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Признаки приближения мирового финансового кризиса

09/06/2018 14:50
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Обсуждение
  • ...скорость полностью собранного китайского поезда,на табло 311км/час...
  • https://maks-cccc7603.livejournal.com/429478.html
  • https://maks-cccc7603.livejournal.com/429478.html
  • https://maks-cccc7603.livejournal.com/429478.html
  • Русские люди приехавшие в россию тоже не принимаются россиянами.Так что у кого есть возможность уехать в америку не надо бояться, хуже не будет, а лучше это точно. Но при одном условии если ты не крепостной.Свободному человеку всегда комфортно жить среди свободных людей. Рабу не уютно,он всегда хочет вернуться в крепостную россию.
  • Хорошо сказано за исключением одного . Русскому человеку особо и не надо что бы его кто-то принимал .Россияне это как правило совки и большинство переселенцев из бывших сов республик тоже совки . на фоне этого и возникает некий конфликт интересов если можно так сказать . Не голословно , просто в теме так сказать он лайн .
  • Всем., свинота невоспитанная гадишь , Ублюдок редкосный , как этот бегемот. Маньяк анальный , ртом своим воняешь.
  • Легко сказать уехать, но не так легко сделать. Когда тебя никто не ждёт, когда тебе нечего предложить то ты спускаешься на самое дно. И дно в странах разное. Но на то оно и дно, что туда не хотят опускаться, легко спуститься но выбраться от туда трудно. Это дно.
  • В России ничего ни изменится . Всё будет по прежнему - РФ и большевистская идеология. Коммунистические режимы не реформируются . Систему нельзя изменить, её можно только уничтожить
  • США придется скоро выбирать - или Китай, или Россия. Они выберут Россию, надеюсь, скоро режим людоедов будет скоро снесен, но опять же - космомольская сволочь из наибулиных, менингитных кудриных, оборванцев чубайсов , будет водружена в России .Камуняки переехали в США, русских изнасиловали, теперь взялись за китайцев. Прихожу к выводу: Камуняки- это первый каток и трамбователь народов в угоду сша....Там хитрованы и ебнут экономику китая на раз...
  • А нахрена китайцам Ким, такой ценой? С него то как с козла молока
  • А нахрена китайцам Ким, такой ценой? С него то как с козла молока
  • Выбор сделан давно. Более 60 процентов студентов азиаты. Любая лаборатория от 20 до 90 процентов азиаты. Гранты на исследования более 60 процентов из китая не говоря уже других азиатских инвесторах
  • Про уничтожение архивных карточек репресированных в Гулаге появилась мысль, что, возможно это касается материальных компенсаций. Евреи за холокост получают компенсации, например. В России, мы же не знаем точно, пострадавшие и их родные могли до такого решения созреть, т.е. потребовать компенсации. А так, нет архивов, и платить некому...
  • https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=sA9g6Iu5LtM
  • Может не ценой а в нагрузку так или иначе Кимов всегда китаесы спонсировали, здесь вопрос какой будет объединенная Корея проамериканской на основе южнокорейского режима или прокитайской на основе пост северокорейского режима .
  • Парапланерист был раб и совок, а грузины свободные люди на своей свободной земле. Они смелые и зиккурат на них не давит, и кровавого путинского режыма у них нет. Они же читают вас, и знают кто такие эти русские рабы и как с ними нужно обращаться.
  • Я смотрю вы и плюсики ставите этому пи дору. Свободолюбивые готы сразу распознают своего укроинского единомышленника. Лучше вам не упоминать русских своим анальным ртом. Пишите просто - готы, чтоб сразу было видно что вы говорите о нерабах и не о совках.
  • Парапланерист был раб и совок, а грузины свободные люди на своей свободной земле. Они смелые и зиккурат на них не давит, и кровавого путинского режыма у них нет. Они же читают вас, и знают кто такие эти русские рабы и как с ними нужно обращаться.
  • Всем., свинота невоспитанная гадишь , Ублюдок редкосный , как этот бегемот. Маньяк анальный , ртом своим воняешь.