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Зрелища побеждают реальность
Зрелища побеждают реальность
16/06/2018 00:08
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Обсуждение
Алексей Фёдоров
таких тряпок надо судить на материке, за трусость и предательство. Отбирать всю собственность полученную от такой службы и добавлять данные о сие гражданине в блокчейн с детальным описанием его поступка, чтобы другим не повадно было. Тогда может и желание появится. А то готовы и рыбку съесть и как говориться на одно место сесть. Как в казино - сделал ставку путь добр нести ответственность, никто ни кого не заставляет подписывать контракты.
Диджей Канапсис
таких тряпок надо судить на материке, за трусость и предательство. Отбирать всю собственность полученную от такой службы и добавлять данные о сие гражданине в блокчейн с детальным описанием его поступка, чтобы другим не повадно было. Тогда может и желание появится. А то готовы и рыбку съесть и как говориться на одно место сесть. Как в казино - сделал ставку путь добр нести ответственность, никто ни кого не заставляет подписывать контракты.
Рустем Бохани
Обратите внимание на мимику принца. цель достигнута https://www.youtube.com/watch?v=5FEFuXl9wCQ
Yana Maskova
Maxim Egorov
PU тоже играет в сборной Р.Ф. по футболу, это такой футболист в штатском)) А ещё говорят, что у нас президент плохой, вон он как помогает нашей сборной. Только благодаря ему наша команда и победила.
Диджей Канапсис
Свастика это древний знак, и немцы к нему отношение не имели. Это уже в 20-х годах большевики передали свастику немцам.
Вит Ла
https://news.mail.ru/politics/33795626/?frommail=1 -«Приглашаем и Россию, и Татарстан участвовать в этом важном мероприятии», — обратился Нурсултан Назарбаев с приглашением к участию в работе центра. Ну как вам это соратнички ?
Аким Корибут
Свастика это древний знак, и немцы к нему отношение не имели. Это уже в 20-х годах большевики передали свастику немцам.
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