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Как создавать будущее
Как создавать будущее
14/06/2018 00:45
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Обсуждение
Игорь Максимов
Чем больше нынешние власти препятствуют преобразованию общественного устройства, оттягивая необходимые перемены ввиду своего безсилия и непонимания происходящего, тем более растёт вероятность «невероятного» события, которое полностью перевернёт существующий порядок и выведет на первый план силы, обладающие способностью воздействовать на общество и его устройство с помощью новых технологий управления. Уже ясно, что такое «невероятное» событие обязательно будет радостным для России (то самое Чудо), однако его нужно ещё заслужить, ибо сперва идеи созревают в головах, и только затем, когда будет накоплена сила, они воплощаются. Весьма вероятно, что это будет открытое появление неких сил, обладающих уникальными технологиями, знаниями и способностями, в первую очередь, духовного характера. Тем самым, успешность деятельности этих людей, выбравших путь самопознания и очищения, будет подтверждена результатом. Это и станет появлением новой Огненной Веры, что и спасёт Русь, а затем и весь мир. И он уже есть, этот Центр, раз есть сама идея. Он там, где она и озвучена.
aladin aladin
чем темнее и невежественней народ тем легче ему можно привить религиозный культ, также у этих народов сильны и кровные узы. у образованных и прогрессивных народов число атеистов больше чем верующих и кровные узы слабее. возможно все дело в науке и образовании. все религии это маркетинговые кампании по правилам которых ты должен жить сегодня, а все блага ты получишь потом, на том свете. я вот например не понимаю, какому воздействию подвергается человек, какой надо иметь мозг, чтоб в это верить.
Кирилл Фролов
https://mojetbytangel.livejournal.com/261918.html?utm
Кирилл Фролов
https://mojetbytangel.livejournal.com/261918.html?utm
Кирилл Фролов
https://mojetbytangel.livejournal.com/261918.html?utm
Кирилл Фролов
https://mojetbytangel.livejournal.com/261918.html?utm
Кирилл Фролов
https://mojetbytangel.livejournal.com/261918.html?utm
Кирилл Фролов
https://mojetbytangel.livejournal.com/261918.html?utm
Igor D'Arbino
https://youtu.be/9p6xCFM3UMs
Igor D'Arbino
https://youtu.be/9p6xCFM3UMs
Игорь Максимов
Чем больше нынешние власти препятствуют преобразованию общественного устройства, оттягивая необходимые перемены ввиду своего безсилия и непонимания происходящего, тем более растёт вероятность «невероятного» события, которое полностью перевернёт существующий порядок и выведет на первый план силы, обладающие способностью воздействовать на общество и его устройство с помощью новых технологий управления. Уже ясно, что такое «невероятное» событие обязательно будет радостным для России (то самое Чудо), однако его нужно ещё заслужить, ибо сперва идеи созревают в головах, и только затем, когда будет накоплена сила, они воплощаются. Весьма вероятно, что это будет открытое появление неких сил, обладающих уникальными технологиями, знаниями и способностями, в первую очередь, духовного характера. Тем самым, успешность деятельности этих людей, выбравших путь самопознания и очищения, будет подтверждена результатом. Это и станет появлением новой Огненной Веры, что и спасёт Русь, а затем и весь мир. И он уже есть, этот Центр, раз есть сама идея. Он там, где она и озвучена.
7 Vetrov
Смотрим -Башня Молар в Женеве барельеф скульптора Поль Бо Над барельефом высечено: «Женева — город изгнанников» (КЛЮЧИКИ НА ГЕРБЕ ТО ВАТИКАНСКИЕ И ГЕРБ РИМСКОЙ ИМПЕРИИ ,А СВЕРХУ СОЛНЦЕ ЗНАК ИЕЗУИТОВ https://i2.wp.com/www.pilgrimcenterofhope.org/wp-content/uploads/2014/11/JesuitIHSStarburst.jpg?fit=1030%2C1028 )показывает Ленину путь на Восток http://svpressa.ru/p/11/119/119688/119688.jpg Барельеф этот был высечен в 1921 году, еще при жизни Ленина.Вот вам и Ленин бляха муха
Игорь Максимов
в России уже давным давно создан центр силы со времен основания Москвы Юрием Долгоруким
Андерсен
Атлантыты тоже прогнозировали, но вот беда, с прогнозами накосорезили и случился потоп. Не будь пионером на лиинейке
Сергей Забор
Я верил и не верил, я плакал и смеялся и сегодня понял ВК не ошибался
DOORWAY MASTER
в России уже давным давно создан центр силы со времен основания Москвы Юрием Долгоруким
Vladislav Shamanov
Да то что они с западом срутся это уже хорошо, если конечно не спектакль это. Раньше вообще мрак был, а сейчас есть надежда.
Vladislav Shamanov
Да то что они с западом срутся это уже хорошо, если конечно не спектакль это. Раньше вообще мрак был, а сейчас есть надежда.
Элвис Пресли
Элвис жив!
Шива Гири
Боги полны ненависти как вместилища и проявления всех сил этой вселенной. Потому не могут открыться людям. Нет позволения. Ибо люди не готовы их принять вместе с искажениями, как не могут принять их в себе. В то же время, осознание этого уже создаёт Светлое будущее.
Игорь Максимов
Боги полны ненависти как вместилища и проявления всех сил этой вселенной. Потому не могут открыться людям. Нет позволения. Ибо люди не готовы их принять вместе с искажениями, как не могут принять их в себе. В то же время, осознание этого уже создаёт Светлое будущее.
Vladislav Shamanov
Вроде была тема что русские это потомки Арджуны, а Арджуна сын Индры, то есть мы потомки Индры - Перуна. Олди - серия "Чёрный Баломут". Или нам нужен надсансарный бог? И если Один это Индра, то всё сходится. Непонятно как быть с "Чёрным баломутом". Существует ли четвёртая данда или всётаки три данды нам достаточно.
Алексей Курлов
мы все читаем новости, не надо дублировать.
Алексей Курлов
Премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил о повышении пенсионного возраста с 2019 года. Об этом глава правительства заявил в ходе заседания кабмина, сообщает ТАСС. https://lenta.ru/news/2018/06/14/dima_top/
Алексей Курлов
13 июня 2018 года Германа Клименко уволили с должности советника президента по интернету, которую он занимал два с половиной года. За время своей работы он успел сделать немало неожиданных заявлений о блокировках интернет-мессенджеров, запрете биткоина и изоляции российского интернета по образцу Китая (все эти явления Клименко горячо приветствовал). https://meduza.io/slides/izolyatsiya-interneta-i-zapret-anonimnosti-chto-delal-german-klimenko-na-postu-sovetnika-prezidenta-po-internetu
Ivan Sarmatov
Думаю старые племенные религии не возродить, общество сильно изменилось. В 21 веке актуальны научное мировоззрение либо общая религия белого человека. Возможно эта религия придет из России. Тем более белых везде теснят другие расы. Например пантеизм или синтетическая религия на основе древней индоевропейской религии, которая объединит все европейские народы. Ведь у древних индоевропейцев была единая религия
Алексей Курлов
Алексей Сальников: «Великие дела спецслужб — пшик, имитация» Автор бестселлера «Петровы в гриппе и вокруг него» — о причине своего успеха и о том, что стоит за лихорадочной активностью властей https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/06/13/76789-aleksey-salnikov-velikie-dela-spetssluzhb-pshik-imitatsiya
Владимир Придача
По теме как создавать будущее, интересное видео https://www.youtube.com/watch?v=FZp070qa3Ko
Igor D'Arbino
Элвис жив!
Кирилл Фролов
https://www.youtube.com/watch?v=LD9pBvw1w70
Igor D'Arbino
Одной из «фишек» Каньякумари считаются «дрессированные попугаи», которые предсказывают будущее. Мужички сидят с ними на улице и гадают. При вашем появлении они оживляются – хозяин говорит своему подопечному волшебное слово, тот несется к стопке карт, достает оттуда одну и преданно протягивает ее в ваши руки. Прогноз на ближайшее будущее готов и что самое главное – плохих карт в стопке нет, так что можете быть уверены в своем счастливом будущем! Стоимость удовольствия – 150 рупий, впрочем, за 50 можно договориться!
Кирилл Фролов
http://pravosudija.net/article/kommentariy-specialista-vse-amerikancy-v-zaloge-so-vsey-svoey-nedvizhimostyu-i-zemlyami
Кирилл Фролов
http://communitarian.ru/posts/filosofi/kapitalizm_kak_eres_zhidovstvuyuschih_ot_pokloneniya_mamone_do_unichtozheniya_roda_chelovecheskogo_26112015
Роман Котов
ВК говорит подробно и витеивато. Можно сказать проще. Ким стал пулять ракетами. Все страны посмотрели на США. Те сказали "разберемся". Я думаю если не разберутся до конца, то мир станет отказываться от дойляра.
Igor D'Arbino
Постановлением Президиума Верховного Совета РСФСР от 20 декабря 1991 года Государственный банк СССР был упразднён и все его активы и пассивы, а также имущество на территории РСФСР переданы Центральному банку РСФСР . 26 декабря 1991 года Совет Республик Верховного Совета СССР принял постановления об освобождении от обязанностей Председателя Госбанка СССР Виктора Геращенко и его первого заместителя Валерьяна Куликова. Государственный банк СССР официально прекратил свою деятельность с 1 марта 1992 года[13]. Несмотря на это, Центральный банк России на официальном сайте ежемесячно публикует официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю Госбанка СССР, применяемые в платёжно-расчётных отношениях Российской Федерации с иностранными государствами по торговым и кредитным соглашениям бывшего СССР
Роман Котов
Да вот на англоязычных СМИ всякие известные люди, поп звезды (типо Аллы Пугачевой у нас), плачут иногда на каналах что им жалко эмигрантов чернокожих, их детей и прочее. А ангоязычные известные блогеры показали что эти плачущие на камеру и живущие в огромных особняках (как наши президенты) НИКОГО не приютили.)) Лицемерие)).
Роман Котов
А ведь коммунисты то реально камлают на возвращение совка. Помните я как то выкладывал одну бабу. Соловьева чтоли. Не помню уже. Люди прям сидят и медитируют на сохранение СССР.
Igor D'Arbino
мы все читаем новости, не надо дублировать.
Smailey Face
Где то месяц назад включил "россия 24" и там радостные журналисты показывали, то как мы предстанем в хорошем свете перед иностранцами. Показывают отремонтированный аэропорт и говорят, что раньше тут вода с потолка текла во время дождя, а сейчас всё новое и иностранцы увидят, какой красивый аэропорт. Потом показывают Ж\Д и говорят, что тут теперь ходят чистые и новые поезда, даже куллеры с водой установили. Берут интервью у местных, которые тоже счастливы, что для иностранцев сделали всё с комфортом. Иностранцы перед которыми вся страна раскланивается это ФУТБОЛЬНЫЕ БЫДЛО ФАНАТЫ. На сколько опущенный народ. Будут с голоду умирать, но зато футбольное быдло со всего мира будет с комфортом колесить по стране.
aladin aladin
вся надежда на нато. может они этих окурков нейтрализуют.
Maxim Egorov
Где то месяц назад включил "россия 24" и там радостные журналисты показывали, то как мы предстанем в хорошем свете перед иностранцами. Показывают отремонтированный аэропорт и говорят, что раньше тут вода с потолка текла во время дождя, а сейчас всё новое и иностранцы увидят, какой красивый аэропорт. Потом показывают Ж\Д и говорят, что тут теперь ходят чистые и новые поезда, даже куллеры с водой установили. Берут интервью у местных, которые тоже счастливы, что для иностранцев сделали всё с комфортом. Иностранцы перед которыми вся страна раскланивается это ФУТБОЛЬНЫЕ БЫДЛО ФАНАТЫ. На сколько опущенный народ. Будут с голоду умирать, но зато футбольное быдло со всего мира будет с комфортом колесить по стране.
Игорь Максимов
Чем больше нынешние власти препятствуют преобразованию общественного устройства, оттягивая необходимые перемены ввиду своего безсилия и непонимания происходящего, тем более растёт вероятность «невероятного» события, которое полностью перевернёт существующий порядок и выведет на первый план силы, обладающие способностью воздействовать на общество и его устройство с помощью новых технологий управления. Уже ясно, что такое «невероятное» событие обязательно будет радостным для России (то самое Чудо), однако его нужно ещё заслужить, ибо сперва идеи созревают в головах, и только затем, когда будет накоплена сила, они воплощаются. Весьма вероятно, что это будет открытое появление неких сил, обладающих уникальными технологиями, знаниями и способностями, в первую очередь, духовного характера. Тем самым, успешность деятельности этих людей, выбравших путь самопознания и очищения, будет подтверждена результатом. Это и станет появлением новой Огненной Веры, что и спасёт Русь, а затем и весь мир. И он уже есть, этот Центр, раз есть сама идея. Он там, где она и озвучена.
Fiksik Piksel
Организованные группы занимают лучшие места, масса одиночек худшие. Короче, ничего нового.
Игорь Борра
Как относиться к Трампу, маркер «Президент Трамп заявил лидерам G7, что Крым — российский, потому что все жители там говорят по-русски»
Yury Safonov
Организованные группы занимают лучшие места, масса одиночек худшие. Короче, ничего нового.
7 Vetrov
Влад интересно ваше мнение по банку всех центробанков https://i.ytimg.com/vi/kM8SIFNid2M/maxresdefault.jpg https://en.wikipedia.org/wiki/Bank_for_International_Settlements http://www.cbr.ru/today/ms/smo/bmr_n/
Константин Алланд
Я всерьез уверен, что у футбольных болельщиков не все в порядке с головой.Как у всех азартных игроков; зависимых от вредных привычек. Футбол(вообще спорт) один из мощнейших инструментов манипуляторов от политики.
7 Vetrov
А вот типа и Серый Папа Пепе Орсини http://veche.razved.ca/uploads/posts/2017-01/1483463942_clip_image028.jpg ,а на самом деле он Князь и актёр Урбано Барберини Риарио Сфорца Колонна ди Скьярра https://www.youtube.com/watch?v=hd8U46zQF3A https://www.telegraph.co.uk/content/dam/news/2018/01/17/TELEMMGLPICT000000802251-xlarge_trans_NvBQzQNjv4BqX5X_mCq7pA8BX-gTQrhSP53g6lDM453NTkeJsvfU8y0.jpeg https://www.youtube.com/watch?v=DOqhdpjNbW8 А вот настоящий потомок семьи Князь Орсини Domenico Napoleone Orsini http://www.dagospia.com/img/foto/06-2011/111091.jpg https://www.youtube.com/watch?v=I26kqvVz5yU&t=18s
7 Vetrov
Ассистентом по генеральным вопросам Государственного секретариата Ватикана , центральным папским управлением бюрократии католической церкви является монсеньор Паоло Борджиа http://www.ss89.it/wp-content/uploads/2016/03/Mons.-Paolo-Borgia-4.jpg потомок Чезаре Борджиа .Короче говоря это ключевая позиция, которую когда-то держали многие ключевые лидеры, как прошлые, так и настоящие, в иерархии Ватикана.Борджиа до сих пор рулит!)))https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B0,_%D0%9F%D0%B0%D0%BE%D0%BB%D0%BE Родриго Борджиа Чеваллос был президентом Эквадора с 10 августа 1988 года по 10 августа 1992 года он является прямым потомком Папы Александра VI через сына папы Римского Александра VI Родриго Борджиа Джованни Борджиа, второго герцога Гандийского . Альваро Альфредо Маганья Борджиа был президентом Сальвадора с 2 мая 1982 — по 1 июня 1984. Вот корпорация Borja Group потомков Чезаре Борджиа http://grupoborja.com/directorio-corporativo/
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