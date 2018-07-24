слушать радио
Видеотрансляция

Откроют ли могилу Александра Македонского?

24/07/2018 00:53
Редакционные материалы

 

 

Выпуски программы "Русский взгляд" на iTUNES

 

 

Обсуждение
  • Если вы батенька чавойто там на чавойто намякамъ, нельзяли по конкретнее.битэ.Поделитесь своими знаниями , аль информацией. Наверняка вы в чём то посвящены, просвятите.
  • полятическая простятутка, таких токмо туды и пускамъ для обслуживания.
  • Какая глыбокая мысля и тончайший намёк!
  • Если вы батенька чавойто там на чавойто намякамъ, нельзяли по конкретнее.битэ.Поделитесь своими знаниями , аль информацией. Наверняка вы в чём то посвящены, просвятите.
  • Больше похож на вентиль для спуска пара у народа.
  • Мы единое целое Силы породившей нас.
  • Здравия. А это знаковое событие? Крупный камень весом в 100 килограммов выпал из Стены плача в Иерусалиме в понедельник и упал на площадке, предназначенной для общих молитв, при инциденте никто не пострадал. Камень раскололся возле одной из молившихся на месте женщин, однако не причинил ей вреда.
  • Больше похож на вентиль для спуска пара у народа.
  • какой умный камень.
  • Ну да. Оне там все дурилку включили на ютюбе и типа я не я. За лохов всех держат перед своей забразганной слюнями тумбочкой,.
  • Нет никаких махов. Камуняки давно под вашингтонский обком легли и эти космомольские шлухи наибулины, кюдрыны,чупайсы, шкеты-митяи, батый-кожугет, это же цирк сплошной. Всю эту гадость найдем и их опарышей-выплядков обязательно накажем за украденное время и ресурсы
  • Стена слезу пустила.
  • нафига запросы? старым проверенным способом - ледорубом )))
  • Кто-то стену проклял. Один знакомый в стену бумажку совал с просьбой о раскачке в игре своего героя до 17-го уровня.
  • Ты, если чего знаешь, скажи, а напускать туман не надо, дураком выглядишь.
  • нафига запросы? старым проверенным способом - ледорубом )))