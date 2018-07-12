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О словах политиков и о другом
12/07/2018 01:11
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Обсуждение
Назиф Давлетшин
а французы немцев называют алеманами
Назиф Давлетшин
На татарском Немцев называют ещё "Аланы"!!!
Yury Boldyrev
https://www.youtube.com/watch?v=ZnwlyQnuZHE
Кирилл Дудин
С Трампом всё нормально. Достоайный президент США. Не кукла. Доподлинный. Да, он ошибается итд. Зато настоящий. Америка=АНТЛАНТИДА. Карабанов не понимает - это даже не Древний Рим. А более Древний Архэтип. Вашингтон. Федеральный Округ Колумбия. Архитектура этого города типично Антлантическая-Античная. Снос башен-близнецов - ну снесли и снесли. Жрецам надо было - они сделали. А пирамида на КП - ну стоит, ну фонит, ну мне лично никак не мешает эта пирамида и Ленин(Дух Ленина). То, что я не приземлённый - это факт. ЭL-AYON. Элфы-Элойи-Антланты-Праймы - да, это я и мой Космический Народ.
winter mosquito
https://youtu.be/-00uQzXyujI?t=69
Кирилл Дудин
Расскажу вам коэ-что - о своём Космическом Племени-АБСОЛЮТОВ! ЭЛЬФЫ-ЭЛОЙИ-АНТЛАНТЫ-ХЭЛВЭ. Архитектура Эльфов - Строгая Элегантная Волна и Античный Стиль(Пантэоны, Капитолии, Храмы и Цитадэли). США - АНТЛАНТИДА. Раса Антлантов - Духи Антлантов воплощаются на Северо-Американском Континенте. ДЖОРДЖ ВАШИНГТОН - СТОЛП-КОЛОННА-ЦИТАДЭЛ-ВЕРШИНА ДУХА. Я воплощался в Антлантиде и в США - в 18-19веке. ПОМНЮ. Мне часто снится Город Вашингтон....Белоснежный утончённый капитолий и все эти храмы и стэлла-обэлиск Вашингтона. Я всегда вмешиваюсь и встаю во весь рост в своём тонком теле когда эти суки пытаются уничтожить Северо-Американский Континент и начать Войну. И ПРОСТО ВЫТЯГИВАЮ РУКУ В ЗАПРЕЩАЮЩЕМ ЖЕСТЕ ЛАДОНЬЮ ВПЕРЁД И ГОВОРЮ "НЕТ"! ДО ЭТОГО Я ВОПЛОЩАЛСЯ ВООБЩЕ НЕ НА ЭТОЙ ПЛАНЕТЕ. А ИЗНАЧАЛЬНО Я ЭL-AYON ИЗ АЙДЭАЛЬНОГО ЭОАЛОННОГО МИРА БЕЛОСНЕЖНОГО-ПРОЗРАЧНОГО. К Русским нейтрально отношусь - не мой народ вообще. На Западе был в этом воплощении - в Европе. Моё сознание окончательно пробудилось в стране ГЕРМАНИЯ. ДУХ ЭТОЙ СТРАНЫ МЕНЯ ПОМНИТ И ЗНАЕТ! ПОЛЯ НА ТОНКОМ ПЛАНЕ ЧУВСТВУЮ ЛЕГКО И НЕПРИНУЖДЁННО СВОЕЙ РАСЫ! На Западе моих братьев много. Хотя здесь в РФ тожэ немножко есть. Основные цвета Элфов-Элойев-Расы Вечных Снегов = БЕЛЫЙ.СИНИЙ.КРАСНЫЙ.ЧЁРНЫЙ.ФИОЛЕТОВЫЙ.СЕРЕБРЯННЫЙ. А СОДЭРЖАНИЕ-ФОРМА ЭОАЛОН - ЭТО СНЕЖИНКА И ЛОТОС БЕЛОСНЕЖНЫЙ А ТАКЖЭ КОЛОННА И ОБЭЛИСК. О моём Космическом Племени рассказал ДЖОН ТОЛКИЕН. Властелин Колец. SILMARILLION! Привожу ОСНОВНЫЕ ЭОАЛОНЫ-АЙДЭАЛЫ ИЗ МИРА ОТКУДА Я. ЭЛ-АЙОН.
Кирилл Дудин
Можно ещё о СЭЛЭНЕ. О ЛУНЭ то эсто. Они туда слетали 20 июля 1969. Потом слетали ещё раза 4 или 5. Факты. Для дебилов или тех кто в танке. 1.Старт ракеты Сатурн-5. Его видели все. И многие возможно ещё до сих пор живы. Это снимали по телевидению - старт ракеты не снимешь в голливуде и не подделаешь! Особенно в 1969 году. 2. НИЛ АРМСТРОНГ после полёта стал глубоко верующим человеком. ЭТО ФАКТ. Он уверовал в Господа, которого нашёл ТАМ НА ЛУНЕ. Есть его цитата по этому поводу. ЗНАЧИТ ЛЕТАЛ ОН ТУДА! Он был замкнут после полёта и мало общался с журналистами. Я ПОНИМАЮ. ПОСЛЕ ТОГО ЧТО(!) ОН ТАМ УВИДЕЛ НА ЛУНЕ(КОРАБЛИ ВНЕЗЕМНЫХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ ДАЛЁКИХ МИРОВ И РАЗНЫЕ АНОМАЛИИ + ПОСТРОЙКИ АЙНОПЛАНЕТЯН НА ЛУНЕ). 3. Советские Станции Дальней Космической Связи - детектировали и фиксировали сигналы с Луны - связь Аполлон-Хьюстон! 4. Лунные отражатели и следы астронавтов, снимки Луны других спутников других стран. 5. Когда они сказали "ЧТО СВЯЗЬ С АПОЛЛОНОМ 11 УТЕРЯНА, АПОЛЛОН 11 НАХОДИТСЯ НА ДАЛЬНЕЙ ОТ НАС СТОРОНЕ ЛУНЫ". НА САМОМ ДЕЛЕ СПЕЦСЛУЖБЫ США ПЕРЕВЕЛИ СИГНАЛ НА РЕЗЕРВНУЮ ЧАСТОТУ СВЯЗИ, ПОТОМУ-ЧТО ПОШЛА АЙНОПЛАНЕТНАЯ ТЕМА И ПРОЧЕЕ, НУ ПОНИМАЕТЕ, НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ)))). 6. Я ВАМ БОЛЬШЕ СКАЖУ - СУЩЕСТВУЕТ ТАЙНАЯ КОСМИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА. НА ЛУНЕ УЖЭ ДАВНО ЕСТЬ И ФУНКЦИОНИРУЕТ БАЗА США. И ДАЖЕ НА МАРСЕ.
Кирилл Дудин
Парни, кто хочет реально быть в теме - просто наберите в Яндэксе дословно "ТАЙНАЯ КОСМИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА." "ДЭВИД УИЛКОК И КОРИ ГУД". "РЭНДИ КРАМЕР". "ПРАВНУЧКА ЭЙЗЕНХАУЭРА О ПУТЕШЕСТВИИ НА МАРС". "УИЛЬЯМ ТОМПКИНС О ТКП". "СЕКРЕТНЫЙ САМОЛЁТ ВВС США АСТРА-ТР-3Б"("THE US SECRET AIRCRAFT ASTRA-TR-3B"). Ну что ещё можно - а ну да: "ФИЛАДЕЛЬФИЙСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ 1943 ГОД". ЕЩЁ ХОРОШАЯ ТЕМА "ФИЛИПП ШНАЙДЕР О ПОДЗЕМНЫХ БАЗАХ США". "ПРОЕКТ СОЛНЕЧНЫЙ ХРАНИТЕЛЬ". Ну или мной уважаемый Космический Дух - Николай Левашов, посмотрите его видео! "ЛЕВАШОВ О ЛУНЕ" "ЛЕВАШОВ О ВЫСАДКЕ АМЕРИКАНЦЕВ НА ЛУНУ". Дональд Трамп не так давно подписал приказ о создании Корпуса Космической Морской Пехоты. Как-то так. Не фэйк. Или ано формулируется как-то так - Трамп о Создании Космических Войск. Корпуса Космических Войск! Можно ещё поискать "РОБЕРТ ЛАЗАР О РАБОТЕ В ЗОНЕ-51". Это физик Американский, изучал антигравитационные двигатели и силовые установки захваченных военными США летающих тарелок. Ещё в 1980-1990е гг. Ещё можно найти, видео - "МИНИСТР ОБОРОНЫ КАНАДЫ О ИНОПЛАНЕТЯНАХ". Это бывший министр обороны Канады в 1960-е рассказывает о Инопланетянах и называет 4 расы Айнопланетян. Среди них - Высокие Белые. Это для меня свои парни. Ещё "ДОГОВОР ДУАЙТА ЭЙЗЕНХАУЭРА С ИНОПЛАНЕТЯНАМИ В 1953 ГОДУ". А ТАКЖЭ "ВАШИНГТОНСКАЯ КАРУСЕЛЬ"(МАССОВОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ТАРЕЛОК НЛО НАД ВАШИНГТОНОМ В 1952 году!) Ещё про ЛУНУ - ВИДЕО С АПОЛЛОНА-20 - СЪЁМКА АЙНОПЛАНЕТНОГО КОРАБЛЯ НА ЛУНЕ. Это всё есть в сети. КОРОЧЕ - КОМУ НАДО - БЕРЁТЕ ТРУДОВУЮ ЛОПАТУ СОЗНАНИЯ И КОПАЕТЕ!!!!
лесничий
О-оо... дас ист фантастишь!!!
Владимир Ганцовский
Правда прорвалась на 1ый канал РФ https://www.youtube.com/watch?v=FMNjJc_DstM
vadim galuzin
при чём тут высадка на Марс. Речь идёт о трансляции по по центральным каналам СССР высадки американцев на Луну. а не о реальности этого сюжета.
Arkadiy Polyakov
Ну да русские не сдаются это касается также и услуг оказываемых за деньги, ВК приводил пример что качество оказываемых услуг в России за деньги стало якобы выше, по моему это шаг назад. По сути вас покупают и вам должно быть всё равно кто вас покупает и на каких условиях, он платит и это главное. Хотелось бы чтобы в России всё было не так. Качество услуг должно зависеть не от того заплатили вам или нет, а от того кто платит и откуда у него самого появились эти самые деньги. Отсюда Россия для цивилизованного мира должна оставаться чёрной дырой с непонятными своими устоями, понять которые западному человеку вообще не возможно. Вот тогда возможно процветание. Как не ложись под запад, под их уклад и порядок в выигрыше всегда будет только запад. Так что надо быть готовым вместо получения девидендов бенефициарам получить кучу всяких проблемм...
Sl. Ru
Друзья Людмилы и РусАлана...
vadim galuzin
а французы немцев называют алеманами
Назиф Давлетшин
На татарском Немцев называют "Аланы"!
Canapsis
Айвазовский «Раздача продовольствия» (1892)
Serge Rakitin
Это от турок - Almanya. А восходит к германскому "народ" - alle mennen ("все люди"), в отличие от volk (фольк) - "вооруженный народ, ополчение", ср. с русским "полк". Кстати, едва ли не единственное, сохранившееся в русском готское имя - это Алла (Alla), насколько я понимаю, в честь одной из 300 "готских мучеников", святой Аллы, дословно - "(вмещающая) Все достоинства".
Serge Rakitin
Да США обходят Рияоссию по всем показателям в разы.
Vladimir Sholkov
Вот за что я эту рф глубоко презираю.Нет здесь ни бережного отношения к природе, ни здравого смысла.Только алчность и равнодушие.После них-только пустыня останется на память. В этом отношении (защита природы) Скандинавия рулит.И все пожалуй. Остальные-жадные идиоты.Объективно.Еще в юности пришло осознание этого факта . Нет здесь культуры взаимодействия с окружающим миром и природой, нет любви и осознания единства. Нужна какая-то альтернатива этому россиянскому гос-уёбищу. С этими только смерть и пустота впереди.
Denis Dorofeev
Что-нибудь о быстрорастущих породах деревьев слышали, например про дугласию, павловнию? Про то что рачительный хозяин вырубая лес сажает улучшенные ценные породы на место вырубки? Как думаете, где эти технологии больше применяются в РФ или США?
Denis Dorofeev
Я бы ещё добавил, что вырубая лес в 99% случаев оставляют пустыню и иногда очень редко высаживают саженцы малоценных пород деревьев без учёта современных достижений селекции и ценных быстрорастущих пород, без учёта будущего изменения климата(хотя выкладки по таким исследованиям в открытом доступе.
Василий Бакланов
никто ничего не признавался. дешёвая подделка от РЕНтв и кремль
vadim galuzin
никто ничего не признавался. дешёвая подделка от РЕНтв и кремль
vadim galuzin
Тополя сосну и листвяк не заменят. Так... мусор, сорняк
vadim galuzin
не-а. сами себя немцы называют "дойч"
vadim galuzin
Да США обходят Рияоссию по всем показателям в разы.
vadim galuzin
бумагу из этих тополей делают
vadim galuzin
Айвазовский запечатлел результат голода в России в 1892 году https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_(1891%E2%80%941892)
Кирилл Дудин
новый вид айнодебилов на ари появился,
vadim galuzin
дуру не гони, в 1969 телевизоры были у 1 из 10. или может в кинотеатрах тв высадку показывало.
Вихрь
И что это меняет в мировой политике на сегодня гражданина Трампа с его обещалками по башням- близнецам? а по мумии и пирамиде на КП какие есть данные не у приземлённого?
Вихрь
А это за фоном бензоколонок и автомоек в Москве на юге мкада. Хозяйничают понаехавшие россиянцы с чужих земель. Вопрос на сегодня далеко не за технологиями обстоит.
Canapsis
Айвазовский запечатлел результат голода в России в 1892 году https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_(1891%E2%80%941892)
сажин герман
Да , для полноты бы пузырька водяры и чакчак.И спели и сплясали бы. Кстати мы по характеру очень похожи. Любим спеть потенцевать . Хотя молодое и моложавое поколение ужо не помнит свои руские народные песни. А я помню как наши родители и бабушки любили затянуть хором песню.
Konstantin Zh
У меня работала женщина - татарка, и муж у неё татарин. По внешности европеоиды, может с небольшой тюркской примесью. Но они считают себя и являются именно татарами. Празднуют все татарские праздники, обряды и тд. Хотя ничего мусульманского в ней не замечал. Ходила с непокрытой головой, муж тоже . Никакой субординации как в мусульманских семьях не было. Такие у нас татары в Сибири. Светские скорее. хотя в последние лет 10, их сильно подгрёбли под себя исламисты. Из тех кто понаприехали из Ср. Азии. Так вот я частенько проводил полит беседы с нац. уклоном. Нёс идеи АРИ в массы так сказать. И она сказала, что Крымские татары - это совсем другие. И они их за своих не считают и БОЯТСЯ.
Вит Ла
опровергнуть на серьёзном уровне высадку американцев на Луну никто не может. так, тявканье из подворотни. современные спутники с современной аппаратурой китайскии, японскии, ЕС и даже российскии фиксируют следы астранавтов, флаг, остатки посадочных модулей многая и прочая от экспедиций на Луну
Vladimir Sholkov
Объясни. А тполучится как чел с майкой за Русь без русских
Андерсен
Таки "авторская программа". От них ждать кроме популизма и пиратства чужых идей, мыслей, аналитики, не приходится, шнипель-рабиновичи не утруждаются.
Андерсен
Скинь ссылку по состоявшейся высадке, может на сайте цру или анб найдёшь с фотографиями. Если нет сил уважить, не осуждаю внеземного.
Fiksik Piksel
Здесь же эта тётка интересную информацию вываливает для меня , которую не знал,про зикурат и сирию, ублюдка аседа. Но с её заглавием я не согласен в корне., но не суть важно. https://www.youtube.com/watch?v=I_3YJcYc44g PS. Далее в других ... я узнал как вылечить ячмень , от рака
vadim galuzin
опровергнуть на серьёзном уровне высадку американцев на Луну никто не может. так, тявканье из подворотни. современные спутники с современной аппаратурой китайскии, японскии, ЕС и даже российскии фиксируют следы астранавтов, флаг, остатки посадочных модулей многая и прочая от экспедиций на Луну
vadim galuzin
уголковые отражатели , установленные американцами , действуют до сих пор
Иван Помидоров
У меня работала женщина - татарка, и муж у неё татарин. По внешности европеоиды, может с небольшой тюркской примесью. Но они считают себя и являются именно татарами. Празднуют все татарские праздники, обряды и тд. Хотя ничего мусульманского в ней не замечал. Ходила с непокрытой головой, муж тоже . Никакой субординации как в мусульманских семьях не было. Такие у нас татары в Сибири. Светские скорее. хотя в последние лет 10, их сильно подгрёбли под себя исламисты. Из тех кто понаприехали из Ср. Азии. Так вот я частенько проводил полит беседы с нац. уклоном. Нёс идеи АРИ в массы так сказать. И она сказала, что Крымские татары - это совсем другие. И они их за своих не считают и БОЯТСЯ.
Иван Помидоров
И цена у них выше тоже в 2 раза. В Канаде и США
Иван Помидоров
Тополя сосну и листвяк не заменят. Так... мусор, сорняк
Федор Сологуб
Похоже, что кремлёвские шаманЫ теперь за хорват впрягаются. Задача кремля - это не дать победить Англии и Франции. Запад грамотно замутил с Вида, который говорил "Слава Украине". Это было сделано, чтоб сбить настрой людей и чтобы магия не сработала. Поэтому кремль так истерично начал записывать ток шоу, напряг блогеров, заставили Виду извинится и растянули огромный хорватский плакат "Россия спасибо" Они доиграются в итоге с этими шаманами. Если вспомнить знак про "пирамиду Голода" то шаманЫ сделают своё дело, а потом налетит шторм и сдует всё на хрен. Как раз на следующей неделе могут и начаться погодные катаклизмы в РФ. https://www.youtube.com/watch?v=wccBQykSRGg
vadim galuzin
век живи -- век учись. что-то мне такии долЯры по жизни не попадались
Дмитрий Г
на виду у всех крымские татары и казанские татары это семья. но в реале крымские татары презирают и не любят казанских. знаю от крымских татар, почему так не спрашивал. при этом надо не забывать что много из них просто живут, живут для себя и им без разницы что пытается дуть им в уши 'авторитеты'
Дмитрий Г
была передача, где Владислав сравнивал меркель и бонз ес с обычными людьми.. жан клод юнкер узнал и напился... https://www.facebook.com/polsatnewspl/videos/2122985644619322/
Константин Алланд
Вот за что я эту рф глубоко презираю.Нет здесь ни бережного отношения к природе, ни здравого смысла.Только алчность и равнодушие.После них-только пустыня останется на память. В этом отношении (защита природы) Скандинавия рулит.И все пожалуй. Остальные-жадные идиоты.Объективно.Еще в юности пришло осознание этого факта . Нет здесь культуры взаимодействия с окружающим миром и природой, нет любви и осознания единства. Нужна какая-то альтернатива этому россиянскому гос-уёбищу. С этими только смерть и пустота впереди.
Fiksik Piksel
Да , для полноты бы пузырька водяры и чакчак.И спели и сплясали бы. Кстати мы по характеру очень похожи. Любим спеть потенцевать . Хотя молодое и моложавое поколение ужо не помнит свои руские народные песни. А я помню как наши родители и бабушки любили затянуть хором песню.
Константин Алланд
https://www.youtube.com/watch?v=mZmSTlSpp7M&t=15s Один смелый депутат на всю страну и тому уже уголовку шьют
Константин Алланд
Очередную дрянь сняли.За немалые деньги.
aladin aladin
при чём тут дуру не гони ? хорошо запомнился этот момент . из жизни. Телевизор "Горизонт" чёрно-белый. показывали днём
aladin aladin
новый вид айнодебилов на ари появился,
Maxim Egorov
Похоже, что кремлёвские шаманЫ теперь за хорват впрягаются. Задача кремля - это не дать победить Англии и Франции. Запад грамотно замутил с Вида, который говорил "Слава Украине". Это было сделано, чтоб сбить настрой людей и чтобы магия не сработала. Поэтому кремль так истерично начал записывать ток шоу, напряг блогеров, заставили Виду извинится и растянули огромный хорватский плакат "Россия спасибо" Они доиграются в итоге с этими шаманами. Если вспомнить знак про "пирамиду Голода" то шаманЫ сделают своё дело, а потом налетит шторм и сдует всё на хрен. Как раз на следующей неделе могут и начаться погодные катаклизмы в РФ. https://www.youtube.com/watch?v=wccBQykSRGg
Fiksik Piksel
да ладно вам реагировать на ........... Я то же встречал чудиков , которые хотели встумить в меж галактический космический флот ..У каждого свои тараканы в голове.
Вит Ла
Незадачливый политик Мухин . но отличный технарь и разбирающийся в теме , по роду своей деятельности -https://www.youtube.com/results?search_query=мухин+о+лунном+грунте
Вит Ла
Источник(и) ? Возможно мы разные снимки NASA разглядывали .
Владимир Ганцовский
старый выпуск, ни чего там не прорывается
vadim galuzin
при чём тут дуру не гони ? хорошо запомнился этот момент . из жизни. Телевизор "Горизонт" чёрно-белый. показывали днём
fedor-topolev
А если бы показали как они высаживались на Марс? Потом тоже бы говорил " да точно были на Марсе, мне ведь по советскому телевизору показывали! Не станет же советский телевизор врать"))))
Fiksik Piksel
это кем то позволено высказать , и то неопределённо. А кто ведущий ?- русофоб.
Валерий Иркитов
старый выпуск, ни чего там не прорывается
Вадим Волков
Не смог доказать откуда деньги? Конфискация! http://1w.ru/articles/176-ne-smog-dokazat-otkuda-dengi-konfiskacija.html
Вадим Волков
Все-таки, подобное по тв услышишь не часто.
vadim galuzin
не о Марсе речь. и не о реальности высадки на Луну. Речь о том что СССР показывали по центральным каналам высадку американцев на Луну.
vadim galuzin
впечатление такое -- двигались как под водой.
vadim galuzin
Усе понятно ...Вадик , ты АРИ с Пусть говорят перепутал.
vadim galuzin
что признание "режиссёра" , что эти новейшии "доллары", что киберволюта -- всё это очередной пук-пук-пук-пук-пук высокодуховных
vadim galuzin
шины покрасить в яркии цвета. насыпать внутрь землицы , посадить анютины глазки или розы. и будет всем на радость очень культурно. делов то .
Вит Ла
Усе понятно ...Вадик , ты АРИ с Пусть говорят перепутал.
Vladimir Sholkov
Это похоже что дело олигархов проходит санкционировано при участии властей Р. То то была хохма что Англия изымает имущество, а на самом деле получается очень интересная ситуация. Мировое правительство (а иначе никак не назовешь) решили что пора отобрать у людей право на частную неприкосновенность. И под любым предлогом будут выстраивать все региональные законы под некий единый шаблон
Vladimir Sholkov
Остается только один вопрос, где почитать тот единый закон к которому всех хотят приравнять. Плюс интересная делёжка населения на людей и недолюдей.
Yury Safonov
Сразу вспомнилась недавняя статься Крылова.
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