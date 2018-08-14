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Язычник Конфуций
Язычник Конфуций
14/08/2018 01:06
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Обсуждение
amaratis 999
Вы сова или американец ,что постоянно далеко за полночь выставляете видео?
лесничий
https://www.youtube.com/watch?v=dEELH0iq8nQ /// без комментария.
Ruslan Aubakirov
Передёргиваете. Балановский (Малярчук, Бунак) сами уточняли, что серверные русские ближе палеоевропейскому населению, а не финнам, эстонцам или коми. Просто эти палеоевропейцы вошли в состав как балтов (Прибалтика), прибалтийских финнов (вепсов, воджи, карел), так и северных русских.
Igor D'Arbino
Если они проголосуют "против", станет лучше?
Вадим Di
У вас где-то соленоид заело. Энергии видимо маловато.
Валерий Иркитов
...которые получили крещение, получат возмездие от Бога вседержителя, осуждение на погибель в загробной жизни, а те из них, которые не крещены, да не имеют помощи ни от Бога, ни от Перуна, да не защитятся они собственными щитами, и да погибнут они от мечей своих, от стрел и от иного своего оружия, и да будут рабами во всю свою загробную жизнь" ("Повесть временных лет"). В этом фрагменте мы видим, что наши предки чётко и недвусмысленно различали божество христианское и этническую нуминозную силу, представленную Перуном. К объяснению этого феномена мы ещё вернёмся, но уже сказанного достаточно, чтобы понять: нуминозная сила, воздействующая на народы и связанная с ними, по своему воздействию и мощи, возможно, и сходна, но в то же время совершенно различна как по происхождению, так и в своей идентификации, и свидетельства Ветхого Завета самым убедительным образом подтверждают это. Она, эта сила, персонифицирована, наделена совершенно различными чертами, но, самое главное, она исходно, первопричинно связана с конкретным этносом..." В. А. Карабанов. СВЯЩЕННЫЕ ОСНОВЫ НАЦИИ https://ari.ru/ari/2012/11/24/v-karabanov-svyashchennye-osnovy-nacii
Валерий Иркитов
которые получили крещение, получат возмездие от Бога вседержителя, осуждение на погибель в загробной жизни, а те из них, которые не крещены, да не имеют помощи ни от Бога, ни от Перуна, да не защитятся они собственными щитами, и да погибнут они от мечей своих, от стрел и от иного своего оружия, и да будут рабами во всю свою загробную жизнь" ("Повесть временных лет"). В этом фрагменте мы видим, что наши предки чётко и недвусмысленно различали божество христианское и этническую нуминозную силу, представленную Перуном. К объяснению этого феномена мы ещё вернёмся, но уже сказанного достаточно, чтобы понять: нуминозная сила, воздействующая на народы и связанная с ними, по своему воздействию и мощи, возможно, и сходна, но в то же время совершенно различна как по происхождению, так и в своей идентификации, и свидетельства Ветхого Завета самым убедительным образом подтверждают это. Она, эта сила, персонифицирована, наделена совершенно различными чертами, но, самое главное, она исходно, первопричинно связана с конкретным этносом..." В. А. Карабанов. СВЯЩЕННЫЕ ОСНОВЫ НАЦИИ https://ari.ru/ari/2012/11/24/v-karabanov-svyashchennye-osnovy-nacii
Vladimir Sholkov
Приснился забавный сон где нужно было продолжить некие математические вычисления из цифр 025 и 027 , продолжая вычисления получалось что те кто следует те ло...и а кто не следует те грибники.
Александр Верный
Я не очень понял, при чем здесь соотношение числа работающих и числа пенсионеров? Пенсионеры заработали на свою пенсию сами. Просто нужно вернуть им их деньги. И посадить тех кто их украл.
Nikolay Tolubaev
Я всё же не согласен с ВК по этому вопросу. Я думаю что молящийся христу-яхве как бы призывает в Россию евреев и говорит "придите евреи, живите тут и управляйте нами".
Александр Верный
Да поздно уже. Теперь вопрос в том - как эта страна будет разваливаться и на сколько всё будет плохо? Лет десять назад нужно было начинать создавать условия.
Maxim Egorov
Нормально будет разваливаться. Сначала решат вопрос с пенсиями для быдла, их просто отменят, а потом введут маленькие пособия по старости, только чтобы трупы по улицам не валялись. Для чиновников, ментов и военных пенсии оставят. Потом передадут часть территория под управление зарубежным компаниям, в основном китайским, индийским, турецким, японским, формально оставляя их под российским флагом. Потом окончательная депопуляция коренного населения и к 2080 году русский вопрос будет решён окончательно. Во всяком случае, ОНИ так планируют. Если только не будет русского восстания, как в Донбассе и всю эту сволочь не развесят вдоль дорог.
Константин Поляков
Я не очень понял, при чем здесь соотношение числа работающих и числа пенсионеров? Пенсионеры заработали на свою пенсию сами. Просто нужно вернуть им их деньги. И посадить тех кто их украл.
Maxim Egorov
Кстати гастарбайтеры очень выгодны государству. Я сейчас расценки не знаю, т.к. каждые пол года там всё меняется. Думаю, что где то в районе 30.000р. он платит за все документы когда приезжает, потом каждый месяц в районе 5000-7000. Плюсом за него отчисляет деньги работодатель ещё. Если ему нужно смотаться домой, то опять по новой. А что с русских взять? Они то работают, то нет, потом ещё сколько работают неофициально. Сам последние 3 года даже не оформлялся, т.к. работаю по пол года-год на одном месте.
Сергей Константинов
"Эгрегор и народа" ошибка
Slawa Russ
однозначно...,канфуций и баржом уже не помогут∑
Александр Верный
Пока ты живёшь, ты как бильярдный шар катишься от ударов кремлёвских шумеров. И не надо умничать, всё началось гораздо раньше. Донаблюдались молчуны хренниковы. Не родился такой человек здесь вчера, который поломал бы хребет манипуляторам и оппортунистам.
Serge Rakitin
Я полагаю, что библиотеку сожгли по той же схеме, что сжигают военные склады - ценные фонды вывезли в Рим для доступа узкого круга лиц, остальное сожгли с помощью толпы фанатиков. Скорее всего, самые ценные фолианты спокойно лежат себе в Ватикане. По той же схеме за последние 15 лет "сожглись" библиотеки древних монастырей Ирака и Сирии, фонды которых толком никто официально не успел исследовать, а существовали они почти 2000 лет...
Сергей Крышев
Владислав, добрый вечер! Не давно пересматривал фильм "Матрица", вот что я подчеркнул в этот раз: 1. Очень чётко стоит вопрос - Что такое матрица (система)? И возможно впервые этот вопрос прозвучал там; 2. Чётко показана разница между человеком и человеком-системой (агенты); 3. И самое интересное: Нео проспал, время на будильнике было 9.18, встал он со словами " Я проспал", после чего весь его мир рухнул. Может это сентябрь 2018 года, после чего будут необратимые перемены, и разрушение всякого рода иллюзий и пузырей?
Аким Корибут
Вообще загадка, на что ОНИ рассчитывают, отменяя пенсии. На иностранную оккупацию разве что.
Роман Котов
да да. Пенисонеры как раз и составляют эти 86% голосунов за свои пенсии.
Роман Котов
Не так . Они наполняют энергией иудейский эгрегор . Наполняют силой еврейских патриархов
Роман Котов
не понятно с какой стати берется цифра 146,8млн, когда надо брать цифру 89млн. И с чего это всех 72млн трудоспособного населения записали в работающих? Если оглянуться вокруг себя я бы и 50% трудоспособных в работающих не записал бы.
Николай Толубаев
Не так . Они наполняют энергией иудейский эгрегор . Наполняют силой еврейских патриархов
Аким Корибут
Александрийскую библиотеку не сжигали, всё лежит в Ватикане: https://youtu.be/ujXgliwG5aA
Роман Котов
ну да. но иудейский жеж эгрегор работает на евреев. он же не на русских работает. таким образом энергия от русских перетекает евреям и евреи богатеют и плодятся, а русские хереют и дохнут. И кто этим занимается? Прааавильно пенсионерКИ. Т.е. они как бы силу русской земли (как женщины) собирают и направляют не своим потомкам-внукам, а евреям.
Yury Safonov
В инете нашёл, что дотации регионам в 2018 будут 645,1 млрд руб, делим на количество пенсов 47 млн. получим чуть более 14 000 на нос. Вполне себе достойная пенсия для тех кто всё "просрал". И это без учёта расходов на сирию и прочее. Так что проблема это не расходы на пенсию, а проклятый социализм.
Виталий Серко
Мы единое целое Силы породившей нас. Служите своей Силе и Сила пребудет в вас.
Ilya Tarasov
Передёргиваете. Балановский (Малярчук, Бунак) сами уточняли, что серверные русские ближе палеоевропейскому населению, а не финнам, эстонцам или коми. Просто эти палеоевропейцы вошли в состав как балтов (Прибалтика), прибалтийских финнов (вепсов, воджи, карел), так и северных русских.
Андерсен
Пока ты живёшь, ты как бильярдный шар катишься от ударов кремлёвских шумеров. И не надо умничать, всё началось гораздо раньше. Донаблюдались молчуны хренниковы. Не родился такой человек здесь вчера, который поломал бы хребет манипуляторам и оппортунистам.
Igor D'Arbino
не пропускают комменты
Андерсен
Как раз таким способом манипулируют оппортунисты в телевизорах и на трибунах. А где статистика больных на всю голову недееспособного населения и число трупов за 25 лет? И всё эту херамантию посыпали азиопой плодоносной на территории всей Руси!
Igor D'Arbino
Обратись в ЕСПЧ.
Андерсен
Обратись в ЕСПЧ.
Igor D'Arbino
Вопрос не в том, что увеличилось к-во пенсионеров, а в том куда девались деньги пенсионного фонда и как господа А, Б,В, Г. и прочие смогли" "заработать" миллиарды за эти годы , а ПФР всё просрал.
Андерсен
В инкубаторе силы порождают целое, а в мироздании всё гораздо запутаннее.
лесничий
Это и так понятно для чего её раскручивали.
Николай Николаев
Нормально будет разваливаться. Сначала решат вопрос с пенсиями для быдла, их просто отменят, а потом введут маленькие пособия по старости, только чтобы трупы по улицам не валялись. Для чиновников, ментов и военных пенсии оставят. Потом передадут часть территория под управление зарубежным компаниям, в основном китайским, индийским, турецким, японским, формально оставляя их под российским флагом. Потом окончательная депопуляция коренного населения и к 2080 году русский вопрос будет решён окончательно. Во всяком случае, ОНИ так планируют. Если только не будет русского восстания, как в Донбассе и всю эту сволочь не развесят вдоль дорог.
Николай Николаев
Вообще загадка, на что ОНИ рассчитывают, отменяя пенсии. На иностранную оккупацию разве что.
fedor-topolev
Это и так понятно для чего её раскручивали.
Андерсен
Это то самое - По русски, демократия зеркальная. Это здесь цензура с самого начала. Но я слышал мыслишки в духе палачества и садизма отборного. Всё прилетает однажды рикошетом.
Maxim Petrov
Вот какую ракету испугались американцы! https://panorama.pub/1759-fgup-nii-pravoslavnyj-kosmos-sozdast-ballisticheskuyu-raketu-patriarh.html
Константин Алланд
Кто эти мы ? Каким образом мы это создадим, да еще в ближайшее время ?
Константин Пахомов
Клевета! Не может быть такого! Только не здесь!
Константин Алланд
все хитрят, жизнь научила
Александр Макогонов
мне вот не понятно для чего а? обьясните. а я у ПАПЫ ЛЕГБЫ спрошу через там там
Константин Алланд
Ну вспомнит народ , что его ограбили. Ему ответят : -Ну ограбили и чё? -А ничё... -Ну и всё. Воспоминаниями и ограничатся.
Александр Макогонов
ПАПА сказал "все понятно когда ноги холодные"
Андерсен
Владеешь информацией - владеешь ситуацией. (неизвестный эзотерик)
Виктор М
Язычник это нечистый человек живущий , правильно, природно, а как природно? ну как животное, это дикость, нечистота внешняя и моральная . Смысл в религии это закон Божий, соблюдение моральных принципов, снятие грехов, очищение, и признание единого Творца небу и земли.
Виктор М
в 19 веке сатаноиды УЖЕ уничтожили христианство и Православие, а Русь была Святая Православная и процветала, но за грехи был послан Батый, потом уже отступили от истины и начался раскол
Виктор М
Дикость какаято, любой может заключить договор с богом единым, и стать человеком и не дикарем невежественным, через его сына, это Бог всех людей а никаких не евреев.
Виктор М
На солнце перегрелся?
Вадим Di
Читая твои комментарии , у меня приходит на ум такая фраза. "Кого Бог хочет наказать он того лишает разума"
Виктор М
Читая твои комментарии , у меня приходит на ум такая фраза. "Кого Бог хочет наказать он того лишает разума"
Владимир Придача
История русов с 9 века? ВАСЯ НЕ СМЕШИ!!!
Вадим Di
Очень скоропалительные выводы. Явно где-то подгорает...
Владимир Придача
БОГ ИУДЕЙСКИЙ?
Владимир Придача
И НЕГРОВ?
Омич Омич
Батый в 19 веке? Да ты Витя упоротый!
Валерий Иркитов
"...Созидательная деятельность человеческого разума заключается в познании глубинного очага жизни, что означает познание самого себя, и, таким образом, осуществление своего предназначения, исполнение судьбы. Этот контекст, однако, существует не в качестве автономного и абстрактного, а увязанного с тем происхождением, которое в себе ощущает индивидуум. Вспомните из Ветхого Завета наставление Бога: "чтобы вы помнили и исполняли все заповеди Мои, и были святы пред Богом вашим" (Числа. Гл. 15. 40). "Вашим" - совершенно чётко подразумевает не какое-то общее божество для всех народов, а конкретного, еврейского бога. И если мы опять обратимся к Ветхому завету, то обнаружим удивительную вещь, на которую не любят обращать внимание христианские теологи - Бог, якобы сотворивший мир, есть тот же, кто дал начало народу Израиля, заключив договор с Авраамом, но в то же время не тот, кто создал другие народы. Как же так? Наоборот, Бог евреев наказывает "свой" народ, когда евреи прельщаются богами иных народов: "...и ел народ жертвы их и кланялся богам их. И прилепился Израиль к Ваал-Фегору. И воспламенился гнев Господень на Израиля" (Числа. Гл. 25. 2, 3). Кроме этого, есть ещё множество эпизодов божьего гнева на Израиль, обратившийся к другим богам. "Ревнивый Бог" - так определяет его Ветхий Завет. Может ли абсолютное божество быть ревнивым? Или сюжет, когда Бог приказывает Моисею явится перед фараоном с требованием отпустить евреев, обратившись к фараону с такими словами: "Так говорит Господь, Бог Евреев" (Исход. Гл. 9. 13). Не от Бога вообще,...
Валерий Иркитов
...а именно от Бога евреев исходит послание фараону. Вроде бы самая читаемая книга - Ветхий Завет, прочитанная сотни миллиардов раз, но никто и никогда не попытался объяснить этот автохтонный характер Бога, о котором там идёт речь, хотя единственно евреям объяснять этого не надо, ибо в этом есть существо и естество собственно иудаизма. В этом нет ничего удивительного, если мы вспомним, что всякий народ рассматривает своё рождение как продолжение акта сотворения мира, поскольку мир появляется с этим народом. В то же время божество евреев не отождествляет себя с божествами других народов, хотя в отношении "своего" народа предстаёт как уникальная и верховная сила. Это действительно исключительно их Бог - нуминозная сила, давшая жизнь еврейскому народу и сопровождающая его, отличающая себя от нуминозной силы других народов. Не случайно в Ветхом завете сказано, что после завершения строительства Храма "облако наполнило дом Господень" (3-царств. Гл. 8 . 12-13), и "Тогда сказал Соломон: Господь сказал, что Он благоволит обитать во мгле; я построил храм в жилище Тебе, место, чтобы пребывать Тебе во веки" (3-царств. Гл. 8. 12-13). Наверное, будет справедливо предположить, что сила, наполнившая храм, - это племенная нуминозная сила, имеющая отношение к евреям, - по отношению к ним это действительно творец, господь и единственный бог. Но разве можно считать, что эта сила, наполнившая еврейский храм,- творец и бог других народов? Будет заслуженно предположить, что у других народов их нуминозные покровители отличны от бога евреев. Интересно в этой связи вспомнить фрагмент договора князя Игоря с Византией от 945 года, который звучит так: "А кто с русской стороны замыслит разрушить эту любовь, то пусть те из них, ко...
Виктор М
Ты разговариваешь как быдло совковое а вообразил себя каким то сказочным русом. Типичный совок, начитавшийся сказок
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