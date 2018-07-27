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Раз в 25 тысяч лет такое сочетание Луны и Марса

27/07/2018 23:59
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Обсуждение
  • Нам говорят , что Запад и Ленин на германские деньги инициировали революцию в России... Смешно. Попробуй раскачать миллионы - никаких денег не хватит. На что уж кремляне стараются.... Миллиардами ворочают. А народ молчит. Значит - причина революции была уж слишком мощной. Так что, про " большевичков" - мелко всё это . Не про них всё же говорить бы надо. " Лишние " люди в России образовались по воле буржуев. Что происходит и сейчас. А для " лишних " людей и государство становится лишним. Что происходит и сейчас. Последствия ? Произойдут и сейчас. http://rusnext.ru/recent_opinions/1532606343 Может на эту тему передачи будут ? Надоело слушать про ни о чём.
  • Не смотрел но осуждаю. А вот комету Галлея - смотрел ночью. Уже сколько лет пролетело! А как будто вчера было. Сидел в кабине крана на ж/д ходу ночью и смотрел на комету. Представлял - как через тысячи лет какой - то человек ночью, у входа в пещеру своего племени, опёршись на копьё - будет смотреть ту же самую комету на которую смотрел когда - то и я .
  • Возможно.Как в принцепе домино, одна косточка потеряла равновесие и пошла реакция разрушения. Равновесие может нарушить и дыхание земли(она реально дышит , но не заметно для нас "микробов") или от банальной мухи, таракана.
  • Снова про Ленина и СССР.... Выключаю.
  • Иосиф кобельзон собрался в поход, что его ждет???? Ад или рай???? В ящике рожи их не светят, в ящике видно сразу- куда эта сущность была направлена этими силами. Рожу накрасят, а будет испуг и мука на оболочке, парик этот, тьфу,человечешко,галактика,миру-мир, притяжение Земли....
  • 98% баб. и это утешает )) ибо курица - не птица, а баба - не человек
  • https://youtu.be/Gv5o5nNjsg4
  • https://youtu.be/Gv5o5nNjsg4
  • На Дальнем Востоке не было видно.Хотя на затмения смотрят только невежды.
  • На Дальнем Востоке не было видно.Хотя на затмения смотрят только невежды.
  • *Зашифрованая сказка* Небыло ещё так, Чтобы небыло ни как : Как-нибудь да будет. Может быть, волшебный кварк Дубна нам добудет. Небыло ещё так, И не будет. Время вперёд тик-так, Сидят волки в кустах, Спят медведи в лесах, - Никто их не разбудит. Колесо ещё крутится, И хомяк пока не сдох. Но вокруг чудится Странный подвох. Ветер шуршит тревожно, И кругом всё не так. И прислушался осторожно К этим делам хомяк. Силентиум паурум эст. (*Молчанье- золото) Хомяк фигни не ест. Раздельное питание, Концентрация внимания, И буддистское молчание. И странные видения Крутятся в колесе, В колесе прозрения - Видны подвохи все. Но Силентиум паурум эст. До времени, до времени. До прозренья всего племени. И Хомяк разгадал квест. ***
  • На сколько знаю, солнечные затмения смотреть не рекомендуется, про лунные слышу впервые.
  • https://www.rbc.ru/society/27/07/2018/5b5b61279a794725a6c87b4b?from=main одна опора режима порезала другую
  • верить нельзя никому и ни во что. тока неопровержимым доказательствам! когда-то нам всем, малышам-несмышлёнышам, показали глобус и сказали: "Так выглядит наша Земля" - и пошёл необратимый процесс "уверования" во всё, что скажут-покажут вовсе не прямые свидетели или непосредственные участники событий, а обычные рабы матрицы
  • Какие же всё таки мерзкие эти христиане. Смотреть противно. Коммуняки и то не так сильно вызывают отвращение как эти вот. https://www.youtube.com/watch?v=gVFJMz3TeSE
  • достойный анекдот имеет глубинные корни бардак он и на небесах присутствует, а иначе почему мы так живём? и это хорошо иначе бы жизнь и ад стали бы невыносимыми.
  • ВК а почему Вы решили что сексуальные домогательства и звезда вещи не совместимые? есть такое понятие инкубы и сукубы это демоны, которые питаются выделениями сексуальной энергии, для того чтобы человек начал её выделять необходимо прибегать к подобным приёмам...
  • верить нельзя никому и ни во что. тока неопровержимым доказательствам! когда-то нам всем, малышам-несмышлёнышам, показали глобус и сказали: "Так выглядит наша Земля" - и пошёл необратимый процесс "уверования" во всё, что скажут-покажут вовсе не прямые свидетели или непосредственные участники событий, а обычные рабы матрицы
  • Что??? Вы что то хотите рассказать про теорию "фарфорового чайника" который двигается по орбите вокруг Земли?
  • Самая большая беда, что он фактически разрознен. А юридически... Законы можно и поменять.
  • про андропова, думаю, что к тому времени народ "совок" и "застой" уже достали конкретно, народ уже начал роптать. (кстати восстания в СССР: https://ivanesergeev.livejournal.com/232579.html ). компартии и андропову ничего не оставалось как отпустить гайки... власть отпускала гайки из страха... если бы народ бы восстал бы, то компартия просто исчезла бы...
  • Самая большая беда, что он фактически разрознен. А юридически... Законы можно и поменять.
  • Бермудский треугольник сейчас там.
  • Вроде как, где то в районе Кубы была.
  • Бермудский треугольник сейчас там.
  • Нашел в Интернете, что такое событие было последний раз в 1830 году. Почему вы говорите, что раз в 25000 лет?
  • и так вышло неплохо:
  • Потому что даже умные не хотят самоопределяться https://vk.com/club36931538?w=wall-36931538_83629%2Fall
  • Звук водопада, а не фонтана . Вот так у тебя с понятием матричного мировоззрения, неуч.
  • Как вы и говорили один из видов духовной борьбы слушать только себя и быть всегда для себя правым, это легче чем всегда открыто смотреть на вещи без фильтра, но это всего лишь один из способов, не лучше и не хуже других, при этом не имеет значение какие то объективные факты и тд, т.к. внутри человека свой собственный мир и он всегда настоящий независимо не от чего, что бы он не подумал он внутри себя всегда прав, его дух прав, просто не надо путать информацию, знания и дух. Как вы сами говорили, что роботы могут следовать каким то логическим законам, но у них нет мотивации, что такое мотивация, это прежде всего желания, голова опирается на ноги, землю, желания, муладхара чакра, без этого это пустая логика и это не мое мировоззрение, а объективная реальность, так что знания не первичны и не самое главное, а лишь один из аспектов человека, маги как раз про которых вы говорили в этой передаче, опираются на свою волю, для них важнее что они могут, а не что они знают, просто это сложно понять головой, тем кто опирается на знания =) с этим можно или согласиться или проигнорировать, не пропустить через фильтр, как раз когда что то не пропускают, руководствуются желанием, не хочу это понимать, знать и тд, хочу чтоб все было по другому, мой мир другой, а вовсе не знанием. И религия это прежде всего направление духа, как частный случай этого, это могут быть знания, а вовсе не на первом месте. Хотя вряд ли это кто то прочитает и поймет, это сложно )
  • Ну понять твой текст, это не над шумерскими резами думать. Я так понял тебя зацепило высказывание главреда, о том, что нужно не только себя слышать, но и слышать правильно высказыные мысли потенциальных врагов, воспринимая и фильтруя всё взвешанно и хлоднокровно. И не надо сравнивать знания с информацией.
  • Звук водопада, а не фонтана . Вот так у тебя с понятием матричного мировоззрения, неуч.
  • Да нет меня не зацепило, просто разминка мозгов. Ну немного другое имел ввиду)
  • По мне религия это и есть знания. Направление духа, мотивация второстепенны. Конечно можно предположить что кто то не хочет наступления таких то событий и делает все возможное чтобы их не было. Но факт остаётся фактом эти события наступят в силу знаний.
  • это мясо -навоз для произрастания других этносов. кто их окучит . теми они и будут
  • вот кстати диалог 2х евреев американцев в США о политике https://youtu.be/vDLDk9uUbK8
  • Все только охать да ахать , "путиных" ругать, да ж.. в обвинять, себя в грудь стучать-что я русский, я за русских и страдать что у русских ничего нет. А как дело доходит до дела, что бы хотя бы официально заявить что "я русский" -самоопределиться и дать субъектность русскому народу, то все молчок, зубы на крючок и в кусты
  • это мясо -навоз для произрастания других этносов. кто их окучит . теми они и будут
  • http://re2ro.ru/kuzbass-leto-1989-iz-opyita-massovyih-protestov/ Пытался.Все не просто.
  • Вы тогда лучше сразу печатайте на мягкой бумаге, чтобы кремлёвским было удобно эти документы использовать по назначению. Никакая бумажка не подарит вам свободы, за исключением денег. Если нет единства в народе, то ничем его не соберёшь. Возможно будет так, что после демонтажа зиккурата страна разлетится на сотню окраин.
  • А по проще есть кто?
  • Путятишна говорят где-то на северном полюсе нырял.
  • Какое там. Даже ленина-бланка не могут собраться и захоронить или отправить обратно откуда привезли.
  • Вы тогда лучше сразу печатайте на мягкой бумаге, чтобы кремлёвским было удобно эти документы использовать по назначению. Никакая бумажка не подарит вам свободы, за исключением денег. Если нет единства в народе, то ничем его не соберёшь. Возможно будет так, что после демонтажа зиккурата страна разлетится на сотню окраин.
  • Помимо затмений, тут в Киеве еще дождь мерзость знаково вымывает https://www.youtube.com/watch?v=xH9pTGoNcqw
  • путин не виноват... https://www.youtube.com/watch?v=PTYMRlIsD-Y
  • Ну а Колумб, ну а Колумб, ну а Колумб...ни в чем не виноват)).
  • Ну а Колумб, ну а Колумб, ну а Колумб...ни в чем не виноват)).
  • Вторая строка:" кто то не виноват". Как можно обвинить Чебурашку, что режиссёр придумал его и дал ему такую роль? Получается конгресс уже существует? А им кто дал Соответствующую бумагу? А где такой комитет, который выдаёт бумагу и кто ему дал бумагу?