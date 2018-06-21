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Банковские черные дыры
Банковские черные дыры
21/06/2018 01:07
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Обсуждение
Maxim Petrov
Не по теме, но всё же: В США летчик наблюдал НЛО. Будет официальное расследование. https://lenta.ru/news/2018/06/21/object/
Arkadiy Polyakov
Но на быка ты не похож, который вылез из котлована и набросал здесь целые дайджесты, где как образовывали. И в ичкерию также не ездил принудительно.
Arkadiy Polyakov
Кроуд файндинг это хайповые проекты все до одного иными словами МММ они могут работать только до тех пор пока сумма вложений превышает сумму расходов, как правило зарабатывают на этом организаторы, а они есть всегда. Толпа не может самоорганизовываться для этого непременно нужно внешнее управление.
Arkadiy Polyakov
Ну и вопрос касающийся службы в рядах Вооружённых сил РФ, тут в конституции есть явное противоречие например статья 57 и статья 59 Конституции РФ и в ВОВ служи и налоги заплати, при этом указано что налоговое законодательство обратной силы не имеет, то есть налоги будут подниматься бесконечно. Ну если мы платим налоги то есть по сути покупаем у государства готовый продукт в виде безопасности от внешнего агрессора, тогда почему мы сами-то должны служить и бесплатно, а как ещё выясняется ещё и за свои средства в элитных подразделениях например? Получается или служить и бесплатно или платить налоги и никакой службы, но так как служба в ВОВ была обязательной и приравнивалась к заключению под стражу, потому как меняется личная жизнь или идёт вмешательство непреодолимой силы в дела молодого человека, мало кто такое оспаривал, особенно когда касалось лично.
Андерсен
Командировка в Чечню в 1995 намечалась, при этом меня даже не хотели ставить на учёт в военкомате сами же военкомы, потому как при переводе из ВУЗа в ВУЗ по тем законам отсрочка от армии отменялась и даже военная кафедра не могла помочь, да гори они все в АДУ эти россииянские военкомы, потом получил военик за две бутылки коньяки по достижении 27 лет. И на хрена мне этот военник? никакого толку от него нет ни разу не понадобился. А у меня товарищ воевал во вторую Чеченскую, так у него теперь ни гражданства ни паспорта нету, хотя в Краснодарском крае родился!
Arkadiy Polyakov
Командировка в Чечню в 1995 намечалась, при этом меня даже не хотели ставить на учёт в военкомате сами же военкомы, потому как при переводе из ВУЗа в ВУЗ по тем законам отсрочка от армии отменялась и даже военная кафедра не могла помочь, да гори они все в АДУ эти россииянские военкомы, потом получил военик за две бутылки коньяки по достижении 27 лет. И на хрена мне этот военник? никакого толку от него нет ни разу не понадобился. А у меня товарищ воевал во вторую Чеченскую, так у него теперь ни гражданства ни паспорта нету, хотя в Краснодарском крае родился!
Андерсен
Брали даже из институтов, судимых в настоящем и прошлом.
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