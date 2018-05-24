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Кто подобрал им Алоизыча?
Кто подобрал им Алоизыча?
24/05/2018 00:48
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Обсуждение
Василий Свирлипулькин
Милосердный, спокойный и культурный германец... ? Ню - ню...
ночной патруль
Мелкий упырь боготворит упыря-Монстра. Это диагноз.
Антон Филатов
А никаких дел и не нужно. О чем речь? На него кто то ставит? Владислав Карабанов еще лет десять назад писал что он системный политик и более менее во что-то посвящен. От того интересное и проговаривает.
Serge Rakitin
Кста, по-итальянски "Единая Россия" - Rusia Fascista. Забавно.
Константин Пахомов
Вы здесь постоянно верите всякому говну. Чем говнее, тем у вас больше веры.
Владимир Шолков
Позорное бегство из Турции: «Сбербанк» получает убыток в 300 миллионов долл Регнум.ру опубликовал новость.
Олег Леонидович
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=ufLoLs-j3es Совершенно верно За спиной .у Русского народа огромный многопрофильный, в том числе и социальный, исторический опыт. Не взирая ни на какие изощрения , наших заклятых врагов , количество последователей,продвигающих в широкие массы, идеалы справедливого русского народного мироустройства увеличивается.Причем эти идеалы охватывает умы и сознания представителей, также и других комплементарных нам народов, живущих с нами единой судьбой.В начале всегда- МЕЧТА Мечта через мыслеформы в последующем трансформируясь выражается через идеологию .Идеология подкрепленная политической философией это то, что лежит в основе концепции. конкурентной ,обновленной страны с новым мышлением , правовым порядком, политико- экономическим устройством общества ,как цивилизации,На мой взгляд, на данный момент благодаря самоотверженности современных русских мыслителей теоретическая работа над выше сказанным практически закончена .,идет процесс оформления и приладки всех звеньев в системы мировоззрения .. Вера в себя и будущие свершения,подкрепленная волей и уверенность в удачу поможет нам . Так одержим великую ПОБЕДУ.,вернем былое величие нашего Рода. С нами БОГ. мы с БОГОМ.
Олег Леонидович
https://www.youtube.com/watch?v=ufLoLs-j3es&t=12 Совершенно верно За спиной .у Русского народа огромный многопрофильный, в том числе и социальный, исторический опыт. Не взирая ни на какие изощрения , наших заклятых врагов , количество последователей,продвигающих в широкие массы, идеалы справедливого русского народного мироустройства увеличивается.Причем эти идеалы охватывает умы и сознания представителей, также и других комплементарных нам народов, живущих с нами единой судьбой.В начале всегда- МЕЧТА Мечта, через мыслеформы ,в последующем трансформируясь выражается через идеологию .Идеология подкрепленная политической философией это то, что лежит в основе концепции. конкурентной ,обновленной страны с новым мышлением , правовым порядком, политико- экономическим устройством общества ,как цивилизации, На мой взгляд, на данный момент благодаря самоотверженности современных русских мыслителей теоретическая работа над выше сказанным практически закончена .,идет процесс оформления и приладки всех звеньев в системы мировоззрения .. Вера в себя и будущие свершения,подкрепленная волей и уверенность в удачу поможет нам . Так одержим великую ПОБЕДУ.,вернем былое величие нашего Рода. С нами БОГ. мы с БОГОМ.
Олег Леонидович
https://www.youtube.com/watch?v=ufLoLs-j3es&t=12 Совершенно верно За спиной .у Русского народа огромный многопрофильный, в том числе и социальный, исторический опыт. Не взирая ни на какие изощрения , наших заклятых врагов , количество последователей,продвигающих в широкие массы, идеалы справедливого русского народного мироустройства увеличивается.Причем эти идеалы охватывает умы и сознания представителей, также и других комплементарных нам народов, живущих с нами единой судьбой.В начале всегда- МЕЧТА Мечта, через мыслеформы в последующем трансформируясь выражается через идеологию .Идеология подкрепленная политической философией это то, что лежит в основе концепции. конкурентной ,обновленной страны с новым мышлением , правовым порядком, политико- экономическим устройством общества ,как цивилизации, На мой взгляд, на данный момент благодаря самоотверженности современных русских мыслителей теоретическая работа над выше сказанным практически закончена .,идет процесс оформления и приладки всех звеньев в системы мировоззрения .. Вера в себя и будущие свершения,подкрепленная волей и уверенность в удачу поможет нам . Так одержим великую ПОБЕДУ.,вернем былое величие нашего Рода. С нами БОГ. мы с БОГОМ.
Олег Леонидович
Совершенно верно https://www.youtube.com/watch?v=ufLoLs-j3es&t=12 За спиной .у Русского народа огромный многопрофильный, в том числе и социальный, исторический опыт. Не взирая ни на какие изощрения , наших заклятых врагов , количество последователей,продвигающих в широкие массы, идеалы справедливого русского народного мироустройства увеличивается.Причем эти идеалы охватывает умы и сознания представителей, также и других комплементарных нам народов, живущих с нами единой судьбой.В начале всегда- МЕЧТА Мечта, через мыслеформы в последующем трансформируясь выражается через идеологию .Идеология подкрепленная политической философией это то, что лежит в основе концепции. конкурентной ,обновленной страны с новым мышлением , правовым порядком, политико- экономическим устройством общества ,как цивилизации , На мой взгляд, на данный момент благодаря самоотверженности современных русских мыслителей теоретическая работа над выше сказанным практически закончена .,идет процесс оформления и приладки всех звеньев в системы мировоззрения .. Вера в себя и будущие свершения,подкрепленная волей и уверенность в удачу поможет нам . Так одержим великую ПОБЕДУ.,вернем былое величие нашего Рода. С нами БОГ. мы с БОГОМ.
Олег Леонидович
Совершенно верно https://www.youtube.com/watch?v=ufLoLs-j3es&t=12 За спиной .у Русского народа огромный многопрофильный, в том числе и социальный, исторический опыт. Не взирая ни на какие изощрения , наших заклятых врагов , количество последователей,продвигающих в широкие массы, идеалы справедливого русского народного мироустройства увеличивается.Причем эти идеалы охватывает умы и сознания представителей, также и других комплементарных нам народов, живущих с нами единой судьбой.В начале всегда- МЕЧТА Мечта, через мыслеформы в последующем трансформируясь выражается через идеологию .Идеология подкрепленная политической философией это то, что лежит в основе концепции. конкурентной ,обновленной страны с новым мышлением , правовым порядком, политико- экономическим устройством общества ,как цивилизации, На мой взгляд, на данный момент благодаря самоотверженности современных русских мыслителей теоретическая работа над выше сказанным практически закончена .,идет процесс оформления и приладки всех звеньев в системы мировоззрения .. Вера в себя и будущие свершения,подкрепленная волей и уверенность в удачу поможет нам . Так одержим великую ПОБЕДУ.,вернем былое величие нашего Рода. С нами БОГ. мы с БОГОМ.
Олег Леонидович
Совершенно верно . За спиной .у Русского народа огромный многопрофильный, в том числе и социальный, исторический опыт. Не взирая ни на какие изощрения , наших заклятых врагов , количество последователей,продвигающих в широкие массы, идеалы справедливого русского народного мироустройства увеличивается. Причем эти идеалы охватывает умы и сознания представителей, также и других комплементарных нам народов, живущих с нами единой судьбой .В начале всегда- МЕЧТА . Мечта, через мыслеформы в последующем трансформируясь выражается через идеологию .Идеология подкрепленная политической философией это то, что лежит в основе концепции. конкурентной ,обновленной страны с новым мышлением , правовым порядком, политико- экономическим устройством общества ,как цивилизации ,На мой взгляд, на данный момент благодаря самоотверженности современных русских мыслителей теоретическая работа над выше сказанным практически закончена .,идет процесс оформления и приладки всех звеньев в системы мировоззрения .. Вера в себя и будущие свершения,подкрепленная волей и уверенность в удачу поможет нам. . Так победим.. С нами БОГ. мы с БОГОМ.
Василий Свирлипулькин
Ню - ню... Не объявляли. Но действовали соответственно. Не стесняясь.
Владимир Сидоров
Автор прав на счёт Гитлера. Его раскрутили как дешёвую поп звезду. Воспользовались экономическим кризисом 29-30 годов, когда в германии ели да же крыс и продвинули ефрейтора к власти. В России было всё по другому. У Гитлера не было серьёзных врагов. Коммунисты и социал-демократы это были дети по сравнению с Савенковым и Корниловым. К августу 17 года остались реано две силы большевики и милитаристы, а Керенский был гланоговаривающий. Народ бежал с фронта домой с оружием. Гражданская война началась с 1 марта а не с приходом большевиков к власти. В Германии армию разоружили после первой мировой а в России армия разбежалась с оружием. По большевикам пришлось усмирять весь этот дурдом, а вот у милитаристов это могло не получится. Лично для меня Ленин и Троцкий больше симпатичны чем Корнилов и Савенков. Большевикам дали денег только к осени. Если бы дали раньше то они власть взяли бы в июле.
Антон Филатов
Владимир, чушь какую-то двигаешь. Думал ты серьезно...
Кирилл Белый
https://panorama.pub/3737-alkhimiki_protiv_lzhenauki.html
Кирилл Белый
https://panorama.pub/3737-alkhimiki_protiv_lzhenauki.html
ночной патруль
Да-уж! впечатляет
Viktor B
https://vk.com/timeportt?z=photo187825499_456259771%2Fwall-160512124_1350
Dexter
Создать нацизм, чтобы иметь потом повод бороться с нацизмом) У Владислава есть склонность все усложнять. Как с теорией о том, что ВТЦ уничтожили инопланетяне.
Владимир Ганцовский
Космическая Дева III Рейха https://www.youtube.com/watch?v=5lOiwFzd--Y
Arkadiy Polyakov
Просмотрел выступление Алоизовича, мнение противоположное, Адольф молодой полный сил и решимости вести нацию к победе, ну а то что произошло позже... Короче не поддерживаю ВК!
Arkadiy Polyakov
поддерживаю, ВК слишком уж всё усложняет, всё гораздо проще потому как сложные системы склонны к саморазрушению, а тут ну удалось же, получилось же, результаты есть и на протяжении 70-ти лет идёт замазывание и не удаётся никак замазать и не удастся...
Юрий Рыков
https://weekend.rambler.ru/items/39900874-vopiyuschie-lyapy-na-gerbe-sssr/?utm_source=head_old&utm_campaign=self_promo&utm_medium=mcol&utm_content=news Вопиющие ляпы на гербе СССР Несмотря на мощные символы солнца, пшеничных колосьев и красной звезды, исследователи обнаружили на гербе множество, как эзотерических, так и графических ляпов. В эзотерических практиках всего мира серп является олицетворением смерти, а молот в восточных духовных практиках символ торжества темных сил. Об этом сообщает Рамблер. Далее: https://weekend.rambler.ru/items/39900874/?utm_content=rweekend&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
Vladislav Shamanov
почему самоубийственная? смерти нет, а как же место подвигам? для того чтобы воспитать, а для многих проявить стойкость, доблесть, героизм нужно время и место, более достойного трудно придумать. Вы вообще не понимаете что происходит не смотря на вашу фамилию Шаманов. А как же войны богов и битвы в астрале? то что происходит на Земле всего лишь отголоски...
Александр Верный
Вы напомнили про фильмы… сразу всплыло из памяти.. многочисленные ленты о войне, причем, ещё глубоко советского периода(!) – прикольно: немцев показывали опрятных … тихо и спокойно обсуждающих стратегию: наступать – отступать… советских (комиссаров) взбудораженных, истошно орущих в телефон или друг на друга: ..рррасссстрелять!!! … любой ценой!! ..ни шагу назад – расстрелять; расстрелять… Вечно: нет снарядов, нет патронов (…не подвезли!?) - ....клепали их клепали.. все заводы страны...
Arkadiy Polyakov
Самоубийственна потому что воевали друг против друга два народа лучшие представители Белой рассы давшие миру множество культурных, научных и технических шедевров. И потому что погибло слишком много людей. Да были героизм подвиги и сила духа. Но по итогу Белая расса оказалась в проигрыше. Значит кому то это было нужно. С другой стороны это единственное что у нас сейчас есть за последние годы, что говорит о величии русского духа. Чем сейчас и прикрываются "менеджеры" по сути просравшие победу доставшуюся такой страшной ценой.
Arkadiy Polyakov
а кто по вашему нормален? и что такое норма? человек который ничего не видит и не слышит и думать разучился, зато смотрит в телевизор? Уверен что нет и Вы так не считаете. У некоторых есть дар о котором Вы упоминаете именно потому что они и видят и слышат и понимают больше чем другие. Но Вы правы для многих Алоизович напоминает Чарли Чаплина, не многие ощутят разницу, да но может и Чарли не был настолько комиком?
Sergey Nomatter
Тоже посмотрел выступление гитлера, он чем то похож на меркель, выражением лица и жестами, как бы забитой мышки которая пытается что то показать.
Vladislav Shamanov
Самоубийственна потому что воевали друг против друга два народа лучшие представители Белой рассы давшие миру множество культурных, научных и технических шедевров. И потому что погибло слишком много людей. Да были героизм подвиги и сила духа. Но по итогу Белая расса оказалась в проигрыше. Значит кому то это было нужно. С другой стороны это единственное что у нас сейчас есть за последние годы, что говорит о величии русского духа. Чем сейчас и прикрываются "менеджеры" по сути просравшие победу доставшуюся такой страшной ценой.
Arkadiy Polyakov
Уважаемый Владислав конечно воевать должны самые лучшие иначе не добьёшься такого накала страстей. Где-то слышал что самая жестокая конкуренция внутривидовая, то есть внутри Рода, в самом селе, потом уже идут внешние враги, сперва среди своих покажи на что ты способен, потом можешь выходить на внешних соперников. По поводу менеджеров совершенно с Вами согласен используют те самые предки которых засекречены за семью печатями в архивах, конечно их бы самих привлечь за списки понесённых потерь.
Алексей
Создать нацизм, чтобы иметь потом повод бороться с нацизмом) У Владислава есть склонность все усложнять. Как с теорией о том, что ВТЦ уничтожили инопланетяне.
Владимир Шолков
На мой взгляд, Гитлер взял на себя во первых слишком высокие нотки. Вывел германцев из арийцев не имея под этим ничего , вывел чистую расу не имея на то оснований и т.д. Задрал и выбрал путь так называемой точки бифуркации. А те кто задирают нос до точки бифуркации должны знать что это высшая точка после которой всегда идёт по любому падение. Если бы реально пришли нац ориентированые лица в Германии тех годов то нужно было поступать по мне по иному . Если ты решил отстаивать права германцев на что то выше чем другие то почему просто в духе того времени не дать спонсирование на развитие тех отраслей которые поддерживают хотя бы продовольственный пункт , в духе того времени по мне это бы не выглядело так вычурно, достаточно создать было некое новое сословие куда принимались не все и дать им льгот , чтоб жиру набивались за счёт других. И все бы было хорошо
Вит Ла
https://www.youtube.com/watch?v=xHMEWVbGmtk
Алексей
Посмотрел видимо тот отрывок, о котором говорил ВК. Не увидел особого актерства - скорее естественный результат нервного возбуждения. В обычной жизни есть люди которые также во время спора или обсуждения начинают махать руками и трясти кулаками. Да и у самого такое бывает - не могу о чем-то говорить просто спокойно стоя или сидя на месте. Особенности темперамента.
Василий Бакланов
Сильная буря разрушила еще одну пирамиду в Астане. https://www.gismeteo.ru/news/klimat/27631-silnaya-burya-razrushila-vizitnuyu-kartochku-astany/
Антон Филатов
Международное деловое издание Financial Times сообщило резонансную новость. По сообщению FT президент России Владимир Путин попросил своего сирийского коллегу Башара Асада покинуть свой пост. https://mirsegondya.com/politika/putin-predlozhil-asadu-ujti-s-posta-prezidenta-sirii-smi/
сажин герман
Он не был куклой, его продвинули, чтоб он всё развалил, но действовал он по-своему разумению, а не по-приказам.
Arkadiy Polyakov
ну и на западе не всё так однозначно, для чего-то нужны разные башни, одни делают одно другие другое, благо для подобных дел группировок хватает. А почему Вы решили что он кукла, ну а если даже так то кукла не могла ничего решать, к примеру это американцам надо было передавать, а СССР и сами могли захватить.
Dexter
...не до пенсии - до старости :) 1) окреп - перешёл черту контролируемости (испугались) 2) ..пропуск/оплата в послевоенную жизнь - чтобы черепом размахивали и напоминали периодически - Гитлера не существует более...
Dexter
Вы напомнили про фильмы… сразу всплыло из памяти.. многочисленные ленты о войне, причем, ещё глубоко советского периода(!) – прикольно: немцев показывали опрятных … тихо и спокойно обсуждающих стратегию: наступать – отступать… советских (комиссаров) взбудораженных, истошно орущих в телефон или друг на друга: ..рррасссстрелять!!! … любой ценой!! ..ни шагу назад – расстрелять; расстрелять… Вечно: нет снарядов, нет патронов (…не подвезли!?) - ....клепали их клепали.. все заводы страны...
Владимир Зобнин
А это "шаг конём"... Очень не хотят допустить падения
Dexter
…объективности ради стоит заметить, что на сегодня именно так и происходит – нафуговывая евространы инородцами, любое недовольство этим действом обзывается отголоском фашизма (Германия - та вообще даже не пищит – виноватая…) … а Владислава поддержу – молодец! Его нестандартный аналитический взгляд, без претензий на то, что всё случилось на 100% именно так как он излагает своё видение, по тому или иному вопросу…, а вот, что особенно ценно - даёт возможность прислушивающимся раскрывать свои личные возможности для глубокого анализа и видения происходящего… (..умнеть короче :))
Yury Safonov
Он не был куклой, его продвинули, чтоб он всё развалил, но действовал он по-своему разумению, а не по-приказам.
Андрей Романов
а теперь представьте, что он дал бы русским независимость, сейчас бы была глобальная арийская империя на планете. И ни о какой толерантности никто бы даже не заикался. У Гитлера была слишком огромная власть, и пара ошибок ввергли мир в эпоху деградации и угасания белого общества https://youtu.be/f-sRE384Pr8
Harry Ziegenhagel
Благодарю за озвучивание оценки Алоизыча. Проживая в Германии, я уже достаточно давно определился с убеждением, что Гитлер - это была подстава для немецкого народа, его лютый враг. Потому что повёл всех от мала до велика на заклание, на заведомо проигрышную войну со всем миром, а также поспособствовал созданию в глазах мирового сообщества на века образа немца-душегуба, хотя на самом деле германец в подавляющей своей массе - это адекватный, порядочный и милосердный человек. Как и в случае с Россией, загнание Германии в историческое стойло было спланировано и проведено гениальными стратегами, стоящими у истоков всех значимых событий на планете. К сожалению, не вижу способов (кроме чудесного вмешательства высших сил) ни для германцев, ни для русских, вырваться из под этого негласного управления, чтобы предотвратить свою окончательную гибель. Во всяком случае считаю необходимым осознавать взаимное родство и оказывать друг другу поддержку хотя бы на ментальном уровне в кругу единомышленников-соратников (духовной элиты). Потому что история последних столетий учит, что пока сильные братья конкурировали друг сдругом, слабые соседи находили пути для их ослабления и превращения их в своих рабов.
Николай Толубаев
Как бы ни было жестоко внутривидовая конкуренция особи одного вида не убивают друг друга
Антон Филатов
Велингтон, столица Новой Зеландии. Масса одно-двух этажных зданий. Ведь можно же так жить. https://www.youtube.com/watch?v=EqM6l0fZbg8
Алексей
Жириновский вещи иногда проговаривает серьезные, как недавно про коммуняк и их зиккурат с душами Ленина и Сталина управляющими ныне.
Arkadiy Polyakov
Совершенно верно и подмечу что убийством называется лишением жизни человеком человека, лишение жизни какого другого существа убийством не считается имеется в виду вниз по иерархии, то есть не является убийством представителя другого биологического вида. Но мы же не в компьютерном симуляторе играем, жизнь есть жизнь или по крайней мере должна казаться жизнью для игроков, то есть живущих в ней людей. А как иначе добиться искренности и подлинного проявления характера человека если не прибегать к таким методам как война?
Arkadiy Polyakov
Если Вы учтёте практически безграничные, территориальные (а это продовольствие и полезные ископаемые), промышленные и человеческие ресурсы СССР, США, Британской империи и десятков остальных стран-противников, то ответ напрашивается сам собой. Патологическую неприязнь к русским насаждают с детства те же кукловоды через СМИ и голливудские фильмы. Ту же самую неприязнь к немцам у русских насаждают через безконечные фильмы про проклятых фашистов. Приехав из совка, я тут поначалу поражался нормальности немцев, потому что мой дух был также контаминирован совковой пропагандой (хоть сам я и этнический немец), как и теперь восприятие русских моими детьми отравляется царящей на западе неприязнью ко всему русскому.
Антон Филатов
Жириновский вещи иногда проговаривает серьезные, как недавно про коммуняк и их зиккурат с душами Ленина и Сталина управляющими ныне.
Антон Филатов
Типа убрать "раздражитель" западных "элит" и местных арабов?
Юрий Рыков
каждая профессиональная бл_дь умеет профессионально оральный секс... каждый профессиональный политик умеет профессионально, серьезно говорить на любые темы... и профессиональный политик отличается умением впоследствии соскочить с ответственности за сказанное...
Николай Толубаев
"Гитлер совестно с Джугашвили осуществили акт геноцида русского народа" Партнёры значит... Вместе панимашь, трудились уничтожая 27000000 советских людей. Ну ты и здоров врать, камрад! Нет уж дорогой ... Каждый из них отвечает за себя. Один в АДУ. Другой - перед памятью русского народа. Народ уже давно рассудил и грехи Сталина... И его подвиг.
Николай Толубаев
Кто виноват? Животные инстинкты людей, ведущие к построению пирамидального иерархического общества с пахаными. При тоталитарных, авторитарных режимах народ становится жертвой лениных, сталиных и гитлеров. "Демократию нужно все время поддерживать политической активностью граждан, не позволять пробраться к власти «паханам» и «шестеркам». https://www.litmir.me/br/?b=111063&p=64
Антон Филатов
слишком близко всё наляпано, в России земли больше, участки можно и по крупнее. а так то дома, из каких нибудь сип панелей, или каркасники ... да вообще без проблем ... дешево, быстро ... тебе на жизнь хватит, если следить, тепло, меньше расход на отопления ... помоему одни плюсы, если технологию соблюли. сам себе думаю дом из СИП панелей в будущем, нафига с кирпичем возится, и помереть на стройке, отдав за это всё бабло. а тут реально быстро и дешево, на жизнь хватит, дети потом себе так же быстро построят
Василий Свирлипулькин
поминальная молитва вертухаев
Василий Свирлипулькин
Немцы должны бы поставить памятник Сталину и компартии СССР. Это Сталин и компартия позволили существовать немецкому народу на своей зоне оккупации после победы Советского Союза. Это коммунисты сказали , что весь немецкий народ не надо смешивать с нацистами. А здесь вновь поливают Сталина грязью.
Василий Свирлипулькин
Читаешь комменты и понимаешь - отчего были репрессии . Ведь после 17 года прошло совсем мало времени. Врагов было много. Всё же была Революция . Не игрушки. Смертельная вражда между эксплуататорами и эксплуатируемыми. Вот если после 100 лет после Октября их столько даже здесь... Этих потенциальных эксплуататоров. Как же и сколько же их было ТОГДА!? Да Сталин просто добряк оказался! Сколько врагов оставил. Бандеровцев например...
Сергей Панченко
Мой диагноз для адептов АРИ ? Хроническая бандеровщина . Это заразно. Вот такой мой будет для вас - диагноз. Есть ещё пострадавшие от Советской Власти. А всё этот проклятый капитализм виноват - разрушил Российскую Империю. Оттуда беды. Капитализм разрушит и Запад. Так что всё впереди.
Сергей Панченко
а каков КПД от его проговариваний? он тока и делает, шо базлает. а какие ДЕЛА за ним?
Harry Ziegenhagel
Если Вы учтёте практически безграничные, территориальные (а это продовольствие и полезные ископаемые), промышленные и человеческие ресурсы СССР, США, Британской империи и десятков остальных стран-противников, то ответ напрашивается сам собой. Патологическую неприязнь к русским насаждают с детства те же кукловоды через СМИ и голливудские фильмы. Ту же самую неприязнь к немцам у русских насаждают через безконечные фильмы про проклятых фашистов. Приехав из совка, я тут поначалу поражался нормальности немцев, потому что мой дух был также контаминирован совковой пропагандой (хоть сам я и этнический немец), как и теперь восприятие русских моими детьми отравляется царящей на западе неприязнью ко всему русскому.
Сергей Панченко
стоит посмотреть на физиономии "обвинителей" на Нюрнбергском процессе - и сразу становится ясно, что за стратеги замутили ослабление и уничтожение Белой расы
Василий Свирлипулькин
Немцы ничего не объявляли это объявили идеологи третьего рейха. Кстати расовую теорию разрабатывали русские, и в создании НСРПГ участвовали русские мигранты
Николай Толубаев
Ты просто - дурак. Или провокатор. Или больной. А вернее всего - бандеровец.
Николай Толубаев
Я не собираюсь защищать Сталина. Не от кого его память защищать. Вы просто НИЧТО, И мне странно читать ваше тявканье . Только и всего. Я лично , про Сталина и не вспоминал бы. Это история . Меня нынешнее положение волнует. А не ваши фантомные боли ... Дико просто! Сталина нет уже 100 лет... А вы всё лаетесь против него. Вы что - БОЛЬНЫЕ тут вес чё ли?! Или рекламу Сталину делаете? Может вам тут по 90 лет? Тогда да... Тогда для вас это всё ещё актуально. Подеритесь на костылях. Вставными челюстями покидайте друг в друга.
Николай Толубаев
То - то эти работяги и победили Гитлера. Под руководством Сталина и партии большевиков. Ваши - то ..... Все лапки сложили перед немцами . Вам ли Сталина поминать всуе..... Вы против него - пыль ничтожная, вообще - то. Так что - не трогайте память Сталина. Не заслужили вы. Нечем вам похвастать, кроме ненависти и злобы.
Николай Толубаев
Немцы ничего не объявляли это объявили идеологи третьего рейха. Кстати расовую теорию разрабатывали русские, и в создании НСРПГ участвовали русские мигранты
Николай Толубаев
Вот немцы- правильнее дойчи В твоих глазах печали след; Ты, верно, плакал, друг?» «О чем грущу, то в сердце мне Запало глубоко; А слезы… слезы в сладость нам; От них душе легко». «К тебе ласкаются друзья, Их ласки не дичись; И что бы ни утратил ты, Утратой поделись». «Как вам, счастливцам, то понять, Что понял я тоской? О чем… но нет! оно мое, Хотя и не со мной». «Не унывай же, ободрись; Еще ты в цвете лет; Ищи — найдешь; отважным, друг, Несбыточного нет». «Увы! напрасные слова!
Владимир Шолков
Кстати, по-итальянски партию "Единая Россия" можно перевести и как Rusia Fascista. Забавно. Ещё забавнее, что основные принципы фашистской идеологии Муссолини заимствовал у большевиков, с которыми познакомился в Швейцарии в годы ПМВ. Был лично знаком с ВИЛом.
Николай Толубаев
Нет, это типичное поведение животных (животные тут не оскорбление -а звери планеты . это рефлексы -программы поведения, идущие из животного мира)
aladin aladin
Шел бы ты молодой осёл в стойло... Там корыто с тёплым варевом тебя ожидает.
aladin aladin
А только это и можно сказать в ответ на вашу тупость и всепожирающую злобу. Русские не такие. Их злоба не душит. После горячки , они даже и пожалеют оставшихся.... Но вы бандеровцы - не такие. Вы планомерно убьёте всех. До единого. С чады и домочадцы. Это нас от вас и отличает.
Антон Филатов
В толковании существования расы. По мне само существование расы является сомнительным моментом. Да можно подразделить условно людей на 4 расы, но из за преславутой возможности межрасовых браков и рождение в них людей, уже саму теорию ставит под сомнение, т.к. допускает условности. А если есть исключения значит тут как не крути ошибка в самом существовании рас. С другой стороны есть семья, где родство особо не нуждается в особых научных изысканиях, когда есть биологический мать и отец.
Maxim Egorov
Смотрю все так завелись от одного упоминания... В фильме "Он снова здесь" есть кадры с реакцией реальных людей на актёра в образе Гитлера. https://www.youtube.com/watch?v=wfUUSXLl8nU&t=65s
Arkadiy Polyakov
ну мы же знаем, что против СССР воевала не Германия, а весь Евросоюз это Болгары, Румыны и прочие, причём вот этих самых Румын в отличии от немцев даже в плен не брали красноармейцы. и в трофеях захваченных у немцев был и французский коньяк и много чего ещё чего даже в Европе не делали, но Американцы умудрялись поставлять товары для обоих армий, так что о каких ресурсах Вы говорите? Этнических немцев за полноценных немцев наверное и не считают в Германии?
Serge Rakitin
Кстати, по-итальянски партию "Единая Россия" можно перевести и как Rusia Fascista. Забавно. Ещё забавнее, что основные принципы фашистской идеологии Муссолини заимствовал у большевиков, с которыми познакомился в Швейцарии в годы ПМВ. Был лично знаком с ВИЛом.
Рустем Бохани
какие времена такие и фюреры.
Владимир Шолков
В толковании существования расы. По мне само существование расы является сомнительным моментом. Да можно подразделить условно людей на 4 расы, но из за преславутой возможности межрасовых браков и рождение в них людей, уже саму теорию ставит под сомнение, т.к. допускает условности. А если есть исключения значит тут как не крути ошибка в самом существовании рас. С другой стороны есть семья, где родство особо не нуждается в особых научных изысканиях, когда есть биологический мать и отец.
Владимир Шолков
И как не крути, искусственное это оплодотворение или сурагатная мать но не нужен жрец
Константин Пахомов
Какое количество?
Maxim Egorov
Кремлёвские упыри думали, что самые хитрые, когда начали войну на Украине. Причём используя русских как живой щит. Оказывается, что они тут не самые умные и хитрые. Это видео просто анонс перебежчика, который всё расскажет. Смысл этого видео вообще никакого, похожее видео уже было. Как бы проехали уже тему. Но они делают такой серьезный ролик зачем то. Самое главное это призыв к сотрудничеству в конце ролика. Значит, что в скором времени весь мир увидит признание какого то вояки или чиновника.
Константин Пахомов
Вы всегда тут верите всякому говну. Чем говнее говно, тем больше веры.
Андерсен
Точно, и такие же выводы.
Константин Пахомов
А у кого возможности для глубокого анализа и видения происходящего слишком раскрываются, тем бан и комментарии стирать! Тоже поддержу Владислава - молодец!
Maxim Egorov
Войну на Украине начали бандеровцы.Начали своим законом " о языке ". Это их и погубит. Любой возмутится, если заставить его разговаривать на чужом языке.
Константин Пахомов
ЧЁ?
Николай Толубаев
Фишка рас в том что без жреца ты не сможешь никак определить к какой все таки расе относится тот или иной человек. Хорошо. Допустим белый. Жрец скажет он белый и все дружно захлопуют в ладоши. Но жрец скажет он белый но в крови течет помимо белой крови ещё черная кровь и в любой момент это может проявится. И люди не захлопуют в ладоши. А будут думать. А белый ли он или не белый. Т.е. определяющим здесь будет слово жреца, судьи.
Maxim Egorov
ЧЁ?
Юрий Рыков
просто нет сейчас лидера, реально политического лидера. есть актеры.... но никак не лидеры...
Владимир Шолков
Фишка рас в том что без жреца ты не сможешь никак определить к какой все таки расе относится тот или иной человек. Хорошо. Допустим белый. Жрец скажет он белый и все дружно захлопуют в ладоши. Но жрец скажет он белый но в крови течет помимо белой крови ещё черная кровь и в любой момент это может проявится. И люди не захлопуют в ладоши. А будут думать. А белый ли он или не белый. Т.е. определяющим здесь будет слово жреца, судьи.
Владимир Шолков
Другое дело когда глава семейства скажет он сын мой и следовательно он мой один из наследников. Тут жрецов не нужно. Глава семейства сам определил и всем сообщил свое решение. Или же глава семейства скажет а это отпрысок чуждого человека, он не наследник мне. И тут как не крути но не наследник он. И тут жреца не нужно. Все как бы однозначно определено.
Леонид Стгромов
Тебя небось советская мама родила ? Чё не убьёшься тыквой о стену ? Вы просто психически больны на голову! У вас везде " савецкие " мерещатся в глаза .
Владимир Шолков
А это по карме все. Государство построенное на предательстве изначально не долговечно. Он не имеет опоры ни в чем. Для того чтобы территория как наличия ДНР, ЛНР существовали все должны быть уверены что это территории принадлежать России. Ведь вот возьмем Крым. Несмотря на позицию Украины можно сказать ли что Крым спорная территория? Кажется вопросов не имеется по той причине что там сразу паспорта российские, сразу озаботились водоснабжением,сменой власти, сразу инакомыслие убрали, сразу стали планировать территорию, т.е. пришли как собственники. А можно ли такое сказать про ДНР, ЛНР? Неа. По законы они имеют конечно некоторые привилегии по сравнению с мигрантами , но беженцы. Статус беженец? Льготы при прописке В ЛНР, ДНР , т.е. нет собственника как не крути.
Рустем Бохани
А Персия всегда была в жопе. Вот и сейчас ей не везет. Вместо того чтобы минусы ставить, бумажек побольше жгите. И формат увеличьте. Поможет.
Константин Пахомов
Вы разве были в Персии чтоб давать подобные характеристики?
ночной патруль
А тут-то... хуже чем в Персии!!! Оо-ёй, Пякин.то - криптожидЪ!!! https://www.youtube.com/watch?v=16IgspAMCEM&t=1s
Николай Толубаев
50000000
Василий Свирлипулькин
чуток поэзии... ...приклеился вася к АРИ, впился, прилепился... как мелкий упырь - мамкиной титьки вечный присосок... пятнистый, крикливый младенец - прыщавая пасть свёрток смердящий завёрнут в портянки не мыт и не стиран - ни разу...
Василий Свирлипулькин
Войну на Украине начали бандеровцы.Начали своим законом " о языке ". Это их и погубит. Любой возмутится, если заставить его разговаривать на чужом языке.
Василий Свирлипулькин
А только это и можно сказать в ответ на вашу тупость и всепожирающую злобу. Русские не такие. Их злоба не душит. После горячки , они даже и пожалеют оставшихся.... Но вы бандеровцы - не такие. Вы планомерно убьёте всех. До единого. С чады и домочадцы. Это нас от вас и отличает.
Василий Свирлипулькин
Шел бы ты молодой осёл в стойло... Там корыто с тёплым варевом тебя ожидает.
Василий Свирлипулькин
...исполняй, что велено!
Василий Свирлипулькин
Я не собираюсь защищать Сталина. Не от кого его память защищать. Вы просто НИЧТО, И мне странно читать ваше тявканье . Только и всего. Я лично , про Сталина и не вспоминал бы. Это история . Меня нынешнее положение волнует. А не ваши фантомные боли ... Дико просто! Сталина нет уже 100 лет... А вы всё лаетесь против него. Вы что - БОЛЬНЫЕ тут вес чё ли?! Или рекламу Сталину делаете? Может вам тут по 90 лет? Тогда да... Тогда для вас это всё ещё актуально. Подеритесь на костылях. Вставными челюстями покидайте друг в друга.
Василий Свирлипулькин
Ты просто - дурак. Или провокатор. Или больной. А вернее всего - бандеровец.
Василий Свирлипулькин
Мой диагноз для адептов АРИ ? Хроническая бандеровщина . Это заразно. Вот такой мой будет для вас - диагноз. Есть ещё пострадавшие от Советской Власти. А всё этот проклятый капитализм виноват - разрушил Российскую Империю. Оттуда беды. Капитализм разрушит и Запад. Так что всё впереди.
Алексей
Если эти установки реально пошли на Украину, то в минобороны совсем тупые. Перемещать их в открытую, днем, не замазав все возможные опознавательные знаки перед началом перемещения. Как будто и правда живут в 20-30е годы xx века - думают, что никто кроме бабок на завалинке у дороги это не увидит. И здесь уже не важно, сбили ли они боинг или нет - сами дали жирный повод для обвинений. Если ходишь по улице с топором, то не удивляйся, что если кого-то топором убьют, то все посиотрят на тебя.
ночной патруль
чуток поэзии... ...приклеился вася к АРИ, впился, прилепился... как мелкий упырь - мамкиной титьки вечный присосок... пятнистый, крикливый младенец - прыщавая пасть свёрток смердящий завёрнут в портянки не мыт и не стиран - ни разу...
Владимир Сидоров
Автор прав на счёт Гитлера. Его раскрутили как дешёвую поп звезду. Воспользовались экономическим кризисом 29-30 годов, когда в германии ели да же крыс и продвинули ефрейтора к власти. В России было всё по другому. У Гитлера не было серьёзных врагов. Коммунисты и социал-демократы это были дети по сравнению с Савенковым и Корниловым. К августу 17 года остались реано только две силы большевики и милитаристы, а Керенский был гланоговаривающий. Народ бежал с фронта домой с оружием. Гражданская война началась с 1 марта а не с приходом большевиков к власти. Учредительное собрание могли собрать в пик популярности Временного правительства или к августу после неудачного восстания большевиков. Тогда бы гражданская война прекратилась. В Германии армию разоружили после первой мировой а в России армия разбежалась с оружием. К "брестскому миру" русской армии на пути германский войск не было. Немцы беспрепятственно могли дойти до Питера и Москвы. Большевикам пришлось усмирять весь этот дурдом и договариваться с немцами на их условиях, а вот у милитаристов это могло не получится. тогда Россия распалас бы на милитаристские области как Китай к 20 году. Лично для меня Ленин и Троцкий больше симпатичны чем Корнилов и Савенков. Большевикам дали денег только к осени. Если бы дали раньше то они власть взяли бы в июле.
Алексей
У казачьего генерала украли паспорт гражданина США https://news.rambler.ru/incidents/39923487-kazachego-generala-ograbila-devushka-s-sayta/ тот случай, когда новость настолько безумна, что даже не можешь придумать к ней злобный комментарий(
Yury Safonov
Дык это асимметричный ответ за санкции США.
ночной патруль
...даме "по вызову" на грудь - "Георгия"!!! заслужила.
Рустем Бохани
А разве вы были в Германии времен Гитлера? Или СССР времен Сталина? И чего вам с той Персии? Что за нервная реакция?
ночной патруль
...исполняй, что велено!
Алексей
и сразу в полковники ФСБ произвести, за выявление агента госдепа)
Валерий Иркитов
слишком близко всё наляпано, в России земли больше, участки можно и по крупнее. а так то дома, из каких нибудь сип панелей, или каркасники ... да вообще без проблем ... дешево, быстро ... тебе на жизнь хватит, если следить, тепло, меньше расход на отопления ... помоему одни плюсы, если технологию соблюли. сам себе думаю дом из СИП панелей в будущем, нафига с кирпичем возится, и помереть на стройке, отдав за это всё бабло. а тут реально быстро и дешево, на жизнь хватит, дети потом себе так же быстро построят
Алексей
Кому вообще вся эта муть интересна? Все эти старые клоуны в пиджаках, от них могилой несет.
ночной патруль
поминальная молитва вертухаев
Константин Пахомов
А разве вы были в Германии времен Гитлера? Или СССР времен Сталина? И чего вам с той Персии? Что за нервная реакция?
Константин Пахомов
Поподробнее. Голодомор, Гулаг, депортации. Про тысячу миллионов я уже слышал.
Константин Пахомов
Вам интересна. Вон сколько разузнали уже. Всё правильно, изучайте. Только на АРИ про это нельзя писать, не палитесь.
Антон Филатов
Леонид, в том то и дело, что для "РФ" русские совсем не свои, а презренные чужие.
Кирилл Белый
Комиссию по борьбе со лженаукой при РАН ликвидируют из-за конфликта с РПЦ https://panorama.pub/3737-alkhimiki_protiv_lzhenauki.html
Вадим Волков
Нидерланды и Австралия обвинили Россию в крушении «Боинга» над Донбассом https://lenta.ru/news/2018/05/25/boeing_777/
Yury Safonov
Прочитал текст, чуть мозг не вывихнул. Картинка там зачётная.
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