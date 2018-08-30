Редакционные
Мнения
Видео
ТОП
Поддержка
слушать радио
Видеотрансляция
Редакционные
Мнения
Видео
ТОП
Поддержка
Главная
Статьи
Пенсии, Матрица и внуки друзей Ленина
Пенсии, Матрица и внуки друзей Ленина
30/08/2018 00:38
Редакционные материалы
Выпуски программы "Русский взгляд" на
i
TUNES
Facebook
Twitter
Вконтакте
Одноклассники
Google+
Обсуждение
winter mosquito
Ну вот...Еще один хромой . Я же говорю, поциенты доктора Климова )
Геннадий Ковалев
пионеры юнные - головы чугунные. А также в других демократических республиках.
Maxim Egorov
FLOMASTER
Надо прекращать слушать АРИ на ночь, всю ночь этот Ленин снился, фу блин
Алексей
Еще вопрос, насколько у нас есть сейчас объективная информация, не искаженная информация чтобы судить о том периоде - люди толерантной национальности десятилетиями трудились над тем, что все представить как им надо. Может когда-нибудь сами немцы попытаются разобраться, это им должно быть важно. Если конечно окончательно не сгинут в многонациональном толерантном болоте.
Константин Алланд
Да нет же. Я смотрю даже лайков понаставили. Почему эта вот черта русского человека всё преувеличивать. Вся эта вера в доброго царя((. Или в злого царя, поэтому всё и плохо. Ну это ж блин ну по-детски.
Константин Алланд
Народу пофиг на всех этих премьеров , страшно далеки премьеры от народа .Если завтра вдруг сгинет президент, вся дума, правительство, губернаторы и т.д- никто даже не почешется.
Arkadiy Polyakov
Не уж то Вам не понятно, что евреи это только ширма и почему, по Вашему мнению, при "общих равных" в развитии стран была такая разница. Тогда знакомьтесь с этим материалом. https://ari.ru/ari/2018/04/14487/nemeckie-korni-latyshskih-strelkov Уровней контроля и управления населением, гораздо больше, чем Вы думаете. И то что нам показывают отнюдь не самые высокие, я бы даже сказал они фейковые.
Алексей Огородников
Уж кому тут точно непонятно, это тем, кто с евреями-иудеями вообще не пересекался. кто бы что не озвучивал в просвещениях.
Arkadiy Polyakov
Ну извините ВК, я на Шиманова ссылаюсь, на сайт evangelizm.org на котором выкладываю его запретную еврейскую тему о еврейском капитализме. В еврейском государстве евреи не ведут себя как в СССР, там такое не проходит или тоже академики одни евреи? конечно евреи, но не те. Вот и раскатайте тему о немецком шовинизме откуда он взялся и кто за это заплатил Шиманов - это объясняет в своих произведениях, Вы же пока уклоняетесь. И что тут нездорового? Евреи развязали две мировые войны, давайте их исправим и сами исправимся. Как бы то ни было благодарю за ответ! Я русский и живу в Краснодарском крае.
Arkadiy Polyakov
При всем уважении к Вам и Шиманову. Шиманов был глубоко верующим православным человеком. И свою идеологию борьбы с советской властью он строил на этой основе. В какой-то момент он нашел себе "типа единомышленников" - попов, которые думаю ему и подсказали, "правильное направление". Ведь сама суть христианства - увести людей как можно дальше в сторону от реальной картины мира. Что по моему мнению и было сделано с Шимановым. Все мы знаем кем были попы в СССР. Но при всем при том я считаю его русским.
Александр Макогонов
Правильно Александр, у них иерархия во всём, автор иерархии Иегова их бог. Низы не посвящены, но своё дело делают, промышляют, паразитируют, это цель их существования. Для консолидации их как общества нужна вера или мифология и у них она есть. Проблема в том что мы об этом мало знаем и не предпринимаем ничего для своей защиты, а у них сознание военизированное по отношению к гоям, прочитайте протоколы Сионских мудрецов к примеру http://evangelizm.org/mirovoy-sionizm/54-protokoly-sionskih-mudrecov-v-originale-v-perevode-sa-nilusa.html
Валера Смирнов
Осталось только закрыть граници и забрать загран паспорта и все,феодализм на лицо. Страна господ,страна рабов.....
Arkadiy Polyakov
Правильно Александр, у них иерархия во всём, автор иерархии Иегова их бог. Низы не посвящены, но своё дело делают, промышляют, паразитируют, это цель их существования. Для консолидации их как общества нужна вера или мифология и у них она есть. Проблема в том что мы об этом мало знаем и не предпринимаем ничего для своей защиты, а у них сознание военизированное по отношению к гоям, прочитайте протоколы Сионских мудрецов к примеру http://evangelizm.org/mirovoy-sionizm/54-protokoly-sionskih-mudrecov-v-originale-v-perevode-sa-nilusa.html
Serge Rakitin
Человек перемещается на двух ногах. И кенгуру перемещается на двух ногах. Практически полная идентичность)
Алексей Огородников
При всем уважении к Вам и Шиманову. Шиманов был глубоко верующим православным человеком. И свою идеологию борьбы с советской властью он строил на этой основе. В какой-то момент он нашел себе "типа единомышленников" - попов, которые думаю ему и подсказали, "правильное направление". Ведь сама суть христианства - увести людей как можно дальше в сторону от реальной картины мира. Что по моему мнению и было сделано с Шимановым. Все мы знаем кем были попы в СССР. Но при всем при том я считаю его русским.
Arkadiy Polyakov
Да я тоже подошёл и упёрся в его материалы касающиеся торы и эсхатологии, походу тут он ошибается. Христианство такое как нам его преподносят это надстройка над иудаизмом. Иудеи когда дело того требует прикидываются христианами, с кукишем в кармане. Но я считаю что его работа о еврейской природе капитализма всё же раскрывает суть еврейства. И почему его работ нет в интернете? я не нашёл подскажите если ошибаюсь.
Serge Rakitin
Кстати, ВАК несколько раз упоминал про историю со станками для изготовления гребных винтов ПЛ, на которых Запад якобы круто кинул СССР на деньги в 1980-е. В реале история была несколько иной. Советский информатор в ВМС США сообщил в СССР, что советские ПЛ американцы отслеживают прежде всего по кавитационному шуму грубо обработанных гребных винтов, из-за чего расстояние обнаружения советских лодок едва не в 10 раз больше дистанции обнаружения американских ПЛ советскими акустиками. На уровне Политбюро ЦК было принято решение закупить новые станки для изготовления винтов. Проблема была в том, что их производили всего три фирмы в мире - американская, швейцарская и японская. Американцы и европейцы отпали сразу из-за ограничений СОСОМ, а вот японцы не брезговали ни копированием чужих технологий, ни продажей своей продукцией в "сомнительные руки". В итоге через коммерческого представителя Toshiba в Москве вышли на руководство этой корпорации, подписали контракт на поставку (сумма там, кстати, была не миллиард, а менее 100 млн. долларов), из общей выплаты 10% причиталось посреднику, с которым должна была рассчитаться японская сторона. Станки благополучно поставили в Питер через Норвегию, запустили в работу, но японцы посчитали, что слишком жирно платить почти 10 млн. собственному работнику на окладе, вместо бонуса его.. уволили из корпорации. Тот в отместку год обивал пороги японских инстанций, раскрывая серые схемы сотрудничества с СССР. но его отфутболивали. В конце концов написал письмо в штаб-квартиру СОСОМ, и только тогда дело закрытилось. Через год руководство Toshiba предстало перед судом и подало в отставку, фирму оштрафовали. Но вернуть станки из Союза не смогли. Благодаря им ужалось радикально снизить уровень шумов советских ПЛ, почти выйдя на показатели американцев. И станки эти продолжают работать до сих пор - без них не было бы ни одной современной российской лодки. Так что вопрос с тем, кто кого кинул, Запад - СССР или наоборот, - не столь очевиден.
Александр Макогонов
у русско нации такая же должна встать цель .младшый брат повзрослел и понял что его братики обманывали
Алексей
Человек перемещается на двух ногах. И кенгуру перемещается на двух ногах. Практически полная идентичность)
лесничий
https://lurud.livejournal.com/202015.html ...немного прозы про ЧЕ ГЕВАРУ.
лесничий
https://lurud.livejournal.com/202015.html
Алексей
Давно не воспринимаю материалы АРИ как какие-то откровения. Воспринимать большевиков как агентов Германии - сильное упрощение. При этом то, что они могли получать ресурсы, в том числе людские, и от Германии, и от американских и английский банкиров, под сомнение не ставлю - слить РИ многим было выгодно. При чем если Германии нужен был просто вывод РИ из войны, то установление людоедского режима в России - этого скорее хотели некие мировые темные силы.
Алексей
Давно не воспринимаю материалы АРИ как какие-то откровения. Воспринимать большевиков как агентов Германии - сильное упрощение. При этом то, что они могли получать ресурсы, в том числе людские, и от Германии, и от американских и английский банкиров, под сомнение не ставлю - слить РИ многим было выгодно. При чем если Германим нужен был просто вывод РИ из войны, то установление людоедского режима в России - этого скорее хотели некие мировые темные силы.
Алексей
Мне кажется воспринимать большевиков как агентов Германии - сильное упрощение. При этом то, что они могли получать ресурсы, в том числе людские, и от Германии, и от американских и английский банкиров, под сомнение не ставлю - слить РИ многим было выгодно. При чем если Германим нужен был просто вывод РИ из войны, то установление людоедского режима в России - этого скорее хотели некие мировые темные силы.
Роман Котов
немного логики включать нужно и всё. не-мно-го ло-ги-ки. мы отвыкли анализировать(( Я уж не думаю что кто-то в биографии Гитлера стал врать что он ушел из дома и поездил по стране и жил там и тут. Посмотрите на жестикуляцию и прочее. Ну явно активный человек был.
Алексей
Модераторы молодцы сегодня, активно удаляют неугодные комментарии)
Роман Котов
Розенкрейцеры на летающих тарелках не снятся?)
Роман Котов
я бы сказал "безбожно трут"))
Serge Rakitin
Правые силы почему-то Первомай не отмечают, а в нацистской Германии в этот день были такие же демонстрации под красными знаменами, что и в СССР. Надо быть совсем уже альтернативно одаренным, чтобы не увидеть некоторое сходство.
Igor D'Arbino
Бдят что неугодно ВАКу
Серёга Ларюшкин
по мавзолеям не надо было шляться. Отцифрован.
Алексей
При чем даже без упоминания одного народа(
Алексей
Розенкрейцеры на летающих тарелках не снятся?)
Иван Помидоров
там запас есть...
Сергей Забор
Благодарю, ценю и каждый выпуск словно праздник
Иван Помидоров
ВАК как то не звучит. Если уж написал такую портянку, то можно потрудиться один раз полностью написать имя автора передачи. А то можно тогда и твоё Serge Rakitin сократить до SRaki
Серёга Ларюшкин
"пионэры юнные"... (дальше, неумеренные фантазии) любимые "кричалки" из летнего лагерного фольклора, на все 3 сезона.
Роман Котов
неее. бытовуха снится(.
Роман Котов
Да нет же. Я смотрю даже лайков понаставили. Почему эта вот черта русского человека всё преувеличивать. Вся эта вера в доброго царя((. Или в злого царя, поэтому всё и плохо. Ну это ж блин ну по-детски.
Константин Алланд
Ну вот...Еще один хромой . Я же говорю, поциенты доктора Климова )
Алексей
Не, ну у гаранта есть опредленное колличество умственно отсталых почитателей. Другое дело, если завтра на центральных каналах начнут говорить что наше всё - Навальный/Квачков/Хилари Клинтон - бараны сразу забудут про своего любимца)
Константин Алланд
А это потому что в древности у готов Руси и Германии на это время были свои древние праздники. Весной наряжали майское дерево, осенью поминали предков, после сбора урожая.Память осталась.К этим датам притянули за уши новое содержание.
Константин Алланд
А это потому что в древности у готов Руси и Германии на это время были свои древние праздники..Память осталась.К этим датам притянули за уши новое содержание
Константин Алланд
А это потому что в древности у готов Руси и Германии на это время были свои древние праздники..Память осталась.К этим датам притянули за уши новое содержание
Алексей Огородников
...да, нет. просто - совок плесенью покрывается. (усё - эстафета у пугачёвой)
Константин Алланд
Возможно.Тоже теневой игрок был .
лесничий
...
лесничий
"пионэры юнные"... (дальше, неумеренные фантазии) любимые "кричалки" из летнего лагерного фольклора, на все 3 сезона.
лесничий
...да, нет. просто - совок плесенью покрывается. (усё - эстафета у пугачёвой)
Алексей Огородников
Вон уже какие версии есть в интернете)
Alexey Strashkov
там запас есть...
лесничий
...да, нет. просто - совок плесенью покрывается.
Алексей Огородников
Вон уже какие версии есть в интернете)
сажин герман
осторожно, Иван, а то воронок выедет) *шутка
Alexey Strashkov
там запас есть...
Алексей
Пусть земля ему будет железом
сажин герман
осторожно, Иван, а то воронок выедет) *шутка
Алексей
Пусть земля ему будет железом
лесничий
...да, нет. просто - совок плесенью покрывается.
Алексей Огородников
Эта версия слизана с Пелевина.
Alexey Strashkov
там запас есть...
сажин герман
осторожно, Иван, а то воронок выедет) *шутка
Алексей
Пусть земля ему будет железом
Алексей
Червь теперь будет среди червей
Dexter
..неадекватные)
Oleg Larin
"Выходило что-то совершенно несусветное: пропала вся головка администрации, вчера был странный скандальный сеанс, а кто его проводил и по чьему наущению – неизвестно." (С) Булгаков, "М.и М." :) Вот бы и у нас так...
Oleg Larin
Тоже сразу такая же мысль мелькнула. Но вроде не тянет он... Хотя, может мы их другими критериями оцениваем, чем на самом деле.
Oleg Larin
Не, Леонтьев старше на месяц! :) А Ротару, сами понимаете, не в счет )))
Рустем Бохани
если бы они убежали в Америку или Европу то их СМИ об этом бы уже трубили во всю. видимо тут нечто другое
Серёга Ларюшкин
А кто тебе сказал - что это русская черта "всё преувеличивать"?!
Рустем Бохани
нет это не они.я по ним уже писал
Серёга Ларюшкин
А кто тебе такую глупость сказал - " что всё преувеличивать" - это русская черта?!
Серёга Ларюшкин
Скинь драгунову, а то он не в теме.
Canapsis
Сейчас в России 42 млн. пенсионеров Средний размер пенсии 14.000 рублей Перемножаем одно на другое получаем 588 млрд. рублей Заходим на сайт РБК https://www.rbc.ru/rbc500/ и сортируем компании по прибыли Возмем ТОП-5 компаний: Газпром Лукойл Роснефть Сбербанк РЖД всё это ГосКомпании общая прибыль которых составляет 2 трлн рублей Т.е. эти деньгих хватит на 4 пенсии каждому пенсионеру в России! И это только ТОП-5 компаний
Canapsis
почему бы и да
лесничий
...события набирают обороты, ожидаю рекордное количество анекдотов.
Роман Котов
Эта версия слизана с Пелевина.
Серёга Ларюшкин
Уж кому тут точно непонятно, это тем кто с евреями вообще не пересекался.
Серёга Ларюшкин
Уж кому тут точно непонятно, это тем, ктосевреями вообще не пересекался.
Серёга Ларюшкин
Уж кому тут точно непонятно, это тем, кто севреями-иудеями вообще не пересекался.
Серёга Ларюшкин
Уж кому тут точно непонятно, это тем, кто с евреями-иудеями вообще не пересекался. кто бы что не озвучивал в просвещениях.
Серёга Ларюшкин
Уж кому тут точно непонятно, это тем, кто с евреями-иудеями вообще не пересекался. кто бы что не озвучивал в просвещениях.
Slawa Russ
дустом их,дустом((
Серёга Ларюшкин
Это всё равно что рассуждать о традициях и праздниках в один день у разных народов.
Серёга Ларюшкин
К примеру? Новый клон собрали главы сбер банка рф?
Серёга Ларюшкин
" К примеру? Новый клон собрали главы сбер банка рф?"
Серёга Ларюшкин
К примеру? Новый клон собрали для главы сбер банка рф?
Серёга Ларюшкин
Серёга Ларюшкин
Урагана не было сразу. Значит он бодрячок.
Владимир Ганцовский
В Кремле определился победитель борьбы бульдогов под ковром https://www.youtube.com/watch?v=PkB0A7NSQzo&feature=youtu.be
лесничий
Голос роботизированный. Это так можно всё что угодно наговорить(приукрасить по богатырски ) Котов, обычно этим занимаются политолухи с писарями - историками. "всё преувеличивать"
Серёга Ларюшкин
Голос роботизированный. Это так можно всё что угодно наговорить(приукрасить по богатырски ) Котов, обычно этим занимаются политолухи с писарями - историками. "всё преувеличивать"
Nikolay Tolubaev
внимательней историю этого народа изучите. еврей это иудей знак равно! если еврей отказался обрезываться)) он больше не еврей,только по памяти что его родственники были и т д Иудеи равно народ израиля,так должно быть в идеале это сионизм-возвращение в страну обетованную.,берут всех подряд в Израиль чтоб от арабов защищаться ,народу мало некому в армии служить.Да и вообще ничо там уже нет ни иудаизма ни сионизма все в тупике! А вот кабалисты обрезаются интересно?кабала ведь это уже не иудаизм новую хрень для избранных сочинили философы.Миссия снова задерживается!
лесничий
"..."
Maxim Egorov
Вчера PU измывался над пенсионерами, а сегодня случился кабздон))) Минус ещё один упырь.
Владимир Ганцовский
Представляет человека как плохо работающий, сбоящий компьютер и не более. Слушать его нет смыла никакого.
Серёга Ларюшкин
Какой русофоб подсказал с христокоммунистами по антисемитизму? Ты уже совсем спёкся в эпосах.
Nikolay Tolubaev
горькая правда полезней сладкой лжи
Серёга Ларюшкин
Дурачок ты горький.
Алексей Огородников
Представляет человека как плохо работающий, сбоящий компьютер и не более. Слушать его нет смыла никакого.
Серёга Ларюшкин
Антисемит - тот кого не переваривают семиты.
Nikolay Tolubaev
По поводу моего сравнения русских и евреев -я немного сгустил краски. но это для пользы что бы русские шевелились. А насчёт кому выгоден антисемитизм я считаю. что я прав
Серёга Ларюшкин
А его здесь на Руси и не было бы в принципе, если бы не прое пали под разными ритуалами наносными. Теперь в каждом казённом доме от Курил и до Карпат, еврей еврею друг и брат. Вот кому выгодна 282-280 и 228 - это вот вопрос. У всех рыла в пудре.
Александр Макогонов
https://www.youtube.com/watch?v=YFOSujbDUx4 Что такое каббала
Серёга Ларюшкин
https://www.youtube.com/watch?v=YFOSujbDUx4 Что такое каббала
Александр Макогонов
умник похож на бывшего евр. и на андрея фурсова у одного коловрат у другого ссср.где то слышал что у гитлера родственники иудеи правоверные
Серёга Ларюшкин
он не скрывает что он умник и полукровка. Но ему есть чем гордиться. Библию почитай сначала пятикнижия.
Александр Макогонов
чем ему гордиться?
Александр Макогонов
это где бог был близко дал мойше заповеди а потом улетел в космос и удаляется все дальше и дальше?
24СМИ - Обмен новостями
Подписка на рассылку
Подписаться
©2001-2018 Агентство Русской Информации. Все права защищены | by
Dga Studio
Новости
Топ
Редакция
О проекте
Rss
Медиа