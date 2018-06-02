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Новые технологии придут обязательно
Новые технологии придут обязательно
02/06/2018 01:37
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Обсуждение
Василий Свирлипулькин
Фрагмент статьи : "кровавых дел троцкистов (сионо-большевиков), и потому каждый из вас — лично — несёт ответственность не только за сегодняшнее состояние России, но и за дела ваших предков, которые в 20-е годы учинили «красный террор» в России, организовали искусственный голод на Украине и в Поволжье, создали и возглавили ВЧК-ОГПУ-НКВД и ГУЛАГ, где целенаправленно уничтожали цвет Русской нации. Эти жертвы составили десятки миллионов лучших людей нашей Родины. Поэтому за всё содеянное после Октябрьской революции нужно каяться именно вам, а не коммунистам из КПРФ ". Ну и кто же спорит ?? Разговор идёт о перспективах России. О том - кто " штаны шить будет ". Вернёмся ли мы в новые джунгли ссудного процента и к всевластию денег. Или же придём к солидарному обществу . Где главными будут человеческие отношения . Вот о чём хотелось бы послушать.
Василий Свирлипулькин
А в ЭТО время - случилась буржуйская февральская революция. Нехорошо валить на большевиков дела буржуев. Каждый должен отвечать за своё. Ошибки или преступления ? Уже пусть историки спорят. Нас там не стояло.
сажин герман
Поделюсь тем, что я читал у эзотериков. Во время сильного планетарного катаклизма большинство людей впадает в беспамятство и безумие, проходящее после него. Отсюда дикари каменного века после высокоразвитых цивилизаций и отсутствие памяти о них. Те, кто не подвергся этому, сохраняют культуру и после катаклизма живут особняком и сохраняются как более "чистый" тип людей предыдущей эпохи. Это великаны. Ну а на жрецах и элите предыдущего общества трагедия сказывается мало. Когда планета стабилизируется, они ждут, что дикари "придут в себя" и строят новые цивилизации. В общем, мы потомки охлоса более раннего общества и близкие родственники великанов. Есть и горцы, как сказал Владислав. Когда материки погружаются на дно, горные пики становятся островами. Горцы никуда с них не переселяются и вырождаются.Так что, какие-нибудь папуасы Океании, это потомки горцев працивилизаций.
Василий Свирлипулькин
" А в это время пришли большевики ". Не большевики. Случилась буржуйская революция. Февральская. О такой же мечтает и АРИ . Буржуи и привели Россию к последующим бедам. Сионо - большевики, троцкисты, коммунисты, просто - большевики, Сталин, Берия , ГУЛАГ, Ежов, Ягода - просто мрак! Кто кого передушил ... Пусть историки разбираются. Нас там не стояло. Нас интересует - что будет дальше . Джунгли капитализма и ссудного процента. Или - человеческие отношения. Не путать с правильными экономическими отношениями. Где деньги - там нет человека.
Василий Свирлипулькин
https://youtu.be/w2YFgyaOaqg?list=PL7QyrfHCeCfFUSWWLxf8FAuu6nv_R42NN
Maxim Egorov
Вот интересный канал. Тут машинный перевод другого канала. Звучит не очень, но через какое то время привыкаешь. Чувак ездит по Индии и рассказывает про древние храмы. https://www.youtube.com/watch?v=-yUwm85i2QU https://www.youtube.com/watch?v=yMjcYNxNy4s
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