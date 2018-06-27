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Про Лунную аферу в Кремле знали до её начала
Про Лунную аферу в Кремле знали до её начала
27/06/2018 23:48
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Обсуждение
Олег Аникьев
https://www.youtube.com/watch?v=qUaJlu3FsrA
Nordic rassvet
По моему не верно полагать, что "кукловоды" США действуют моноцентрично. Они разделены на два конкурирующих лагеря.И это абсолютно естественно, потому что конкуренция(борьба) это основополагающий Мировой принцип жизни. Что касается "кукловодов" России? Можно предположить что здесь среди "кукловодов" конкуренции нет вообще, и это проявляется во внешних признаках, в качестве примера обратим внимание на главную партию "Единая Россия", она искусственно вне конкуренции. Далее, в России до сих пор действует принцип преемственности власти, разработанный при сталине историком Шестаковым. Предполагаю что Шестаков был не простым историком, а товарищем от "кукловодов", которые его надоумили написать "Краткий курс истории ссср"- через офицеров связи. Делаем вывод, там где конкуренция, там прогресс, а где "единая россия")), там застой и власть ради власти, а население рабы.
Валерий Русанов
Это и есть Галковский?
Олег Аникьев
Раздел юмор)
Валерий Русанов
Ваще не смешно.
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