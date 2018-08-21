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Президент РФ на "химической" свадьбе в Австрии

21/08/2018 00:11
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Обсуждение
  • https://w6.zona.plus/tvseries/chernoe-zerkalo-2011 ))) 1 сезон 1серия /// посмотрите на досуге.
  • Теперь о подарках к свадьбе : "...4 июля, австрийскую столицу с визитом посетил президент Исламской республики Иран Хасан Рухани. В ходе своей поездки глава Ирана провел переговоры с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом и федеральным канцлером Себастьяном Курцем. Визит иранского лидера был направлен на получение поддержки с австрийской стороны, направленной на сохранение «ядерной сделки», а также содействие экономическому сотрудничеству между двумя странами"" -- подарок с " самовар" ( самоварная культура сильно развита вИране и пришла в Россию оттуда. 2 "масловыжималка" -- иранская нефть возможно, танкеры через Копер и нефтепровод на Грац ( Альпы пробиты тоннелями) Смысл подарков : Иран "дожали" (Самовар +масловыжималка) и будет вам "картина маслом" , пейзане.
  • их эгрегор приехал забодать наш?
  • их эгрегор приехал забодать наш?
  • их эгрегор приехал забодать наш?
  • их эгрегор приехал забодать наш?
  • их эгрегор приехал забодать наш?
  • их эгрегор приехал забодать наш?
  • Ага, молодец! Только лучше Драть Конь или ещё КОНДРАТ(ь) а значение слова "драть " додумайте.
  • c j
    Одновременно со вчерашним эфиром появилось это. Значит тоже хороший аналитик как и ВК. https://pesreakzii.livejournal.com/933502.html
  • Ты пишешь про состояние своего сознания...
  • Есть интересная книга Боголюбова "Тайные общества ХХ века", там есть интересные подборки https://www.e-reading.club/book.php?book=7021
  • А представлялся приличным блогером-целителем-исследователем, а теперь кем стал?
  • А представлялся приличным блогером-целителем-исследователем, а теперь кем стал?
  • Sehr gut !!!
  • Знакомая пластинка. У меня дед всю войну в плену был(операция барбарос на лицо) из казармы вытаскивали солдаты немецкие, что бы спасти жизнь) и таких было миллион. Шмалин замочив свою жёнушку избавился также равнодушно от сына военнопленного, так он поступался ради своего ЭГО. Нос не отворачивай и взгляни туда на украину, что там теперь сегодня, так что народ был разделён идеологически и самое важное - СТРАХОМ СМЕРТНОЙ КАЗНИ за инакомыслие и прочие телодвижения.
  • Идиоты - это кремлёвские колхозники, а кто за ними, всё это знают, так что от их политики идиотской начнут избавляться способом: нет человека - нет проблем. Иерархия и уставы у центров силы совсем другие, чем у актёров политических. Здесь ты хоть не спотыкайся. Кстати до этой эманации, мне сон был с пятницы на субботу, сидел я у лаврова на хате, он всё жаловался на слухи о нём которые гуляют в социуме, говорил, что это не так, что он совсем другой по своей натуре чел, что он завязан так поступать как поступает. Он в руках чернокнижников как и его судьба.
  • Интересная и любопытная версия ВК. А я бестолковый подумал, что спичмейкера посылали в Австрию за тем же, за чем он летал с журавлями и и скакал с конями
  • палачи из нквд это уже не народ... те кто сообщают "куда надо" те это делают из своих интересов...
  • Есть интересная книга Боголюбова "Тайные общества ХХ века", там есть интересные подборки https://www.e-reading.club/book.php?book=7021
  • Ну вот опять. Когда Кремль начинает с кем-то дружить, русские начинают жить хуже.
  • Договорился с союзниками. Или обрёл новых хозяев? Надо ещё посмотреть
  • Подкину ещё версию. Австрийская и Российская империя имели фактически один герб - двуглавый орел. Официально объяснялось это так, что Австрия наследовала Священной Римской империи, а через неё - Западной Римской империи, Россия - наследовала Византии, а через неё - Восточной Римской империи, символом же обеих половинок якобы и был двуглавый орел. Версия поглубже. Друглавый орел издревле встречался на востоке современной Малой Азии, например, широко представлен на надгробиях хетттов, которым 3500 лет. В Византию этот знак попал с основателем династии Палеологов, который был выходцем из тех самых мест (губернатором провинции Верхняя Месопотамия). С Австрией интереснее. По преданию, Нижняя Австрия со столицей Веной (как и Венеция) была заселена вентами, беженцами из Малой Азии, которые вместе с троянцами бежали на Запад после падения Трои. Троянцы с Парисом высадились в Лациуме, венты - на севере Адриатического моря, вблизи современного Триеста, а потом стали двигаться на северо-восток, заселяя нынешнюю Словению, Каринтию, Штирию и Нижнюю Австрию. Заметим себе, что обе ниточки сходятся в Северной Сирии, центре культа Двуглавого Орла...
  • Если казаков предали британские массоны, получается большевики их клиенты. А сейчас потомки большевиков заключают договор с розенкрейцерами. Кстати интересная дата у свадьбы 18.08.2018
  • Ещё одно замечание, свадьба была в городе Грац, это бывший штирийский (вентский) Градец, вотчина династии Габсбургов. Именно отсюда пошел этот род европейских королей и императоров. Кстати, побратимом Граца является... Санкт-Петербург.
  • Розенкрейцеры, выступающие якобы за национальные государства заключили договор с некромантами - интернационалистами из Кремля? Где логика?
  • Мало кто знает что есть Новосибирская группа магов по энергетическом насилию над женским началом нашего народа. Эти маги боятся магических каналов масонов, и действуют по приказу сверху. То есть фактически гос....стр.ктура. Женщина отвечает за материю и благополучие. Таким образом разрушается наш народ, - унижение женщин есть насилие над народом. Как сидели "карлики из красного домика" на двух и более стульях так и сидят.
  • С кем бы закулисные правители России не заключали договора ,хоть с розенкрейцерами, мальтийцами, какая бы крыша -метрополия не прикрывала местных баскаков - хоть американский, хоть пекинский обком, где бы они не находили себе господ -белых сахибов - хоть среди англичан, хоть среди марсиан. Никакого русского поворота в РФ не будет, тем более не будет тут государева во благо русского народа. Потому, что РФ это союз (федерация) национальных государств (республик) , среди которых нет русской республики. Может кукловоды совсем не любят чеченцев, но они уважают твёрдую позицию, настойчивость и упёртость, и считаются с субъектностью , и хоть с небольшой но силой. Если действительно розенкрейцеры выступают против миграции и действительно состоялось рукопожатие тайных обществ Австрии и РФ, то возможно в РФ изменится миграционная политика. Да и татары и чуваши совсем не рады кочевникам. Вообще то пришельцев в Казане мало, они в основном по ничейным без национальным областям промышляют.
  • Про казаков и Австрию Не стоит забывать, что их выдачи требовал не только СССР, но и Югославия, где казаки особенно прославились в антипартизанской борьбе в 1944-45 гг. Сербы относились к казакам хуже, чем к хорватским усташам (что уже обо многом говорит), и чтобы не смешивать их с "русскими братушками" звали казаков "черкесами", ибо "русский брат не может творить то, что творили эти нелюди". Вот как-то так...
  • Я не пессимист. Я надеюсь, что если активные русские будут активно сопротивляться, а не созерцать и только просвещаться - шанс у русских будет
  • Полицейские функции, устрашение и разгон митингующих. Это ж копирка с одноименного фильма тридцатилетней давности. Помню, как он в финале валялся с оторванной башкой и дрыгал пальчиками.
  • Про Драконов В булгарском эпосе у Верховного Бога Тангри (Вечное Синее Небо) были помощники-алпы (герои-богатыри), принимавшие разные обличия: Самар - в виде могучего всадника (вспоминаем город Самара), Барадж - в виде крылатого змея/дракона (вспоминаем герб города Казань), Алабуга - в виде пятнистого быка (вспоминаем город Елабуга), Болан - в виде повелителя оленей (вспоминаем эмблему Донского казачества). Ещё один любопытный персонадж - конь Тулпар с длинными заячьими ушами и верблюжьим горбом, он мог летать, как птица, вихрем мчаться по земле и воде, рыбой плавать под водой. Сильно смахивает на Конька-Горбунка, не так ли? И ещё интересный образ: Гюльджимеш - Цветущий Божественный Сад, почему-то вспоминается шумерский Гильгамеш и библейский Эдем, расположенный в Месопотамии, на родине шумеров...
  • Знакомая пластинка. У меня дед всю войну в плену был(операция барбарос на лицо) из казармы вытаскивали солдаты немецкие, что бы спасти жизнь) и таких было миллион. Шмалин замочив свою жёнушку избавился также равнодушно от сына военнопленного, так он поступался ради своего ЭГО. Нос не отворачивай и взгляни туда на украину, что там теперь сегодня, так что народ был разделён идеологически и самое важное - СТРАХОМ СМЕРТНОЙ КАЗНИ за инакомыслие и прочие телодвижения.
  • Идиоты - это кремлёвские колхозники, а кто за ними, всё это знают, так что от их политики идиотской начнут избавляться способом: нет человека - нет проблем. Иерархия и уставы у центров силы совсем другие, чем у актёров политических. Здесь ты хоть не спотыкайся. Кстати до этой эманации, мне сон был с пятницы на субботу, сидел я у лаврова на хате, он всё жаловался на слухи о нём которые гуляют в социуме, говорил, что это не так, что он совсем другой по своей натуре чел, что он завязан так поступать как поступает. Он в руках чернокнижников как и его судьба.
  • По поводу свиньи и Кемерона, я давно писал, что в сериале "Черное зеркало" упоминался подобный случай (совокупление премьера со свиньёй) в 1-й серии (ещё до скандала с Кемероном). Выходит, создатели сериала посвящены в какие-то тайные круги, и знают о компромате на премьера Велиобритании ещё до обнародования этого компромата... https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%8D%D0%BF%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%C2%AB%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE%C2%BB#%D0%A1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BD_1_(2011) Ну или создателей сериала попросили снять об этом. Но тогда получается, режиссёры фильма завязаны на неких могущественных кукловодов. В любом случае, на сериал следует обратить внимание (как и на фильм "Матрица" с паспортом Нео).
  • По поводу масонов и россиянских кукловодов я уже приводил на форуме полезные маериалы от Ю. Тимовского. Обязательно гляньте, многие чины РФии (и незабвенный Примус) состояли в Императорском православном палестинском обществе. И последние императоры тоже в нём состояли. https://www.youtube.com/watch?v=sN8DUbdj0-w https://www.youtube.com/watch?v=pck8LdoRaPY
  • Розенкрейцеры вполне могут быть "масонским орденом" Ватикана (ВА рассказывал о Ватикане как средоточии антинациональных сил в некоторых передачах).
  • Ну вообще-то проповеди и просвещение - это самая первая борьба за снятие пелены у толпы, а уж потом борьба живодёрская-садистская. Это в спящих генах человека заложено давно, если ты не в курсах.
  • Вы довольны? Что русские не являются мажоритарными акционерами ОАО РФ, потому что нет русской асабии, партии? Вам нравиться, что русские не являются членами союза (федерации) национальных государств (республик) – РФ, потому что нет Русской республики. Вы рады, что русский народ никак не может влиять на власть, так он не является власть порождающим народом, потому что не входит в многонациональной народ РФ, который по конституции РФ является источником власти РФ, потому что русского народа официально, формально не существует. Униженным, безголосым положением русского народа и пользуются путины, они выступают от имени большой (80%) бессловесной массы, а возразить им никто не может, потому что у русского народа нет головы и нет органов, что бы говорить слова. Вы довольны таким положением дел? Если довольны, тогда и флаг вам в руки. Кричите дальше «помню горжусь» и радуйтесь повышению цен, налогов, отмене пенсий. Именно наличие «русского песка», бессловесной, безвольной русской буферной массы позволят путиным творить чёрные дела. Только когда русский народ появится как субъект права, только когда русские появятся официально и у них будет своё представительство, тогда жизнь в России изменится к лучшему, в другом случае - упадок деградация государства и обнищание народа. Если вы со мной согласны, то почему не идёте в Конгресс Коренного Русского народа, что бы национально самоопределиться? Или надеетесь отсидеться в стороночке, пусть другие всё делают? Так не получится, других нет. Слишком много премудрых пескарей воспитал Чекистан. Глупые рыбешки боятся высунуть нос из своей норки. А чем жизнь пескаря закончилась? Вспомните. Его сожрали.
  • у тебя до-уя подобных заготовок, конгрессмен членов.
  • Как верёвочки не виться, а конец вам врагам русского народа -чмо заёбаным придёт
  • Есть группа женщин-магов, кто их вычислил. Это произошло недавно во время путешествия на Алтай.
  • Краткий курс истории ВКП(б) под редакцией И.В. Сталина 1938 г
  • Недавно Владислав хорошо высказал важную суть, что (благодаря сложившемуся существующему формату АРИ) обсуждая и проговаривая что-либо, ощущается возникаемая незримая связь ..мы все эволюционируем (имея ввиду и себя, конечно тоже). И это бесспорно так. Кто не безразличен к ресурсу, не мог не ощутить это. И это очень классное и нужное ощущение, генерирующее плодотворную жизненную энергию… (…бывающие у любого живого наплывы депресухи не в счёт – куда ж без этого..), всё остальное мелочи.
  • Насчёт "головы дракона". У сарматов был, скорее не дракон,а змей. В былинах, сказках и заговорах русских часто упоминается такой змей.
  • Есть группа женщин-магов, кто их вычислил. Это произошло недавно во время путешествия на Алтай.
  • Никогда не сомневался в том, что бафометовцы - нормальные ребята. Массы просто не понимают глубину их светлых замыслов, туповаты-с
  • Самородки из песка ,как капельки ртути, собираются в ККРН в одно целое
  • Популярное в 60-70 х годах вино Лучафэр ( Люцифер) из Молдавии
  • Ну так и "Виндзоры" узурпаторы. Тоже из прислуги пробились к табуретке.
  • Заёба - это твоё кредо, чёрт дырявый.
  • Самородки из песка ,как капельки ртути, собираются в ККРН в одно целое
  • Все, все агенты! Все кремлеботы! И Трамп, И Мерель, и Макрон, И Мэй! Вы обратили внимание, что они все на М и все без детей? Отож. Та я вам скажу, что Путин никуда и не ездил. Этот аватар вообще живет в Австрии. Там и натаскивали.
  • Шагающая техника вообще нужна для узких задач https://youtu.be/_t4T84Rwrps зачем это "чудо" не очень понятно
  • Так там робот сам ходил (хоть и хреново), ему не нужен был механик-водитель внутри для управления. А это похоже на шагающий УАЗик. Еще мигалку сверху, синюю полосу на бок и пяток пьяных ментов внутрь. Тогда точно будет победа высоких технологий)
  • У кремля есть бомба, армия и газовая труба. Что то типа северной Кореи для кремля.
  • Шагающая техника вообще нужна для узких задач https://youtu.be/_t4T84Rwrps зачем это "чудо" не очень понятно
  • Вот ещё видео из столицы великого национального государства, старое правда. Суть то одна осталась, просто стеснятся стали товарищи. https://www.youtube.com/watch?v=re8nFslIR2I https://www.youtube.com/watch?v=7z4Grf5QXd0
  • Не знаю кто там националисты-патриоты, я общаюсь со своими русскими людьми, то есть со своим народом. И да, по меньше шлефуй иностранными словами. Читаешь тебя, будто жёлтая пресса второй кремлёвской башни. Они всегда кончат плохо, без эрекции. Другие способы просвещения раз тебе не даны, сиди и слушай ари.радио
  • Вот ещё видео из столицы великого национального государства, старое правда. Суть то одна осталась, просто стеснятся стали товарищи. https://www.youtube.com/watch?v=re8nFslIR2I https://www.youtube.com/watch?v=7z4Grf5QXd0
  • Заёба - это твоё кредо, чёрт дырявый.
  • О да! Я ощутил в полной мере! Такая б..ть эволюция, что слепые заговорят, а немые увидят!
  • c j
    https://pesreakzii.livejournal.com/933502.html появилось вчера в сети во время эфира.
  • c j
    Ты пишешь про состояние своего сознания...
  • Значит скорешились с розенкрейцерами... Воистину, август - всегда удачный месяц кукловодов!
  • сегодня кстати годовщина провала путча. 27 лет а воз и ныне там.https://www.youtube.com/watch?v=eybr9vJj3t0
  • Нет для тебя ничего святого!
  • Экс-глава «Российских железных дорог» Владимир Якунин получил «голубую карту», позволяющую работать в Германии, сообщили в министерстве иностранных дел ФРГ. Якунин получил визу категории D, которая дает возможность работать в Германии, передает Deutsche Welle. В МИДе пояснили, что «голубую карту» выдают, если планируемое пребывание в ФРГ длится дольше 90 дней. За выдачей такой визы обычно следует получение вида на жительство, отметили в министерстве. https://vz.ru/news/2018/8/21/938167.html Моя версия - крысы, кто в теме конечно, потихоньку линяют с корабля.
  • Сам не ворочай носом и глаз не закрывай на то как твоя казара людей русских рубала на потеху фашистам. Это палачей из НКВД он убивает? https://varlamov.ru/2909009.html?page=10 И вот опять ручонки у них зачесались, не как не отучатся хлестать русский народ. .
  • Германия и сша сильно разругались как они управляются одной силой
  • Этак вы тут КОБовцев начнете цитировать! Што себе позволяете7
  • Этак вы тут КОБовцев начнете цитировать! Што себе позволяете7
  • США сейчас управляются двумя силами, а Германия по прежнему только клинтонами. С Трампом разругались, а с Дип Стейтом всё ОК. Ну хотя тоже уже не ОК, старушка уже не справляется.
  • https://www.youtube.com/watch?v=SIMkvd8ZuyQ Вы кто такие?!! - Идите нах, я вас не звал.
  • Все, все агенты! Все кремлеботы! И Трамп, И Мерель, и Макрон, И Мэй! Вы обратили внимание, что они все на М и все без детей? Отож. Та я вам скажу, что Путин никуда и не ездил. Этот аватар вообще живет в Австрии. Там и натаскивали.
  • Ну так и "Виндзоры" узурпаторы. Тоже из прислуги пробились к табуретке.
  • ... без ошибок стал писать - метафоры легко подбираешь - чем не эволюция... разве плохо?
  • ... без ошибок стал писать - метафоры легко подбираешь - чем не эволюция... разве плохо?
  • А тем временем тихой сапой Европа сообщила о намерении отгребать от Америки https://www.rbc.ru/politics/21/08/2018/5b7c2d259a79473f8b0e6f31?from=main
  • Ага, молодец! Только лучше Драть Конь или ещё КОНДРАТ(ь) а значение слова "драть " додумайте.
  • Если бы Якунину не разрешили - он бы никуда не уехал из страны и вполне возможно бы кончил как Улюкаев. Тут скорее не "крысы линяют", а старой крысе хозяева позволили за верную службу спокойно и сыто встретить старость.
  • Читаю В.И. Гуляев «Скифы: расцвет и падение великого царства» И вот наткнулся на интересную трактовку каменных памятников и курганов. Про курганы сказано что цари становились покровителями местности на которой они установлены. А памятники были посвящены и героями и первопредку и царям. И смерть царя связывалась с крушением мирового столба. И чтобы на некоторое время восстановить мировой порядок делали статуи. Это в свою очередь связывалось с тем что со смертью царя дозволялось быть безнаказанным (крушить рынки и т.д.)
  • семья ЕБН тоже в Австрии живет
  • Одна из главных целей - загрузка производственных мощностей в ВПК. Собственно, по этой причине США активно ввязались и в Корейскую войну, ибо в противном случае их экономику просто ждал бы коллапс. У нас ведь до сих пор не понимают, масштабов военного производства США в годы ВМВ. Америка была единственной страной мира, которая параллельно могла решать любую военно-техническую задачу. Скажем, СССР все ресурсы кинул на танки и ствольную артиллерию, Британия - на стратегические бомбардировщики, Германия - на подводные лодки (25% всего военного бюджета) и вундерваффе. А США параллельно:- -построили огромный флот в Атлантике для транспортных перевозок в Британию, конвойные эсминцы, экскортные авианосцы, морскую авиацию (с темпом 2-3 корабля в день!); -гигантский флот на Тихом океане (одних линкоров и авианосцев под 100 штук); -с нуля начали производство танков и выпустили их больше, чем в СССР в 2 раза; -построили 50 тысяч стратегических бомбардировщиков (СССР не осилил и 100 штук, Британия - 15 тысяч); -кормили и бесплатно снабжали всю Антигитлеровскую коалицию. И вся эта гигантская машина остановилась осенью 1945 года... Представляете себе последствия для экономики. Это было бы круче Великой Депрессии.
  • "Мочиловка начнётся невероятная." опг есть опг, они все по понятиям выстроили свой ресурсный паханат, ещё с царских времён.
  • Не суетись, таких блогеров гора с тележкой там в штатах. https://www.youtube.com/user/Dahboo777/videos?view=0&sort=dd&shelf_id=1
  • Смысл в обмене внутреннего восприятия в виде информации. 10 лет- это ничто. Оглядываясь назад на 10 лет, или ещё дальше, понимаешь, на сколько всё человечество водится за нос с многочисленными циничными приёмами, которые повторяются из глубины тысячелетий. "При чем круг, в распоряжении которого нет огромных финансовых ресурсов". С этого места хотелось бы подробнее узнать личное исследование.
  • Да, но он до сих пор нуждается в хорошем руководителе.
  • Одна из главных целей - загрузка производственных мощностей в ВПК. Собственно, по этой причине США активно ввязались и в Корейскую войну, ибо в противном случае их экономику просто ждал бы коллапс. У нас ведь до сих пор не понимают, масштабов военного производства США в годы ВМВ. Америка была единственной страной мира, которая параллельно могла решать любую военно-техническую задачу. Скажем, СССР все ресурсы кинул на танки и ствольную артиллерию, Британия - на стратегические бомбардировщики, Германия - на подводные лодки (25% всего военного бюджета) и вундерваффе. А США параллельно:- -построили огромный флот в Атлантике для транспортных перевозок в Британию, конвойные эсминцы, экскортные авианосцы, морскую авиацию (с темпом 2-3 корабля в день!); -гигантский флот на Тихом океане (одних линкоров и авианосцев под 100 штук); -с нуля начали производство танков и выпустили их больше, чем в СССР в 2 раза; -построили 50 тысяч стратегических бомбардировщиков (СССР не осилил и 100 штук, Британия - 15 тысяч); -кормили и бесплатно снабжали всю Антигитлеровскую коалицию. И вся эта гигантская машина остановилась осенью 1945 года... Представляете себе последствия для экономики. Это было бы круче Великой Депрессии.
  • А еще 21 августа 1968 года людоеды прихлопнули "Пражскую Весну"
  • Сотрудники тюменского управления ФСБ начинают знакомиться с уголовным делом. Чекистов окончательно обвинили в убийствах Фигуранты в зависимости от роли каждого из них были обвинены в убийствах (ст. 105 УК РФ), разбойных нападениях (ст. 162 УК РФ), хулиганстве (ст. 213 УК РФ) и похищении людей (ст. 126 УК РФ). Уголовное преследование еще одного обвиняемого, капитана ФСБ Владимира Гилева, было прекращено в связи со смертью — он был найден в камере СИЗО с перерезанным горлом.
  • Как бы не появились в придачу шизофреники, которым будет казаться особенно после просмотра ТВ кругом враги и предатели. Хотя некоторые передачи могут сразу перейти на самоокупаемость. Выпустил передачу и легально получил деньжата.
  • Дебилоидов тут слишком много...
  • Россия планирует предложить в аренду иностранным инвесторам миллион гектаров земли на Дальнем Востоке. Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на директора инвестиционного департамента «Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта» Валерия Дубровского. Речь идет о землях сельхозназначения. Таким образом планируется привлечь в регион дополнительные инвестиции. Ожидается, что аренда дальневосточной земли заинтересует в первую очередь китайских фермеров. По предварительным оценкам, половина арендаторов будут из Китая, 25 процентов — из России, еще 25 процентов — из остальных стран. Дубровский отметил, что ряд китайских компаний уже заинтересовались предложением. Вот эта новость заставит уже собираться в дорогу. Экологии сразу п-ц..Землю и воду окончательно отравят, леса вырубят. Не удалось отсидеться и пожить на окраине в чистых местах.
  • И это всё? А что ты мусаров, дружиников, омоновцев и фсбевцев сюда не прикрепил с их деяниями, ты считаешь себя самым крутым фарисеем? Тада , это твои меркантильные качества.
  • Как бы не появились в придачу шизофреники, которым будет казаться особенно после просмотра ТВ кругом враги и предатели. Хотя некоторые передачи могут сразу перейти на самоокупаемость. Выпустил передачу и легально получил деньжата.
  • Это закономерно. Когда денег нема, власти нема приходится делать иллюзию что все хорошо, а за ширмой хватать попутчиков чтобы сэкономить. Все говорит о том что денег нема и чтобы не говорит в открытую что проиграли в открытую войну пограничным государствам просто дают под ширмой дань.
  • семья ЕБН тоже в Австрии живет
  • Лично я могу уже смело записать в них несколько засоветских бабушек живущих по соседству, которые постоянно что-то вынюхивают и подозревают всех и вся. Равно как и продолжают ходить на любой праздник с портретом сталина и красным флагом.
  • https://www.youtube.com/watch?v=SIMkvd8ZuyQ Вы кто такие?!! - Идите нах, я вас не звал.
  • Обратите внимание: леволибералы сбросили маски и предстали в своём истинном бесовском виде. https://www.youtube.com/watch?time_continue=68&v=unTcF6SaeWQ
  • Выше видим типичный пример со стороны Пахомова заболтать тему и выставить её посмешищем. Об этом говорил В.А.
  • Гази - Барадж фейк 20 в., как и Влескниго и Кембриджский документ. Нет источников, какие-то мутные переводы с ошибками от татарского шовиниста. У нас на глазах враги переписывают историю. Не ведитесь на Гази - Барадж.
  • Для того чтобы впк работал и шли прибыли нужен сильный внешний противник, реальный или фиктивный - это понятно. Только при чем тут высадка на Луну? Кратковременный пиар - дескать у них первый человек в космосе, а мы на Луну высадились?
  • Так а 200 млрд долларов (в нынешних ценах) из американского бюджета на энту самую Луну кто попилил? Явно не фермеры, а корпорации двойного назначения.
  • Главред МК делит с женой имущество почти на 30 миллиардов рублей -новости как из рога изобилия сегодня.