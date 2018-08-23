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Масоны, конспирология, политика
Масоны, конспирология, политика
23/08/2018 02:41
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Обсуждение
Геннадий Ковалев
Когда похолодает. А похолодает, когда на генеральских виллах-усадьбах-дачах, дрова закончатся.
Maxim Petrov
Просто шансов попасть в СМИ больше, если происшествие было возле посольства, а не в районе Ховрино :-)
Валерий Филипских
... новости из лепрозория.
Элвис Пресли
"...хочешь двигаться по карьерной лестнице - е6и свиней, жри младенцев, превращайся в жабу ..." - да вы батеньга эгкстремист!
Алексей Огородников
Какже троллей воротит от русского ресурса, аж кушать и спать не могут.
Maxim Egorov
Сейчас нет задачи удерживать стоячую волну. Сейчас (им), наоборот, нужно засорять эфир. На это дегенератов и фриков лет на 10 еще хватит, пока большинство не поумнеет...
Алексей Огородников
Ну вот правильно что я со сберовской конторой дел не имел и не имею. https://akket.com/raznoe/122522-milliony-derzhatelej-bankovskih-kart-sberbanka-avtomaticheski-stali-dolzhnikami.html
FLOMASTER
Британия вообще много кого предала, с ней вообще никаких дел в будущем лет на 500 иметь не нужно, а там глядишь вместо Британии будет какой-нибудь Мадагаскар
Александр Верный
Надо отметить товарищи неплохо крутятся не имея опоры на население и почти 30 лет живут и здравствуют и пойдут на любые свадьбы или похороны для удержание власти. Я не верю в прямое управление кукловодов, но уверен мир управляется множеством закрытых консолидированных групп выполняющие свои задачи и они жестко конкурируют и иногда объединяются когда нужно и это не самое лучшее время для обычного человека, сейчас время убыстрялось и разумеется противоречия усилились, в другие времена все кончалось мировой бойней и я не думаю даже наличие ядерного оружия удержит мир, что есть еще какой то хитрый гуманный план. Очень сложно судить об закрытых сообществах не имея практически достоверной информации,там тысячелетия вырабатывались планы по сокрытию смыслов и посвящению в тайны от уровня развития духа, дела их видны они кругом торчат, но как и кто мы вряд ли узнаем к моему сожалению. Владислав молодец, иногда видит и указывает на дела их, спасибо за труд и науку!
Андрей Апасов
Слишком много в теме масонства противоречий, потому наверно и не заострял на них внимание, а как видимо зря. Конечно и собой или в себе надо наводить порядок, но просвещение никто не отменял. Спасибо за эфир, две передачи помогли в понимании темы. В тему у Павла: Кто такие Красные? http://aczerion.blogspot.com/2018/08/blog-post_10.html Пузыри Времени и ловушки сознания https://aczerion.blogspot.com/2018/08/blog-post.html
Вадим Di
Сейчас нет задачи удерживать стоячую волну. Сейчас (им), наоборот, нужно засорять эфир. На это дегенератов и фриков лет на 10 еще хватит, пока большинство не поумнеет...
Андерсен
http://protivmetki.narod.ru/knigi/boglubv1.htm Николай Боголюбов ТАЙНЫЕ ОБЩЕСТВА XX ВЕКА Осирис представлялся солнцем. Альберт Пайк. " Как искусен ты упавший с неба, О Люцифер..." Исая 14:12 ...утверждают, что после падения Люцифера с Небес, он принёс с собой силу мысли как подарок человечеству Фрэд Гиттинс, Символизм и Оккультное Искусство А с синодального перевода библии другие строки: " Как упал ты с неба, денница, сын зари! (дальше с маленькой буквы продолжение)разбился о землю, попиравший народы. Речь идёт о падении Вавилона в победной песне. А от Даниила 8:10 вообще ещё интересней. Впечатление такое, будто вольные каменщики переписывали писания по пьяне. П.С. Пахомов ну как, доволен?
Sl. Ru
Bee Gees Ночь на лысой горе М. П. Мусоргского на стихи А. А. Голенищева-Кутузова (1877) /брательников исполнения так и не нашел,но их обработка мне более
Serge Rakitin
Никого не хочу обижать, но чехи - довольно своеобразный народ, на котором сказалось 1000-летнее пребывание под чужой (немецкой) пятой. Как и все бывшие рабы, они без вопросов покоряются силе, зато крайне вызывающе ведут себя по отношению к слабым. Яркая иллюстрация - капитуляция перед немцами в 1938 г. (из всей миллионной чехословацкой армии нашелся один(!) офицер, который не подчинился приказу и открыл огонь по немцам, последние настолько опешили, что даже не стали его убивать), а в мае 1945 г. чешские военные заводы продолжали клепать оружие для Вермахта до 8 мая 1945 года, то есть уже после капитуляции Берлина. Потом, правда, случилось "Пражское восстание", когда для "восстановления престижа", изрядно подпорченного в глазах союзников, чехи попытались помешать уходившим в Австрию немцам, получили в ответ по полной программе и слезно просили Красную Армию их спасти. После спасения начались чудовищные злодеяния в отношении пленных немецких солдат и мирного немецкого населения. Например, чехи расстреляли около 1000 эстонцев из дивизии СС, которых пришлось спасать от бессудной расправы советским офицерам, при том что собственно чехам эти эстонские вояки ничего не сделали. Так вот, возвращаясь к 1968 году. Если бы советское руководство сразу бы заняло жесткую позицию в отношении Пражских событий, то удалось бы избежать и крови, и необходимости вводить войска. Вместо этого Брежнев и Ко. до последнего жевали сопли и стали действовать лишь после того, как ситуация полностью вышла из-под контроля. В частности, начались убийства советских граждан, находившихся в ЧССР.
Аким Корибут
Для справки: баллотирующийся в мэры Москвы кандидат от КПРФ является ставленником Чубайса.
сажин герман
Это означает, что они уехали на отдых к своим и болт забили. Это я наблюдал....... А также болт забили коммунальные службы, когда повалил снегопад в первые 2 дня. А также наблюдал 1 ед. техники на 2 мкр./района.то есть трактор "беларусь." Остальное в молоко.
Андерсен
Это означает, что они уехали на отдых к своим и болт забили. Это я наблюдал....... А также болт забили коммунальные службы, когда повалил снегопад в первые 2 дня. А также наблюдал 1 ед. техники на 2 мкр./района.то есть трактор "беларусь." Остальное в молоко.
Александр Макогонов
Семья Орсини в Риме и семья в Австрии Орсини-Розенберг и семья в Баварии Розенберг контролируют розенкрейцерство, которое является тайным обществом алхимиков. Эти семьи все используют розу на своем гербе. https://duckduckgo.com/i/46d5c5a3.png Орден Розенкрейцеров также называется Орденом Розового Креста. Главы этой семьи - принц Доменико Напилеоне Орсини, принц Бенедетто Орсини и принц Раймондо Орсини. Князь Доминик Лоуэнштейн-Вертхайм-Розенберг и принц Алоис Константин из Лоуэнштейна-Вертхайма-Розенберга являются австрийско-немецкими членами этого клана. Принц Алоис Константин является командующим римско-католическим орденом Гроба Господня в Иерусалиме. Розенхайм использует розу на своем гербе и является городом в Баварии, где правили семьи Лоуэнштейна-Вертхайма-Розенберга. Дом Орсини - древняя родословная Рима, претендующая на родословную из династии Юлиев-Клавдиев. Дом Орсини является королевской семьей Ватикана и разделяет часть власти над Святым Престолом с другими семьяи Famiglie principesche romane . Название Orsini происходит от латинского слова Ursa, что означает медведя, и именно поэтому использование семьи Орсини-Розенберга носит на их гербе вместе с розой .Слово Урса действительно восходит к Сирии и аккадскому языку к слову Арсу .Их линии крови восходят к ассиро-вавилонскому дворянству и скифским кланам к северу от древнего Ирана и Сирии. Итальянская актриса -аристократка Изабелла Орсини является родственницей Дома Орсини , она вышла замуж за Принца Эдуарда Ламорале де Линь из Бельгийского Дома Линь. Крестный отец Изабеллы Орсини является миллиардер и четырехкратный премьер-министр Италии Сивлио Берлускони. Дом Орсини создал троих римских пап и десятки кардиналов высокого уровня для Римско-католической церкви. Они владеют различными замками и несколькими титулами господства в папских государствах и Италии.
Езя Гебя
Этот парень из проекта "пугабе" на свадьбе больше был похож на шута. Один этот нелепый танец с невестой - в цирке такого номера не увидишь. Костюмчик не по нему , длинные штаны, длинные рукава пиджака, которые он иногда теребит (не вжился в костюмчик) большие бутсы с встроенным каблуком. Госпожа повеселилась и потанцевала со своим маленьким и любимым заочным уродцем шутом, обычное явление. Но любезностями венские и кремлядские людоеды обменялись.
Езя Гебя
И еще хорошая новость: ДЕЛОВЫЕ НОВОСТИ22 АВГУСТА 2018 / 17:53 / ОБНОВЛЕНО 15 ЧАСОВ НАЗАД Credit Suisse замораживает российские деньги на 5 млрд долларов из-за санкций США Бренна Хьюз Нехайви , Джон О'Доннелл 4 МИН. ЧТЕНИЕ ZURICH (Рейтер) - Один из крупнейших банков Швейцарии Credit Suisse заморозил примерно 5 млрд. Швейцарских франков (5 млрд. Долларов) денег, связанных с Россией, чтобы избежать падений США за санкции, по его данным, еще больше усиливая давление на Москву... По данным российских центральных банков, в 2017 году в Швейцарию отправилось около 6,2 млрд. Долл. США, или 14 процентов от общего объема российских трансграничных оттоков - почти в три раза больше, чем в США... Президент США Дональд Трамп сказал, что ему нужны лучшие связи с Москвой, но, хотя в прошлом месяце он встречался с президентом России Владимиром Путиным, отношения между странами остаются напряженными. - https://www.reuters.com/article/us-credit-suisse-gp-sanctions/credit-suisse-freezes-5-billion-of-russian-money-due-to-u-s-sanctions-idUSKCN1L71LR
Maxim Egorov
75-я годовщина курской битвы. Перевернулся символ победобесия Р.Ф. https://www.youtube.com/watch?time_continue=54&v=vvSgO3DJRMA
Andrej_Russan
Что-то все эти «поездки на свадьбу» напоминают какую-то агонию власти. Видно совсем прижало, что ищут везде поддержки и хватаются за всё. Вряд -ли «орден» сохранил свои первоначальные и нравственные установки. Как показывает история, после ухода учителя его учение размывается и порой извращается до неузнаваемости глупыми учениками. Соответственно и в этом событии больше некой корысти , одни хотят попасть в «семью» под защиту, другие получить хорошее приданое . Россианская власть всеми своими действиями хоронит себя семимильными шагами. Их смерть действительно вызовет народный праздник, если этот народ за собой не утянут. Экономически проиграно всё или почти всё. От чего от каких-то гастарбайтеров может быть какая-то польза? Дешевая рабсила скажете, что-то производит, но всё это не смуглые ребята делают , а делает это всё черная нефть и именно она дает энергию на это. Есть вообще песцовые ситуации, как например хозяин китаец с бригадой из таджиков пилит сибирский лес. Ну и какая польза вообще или доход для страны , разве что во взятке вороватому чиновнику лесхоза который опять же купит на это какую-нибудь японскую или корейскую иномарку, ибо для его мозгов его достоинство и достаток это одно и тоже
лесничий
Никак, кежугетыч за рычагами сидел?
Dexter
Хороши (скромно выражаясь) последние две передачи… Получился, своего рода сгруппированый промежуточный итог многолетней работы по раскрытию закулисных механизмов управления на Земле. Удалось вычленить основу - принцип... Свадьба; масоны (общ. название тайных сообществ) - эпизод (инструментарий). Прозвучавшая информация и выводы значительно глубже (на мой взгляд) Понятно что впереди ещё есть над чем думать, но какой-то пласт в этой области естествознания точно удалось пройти – увязать многие «абстрактные» явления в одну доступную для понимания систему, опираясь на которую получится в дальнейшем докопаться до более глубинных хитросплетений мироустройства. …Скачок на несколько ступеней вверх.. В общем здорово!
Андерсен
https://www.youtube.com/watch?v=UsCXh_N6o0o Здесь такие же курсанты не вписались в поворот. Киев - Курск
Секундант
До итога далеко. Это только первый слой был снят.
Nikolay Tolubaev
Хорошая и полезная передача. Всё сказано правильно. Спорить не с чем. Хотел бы поразмышлять дальше: Социал-демократические ячейки в Европе 19 -начало 20 века это ведь плод тайных организаций. Соц интерн - ком интерн это верхушка айсберга какой-то масонской ложи. Из разных европейских социалистов, приехавших в Россию, и образовалась РСДРП- ВКПб-КПСС. КПСС -это масонский орден. Для людей декорации - ели живые члены политбюро, кто реально правил СССР не знаем. Правление РФ так же осуществляется тайной организацией- публичные руководители РФ -просто артисты , кто реально правит не знаем. Вот интересно участвовали ли в создании и финансировании социалистов розенкрейцеры? Либо это один из флангов социал -демократии - немецкий. который противостоит другой группе создающих социалистов -англосаксонский? Либо розенкрейцеры это старые друзья Российской империи, которые проиграли в 1917
Секундант
https://youtu.be/PfOcUU6mF5g Они там развлекаются законотворческой поэзией, етить их в спину.
Maxim Petrov
Мастер конспирации :-)
лесничий
...да, шмурдяк зачётный.
Геннадий Ковалев
есть евреи каббалисты разочаровавшиеся в иудаизме кстати ) а есть масоны американцы типа франклина бенжамина на 100 баксах замароченные каббалой и хрестианством.ну у франклина придумавшего картинку доллара как икону все сработало и работает символы работают .франклин мастер стула выше президента вашингтона был.все у них пока работает,но их бог имеет свойство жестко шутить над верными .
Секундант
https://youtu.be/qsnBGZ_h7nw?t=20m49s На законной.
Секундант
Когда похолодает. А похолодает, когда на генеральских виллах-усадьбах-дачах, дрова закончатся.
Александр Макогонов
есть евреи каббалисты разочаровавшиеся в иудаизме кстати ) а есть масоны американцы типа франклина бенжамина на 100 баксах замароченные каббалой и хрестианством.ну у франклина придумавшего картинку доллара как икону все сработало и работает символы работают .франклин мастер стула выше президента вашингтона был.все у них пока работает,но их бог имеет свойство жестко шутить над верными .
7 Vetrov
Тамплиеры до сих пор существуют ,это Португальский орден Христа .Великий мастер Президент Португальской Республики .Орден Христа был основан в 1319 году для защиты португальского короля Дениса I, который отказался преследовать и преследовать бывших рыцарей, как это произошло во всех других суверенных государствах, находящихся под политическим влиянием католической церкви.Денис I король Португалии возродил тамплиеров как Орден Христа, в основном за помощь во время Реконкисты и в реконструкции Португалии после войн. Денис I договорился с преемником Климента, Джоном XXII , о признании нового порядка и его праве наследовать имущество и имущество тамплиеров. Орден Христа завоевал 5 мавританских королевств. Тамплиеры , связанные с Орденом Христа : Генрих Навигатор (Великий Мастер), Васко да Гама ,Бартоломеу Диас ,Фердинанд Магеллан,Крест Ордена Христа, символ, который украшал, среди прочих, каравеллы Колумба. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0
7 Vetrov
Кто контролирует орден розенкрейцеров - Семья Орсини в Риме и семья в Австрии Орсини-Розенберг и семья в Баварии Розенберг контролируют розенкрейцерство, которое является тайным обществом алхимиков. Эти семьи все используют розу на своем гербе. https://duckduckgo.com/i/46d5c5a3.png Орден Розенкрейцеров также называется Орденом Розового Креста. Главы этой семьи - принц Доменико Напилеоне Орсини, принц Бенедетто Орсини и принц Раймондо Орсини. Князь Доминик Лоуэнштейн-Вертхайм-Розенберг и принц Алоис Константин из Лоуэнштейна-Вертхайма-Розенберга являются австрийско-немецкими членами этого клана. Принц Алоис Константин является командующим римско-католическим орденом Гроба Господня в Иерусалиме. Розенхайм использует розу на своем гербе и является городом в Баварии, где правили семьи Лоуэнштейна-Вертхайма-Розенберга. Дом Орсини - древняя родословная Рима, претендующая на родословную из династии Юлиев-Клавдиев.Дом Орсини является королевской семьей Ватикана и разделяет часть власти над Святым Престолом с другими семьяи Famiglie principesche romane . Название Orsini происходит от латинского слова Ursa, что означает медведя, и именно поэтому использование семьи Орсини-Розенберга носит на их гербе вместе с розой .Слово Урса действительно восходит к Сирии и аккадскому языку к слову Арсу .Их линии крови восходят к ассиро-вавилонскому дворянству и скифским кланам к северу от древнего Ирана и Сирии. Итальянская актриса -аристократка Изабелла Орсини является родственницей Дома Орсини , она вышла замуж за Принца Эдуарда Ламорале де Линь из Бельгийского Дома Линь. Крестный отец Изабеллы Орсини является миллиардер и четырехкратный премьер-министр Италии Сивлио Берлускони. Дом Орсини создал троих римских пап и десятки кардиналов высокого уровня для Римско-католической церкви. Они владеют различными замками и несколькими титулами господства в папских государствах и Италии.
7 Vetrov
Семья Орсини в Риме и семья в Австрии Орсини-Розенберг и семья в Баварии Розенберг контролируют розенкрейцерство, которое является тайным обществом алхимиков. Эти семьи все используют розу на своем гербе. https://duckduckgo.com/i/46d5c5a3.png Орден Розенкрейцеров также называется Орденом Розового Креста. Главы этой семьи - принц Доменико Напилеоне Орсини, принц Бенедетто Орсини и принц Раймондо Орсини. Князь Доминик Лоуэнштейн-Вертхайм-Розенберг и принц Алоис Константин из Лоуэнштейна-Вертхайма-Розенберга являются австрийско-немецкими членами этого клана. Принц Алоис Константин является командующим римско-католическим орденом Гроба Господня в Иерусалиме. Розенхайм использует розу на своем гербе и является городом в Баварии, где правили семьи Лоуэнштейна-Вертхайма-Розенберга. Дом Орсини - древняя родословная Рима, претендующая на родословную из династии Юлиев-Клавдиев. Дом Орсини является королевской семьей Ватикана и разделяет часть власти над Святым Престолом с другими семьяи Famiglie principesche romane . Название Orsini происходит от латинского слова Ursa, что означает медведя, и именно поэтому использование семьи Орсини-Розенберга носит на их гербе вместе с розой .Слово Урса действительно восходит к Сирии и аккадскому языку к слову Арсу .Их линии крови восходят к ассиро-вавилонскому дворянству и скифским кланам к северу от древнего Ирана и Сирии. Итальянская актриса -аристократка Изабелла Орсини является родственницей Дома Орсини , она вышла замуж за Принца Эдуарда Ламорале де Линь из Бельгийского Дома Линь. Крестный отец Изабеллы Орсини является миллиардер и четырехкратный премьер-министр Италии Сивлио Берлускони. Дом Орсини создал троих римских пап и десятки кардиналов высокого уровня для Римско-католической церкви. Они владеют различными замками и несколькими титулами господства в папских государствах и Италии.
Oleg Larin
не уберегли опять Дмитрия Анатольевича)))). виноват спорт как говорят, но думаю спирт
Константин Пахомов
Активнее комментируем! Шо такое? Чо всех уже позабанили?
Maxim Egorov
Слишком быстро. Вряд ли связано с этим. Скорее, градус напряжения в РФ растёт. Не зря ведь полицаев и росгвардии наплодили...
Андерсен
Странно, что 2 нападения случились около посольств. Тут явно не простые нападения, эти нападения должны были попасть в прессу. Какие то видимо знаки передаются.
Maxim Egorov
Странно, что 2 нападения случились около посольств. Тут явно не простые нападения, эти нападения должны были попасть в прессу. Какие то видимо знаки передаются.
Андерсен
Знаки? Патрульных машин стало очень мало в этом году особенно в позднее время.
Maxim Petrov
Да ничего не быстро. Свадьба это же объявление для своих, что договорились. Наверняка не один месяц обсуждались условия, может не один год.
Maxim Egorov
Зверьё всё равно человека боится и просто так не нападает. На мой взгляд это спланированная акция.
Maxim Petrov
Отож. Маловато дрожжей в этой кучке гамна!
Maxim Egorov
Да ничего не быстро. Свадьба это же объявление для своих, что договорились. Наверняка не один месяц обсуждались условия, может не один год.
Константин Пахомов
...нервничаешь? муха навозная.
Vladimir Sholkov
Я тоже думаю, что градус растет, причем с одной стороны кажется что новости касаются не сегодняшнего времени а призрачного но близкого будущего, но напряжение среди людей как еслибы их облили помоями , а вместо извинения ещё дали по пятой точке
Vladimir Sholkov
Наверное их согнали на более ответственные мероприятия раз стало мало, или просто бензин подорожал а из бюджета расходы на бензин не утвердили.
Vladimir Sholkov
Мой прогноз все таки по прежнему , что людей в скоре просто будут выгонять с квартир , работы как таковой не будет и люди все больше будут сколачиваться на окраине в подобие орд, вначале их особо трогать не будут а потом как в стране на слуху, как то раз введут войска от не благоприятной и орда двинется. Вопрос только куда двинется и под каким стягом. Что и поставит окончательный крест на стране.
Vladimir Sholkov
Выход , тоже кажется очевидным , что люди сами должны взять на свои плечи ответственность за происходящее за что получить льготы в виде уменьшения налоговых обязательств и сокращения штата нахлебников. Но увы. По такому пути не пойдут, так как дети а там внуки, а их тоже надо кормить и обувать. Так что пока первый прогноз самый такой более реалистичный
Константин Пахомов
Наблюдаю тревожную тенденцию среди небратьев готов - нет фотожаб Путина. А ведь фотожабы Путина это наше фсё! Это главный вклад в расшатывание режыма. Одних сожженных бумажек мало! Крепитесь, маловеры! Скоро падет Сирия и сольют Донбасс! Уже немного осталось. Поднажмите с жабами!
Константин Алланд
Такая толпа если двинется, то только под пули. И сгинет зря. Орда ничего не сделает, это будут больные, старые, слабые и недееспособные особи. Сделать что-то могут только бойцы. Специально подготовленные, обученные люди. Без обучения, от природы, человек способен только в штаны навалить. Остальному нужно учить. Кадыров, к примеру, своих обучает.
Константин Алланд
Тайное общество, то есть клан, мощная форма самоорганизации. Клан сильнее семьи и даже народа, как видим. Кланы хранят знания, традиции, влияют финансово, политически, колдовски на реальность. Куда уж населению супротив клана... Клану может противостоять другой клан.Или сословие из среды народа. К примеру жречество с опорой на воинов, при помощи ресурса купцов. Но этого нет. Население же ничему и никому не может противостоять.Это глина, навоз. Не более.
winter mosquito
не верное изображение, паж монет, ремесленник купец, рыцарь мечей, воин (судья палач в одном лице) в вражеский окоп прыгнул. их нет в стандартной колоде. дама чаш, жречество, духовенство король жезлов, управленец объединяющий в себе все три верви. туз эгрегор. над этим еще старшие арканы, судьба.
Рустем Бохани
не уберегли опять Дмитрия Анатольевича)))). виноват спорт как говорят, но думаю спирт
лесничий
https://www.youtube.com/watch?v=JZHGELG_oWI
лесничий
Не кормите тролля. Ему только и нужно, чтобы на него отреагировали.
Алексей Огородников
Не кормите тролля. Ему только и нужно, чтобы на него отреагировали.
Andrey Gordeev
Картинка, просто так, для красоты: Заседание РАН. Российской Академии Наук. Прорыв неизбежен.
Константин Пахомов
Та я весь на нервах. Так за говносайт переживаю, аж кушать не могу.
Алексей Огородников
В России предлагают ввести уголовное наказание за теневой оборот криптовалют https://forklog.com/v-rossii-predlagayut-vvesti-ugolovnoe-nakazanie-za-tenevoj-oborot-kriptovalyut/ Странно, что с инициативой выступило МВД. Видимо их тоже стал сильно волновать вопрос финансирования. Как-то резко все шатко в России стало.
Yury Safonov
Мало им позора с телегой
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