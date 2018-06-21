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Банковские черные дыры

21/06/2018 01:07
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Обсуждение
  • Не по теме, но всё же: В США летчик наблюдал НЛО. Будет официальное расследование. https://lenta.ru/news/2018/06/21/object/
  • Но на быка ты не похож, который вылез из котлована и набросал здесь целые дайджесты, где как образовывали. И в ичкерию также не ездил принудительно.
  • Кроуд файндинг это хайповые проекты все до одного иными словами МММ они могут работать только до тех пор пока сумма вложений превышает сумму расходов, как правило зарабатывают на этом организаторы, а они есть всегда. Толпа не может самоорганизовываться для этого непременно нужно внешнее управление.
  • Ну и вопрос касающийся службы в рядах Вооружённых сил РФ, тут в конституции есть явное противоречие например статья 57 и статья 59 Конституции РФ и в ВОВ служи и налоги заплати, при этом указано что налоговое законодательство обратной силы не имеет, то есть налоги будут подниматься бесконечно. Ну если мы платим налоги то есть по сути покупаем у государства готовый продукт в виде безопасности от внешнего агрессора, тогда почему мы сами-то должны служить и бесплатно, а как ещё выясняется ещё и за свои средства в элитных подразделениях например? Получается или служить и бесплатно или платить налоги и никакой службы, но так как служба в ВОВ была обязательной и приравнивалась к заключению под стражу, потому как меняется личная жизнь или идёт вмешательство непреодолимой силы в дела молодого человека, мало кто такое оспаривал, особенно когда касалось лично.
  • Командировка в Чечню в 1995 намечалась, при этом меня даже не хотели ставить на учёт в военкомате сами же военкомы, потому как при переводе из ВУЗа в ВУЗ по тем законам отсрочка от армии отменялась и даже военная кафедра не могла помочь, да гори они все в АДУ эти россииянские военкомы, потом получил военик за две бутылки коньяки по достижении 27 лет. И на хрена мне этот военник? никакого толку от него нет ни разу не понадобился. А у меня товарищ воевал во вторую Чеченскую, так у него теперь ни гражданства ни паспорта нету, хотя в Краснодарском крае родился!
  • Командировка в Чечню в 1995 намечалась, при этом меня даже не хотели ставить на учёт в военкомате сами же военкомы, потому как при переводе из ВУЗа в ВУЗ по тем законам отсрочка от армии отменялась и даже военная кафедра не могла помочь, да гори они все в АДУ эти россииянские военкомы, потом получил военик за две бутылки коньяки по достижении 27 лет. И на хрена мне этот военник? никакого толку от него нет ни разу не понадобился. А у меня товарищ воевал во вторую Чеченскую, так у него теперь ни гражданства ни паспорта нету, хотя в Краснодарском крае родился!
  • Брали даже из институтов, судимых в настоящем и прошлом.