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Мумию "ленина" нужно возвратить в Германию

07/06/2018 00:55
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Обсуждение
  • https://news.yandex.ru/story Украине предложили забрать Ефремова после слов о Крымском мосте‍
  • Совки тормозят развитие общества https://youtu.be/euE-7Vqfg_s?t=2503
  • Совки тормозят развитие общества https://youtu.be/euE-7Vqfg_s?t=2503
  • Совки тормозят развитие общества https://youtu.be/euE-7Vqfg_s?t=2503
  • Не раз возникало такое ощущение и тут даже писал, что это вроде спектакля. Тут не сама эта возможность страшна, а цель: они это могут делать только в одном случае - уничтожить Русскую нацию, извести под корень.
  • думал, что тоже посмотрю "новый формат", но блин не смог потому, что просто не выдержал! Хорошо, что каналов теперь много. Когда в машине по радио появился снова он, врубили музон, всё, видимо лично меня допекло это балабольство, в край уже
  • ну и у евреев там что-то про козла отпущения, которого выгоняли в пустыню страдать за грехи людей
  • https://youtu.be/XvJ1TCkzLMI
  • https://youtu.be/XvJ1TCkzLMI?t=1s
  • Любые деньги русским всегда принесут только добро)) А распространить заразу большевизма по европам, - в упор не вижу в этом ничего плохого. "Пусть теперь сами помучаются"(с).
  • есть пророчество "козел с запада, сокрушит рога овна с востока"
  • Существует некое пророчество древнее "Козел с Запала сокрушит рога Овна с востока".
  • Русская диалектология П С Кузнецов (Вкладка)
  • "Мумию "ленина" нужно возвратить в Германию" Думаю в Германии она так же нужна как и у нас. Хотя как ход сокрального и поэтапного освобождения, было бы правильно.
  • Заноза....
  • Назовите хоть один фильм этого "гениального режиссёра"...
  • Хорошая идея, но одним вагоном не обойдешься.
  • )))) мумию отдать Меркель на всегда!
  • Сомнительно , что б в гадюшниках вообще каких либо взглядов придерживались , а уж языческих ...
  • Можно и Израилю предложить. Евреи любили Вальдамара . Парвус ведь был ни немец
  • Можно и Израилю предложить. Евреи любили Вальдамара . Парвус ведь был ни немец
  • Грязный бизнес. Деньги от сифилитической гадины не принесут добра. Это хуже чем возить на показ говняшки. Возя эту чуму. можно распространить заразу
  • При чем тут Германия? Надо эту падаль отправить в Ирак, по месту зарождения культа, и там уже как-нибудь утилизировать - первый правитель нового Шумерского царства должен упокоиться окончательно на исторической родине.
  • В полиции процветает черносотенство. Висят иконы и строят часовни. Полицаи стоят на службах и устраивают крестные ходы.
  • Мумию Ленина заберут китайцы и положат рядом с Мао. Китайцы чтят своих вождей.
  • Когда рискуешь жизнью -веришь в то, что работает, дает результат. Даже если это просто кажется.
  • В полиции процветает черносотенство. Висят иконы и строят часовни. Полицаи стоят на службах и устраивают крестные ходы.
  • Про бензин прямо в точку. Это касается всех "удачных" реформ и полит ходов последних лет. Они на западе чувствуют, что скоро загнутся, вот и используют своих агентов здесь по полной. Это не тупость чиновников, это расчетливое, осознанное намеренное действие. И так мы должны воспринимать следующие вехи оптимизации, коих в следующие 6 лет будет очень много. Вероятно они могут считать эту шестилетку последней и используют все свои ресурсы в полную силу. Крепитесь друзья, пятая колонна заработала на 110%
  • это как чернобыльский реактор возить, ни к чему хорошему не приведет.
  • А у пожизненных сидельцев камеры увешаны образами . не удивлюсь если они в одной колонне скоро с полицаями пойдут .
  • А что б ситуацию до абсурда довести , кто сейчас вспомнит Магнитского , его список да вообще как все начиналось .Была бы небольшая сплоченная мотивированная группа единомышленников .Разбирающаяся а it- технологиях и манипулятивных возможностях не вполне свободного интернета .Больших вложений то не надо что б реально раскрутить вопрос о судьбе останков ВИЛа и поставить в неудобную ситуацию как местных так и западных клоунов типа из правящих элит .
  • В мире заканчиваются запасы ирландского виски - грустно https://news.mail.ru/economics/33699718/?frommail=1
  • Ну зачем ?
  • Я уже высказывал идею на АРИ : По поводу мумии терафима членина мысль пришла - надо требовать от чайки возбудить уголовное дело по статье 244 УК РФ " Надругательство над телами умерших и местами их захоронения". Установить в ходе расследования: совершали ли збарский , сталин, зиновьев и прочая кодла преступление или не совершали, когда из трупа своего пахана делали чучело. А представьте, вы у себя в квартире совершите такое деяние ? Что в отношении вас предпримут власти))) Если это преступление,а нормальный человек другое объяснение дать не сможет, мумию надо признать вещдоком и по решению суда утилизировать. А если не признают преступлением, они создадут прецедент и будут выглядить реальными некрофилами-трупопоклонниками...
  • Назовите хоть один фильм этого "гениального режиссёра"...
  • Преступление длящееся и надо найти тех, кто тратит бюджетные деньги на эту мумию. Они до сих пор издеваются над трупом своего пахана.По этой цепочке мы выйдем на настоящих трупопоклонников-членинцев. Если с этой камуняцкой сволочью поговорить их методами, они вспомнят все, кто хоть когда-то упоминал о мумии и необходимости ее финансирования
  • РФ колония, это не государство. Правит бал тут корпорация или правильнее кооператив - содружество акционеров -пользователей территории России. Русские в число акционеров РФ не входят. Это ЗАО РФ не является государством стато: Тут нет ничего долговечного и постоянного, тут нет уверенности в будущем, потому, что в правящей банде постоянно идут движения : В 90 в фаворе была околосинагога, потом вышли вперёд чеченцы , сейчас верховодят армяне. Стато тут только русофобия. Общий враг -русские, сплачивают разномастные корпорации: этнические, территориальные, номенклатурно- партийные (КПСС). Поэтому они и не могут отказаться от советизма -ленинизма-это хороший фундамент, что бы давить русских Поэтому и "деды воевали" -как основа советского. Паразитирование на ВМВ -"помню горжусь" это почва, что бы удерживать власть.
  • Грязный бизнес. Деньги от сифилитической гадины не принесут добра. Это хуже чем возить на показ говняшки. Возя эту чуму. можно распространить заразу
  • а свирипулькин убился об стену. из за угла теперь наблюдает, вампир хренов.
  • смотрел конец прямой линии с гарантом, на что обратил внимание. голова открывает рот не в попад словам, то есть голос наложен на изображение. цирк и комбинированная сьемка.
  • За название выпуска уже плюсую! Скачаю, чтобы не спеша и с удовольствием прогуливаясь, послушать
  • по этой теме есть некое пророчество.может поэтому
  • Я за .Вот тока как процесс запустить ?
  • Я смотрел почти все её фильмы.
  • Юрий Мухин попытался поиграть по ихним правилам на ихнем же поле .
  • Юрий Мухин попытался поиграть по ихним правилам на ихнем же поле .
  • РФ колония, это не государство. Правит бал тут корпорация или правильнее кооператив - содружество акционеров -пользователей территории России. Русские в число акционеров РФ не входят. Это ЗАО РФ не является государством стато: Тут нет ничего долговечного и постоянного, тут нет уверенности в будущем, потому, что в правящей банде постоянно идут движения : В 90 в фаворе была околосинагога, потом вышли вперёд чеченцы , сейчас верховодят армяне. Стато тут только русофобия. Общий враг -русские, сплачивают разномастные корпорации: этнические, территориальные, номенклатурно- партийные (КПСС). Поэтому они и не могут отказаться от советизма -ленинизма-это хороший фундамент, что бы давить русских Поэтому и "деды воевали" -как основа советского. Паразитирование на ВМВ -"помню горжусь" это почва, что бы удерживать власть.
  • Для них это не издевательство, а духовная необходимость.
  • Да знать бы еще для кого эта духовная необходимость - вот вопрос вопросов ...То . что для кого-то это духовная необходимость несомненно .
  • Шутку оценил, но реально вряд ли закончится - в США его наверняка больше чем в самой Ирландии. Да еще и шотландский есть.
  • Тут на радио, еще в передачах года 10-11го, уже говорилось что актера держат в помещении сутками. Сутками идет запись и его снимают и т.д. Так что заготовок, возможно, на десятки лет.
  • без соответствующих действий с мумией это лишь мумия не более.
  • РФ это промысловая компания или союз промысловиков . Группы акционеров РФ (среди них нет русских) рассматривают территорию России как угодья для наживы. Тут у разных группировок свой промысел: Есть промысел добыча полезных ископаемых, есть промысел утилизация мусора, есть промысел игра в оборону, есть промысел ГАИ и т.д. Всякие администрации, изображающие из себя муниципальные государственные структуры - это тоже форма промысла. На государство всем наплевать, да его и нет. На народ тем более правителям копании РФ насрать, это же просто аборигены. Главное иметь добычу. Есть изображение государства пропагандой и игра в политику , где артисты изображают из себя всяких "героев" . Людям спектаклями внушают что они живут в государстве -для того что бы им спаслось спокойно. Народ нужен лишь для обслуживания промысловых компаний. У этой ОАО РФ есть смотрящие за порядком -полиция и служба безопасности -ФСБ и ЦПЭ. Главная задача СБ ГОРФ это смотреть за русскими что русский народ не проснулся что бы русы не со организовались ни объединились и предъявили свои права на России -по праву хозяев. Ведь если придут русские -конец промыслу "Британская ост индийская компания" должна будет сматывать удочки https://www.youtube.com/watch?v=xoa01Ic1UUA
  • В этот раз показывали молодого актера, кругломордого, с большими ушами ,с более низким и покатым лбом, узкими и глубоко посаженными гляделками и высокими скулами. Опять придыханьица, заиканьица, "е-е-е-е","бе-е-е-е", слова паразиты "значит","чтобы хотел сказать", нехарактерные для других актеров облизывание нижней губы изнутри , сытая отрыжка, махание ручонками , чирканье в книжице кругов и подчеркивания,все говорит о том, что он тупо повторяет за многоканальным радиосуфлером и очень старается это скрыть. Не может нормальный человек держать в голове все цифири, начиная с гвоздей и кончая суммами, которые неэффективно разместил чубайс. А сам даже в рожу не знает ивановского губерка стасика воскресенского, которого сам же под свет юпитеров "назначал" совсем недавно на должность и этот самый воскресенский толкал ему лично чуть ли не передовую речь о снижении налоговых поборов. Заметьте , актера никто не перебивает. Чтобы актер ,повторяя за радиосуфлером, не сбился с речи, шоумэны реально обрубают микрофон после того как задающий вопросы закончит свой вопрос. Шоумэны вырубают звук для того, чтобы актер мог свободно, не вступая в диалоги и без осложнений высраться монологом за радиосуфлером. И опять актер спалился: с южно-русским акцентом произнес "боХ" , вместо присущего коренным ленингадцам-петербуржцам твердым произношением согласных "боГ". Интересно, кем этот паренек был в другой жизни и как часто этих бедолаг кладут в закрытые институты головного мозга для очередной фрагментации. Прогресс двинулся вперед и куклы уже не читают по бумажкам шрифт с увеличенным масштабом. А еще было бы интересно поставить этого паренька рядом с людой путиной и сравнить их разницу в возрасте. Игра отвратительная,неужели кто-то еще ведется в ресурсной федерастии на этот 18-й ремикс.
  • Да знать бы еще для кого эта духовная необходимость - вот вопрос вопросов ...То . что для кого-то это духовная необходимость несомненно .
  • Довольно сильная и свежая(актуальная) передача. Владислав, на Украине не два народа соединили. Там условно если брать, примерно пять крупных этно-групп. Самая крупная - русские и субэтнос русских, малоросы. В основом центр Украины. Ближе к югу, Днепропетровская и Запорожская области - казаки/запороги/черкасы. Кто был в этих областях заметили наверное много чернявых людей с носами с горбинкой. Запад Украины это русины чистые - Ужгородская область и русины северные, ополяченные - так называемые "западненцы". По-русски говорят прекрасно, вопреки пропаганде, в отличии от чистых, русин с русофильским настроем. Так же в западной части, есть странные этносы-субэтносы - бойки/лемки/гуцулы. Которые родственны неясно кому. Возможно микс из славянских и балканских народов. Нам, в принципе, важна "битва" за малороский центр(условно) Украины. Они генетически русские, но советское руководство настояло на том, что ихние малороские(их там тоже несколько) диалекты и есть отдельный украинский язык. То есть, если упростить, в советское время, этническое большинство - как численно так и территориально, присоединили к этническому меньшинству, тоже самое: и численно, и территориально. Усугубили языковое разделение искусственно внедряя в новобразованный украинский язык польские и прочие слова.
  • Я когда смотрю отрывки этих трансляций, раз в пять лет, смотрю только чтоб отследить поведение этого PU. Движения глаз, рта, где оно лжет, где обманывает, где нам что-то хотят навязать и что вообще хотят сказать, донести кукловоды через эти трансляции. Если используют такие фишки с наложением звука, - возможно есть желание чтоб их слабее отслеживали.
  • по этой теме есть некое пророчество.может поэтому
  • А каких вождей русского народа надо признавать? Какие были вожди у русского народа в прошлом? Например! У американского народа Вашингтон, Линкольн, Рузвельт. У французов Наполеон, Де Голь. Да же у поляков есть Костюшко или Пилсудский. У нас русских кто по вашему бы бы вождём русского народа? Кого русский народ признавал бы своим вождём? Мао с соратниками прекратил в Китае сорокалетнюю войну. Изгнал интервентов. Создал атомную бомбу. Мао вождь китайского народа.
  • Их правила на их поле;) хорошо сказано;)
  • Бланка надо закапать в каком нибудь , самом большом, полигоне отходов . Зделать отхожее место , ихай там покоится в жижах. По мощам и миро. Или пустить в свободное плаванье по реке Ганг, как прокажённого.. А вот мне припомнилось совет старых людей про то , чтоб Вас не сглазили,( не нанесли вреда) надо в кармане фигу держать (дулю , кукиш).Сам то я не москвич ,южанин.но будете ходить у зикурата ,он к вам ладошкой ,а Вы ему фигу кажите., да и идолам можно.. Мысль мне пришла.
  • https://www.youtube.com/watch?v=F5BlKJGvmOw это уже чисто по восточному славословия.
  • PU о криптовалютах)) https://bits.media/news/vladimir-putin-k-kriptovalyutam-nuzhno-otnositsya-ochen-akkuratno/ Я думаю, что тему с криптой запустили американцы и сейчас идёт своего рода обкатка технологии. Скоро будут доведены до ума биржи, системы типа эфира на которых выпускаются токены. Когда это всё сформируется, крипту начнут разрешать. В эрэфии решат, что нужно тоже начать заниматься, возьмут угрохают кучу денег и сделают то чем никто не пользуется. В Китае то наверно дурачки сидят и поэтому они так активно кинулись развивать свои криптовалюты.
  • За!
  • В этот раз показывали молодого актера, кругломордого, с большими ушами ,с более низким и покатым лбом, узкими и глубоко посаженными гляделками и высокими скулами. Опять придыханьица, заиканьица, "е-е-е-е","бе-е-е-е", слова паразиты "значит","чтобы хотел сказать", нехарактерные для других актеров облизывание нижней губы изнутри , сытая отрыжка, махание ручонками , чирканье в книжице кругов и подчеркивания,все говорит о том, что он тупо повторяет за многоканальным радиосуфлером и очень старается это скрыть. Не может нормальный человек держать в голове все цифири, начиная с гвоздей и кончая суммами, которые неэффективно разместил чубайс. А сам даже в рожу не знает ивановского губерка стасика воскресенского, которого сам же под свет юпитеров "назначал" совсем недавно на должность и этот самый воскресенский толкал ему лично чуть ли не передовую речь о снижении налоговых поборов. Заметьте , актера никто не перебивает. Чтобы актер ,повторяя за радиосуфлером, не сбился с речи, шоумэны реально обрубают микрофон после того как задающий вопросы закончит свой вопрос. Шоумэны вырубают звук для того, чтобы актер мог свободно, не вступая в диалоги и без осложнений высраться монологом за радиосуфлером. И опять актер спалился: с южно-русским акцентом произнес "боХ" , вместо присущего коренным ленингадцам-петербуржцам твердым произношением согласных "боГ". Интересно, кем этот паренек был в другой жизни и как часто этих бедолаг кладут в закрытые институты головного мозга для очередной фрагментации. Прогресс двинулся вперед и куклы уже не читают по бумажкам шрифт с увеличенным масштабом. А еще было бы интересно поставить этого паренька рядом с людой путиной и сравнить их разницу в возрасте. Игра отвратительная,неужели кто-то еще ведется в ресурсной федерастии на этот 18-й ремикс.
  • https://coub.com/view/189v1q
  • "Путина" случайно пришлось слушать по радио и ящику, все слова о противодействии врагам и затяжке поясов."Все вместе мы сможем вывести нашу экономику вперед" "Россия вышла на траекторию устойчивого роста экономики" ... Да, конечно, вышла. И тут же одноклассник из Сеула по whats app присылает видео,про свое путешествие, видно сразу,что такое нормальные дороги, отличный сервис, качественная еда, чистые улицы и человеческое отношение. В век интернета и международных перелетов так сложно уже врать про успехи и рост. Впрочем, кремлевским пофиг, прокатит и так. Всегда прокатывало.
  • Все это слова. Упырь как лежал, так и лежит в зиккурате и , скорее всего, будет лежать долго. Тальков еще про это пел.Сколько лет уже минуло!