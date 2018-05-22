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Загогулины мировых событий

22/05/2018 02:49
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Выпуски программы "Русский взгляд" на iTUNES

 

 

Обсуждение
  • А особенно ничтожны враги русских пишущие на русском . Написал бы ты по аглицки , или хотя бы на своёй искусственной мове, не так было бы за тебя стыдно. Хотя тоже стыдоба - оторваться от Российской титьки до сих пор не можете. Лезете гадить на русские сайты. Идите к своим... К пшекам. "Нетерпилы" бл... А ещё пионером наверняка был.... Всем ребятам пример ? Стыдно дарагой !
  • Негритята кучерявенькие и будут. Ничего хорошего. Попортит Гарри весь свой род на все поколения. Черная кровь если где-то проскочит, то все поколения будут чумазенькими и несветлокожими. Беда беда. Только зачем такую подляну для Гарри Семья уготовила? Хороший вопрос, врядли он сам себе такую подставу придумал.
  • Не вполне согласен. У Меган папа - еврей, мама - афрокубинка. Как по мне, в смешанных браках дети - в папашу. Пока не сказали, что Меган - мулатка, я думал, что она белая, просто темненькая. Много детей западные женщины не рожают. К тому же их квартильонов до короны не допустят
  • Где-то я слышал что первым декретом был НЕ декрет о мире и о земле, а о гомосеках. Но я не настаиваю).
  • Пассионариев.
  • предателей и воров. Не ровня чинайцам.у которых айкью повыше тутошних., олухов в крембляндии..
  • Короче на вестиэфэм,минут 10 назад , соловейка скомуниздил высказывание ВК о не признании територии"у" как не легетимной.
  • Только там русским перепадают крошки упавшие со стола хозяев.
  • Короче. Есть видео прям в тему. В чем отличие пост-коммунистического нынешнего общества от нормального демократического. Тут шарий-идиот катит бочку на неподготовленный Киев. Дескать цены подняли. Но это блин нормально в советско-постсоветском пространстве. Порошенко и прочая правящая верхушка скупила весь киев, все хаты и потом за взятки договорилась с этим международным футбольным клубом чтоб у них проводить чемпионат. И все довольны - все наварются...ну кроме простых людей конечно. Так в том то и дело что в этой системе человек нахрен не нужен!!! Сдохнет он от голода и слава тебе господи! Чисто советский подход. И это блин логично. Ну зачем верхушке заботится о гражданах? Зачем? Ответьте сами себе на этот вопрос и весь коммунизьм со всякими недо-троллями тут из вас сразу и выветриться)). https://youtu.be/nXpW28516DA
  • Короче пример честной и бескорыстной демократии в западной европе является чемпионат мира по футболу в киеве. постсовковые олигархи скупив всю недвижимость в киеве надавали взяток европейцам-чиновникам-футболистам и те согласились проводить в киеве чемпионат. так что коррупция порождает коррупцию)).
  • От русских терпил или от " русских терпил " ? Бомбануло - обрадовало или оскорбило ? Надо яснее выражать мысли.
  • У Соловьёва истерика. В связи с убийством многодетной матери. ОНИ поняли, что ИХ ТОЖЕ будут резать. Припекло ублюдков. А бежать особо и некуда. Везде вилы. Поняли, что никакие полицаи прочие охранники их не защитят. Только разве что - ограбят и убьют раньше чем народ до них доберётся. Процесс идёт. Будем посмотреть. Оружие надо... Но только чтоб не под колпаком полицаев. Иначе отнимут в случае чего. Отнимут и сами исчезнут. А мы останемся безоружными.
  • Значит и он фулюганил.
  • Наши двоечники - фулюганы никого в классе не спустили до своего уровня. Всех их после школы УБИЛИ. Кого раньше... Кого позже. Только и всего.
  • Точно знаю, что хотите вы, фанатики красной веры - надеть кожанку и стрелять в затылок. Никто из вас не представляет себя в виде зэка, строящего канал, или работяги, за гроши вкалывающего на заводе. Вы, говорящие якобы от имени народа, становитесь либо функционерами, жрущими из партийной кормушки, либо палачами и вертухаями. Видели уже. От Кореи до Венесуэлы.
  • От русских терпил или от " русских терпил " ? Бомбануло - обрадовало или оскорбило ? Надо яснее выражать мысли.
  • Таки ведь - и терпит народ. А его обзывают " терпилами ". А народ просто ждёт момента. А если будет не по его... То тут уж извиняйте. А оружие нужно только и всего лишь - для самообороны от " тожерассиян ". Когда хаос начнёт развиваться. А уже дальше - видно будет.
  • буквально недавно, в одном из выпусков АРИ Владислав приводил, в качестве примера показательной порки западом "наших" олигархов, Абрамовича, мол не посмотрят, что клуб футбольный прикупил, что бабло вложил, а возьмут и накажут. И вот пожалуйста, Абрамовича даже не пускают на этот ублюдочный остров, заставляют его, бедолагу, отчитаться - как заработал денежки, не украл ли... Занавес )
  • Хорошая передача. Новостей правда маловато обсуждаем'с.
  • Значит и он фулюганил.
  • ну сам подумай, что лучше: потерпеть сколько-то, но жить, либо "вилами и топорами" пойти крушить, Россию опять кровью умыть, миллионов несколько погубить, да с неясными итогами? Для меня тут даже вопроса не стоит, я только тебе такой предлагаю. Оружие да, нужно. Но и тут кроется засада - у нас же как, если что-то делается, то как бы для всех скопом, включая "тожероссиян", а там, как ты понимаешь, ребята только того и ждут, они и с травматов палят во все стороны. У меня есть и травмат и сайга и вертикалка, лежат себе годами, только изредка смажу, на охоту никогда не ходил, палить нет никакого желания, иногда думается, нахрена они мне, но уже жаль затраченных сил и денег. Только на селе у нас бродят толпы "выписывшихся", там и после убийств и прочих непотребностей людишки, голодные, злые, вот разве что от них смысл есть. Кстати, выпускают их странно, вот человек убил, получил срок, а потом глядь, годика через два уже шагает по улице на свою малину, будто и не сидел..
  • ну сам подумай, что лучше: потерпеть сколько-то, но жить, либо "вилами и топорами" пойти крушить, Россию опять кровью умыть, миллионов несколько погубить, да с неясными итогами? Для меня тут даже вопроса не стоит, я только тебе такой предлагаю. Оружие да, нужно. Но и тут кроется засада - у нас же как, если что-то делается, то как бы для всех скопом, включая "тожероссиян", а там, как ты понимаешь, ребята только того и ждут, они и с травматов палят во все стороны. У меня есть и травмат и сайга и вертикалка, лежат себе годами, только изредка смажу, на охоту никогда не ходил, палить нет никакого желания, иногда думается, нахрена они мне, но уже жаль затраченных сил и денег. Только на селе у нас бродят толпы "выписывшихся", там и после убийств и прочих непотребностей людишки, голодные, злые, вот разве что от них смысл есть. Кстати, выпускают их странно, вот человек убил, получил срок, а потом глядь, годика через два уже шагает по улице на свою малину, будто и не сидел..
  • Плотники-бетонщики тоже отличный повод создать новый этнос - мы не русские, мы плотники-бетонщики. Если голова вава то и шашка не поможет.
  • Ходят слухи што листьева убили за материал про сионистов
  • Ходят слухи што листьева убили за материал про сионистов
  • постоянно по кабельному тв крутят фильмы мрака. в основном американского производства. кто их снимает в таком количестве, чей заказ? то какие то вампиры, то полицейщина и уголовщина, кровь льется рекой. но во всех этих фильмах обязательно в главной роли сильный благородный нигер, к которому прилагается белая подстилка. а белые представляют сторону злодеев и нежити. тоже чей то заказ на программирование. за передачу 5+, все ясно и по делу.
  • Какого нахрен момента ждет русский народ??? Где этот момент? Сколько наблюдаю за этой властью, всё больше убеждаюсь что это всерьез и надолго. В их руках деньги, сми, армия, мусора и т.д. и т.п. Мне кажется попали мы всерьез и очень надолго. Не вижу я света в конце тоннеля..
  • Вообще не имеет значения с кем человек живёт, чем интересуется. Имеет значения, что он делает для своего народа. Например Пушкин не был истинным арийцем. И Европу позволяют заселять не метисы и не иноземцы, а деградированные белые.
  • Ага, негритят кучерявеньких наклепают, они потом всему Виндзору дадут просраться :)))
  • По поводу свой-чужой: "Славянство" как субкультура уже полностью себя исчерпала. Теперь наступает развилка. Русские пассионарии будут кучковаться, либо по пути разрушения, либо пути созидания. Я пока не вижу эволюционного пути развития ситуации и никто этого не видит.
  • Некоторым казалось, что идёт пробуждения народа, но в реале это просто была очередная субкультура. В конце 80-х появились неформальные тусовки, а в конце нулевых всё умерло. Так вот "славянство" это очередная неформальная тусовка, которая себя исчерпала на данный момент. В условиях настоящего кризиса возникнет радикальное движение для того, чтобы жёстко разобраться с рабовладельцами.
  • Тогда и Вороны покинут Тауэр
  • Вася зачем тебе Джугашвили?? Мне кажется ты просто чего то недопонимаешь и навешиваешь на АРИйцев всякие ярлыки . Ты видимо путаешь социальное с социалистическим . Я думаю тут нет людей которые бы хотели построить асоциальное государство. Многое хотят национальное -" социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека".
  • Кстати. Рейган начинал работать спасателем на пляже. Там кто-то из киношников обратил на него внимание за, как теперь говорят, няшную внешность и спортивную фигуру. С пляжа попал в актеры, затем - в президенты.
  • Откуда у вас про Пушкина данные? Типа ну это же все знают?
  • Решение принимала не семья, и белая раса слабеет не сама по себе. Решения принимаются на более высоком уровне.
  • Непонятно, возможно, чтобы через толерантность загонять в рамки.Уже есть версии о провокациях на чемпионате мира 18, как раз против негров. Еще есть информация, что Принцесса София Шарлотта родилась в немецкой Королевской семье Мекленбург-Strelitz, и была прямым потомком Маргариты де Кастро Спортугальского королевского рода Маргариты де Кастро Соузой, которая была африканским ответвлением семьи. Родила 15 детей. Еще 18 апреля у королевы умер последний корги, означающим конец эпохи. Собака нередко используется как ментальный символ Ориона.
  • Диану убили даже за вероятность, что она может родить от Аль Фаеда. А теперь королева этих полномочий уже не имеет. И Гарри женится на дворняжке, которую ему одобрило управление уровнем выше монархии.
  • Откуда у вас про Пушкина данные? Типа ну это же все знают?
  • Точно знаю, что хотите вы, фанатики красной веры - надеть кожанку и стрелять в затылок. Никто из вас не представляет себя в виде зэка, строящего канал, или работяги, за гроши вкалывающего на заводе. Вы, говорящие якобы от имени народа, становитесь либо функционерами, жрущими из партийной кормушки, либо палачами и вертухаями. Видели уже. От Кореи до Венесуэлы.
  • Вот такое ощущение что сидит где-то в Африке злой колдун и его цель извести белую рассу. Белые негры типа Ротшильдов ему помогают. А расса в мороке.
  • тоже ролик с этого канала, ролик конечно очень спорный, со многим не согласен, но интересно: https://www.youtube.com/watch?v=f-sRE384Pr8
  • Понятно. Это же все знают. Из негров Солнце наше... Фотографий и прижизненных портретов немае, но все помнят! Глаза серые, но внешность библейская. Продолжайте лутче расеянцев клеймить позором. Вы так много делаете для своего народа. Спасибо вам! А как ваш народ называется кстати?
  • По Блаватской - черные и жёлтые родом из Лемурии, однако некоторые из них также жили в Атлантиде.
  • Кстати а почему потомки ограбленных не спросят с потомков тех, кто их ограбил. Например Герман Стерлигов. Ведь он же при помощи дедушки организовал биржу, где за бесценок распродали богатства страны и море людей осталось без средств к существованию. Почему эти люди не придут к герману и не спросят с него денег например?
  • ну думаю, что через сотню лет кучерявость королевской семьи будут называть не иначе как блядством...
  • Где вы такое дерьмо находите?(( Смотрю американские фильмы и сериалы. Понятно, нормальных правых идей там не найти. И толерастия присутствует. Но не скажу, что как-то агрессивно. Положительных белых героев вроде пока хватает. Может мне просто везет)
  • Ну как не переживать...
  • и вот https://www.youtube.com/watch?v=RTOmllBD21g
  • Я про то, что если человек грабит собственный народ и держит людей в рабстве, то такого нужно судить. А если кто то решил жить как он считает нужным, то это его дело и нужно уважать его выбор. Некоторые начинают рассуждать о том какие дети будут от каких браков и как это отразится на чистоте нации. Что толку от нации рабов и терпил?
  • Вот и Путин в одном из своих выпусков тоже этих алигархов предупреждал. Не слушают лошары.
  • Я про то, что если человек грабит собственный народ и держит людей в рабстве, то такого нужно судить. А если кто то решил жить как он считает нужным, то это его дело и нужно уважать его выбор. Некоторые начинают рассуждать о том какие дети будут от каких браков и как это отразится на чистоте нации. Что толку от нации рабов и терпил?
  • Вопрос к девахе... Она ЗА закон о свободном приобретении, ношение и применении в случае опасности оружия , населением ВСЕЙ РФ, а не ТОЛЬКО для кауказцев ? Или она скажет , что онижеперестреляютдругдруга ?
  • Тоже "бомбануло от русских терпил". Понятно. Так какой ваш собственный народ? И какой от него толк?
  • Тогда и Вороны покинут Тауэр
  • А ваша какая сторона? Которая с "нацией рабов и терпил" бореца?
  • А ваша какая сторона? Которая с "нацией рабов и терпил" бореца?
  • и вот https://www.youtube.com/watch?v=RTOmllBD21g
  • ну русский человек вполне самостоятельно может обустроить территорию вокруг себя в "пригодную" для его существования и жизни.
  • О чем я вам, потомкам великих готов постоянно и пишу здесь - все, пассионарии и герои, чухи и колхозники, предатели и биомусор, это русский народ. Во всей полноте. Другого нет и не будет. Вот только вы постоянно делите его на "рабов и терпил" и вымышленных готов-прогрессоров, а я себя от расеянцев, чухов, рабов и терпил не отделяю. Моторола работал на автомойке, а Гиви охранником в магазине.
  • Ой вэй! Подловили двуличного агента Кремля! Однако. Мне задавали вопрос обо мне. А вот меня тов.Толубаев в личном качестве не интересует нисколько. Но ведь он пишет - Вот как их привлечь на свою строну? Какую сторону? И я то как раз именно стопицот раз обозначил свою сторону. При чем обозначил в понятных вам терминах. Так поясните мне, если вы не в состоянии адекватно высказать собственную мысль или аргументированно возразить на чужую, какая вам разница с кем вы дискутируете? Я могу высказать и обосновать. Если не подотрут конечно, как тут принято.
  • ну русский человек вполне самостоятельно может обустроить территорию вокруг себя в "пригодную" для его существования и жизни.
  • О чем я вам, потомкам великих готов постоянно и пишу здесь - все, пассионарии и герои, чухи и колхозники, предатели и биомусор, это русский народ. Во всей полноте. Другого нет и не будет. Вот только вы постоянно делите его на "рабов и терпил" и вымышленных готов-прогрессоров, а я себя от расеянцев, чухов, рабов и терпил не отделяю. Моторола работал на автомойке, а Гиви охранником в магазине.
  • Если я еще раз услышу, что трансляция не работает из-за того, что у гугла неправильная маршрутизация сделаю себе харакири. Рассказываю, как это работает. У провайдера есть DNS сервер, который прописан у вас в сетевых настройках ПК. Когда вы вводите название сайта (хоста), ваш браузер делает DNS-запрос серверу, и в ответ получает IP адрес. Соответственно если Роскомнадзор попросил провайдера заблокировать этот IP, то никаким браузером вы туда не достучитесь, только настроив Proxy сервер в настройках браузера или в отдельном приложении. Проще говоря, в случае proxy вы попадаете на этот сервер (сайт) уже через другого провайдера, который не блокировал этот IP. С другой стороны, одному сайту может соответствовать много IP-адресов(серверов) для распределения нагрузки и через разных провайдеров может быть разный результат, эту тему не буду развивать. Вывод, который я хочу донести, если у вас не работает трансляция через один браузер, а через другой работает, то надо разбираться с самим софтом (браузером), для начала просто его обновите. В моем понимании это несовместимость ПО: клиент(ваш ПК) - сервер (ari). Если у кого хватило терпения дочитать этот комментарий, спасибо за внимание.
  • Если следовать этим теориям, то как можно объяснить, что "расеянские стада" просрали Первую Мировую, а во Второй дошли до Берлина? Могли и дальше. Альфа не хозяин стада, тем более стаи. Управление по версии толпа-элита уже не срабатывает. Вернее работает, но не приносит необходимых результатов.
  • Если следовать этим теориям, то как можно объяснить, что "расеянские стада" просрали Первую Мировую, а во Второй дошли до Берлина? Могли и дальше. Альфа не хозяин стада, тем более стаи. Управление по версии толпа-элита уже не срабатывает. Вернее работает, но не приносит необходимых результатов.
  • Ну и где эти КАЗАКИ??? Где эта элита русского народа? Только пэдиков нагайками могут избивать. Казаки - это фольклорный ансамбль созданный в конце 80-х годов для сохранения культурного наследия России. https://lenta.ru/news/2018/05/22/kazaki/
  • Диану убили даже за вероятность, что она может родить от Аль Фаеда. А теперь королева этих полномочий уже не имеет. И Гарри женится на дворняжке, которую ему одобрило управление уровнем выше монархии.
  • Комсомольский кизяк, а по совместительству и иностранный агент, возомнивший себя ровнею самой Египетской Пирамиды..
  • Вообще не о том. Вы кстати даже не подозреваете, что вы запутинец.
  • Русские вполне монолитно (до 80%) высказывают свое мнение доступными методами. Это вас природа отделила, а вы мните себя пассионариями. https://youtu.be/MTk9wDHPZKs
  • Вы о чем? Вы же презираете свою нацию. Это значит национально мыслить?
  • Вообще не о том. Вы кстати даже не подозреваете, что вы запутинец.
  • Русские вполне монолитно (до 80%) высказывают свое мнение доступными методами. Это вас природа отделила, а вы мните себя пассионариями. https://youtu.be/MTk9wDHPZKs
  • Вы о чем? Вы же презираете свою нацию. Это значит национально мыслить?
  • как частный случай с хромом, второе нажатие кнопки помогает. Такое ощущение, что там настройки буфера не совсем подходящие, т.к. если подождать трансляция начинается и иногда с задержкой. Хотя умничать не буду, специально не разбирался.
  • infowars.su )) Домен SU означает Soviet Union. Как коммуняки всегда переживают за убоганьких по всему миру, даже за врагов американцев. Это же ваши братья по разуму проталкивают такие законы. Вот отберут у американцев оружие и пойдёт на много быстрее. Потом и совок там построят.
  • https://www.facebook.com/VoinaPotop19Vek/posts/1916705678353508
  • Это ваш учитель говорит вам о расовой уравниловке и терпимости к заднеприводным. А в Soviet Union за гомосятину была статья. Вы как всегда беретесь рассуждать о вещах в которых нихрена не понимаете. Более того, свое невежество вы пытаетесь представить достоинством.
  • Сначала гомосяки захватили власть, а потом устроили тюрьму для русского народа. Тоже самое ждёт и США. Так что если хотите в совок, то можете переезжать в США. Когда там выродки получат полную власть, они создадут новый советский союз.
  • глаголит её, все её глаголят, заглоголили уже истину по самое нихочу.
  • Сначала гомосяки захватили власть, а потом устроили тюрьму для русского народа. Тоже самое ждёт и США. Так что если хотите в совок, то можете переезжать в США. Когда там выродки получат полную власть, они создадут новый советский союз.
  • Может вам таблеточки какие-нибудь?
  • Для начала ссылки на точные цитаты. И это не тот ли Троцкий, которому бошку ледорубом проломили по просьбе Отца Народов? И таблеточки не забывайте... А Такеру я напишу, что он троцкист и комуняка.
  • Недавно прочитал "новость": "в целях оптимизации расходования бюджетных средств правительством было принято решение, разрешить пенсионерам переходить дорогу на красный свет. Эта инициатива также может быть альтернативой повышению пенсионного возраста".
  • Для начала ссылки на точные цитаты. И это не тот ли Троцкий, которому бошку ледорубом проломили по просьбе Отца Народов? И таблеточки не забывайте... А Такеру я напишу, что он троцкист и комуняка.
  • Сам найдёшь ссылки и цитаты, если тебе нужно. Это же твои герои и святые на которых ты молишься. Мне про еб.....тых читать не хочется.
  • Даже не знаю, хорошая или плохая новость. Всё зависит от того, сделано это для людей или постарались сделать для окончательного добивания России. Нужно разбираться. Это касается участников проекта. Госдума РФ приняла в первом чтении три законопроекта о регулировании криптовалют и ICO https://bits.media/news/gosduma-rf-prinyala-v-pervom-chtenii-zakonoproekty-o-regulirovanii-kriptovalyut-/ https://coinspot.io/law/russia_sng/gosduma-rassmatrivaet-zakon-o-kriptovalyutah-kommentarij-eksperta/
  • как частный случай с хромом, второе нажатие кнопки помогает. Такое ощущение, что там настройки буфера не совсем подходящие, т.к. если подождать трансляция начинается и иногда с задержкой. Хотя умничать не буду, специально не разбирался.
  • похоже пирата в звании повысили...иж как по клаве щелкает
  • У вас уже есть парабеллум Даже несколько.Вы их предлагали многим
  • Реально нефть растет а доллар относительно рубль то же растет, что будет с рублем когда нефть упадет?
  • Кстати, в вебрасказе есть информация блокадника, где упоминается его воспоминания про людоедов, как их вычисляли. У них лицо была свежее ,холёное -кровь с молоком.относительно бледно голодающих.Но ,говорил что долго они тоже не жили , умирали , шла какая то ответка.
  • И что же мешает? По-моему, мешает то, что деньги не у русских, не те деньги, на которые в магазине хлеб покупают, а другие, те деньги, на которые покупают ВЛАСТЬ. Что это за деньги, на которые покупают ВЛАСТЬ, можно только гадать. Может, это какие-то древние монеты, родом из Древнего Шумера или Вавилона, может, какие-то рукописные долговые расписки или обязательства, может письменные поручительства, которые открывают дверь в любой кабинет. Но что-то такое явно есть. Вот это и есть настоящие ДЕНЬГИ. Потому что, любой человек, даже самый богатый, просто баран для стрижки, а не властелин. Он не правит, он работает на настоящих хозяев жизни.
  • Сейчас деньги это доллары (они же ефимки). они по определению у русских быть не могут.
  • Так они все комсомольцы. Пассионарии, как их тут называют. Вся коммерция начиналась в обкомах и райкомах ВЛКСМ. Сам наблюдал за процессом.
  • Так они все комсомольцы. Пассионарии, как их тут называют. Вся коммерция начиналась в обкомах и райкомах ВЛКСМ. Сам наблюдал за процессом.
  • Вопрос к девахе... Она ЗА закон о свободном приобретении, ношение и применении в случае опасности оружия , населением ВСЕЙ РФ, а не ТОЛЬКО для кауказцев ? Или она скажет , что онижеперестреляютдругдруга ?
  • Тьфу на тебя , параноика!
  • Где-то я слышал что первым декретом был НЕ декрет о мире и о земле, а о гомосеках. Но я не настаиваю).
  • я услышал уже)).
  • А хто те сказал, что мне нужен Джугашвили??!! Он нужен говнорусским. Чтоб их семя до конца вычистить. А я ...Я в это время в деревне перекантуюсь. Ибо " засветился " на митингах " против КПСС и СССР ". В архивах всё лежит. Помню как нас на видео снимали. Не Сталин... Его клон нужен. Наведения порядка для . Да . Я за СОЦИАЛЬНОЕ. За солидарное общество. И стотысяч раз об этом писал. Но уже ПОЗДНО! Теперь Россию может спасти только голимый социализм. Может на первом этапе. Хотя.... Многие уже убрались из страны. " Кто будет ве...ть ...? Ве...ть кто будет?! " Вот где вопросище! Мы - то с вами и мухи не обидим.
  • Если бы и был, то я никому ничего не предложу. Сам добывай.
  • Ну зачем уж так... СССР крякнул - ваще никто не ожидал. А я ожидал постоянно. Смеялись тогда мои родственники. " Политиком" прозвали. Сейчас - колдуном обзывают а сами только про " политику " и талдычат. Я посмеиваюсь . Я кроме распада СССР много ещё чего " напророчил". Лучше бы я тогда молчал. Ну да чего уже тут... Не вернуть ничего. Если бы за пузырём - много бы мог рассказать.
  • Зарегистрированное оружие мне не нужно. Его сразу конфискуют. Оно у тебя лишь хранится в общем - то. Никакой революции устраивать не придётся. "Всё уже украдено до нас". Мы только сможем морально поддержать или НЕ поддержать. А оружие нужно именно для самообороны. В деревне - для создания отряда самообороны. Но добывать придётся по ходу вопроса. А сейчас покупать - деньги на ветер. Лучше короткое копьё за дверью держать. Так... Для на всякий случай. Мне например - помог гвоздодёр. Бац- бац и... "Дядя - верни мне туфли... Я их вчера тут потерял ". Иди , возьми - за мусоропроводом стоят... Ножом пришлось попугать гопников обин раз. Но - РУССКИХ. А вот " тожерассияне"... От тожерассиян придётся отбиваться по настоящему. Чтоб ни один не ушёл. Иначе уходить придётся уже нам. Но это ещё рано думать. Может и не дойдёт до этого. Как там говорят... Хочу , чтоб все ребята жили дружно и счастливо. Но некоторые - совсем недолго.
  • Зачем Гарри жена мулатка? 1. Сближение с американцами-демократами. Помощь ведь нужна для борьбы с Чарльзом. 2. Королева конечно недовольна, но она уже там не заправляет. У Гарри есть военная направленность, в этом смысле он сильнее своих родственников. Поэтому Гарри тоже хочет стать императором, но более высокого ранга — Ромейским императором. 3. Надо проверять родословную Меган, возможно у неё есть кровь эфиопских императоров.
  • Короче, все бежим в Москву! Там пока ещё жить можно. https://www.youtube.com/watch?v=2rFtZHx17xU
  • Мне кажется, вы уходите в крайности. Свободный и мыслящий человек может подчиняться авторитетам. Амбициозные и с высокой самоценка люди вполне могут работать в команде. А те, кто не могут - это либо гении, либо психопаты. А масса она и есть масса. Она бесплодна. Она есть в каждой нации. Но для нации лучше, чтобы с интеллектуальным, духовным и физическим развитием нации доля этой "массы" становилась все меньше.
  • Ну так . Партийная школа селекции своих ублюдков.
  • предателей и воров. Не ровня чинайцам.у которых айкью повыше тутошних., олухов в крембляндии..
  • там собрались (и собираются) все те, кто готов унизиться, но лишь бы к сладкой цели хоть чуточку приблизиться, кто готов на гадости, но лишь бы все захапать к своей великой радости
  • Короче , соловейка на вестиэфэмь ,минут 10 назад, скомуниздил высказывание ВК о непризнании територии "у" как нелегетимной , после бегства яныка.
  • вся деградация, и разложение народа, от нищеты и безысходности. коммуняки народ спаивали чтоб в себя не пришел. кремлевские же народ давят нищетой. люди зациклены на себе, как оплатить жкх, где достать на кусок хлеба себе и детям. если не можешь заработать во всем виноват ты сам. кто как может тот так и приспосабливается, поэтому и развито холуйство, у людей просто нет выбора жить и трудиться достойно, по совести. это целенаправленная политика кремля- нищета и невежество.
  • глянул киношку... одна мысль в голове поднять каждый город в россии до такого уровня
  • Смартфон можно за 2 тыс купить. Сейчас это уже не статусная вещь.
  • там собрались (и собираются) все те, кто готов унизиться, но лишь бы к сладкой цели хоть чуточку приблизиться, кто готов на гадости, но лишь бы все захапать к своей великой радости
  • ой. ну кто об этом не знает? для меня мАсквич или идиот или богач. Т.е. если у человека есть своя квартира в мск и он в сей живет и работает за 50т.р. или меньше, то он идиот. Потому как можно сдать хату и свалить в регион и не работать нифига.
  • Сейчас в посёлках работа только для бюджетников и продавцов в магазинах, есть ещё пенсионеры. Крупные города тоже идут в этом направлении: бюджетники и сфера услуг. Хочешь жить, нужно валить в Москву, а там и за границу сразу легко вылететь.
  • Зиккурат-не зиккурат. Пока у русских, когда с ними творят несправедливость, будут сжиматься не кулаки, а очко, ничего не изменится. Можно до усрачки говорить о "пробуждении", долларе, криптовалюте и холодном синтезе, но высшие силы никогда не помогут тем, кто сидит на жопе и ждет.
  • У меня друзья (как бы), ну с кем я в универе учился. Все в мск работают...и живут.
  • Вот они https://ari.ru/ari/2013/07/14/iznasilovali-kazaka-dalshe-padat-nekuda
  • Я думаю никто даже не хотел ничего толком построить. Какие-нить ротшильды прикинули что монархия в россии на ладан дышит и решили. Вложим в ограбление 1млн. а разграбим на 100млн.
  • Я думаю никто даже не хотел ничего толком построить. Какие-нить ротшильды прикинули что монархия в россии на ладан дышит и решили. Вложим в ограбление 1млн. а разграбим на 100млн.
  • Трамп начал реализацию концепции "сильного доллара". Объявлено о выпуске трежерис на 265 млрд, выкупленные доллары будут изъяты из оборота и аннулированы. В перспективе это ждет и оставшиеся 3,3 трлн долларов, влитых на рынок Обамой. Следствием станет укрепление доллара к остальным валютам. А чтобы нивелировать неизбежное снижение интереса к баксу, запущен рост нефтяных цен (вся эта история с Ираном как 5-м экспортером нефти в мире). Для рубля эффект получается двояким - с одной стороны, он должен падать к дорожающему доллару, с другой - нефть толкает его в обратную сторону. Так что можно ожидать относительно стабильного курса рубля к доллару и роста рубля к евро и остальным валютам.
  • Статусная вещь сегодня - спутниковый телефон.
  • А поди плохо? Московскую пенсию получил (15-20тыр), квартирку сдал (40тыр) и живи себе хоть в болгарии, хоть в румынии. И за Пу голосуй)).
  • Москва... Это когда за один шаг - платишь стольник . Два шага - два стольника отдал. Это если никуда не заходить и ничего не покупать. Перед посадкой в вагон - последняя сотка извернётся и таки выскользнет из крепко сжатого кулака. Порхнёт в карман ушлого человечка махнув тебе на прощание мятым краешком - привет Жоподрищенску! Приедешь домой в свой Мухосранск... А на проезд до дома и денег уже нет. Звонишь жене - приезжай и забирай меня.
  • А поди плохо? Московскую пенсию получил (15-20тыр), квартирку сдал (40тыр) и живи себе хоть в болгарии, хоть в румынии. И за Пу голосуй)).
  • Я не говорю, что плохо. Наоборот, хорошо. Дауншифтят потихоньку ))))
  • ну да. приезжал тут как-то один масквич. толстый, харя лоснящаяся и сетовал "воот чу-ки чу-ри кругом всё заполонили! невозможно жить!". Я тогда покивал, но протупил, а надо было ему сказать "да ты хоть одному русскому человеку помог? морда твоя лоснящаяся!")).
  • И такие есть.
  • Статусная вешь сегодня не иметь статусной вещи и не быть кушающим быдлом
  • Бюджетники тоже никто
  • Бюджетники тоже никто
  • Да я не всерьёз)) Москве этой скоро кабзда наступит, так что от туда уже бежать нужно. Есть версия, что Москва стоит на кратере гигантского доисторического вулкана, затухшего около 3 млн. лет назад и там типа моря под землёй. Может периодический запах серы идёт как раз из под земли.
  • Да я не всерьёз)) Москве этой скоро кабзда наступит, так что от туда уже бежать нужно. Есть версия, что Москва стоит на кратере гигантского доисторического вулкана, затухшего около 3 млн. лет назад и там типа моря под землёй. Может периодический запах серы идёт как раз из под земли.
  • И Таиланда тоже.
  • Убогая жизнь, реально. Лучше уж на своей пасеке , под шум кедровых крон и журчанье ручьев. Далече от москвы... Почитываю кое-что по Васту(науке о гармонизации пространства), интересное уточнение там нашёл: если в городе проживает более 5 000 человек, люди начинают болеть.
  • Статусная вешь сегодня не иметь статусной вещи и не быть кушающим быдлом
  • Если не хочешь кормить своё племя - соседнее сожрёт тебя. Вот и вся философия.
  • Я таки написал, что Москва провалится. Будет ядовитое озеро. Иногда вместе с вырывающимися на поверхность ядовитыми пузырями станут всплывать зелёные бумажки с портретом какого-то мужика . Жалко детей и животных ( двуногих животных - тоже). Никто не верит! https://youtu.be/QJz7HgVtZfo Ютуб загружается очень медленно. Следят што ли ??
  • Москва... Это когда за один шаг - платишь стольник . Два шага - два стольника отдал. Это если никуда не заходить и ничего не покупать. Перед посадкой в вагон - последняя сотка извернётся и таки выскользнет из крепко сжатого кулака. Порхнёт в карман ушлого человечка махнув тебе на прощание мятым краешком - привет Жоподрищенску! Приедешь домой в свой Мухосранск... А на проезд до дома и денег уже нет. Звонишь жене - приезжай и забирай меня.
  • Интересно. Пробуйте и отпитесь как получилось)) ------------------------------------------- 2018 Действительно так. Год-портал. Нумерологи сие должны объяснить. https://4.bp.blogspot.com/-7_-PvXErdcA/WwTkeOSrlBI/AAAAAAAADBQ/ZCh7mjrOJf8LS0nNSNUjIBFC2GVbwnOuACLcBGAs/s1600/210892322.p.0.360.0.jpg
  • Этих предсказаний десятки про провал грунта. Да ещё и про подземное море все давно знают. То что люди видят во снах не стоит воспринимать буквально. Раз тряханёт и все сразу убегут оттуда.
  • Чет не получилось :(
  • ну да. приезжал тут как-то один масквич. толстый, харя лоснящаяся и сетовал "воот чу-ки чу-ри кругом всё заполонили! невозможно жить!". Я тогда покивал, но протупил, а надо было ему сказать "да ты хоть одному русскому человеку помог? морда твоя лоснящаяся!")).
  • все это следствие развала семьи, пропаганда насилия, и индивидуализма, безнациональность,не уважительное отношение к старшим. когда гавно возводится в кумиры и является примером. все это идет из совка, весь этот сраный эврейский кинематограф, интердевочки и прочая лабуда дают свои плоды.
  • https://www.youtube.com/watch?v=QJGZ2t6Ye1g
  • У меня и моих близких совпадение... Может ты избранный?))
  • сильный, поедает вкусного
  • Специально для Николай Толубаев: "Обеспечьте капиталу 10% прибыли, и капитал согласен на всякое применение, при 20% он становится оживленным, при 50% положительно готов сломать себе голову, при 100% он попирает все человеческие законы, при 300% нет такого преступления, на которое он не рискнул бы пойти, хотя бы под страхом виселицы" (К.Маркс). Источник: http://rusnext.ru/recent_opinions/1526981548
  • 1945 г.р возраст 72 года сумма 2017
  • Нет, просто , Маркс был жадным, и хотел чтобы весь избыток от движения капитала шел ему в карман. А он по воле высших сил сам распределит кому чего надо, а все остальные бы говорили о какой умный Маркс без него мы бы с голодухи то по миру пошли, без штанов и трусов
  • Племя никто не кормили. Племя существовало для совместной охоты , совместной защиты от врагов.Социализм в племени приводил к деградации. Прочитай окончание статьи
  • тупая комментаторша "забыла" уточнить, что прежде, чем платить там налоги, компании ТАМ ЖЕ и прибыль сперва получают
  • Нет, просто , Маркс был жадным, и хотел чтобы весь избыток от движения капитала шел ему в карман. А он по воле высших сил сам распределит кому чего надо, а все остальные бы говорили о какой умный Маркс без него мы бы с голодухи то по миру пошли, без штанов и трусов
  • Через месяцок повтори
  • Уже понятно, что готовят войну на Донбассе. Каждый день новости и политические передачи посвящаются обстрелам. Явно идёт информационная накачка. Эта война опять будет выгодна как кремлю, так и западу. Запад может ввести санкции и нагнетать против России, а кремль получит ещё больше поддержки внутри страны в условиях нового кризиса. Вообщем все в шоколаде кроме русского народа, но он никого из сторон не интересует.
  • А ты что, переживаешь за "нацию рабов и терпил"?
  • Я переживаю за себя. Пока какие то гопники будут друг в друга стрелять, другие будут зарабатывать на этом репутацию, третьи делать на этом деньги, а я за всё должен платить. Ну у меня уже просто нет столько денег, мне прошлой войны хватило. С меня уже взять нечего.