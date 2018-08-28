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Премьер Медведев - ребусы российской политики
Премьер Медведев - ребусы российской политики
28/08/2018 01:06
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Обсуждение
Ilya Tarasov
«Русский мир» расширяется. Поляки массово учат русский язык. По оценкам газеты «Rzeczpospolita», рост интереса польской молодёжи к русскому объясняется в первую очередь экономическими причинами. В частности, русский является самым распространённым языком Европы географически и по числу носителей, Польша имеет общую границу с РФ (Калининградская область) и другими странами СНГ и Прибалтики и является важным транзитным государством на пути в РФ. Кроме этого, русский язык является одним из двух официальных языков Белоруссии и одним из региональных языков Украины, с которыми также граничит Польша. Кроме того, полякам легче овладеть близкородственным русским языком, чем английским или немецким, поэтому по качеству освоения русский язык продолжает лидировать. (Примеч. РН: Как человек, занимающийся наукой, подтвержу, русский язык входит в пятёрку самых нужных для изучения науки языков мира, наряду с английским, немецким, китайским и французским языками. Т.е. хочешь "в науку" — учи русский (и английский заодно). Помимо этого, русский - 2-й по распространённости язык Интернета). #поляки #русские #Польша #сарматы #сарматизм
Nordic rassvet
Пластику делают. Намёк был на ТВ- Гоген Солнцев со своей старухой после пластики.
Arkadiy Polyakov
В масоны почти не принимали иудеев и мусульман. Их там единицы. Жидомасонство - скорее всего выдумка конспирологов. Историю от строительства первого храма они себе просто приписали для " удревнения" организации, для солидности.
Yury Safonov
Почитал в вики статьи про социализм, нацизм, фашизм и запутался. Фашизм против социализма, нацизм это какой-то другой социализм, не как у социалистов, но при этом нацизм это форма фашизма. Если Владислав сумеет внятно объяснить почему это всё левые идеи - это будет информационная бомба.
Алексей
Сомневаюсь, с учетом последнего выпуска. Слепое сыпание измами - уподобление Свирипулькину. Даже достаточно стабильные "капиталистические" США сильно изменились за последнее столетие в том числе в плане регулирования экономики. Можно примитивно конечно навесить ярлык - левый -правый. Например под ярлыком "левые" объединить современную Швецию и красных кхмеров.
Andrey Gordeev
"Если Навальный сказал про Медведева, то Медведев немножко наш". Я вас умоляю! Абсолютно все люди - и силовики, и оппозиционеры, и бюджетники, и обыватели, кто смотрели это расследование и с которыми я это обсуждал - оценивают его абсолютно адекватно - кремлядь ворье 80 Lv. С какой стати не верить проверяемой правде, если ее говорит человек вам неприятный? Да пусть Навальный будет хоть трижды Гитлер, это не отменяет фактов расследований ФБК. И эти факты злят народ, и это хорошо.
Роман Воронин
Неужель к Ё-мобилю педали приделали?
Igor D'Arbino
Пластику делают. Намёк был на ТВ- Гоген Солнцев со своей старухой после пластики.
Igor D'Arbino
ЯРТ - будет прорыв, ядерные релятивитские технологии
Владимир Кутиков
Услышав,что мигранты будут работать как немцы,вспомнил анекдот про корейца,которого пытались отучить есть собак...
Ilya Tarasov
Почему-то выпуски стали очень маленькими. Уж не планирует ли В. прекратить выпуски?
Ilya Tarasov
Представляете сколько денег налогоплательщиков нагребли пропагандисты покрупнее? Иногда режим делится с теми, кто оболванивает народ, притом делится крохами покрупнее. #антирусский_режим #пропаганда
Ilya Tarasov
Напоминает попытку привлечь к "протесту" Алексия Бессеребренника хоть кого-то. Никто, видимо, идти не хочет, а планы по задержаниям и посадкам ИМ выполнить нужно (иначе расформируют за ненадобностью целые отделы). Прислали по почте. Борьба нанайских мальчиков продолжается, хотя и весьма вяло, стóит отметить. #шапито #постановка
FLOMASTER
Сегодня вышло интервью с Лимоновым https://www.youtube.com/watch?v=X2gALEgKXt0
сажин герман
В масоны почти не принимали иудеев и мусульман. Их там единицы. Жидомасонство - скорее всего выдумка конспирологов. Историю от строительства первого храма они себе просто приписали для " удревнения" организации, для солидности.
Алексей
https://www.rbc.ru/politics/27/08/2018/5b8427059a79477c649890ba гарант желает всего лучшего старой жабе. Нормальненько. Какая там "зимняя вишня"?
Vladimir Sholkov
Для чего нужна оппозиция, точнее для каких целей? Судя по тому что происходит я бы сказал изложил обстановку так. Вот есть Правитель, действия которого поддерживает меньшинство и то по причине того что получает от него содержание. У большинства он не пользуется авторитетом. Как большинство заставить выполнять поручения? Надо создать лидера , который будет пользоваться авторитетом. Вот и все. Причем удивительная вещь , каждый из этих "лидеров" не наделён лидерскими способностями. А именно. Чтобы стать лидером нужно использовать имеющиеся отношения, плюс поддерживать сторонников экономически чтобы они видели выгоду от сотрудничества.
Александр Макогонов
был такой Мацих Леонид теолог он хорошо эту тему знает аудиолекции отличные! умер в 2012 г .усомнившийся каббалист
Nikolay Tolubaev
Агрессия, грабёж, доминирование - на этом строились все современные крупные государства, вне зависимости от идеологии - более развитые и сильные народы грабили, порабощал, и уничтожали менее развитые, захватывали их земли. Посмотрите что веками вытворяла Британия. Социализм (по крайней мере в том виде в котором он был в СССР) это скорее форма рабовладельческой системы, где к кнуту и пайке добавляют еще идеологию.
Алексей
Социализм это обезьянья стая . Это дворец государство https://vk.com/club36931538?w=wall-36931538_84227%2Fall Просто грабёж это не социализм, а вот грабёж и порабощение это социализм.
Александр Верный
Хорошее напоминание ведущего о о левом направлении фашизма, и сразу по иному выглядят образы праотцов социализма!
Nikolay Tolubaev
Социализм это обезьянья стая . Это дворец государство https://vk.com/club36931538?w=wall-36931538_84227%2Fall Просто грабёж это не социализм, а вот грабёж и порабощение это социализм.
Yury Safonov
Неужель к Ё-мобилю педали приделали?
Игорь Сметин
Новостей маловато.Пока.
Рустем Бохани
Конец года с сентября, будет в завесе тумана. "Кулинары" хотят на хоть что-то, влиять здесь.
Секундант
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Секундант
Конец года с сентября, будет в завесе тумана. "Кулинары" хотят на хоть что-то, влиять здесь.
Алексей
Социализм не только грабеж и порабощение (это было задолго до Прудона или Маркска). Тут важно стало убедить порабощенных, что поработители (которые как в СССР могут быть в значительной степени инородцами) заботятся о них, а сами порабощенныена самом деле не рабы, а свободные граждане.
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