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Загадка премьера Европы и других персон
Загадка премьера Европы и других персон
05/07/2018 00:01
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Обсуждение
лесничий
Таких родословных с ясельного возраста селекционируют. От горшка два вершка и уже кандидаты.
Езя Гебя
В очередной раз Запад спокойно сольет УССР в угоду кремлевским людоедам. Им не нужна сильная, независимая и богатая УССР. Могут чекисты и нагрянуть на ржавых танках в Киев, 5-15 тысяч контрактного мяса решат вопрос. Русские со стороны уссср и рсфср друг с другом активно воевать не будут, это не поляки, литовцы, латыши, венгры,югославы. Всегда будут между ними ровные и уважительные отношения. Слишком много родственных, кровных связей. Поэтому режим отправляет воевать кавказцев и бурятов. Противостояние наиграно, идет планомерное уничтожение русских под руководством мвф. Камуняки рвут на жопах волосы по декоммунизации УССР, кремляди и киевские уголовники легли под вашингтонских товарищей, как в свое время лег адольф алоизович под гарантии личной безопасности. Тянут бодягу и перемалывают потихоньку прокаженный камуняцкой заразой народец ресурсной федерастии и усср. Но одно радует- истуканы- идолы членину они расколошматили, но никогда усср не сможет оказать решающего влияние на рсфср, слишком сильно в основой России колдуны постарались и разные весовые категории.
Nordic rassvet
Как то сломалась моя машина. Меня подвезли, разговорились с водителем. По смыслу и стилистики речи водителя я предположил что он слушает АРИ. Но как оказалось,нет. Давно не встречал таких людей, но они есть! И это здорово. Ну и в итоге я задал ему вопрос: "Что нам делать?" Ответ:"Приспосабливаться, учиться и учить других." Поразительно, не правда ли?
Viktor B
Управляет миром тот кто их фотал
Sl. Ru
...однако все девочки с одного острова)) И мы знаем название этого острова
Maxim Egorov
Чем реально обеспечен рубль?? НЕТ не ресурсами! Он обеспечен мафиозными кланами, русофобами, предателями, которые действуют исключительно в своих интересах. Когда им будет нужно, его грохнут, поднимут, заменят. Сделают всё возможное для своей личной выгоды. Рубль обеспечен мразью!
Ivan Sarmatov
"И не забывайте про другого русского бразильца Марио Фернандес". Звучит как-то необычно.
Maxim Egorov
Чем реально обеспечен рубль?? НЕТ не ресурсами! Он обеспечен мафиозными кланами, русофобами, предателями, которые действуют исключительно в своих интересах. Когда им будет нужно, его грохнут, поднимут, заменят. Сделают всё возможное для своей личной выгоды. Рубль обеспечен мразью!
Евгений
google поиск по картинкам: angela merkel theresa may and gina haspel https://2.bp.blogspot.com/-mH7_SUq42Kw/WwqWDf-y_GI/AAAAAAAAEGM/0VzWxBhqy3YOVkyCNmdne_ImLsU8P4usQCLcBGAs/s1600/angela+4.jpg https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTDTf_3YPSmditNJCEjqKsIVicaqasPcmiK_b60dy3L9iOp7fQe https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQKJz3M5sLJ8zqJ51GlARoQZn-6CVh0ahKt-QhEhS0C64lTRYNM
Роман Котов
интересно а какой они все национальности?
Сергей Степанов
Соседи такиеже
Диджей Канапсис
Управляет миром тот кто их фотал
Андрей Апасов
Не в тему, про футбол. Чемпионат Мира 2018. Магия, символизм и взгляд из многомерности https://digitall-angell.livejournal.com/931660.html
Николай Толубаев
В эфире один из слушатель предложил отправлять недалёких и тупорылых работать скотниками, этим он оскорбил животноводов. Работать в животноводстве сложней, чем на заводе. Рабочий на заводе работает по схеме как робот, животновод должен иметь соображалку. У этих Юнкеров и Меркелей все поросята подохнут и коровы не будут давать молока.
Николай Толубаев
Если руководители, кукловоды назначают на руководящие посты людей не способных, да и не могущих и не желающих проявлять инициативу, не желающих вникать в суть,людей с половинчатыми мозгами, туповатых которые только и делают что болтают да склоки устраивают, значит не всё ладно в системе управления,может вообще вся система рухнула -по причине отсутствия нужных кукловодам людей., значит положение кукловодов шатко, значит у них нет людей, которым можно доверит секрет, значит они не могут или не хотят довести до подчинённых свои цели и задачи. Значит положение настолько серьёзно, что всё переведено на прямое управление кукловодов. Значит настолько всё шатко, что даже малейшая инициатива исполнителей может всё порушить , поэтому на должностях нужны просто место заниматели, чурки с говорящими ртом,нанятые артисты играющие роль по написанному сценарию.
Serge Rakitin
Юнкер - люксембуржец, и он не аналог премьер-министра Европы, а аналог президента ФРГ. Вы о последнем слышали? А он есть.
Serge Rakitin
В Гражданской войне много любопытных эпизодов. Во многом это была ситуативная война, как сейчас в Сирии, где союзники и противники постоянно менялись местами. Например, когда финны заявили о желании построить Великую Финляндию до Урала, в Карелии и Архангельске против них рука об руку воевали отряды Красной Армии и английские интервенты из экспедиционного корпуса на Русском Севере. В то же самое время 1200 англичан помогали оборонять Баку от турецких войск азербайджанцам (что интересно, Ленин и Троцкий признали независимость Азербайджана, но Баку считали частью РСФСР, т.е. по факту английские интервенты защищали часть советской территории от турецких интервентов). Чуть позже британцы вели боевые действия с красными на Балтике, а 4 английских танка Mark помогли казакам взять Царицын, который они безуспешно осаждали несколько месяцев. Вот такое ситуативное разнообразие.
Dexter
Что интересно, ведь граница ГДР и ФРГ практически совпадает с границей империи Карла и лужицких сербов. Сталин и западники поделили Германию не от балды. В ГДР жили (и живут) онемеченные сорбы и поляки, в ФРГ - собственно немцы. И сохраняющаяся до сих пор пропасть между весси и осси объясняется не столько 40 годами социализма, а тем, что народ-то разный в принципе. Так же и с Украиной. Что бы ни говорили о братстве, но в 13-15 вв. эта земля была фактически заново заселена - тюрками, пятигорскими черкасами (косаками), чуть позже евреями и поляками. Конечно, с 1654 года очень многое перемешалось и нивелировалось, но многое и осталось. Тот же жовто-блакитный прапор - это же родовые тюркские цвета: голубое Небо Тенгри и Золотое Солнце. Сравните флаги казахов, крымских татар и прочих.
Serge Rakitin
Про Шойгу есть интересная информация Его дедом (по матери) был ссыльный питерский рабочий-еврей Ривкин. Отца его звали Шойгу Кужугет, но при выдаче паспорта имя и фамилию перепутали местами (то есть он должен быть Сергей Шойгович Кужугет). В юности Сергей Кужугетович за деньги водил приезжих гостей из Центральной России к местным шаманам, во время одной такой "экскурсии" его и заприметил кто-то из комсомольско-партейных шишек. Так началась карьера будущего министра обороны РФ.
Serge Rakitin
Про Деникина Родился он Польше, в семье русского офицера (из крепостных крестьян), служившего там. Знал польский язык. После Второй Мировой войны (а Деникин жил во Франции после 1920 г.) из-за францущзских леваков была реальная угроза выдачи в СССР. Он решает кехать в США, но "русская квота" была выбрана сотнями тысяч бывших пленных узников концлагерей из СССР. И он эмигрирует в Америку как... поляк, по месту рождения. Что касается Кавказа, то хоть Деникин и не взял Москвы, но именно деникинцы выбили грузинские войска в 1919 году из Сочи и Адлера. Собственно, это обстоятельство и позволило им остаться в составе РСФСР, иначе они вошли бы в Союз в 1921 году в составе Грузинской ССР и сейчас были благополучно потеряны. А грузинские планы простирались тогда вплоть до Анапы и всех республик Северного Кавказа. По сути именно благодаря Деникину южная конфигурация современной России имеет тот вид, что сегодня.
Igor D'Arbino
Государство не будет принимать токены к оплате налогов и что вы будете делать? Если коробка спичек будет стоить миллион рублей , то и прикрутить гайку ( подмести двор, просверлить дырку, постирать , подстричься, обстругать доску, покрасить и пр.) будет стоить миллиард. Всё поднимется по эквиваленту, только накопления пропадут
Константин Поляков
"И не забывайте про другого русского бразильца Марио Фернандес". Звучит как-то необычно.
Serge Rakitin
Да, и ещё такое замечание. Белое движение Юга России возглавлял внук крепостного Деникин, а начальном Генштаба красных был потомственный аристократ Брусилов. Собственно, это обстоятельство и послужило тому, что прорыв Юго-Западного фронта мы знаем сейчас как Брусиловский, хотя в годы Первой Мировой его чаще называли Калединским, по имени казачьего генерала, на участке которого был наибольший успех. Тогда же прославились и русские партизаны Первой Мировой, совершавшие лихие рейды по австрийским тылам. И ведь фигуры все как на подбор: полковник Шкуро, бароны Врангель и фон Унгерн. Вот почему о партизанах Первой Мировой войны сегодня в России никто не занет...
Alexsander AV
Во- первых : возьми и убери силовую составляющую -- сразу получишь другую силовую сос тавляющую, а во-вторых : почитайте об определении и функциях государства, хотя бы в справочнике
Serge Rakitin
И последнее замечание про Белых и Единую-Неделимую Благодаря Советской власти в умах до сих пор бытует мнение, что были такие вот исключительные большевики, а вокруг одни враги-реакционеры. На самом деле к власти на обломках Росс. империи практически везде пришли социалисты. Тот же Пилсудский был польским социал-демократом, представителем крайне радикального крыла (напоминал бандитов Дзержинского и Сталина - те же силовые акции, чистая уголовщина). А вот теперь представим, мог ли генерал Деникин договориться с одним "социалистом" (Пилсудским) о совместной борьбе с другими "социалистами" (Лениным и Троцким)? Я полагаю, что это было исключено и отнюдь не из-за "единости и неделимости". То же самое Махно, грузины и горцы - все они выступали под левацкими лозунгами. В глазах белых они были ничем не лучше красных из Москвы. Так что разницы между московскими большевиками, грузинскими меньшевиками. малороссийскими анархистами и польскими национал-демкратами деятели белых не видели. Да и она действительно была не столь велика, просто большевики были самыми сильными, подлыми и циничными из всех.
Serge Rakitin
Шведы тоже тюрки что-ли ? У них желто-синие цвета флага.
Константин Алланд
Шведы тоже тюрки что-ли ? У них желто-синие цвета флага.
Павел С.Т.
Ренова-торы не угомонятся пока их всей депутатской частноинвесторовской кодлой вперёд ногами не попросить на выход.
Vladimir Sholkov
Фишка привлечения инвестиций: ты строишь? Неа. Но кого допустят? Вот то то же. Круг избранных, а если не попал в круг то придет дядечка и скажет А от куда боблишко? Так что все это ерунда
Андерсен
Ренова-торы не угомонятся пока их всей депутатской частноинвесторовской кодлой вперёд ногами не попросить на выход.
Vladimir Sholkov
Я думаю образ у белого движения не солнечный был , а христианский
Igor D'Arbino
Во- первых : возьми и убери силовую составляющую -- сразу получишь другую силовую сос тавляющую, а во-вторых : почитайте об определении и функциях государства, хотя бы в справочнике
Диджей Канапсис
https://coub.com/view/dkn7m
Vladimir Sholkov
Это как лозунг Раб должен бороться за звание раба. Это ведь смешно. Поэтому и проиграли.
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