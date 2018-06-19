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Большие пенсионные расчеты
19/06/2018 01:06
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Обсуждение
Андерсен
Неплохо.
OM
глобальный новый мир порождает новых людей.
Иван Грозный
Пора кровь этой илитке пустить
Земеля в натуре
у нас в 20 населенных пунктах в 60 км от двух АЭС нет напряжения.Гармонизируем пространство
Viktor B
В 1985 я получал 180р.,пенсия отца -170.Достойная или нет?
Maxim Egorov
Тут доживаешь до зарплаты, это уже праздник)) Какая ещё на хрен пенсия? Вообще забудьте как пишется это слово. Рабам пенсия не положена. Свободными людьми, что ли себя почувствовали??
Artem Sibgatullin
Пенсия неплохая. Зарплата нет. На одни джинсы не хватило бы
Владимир Павловский
Феодальный путинизм сдеградировал до откровенного рабовладения.
Роман Котов
Если считать что зп инженера 95р была, то норм).
Роман Котов
По поводу организации, налогов и прочее. Недавно посмотрел пару турниров по игре варкрафт3. Люди (зрители) скидываются рублем кто сколько может. Набирают призовой фонд (150тыщ.руб примерно) и проводят турнир. ТОПовые игроки участвуют, занимают призовые места и получают денюжку. И зачем этим людям, да и вообще где в этой схеме, НДС, пенсионный фонд, налоги и само государство? Люди прекрасно обходятся без всего этого мусора. Вот такие вот наблюдения.
Arkadiy Polyakov
Про Регедю и касаков очень вовремя, всю неделю исследовал этот вопрос, общался с Адыгами, производил раскопки читал историю Дюбуа де Монперье и записки кавказского офицера Торнау, вступил в казачество месяц назад. Именно мне этой информации в пазл и не хватало. Возникает вопрос, а где же тогда развилка между адыгейцами и казаками имеется в виду адыгейцев в горной части кавказа? Уже понятно что корни-то у них общие более по словам Дюбуа и латыши и эстонцы и фины все имеют южное происхождение где-то в недрах Кавказа. Понятно что Казаки это каста, но всё же думаю что каста пошла от этнических казаков. Поражает описание черкесов у Дюбуа, оно частично совпадает с описанием Запорожцев.
Smailey Face
очень даже неплохая, учитывая, что мои бабки-дедки, отпахавшие кто в лесу на валке, кто на заводе, получали около 80 руб...
Smailey Face
Хочу к сказанному добавить ещё одно: увеличение пенсионного возраста, равно как и увеличение платы за коммунальные услуги, за образование, чипизация населения и т.д. - эти требования изначально исходят даже не от местных "инициаторов", а являются постоянными и последовательными рецептами международных (глобальных) институтов, таких как МВФ, к примеру. Те же рецепты были и для Франции и для Украины одинаково, так и для России. То есть, на лицо у нас продолжающаяся игра на усугубление, порабощение народонаселения, с неясными итогами, то ли цель - сокращение, то ли что-то вроде мирового концлагеря. И управление России играет в эту же игру, несмотря на видимые трения с Западом и пропаганду "поцреотизма".
DOORWAY MASTER
Давайте поднимем статейку в топ. Зайдите полайкайте плиззз https://zen.yandex.ru/media/id/5afdcdb048c85e85e6734d12/gosudarstvo-kidaet-kajdogo-na-20-mln-rublei-5b280709cb2e1400a95b68e5
Serge Rakitin
ну так известная же гора Мазепа в Туапсинском районе, название горы на фоне других названий гор откуда непонятно, собираюсь в экспедицию на эту гору, у нас она рядом. А в фамилии Шолохов какие кавказские корни?
Dexter
с учётом что пределом благополучия тех времён был холодильник Розенлев, чешская стенка (предмет мебели) и ковер на стену, то нормальная - можно на это всё накопить экономя годами ...
Иван Помидоров
Расчёт пенсии ( с накоплений 25 млн) условно верный, если принимать состояние рубля на сегодняшний день. и в то же время не верный. Потому что никто не знает какая будет покупательная способность рубля через 40 лет. В 1994г пенсия и зарплата измерялась в миллионах, и все были нищими. Вкладывать деньги в какие либо финансовые организации , государственные или частные сейчас КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕ СОВЕТУЮ. Никакие % со вкладов не покроют очередной дефолт или денежную реформу, или просто острое желание государства у Вас их изъять. Хранить деньги лучше в физическом золоте. А именно в инвестиционных и коллекционных серебряных и золотых монетах. Это наиболее удобный способ долгосрочного хранения сбережений для обычного человека. Если даже драгметаллы упадут в цене, то мировая цена на коллекционные монеты - нет. Для продвинутых пользователей - вложение в предметы коллекционирования и исскуства и постоянная их продажа и приобретение новых. Но в этом нужно разбираться. Наиболее выгодный способ хранения и преумножения денег в России: 1.Вложение в здоровье и образование. В своё и членов своей семьи. Особенно в образование детей . 2.В своё дело. Но для этого придётся стать предпринимателем. либо уйти в тень, что более правильно на сегодня. 3.Найти хобби или профессию, которой можно заниматься автономно, и которая приносит неплохие деньги, без уплаты налогов. Поверьте, такие занятия есть. 4. Регулярное пожертвование посильных сумм русским ресурсам и организациям, благодаря чему сохраняется возможность прихода русского народа к власти, и тогда проблема сохранения денег от посягательств государства отпадёт сама собой. В общем всё это уже не раз в своих передачах говорил Владислав.
Arkadiy Polyakov
ну так известная же гора Мазепа в Туапсинском районе, название горы на фоне других названий гор откуда непонятно, собираюсь в экспедицию на эту гору, у нас она рядом. А в фамилии Шолохов какие кавказские корни?
Иван Помидоров
Я вырос в городе где был один из самых мощных лесоперерабатывающих комбинатов в стране, уникальный морской порт, который в период навигации круглосуточно грузил морские корабли - лесовозы экспортным пиломатериалом. Который шёл потом в 28 стран Мира. Миллионы кубов. Гостиницы в этом городе тоже были и многое другое. Население было 25000. Сейчас ничего нет. Население 4000 - в основном немолодые, сильно пьющие люди, которым некуда и не на что уехать. Имя этого города - Игарка. Вывод: в нашей стране может быть нерентабельным всё что угодно, даже морской порт, который приносил сотни миллионов $ в год.
Smailey Face
Это как бы сказать не цинизм. Это страх. Просто наверху люди боятся. Нет , они не бояться меня, вас, или ещё кого то. Они просто боятся. Страх не пресофицированный , а страх пожирающий. Они боятся что кто сьест лишнего и станет мудрее. Они боятся что кто то засмеётся, они боятся . Поэтому все и летит в тран тараны. Хорошо это или плохо. Неизвестно. Но если взять точку зрения сериала Легион. То страх имеет свойство заражать как какаята зараза, передавяась от одного человека к другому.
Smailey Face
В 2001-03 гг. я покупал царские червонцы по 3 т.р. при курсе доллара 30 руб. Сейчас они стоят 28-29 т.р. при долларе 63 руб. Продать по означенной цене не является проблемой. Так что золото будет поинтереснее вечно зеленых бумажек. "Всякие бумажные деньги в итоге возвращаются к своей истинной стоимости - нулю" (Вольтер)
Иван Помидоров
интересно было бы как раз по п.№2, какие варианты возможны, с какой стартовой суммы начинать, признаюсь, что кроме околоавтомобильного бизнеса (мойки, шинки и пр.) пока ничего особо в голову не приходит
Иван Помидоров
никому не интересен ни соловьев ни его холокост...надоело уже все это
Алексей Огородников
Что интересно, такой расклад по пенсиям не озвучивает ни один "оппозиционер", даже такой упоротый, как Навальный. Что собственно в очередной раз подтверждает, что все эти люди играют в одном спектакле, просто у них разные роли.
Роман Котов
Да это всё логично. Вначале было "всё вокруг колхозное, всё вокруг ничьё". Потом пришел предприимчивый диГектор и сказал "О! теперь это моё". Но поскольку он понимал что порт его долго быть не может, то быстренько быстренько сплавил за бугор что могли и готовы были там купить. Ну и был таков. А всё остальное. Всё до копейки. Всё ваше)).
Андерсен
Это всё жидабой контролируется весь канал антиквариата. Своё дело возможно в своём Доме Русском. А в тени система заставляет своих земляков кидать и наё...ть. А в другом самом эгоцентричном случае. азиопу набирать в штат рабочих и трудящихся. Некоторые неотдупляют до сих пор, как нооскоп работает, судя по тезису выше. Толкования из прошедшего эфира главного редактора, это один из способов блокады этому "чудо-прибору".
Константин Алланд
Ничего -ничего... Скоро они будут стоять перед выбором-заплатить за патрон(легкую смерть) или им будут выпущены кишки за бесплатно
Vladimir Sholkov
Это как бы сказать не цинизм. Это страх. Просто наверху люди боятся. Нет , они не бояться меня, вас, или ещё кого то. Они просто боятся. Страх не пресофицированный , а страх пожирающий. Они боятся что кто сьест лишнего и станет мудрее. Они боятся что кто то засмеётся, они боятся . Поэтому все и летит в тран тараны. Хорошо это или плохо. Неизвестно. Но если взять точку зрения сериала Легион. То страх имеет свойство заражать как какаята зараза, передавяась от одного человека к другому.
Константин Алланд
никому не интересен ни соловьев ни его холокост...надоело уже все это
Vladimir Sholkov
Я бы не в золото вкладывал. Возможно вкладывал в большей степени в то, что может меня прокормить тем самым уменьшив риск голода. Плюс вкладывал в то что по крайней мере способно меня немного освободить от гос устройства. И соответственно во все перечисленное
Smailey Face
интересно было бы как раз по п.№2, какие варианты возможны, с какой стартовой суммы начинать, признаюсь, что кроме околоавтомобильного бизнеса (мойки, шинки и пр.) пока ничего особо в голову не приходит
Александр Верный
Часть активной молодежи стремится получить образование, пойти на работу в представительства западных компаний, уехать из страны. Тех активных, кто все таки остается работать здесь, не особо волнует национальное возрождение России. Вменяемые люди не верят власти, но и национальное движение их мало прельщает. Хотя если учесть, что значительная часть этого движения - разномастные фрики - ымперцы, хоругвеносцы, поклонники Сралина и Николашки Второго, это не сильно удивляет. Адекватной правой молодежи мало. В том, что молодежь идет к Анальному, вина и русского движения, ну или тех провокаторов, которые изображают из себя это движение.
OM
почему вам такой рейтинг ставят? чем ваш вопрос провокационен? и кто в курсе какую пенсию получали "стукачи"?
Александр Верный
Возраст они побоятся поднимать, а свой преступный ндс- легко. Скорее всего, космомольская либерастня решила ударить пенсионным хайпом по чекистам и политбюро с их проектом "пу". Хотя и чубайс с прочей космомольской швалью были проектом уголовника андропа. А кто бы им в начале 80-х позволял кататься на Запад , проводить затратные тусовки, когда они получали в своих засранных бурсах 100-120 труплей. Кто-то же им делал паспорта, визы, снабжал валютой. Возможно в банде чека произошел раскол на андроповских и классических чекистов и этот раскол выгоден и до сих пор поддерживается надстройкой -политбюро. Кроме того, стала вскрыта цифра в 25 000 000 труплей, выплачиваемая расиянином за свой 40-летний трудовой стаж в кассу кремля. Эта цифиря уже гуляет по интернету и популярности политбюро не добавит. Сильно... сильно их засветили с космическим надувательством в сфере пенсий. Я сам , хорошо что на стуле сидел, когда расчеты В.А.Карабанова услышал....
Sl. Ru
Думаю еще глубже дело.... Матрешка
Андерсен
Молодёжь и тебя подставит и мать родную если скажут. Это откуда такие экспериментальные наблюдения-то ? Много общаешься с этой молодёжью?
Александр Верный
Она в прицепе не возможна, если реализация закона пойдет,значит в следующем году нужно создать 2 мл. рабочих мест и так каждый год, рост рабочих мест в хорошем году 17 году -составил 300 тыс.,куда девать не вышедших на пенсию граждан. Даже если заменить всех приезжих рабочих на стройках на бабушек и дедушек ну на год хватит или нужно создать рост экономики 10%, ну это все фантастика,так что цифры товарищи знают и вряд ли пойдут на радикальные меры,меры бессмысленны.
Езя Гебя
Возраст они побоятся поднимать, а свой преступный ндс- легко. Скорее всего, космомольская либерастня решила ударить пенсионным хайпом по чекистам и политбюро с их проектом "пу". Хотя и чубайс с прочей космомольской швалью были проектом уголовника андропа. А кто бы им в начале 80-х позволял кататься на Запад , проводить затратные тусовки, когда они получали в своих засранных бурсах 100-120 труплей. Кто-то же им делал паспорта, визы, снабжал валютой. Возможно в банде чека произошел раскол на андроповских и классических чекистов и этот раскол выгоден и до сих пор поддерживается надстройкой -политбюро. Кроме того, стала вскрыта цифра в 25 000 000 труплей, выплачиваемая расиянином за свой 40-летний трудовой стаж в кассу кремля. Эта цифиря уже гуляет по интернету и популярности политбюро не добавит. Сильно... сильно их засветили с космическим надувательством в сфере пенсий. Я сам , хорошо что на стуле сидел, когда расчеты В.А.Карабанова услышал....
Serge Rakitin
Солох/Шолох - имя собственное у черкесов Малороссийский вариант - Солоха.
Роман Котов
Я тут давно заметил. Никому ничего не возможно объяснить/доказать. Если человек не понимает, он должен сам наступить на грабли и получить по башке. Если его отгораживать и лезть, то можно разгневать богов на свою голову. Вывод. Вытащить из болота бегемота не возможно, если он сам не хочет лезть.
Serge Rakitin
В 2001-03 гг. я покупал царские червонцы по 3 т.р. при курсе доллара 30 руб. Сейчас они стоят 28-29 т.р. при долларе 63 руб. Продать по означенной цене не является проблемой. Так что золото будет поинтереснее вечно зеленых бумажек. "Всякие бумажные деньги в итоге возвращаются к своей истинной стоимости - нулю" (Вольтер)
Алексей
Подобное притягивает подобных, не свисти, раз не шаришь в свещенном естественном отборе . И нет никаких стремяг в инофирмы, все дороги туда проложины своим интернацистам, интернацистами всей вертикалью сласти от зуботехников до дипломатов.
Алексей
Профсоюзы решили выйти на митинги против повышения пенсионного возраста https://www.rbc.ru/economics/19/06/2018/5b28dbb79a79475997c41c3b в Шумерской Федерации независимых профсоюзов нет. Значит сверху разрешили бухтеть. Это может значить, что бучя вокруг пенсий должна прикрыть какую-то реальную мерзость, которую планируют кремлевские некроманты.
Roman Kondusov
Отлично тема заходит! Прямо каждого задело. Я понимаю,что денег маловато в казне, но может не стоило кремлёвским так взбалтывать?
Roman Kondusov
Отлично тема заходит! Прямо каждого задело. Я понимаю,что денег маловато в казне, но может не стоило кремлёвским так взбалтывать?
Алексей
А в это время нашу пенсию вкладывают в бизнес (который ес-но будет частный) ресурсы отдают Китаю... но пипл рад... и то что матч классический договорняк пипл не понимает...
Maxim Egorov
Посмотрел вчерашнюю игру Россия-Египет. Египтяне подыгрывали как могли, отдавали мяч на ровном месте, почти не атаковали. Сборная России на столько никчемна, что не могли попасть по воротам. Видимо египтяне стали переживать, что российская сборная так и не сможет им забить и они уедут без денег, поэтому сами себе вкатили гол. Российские игроки осмелели после этого и смогли таки забить ещё 2, но и египетский вратарь видимо уже перестал отбивать голы.
Юрий Рыков
у меня сложилось впечатление, что весь чемпионат это сплошной договорняк. Так как вчера играла сборная Египта играют все команды. отсюда "непредсказуемость" игр. Наверно просто бабло очень большое крутится на тотализаторах. Ну и если б Российская сборная проиграла Египетской (а затем еще и Уругвайской) представляете что бы началось? Поэтому расслабьтесь революции этим летом не будет...
Юрий Рыков
даже у желтопузых отторжение к желтопузым. и тока дарагие расеяне готовы терпеть на своем горбу и желтопузых, и черномазых, и всех-всех-всех
Юрий Рыков
а вдруг?
Василий Бакланов
Зато теперь можно еще чуть-чуть НДС приподнять! :)
Сергей Панченко
осенью будет. в России весь форс-мажор всегда осенью ))
Вит Ла
США объявили о выходе из Совета ООН по правам человека «Мы идем на этот шаг, потому что наша приверженность (соблюдению прав человека — ред.) не позволяет нам быть частью лицемерной организации, которая превращает права человека в насмешку», — подчеркнула Никки Хейли.
Сергей Панченко
правда? нет? "Русские женщины на Д.Востоке массово е@..ся с китайцами и американцами за деньги и еду." https://www.youtube.com/watch?v=eY-QxxGYGr4
DOORWAY MASTER
нахваливают в новостях игру сборной РФ, а между тем игра то была никакая, фуфло какое-то, египтянин бедолага затолкнул сам себе в ворота и понеслась. А до этого не покидала мысль, что прое.. проиграют, так играли невзрачно, подбегают к воротам и начинают размышлять, тормозят как старый комп
Роман Котов
ну вот реальное противостояние людей и властей https://youtu.be/sMzDBwNyb5M
Иван Помидоров
В нормальном государстве не должно быть стариков, умирающих на улице, даже если эти старики сами все просрали. При этом немощным, бедным и плохо соображающим нужно не пособие, а нормальный уход в доме престарелых. Конечно, решать нужны ли такие льготы должны сами русские люди
Smailey Face
есть боязнь в народе, боязнь "красного ковра", как говорят, когда работяга приходит в кабинет начальника на этот ковёр и стоит, как бродяга, нищий, даже если с просьбой справедливой, всё равно как чмо последнее, блеет там что-то... Есть исключения, похвалюсь, вроде моего отца, да мне чутка передалось, на дух это низкопоклонство не переношу, но разве это решает общую проблему "терпил" в стране, вряд ли.
Smailey Face
ну вроде жалость к таким и должна быть, но этой жалостью всё равно воспользуются те, кто будет рулить такими фондами и снова всё по кругу. Сегодня у нас в Новгороде новость: ФСБ взяли руководителя местного Роспотребнадзора (СЭС по-старому), я общался с ним как-то, такой представительный и вызывающий уважение человек, помог задаром. А тут взятка, ребята, вы даже представить себе не можете, за что и кто может дать такую сумму, внимание! 496 000 000 рублей! Полмилиарда! Для нашего зачуханного города это не просто космическая сумма, это межгалактические какие-то деньги, на них можно город купить с жителями или несколько районов области точно. Вот такая она, путенская вертикаль, путенская чиновничья камарилья, капец просто, ад адовый
Vladimir Sholkov
Теперь предложение. А что же делать? Думаю если отталкиваться реально от сегодняшних дней то: 1. Кто хочет пусть и дальше играет в рулетку Счастья, а те кто не хочет то любым способом все деньги забрать себе из фонда. 2. Те кто забрал деньги. Пока мозги работают вложить их в несколько направлений: А) в то что тебя прокормит она время голодухи. Подсобное хозяйство. Б) вложить в то что может приумонжить. Например в долевое строительство гостиницы, или же рынка или же под проценты кому то взяв залог. В) ну и найти себе того кто будет за тобой ухаживать до самого одра. Что то пообещать что то купить. Т.е. заранее распланировать пока голова соображает. Если ничего не сделал ну чтож на всё воля богов
Smailey Face
нахваливают в новостях игру сборной РФ, а между тем игра то была никакая, фуфло какое-то, египтянин бедолага затолкнул сам себе в ворота и понеслась. А до этого не покидала мысль, что прое.. проиграют, так играли невзрачно, подбегают к воротам и начинают размышлять, тормозят как старый комп
Vladimir Sholkov
согласно «Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях» 195-ФЗ редакция от 23.04.2018 с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 14.05.2018 г. Закон запрещает использовать семена, которые не прошли проверку на сортовые и посевные качества. Статья 10.12 о нарушении правил производства, транспортировки, использования и прочего семян сельскохозяйственных растений влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей,
Smailey Face
скажу от себя, что сделал вложение в не очень то прибыльную тему, в недвижку, херня та ещё, аренда никудышная, но даже это спокойнее выглядит, чем ПФР или банки РФ. Пенсионные даже не знаю, что, где и как с ними. Было бы интересно узнать, вообще есть ли возможность их оттуда вытащить
Serge Rakitin
Я даже догадываюсь, откуда взялась такая загадочная цифра: 496 лямов полновесных российских рублей - это ровно 8 млн. убитых енотов. Просто пиплу как-то неудобно озвучивать, что взятки по-прежнему берут в валюте. А 8 млн у.е. - это не такая уж фантастическая сумма для инвестиционного проекта, преградой на пути которого был этот самый дядечка.
Vladimir Sholkov
у нас однушка идёт за 10 тыс, двушка за 12, гостинка за 6-8, при коммуналке 2-3 тыс доход смешной, вот и маюсь, а ещё там сломается что-нибудь, ремонтик надо, меблишку поменять, короче бизнес так себе. Гражданство поменять тоже не вариант
Smailey Face
теряюсь в догадках, какой такой проект у нас тут мог нарисоваться за 8 млн валюты, на очередной курятник не тянет, заводов в планах нет, тлеет надежда, что может мусоросжигающий завод хотели, но даже и разговоров не было. Представь размах, сколько до этого он успел "заработать", надо было ему раньше на покой уходить, всё жадность родимая. А есть ещё МЧС, есть Технадзор, есть Природнадзор, простор какой, да они Путина боготворят недаром, прямо пропорционально доходам (странно, что тебя кто-то минуснул, после моего плюса)
Smailey Face
При пенсии в 12 тысяч. Ок. Одно время было дело. Но двушка шла за 20 слишком, плюс на арендаторах стояло условие оплаты коммуналки. В это время жил в другом месте. Деньги шли оточасти на выплату за эту же хату. В суммарном состоянии плата за аренду и моя работа в целом окупили хату. До этого в хате был сделан стермный ремонт. Но чисто и жить можно было. Правда это Москва. Многие сдают комнату. Да доход маленький но он есть. Про другие доходы ещё не сталкивался. Но этот быстрый. Конечно можно купить буханку и сутками пропадать на перевозках. Тоже доход. Можно вложиться в элитное жилье и его сдавать. Можно притоговывать домашней консервацией. Тут заинтересовала тема земли. И если под Москвой за трешку дают 8 соток то в том же Калязине уже десяток гектаров.
Земеля в натуре
согласно «Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях» 195-ФЗ редакция от 23.04.2018 с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 14.05.2018 г. Закон запрещает использовать семена, которые не прошли проверку на сортовые и посевные качества. Статья 10.12 о нарушении правил производства, транспортировки, использования и прочего семян сельскохозяйственных растений влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей,
Vladimir Sholkov
При пенсии в 12 тысяч. Ок. Одно время было дело. Но двушка шла за 20 слишком, плюс на арендаторах стояло условие оплаты коммуналки. В это время жил в другом месте. Деньги шли оточасти на выплату за эту же хату. В суммарном состоянии плата за аренду и моя работа в целом окупили хату. До этого в хате был сделан стермный ремонт. Но чисто и жить можно было. Правда это Москва. Многие сдают комнату. Да доход маленький но он есть. Про другие доходы ещё не сталкивался. Но этот быстрый. Конечно можно купить буханку и сутками пропадать на перевозках. Тоже доход. Можно вложиться в элитное жилье и его сдавать. Можно притоговывать домашней консервацией. Тут заинтересовала тема земли. И если под Москвой за трешку дают 8 соток то в том же Калязине уже десяток гектаров.
Алексей
Чухи будут радовать и этому договорняку. Жизненным импотентам, лишенным мозга, нужны победы, а режим их кормит досыта. 9 мая, Крым, олимпиада, чм2018 - не важно- россиянам хочется чувствовать себя победителями, особенно если самим ради каких-то свершений не надо свою жопу отрывать. Вот, допустим победить в России детский алкоголизм- это я понимаю, было бы чем гордиться . Но зачем это чухам - им главное флагом помахать и поорать.
Езя Гебя
Ничего -ничего... Скоро они будут стоять перед выбором-заплатить за патрон(легкую смерть) или им будут выпущены кишки за бесплатно
Константин Алланд
Мне вот все думается, как же это вертикаль сама себя обслужит? Она всех вокруг обслужит по полной cкорее.И спляшет на костях.А потом прокатится сверху...в ржавом танке.Пока ничего этому не препятствует.Под танк бросаться смысла нет. Назовут дураком и всех дел )
Валерий Иркитов
правда? нет? "Русские женщины на Д.Востоке массово е@..ся с китайцами и американцами за деньги и еду." https://www.youtube.com/watch?v=eY-QxxGYGr4
Алексей
Суррогат жизни. Для мертвецов.
Алексей
В нормальном государстве не должно быть стариков, умирающих на улице, даже если эти старики сами все просрали. При этом немощным, бедным и плохо соображающим нужно не пособие, а нормальный уход в доме престарелых. Конечно, решать нужны ли такие льготы должны сами русские люди
Ilya Tarasov
«Суверенную демократию» планируется свернуть. Кремль активирует проект Высшего государственного совещательного органа "Госсовет". Кремль активирует проект высшего государственного совещательного органа "Госсовет". Ходят слухи, что его может возглавить «Гарант».
Кирилл Белый
Та же пирамида.
Yury Safonov
Та же пирамида.
Леонид Стгромов
У антикваров, нумизматов.
Леонид Стгромов
Игарку отстроили Гулагом под скатанный от немца проект точки на севере и базы подводных лодок, Джугашвили там все хотел планы Гитлера воплотить, дорогу из Салехарда тянули. Джугашвили отравили а проект похерили , город износившись теперь не нужен никому. Если Северной морской путь запустить то город вырастет за пару лет раз 10 , расцветет. Вопрос что Вам было лично от этого порта леса и прочих элементов социальной экономики? И что Вы получит от расцвета города вновь?
Иван Грозный
Давно инфа ходит гарант пожизненно Председатель Госсовета , а президентом -марионеткой могут хоть Медведа , хоть Шойгу, хоть черта лысого.
Ivan Sarmatov
Это хорошо, ООН вообще надо ликвидировать, это анти-белая и анти-русская организация
Ivan Sarmatov
Это хорошо, ООН вообще надо ликвидировать, это анти-белая и анти-русская организация
ЯРАлик ТВ
Нам есть чем гордиться! https://www.youtube.com/watch?v=0YqCf_K1PTw https://www.youtube.com/watch?v=CLDDW8vcpAY
ЯРАлик ТВ
у нас в 20 населенных пунктах в 60 км от двух АЭС нет напряжения.Гармонизируем пространство
Maxim Petrov
И зачем ему это нужно? Хотели бы заработать баллы, то отменили бы рабство. Они знают, что могут протащить любой закон и сделают это. Я вообще думаю, что хозяева сидят в Лондоне и в Вашингтоне, а тут просто менеджеры, которые сделают всё что им прикажут и ничего они не решают.
Maxim Egorov
Если ОНИ отменят рабство, то не будет ИХ ЖЕ. Вы вытаскивали из реки крупную рыбу? Если тащить её напролёт, то она может сорваться. А если действовать "потянул-отпустил", то рыба устаёт, и её легче победить...
Яраликъ Коловрат
https://www.youtube.com/watch?v=q843PGvtghY&t=0s&index=8&list=PLUfHrZBWmjHGbL3Ww64716MKoPx8boJwB
Maxim Petrov
Если ОНИ отменят рабство, то не будет ИХ ЖЕ. Вы вытаскивали из реки крупную рыбу? Если тащить её напролёт, то она может сорваться. А если действовать "потянул-отпустил", то рыба устаёт, и её легче победить...
Elizaveta Egorova
Кое-что интересненькое я нашла: убийство посла России в Турции в 2016 - подстава. http://rus.earthlyfireflies.org/2018/01/08/hoax-killing-russian-ambassador-2016/
Андерсен
Дело движется к шоку по русски. Наподобии, "здравствуйте дорогия рассеяне, понимаешь ли.".... Я ухожу в отставку...,. ()-8€
Serge Rakitin
У антикваров, нумизматов.
Яраликъ Коловрат
Тоже самое событие. Приём парада в честь 3-интернациАНАЛа на костях уничтоженных в гражданскую русских. Задумка соорудить на этом месте какую-то мистическую гадость уже тогда витала в головах экстремистов.
Андерсен
Подобное притягивает подобных, не свисти, раз не шаришь в свещенном естественном отборе . И нет никаких стремяг в инофирмы, все дороги туда проложины своим интернацистам, интернацистами всей вертикалью сласти от зуботехников до дипломатов.
Kuzja
Честно говоря, когда ВАК комментировал это событие, он говорил, что сомневается в действительности этого события. Но мне тогда было сложно полностью поверить в фейковость этого события и увидеть происходящее его глазами. А теперь - да, верю на 100%; помня его слова и помотрев это видео, нет сомнений, что это был фейк.
Elizaveta Egorova
Честно говоря, когда ВАК комментировал это событие, он говорил, что сомневается в действительности этого события. Но мне тогда было сложно полностью поверить в фейковость этого события и увидеть происходящее его глазами. А теперь - да, верю на 100%; помня его слова и помотрев это видео, нет сомнений, что это был фейк.
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