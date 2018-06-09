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Признаки приближения мирового финансового кризиса
Признаки приближения мирового финансового кризиса
09/06/2018 14:50
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Sl. Ru
...скорость полностью собранного китайского поезда,на табло 311км/час...
Земеля в натуре
https://maks-cccc7603.livejournal.com/429478.html
Земеля в натуре
https://maks-cccc7603.livejournal.com/429478.html
Земеля в натуре
https://maks-cccc7603.livejournal.com/429478.html
Валера Смирнов
Русские люди приехавшие в россию тоже не принимаются россиянами.Так что у кого есть возможность уехать в америку не надо бояться, хуже не будет, а лучше это точно. Но при одном условии если ты не крепостной.Свободному человеку всегда комфортно жить среди свободных людей. Рабу не уютно,он всегда хочет вернуться в крепостную россию.
Вит Ла
Хорошо сказано за исключением одного . Русскому человеку особо и не надо что бы его кто-то принимал .Россияне это как правило совки и большинство переселенцев из бывших сов республик тоже совки . на фоне этого и возникает некий конфликт интересов если можно так сказать . Не голословно , просто в теме так сказать он лайн .
Езя Гебя
Всем., свинота невоспитанная гадишь , Ублюдок редкосный , как этот бегемот. Маньяк анальный , ртом своим воняешь.
Vladimir Sholkov
Легко сказать уехать, но не так легко сделать. Когда тебя никто не ждёт, когда тебе нечего предложить то ты спускаешься на самое дно. И дно в странах разное. Но на то оно и дно, что туда не хотят опускаться, легко спуститься но выбраться от туда трудно. Это дно.
Николай Толубаев
В России ничего ни изменится . Всё будет по прежнему - РФ и большевистская идеология. Коммунистические режимы не реформируются . Систему нельзя изменить, её можно только уничтожить
Езя Гебя
США придется скоро выбирать - или Китай, или Россия. Они выберут Россию, надеюсь, скоро режим людоедов будет скоро снесен, но опять же - космомольская сволочь из наибулиных, менингитных кудриных, оборванцев чубайсов , будет водружена в России .Камуняки переехали в США, русских изнасиловали, теперь взялись за китайцев. Прихожу к выводу: Камуняки- это первый каток и трамбователь народов в угоду сша....Там хитрованы и ебнут экономику китая на раз...
Антон Филатов
Антон Филатов
Иван Грозный
А нахрена китайцам Ким, такой ценой? С него то как с козла молока
Николай Толубаев
А нахрена китайцам Ким, такой ценой? С него то как с козла молока
Alex White
Выбор сделан давно. Более 60 процентов студентов азиаты. Любая лаборатория от 20 до 90 процентов азиаты. Гранты на исследования более 60 процентов из китая не говоря уже других азиатских инвесторах
Нина Вавилова
Про уничтожение архивных карточек репресированных в Гулаге появилась мысль, что, возможно это касается материальных компенсаций. Евреи за холокост получают компенсации, например. В России, мы же не знаем точно, пострадавшие и их родные могли до такого решения созреть, т.е. потребовать компенсации. А так, нет архивов, и платить некому...
Вадим Волков
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=sA9g6Iu5LtM
Иван Грозный
Может не ценой а в нагрузку так или иначе Кимов всегда китаесы спонсировали, здесь вопрос какой будет объединенная Корея проамериканской на основе южнокорейского режима или прокитайской на основе пост северокорейского режима .
Алексей
Парапланерист был раб и совок, а грузины свободные люди на своей свободной земле. Они смелые и зиккурат на них не давит, и кровавого путинского режыма у них нет. Они же читают вас, и знают кто такие эти русские рабы и как с ними нужно обращаться.
Константин Пахомов
Я смотрю вы и плюсики ставите этому пи дору. Свободолюбивые готы сразу распознают своего укроинского единомышленника. Лучше вам не упоминать русских своим анальным ртом. Пишите просто - готы, чтоб сразу было видно что вы говорите о нерабах и не о совках.
Константин Пахомов
Парапланерист был раб и совок, а грузины свободные люди на своей свободной земле. Они смелые и зиккурат на них не давит, и кровавого путинского режыма у них нет. Они же читают вас, и знают кто такие эти русские рабы и как с ними нужно обращаться.
Константин Пахомов
Всем., свинота невоспитанная гадишь , Ублюдок редкосный , как этот бегемот. Маньяк анальный , ртом своим воняешь.
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