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Борьба за тоннель реальности
Борьба за тоннель реальности
18/08/2018 00:48
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Обсуждение
Виктор М
Карабанов уже конспиролог со стажем а низнает что все эти смерти это жертвоприношения которые делают масоны-сатанисты! Вт они уже и в США установили памятник сатане
Maxim Egorov
Как правило владельцы фирм перестали считать деньги в начале 2000-х. Они не знают, как это идти с утра на работу, и думать где найти денег, чтобы вечером себе что то купить поесть. А что говорить о кремлянах, которые уже в третьем колене ни в чём не нуждаются, они хозяева жизни. Люди при деньгах вообще не догоняют, что нищета ведёт за собой для людей. Это же не просто, что человек себе не может позволить айфон или отдых в Турции. Это поломанные судьбы людей. Должна быть жестокая расправа с кремлёвскими рабовладельцами, либо по закону, либо без закона любым способом. И самое главное с их выродками, всё у них нужно отобрать и пустить по миру.
Константин Алланд
https://www.youtube.com/watch?v=4ExsXneD Без комментариев
Шива Гири
Одно интересно, на востоке сохранились знания, техники, практики, методы -арийское наследие. Всё описано настолько детально и всеобъемлюще, что современная наука "нервно курит" . Однако Владислав как-то совсем это игнорирует. Почему? В Индии школы прямой передачи из рук в руки тысячелетнюю историю имеют. Нигде нет ничего подобного. Но игнорируем. Напрасно, имхо.
Andrej_Russan
Ответ почему «перерождение» невыгодно в общем-то лежит на поверхности. Если я такой крутой, многого достиг в этой жизни, многим управляю сейчас, то с точки зрения какой то глобальной эволюции я могу находиться всего лишь на начальном её пути, а тот распиздяй и нещиброд с ополоумными мыслями вдруг окажется , что значительно продвинулся вперед . Ну и какой эгоизм согласится с этим. За такое не только высмеять , но запросто убить будут готовы. Кто согласиться добровольно быть дураком. Недаром придумываются всякие пословицы типа , если ты такой умный то почему такой бедный и т.д. Хотя мистики в своем большинстве почему-то удалялись от общества, как от стада галдящих баранов, кто в монастырь, кто в лес, кто в пещеры. Такая позиция тоже сомнительная, так как лишает общества потенциала для развития. Ну и как всех богатых, из моих утверждений, не стоит записывать в совершенные глупцы. В общем вот хорошая книга о перерождении. http://sri-aurobindo.in/workings/compillations/psych_being.htm#5-1
Александр Верный
Не соглашусь с уровнем жизни в РФ, не беря Москву и Питер, и так по опросам з.п. средняя 20-22 т.р по городу с миллионом населения,хороший рабочий 35 т.р. да есть узкие спецы там может и выше, но это редкость и есть еще другая группа работяг владеющих техникой и оказывающие услуги как ИП, да это уже другой класс там и заработок другой и подход другой, даже б.у. экскаватор купить надо мин. 2 миллиона где то найти,и найти еще постоянные подряды,если все соблюсти можно 1000 долларов заработать.Если говорить в сравнение с американским рабочим там в принципе похожая система как в совке система оплаты разрядная и вершина это свободный мастер с лицензией от штата,города и находиться в свободном найме на объекте в зп 35-50 $. в час. У меня знакомые целой артелью переехали на Аляску толковые работяги все уже давно миллионеры, здесь бы на вахте максимум сотку имели, а на Аляске потеплее будет! Многие уехавшие работают дальнобоями зп 10000 долл. норма,мое мнение если Вы обладаете рабочей специальностью и умеете работать ,то однозначно в Америке жить будете лучше. Я за то,что бы русским людям на Родине жилось лучше и не мотался бы народ по лучшей доле.
Sl. Ru
как дети... Мир подгоняется под один шаблон
Maxim Egorov
Зарплата в 500$ в России это фактически рабство. Плохо, что многие люди не могут этого увидеть. Для некоторых взять ипотеку на 20 лет и платить 1/3 своих доходов это норм. Интересно о чём будет думать такой человек в старости? Типа "Ну вот я в своей жизни добился всего чего хотел, я выплатил ипотеку и погасил кредит за рено логан! Теперь можно спокойно покидать этот мир!"
Роман Котов
Ах как же жаль российских олигархов что гниют за рубежом :)
Роман Котов
Не ну вообще 85% населения имеют з.п. в РФ от 10 до 20 тыр.
Александр Верный
Про лекарства,не буду называть препарат от аллергия выпиваю такой же купленный в РФ не работает, покупаю в Европе с первой таблетки приступ уходит и так по всем препаратам название одно,но фармакологическое свойство абсолютно другое,проверенно на себе и на всех знакомых и не какого плацебо.В Азии это не новость, для богатых районов качественные дорогие препараты для бедных дженерики и все прекрасно понимают. Обратился к знакомому бизнесмену занимающийся поставками мед. препаратов с этой проблемой так он удивился моей крайней неосведомленности, в бедной стране народ покупает в аптеки дженерики и отходит до пенсионного возраста, а кто побогаче и хочет вылечиться,покупает оригинальные препараты сделанные для граждан ЕС или Японии. Я там и здесь получал мед.помощь там тоже не сахар,но здесь вообще ни как, чудом и тыком найдешь врача толкового выживешь. Будете возражать,но хороших врачи попадались только тек кто каким то чудом не уехал в Израиль.
Александр Верный
Продавец в аптеке, когда дает совет,то не несет ни ка какой ответственности,а врач на западе полностью ответственен за назначенное лечение.А в РФ мне хирург предложил капустный лист для рассасывания гематомы,к стати помогло!
Александр Макогонов
Если быть точным, то про верёвку и игольное ушко, ибо на арамейском верёвка и верблюд пишутся одинаково - KML. А этот эпизод лишь подчеркивает, какой бред вдувают в уши "християн", 100 раз переврав оригинальные тексты иудеев.
Олег Богомолов
Добрый день. Про русских приезжающих в Грузию и чувствующих себя не беднее англичан это неправда. Я может чего не понимаю,вы для кого вещаете? Малая группа владельцев фирм и успешные региональные менеджеры с доходами от ста тысяч руб. может и наравне. Я из Нска,третий город в РФ у массы людей доход 20-25 т.р.(~300 Евро)+ипотека на семью 150.В целом бедное и нищие в селах население,у любого на улице спросите:Народ богато живет или концы с концами сводит? Я просто читаю своим долгом сказать что в этом вопросы вас сильно не туда занесло.
Валера Смирнов
Валера, зачем переехал вообще ? понятно же, что такое рф
Maxim Egorov
Вот чтобы без таких неискренних заявлений. Вот не верю я ему. Когда он поймёт, что всю жизнь просидит за решёткой, а его выродки будут нищенствовать и проклинать его всю жизнь. Когда люди в его глазах увидят животный страх, вот тогда я поверю. А эту херню пусть бабушкам показывают. https://www.youtube.com/watch?v=ln6zsKf8dZU
Филипп Филиппыч
Есть хорошая поговорка : норвежец бывает в церкви дважды за всю жизнь и оба раза его туда приносят. Такая вот "христинизация" Северной Европы. Думаю , что северные крестоносцы были просто наемниками продающими свои мечи папскому трону.Сами возможно помнили Одина.Не исключено.
Филипп Филиппыч
Крайняя оригинальность работ Лукашевича приписывается психическому расстройству автора [2]. Лукашевич утверждал, что языком первобытного мира был славянский язык; затем наступило «чаромутие», вследствие чего образовались так называемые «чаромутные» языки, делившиеся, по мнению Лукашевича, на славянскую, славяно-калмыкскую или монгольскую, славяно-китайскую, славяно-африканскую и славяно-американскую ветви. Произвольно манипулируя словами других языков, Лукашевич искал и находил в них скрытые славянские корни; в степях Монголии он «обнаружил» «старые логовища некогда кочевавшего милого французского народа», а англичан объявил потомками «смешения славян с монгольскими народами». Более того, у Лукашевича находились и совсем эксцентричные идеи: по его мнению, «у жителей солнца и, вообще, тварей на нём живущих устроены таким образом глаза, что они могут воспринимать самый яркий свет, не будучи им ослеплены», а Африка и Америка некогда были самостоятельными планетами, упавшими на Землю вместе со своим растительным и животным миром.
Земеля в натуре
Зачем переехал?Ухудшил сознательно свою жизнь.
Dmitry Vytsepura
Если вы про отобранное у кремлёвских детишек, то это можно просто сжечь)) Лишь бы они нищие остались. И нужно проследить, чтобы в течении всей их сраной жизни никаких излишков не появлялось.
Константин Алланд
Есть хорошая поговорка : норвежец бывает в церкви дважды за всю жизнь и оба раза его туда приносят. Такая вот "христинизация" Северной Европы. Думаю , что северные крестоносцы были просто наемниками продающими свои мечи папскому трону.Сами возможно помнили Одина.Не исключено.
Константин Алланд
Где-то 15 000 рублей, а во многих местах 7000 рублей в месяц это ДЕНЬГИ
Константин Алланд
В исламе есть мистическое течение суфиев. Похоже это какие-то маги, косящие под мусульман.Слишком странные у них знания.И никто этих суфиев на костер не волок никогда за ересь.
FLOMASTER
Maxim Egorov
Если вы про отобранное у кремлёвских детишек, то это можно просто сжечь)) Лишь бы они нищие остались. И нужно проследить, чтобы в течении всей их сраной жизни никаких излишков не появлялось.
Алекс Алекс
О Боги... Что я только что прочитал... У меня мозг аж поперек встал.
Рустем Бохани
Очень хреновый руководитель этот Лукашенко. Ходит по заводам, заглядывает в каждую дверь и буквально в ручную САМ управляет предприятиями, решает что, где и по какой цене закупать. Куда ни приедет, везде одна картина это тупые чиновники и бацька молодец всех разносит. Это больше такой образ. Наверно белорусам нравится, за то его и любят. Такой же клоун как и остальные.
Nikolay Tolubaev
Товарищ,ну Ты сильно упёрся. Не нужно,не надо,не упоминаем. Просвятился ?
Maxim Egorov
имитация управления по большому счету
Vladimir Sholkov
Как бы сказать, с одной стороны когда дядя Вася , твой знакомый , двигает тему о потяколесном самоходном устройстве. И это устройство нужно и ты бы сам занялся и посвятил этому все время но получается только издержка или по полчаса. А дядя Вася может позволить и больше времени и связи у него. Или какой то непонятно кто двигает тему о пятиколесном самоходе. И причем что интересно и тот и другой нуждается в твоих деньгах. Вопрос. Кому ты дашь деньги? Я думаю никому, т.к. ты в настоящее время прекрасно обходишься без пятиколесного самоходного устройства. В чем как говорится речь идёт . А речь идёт и надо сразу признаться не о конгрессах и т.д. а о том, кому ты доверяешь распоряжаться своими деньгами, землёй под твоими ногами и ресурсами.
Dmitry Vytsepura
И этот механизм там описан. Действенный и самодостаточный.
Филипп Филиппыч
Я слушаю Владислава уже год. Есть много интересного. Но он не истина в последней инстанции. Я тоже смотрел видео о Наполеоне /Сергей Игнатенко / Сергей предоставил много фактов о том почему Наполеон пошел на Москву а не на столицу Питер. И сам Сергей сказал что это исследование на стадии а Владислав без фактов , безапелляционно заявляет что это бред /да ещё и в хорошем качестве ЦРУ/? Свою голову имею. Буду доверять разуму, а не словам. Если Владислав имеет другое объяснение , подкреплённое не только своим мнением, пусть выскажет. Мы помним как он говорил что человек с фамилией Пупкин не будет баллотироваться в президенты. Да ошибки были и у Ванги наверное.
Dmitry Vytsepura
Слушайте, ну пора уже различать что такое инструмент, а что такое или кто такой мастеровой. Это инструменты, тонкие, тщательно подобранные. Не поймут они ни чего, именно по этим критериям их и подбирают.
Serge Rakitin
Если быть точным, то про верёвку и игольное ушко, ибо на арамейском верёвка и верблюд пишутся одинаково - KML. А этот эпизод лишь подчеркивает, какой бред вдувают в уши "християн", 100 раз переврав оригинальные тексты иудеев.
Serge Rakitin
Про грузинских "князей" Когда Грузия инкорпорировалась в состав Росс. империи, кто-то из местных хитромудров перевёл на русский грузинское слово "господин" как "князь". В итоге примерно четверть населения Грузии оказались "князьями" (всё, кто не был холопами). По факту грузинский "князь" - нечто среднее между русским крестьянином-кулаком и мелким купцом, от силы мелкопоместный дворянчик. В каждом селе было с пяток "князей". Я уже писал про папу первого грузинского президента Константина (Косту) Гамсахурдия. Это что-то с чем-то. Типа "советский писатель", сочинявший эпопею про Сталина, а со времен ПМВ - германский агент, летом 1942 г. получивший предложение от Абвера стать гауляйтером Закавказья, но немцы в Грузию прорваться не смогли. И Гамсахурдия так и остался "советским писателем", зато сына Звиада воспитал на ценностях "Его борьбы". Отсюда и дикие выходки последнего по переделыванию осетин и абхазов в грузин в самом начале 1990-х. В итоге от Грузии остался ошмёток чуть более половины исходной ГССР.
Maxim Egorov
ну зачем так категорично как сказал один поэт .....Хоть вшивая команда, Почти одна лишь шваль; Wir bringen's schon zustande, Versuchen wir einmal»
Рустем Бохани
имитация управления по большому счету
Alex White
В США огороды держать и даже курочек в городе можно, так детям иногда и для фана. Но цена этого огорода только в эмоциональной цене. Овощи и фрукты на порядок дешевле в магазине. Да и времени жалко. Все питаются в забегаловках и полуфабрикатами. Ну а если можешь сам готовить то да минимум на хороший отпуск сэкономишь.
Nikolay Tolubaev
А нет никакого дяди Васи. Что бы появился дядя Вася должен быть проведён съезд , на котором будут избраны руководящие органы. Что бы провести съезд нужен народ. Сейчас у ККРН нет даже правления. Он учреждён группой учредителей и всё, собрание учредителей распустилось, согласно установленному регламенту. Члены правления , назначенные учредительным собранием -выбыли. Вот кто придёт в ККРН -то и будет выбирать дядю Васю..единственно что может конгресс это выдавать свидетельства через своих уполномоченных представителей, которым дали полномочия учредители
Fan USA
Товарищ,ну Ты сильно упёрся. Не нужно,не надо,не упоминаем. Просвятился ?
Vladimir Sholkov
Именно. Суть то как раз и состоит что кто придет тот и будет выбирать дядю Васю, который будет управлять их деньгами. Или они будут выбирать дядю Васю который залезет в мой карман?
Николай Толубаев
Ты придёшь и ты будешь выбирать и ты будешь дядей. Ни о каких деньгах речи тут нет. Конгресс это общественная организация - это собрание представителей народа
Рустем Бохани
ну зачем так категорично как сказал один поэт .....Хоть вшивая команда, Почти одна лишь шваль; Wir bringen's schon zustande, Versuchen wir einmal»
Константин Алланд
Валера, зачем переехал вообще ? понятно же, что такое рф
Pavel Guch
Незадолго до "рокового" дня Рабанн даже опубликовал свою книгу Le feu du ciel ("Огонь с неба"), в которой подробно и доходчиво объяснил, что ровно в 11 часов 22 минуты российская орбитальная станция "Мир" упадет на землю, причем ее падение придется аккурат на территорию Франции, а более всего пострадают Париж и несколько близлежащих городов. Мощной разрушительной силой "Мир", писал Рабанн, обязан тому, что он буквально начинен плутонием.
Алексей Курлов
Получается что мы частично возвращаемся в конец 90-х годов, когда для пользования телефоном нужно было получать разрешение. В биллингах операторов даже было соответствующее поле, где указывались данные о полученном разрешительном документе. Суть такова – телефоны будут привязаны к SIM-карте. В случае утери трубки, можно будет заблокировать возможность её использования в отечественных сетях. Процедура станет возможной только после сверки. Кроме того, через 2-3 года после запуска системы начнутся блокировки трубок, которых нет в базе. Источник: https://fishki.net/2645581-registracija-telefonov-po-imei-stanet-objazatelynoj-dlja-vseh-rossijan---zakon-prinjat.html © Fishki.net
Алексей Курлов
Реальные зарплаты в Белоруссии превысили российские Размер реальных зарплат в Белоруссии по паритету покупательной способности превысил аналогичный показатель в России, https://www.rbc.ru/economics/22/07/2018/5b51f3889a79470c2be47c00
FLOMASTER
Веселый молочник тоже думает что доллар скоро рухнет https://www.youtube.com/watch?v=8jyiMt3VOrk
Константин Алланд
https://www.youtube.com/watch?v=4ExsXneDABs с ним солидарны и славяне
Езя Гебя
Собакевич наехал на людку путину. Арестована недвижимость бывшей супруги Владимира Путина. Что бы это значило? - https://sobesednik.ru/politika/20180814-krajnyaya-mera-arestovana-nedvizhimost-byvshej-suprugi-vladimira-putina
Андерсен
Членам так сказать учреждения нет никакого доверия, почтения, и авторетета нет, по причине их самодурства и дурной избалованной наследственностью популизма в советской матрице. Дырявые они все, так тебе ясно ?
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