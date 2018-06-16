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Зрелища побеждают реальность

16/06/2018 00:08
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Обсуждение
  • таких тряпок надо судить на материке, за трусость и предательство. Отбирать всю собственность полученную от такой службы и добавлять данные о сие гражданине в блокчейн с детальным описанием его поступка, чтобы другим не повадно было. Тогда может и желание появится. А то готовы и рыбку съесть и как говориться на одно место сесть. Как в казино - сделал ставку путь добр нести ответственность, никто ни кого не заставляет подписывать контракты.
  • таких тряпок надо судить на материке, за трусость и предательство. Отбирать всю собственность полученную от такой службы и добавлять данные о сие гражданине в блокчейн с детальным описанием его поступка, чтобы другим не повадно было. Тогда может и желание появится. А то готовы и рыбку съесть и как говориться на одно место сесть. Как в казино - сделал ставку путь добр нести ответственность, никто ни кого не заставляет подписывать контракты.
  • Обратите внимание на мимику принца. цель достигнута https://www.youtube.com/watch?v=5FEFuXl9wCQ
  • PU тоже играет в сборной Р.Ф. по футболу, это такой футболист в штатском)) А ещё говорят, что у нас президент плохой, вон он как помогает нашей сборной. Только благодаря ему наша команда и победила.
  • Свастика это древний знак, и немцы к нему отношение не имели. Это уже в 20-х годах большевики передали свастику немцам.
  • https://news.mail.ru/politics/33795626/?frommail=1 -«Приглашаем и Россию, и Татарстан участвовать в этом важном мероприятии», — обратился Нурсултан Назарбаев с приглашением к участию в работе центра. Ну как вам это соратнички ?
  • Свастика это древний знак, и немцы к нему отношение не имели. Это уже в 20-х годах большевики передали свастику немцам.