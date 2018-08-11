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Про информационно-психологические бомбы
Про информационно-психологические бомбы
11/08/2018 02:11
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Обсуждение
Роман Котов
Зацените спич на тему пенсионной реформы по мотивам АРИ https://youtu.be/c4FPA2309Ho
Валерий Иркитов
...А заканчивать подобные мероприятия с большим праздником, можно хороводы поводить: "Уральские добровольцы исполняют танец войны." https://www.youtube.com/watch?v=AzActEjjXFs А вот как якуты хороводы водят: https://www.youtube.com/watch?v=HSC5TNr2_FA Представляете допустим, по окончании таких курсов, большой праздник, где то в стране с главным таким хороводом (см. ролик про Якутов) ... куда съезжаются молодые люди, прошедшие курсы, их ближе к центру, чтоб прочувствовали приобщение и прохождение обряда инициации ... получили мощный, эмоциональный заряд ... что они в большой семье, приняты в качестве ответственных, взрослых, мужчин... А представляете какая пиар картинка, с подобного мероприятия? На весь мир! в сотни тысяч мужчин ... Ядерное оружие конечно хорошо, но и Дух дело важное! а благодаря такой картинке, все потенциальные конкуренты, будут видеть наглядно, что с Духом всё в порядке ... и лишний повод, для них, 10-ть раз подумать, что можно делать, а что нельзя, в отношении России... Как то так...
Валерий Иркитов
...А заканчивать подобные мероприятия с большим праздником, можно хороводы поводить: "Уральские добровольцы исполняют танец войны." https://www.youtube.com/watch?v=AzActEjjXFs А вот как якуты хороводы водят: https://www.youtube.com/watch?v=HSC5TNr2_FA Представляете допустим, по окончании таких курсов, большой праздник, где то в стране с главным таким хороводом (см. ролик про Якутов) ... куда съезжаются молодые люди, прошедшие курсы, их ближе к центру, чтоб прочувствовали приобщение и прохождение обряда инициации ... получили мощный, эмоциональный заряд ... что они в большой семье, приняты в качестве ответственных, взрослых, мужчин... А представляете какая пиар картинка, с подобного мероприятия? На весь мир! в сотни тысяч мужчин ... Ядерное оружие конечно хорошо, но и Дух дело важное! а благодаря такой картинке, все потенциальные конкуренты, будут видеть наглядно, что с Духом всё в порядке ... и лишний повод, для них, 10-ть раз подумать, что можно делать, а что нельзя, в отношении России... Как то так...
Serge Rakitin
претендовать не вредно. вредно не претендовать.
Сергей Панченко
претендовать не вредно. вредно не претендовать.
Serge Rakitin
Хотелки, не подтвержденные возможностями, выглядят особенно комично.
Константин
просто оставлю это здесь https://coub.com/view/1brzfd
Юрий Рыков
вы меня конечно извините... я специальность тепловые машины не заканчивал, но 1 тонна... 1ТОННА!!!! это сколько заряда???? и какой должен быть ствол!!! кто нибудь!!!! есть здесь кто из тех кто учился на тепловые машины, может кто сказать как реально тонну "запульнуть"? PS: я со своей стороны проконсультирую как на анализаторе спектра измерять спектор не периодических сигналов.
Сергей Видягин
К словам придераться не хорошо.
Maxim Egorov
"мащииина заглёхля, тармазя отказяля" А нормальные люди теперь всю жизнь на лекарства работать будут.
Maxim Egorov
"мащииина заглёхля, тармазя отказяля" А нормальные люди теперь всю жизнь на лекарства работать будут.
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