом не стояли. И здесь одной из причин является глобализация, навязанная человечеству, в русле которой также действует и власть в РФ. Она не собирается отказываться от глобального "сотрудничества", даже несмотря на противостояние с Западом...
  • конечно, особенно с учётом того, что народного единения не допускалось в России практически со времён христианизации
  • https://youtu.be/OO7iGq29k5c
  • Надеюсь, что скоро и на территории Р пройдёт ленинопад. https://www.youtube.com/watch?v=jrH8OBG4bcs