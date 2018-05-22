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Загогулины мировых событий
Загогулины мировых событий
22/05/2018 02:49
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Обсуждение
Василий Свирлипулькин
А особенно ничтожны враги русских пишущие на русском . Написал бы ты по аглицки , или хотя бы на своёй искусственной мове, не так было бы за тебя стыдно. Хотя тоже стыдоба - оторваться от Российской титьки до сих пор не можете. Лезете гадить на русские сайты. Идите к своим... К пшекам. "Нетерпилы" бл... А ещё пионером наверняка был.... Всем ребятам пример ? Стыдно дарагой !
Алекс Алекс
Негритята кучерявенькие и будут. Ничего хорошего. Попортит Гарри весь свой род на все поколения. Черная кровь если где-то проскочит, то все поколения будут чумазенькими и несветлокожими. Беда беда. Только зачем такую подляну для Гарри Семья уготовила? Хороший вопрос, врядли он сам себе такую подставу придумал.
сажин герман
Не вполне согласен. У Меган папа - еврей, мама - афрокубинка. Как по мне, в смешанных браках дети - в папашу. Пока не сказали, что Меган - мулатка, я думал, что она белая, просто темненькая. Много детей западные женщины не рожают. К тому же их квартильонов до короны не допустят
Константин Пахомов
Где-то я слышал что первым декретом был НЕ декрет о мире и о земле, а о гомосеках. Но я не настаиваю).
Константин Пахомов
Пассионариев.
Константин Пахомов
предателей и воров. Не ровня чинайцам.у которых айкью повыше тутошних., олухов в крембляндии..
Fiksik Piksel
Короче на вестиэфэм,минут 10 назад , соловейка скомуниздил высказывание ВК о не признании територии"у" как не легетимной.
Maxim Egorov
Только там русским перепадают крошки упавшие со стола хозяев.
Роман Котов
Короче. Есть видео прям в тему. В чем отличие пост-коммунистического нынешнего общества от нормального демократического. Тут шарий-идиот катит бочку на неподготовленный Киев. Дескать цены подняли. Но это блин нормально в советско-постсоветском пространстве. Порошенко и прочая правящая верхушка скупила весь киев, все хаты и потом за взятки договорилась с этим международным футбольным клубом чтоб у них проводить чемпионат. И все довольны - все наварются...ну кроме простых людей конечно. Так в том то и дело что в этой системе человек нахрен не нужен!!! Сдохнет он от голода и слава тебе господи! Чисто советский подход. И это блин логично. Ну зачем верхушке заботится о гражданах? Зачем? Ответьте сами себе на этот вопрос и весь коммунизьм со всякими недо-троллями тут из вас сразу и выветриться)). https://youtu.be/nXpW28516DA
Роман Котов
Короче пример честной и бескорыстной демократии в западной европе является чемпионат мира по футболу в киеве. постсовковые олигархи скупив всю недвижимость в киеве надавали взяток европейцам-чиновникам-футболистам и те согласились проводить в киеве чемпионат. так что коррупция порождает коррупцию)).
Александр Павельев
От русских терпил или от " русских терпил " ? Бомбануло - обрадовало или оскорбило ? Надо яснее выражать мысли.
Василий Свирлипулькин
У Соловьёва истерика. В связи с убийством многодетной матери. ОНИ поняли, что ИХ ТОЖЕ будут резать. Припекло ублюдков. А бежать особо и некуда. Везде вилы. Поняли, что никакие полицаи прочие охранники их не защитят. Только разве что - ограбят и убьют раньше чем народ до них доберётся. Процесс идёт. Будем посмотреть. Оружие надо... Но только чтоб не под колпаком полицаев. Иначе отнимут в случае чего. Отнимут и сами исчезнут. А мы останемся безоружными.
Роман Котов
Значит и он фулюганил.
Василий Свирлипулькин
Наши двоечники - фулюганы никого в классе не спустили до своего уровня. Всех их после школы УБИЛИ. Кого раньше... Кого позже. Только и всего.
Василий Свирлипулькин
Точно знаю, что хотите вы, фанатики красной веры - надеть кожанку и стрелять в затылок. Никто из вас не представляет себя в виде зэка, строящего канал, или работяги, за гроши вкалывающего на заводе. Вы, говорящие якобы от имени народа, становитесь либо функционерами, жрущими из партийной кормушки, либо палачами и вертухаями. Видели уже. От Кореи до Венесуэлы.
Василий Свирлипулькин
От русских терпил или от " русских терпил " ? Бомбануло - обрадовало или оскорбило ? Надо яснее выражать мысли.
Smailey Face
Таки ведь - и терпит народ. А его обзывают " терпилами ". А народ просто ждёт момента. А если будет не по его... То тут уж извиняйте. А оружие нужно только и всего лишь - для самообороны от " тожерассиян ". Когда хаос начнёт развиваться. А уже дальше - видно будет.
Smailey Face
буквально недавно, в одном из выпусков АРИ Владислав приводил, в качестве примера показательной порки западом "наших" олигархов, Абрамовича, мол не посмотрят, что клуб футбольный прикупил, что бабло вложил, а возьмут и накажут. И вот пожалуйста, Абрамовича даже не пускают на этот ублюдочный остров, заставляют его, бедолагу, отчитаться - как заработал денежки, не украл ли... Занавес )
Роман Котов
Хорошая передача. Новостей правда маловато обсуждаем'с.
Василий Свирлипулькин
Значит и он фулюганил.
Василий Свирлипулькин
ну сам подумай, что лучше: потерпеть сколько-то, но жить, либо "вилами и топорами" пойти крушить, Россию опять кровью умыть, миллионов несколько погубить, да с неясными итогами? Для меня тут даже вопроса не стоит, я только тебе такой предлагаю. Оружие да, нужно. Но и тут кроется засада - у нас же как, если что-то делается, то как бы для всех скопом, включая "тожероссиян", а там, как ты понимаешь, ребята только того и ждут, они и с травматов палят во все стороны. У меня есть и травмат и сайга и вертикалка, лежат себе годами, только изредка смажу, на охоту никогда не ходил, палить нет никакого желания, иногда думается, нахрена они мне, но уже жаль затраченных сил и денег. Только на селе у нас бродят толпы "выписывшихся", там и после убийств и прочих непотребностей людишки, голодные, злые, вот разве что от них смысл есть. Кстати, выпускают их странно, вот человек убил, получил срок, а потом глядь, годика через два уже шагает по улице на свою малину, будто и не сидел..
Smailey Face
ну сам подумай, что лучше: потерпеть сколько-то, но жить, либо "вилами и топорами" пойти крушить, Россию опять кровью умыть, миллионов несколько погубить, да с неясными итогами? Для меня тут даже вопроса не стоит, я только тебе такой предлагаю. Оружие да, нужно. Но и тут кроется засада - у нас же как, если что-то делается, то как бы для всех скопом, включая "тожероссиян", а там, как ты понимаешь, ребята только того и ждут, они и с травматов палят во все стороны. У меня есть и травмат и сайга и вертикалка, лежат себе годами, только изредка смажу, на охоту никогда не ходил, палить нет никакого желания, иногда думается, нахрена они мне, но уже жаль затраченных сил и денег. Только на селе у нас бродят толпы "выписывшихся", там и после убийств и прочих непотребностей людишки, голодные, злые, вот разве что от них смысл есть. Кстати, выпускают их странно, вот человек убил, получил срок, а потом глядь, годика через два уже шагает по улице на свою малину, будто и не сидел..
Vladislav Shamanov
Плотники-бетонщики тоже отличный повод создать новый этнос - мы не русские, мы плотники-бетонщики. Если голова вава то и шашка не поможет.
Сергей Степанов
Ходят слухи што листьева убили за материал про сионистов
Сергей Степанов
Ходят слухи што листьева убили за материал про сионистов
aladin aladin
постоянно по кабельному тв крутят фильмы мрака. в основном американского производства. кто их снимает в таком количестве, чей заказ? то какие то вампиры, то полицейщина и уголовщина, кровь льется рекой. но во всех этих фильмах обязательно в главной роли сильный благородный нигер, к которому прилагается белая подстилка. а белые представляют сторону злодеев и нежити. тоже чей то заказ на программирование. за передачу 5+, все ясно и по делу.
Алекс Алекс
Какого нахрен момента ждет русский народ??? Где этот момент? Сколько наблюдаю за этой властью, всё больше убеждаюсь что это всерьез и надолго. В их руках деньги, сми, армия, мусора и т.д. и т.п. Мне кажется попали мы всерьез и очень надолго. Не вижу я света в конце тоннеля..
Люсьена Чуйко
Вообще не имеет значения с кем человек живёт, чем интересуется. Имеет значения, что он делает для своего народа. Например Пушкин не был истинным арийцем. И Европу позволяют заселять не метисы и не иноземцы, а деградированные белые.
Vladislav Shamanov
Ага, негритят кучерявеньких наклепают, они потом всему Виндзору дадут просраться :)))
Maxim Egorov
По поводу свой-чужой: "Славянство" как субкультура уже полностью себя исчерпала. Теперь наступает развилка. Русские пассионарии будут кучковаться, либо по пути разрушения, либо пути созидания. Я пока не вижу эволюционного пути развития ситуации и никто этого не видит.
Maxim Egorov
Некоторым казалось, что идёт пробуждения народа, но в реале это просто была очередная субкультура. В конце 80-х появились неформальные тусовки, а в конце нулевых всё умерло. Так вот "славянство" это очередная неформальная тусовка, которая себя исчерпала на данный момент. В условиях настоящего кризиса возникнет радикальное движение для того, чтобы жёстко разобраться с рабовладельцами.
Алекс Алекс
Тогда и Вороны покинут Тауэр
Николай Толубаев
Вася зачем тебе Джугашвили?? Мне кажется ты просто чего то недопонимаешь и навешиваешь на АРИйцев всякие ярлыки . Ты видимо путаешь социальное с социалистическим . Я думаю тут нет людей которые бы хотели построить асоциальное государство. Многое хотят национальное -" социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека".
Serge Rakitin
Кстати. Рейган начинал работать спасателем на пляже. Там кто-то из киношников обратил на него внимание за, как теперь говорят, няшную внешность и спортивную фигуру. С пляжа попал в актеры, затем - в президенты.
Maxim Egorov
Откуда у вас про Пушкина данные? Типа ну это же все знают?
Алекс Алекс
Решение принимала не семья, и белая раса слабеет не сама по себе. Решения принимаются на более высоком уровне.
Игорь Сметин
Непонятно, возможно, чтобы через толерантность загонять в рамки.Уже есть версии о провокациях на чемпионате мира 18, как раз против негров. Еще есть информация, что Принцесса София Шарлотта родилась в немецкой Королевской семье Мекленбург-Strelitz, и была прямым потомком Маргариты де Кастро Спортугальского королевского рода Маргариты де Кастро Соузой, которая была африканским ответвлением семьи. Родила 15 детей. Еще 18 апреля у королевы умер последний корги, означающим конец эпохи. Собака нередко используется как ментальный символ Ориона.
Константин Пахомов
Диану убили даже за вероятность, что она может родить от Аль Фаеда. А теперь королева этих полномочий уже не имеет. И Гарри женится на дворняжке, которую ему одобрило управление уровнем выше монархии.
Константин Пахомов
Откуда у вас про Пушкина данные? Типа ну это же все знают?
Алексей
Точно знаю, что хотите вы, фанатики красной веры - надеть кожанку и стрелять в затылок. Никто из вас не представляет себя в виде зэка, строящего канал, или работяги, за гроши вкалывающего на заводе. Вы, говорящие якобы от имени народа, становитесь либо функционерами, жрущими из партийной кормушки, либо палачами и вертухаями. Видели уже. От Кореи до Венесуэлы.
Vladislav Shamanov
Вот такое ощущение что сидит где-то в Африке злой колдун и его цель извести белую рассу. Белые негры типа Ротшильдов ему помогают. А расса в мороке.
Валерий Иркитов
тоже ролик с этого канала, ролик конечно очень спорный, со многим не согласен, но интересно: https://www.youtube.com/watch?v=f-sRE384Pr8
Maxim Egorov
Понятно. Это же все знают. Из негров Солнце наше... Фотографий и прижизненных портретов немае, но все помнят! Глаза серые, но внешность библейская. Продолжайте лутче расеянцев клеймить позором. Вы так много делаете для своего народа. Спасибо вам! А как ваш народ называется кстати?
сажин герман
По Блаватской - черные и жёлтые родом из Лемурии, однако некоторые из них также жили в Атлантиде.
Роман Котов
Кстати а почему потомки ограбленных не спросят с потомков тех, кто их ограбил. Например Герман Стерлигов. Ведь он же при помощи дедушки организовал биржу, где за бесценок распродали богатства страны и море людей осталось без средств к существованию. Почему эти люди не придут к герману и не спросят с него денег например?
Юрий Рыков
ну думаю, что через сотню лет кучерявость королевской семьи будут называть не иначе как блядством...
Алексей
Где вы такое дерьмо находите?(( Смотрю американские фильмы и сериалы. Понятно, нормальных правых идей там не найти. И толерастия присутствует. Но не скажу, что как-то агрессивно. Положительных белых героев вроде пока хватает. Может мне просто везет)
Алексей Пожарсский
Ну как не переживать...
Валерий Иркитов
и вот https://www.youtube.com/watch?v=RTOmllBD21g
Константин Пахомов
Я про то, что если человек грабит собственный народ и держит людей в рабстве, то такого нужно судить. А если кто то решил жить как он считает нужным, то это его дело и нужно уважать его выбор. Некоторые начинают рассуждать о том какие дети будут от каких браков и как это отразится на чистоте нации. Что толку от нации рабов и терпил?
Константин Пахомов
Вот и Путин в одном из своих выпусков тоже этих алигархов предупреждал. Не слушают лошары.
Maxim Egorov
Я про то, что если человек грабит собственный народ и держит людей в рабстве, то такого нужно судить. А если кто то решил жить как он считает нужным, то это его дело и нужно уважать его выбор. Некоторые начинают рассуждать о том какие дети будут от каких браков и как это отразится на чистоте нации. Что толку от нации рабов и терпил?
Роман Котов
Вопрос к девахе... Она ЗА закон о свободном приобретении, ношение и применении в случае опасности оружия , населением ВСЕЙ РФ, а не ТОЛЬКО для кауказцев ? Или она скажет , что онижеперестреляютдругдруга ?
Константин Пахомов
Тоже "бомбануло от русских терпил". Понятно. Так какой ваш собственный народ? И какой от него толк?
Константин Алланд
Тогда и Вороны покинут Тауэр
Николай Толубаев
А ваша какая сторона? Которая с "нацией рабов и терпил" бореца?
Константин Пахомов
А ваша какая сторона? Которая с "нацией рабов и терпил" бореца?
Валерий Иркитов
и вот https://www.youtube.com/watch?v=RTOmllBD21g
Николай Тетерюк
ну русский человек вполне самостоятельно может обустроить территорию вокруг себя в "пригодную" для его существования и жизни.
Николай Толубаев
О чем я вам, потомкам великих готов постоянно и пишу здесь - все, пассионарии и герои, чухи и колхозники, предатели и биомусор, это русский народ. Во всей полноте. Другого нет и не будет. Вот только вы постоянно делите его на "рабов и терпил" и вымышленных готов-прогрессоров, а я себя от расеянцев, чухов, рабов и терпил не отделяю. Моторола работал на автомойке, а Гиви охранником в магазине.
Константин Пахомов
Ой вэй! Подловили двуличного агента Кремля! Однако. Мне задавали вопрос обо мне. А вот меня тов.Толубаев в личном качестве не интересует нисколько. Но ведь он пишет - Вот как их привлечь на свою строну? Какую сторону? И я то как раз именно стопицот раз обозначил свою сторону. При чем обозначил в понятных вам терминах. Так поясните мне, если вы не в состоянии адекватно высказать собственную мысль или аргументированно возразить на чужую, какая вам разница с кем вы дискутируете? Я могу высказать и обосновать. Если не подотрут конечно, как тут принято.
Роман Котов
ну русский человек вполне самостоятельно может обустроить территорию вокруг себя в "пригодную" для его существования и жизни.
Константин Пахомов
О чем я вам, потомкам великих готов постоянно и пишу здесь - все, пассионарии и герои, чухи и колхозники, предатели и биомусор, это русский народ. Во всей полноте. Другого нет и не будет. Вот только вы постоянно делите его на "рабов и терпил" и вымышленных готов-прогрессоров, а я себя от расеянцев, чухов, рабов и терпил не отделяю. Моторола работал на автомойке, а Гиви охранником в магазине.
Андрей Павлов
Если я еще раз услышу, что трансляция не работает из-за того, что у гугла неправильная маршрутизация сделаю себе харакири. Рассказываю, как это работает. У провайдера есть DNS сервер, который прописан у вас в сетевых настройках ПК. Когда вы вводите название сайта (хоста), ваш браузер делает DNS-запрос серверу, и в ответ получает IP адрес. Соответственно если Роскомнадзор попросил провайдера заблокировать этот IP, то никаким браузером вы туда не достучитесь, только настроив Proxy сервер в настройках браузера или в отдельном приложении. Проще говоря, в случае proxy вы попадаете на этот сервер (сайт) уже через другого провайдера, который не блокировал этот IP. С другой стороны, одному сайту может соответствовать много IP-адресов(серверов) для распределения нагрузки и через разных провайдеров может быть разный результат, эту тему не буду развивать. Вывод, который я хочу донести, если у вас не работает трансляция через один браузер, а через другой работает, то надо разбираться с самим софтом (браузером), для начала просто его обновите. В моем понимании это несовместимость ПО: клиент(ваш ПК) - сервер (ari). Если у кого хватило терпения дочитать этот комментарий, спасибо за внимание.
Николай Толубаев
Если следовать этим теориям, то как можно объяснить, что "расеянские стада" просрали Первую Мировую, а во Второй дошли до Берлина? Могли и дальше. Альфа не хозяин стада, тем более стаи. Управление по версии толпа-элита уже не срабатывает. Вернее работает, но не приносит необходимых результатов.
Константин Пахомов
Если следовать этим теориям, то как можно объяснить, что "расеянские стада" просрали Первую Мировую, а во Второй дошли до Берлина? Могли и дальше. Альфа не хозяин стада, тем более стаи. Управление по версии толпа-элита уже не срабатывает. Вернее работает, но не приносит необходимых результатов.
Maxim Egorov
Ну и где эти КАЗАКИ??? Где эта элита русского народа? Только пэдиков нагайками могут избивать. Казаки - это фольклорный ансамбль созданный в конце 80-х годов для сохранения культурного наследия России. https://lenta.ru/news/2018/05/22/kazaki/
Константин Пахомов
Диану убили даже за вероятность, что она может родить от Аль Фаеда. А теперь королева этих полномочий уже не имеет. И Гарри женится на дворняжке, которую ему одобрило управление уровнем выше монархии.
Константин Пахомов
Комсомольский кизяк, а по совместительству и иностранный агент, возомнивший себя ровнею самой Египетской Пирамиды..
Николай Толубаев
Вообще не о том. Вы кстати даже не подозреваете, что вы запутинец.
Николай Толубаев
Русские вполне монолитно (до 80%) высказывают свое мнение доступными методами. Это вас природа отделила, а вы мните себя пассионариями. https://youtu.be/MTk9wDHPZKs
Николай Толубаев
Вы о чем? Вы же презираете свою нацию. Это значит национально мыслить?
Константин Пахомов
Вообще не о том. Вы кстати даже не подозреваете, что вы запутинец.
Константин Пахомов
Русские вполне монолитно (до 80%) высказывают свое мнение доступными методами. Это вас природа отделила, а вы мните себя пассионариями. https://youtu.be/MTk9wDHPZKs
Константин Пахомов
Вы о чем? Вы же презираете свою нацию. Это значит национально мыслить?
Maxim Egorov
как частный случай с хромом, второе нажатие кнопки помогает. Такое ощущение, что там настройки буфера не совсем подходящие, т.к. если подождать трансляция начинается и иногда с задержкой. Хотя умничать не буду, специально не разбирался.
Константин Пахомов
infowars.su )) Домен SU означает Soviet Union. Как коммуняки всегда переживают за убоганьких по всему миру, даже за врагов американцев. Это же ваши братья по разуму проталкивают такие законы. Вот отберут у американцев оружие и пойдёт на много быстрее. Потом и совок там построят.
Константин Пахомов
https://www.facebook.com/VoinaPotop19Vek/posts/1916705678353508
Maxim Egorov
Это ваш учитель говорит вам о расовой уравниловке и терпимости к заднеприводным. А в Soviet Union за гомосятину была статья. Вы как всегда беретесь рассуждать о вещах в которых нихрена не понимаете. Более того, свое невежество вы пытаетесь представить достоинством.
Константин Пахомов
Сначала гомосяки захватили власть, а потом устроили тюрьму для русского народа. Тоже самое ждёт и США. Так что если хотите в совок, то можете переезжать в США. Когда там выродки получат полную власть, они создадут новый советский союз.
Legion
глаголит её, все её глаголят, заглоголили уже истину по самое нихочу.
Maxim Egorov
Сначала гомосяки захватили власть, а потом устроили тюрьму для русского народа. Тоже самое ждёт и США. Так что если хотите в совок, то можете переезжать в США. Когда там выродки получат полную власть, они создадут новый советский союз.
Константин Пахомов
Может вам таблеточки какие-нибудь?
Maxim Egorov
Для начала ссылки на точные цитаты. И это не тот ли Троцкий, которому бошку ледорубом проломили по просьбе Отца Народов? И таблеточки не забывайте... А Такеру я напишу, что он троцкист и комуняка.
Алексей Заров
Недавно прочитал "новость": "в целях оптимизации расходования бюджетных средств правительством было принято решение, разрешить пенсионерам переходить дорогу на красный свет. Эта инициатива также может быть альтернативой повышению пенсионного возраста".
Константин Пахомов
Для начала ссылки на точные цитаты. И это не тот ли Троцкий, которому бошку ледорубом проломили по просьбе Отца Народов? И таблеточки не забывайте... А Такеру я напишу, что он троцкист и комуняка.
Maxim Egorov
Сам найдёшь ссылки и цитаты, если тебе нужно. Это же твои герои и святые на которых ты молишься. Мне про еб.....тых читать не хочется.
Maxim Egorov
Даже не знаю, хорошая или плохая новость. Всё зависит от того, сделано это для людей или постарались сделать для окончательного добивания России. Нужно разбираться. Это касается участников проекта. Госдума РФ приняла в первом чтении три законопроекта о регулировании криптовалют и ICO https://bits.media/news/gosduma-rf-prinyala-v-pervom-chtenii-zakonoproekty-o-regulirovanii-kriptovalyut-/ https://coinspot.io/law/russia_sng/gosduma-rassmatrivaet-zakon-o-kriptovalyutah-kommentarij-eksperta/
Андрей Павлов
как частный случай с хромом, второе нажатие кнопки помогает. Такое ощущение, что там настройки буфера не совсем подходящие, т.к. если подождать трансляция начинается и иногда с задержкой. Хотя умничать не буду, специально не разбирался.
Земеля в натуре
похоже пирата в звании повысили...иж как по клаве щелкает
Земеля в натуре
У вас уже есть парабеллум Даже несколько.Вы их предлагали многим
Леонид Стгромов
Реально нефть растет а доллар относительно рубль то же растет, что будет с рублем когда нефть упадет?
Fiksik Piksel
Кстати, в вебрасказе есть информация блокадника, где упоминается его воспоминания про людоедов, как их вычисляли. У них лицо была свежее ,холёное -кровь с молоком.относительно бледно голодающих.Но ,говорил что долго они тоже не жили , умирали , шла какая то ответка.
Николай Николаев
И что же мешает? По-моему, мешает то, что деньги не у русских, не те деньги, на которые в магазине хлеб покупают, а другие, те деньги, на которые покупают ВЛАСТЬ. Что это за деньги, на которые покупают ВЛАСТЬ, можно только гадать. Может, это какие-то древние монеты, родом из Древнего Шумера или Вавилона, может, какие-то рукописные долговые расписки или обязательства, может письменные поручительства, которые открывают дверь в любой кабинет. Но что-то такое явно есть. Вот это и есть настоящие ДЕНЬГИ. Потому что, любой человек, даже самый богатый, просто баран для стрижки, а не властелин. Он не правит, он работает на настоящих хозяев жизни.
Константин Пахомов
Сейчас деньги это доллары (они же ефимки). они по определению у русских быть не могут.
Fiksik Piksel
Так они все комсомольцы. Пассионарии, как их тут называют. Вся коммерция начиналась в обкомах и райкомах ВЛКСМ. Сам наблюдал за процессом.
Константин Пахомов
Так они все комсомольцы. Пассионарии, как их тут называют. Вся коммерция начиналась в обкомах и райкомах ВЛКСМ. Сам наблюдал за процессом.
Василий Свирлипулькин
Вопрос к девахе... Она ЗА закон о свободном приобретении, ношение и применении в случае опасности оружия , населением ВСЕЙ РФ, а не ТОЛЬКО для кауказцев ? Или она скажет , что онижеперестреляютдругдруга ?
Василий Свирлипулькин
Тьфу на тебя , параноика!
Роман Котов
Где-то я слышал что первым декретом был НЕ декрет о мире и о земле, а о гомосеках. Но я не настаиваю).
Роман Котов
я услышал уже)).
Василий Свирлипулькин
А хто те сказал, что мне нужен Джугашвили??!! Он нужен говнорусским. Чтоб их семя до конца вычистить. А я ...Я в это время в деревне перекантуюсь. Ибо " засветился " на митингах " против КПСС и СССР ". В архивах всё лежит. Помню как нас на видео снимали. Не Сталин... Его клон нужен. Наведения порядка для . Да . Я за СОЦИАЛЬНОЕ. За солидарное общество. И стотысяч раз об этом писал. Но уже ПОЗДНО! Теперь Россию может спасти только голимый социализм. Может на первом этапе. Хотя.... Многие уже убрались из страны. " Кто будет ве...ть ...? Ве...ть кто будет?! " Вот где вопросище! Мы - то с вами и мухи не обидим.
Василий Свирлипулькин
Если бы и был, то я никому ничего не предложу. Сам добывай.
Василий Свирлипулькин
Ну зачем уж так... СССР крякнул - ваще никто не ожидал. А я ожидал постоянно. Смеялись тогда мои родственники. " Политиком" прозвали. Сейчас - колдуном обзывают а сами только про " политику " и талдычат. Я посмеиваюсь . Я кроме распада СССР много ещё чего " напророчил". Лучше бы я тогда молчал. Ну да чего уже тут... Не вернуть ничего. Если бы за пузырём - много бы мог рассказать.
Василий Свирлипулькин
Зарегистрированное оружие мне не нужно. Его сразу конфискуют. Оно у тебя лишь хранится в общем - то. Никакой революции устраивать не придётся. "Всё уже украдено до нас". Мы только сможем морально поддержать или НЕ поддержать. А оружие нужно именно для самообороны. В деревне - для создания отряда самообороны. Но добывать придётся по ходу вопроса. А сейчас покупать - деньги на ветер. Лучше короткое копьё за дверью держать. Так... Для на всякий случай. Мне например - помог гвоздодёр. Бац- бац и... "Дядя - верни мне туфли... Я их вчера тут потерял ". Иди , возьми - за мусоропроводом стоят... Ножом пришлось попугать гопников обин раз. Но - РУССКИХ. А вот " тожерассияне"... От тожерассиян придётся отбиваться по настоящему. Чтоб ни один не ушёл. Иначе уходить придётся уже нам. Но это ещё рано думать. Может и не дойдёт до этого. Как там говорят... Хочу , чтоб все ребята жили дружно и счастливо. Но некоторые - совсем недолго.
Аким Корибут
Зачем Гарри жена мулатка? 1. Сближение с американцами-демократами. Помощь ведь нужна для борьбы с Чарльзом. 2. Королева конечно недовольна, но она уже там не заправляет. У Гарри есть военная направленность, в этом смысле он сильнее своих родственников. Поэтому Гарри тоже хочет стать императором, но более высокого ранга — Ромейским императором. 3. Надо проверять родословную Меган, возможно у неё есть кровь эфиопских императоров.
Maxim Egorov
Короче, все бежим в Москву! Там пока ещё жить можно. https://www.youtube.com/watch?v=2rFtZHx17xU
Алексей
Мне кажется, вы уходите в крайности. Свободный и мыслящий человек может подчиняться авторитетам. Амбициозные и с высокой самоценка люди вполне могут работать в команде. А те, кто не могут - это либо гении, либо психопаты. А масса она и есть масса. Она бесплодна. Она есть в каждой нации. Но для нации лучше, чтобы с интеллектуальным, духовным и физическим развитием нации доля этой "массы" становилась все меньше.
Fiksik Piksel
Ну так . Партийная школа селекции своих ублюдков.
Fiksik Piksel
предателей и воров. Не ровня чинайцам.у которых айкью повыше тутошних., олухов в крембляндии..
ночной патруль
там собрались (и собираются) все те, кто готов унизиться, но лишь бы к сладкой цели хоть чуточку приблизиться, кто готов на гадости, но лишь бы все захапать к своей великой радости
Fiksik Piksel
Короче , соловейка на вестиэфэмь ,минут 10 назад, скомуниздил высказывание ВК о непризнании територии "у" как нелегетимной , после бегства яныка.
aladin aladin
вся деградация, и разложение народа, от нищеты и безысходности. коммуняки народ спаивали чтоб в себя не пришел. кремлевские же народ давят нищетой. люди зациклены на себе, как оплатить жкх, где достать на кусок хлеба себе и детям. если не можешь заработать во всем виноват ты сам. кто как может тот так и приспосабливается, поэтому и развито холуйство, у людей просто нет выбора жить и трудиться достойно, по совести. это целенаправленная политика кремля- нищета и невежество.
Андрей Романов
глянул киношку... одна мысль в голове поднять каждый город в россии до такого уровня
Сергей Панченко
Смартфон можно за 2 тыс купить. Сейчас это уже не статусная вещь.
Сергей Панченко
там собрались (и собираются) все те, кто готов унизиться, но лишь бы к сладкой цели хоть чуточку приблизиться, кто готов на гадости, но лишь бы все захапать к своей великой радости
Роман Котов
ой. ну кто об этом не знает? для меня мАсквич или идиот или богач. Т.е. если у человека есть своя квартира в мск и он в сей живет и работает за 50т.р. или меньше, то он идиот. Потому как можно сдать хату и свалить в регион и не работать нифига.
Maxim Egorov
Сейчас в посёлках работа только для бюджетников и продавцов в магазинах, есть ещё пенсионеры. Крупные города тоже идут в этом направлении: бюджетники и сфера услуг. Хочешь жить, нужно валить в Москву, а там и за границу сразу легко вылететь.
Алексей
Зиккурат-не зиккурат. Пока у русских, когда с ними творят несправедливость, будут сжиматься не кулаки, а очко, ничего не изменится. Можно до усрачки говорить о "пробуждении", долларе, криптовалюте и холодном синтезе, но высшие силы никогда не помогут тем, кто сидит на жопе и ждет.
Роман Котов
У меня друзья (как бы), ну с кем я в универе учился. Все в мск работают...и живут.
Алексей
Вот они https://ari.ru/ari/2013/07/14/iznasilovali-kazaka-dalshe-padat-nekuda
Николай Толубаев
Я думаю никто даже не хотел ничего толком построить. Какие-нить ротшильды прикинули что монархия в россии на ладан дышит и решили. Вложим в ограбление 1млн. а разграбим на 100млн.
Роман Котов
Я думаю никто даже не хотел ничего толком построить. Какие-нить ротшильды прикинули что монархия в россии на ладан дышит и решили. Вложим в ограбление 1млн. а разграбим на 100млн.
Serge Rakitin
Трамп начал реализацию концепции "сильного доллара". Объявлено о выпуске трежерис на 265 млрд, выкупленные доллары будут изъяты из оборота и аннулированы. В перспективе это ждет и оставшиеся 3,3 трлн долларов, влитых на рынок Обамой. Следствием станет укрепление доллара к остальным валютам. А чтобы нивелировать неизбежное снижение интереса к баксу, запущен рост нефтяных цен (вся эта история с Ираном как 5-м экспортером нефти в мире). Для рубля эффект получается двояким - с одной стороны, он должен падать к дорожающему доллару, с другой - нефть толкает его в обратную сторону. Так что можно ожидать относительно стабильного курса рубля к доллару и роста рубля к евро и остальным валютам.
Николай Толубаев
Статусная вещь сегодня - спутниковый телефон.
Maxim Petrov
А поди плохо? Московскую пенсию получил (15-20тыр), квартирку сдал (40тыр) и живи себе хоть в болгарии, хоть в румынии. И за Пу голосуй)).
сажин герман
Москва... Это когда за один шаг - платишь стольник . Два шага - два стольника отдал. Это если никуда не заходить и ничего не покупать. Перед посадкой в вагон - последняя сотка извернётся и таки выскользнет из крепко сжатого кулака. Порхнёт в карман ушлого человечка махнув тебе на прощание мятым краешком - привет Жоподрищенску! Приедешь домой в свой Мухосранск... А на проезд до дома и денег уже нет. Звонишь жене - приезжай и забирай меня.
Роман Котов
А поди плохо? Московскую пенсию получил (15-20тыр), квартирку сдал (40тыр) и живи себе хоть в болгарии, хоть в румынии. И за Пу голосуй)).
Maxim Petrov
Я не говорю, что плохо. Наоборот, хорошо. Дауншифтят потихоньку ))))
сажин герман
ну да. приезжал тут как-то один масквич. толстый, харя лоснящаяся и сетовал "воот чу-ки чу-ри кругом всё заполонили! невозможно жить!". Я тогда покивал, но протупил, а надо было ему сказать "да ты хоть одному русскому человеку помог? морда твоя лоснящаяся!")).
Maxim Petrov
И такие есть.
Maxim Petrov
Статусная вешь сегодня не иметь статусной вещи и не быть кушающим быдлом
Maxim Egorov
Бюджетники тоже никто
сажин герман
Бюджетники тоже никто
Константин Алланд
Да я не всерьёз)) Москве этой скоро кабзда наступит, так что от туда уже бежать нужно. Есть версия, что Москва стоит на кратере гигантского доисторического вулкана, затухшего около 3 млн. лет назад и там типа моря под землёй. Может периодический запах серы идёт как раз из под земли.
Maxim Egorov
Да я не всерьёз)) Москве этой скоро кабзда наступит, так что от туда уже бежать нужно. Есть версия, что Москва стоит на кратере гигантского доисторического вулкана, затухшего около 3 млн. лет назад и там типа моря под землёй. Может периодический запах серы идёт как раз из под земли.
Константин Алланд
И Таиланда тоже.
Константин Алланд
Убогая жизнь, реально. Лучше уж на своей пасеке , под шум кедровых крон и журчанье ручьев. Далече от москвы... Почитываю кое-что по Васту(науке о гармонизации пространства), интересное уточнение там нашёл: если в городе проживает более 5 000 человек, люди начинают болеть.
Boris S
Статусная вешь сегодня не иметь статусной вещи и не быть кушающим быдлом
Василий Свирлипулькин
Если не хочешь кормить своё племя - соседнее сожрёт тебя. Вот и вся философия.
Василий Свирлипулькин
Я таки написал, что Москва провалится. Будет ядовитое озеро. Иногда вместе с вырывающимися на поверхность ядовитыми пузырями станут всплывать зелёные бумажки с портретом какого-то мужика . Жалко детей и животных ( двуногих животных - тоже). Никто не верит! https://youtu.be/QJz7HgVtZfo Ютуб загружается очень медленно. Следят што ли ??
Василий Свирлипулькин
Москва... Это когда за один шаг - платишь стольник . Два шага - два стольника отдал. Это если никуда не заходить и ничего не покупать. Перед посадкой в вагон - последняя сотка извернётся и таки выскользнет из крепко сжатого кулака. Порхнёт в карман ушлого человечка махнув тебе на прощание мятым краешком - привет Жоподрищенску! Приедешь домой в свой Мухосранск... А на проезд до дома и денег уже нет. Звонишь жене - приезжай и забирай меня.
Антон Филатов
Интересно. Пробуйте и отпитесь как получилось)) ------------------------------------------- 2018 Действительно так. Год-портал. Нумерологи сие должны объяснить. https://4.bp.blogspot.com/-7_-PvXErdcA/WwTkeOSrlBI/AAAAAAAADBQ/ZCh7mjrOJf8LS0nNSNUjIBFC2GVbwnOuACLcBGAs/s1600/210892322.p.0.360.0.jpg
Maxim Egorov
Этих предсказаний десятки про провал грунта. Да ещё и про подземное море все давно знают. То что люди видят во снах не стоит воспринимать буквально. Раз тряханёт и все сразу убегут оттуда.
Maxim Egorov
Чет не получилось :(
Роман Котов
ну да. приезжал тут как-то один масквич. толстый, харя лоснящаяся и сетовал "воот чу-ки чу-ри кругом всё заполонили! невозможно жить!". Я тогда покивал, но протупил, а надо было ему сказать "да ты хоть одному русскому человеку помог? морда твоя лоснящаяся!")).
aladin aladin
все это следствие развала семьи, пропаганда насилия, и индивидуализма, безнациональность,не уважительное отношение к старшим. когда гавно возводится в кумиры и является примером. все это идет из совка, весь этот сраный эврейский кинематограф, интердевочки и прочая лабуда дают свои плоды.
aladin aladin
https://www.youtube.com/watch?v=QJGZ2t6Ye1g
Антон Филатов
У меня и моих близких совпадение... Может ты избранный?))
Земеля в натуре
сильный, поедает вкусного
Василий Свирлипулькин
Специально для Николай Толубаев: "Обеспечьте капиталу 10% прибыли, и капитал согласен на всякое применение, при 20% он становится оживленным, при 50% положительно готов сломать себе голову, при 100% он попирает все человеческие законы, при 300% нет такого преступления, на которое он не рискнул бы пойти, хотя бы под страхом виселицы" (К.Маркс). Источник: http://rusnext.ru/recent_opinions/1526981548
Igor D'Arbino
1945 г.р возраст 72 года сумма 2017
Николай Толубаев
Нет, просто , Маркс был жадным, и хотел чтобы весь избыток от движения капитала шел ему в карман. А он по воле высших сил сам распределит кому чего надо, а все остальные бы говорили о какой умный Маркс без него мы бы с голодухи то по миру пошли, без штанов и трусов
Николай Толубаев
Племя никто не кормили. Племя существовало для совместной охоты , совместной защиты от врагов.Социализм в племени приводил к деградации. Прочитай окончание статьи
Сергей Панченко
тупая комментаторша "забыла" уточнить, что прежде, чем платить там налоги, компании ТАМ ЖЕ и прибыль сперва получают
Владимир Шолков
Нет, просто , Маркс был жадным, и хотел чтобы весь избыток от движения капитала шел ему в карман. А он по воле высших сил сам распределит кому чего надо, а все остальные бы говорили о какой умный Маркс без него мы бы с голодухи то по миру пошли, без штанов и трусов
Владимир Шолков
Через месяцок повтори
Maxim Egorov
Уже понятно, что готовят войну на Донбассе. Каждый день новости и политические передачи посвящаются обстрелам. Явно идёт информационная накачка. Эта война опять будет выгодна как кремлю, так и западу. Запад может ввести санкции и нагнетать против России, а кремль получит ещё больше поддержки внутри страны в условиях нового кризиса. Вообщем все в шоколаде кроме русского народа, но он никого из сторон не интересует.
Константин Пахомов
А ты что, переживаешь за "нацию рабов и терпил"?
Maxim Egorov
Я переживаю за себя. Пока какие то гопники будут друг в друга стрелять, другие будут зарабатывать на этом репутацию, третьи делать на этом деньги, а я за всё должен платить. Ну у меня уже просто нет столько денег, мне прошлой войны хватило. С меня уже взять нечего.
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