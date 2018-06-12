Редакционные
Мнения
Видео
ТОП
Поддержка
слушать радио
Видеотрансляция
Редакционные
Мнения
Видео
ТОП
Поддержка
Главная
Статьи
Чемпионат начинается. Время быть настороже
Чемпионат начинается. Время быть настороже
12/06/2018 01:25
Редакционные материалы
Выпуски программы "Русский взгляд" на
i
TUNES
Facebook
Twitter
Вконтакте
Одноклассники
Google+
Обсуждение
Константин Алланд
Ничего хорошего не будет, этого хорошего ждали целые поколения. В итоге лишь состарились.
Dexter
...я иммигрант - вряд ли вы меня понимаете
Александр Бойцов
https://youtu.be/fHRtPuTz0O4
Александр Бойцов
https://youtu.be/fHRtPuTz0O4 https://youtu.be/VJboSby7nW0
Andrey Sokolov
Да че там ?, говном в советских столовых воняло и черви из котлет вылазили. Мясо то тухлое было .... Ох рассмешили.
Andrey Sokolov
Судить то, кто будет ? "Не осуди и судим не будешь"
Константин Алланд
Какой выход? Уехать в Индию?
Антон Филатов
Только товарищей, когда надо будет отправлять в свои искомые идеологически заповедники, надо проследить, чтоб они полностью жили по тем правилам. Без никакой поддержки. При ехал к Корею или Ичкерию, вот и ищи работу и живи исходя из своих возможнойстей.
aladin aladin
в маскве столько москалей развелось, что своими отходами жизнедеятельности они завалили всю округу и заполнили под масквой и зикуратом все полости. вот дерьмище и вытесняет сероводород. и если в зикурат наберут курящих сантехников, то может получиться большой ба-бах. и все это недоразумение потонет в г-не.
Вит Ла
А ОН есть -https://news.mail.ru/incident/33755513/?frommail=1
Dexter
Мне сейчас одноклассник с Бали сообщения и фотки шлёт. Общается с местными жителями. Дизтопливо там стоит 22 рубля, 92-й бензин - 35 рублей, 95-й - 38 рублей. Это при том что там кроме солнца, пляжа и кофе с фруктами нет ничего. Все живут в своих домах, квартирные многоэтажки не строят. Отличные дороги. На 1000 $ в месяц там - ты прямо богатый человек. Местные смотрят на фото говняных россиянских хрущеб, разбитых дорог, ушатанный общественный транспорт и спрашивают : а почему вы все вместе не выйдете и не скинете такую власть? У нас бы на следующий же день их бананами гнилыми закидают за такое. На ответ , что нельзя выходить, что отобьют почки и отправят за решетку, недоуменно смотрят и потом говорят : этого не может быть. Как же демократия? Когда слышат сколько % правящая партия занимает в парламенте, не верят ушам. Когда слышат, что рейтинг президента такой страны только растёт, теряют связь с реальностью.
Maxim Egorov
Смешно делать точкой отсчёта "жизненный уровень". Деловая активность не зависит от жизненного уровня, я помню 1992 год, в Москве все были нищие, но постоянно открывались новые фирмы, приезжали люди из регионов с большими деньгами, торговали нефтью, самолётами, зерном, народ начинал зарабатывать. Повторяю - люди с деньгами приезжали из регионов, в Москве ничего не было, все были нищие. Поэтому сейчас смешно слышать, что в регионах "ничего нет". Как раз в регионах-то всё и есть, и деньги и ресурсы. А Москва, что, транспортный узел, таможня, берёт процент за управленческие услуги. Но конечный пункт денег и ресурсов не Москва, а "Запад", туда всё выводится, поэтому и задавайте вопросы о "выводе денег" капитанам бизнеса в регионах, это же всё ваши люди, зачастую близкие и дальние родственники, вы же все там родные, в регионах, сами у себя воруете.
Владимир Павловский
Тема будущего для населения бывшей России закрыта. Потому и отсутствие реакции на все происходящие. Холопы смирились со своею судьбою.
Алексей
Может Владислав подскажет, где в Москве можно купить качественное российское мясо и фрукты-овощи? И чтобы ее еще русские торговали, а не сами знаете кто?
Vladimir Sholkov
А может это вопрос не столько к Владиславу, как ко всем?
Vladimir Sholkov
Фишка ведь ещё в том чтоб тебя не кинули. Можно конечно поездить по поближенным городам и сёлам и купить там мясо. Но сколько оно там лежало не известно, чем кормили скотину тоже неизвестно. Поэтому если хочешь качественное мясо
Федор Сологуб
Эмиграция – хе-вая штука, мозги человека консервируются и он зависает в том времени, из которого эмигрировал. Наверное, это такая защитная реакция организма, обеспечивающая выживание в чужой среде. В результате, в голове у человеке остаются только обрывочные воспоминания. А когда он возвращается, то ищет только то, что подтверждает эти воспоминания. Интересно, что, глядя на таких «выходцев из прошлого», всегда можно узнать из какого времени эмигрировал человек, сразу начинаешь верить в то, что время относительно. Попытаться вылезти из воспоминаний, чтобы увидеть что-то ещё кроме г-на, эмигранту очень сложно, видимо, в эмиграции сомневаться в Родине проще, чем в самом себе. Поэтому, Декстер, я вас понимаю.
Vladimir Sholkov
То обычно люди ищут среди тех кто сам выращивает скотину, и который кормит скотину качественно. Облачно эти люди много не выращивают и продукция не дешёвая. Но качественная. Чтоб себя побаловать так сказать. А так чтоб полностью перейти на данный вид питания то скорее всего надо самому и сеять и выращивать и тогда меньше придется осуществлять поиски чем себя побаловать таким питательными и вкусным
Алексей
Согласен, что главное чтобы не кинули. Чтобы "фермер" не всучил тебе ту же бразильскую говядину из супермаркета. Получается - брать только у родственников или знакомых. Но ведь ВК утверждает, что качественный российский продукт появился в крупных сетях. По мне с 2014 года процент российской продукции и ее качество особо не изменился. Да появились российские аналоги французских сыров. Иногда даже неплохо. Но я как потребитель, который как правило отоваривается в супермаркетах, принципиальной разницы не заметил. Продукты из Европы заменили на продукты с Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки.
сажин герман
Известно, что хорошую продукцию вывозят из РФ. а дерьмо ввозят. Учитывая это - нигде. Если не сам вырастил или не купил у того, кто сам вырастил, то не стоит рассчитывать на качество.
Maxim Egorov
Вот я заметил, только что построили кучу пятёрочек по областям. Даже в самом развалившемся посёлке стоит пятёрочка. Плюс только в том, что там можно купить относительно свежие продукты по нормальной цене, а не как раньше в посёлках продавали просрочку в 1,5 раза дороже чем в городе свежее. Но качество еды вообще никуда не годное, это есть нельзя.
сажин герман
Да это видно. Никакие компроматы, видео и скандалы в политике не пошевелят уже людей. Как показал опыт Кемерово, народ можно всколыхнуть только, если начнутся массовые убийства, расстрелы и гонения; проблемы сведенные к жизни и жизни детей. А права, собственность и рабство уже никого не волнуют.
Земеля в натуре
http://www.allatao.ru/Jasm/LB-pp.html
сажин герман
Особенно "радуют" дубовые оранжевые помидоры. Как-то раз по телевидению говорили, мол сорт такой))))
Алексей
Вообще никакими запретами проблему с СХ не решить. Надо разобраться с контролирующими рынок и производство ОПГ и сросшимся с ними госаппаратом. Надо вбухать реального бабла в строительство дорог, подвести газ и электричество. Надо снизить тарифы для русских фермеров, обеспечить льготное кредитование, в том числе для лизинга дорогостоящего сельхоз оборудования. Короче, тут работы больше, чем при организации олимпиады и чм вместе взятых. Нынешняя власть на это просто не способна. Да и оно ее и не надо. Славы и пиара тут мало и результат будет не сразу. Чухам лучше втюхать очередной чемпионат или пафосно отпраздновать 9 мая.
Maxim Egorov
Ну правильно чувак говорит , я с ним согласен ,потому как было с чем сравнивать . Вроде один и тот же продукт , судя по названию, но там он другой- лучше.Пиво другое , сигареты другие (курил когда то ) Хлеб к примеру багет французский , пол батона охерачил и сытый . вторую половину завтра съел ничего с ним не случиться .У нас булку взял на завтра или высохла или заплесневела . Хотя раньше даже в советское время в деревнях в своих домах хлеб пекли раз в неделю , и нормально .Хлеб по идее это консервированный продукт и он не должен портится определенное время .Думаю что ВК несколько не прав по отношению к западу .Работать методично нам надо учиться а совок каленым железом еще долго выжигать придется .
Владимир Кутиков
Слышал,что кошерная продукция хорошего качества.Ну и дорогая соответственно.Правда,ею русские не торгуют.Евреи в русских перекупщиках не нуждаются.
Vladimir Sholkov
Мы сейчас с женой столкнулись с такой проблемой как детское питание. Казалось бы, что может быть проще, прочел этикетку , состав и все бери. Но вот же гадость такая аллергия. И не проходит. Прочел на сайте про детское питание и йод. Йод вступает в реакцию с рисом и крахмалом. И мы капнули туда где только вода и кабачок. И все посинело. Прикольно не правда ли. А там где не посинело на ребенке пошла аллергия.
Vladimir Sholkov
Ну не знаю . У меня, когда Польша была ышо в соц.лагере. моя сестра вербовалась туды там и с мужем будущим познакомилась. Так он расказывал , едишь мимо ихних полей где чёт выращивают . Так фермеры эти фекалии Н2О разбавлят и поливат -удобряют . Вонища говорил в округе тошнотворная. А. не особо давно несколько лет гдето читал что в Сибири какойто китаёза в деревне поселился (по кличке Федя), так он все сортиры в дяревне чистил бясплатно чтоб хомно всё себе забирать, но урожай он варащивал отменный.
Шива Гири
вегетарианцы столько сена и коры за год сьедают, . и вообще ни во что не ставят жизнь огурцов, помидор и прочего риса. от этого и не спокойно на земле.
Макар Ерохин
в точку сказано , на данный момент происходит полное отсутсвие реакции на происходящее
Николай Николаев
Смешно делать точкой отсчёта "жизненный уровень". Деловая активность не зависит от жизненного уровня, я помню 1992 год, в Москве все были нищие, но постоянно открывались новые фирмы, приезжали люди из регионов с большими деньгами, торговали нефтью, самолётами, зерном, народ начинал зарабатывать. Повторяю - люди с деньгами приезжали из регионов, в Москве ничего не было, все были нищие. Поэтому сейчас смешно слышать, что в регионах "ничего нет". Как раз в регионах-то всё и есть, и деньги и ресурсы. А Москва, что, транспортный узел, таможня, берёт процент за управленческие услуги. Но конечный пункт денег и ресурсов не Москва, а "Запад", туда всё выводится, поэтому и задавайте вопросы о "выводе денег" капитанам бизнеса в регионах, это же всё ваши люди, зачастую близкие и дальние родственники, вы же все там родные, в регионах, сами у себя воруете.
Николай Толубаев
Ну да, идёшь такой поздно вечером со стройки или с завода, еле ноги тащишь и заходишь по пути в Дикси, Пятёрочку или Магнит. и покупаешь там пластиковую еду. Дома в себя это затолкал и на утро снова в бой, зарабатывать талоны на питание.
Николай Толубаев
Скупка ЦБ ГОРФ долларов , это форма бесплатного вывоза ресурсов из России на запад. РФ это обычная колония. Территория У тоже колония . Правят везде баскаки из одной банды -ЦК КПСС. Хозяева у них на западе.
Maxim Egorov
Ну да, идёшь такой поздно вечером со стройки или с завода, еле ноги тащишь и заходишь по пути в Дикси, Пятёрочку или Магнит. и покупаешь там пластиковую еду. Дома в себя это затолкал и на утро снова в бой, зарабатывать талоны на питание.
Константин Алланд
Мне сейчас одноклассник с Бали сообщения и фотки шлёт. Общается с местными жителями. Дизтопливо там стоит 22 рубля, 92-й бензин - 35 рублей, 95-й - 38 рублей. Это при том что там кроме солнца, пляжа и кофе с фруктами нет ничего. Все живут в своих домах, квартирные многоэтажки не строят. Отличные дороги. На 1000 $ в месяц там - ты прямо богатый человек. Местные смотрят на фото говняных россиянских хрущеб, разбитых дорог, ушатанный общественный транспорт и спрашивают : а почему вы все вместе не выйдете и не скинете такую власть? У нас бы на следующий же день их бананами гнилыми закидают за такое. На ответ , что нельзя выходить, что отобьют почки и отправят за решетку, недоуменно смотрят и потом говорят : этого не может быть. Как же демократия? Когда слышат сколько % правящая партия занимает в парламенте, не верят ушам. Когда слышат, что рейтинг президента такой страны только растёт, теряют связь с реальностью.
Fiksik Piksel
у них олгоритм подмазаться и приспособиться в посознании.Оне хитрые переженяхаются на дочках партийных босов ну и тд. и тп.
Андерсен
Из мясных изделий можно упомянуть изделия востряковского мясокомбината. У них есть точка рядом с МКАД. Никак не идеал, но чуть лучше чем большинство продукции с полок супермаркетов.
Fiksik Piksel
Ну не знаю . У меня, когда Польша была ышо в соц.лагере. моя сестра вербовалась туды там и с мужем будущим познакомилась. Так он расказывал , едишь мимо ихних полей где чёт выращивают . Так фермеры эти фекалии Н2О разбавлят и поливат -удобряют . Вонища говорил в округе тошнотворная. А. не особо давно несколько лет гдето читал что в Сибири какойто китаёза в деревне поселился (по кличке Федя), так он все сортиры в дяревне чистил бясплатно чтоб хомно всё себе забирать, но урожай он варащивал отменный.
Fiksik Piksel
эту лабудень больше чукчам надо толкать, оне там и внутрености сырьём едят.Росия не Индия,здесь холод и ад , а тамочки у вас тяпло, райское наслождение , Рот открыл под пальмой и банам в рот сам падает.В жару мясо само в рот не идёть, а больше зелень.Да и метаболизм у всех разный.Ещё вьетнамцы приезжали работать к нам на фабрики при совке,(дело было в Апшеронске) так был один экземпляр ихней который поест горохова супа в столовке заводской а апосля реально пьяный ходит., в спирт переробатывался горох., а у нас в хазы,Поэтому у нас в Росии хаза много.Бох миловал.Люблю иногда гороховый супчик покушать с чесноком, аль с салом.
aladin aladin
вегетарианцы столько сена и коры за год сьедают, . и вообще ни во что не ставят жизнь огурцов, помидор и прочего риса. от этого и не спокойно на земле.
Алексей
Из мясных изделий можно упомянуть изделия востряковского мясокомбината. У них есть точка рядом с МКАД. Никак не идеал, но чуть лучше чем большинство продукции с полок супермаркетов.
Николай Толубаев
Это всё вы конечно занимательно придумываете, но ребят, полно вегетарианецев живёт в России. Я вегетарианец примерно лет 10. У меня прекрасные анализы крови и болел я раза два-три гриппом за это время. Так что не придумывайте пжста какие-то удобные вам теории. Когда вы соприкоснетесь с богом, поверьте вы увидите жизнь совершенно иначе. Жизнь как явлениея имею ввиду. Я давно слушаю при ибо мне не безразлична судьба моего народа, но я вижу что этот народ завяз в круговороте самскар и его мышление не позволит ему выбраться из ямы духовных заблуждений. А пока мы будем жить в матрице демонического мировосприятия, никакое божественное благословение не придет к этому народу. Мы так и будем делать шаг вперёд и шаг назад. Владислав много говорит о высших силах, но никто их не слышит. Невозможно услышать бога убивая его каждый день. Вы ждёте новую религию , но сможете дождаться лишь секту человеческих идей. Ибо любая религия это истина в новой одежде, но истина всегда одна, она неизменна. А никто не увидит истину пока его эго оскверняет чистоту видения. Это очень простые вещи. Это очень похоже на невменяемость охваченность каким-то желанием детей. Они не способны услышать ваш разум. Точно также человек не способен услышать в окружающем бога, пока его эго главенствует в его разуме.
Алексей
Короче говоря, качественную отечественную продукцию надо реально искать. А на это увы зачастую просто нет времени и сил. Просто зайти в супермаркет и купить качественный отечественный продукт не получается. Но наверное из Швейцарии виднее)
Константин
Ещё с совремён школы совка слышал что в этих краях есть залежы угля, не знай бурова или обычного.Такая технология есть не добывая его , прямо в залежах и поджигать , и использовать тепло.А почему не попробывав для эксперемента наши олухи да и оставив.По прошествии это ховонь и даёт о себе знать ? В быту,похожее,народ изобрёл альтернативу дровам отопления - пропитал кирпич красный керосином и поджигаеш как дрова. Сгорают кирпичи как не страно, хотя нечему гореть то, кирпич он и есть кирпич.
Константин
вы забыли сказать что они за год столько воды выпивают, бедным рыбкам жить скоро будет негде!!
Езя Гебя
падла собакина должна русских держать,мусара и чекисты еще ,прокуроришки,судьишки, опричники-приставалы,наложники-налоговики, там писец полный.... Не прокатит у тебя, камуняк чую на .....в гляделки сцепишься и там крыса большевицкая, но их больше все стариков и это радует,молодежь уже думающая попадает))))
Николай Толубаев
Каждому своё: Многонационалам -интернационалистам - Чечня, пусть там познают "радости" "безнационалии". Сталинистов в КНДР -в "социалистический рай". Бесов ("либералов") -мультикультуристов в Либерию, ЦАР, в ЮАР -за доказательствами, что люди между собой ничем ни отличаются. А "путины" пусть в Китай мотают. Они ищут среди китаёз себе крышу, вот пусть и едут к ним , пусть там воруют .
Алекс Алекс
Как тебе такое, Илон Маск?
Andrey Sokolov
Все заповеди можно выразить одной фразой: Не желай и делай другому того,что не хочешь что бы делали тебе. Для коммунистов можно перефразировать: Испытайте на себе что желает другими. Надо помочь им в этом деле
Николай Толубаев
Коммунисты отправляли в гулаги, на лесоповал , сдирали кожу в застенках НКВД, устраивали голодоморы. А мы всего то хотим отправить вас туда. за что вы ратуете. Вам же там будет хорошо! Вы же мечтаете от диктатуре джуги и социализме
Николай Тетерюк
тогда этих животных вообще не будет, кто будет дома держать гуся для удовольствия?
Fiksik Piksel
Да можно, можно не сомневайся. Вот только бабло бы надо оставлять в РФ, а не вывозить за бугор, создать нормальные рабочие места для народу, платить достойную зарплату ему же, вот тогда и начнут "Геотермальное".
Николай Толубаев
Все заповеди можно выразить одной фразой: Не желай и делай другому того,что не хочешь что бы делали тебе. Для коммунистов можно перефразировать: Испытайте на себе что желает другими. Надо помочь им в этом деле
Andrey Sokolov
Каждый должен получить то что хочет. В полной мере. А то совки хотят делить отнятое. но что у них отнимали и их заставляли лес бесплатно рубить не хотят
Maxim Egorov
Ну вот видишь, как все ладненько с тобой.Вы тут комуняк, словесно, жарите, но ваши методы и "покруче" будут. Выходит так: Правильно комуняки вас к стенке ставили, мозгов хватило, что если не поставят, вы их на кол посадите. Так что, все справедливо. Ну так ведь выходит ?
Fiksik Piksel
Во компашка то у вас здесь собралась. Сплошь Малюты Скуратовы ( если, конечно, это всамделешный персонаж, а не придуманный, для колорита, так сказать.
Александр Верный
Во время олимпиады в Сочи начались события на Украине и во время Пекинской олимпиады началась война с Грузией 2008 г.. Все может быть тем более все сотрудники правопорядка будут сосредоточены и мобилизованы со всех районов страны в места проведения спортивных мероприятий, согласен тишина подозрительная со стороны партнеров.
Николай Тетерюк
А чем может кормить скотину житель деревни? тем, что у него вырастит на огороде. Или думаете у него есть деньги заказывать корма из-за границы? А мясо долго лежать не будет, больших холодильников особо не у кого нет и 100 свиней не держат, опять таки нет кормовой базы, 2-3 свиньи и договариваются заранее о забое
Земеля в натуре
… Решил я — и, значит, кому-то быть битым, Но надо ж узнать, кто такие семиты, — А вдруг это очень приличные люди, А вдруг из-за них мне чего-нибудь будет! http://indianochka.ru/kultura/obshhestvo/kasty.html
лесничий
Ну, посыскарил и что ??? лень было время тратить, сыскарь-пескарь.
Николай Тетерюк
https://www.youtube.com/watch?v=7HaW11K3gbU улыбнуло
Вит Ла
Ну правильно чувак говорит , я с ним согласен ,потому как было с чем сравнивать . Вроде один и тот же продукт , судя по названию, но там он другой- лучше.Пиво другое , сигареты другие (курил когда то ) Хлеб к примеру багет французский , пол батона охерачил и сытый . вторую половину завтра съел ничего с ним не случиться .У нас булку взял на завтра или высохла или заплесневела . Хотя раньше даже в советское время в деревнях в своих домах хлеб пекли раз в неделю , и нормально .Хлеб по идее это консервированный продукт и он не должен портится определенное время .Думаю что ВК несколько не прав по отношению к западу .Работать методично нам надо учиться а совок каленым железом еще долго выжигать придется .
Konstantin Zh
Как тебе такое, Илон Маск?
Vladimir Sholkov
Расти будет и будет расти ого го. Знаешь как на Сахалине говорили. Почему вроде ещё не сезон а некоторые уже клубнику продавали красную. А ты собери Зелёную клубнику и подержи в ведре с мачой. А так есть статьи во всяком случае где рассказывается про человечье говно. Плюс вкус говна проникает во вкус и запах фруктов
Константин Поляков
Костик в отпуске наверно с сверлипопкиным отдыхают Стажёра на их место прислали, зелёный ещё))
Vladimir Sholkov
Житель деревни :))) во первых есть целая культура растений которые придают горький вкус молоку. Во вторых . Коровы и козы должны проходить проверку ветеринаров и соответственно прививки. А где хранится мясо. Забавно. Ведь при тебе не будут резать корову или быка. А мясо надо продать. Плюс я знаю что те которые продают кролей кормят зерном. А ведь есть те которые для мяса , наращивания добавляют кое чего. По любому можно окрутить клиента. И не стоит оправдывать , оно того не стоит. Другое дело когда устанавливается связь, заключается договор.
Юрий Рыков
по поводу совков: а не являются ли совковость бля_ством? что было в совке? боязнь! была карательная система. и управляли карательной системой моральные уроды (сейчас у них подросли дети, достойные бля_и скажу я вам). Так вот в совке жизнь каждого человека зависела от таких вот моральных уродов. Для того что бы выжить нужно было мимикрировать. Это значит с трибуны одно, в компании (осторожно т.к. бля_ей много) совершенно другое. Сейчас мы возвращаемся в подобие совка, где опять моральные уроды устанавливают границы нашей свободы. и вот опять что бы выжить нужно мимикрировать - быть совком. Т.е. не надо спорить с совками - это спорить с бля_ьми о верности, далее не надо удивляться действиям моральных уродов, они делают по программе. В этой программе слов: свободный, имеющий права гражданин нету. а есть понятия на уровне скотного двора. PS: знаете зачем Трамп встречался с ыном? он хочет его перекупить.
Иван Грозный
Через 5...10 лет большую часть работы поваров, уборщиков, работников колл-центров, с/х работников будут выполнять роботы. Еще для китаесов плохие новости скорее всего сборка бытовой техники и автомобилей будет полностью роботизирована.
Yury Safonov
А что тебя интересует про жизнь то ? Не стесняйся, разболокись.
Иван Грозный
Событие дня Трамп ведет переговоры с диктатором карликовой КНДР малолетним Ыном , тогда как с мистером Пу хозяином 1/7 суши и обладателем крупнейшего ядерного арсенала никаких намеков на переговоры . Это говорит о том какой статус у современной РФ-ии в мировой иерархии государств, что бы не брехали кремлевские пропогандоны
Николай Толубаев
Каждый должен получить то что хочет. В полной мере. А то совки хотят делить отнятое. но что у них отнимали и их заставляли лес бесплатно рубить не хотят
Yury Safonov
Робот-повар круче всех!
Andrey Sokolov
Ну, посыскарил и что ??? лень было время тратить, сыскарь-пескарь.
Andrey Sokolov
Ну вот видишь, как все ладненько с тобой.Вы тут комуняк, словесно, жарите, но ваши методы и "покруче" будут. Выходит так: Правильно комуняки вас к стенке ставили, мозгов хватило, что если не поставят, вы их на кол посадите. Так что, все справедливо. Ну так ведь выходит ?
Andrey Sokolov
Во компашка то у вас здесь собралась. Сплошь Малюты Скуратовы ( если, конечно, это всамделешный персонаж, а не придуманный, для колорита, так сказать.
Andrey Sokolov
А что тебя интересует про жизнь то ? Не стесняйся, разболокись.
Andrey Sokolov
Да можно, можно не сомневайся. Вот только бабло бы надо оставлять в РФ, а не вывозить за бугор, создать нормальные рабочие места для народу, платить достойную зарплату ему же, вот тогда и начнут "Геотермальное".
Andrey Sokolov
И...., что ???
Maxim Egorov
.Свирипуля разочаровался от скуки и слинял. А похамова вероятнее забанили, свинота не воспитанная.
DOORWAY MASTER
Символично , вот только нам то от этого что ?.Кто заказчик ???КТО ???
Шива Гири
Это всё вы конечно занимательно придумываете, но ребят, полно вегетарианецев живёт в России. Я вегетарианец примерно лет 10. У меня прекрасные анализы крови и болел я раза два-три гриппом за это время. Так что не придумывайте пжста какие-то удобные вам теории. Когда вы соприкоснетесь с богом, поверьте вы увидите жизнь совершенно иначе. Жизнь как явлениея имею ввиду. Я давно слушаю при ибо мне не безразлична судьба моего народа, но я вижу что этот народ завяз в круговороте самскар и его мышление не позволит ему выбраться из ямы духовных заблуждений. А пока мы будем жить в матрице демонического мировосприятия, никакое божественное благословение не придет к этому народу. Мы так и будем делать шаг вперёд и шаг назад. Владислав много говорит о высших силах, но никто их не слышит. Невозможно услышать бога убивая его каждый день. Вы ждёте новую религию , но сможете дождаться лишь секту человеческих идей. Ибо любая религия это истина в новой одежде, но истина всегда одна, она неизменна. А никто не увидит истину пока его эго оскверняет чистоту видения. Это очень простые вещи. Это очень похоже на невменяемость охваченность каким-то желанием детей. Они не способны услышать ваш разум. Точно также человек не способен услышать в окружающем бога, пока его эго главенствует в его разуме.
Константин Алланд
Так и есть, все эти разговоры о врагах и скрепах, чисто для внутреннего потребления.Задача одна - заморозить ситуацию, чтобы низы терпели и надеялись со своими скрепами, а верхи продолжали качать ресурсы и вывозить отсюда бабло.
Константин Алланд
Чистое полноценное вегетарианство здесь не прокатит. Чревато. Особенно на северах, где -30 С зимой норма и нет нормальных фруктов-овощей(некитайских хотя бы).Недобор качественных вегетарианских продуктов заметен. Здесь не Бали и не Индия , где четыре сезона фруктов. Это суровая , морозная страна и в питании лучше изучить древние местные рецепты и блюда, потому что народ выживал веками на этих землях и эту мудрость нельзя отбрасывать. Хорошие молочные продукты нужны в виде белка. Натуральный творог к примеру. Но это надо у проверенных людей покупать, которые хорошо заботятся о коровах или самому внедряться во все это. Мотать из города на землю.Насчёт мясоедения - согласен. Уровень агрессии, раздражительности, возрастает пропорционально его потреблению. И учение о гунах материальной природы - верное. Так и есть. Только это доносить до ширмасс дело неблагодарное. Каждому своё. Время-место-обстоятельства.
Шива Гири
Приходите? Люди веками живут там, где жили их предки. Что Скандинавия, что Сибирь, что сакральные земли так называемого юга Руси . Везде зимой холодно так или иначе. Выход какой? Лично я давно заменил мясо творогом и кедровым орехом , но понимаю ущербность вегетарианства здесь в сравнении с тропиками. Мое мнение такое, раз в месяц надо голодать по 2-3 дня и потом слышать своё тело, к каким продуктам его тянет. Тело мудрее ментальных конструкций и разных инструкций. То , что нужно телу, к чему потянет после голодания - это и важно в данный момент. Так я и поступаю.Человек всеяден , но изначально с уклоном к растительной пище. Мясо крупных копытных точно не его природная еда.Это точно. В живой природе чья-то жизнь зачастую чья-то смерть...кто это все устроил? Какая благая сила? Вчера видел на даче разорванную котом утку-мандаринку с ближайшего озера. Но Солнце освещало своими живительными лучами все одинаково: и труп и кота , и озерную гладь , и свежую зелень проснувшихся от долгого сна деревьев.
Anton Latjuk
https://youtu.be/f_0WAF9s85c ВДНХ - тоже храмовый комплекс. Только чей? Все эти совки знают и понимают.
Константин Алланд
Приходите? Люди веками живут там, где жили их предки. Что Скандинавия, что Сибирь, что сакральные земли так называемого юга Руси . Везде зимой холодно так или иначе. Выход какой? Лично я давно заменил мясо творогом и кедровым орехом , но понимаю ущербность вегетарианства здесь в сравнении с тропиками. Мое мнение такое, раз в месяц надо голодать по 2-3 дня и потом слышать своё тело, к каким продуктам его тянет. Тело мудрее ментальных конструкций и разных инструкций. То , что нужно телу, к чему потянет после голодания - это и важно в данный момент. Так я и поступаю.Человек всеяден , но изначально с уклоном к растительной пище. Мясо крупных копытных точно не его природная еда.Это точно. В живой природе чья-то жизнь зачастую чья-то смерть...кто это все устроил? Какая благая сила? Вчера видел на даче разорванную котом утку-мандаринку с ближайшего озера. Но Солнце освещало своими живительными лучами все одинаково: и труп и кота , и озерную гладь , и свежую зелень проснувшихся от долгого сна деревьев.
Алексей Пожарсский
https://www.youtube.com/watch?v=Jco4n-wQO7I
Шива Гири
Климат был другой, то что катаклизмы меняют условия, не значит что мы созданы для них. По поводу животных и их взаимоотношений между собой это другой вопрос это их уровень сознания, их спектр реальности. Вы хотите быть на уровне животных? Будете стремиться к их спектру, ваше сознание будет при рождении затянуто в животный спектр.
Fiksik Piksel
Ещё с совремён школы совка слышал что в этих краях есть залежы угля, не знай бурова или обычного.Такая технология есть не добывая его , прямо в залежах и поджигать , и использовать тепло.А почему не попробывав для эксперемента наши олухи да и оставив.По прошествии это ховонь и даёт о себе знать ? В быту,похожее,народ изобрёл альтернативу дровам отопления - пропитал кирпич красный керосином и поджигаеш как дрова. Сгорают кирпичи как не страно, хотя нечему гореть то, кирпич он и есть кирпич.
Fiksik Piksel
Да неа. до наших олухов чойто доходит. У нас в Аштрахани в городе нариманов построили5 лет назад для эксперемента солнечные понели. А в этом где кладбище, ешо построили.Выгода наверно есть. А по радио дикторша сбряхнула что и ветряки намериваются поставить.В степи ветра у нас хорошие.
Fiksik Piksel
.Свирипуля разочаровался от скуки и слинял. А похамова вероятнее забанили, свинота не воспитанная.
Сергей Александрович
Про связь ЦБ и ФРС через конституцию старая КОБовская байка, основанная на правовой неграмотности их и их адептов. Другое дело, есть стойкое ощущение, что вся верхушка РФ подчинена напрямую западным кураторам. А все противостояние - спектакль для лохов. И никто лягушку варить не собирается - лягушка всех устраивает (
Вит Ла
К чехам съездить в 83 кучу справок и характеристик , е ...ся можно.
Вит Ла
Символично , вот только нам то от этого что ?.Кто заказчик ???КТО ???
Олег Ружейников
Никто в мире так не умеет играть в футбол, как мы не умеем.
лесничий
Да что Вы... это ветхозаветный вундеркинд из Усть-Каменогорска! Друзьёв на фейсБуке аж 3820 чел. В августе 2019 у него столетний юбилей... Аннунак из Казахстана!!!
лесничий
Грубить-хамить принялся?... Йдавитый старичок (хрен повесил на сучок).
Роман Котов
https://news.mail.ru/society/33761888/?frommail=1 Вспоминай почаще слова Столыпина произнесённые в Думе царского режима. Сегодня в свободе воли и жизненном пространстве ограничен единственный народ, которого взращивают когда надо и вгоняют в землю, когда необходимо.
Константин Поляков
Ответить такое своему ребенку пусть и взрослому может только 100% манкурт. Кроме того понятно, что так пенсионеры не ответят, поскольку они не дарят, у них отнимают.
Алексей
Ну как не могут. Вполне могут выйти на улицу оторвав задницу от телевизора со словами "нас обманули в приватизацию, верните наше нам обратно".
Андерсен
https://news.mail.ru/society/33761888/?frommail=1 Вспоминай почаще слова Столыпина произнесённые в Думе царского режима. Сегодня в свободе воли и жизненном пространстве ограничен единственный народ, которого взращивают когда надо и вгоняют в землю, когда необходимо.
Андерсен
С волчьим то билетом?
Роман Котов
Ну как не могут. Вполне могут выйти на улицу оторвав задницу от телевизора со словами "нас обманули в приватизацию, верните наше нам обратно".
Роман Котов
тут вопрос в смысле отнимают у них прям отнимают или отнимают в смысле добровольно в обмен на пенсию, которая их устраивает.
Роман Котов
тут вопросов нет)).
Алексей
Про связь ЦБ и ФРС через конституцию старая КОБовская байка, основанная на правовой неграмотности их и их адептов. Другое дело, есть стойкое ощущение, что вся верхушка РФ подчинена напрямую западным кураторам. А все противостояние - спектакль для лохов. И никто лягушку варить не собирается - лягушка всех устраивает (
Fiksik Piksel
Ну не знаю.Раньше на даче больше пользовались овечьим , коровьим и куриным , а человечьи больше скоробеи.
24СМИ - Обмен новостями
Подписка на рассылку
Подписаться
©2001-2018 Агентство Русской Информации. Все права защищены | by
Dga Studio
Новости
Топ
Редакция
О проекте
Rss
Медиа