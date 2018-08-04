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Мир в ожидании кризиса и прогресса
Мир в ожидании кризиса и прогресса
04/08/2018 01:24
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Обсуждение
Maxim Egorov
Видно, что Tesla и криптомир кем то тормозятся до определённого момента. Наверное будет обвал цены на нефть, чтобы выключить всех конкурентов для запада. Те кто сейчас управляет миром через нефть могут скупив токены нужных компаний остаться при своём, даже ещё и в плюсе оказаться.
Ночной патруль
Громчее всех о социальных паразитах вопиет Зюганов Геннадий Андреич... Гена - самый отважный борцун и обличитель вселенского зла! Без устали борется за народное счастие, будучи этим самым злом. Абсурд? Да! Вселенское зло умышленно репродуцирует абсурд, единственную опору своего владычества. Ну, так и ударяем автопробегом по бездорожью. Доколе - братцы!?...
Arkadiy Polyakov
ну да мы запустили сайт на эту тему izmersys.ru - Общество Измерений Систем Свободной Энергии, фишка вся в том что это может сделать любой у себя в домашнем хозяйстве, отрабатываем работу с постоянными магнитами, можно не покупать редкоземельные металлы, обычное железо и сталь они успешно намагничиваются. Вращающиеся детали на токарных станках растачиваются.
Arkadiy Polyakov
как я понял нельзя заниматься свободной энергией в одиночку, нужно рапространять эту информацию на всех уровнях как водопад, перекрыть невозможно. Перекрывальщиков просто смоет. Поэтому предлагаю высылать информацию нам для публикации на нашем сайте, ВК тоже скрывает, пытается заработать на тайне это не хорошо! Наша задача дать технологию в каждый двор. Делайте, производите пожалуйста! Наше дело протестировать и измерить. Летающий волчок проваливается в подпространство созданное вращение дисков, эффект наблюдается при вращении более 12000 метров в секунду, скоростное значение можно уменьшить применением постоянных магнитов.
Vladimir Sholkov
В последнее время задумался над музыкой 90 и сегодняшнего времени. Что изменилось? По мне меняется образ героя. Если в 90 он представлялся в виде Кали танцующей в каждой руке с мечами, которая исполняет смертельный танец, или неким странствующим скифом без храмов и жилищ , но уничтожающий врагов изматывая их и уничтожающие с помощью них других своих врагов. То сейчас герой подох на музыкальной сфере
Slawa Russ
ЦАР＞Платина＞Монетизация биткоина/крипты？ п.с сталь на башни был спец.заказ из Бельгии
Николай Толубаев
Конечно, то что говорит Владислав, это всё верно и правильно, я полностью согласен. Но нас интересует судьба русского народа, а что бы русские что то получили , русский народ должен появиться как субъект -агент взаимоотношений другими субъектами, физическими и юридическими лицами. Для этого каждый русский должен само интенсифицироваться как русский и эти русские должны образовать коренной русский народ. Об этой процедуре написано в декларации ООН о правах коренных народов: "Самоидентификация как принадлежность к коренному народу, нации или общности;" Только после этого у русских будет право и права.
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