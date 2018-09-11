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Золотой курган на рыбном пути
Золотой курган на рыбном пути
11/09/2018 00:14
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7 Vetrov
Керченский Царский курган -самое сакральное место России -Захоронение наших Скифских-Русских Царей и самого Митридата VI ,а не зиккурат с агентом Ватикана , проживавшим в вотчине Ватикана Швейцарии 6 лет и от туда привезён в Россию в запломбированном вагоне брать власть. .Это картина швейцарского художника Карло Боссоли «Могила Митридата» 1856 года.Ничего не напоминает ? http://aibga.ru/img/1305crimea1080/bossoli.jpg Кстати против Митридата VI воевал и Гней Помпей и его родственник Юлий Цезарь ,в молодости ,в Вифинии участвовал в самом начале Третьей Митридатовой войны во главе отдельного вспомогательного отряда, но вскоре покинул зону боевых действий и вернулся в Рим примерно в 74 году до н. э. Спартак, по сообщению античных источников, был в тесных взаимоотношениях с союзными Митридату киликийскими пиратами, флот которых связывал между собой отдельные узлы «антисенатской Аль-Каиды», охватывавшей все Средиземноморье.Спартак возможно тоже был родом и Пантикапея из царско-скивской семьи правителей династии Спартокидов ,захваченный в плен римлянами в 1 Митридатову войну.Поэтому и смог имея знатное происхождение организовать восстание рабов и действовать совместно с Митридатом VI ,Серторием и митридатовыми союзниками киликийскими пиратами . http://svpressa.ru/p/11/119/119688/l-119688.jpg Фото барельефа 1921 года "Женева город изгнанников "на башне Молар в Женеве с лежачим на диване Лениным ,такого нет нигде ,кроме Женевы)))Ватиканский и Швейцарский кантоны были в союзе на протяжении веков, и поэтому швейцарская гвардия сегодня защищает Государство Ватикан. Женевский флаг использует на нем папский ключ как на гербе Ватикана . Швейцария и государство Ватикан являются единственными двумя странами на планете, которые используют квадратный флаг. Швейцария является папским государством. .
Serge Rakitin
Кстати, Астара - это и богиня древних германцев, чей весенний праздник христианские миссионеры "совместили" с иудо-христианской Пасхой. Отсюда до сих пор в английском языке Пасха - Easter, а в немецком - Oester, т.е. буквально "День Астары". Ну и не так уж трудно увидеть связь с ближневосточными Астартой/Иштар, особенно если учесть, что предки скифов в Митанни (совр. Восточная Сирия) довольно долго жили бок о бок с соседними шумерами и семитами, пока не ушли на Север, в Причерноморье после отступления Ледника (Рипейских ледяных гор).
Виктор М
Германцы еще более чистые евреи, отсюда у них и появилась идея о чистоте расы, об арийцах. Арийцы это просто земляки по еврейски.
Виктор М
В религиях существует 2 самых больших антагониста, это христиане и иудеи. и только больные а голову "русы-язычники-левашовцы" могут употреблять такой термин как иудохристианство
Arkadiy Polyakov
Вы заблуждаетесь и всё совсем не так, рассматривая русского человека с точки зрения иудейства конечно увидишь в нём того кого видите в нём Вы. Конечно с точки зрения иудея русский народ самый непокорный, самый проблематичный, варварский, находящийся на низшей ступени соц. развития. На самом это самое соц. развитие нам иудеи постоянно навязывают. С иудейским Римом воевали русы. Даром ли? Просто мы знаем кто наш враг и откуда причины наших несчастий и бед и кто и как создал современную матрицу. Изначально же так не было. Нашей летописи гораздо более 50000 лет, которую иудеи подменяют своей переработанной историей.
Arkadiy Polyakov
Вы заблуждаетесь и всё совсем не так, рассматривая русского человека с точки зрения иудейства конечно увидишь в нём того кого видите в нём Вы. Конечно с точки зрения иудея русский народ самый непокорный, самый проблематичный, варварский, находящийся на низшей ступени соц. развития. На самом это самое соц. развитие нам иудеи постоянно навязывают.
Serge Rakitin
Кстати, Астара - это и богиня древних германцев, чей весенний праздник христианские миссионеры "совместили" с иудо-христианской Пасхой. Отсюда до сих пор в английском языке Пасха - Easter, а в немецком - Oester, т.е. буквально "День Астары". Ну и не так уж трудно увидеть связь с ближневосточными Астартой/Иштар, особенно если учесть, что предки скифов в Митанни (совр. Восточная Сирия) довольно долго жили бок о бок с соседними шумерами и семитами, пока не ушли на Север, в Причерноморье после отступления Ледника (Рипейских ледяных гор).
Vladimir Sholkov
С другой стороны количество рулит, и если большинство будет выступать за одни и те же идеи единогласно то независимо от того что кто то написал, что то защищает и отстаивает но против толпы не сможет попреть, т.к. ему по-любому придется жить не среди илюзорных законов а среди живых людей
Константин Алланд
какая страна, такие и депутаты ... на манеже все те же
Константин Алланд
все верно
7 Vetrov
Спартак, по сообщению античных источников, был в тесных взаимоотношениях с союзными Митридату киликийскими пиратами, флот которых связывал между собой отдельные узлы «антисенатской Аль-Каиды», охватывавшей все Средиземноморье. Вот общая военная хронология тех лет .Очень интересно За основу для хронологии возьмем периохи (краткие конспекты) соответствующих книг Тита Ливия (целиком они не дошли), добавив кое-где фактуру из Флора и Аппиана. =75 г. до.н.эры Митридат, заручившись союзом с Серторием, начинает войну против римского сената и наносит римлянам поражение на суше и на море при Халкидоне. Серторий в Испании успешно отбивается от Помпея и Метелла, заставляет их разделить свои силы. -74 г. – Луций Лукулл и союзники римлян начинают теснить Митридата в Малой Азии. Помпей начинает теснить Сертория в Испании. -74 г. (конец) - Спартак и 70 гладиаторов сбегают из Капуи и начинают партизанить в районе Везувия. - 73 г. (середина) – Серторий в Испании убит заговорщиками, руководство переходит к Перперне. -73 г. (середина) - Спартак, разгромив Клавдия и Вариния, добивается доминирования в Южной Италии.
7 Vetrov
- 73 г. (конец) – Лукулл наносит поражение Митридату при Кизике. Митридат, сам эвакуируясь в Понт, направляет в Эгейское море эскадру Марка Вария с 10 тыс. отборных воинов на 50 кораблях. Римляне добиваются успеха также во Фракии против дарданов. - 72 г. (начало) – Лукулл перехватывает у Лемноса (север Эгеиды) эскадру Марка Вария. - 72 г. (первая половина) Спартак начинает поход на север Италии, громит двух консулов и проконсула Кассия, доходит до Альп. - 72 г. (середина) – Перперна разбит Помпеем, последний готовится к возвращению в Италию. Митридат, оттесненный в центр своих владений, собирает силы для последнего решающего сражения. -72 г. (конец) – Спартак спешно возвращается на юг Италии и начинает войну с Крассом. -71 г. (первая половина) – Спартак сковывает силы Красса, отвлекает римский флот имитацией переправы в Сицилию. -71 г. (середина) – Луций Лукулл уничтожает армию Митридата под Кабирой, тот скрывается в Армении. Марк Лукулл завершает покорение Фракии. Помпей вступает в Италию. -71 г. до.н.эры (середина) Спартак меняет стратегию от обороны к нападению, перерезает поставку подкреплений Лукуллу по маршруту Брундизий-Диррахий, затем бросается в сторону Капуи и Рима и терпит поражение от Красса.
7 Vetrov
- 73 г. (конец) – Лукулл наносит поражение Митридату при Кизике. Митридат, сам эвакуируясь в Понт, направляет в Эгейское море эскадру Марка Вария с 10 тыс. отборных воинов на 50 кораблях. Римляне добиваются успеха также во Фракии против дарданов. - 72 г. (начало) – Лукулл перехватывает у Лемноса (север Эгеиды) эскадру Марка Вария. - 72 г. (первая половина) Спартак начинает поход на север Италии, громит двух консулов и проконсула Кассия, доходит до Альп. - 72 г. (середина) – Перперна разбит Помпеем, последний готовится к возвращению в Италию. Митридат, оттесненный в центр своих владений, собирает силы для последнего решающего сражения.
Константин Алланд
Скифы были корабелами ? Вот готы ими были. Готланд - колыбель мореходов
Константин Алланд
Скифы были корабелами ? Вот готы ими были. Готланд - колыбель мореходов
Вадим Di
Потому-что тот, кто сеет страх, пожнет мох и плесень. Эта участь и шумеров-оккультников ждет в ближайшей перспективе. Жнецы не жнут - жрецы хер жрут.
aladin aladin
на пуйло похож, наверно брательник.
Maxim Egorov
Крым Русский. А ты чурка можешь успокоится, твоё дело лопатой махать на стройке и то ты там на х. . й не нужен. Все кто могли себе позволить свалить из Р.Ф. давно это сделали. Дальше кремль держится на нищите населения. Дайте людям поднять голову и они свалят отсюда, если не смогут свалить режим.
Константин Пахомов
Лексика? Или семантика? А может правильнописание? https://youtu.be/a5e_x_Uy2zs Забавно читать у здешних готов про лексику.
Константин Пахомов
Лексика? Или семантика? А может правильнописание? Забавно читать мысли готов про лексику.
Константин Пахомов
пшол вон.
Леонид Стгромов
Да я с Вами согласен у Персов есть такое понятие , я помню в юности с Персами имел дела , гуляли вместе, ребята были от куда то с северо востока Ирана, какие то не такие как все Иранцы о чем постоянно говорили между собой, почему и бежали при приходе к власти военной хунты в Иране, Персы там когда юношеские опасные дела были , у них был один который не боялся и лез везде , ему везло. Персы пацаны его Таргхн.. или ка кто так называли, типа ему все можно. Могли и персы это понятие позаимствовать от Русских, жили рядом , эти ребята очень сильно были на Русских похожи по смуглее немного но с зелеными глазами.
Леонид Стгромов
Да я с Вами согласен у Персов есть такое понятие , я помню в юности с Персами имел дела , гуляли вместе, ребята были от куда то с северо востока Ирана, какие то не такие как все Иранцы о чем постоянно говорили между собой, почему и бежали при приходе к власти военной хунты в Иране,
лесничий
Причём здесь армия? Золотов по должности директор росгвардии по анологии с ЦРУ. Про "многоходовку" - верно.
Леонид Стгромов
Да я с Вами согласен у Персов есть такое понятие ,
Леонид Стгромов
Я с Вами согласен у Персов есть такое понятие , Помню в юности моей, я с Персами имел дела , гуляли вместе, ребята были от куда то с северо востока Ирана, какие то не такие как все Иранцы о чем постоянно говорили между собой, почему и бежали при приходе к власти военной хунты в Иране,
Леонид Стгромов
Я с Вами согласен есть такое понятие из древней Персии ,
Леонид Стгромов
Согласен у Персов есть такое понятие , Помню в юности моей, я с Персами имел дела , гуляли вместе, ребята были от куда то с северо востока Ирана, какие то не такие как все Иранцы о чем постоянно говорили между собой, почему их родители бежали при приходе к власти военной хунты в Иране, Персы там когда юношеские опасные дела были , у них был один который не боялся и лез везде , ему везло. Пацаны его Таргхн.. или ка кто так называли, типа ему все можно. Могли и персидские жители это понятие позаимствовать от Русских, жили рядом , эти ребята очень были с Русскими схожи по смуглее немного но с зелеными глазами.
лесничий
Учись держать себя в руках, истеричка)
Дмитрий Браунинг
причем тут крым?
Александр Макогонов
Серёга Ларюшкин
Пора устроить отпуск голове.
Серёга Ларюшкин
Пора устроить отпуск голове.
Серёга Ларюшкин
Отпуск устрой своей голове.
Серёга Ларюшкин
Отпуск устрой своей голове.
Серёга Ларюшкин
П о р а отпуск устроить своей голове.
Серёга Ларюшкин
П о р а отпуск устроить своей голове.
лесничий
.
Николай Толубаев
Ларюшкин и Вихрь это соратники ВК. ВАК добрый полицейский. они злые :)
Николай Толубаев
Ларюшкин и Вихрь это соратники ВК. ВАК добрый полицейский. они злые :)
Константин Поляков
Доступ к чужим комментариям иметь нельзя. Если на почту приходит оповещение,то видно даже те комментарии которые потом были стерты. Т.е. человек написал ответ с одного аккаунта, потом удалил комментарий и написал с другого аккаунта. Но мне на почту пришли оба сообщения.
Константин Поляков
Доступ к чужим комментариям иметь нельзя. Если на почту приходит оповещение,то видно даже те комментарии которые потом были стерты. Т.е. человек написал ответ с одного аккаунта, потом удалил комментарий и написал с другого аккаунта. Но мне на почту пришли оба сообщения.
Вихрь
здесь 21 аккаунта для входа, то что я написал, оно не прошло, заблокировали, пришлось писать с другого, что тут удивительного Костя? Или это открытие для тебя? Ответ на твой оффтоп.
Вит Ла
Да походу используют нас по полной , а че делать х.з.
Константин Алланд
Тренировки + свое дело меняют личность очень сильно. Человек умеющий остановить агрессию и не работающий на дядю, уже не слабак и не холоп. Так что все в зал )
Константин Поляков
Хм, мне кажется я написал название - ANSYS. И я не согласен с вами, что это такая прям сложная задача взаимодействие самолета и решетчатой стенки.
Константин Поляков
Хм, мне кажется я написал название - ANSYS. И я не согласен с вами, что это такая прям сложная задача взаимодействие самолета и решетчатой стенки.
Константин Поляков
Я написал название - ANSYS. И я не согласен с вами, что это такая прям сложная задача взаимодействие самолета и решетчатой стенки.
Антон Филатов
Помню, были у Ванги такие слова о "кровоточащей и разделенной Тавриде". Намёк, наверное, на разделение русского народа, на "россиян" и "украинцев", и на РФ и УА. И нынешняя ситуация в Новороссии, как бы и похожа на "кровотчение"-вялотекущий конфликт с неясными последствиями, а не на кровотечения и тем более не реки крови. Да и на картах более 150 летней давности Таврическая губерния включала в себя не только Крым, но и части Херсонской с Запорожскими областями. http://kartolog.ru/wp-content/uploads/2009/08/27.GIF
Антон Филатов
Не только Москва набита пирамидами-сооружениями, в Воронеже также полно их стало в недавнем времени. 1. снимок Бирюлёво-Восточное. на Михневской улице. 2. со стороны ул. Делегатской.
Антон Филатов
Про РПЦ в точку. Понравилось высказывание. Чисто контора. "ООО "))
Yury Kolmogorov
Чтобы сопротивляться - надо тренироваться. Физически. А вы тут только языки тренируете.
Виктор М
А скифы, еще раз напомню это размножившиеся 10 колен Израиля. Славяне это также один из родов входивших в скифы, как и русские. Так что не гоните на славян.
Виктор М
Прочитайте 81-й псалом Давида, "Восстал бог в сонме богов", богов сонмы, то есть больше чем звёзд на небе, так как же бог может быть один? Мы не русские мы русы, то что произошло отступление связано с посещение планеты или рукава галактики зоны тёмных энергий светлые боги наши предки вынуждены были покинуть нашу землю, но сейчас они вернулись верхушка уже уничтожена, по крайней мере связь с Яхве и рычаги управления уже не действуют, идут инерционные процессы.
Vladimir Sholkov
Просто изменились обстоятельства. По официозу на смену скифам пришли более воинственные сарматы, потом приходили гунны, потом готы. Причем каждая последующая экспансия сопровождалась утратой неких первоначальных навыков и приобретением новых. Скифы пришли на конях с луками, потеснив кельтов. Навели торговые пути, попутно облагая данью соседей. Потом сарматы , уже исключительно на конях, простираются до Испании, а когда часть сарматов попросила покровительства Рима то их выселили в Великобританию. Потом готы которые уже утрачивают выучку наездничества и в основном бьются пешими и с мечами, утратив лук как основное оружие и т д. Поэтому по мне от скифов нас отделяет множество формаций.
Антон Филатов
Юрий, ядро все равно остаётся. И все потрясения и потери, наш народ: очищают; оптимизируют; мобилтзируют; закаляют; обучают и т.д. Короче, народ кристаллизируется. Погибая и уходя эти люди помогают остальным.
Антон Филатов
Зато есть ромалы - истинные потомки древних римлян :-)))
Serge Rakitin
Ромалы тоже евреи но самого низшего левела, самый социальный низ.Которые так и не захотели бросить кочевать, и начать работать, до сих пор воруют и побираются
Arkadiy Polyakov
Это я называю левашовщина, трехлебовщина, т.е бесовство и невежество самого низшего пошиба. Люди зараженные этом заблуждением очень проблематичные в плане сознания, психики. Ну как и верно тут пишет человек, руские находятся на самой низшей ступени социального развития. Именно за счет этого за счет левашовщины, язычества, советизма, атеизма
Виктор М
Ромалы тоже евреи но самого низшего левела, самый социальный низ.Которые так и не захотели бросить кочевать, и начать работать, до сих пор воруют и побираются
Виктор М
Это я называю левашовщина, трехлебовщина, т.е бесовство и невежество самого низшего пошиба. Люди зараженные этом заблуждением очень проблематичные в плане сознания, психики. Ну как и верно тут пишет человек, руские находятся на самой низшей ступени социального развития. Именно за счет этого за счет левашовщины, язычества, советизма, атеизма
Fiksik Piksel
Не евреев он обличал а фарисеев! по современному это хасиды .Т.е те кто не понимали Закон как живой развивающийся, а соблюдали букву закона, были формалистами.А на севере то в то время кто жил! вот как у вас всех одни и теже заблуждения, что про север, что про щеку, ну в то время то на севере то дикари жили какие то! а может вообще никто не жил. Скорее всего гунны их потом и истребили
Александр Голованов
Правильно. Тренировки + свое дело меняют личность очень сильно. Человек умеющий остановить агрессию и не работающий на дядю, уже не слабак и не холоп .
Arkadiy Polyakov
Левашовщина это что? это прежде всего фантазийность, неприятие реальности вера в самопридуманые мифы. Ну какие русские непокорные? самый покорный народ в мире, опущен ниже некуда, власть его сейчас запрессовала дальше некуда и что? терпим, дети вышли на протест еще не обломаные жизнью и то единицы. А с Римом как раз воевали гунны, и победили его, он не еврейский это его евреи уничтожили, наши предки, как исчадие сатанизма на Земле и пороков, но в то время они еще были боевые, пока жили по Торе, а сейчас стали сатанистами, а сатанист это человек живущий физиологией. т.е животное
Виктор М
А фырысеи это не яврэы ? Это как у нас есть набожные до усрачки ( как бабуси), а сть так себе от случия к случию и абы как. И про север - Тот же В,К, расказывал про исторический факт как небольшая дружина на своих "баркасиках" сустилась с Дона по Итиль и в Каспий к Нонешнему Баку и учинив там разгром крепости вломив 3,16...з9юлей , наказав за какое то шакальство. В то время никаких азерстанов тамо не было.армяне . евреи там жили.ну и ешо кто то.
Serge Rakitin
Сергей, "малая", может ещё означать как " новая". "Малая, отделившаяся часть от нас".
Vladimir Sholkov
Ну а как вы хотели? Все ведь взаимосвязано. Развивали бы тушки, появился бы и дух, и воля к сопротивлению. А так будете сидеть-бухтеть, пока плесенью не покроетесь.
Vladimir Sholkov
Это глупость. Иранцы могут быть скифоязычные, а скифы ираноязычными быть не могут, потому что не ставят телегу впереди лошади. Это всё равно что сказать что латиняне были испаноязычные, или франокоязычные ,а может немецкоязычные -там тоже латынь
Алексей Огородников
Сегодня очередная годовщина 11 сентября. Прошло уже 17 лет, а мировые СМИ все ещё продолжают нести бред про самолёты, хотя в той же Америке не верят в них 70% американцев. Я не понимаю к чему эти игры, когда все знают или догадываются и власти в Америке знают что все знают, но тем не менее не признают и не говорят правды. Факты то не выкинешь. Увидел сегодня как бухгалтер, совсем не глупая с точки зрения системы женщина, читала очередную статью. Я ей говорю, что это неправда, что не может алюминиевый самолёт разрушить стальную скалу. Птицы и квадрокоптера самолёты разрушают. В ответ полное не понимает в глазах с видом, что вообще-то дурак тут ты. Просто опять задело как так можно тупить бесконечно. А после этого ещё спрашивать а почему мы так плохо живем? Почему у нас правители принимают идиотские решения? И не в дамек людям, что проблема в них самих, что начинать надо с себя.
Serge Rakitin
У Авеля на его самой знаменитой иконе есть вполне конкретная дата: "5263 взыде на престол имаше родивый благословенный по войне зело престрашней. Во дни праздника Святыя иконы сия прииде до дар святых яко царь, двухкрат имя его, до дар святых". Это 21 сентября 2024 года. "Двукрат имя" - эти типа Иван Иванович, ну или там Владимир Владимирович. Смущает "зело престрашная война", которая всему этому должна предшествовать...
Антон Филатов
Сергей, ромалы серьёзные ребята, но чикане, чуть-чуть по серьёзнее))
Вячеслав Вольнов
Плохой довод "начинать надо с себя" https://www.youtube.com/watch?v=5SO9JyGQyuY&t=0s&index=4&list=LL81_OGhovSMFgIuROgp0pwA
Антон Филатов
Виктор, кого истребили, евреев?
Константин Поляков
Вот только попалось видео по теме. "Тайна носа Пиноккио". https://m.youtube.com/watch?v=Ydwm0DuYnQw
Антон Филатов
Сергей, "малая", может ещё означать как " новая". "Малая, отделившаяся часть от нас".
Антон Филатов
Сергей, "малая", может ещё означать как " новая". "Малая, отделившаяся часть от нас".
Антон Филатов
Ну то есть автора не смущает, то что самолет вошел в стену без деформаций корпуса и крыльев. Нормальный такой увод от темы.
Виктор М
Когда Вы упоминаете про покорность русских вы говорите о славянах, это рабы с зачищенной памятью не помнящие своего рода и обращённые в христианство. Забывшие свои корни историю рода и отвергшие своих богов. Мы Русы и у нас есть потенциал перевернуть этот мир, чем мы сейчас и занимаемся и Вы ближайшее время будете наблюдать за нашими успехами. Фантазия это или реальность покажет будущее. В моём мире это реальность. Если в вашем представляется вам фантазией, значит Вы уже живёте в аду и нет для Вас спасения!
Алексей Огородников
Слишком простое понимание выражения: начни с себя. Его стоит понимать в более широком смысле. Начни с себя, как я понимаю - это в первую очередь принимать решения думая своей головой и самому нести за них ответственность. Не воспринимать, все что тебе говорят, как истину, а все проверять. С детства нам в школе форматируют сознание. И для нас человек, стоящий выше нас и имеющий какие-то звания, титулы становиться авторитетом. Мы слушаем и верим ему без аппелиционно. Например врачу. Ну если он врач, то для нас он точно специалист по здоровью. Но это же не так. Если ты к примеру заболел и тебя какой-то врач не смог вылечить, то после этого видео можно сделать вывод о том, что виноват врач. Хотя по моему мнению вина заболевшего не меньше, а может даже и больше. Ведь это он не разобрался, а точнее не захотел разбираться, кто его лечит вообще и что нужно делать, чтобы вылечиться. Т.е. самому брать за себя ответственность. А если идти еще дальше, то он должен понять, что вообще нужно делать, чтобы не болеть и какие вообще задачи у современной медицины. Действительно ли человек к которому вы пришли хочет решить Вашу проблему? Человек который это понимает он уже не воспроизводит матрицу и мир вокруг него меняется. В этом для меня смысл: начни с себя.
Константин Поляков
Это в частном случае работает, а как только это касается общества в подъезде то хер всех соберёшь для решения вопроса, да и много чужих в подъездах.(инициативных как правило 2-3 чела в лучшем случае. Как там поэтесса из РНЕ сказала чужими словами, страну вытянут 2-3 человека, вот по этой схеме по горизонтали и будет всё "начни с себя".
Anton Latjuk
Тарх/Торх однокоренное с "торг", "торговля". Первого мифического царя скифов звали Таргитай/Тархитай, по преданию, именно он научил жителей Причерноморья торговать.
Серёга Ларюшкин
Это в частном случае работает, а как только это касается общества в подъезде то хер всех соберёшь для решения вопроса, да и много чужих в подъездах.(инициативных как правило 2-3 чела в лучшем случае. Как там поэтесса из РНЕ сказала чужими словами, страну вытянут 2-3 человека, вот по этой схеме по горизонтали и будет всё "начни с себя".
Arkadiy Polyakov
Ничего подобного они то есть иудеи всегда были сатанистами Иисус так их и называет дети дьявола и Тора их путеводитель, но отчасти тора является переработанными древними знаниями, которые никакого отношения к паразитическому устройству общества и рабству не имеют, отсюда двумысленность и скрытость замыслов. Рим был основан как республика, но в него проник иудейский капитал во все сферы жизни, развилось рабство, иерархичное общество и так далее под воздействием иудаизма, а по сути сатанизма. С ним-то и воевали наши предки, потому что Риму всего было мало нужны были ресурсы, рабы, пипирусы из кожи славянских детей, не говоря об остальном. Рим это паразит на теле Европы, раздавили его гунны Аларих, по сути наши предки или родственники, но идеология осталась. Откуда возник католицизм и учение об аде. Его не римляне придумали, его придумали Иудеи они же и Ватикан позже организовали, как один из инструментов своего правления, а вернее господства от слова господь а для нас варваров сатана.
Serge Rakitin
Тархан — слово монгольского происхождения. В монгольском языке оно имеет два значения: свободный от податей, благородный, и художник или мастер.
Arkadiy Polyakov
Когда Вы упоминаете про покорность русских вы говорите о славянах, это рабы с зачищенной памятью не помнящие своего рода и обращённые в христианство. Забывшие свои корни историю рода и отвергшие своих богов. Мы Русы и у нас есть потенциал перевернуть этот мир, чем мы сейчас и занимаемся и Вы ближайшее время будете наблюдать за нашими успехами. Фантазия это или реальность покажет будущее. В моём мире это реальность. Если в вашем представляется вам фантазией, значит Вы уже живёте в аду и нет для Вас спасения!
Arkadiy Polyakov
А закон и есть буква ну как Вы например понимаете заповедь не убей? или не кради? или не имей других богов? все этим занимаются но под разными предлогами как правило благими - защита родины, защита дома, семьи, детей. Зачем нужна такая буква если её нельзя исполнить без вреда своему роду? Убивать можно и нужно, зачем давать такую заповедь? и в церкви Вам объяснять в каких случаях убивать можно.... Ну взяли же Вы себе иного бога того же самого Иисуса, тем самым нарушили закон Божий.
Nordic rassvet
Падает интерес к Лёхе Навальному, надо подогреть. https://www.youtube.com/watch?v=Vcvr57xQlA0 (добавил видео)
Vladimir Sholkov
Пришло какое то осознание если так можно сказать. Бессмысленность митингов. Почему бессмысленно все это. А давайте возьмём весы. На одну чашу будем класть повышение пенсии а на другую расправу над любым человеком от мала до стариков. Чья чаша перевесит. Ну думаю повышение возраста это не та причина по которой можно резать. И всегда когда идёт вопрос , надо предоставить весы и всегда надо понимать что на другой чаще всегда будут и дети и старики которые пойдут из за неразберихи , из за того что не в нужном месте появились и т.д. что на другой чаше весит полное лишение комфорта , т.к. кому покажется что ему нужнее и защиты не найдешь банально. Поэтому вопрос на самом деле ставится не о пенсиях и коррупции, а ставится о том готовы ли переступить через трупы и лишения комфорта
Александр Голованов
Лексика у тебя хромает... батыр.
Nordic rassvet
какая страна, такие и депутаты ... на манеже все те же
Рустем Бохани
Тархан- это также и статус, освобожденного от податей лица и не подсудного.
Igor D'Arbino
Монголы пришли туда на несколько сот лет позже, чем была известна Таматарха
Владислав
а что за конструкция на холме (над входом в курган - на фото к передаче)? Обозначает где находится курган, если находишься со стороны где не видно входа ..или что-то ещё?
Николай Толубаев
Русский народ - потомки скифов, сарматов, готов: Когда то великий, сейчас слабый, русские – когда то первопроходцы и земель, сейчас первоотступатели. Великое прошлое - былое величие, героические победы – былые достижения, громадные богатства (материальные, духовные, культурные) – былое наследство – всё прахом. Сейчас у русских нет ничего, даже своего государства. Русских нельзя было победить на поле боя мечом. Но их всегда побеждали словом – начиная с про русских, прото пред русских скифов, русских 10 века (крещение) и заканчивая 1917. Слушал я рассказ ВАК о том, что Босфорское царство потеряло былое величие, в результате предательства царя его сыном, и думал - чем могли прельстить царевича римляне? Богатством? У него его было по более всех в мире. Властью? Так у него была власть, и он был наследник власти. Нет, его прельстили не материальным, его прельстили словесным елеем. Во все времена представители правящей верхушки предавали русь не за коврижки, а за обещание повысить их значимость, признать их важность и само ценность во всём мире. Обещание врагов повысить престиж правителя, игра на его чувствах – самоутверждения, его желании получить уважение со стороны других - не своих, получить признание передового общества, высокую оценку бывших врагов - толкает людей на предательство. И раньше русские и сейчас россияне предают родину за право посидеть за одним столом на равных с элитой Рима, но их всё время обманывают, за стол не сажают, и скифов обманули и россиян обманули. Это вообще слабость русских – повышенная самооценка и желание повысить свою значимость. С одной стороны это хорошо, это признак высокой пассионарности. С другой плохо – это мешает русскому единству – каждый считает себя пупом земли и светочем мира и ни хочет другому идти а уступки, конструктивный диалог у русских не получается, совместное дело инвалидит.
Константин Алланд
Правильно. Тренировки + свое дело меняют личность очень сильно. Человек умеющий остановить агрессию и не работающий на дядю, уже не слабак и не холоп .
лесничий
Падает интерес к Лёхе Навальному, надо подогреть. https://www.youtube.com/watch?v=Vcvr57xQlA0 (добавил видео)
A B
Для тех, кто ставит плюсы. Русский счастлив тогда, когда живёт так, как не вынужден жить. Многие говорят : я вынужден так жить, потому что у меня нет денег. Ты кидаешь мусор в лесу, не можешь допеть до конца ни одной русской песни, не общаешься с родителями или внуками, не знаешь кто такой Велес, потому что у тебя нет денег ? Сейчас уже наверное в каждой семье автомобиль, а то и два. пора уже наиграться материальным, и понять, что не это главное. Не общайтесь с теми, кто мешает вам жить, так как вы хотите. Не включайте телевизор. Деньги никому не нужны. Они нужны лишь для того, что вы хотите на них приобрести : землю, дом и далее проговариваете вслух ……. И это Цель. (Сундаков)
лесничий
Каждому свое. У меня лексика хромает, у тебя дух. Причем на обе ноги.
Vladimir Sholkov
Не согласен. Все таки сарматы, скифы получили свое могущество когда они вели 1) родовое строение 2) был большой военный опыт, т.к. были постоянные войны , в которых накапливался навык ведения войны. Сейчас русские не воюют это раз, нет необходимости в родовом строении это два. Упадок готов связывают как раз с тихими годами, когда войско перестало воевать и в большей степени вели мирное время
Igor D'Arbino
Задачи о столкновении тел с разрушением давно освоены военными. В частности задачи о пробивании снарядами различных тел. Еще в конце 90х на компьютерах уже все считалось. А влет самолета в башню просчитывался неоднократно. Результаты статистически достоверны.
Игорь Сметин
Всё верно отказ от чсв первостепенное, бич человечества, но мы говорим о русских, древние страдали этим ещё более, если верить нагвалям они жили 7000-4000 до. н. э. . Получается идёт эволюция сознания и скорее всего это и изменит мир, его восприятие.
Александр Голованов
хамить в школе научили?
лесничий
хамить в школе научили?
Maxim Petrov
Мне приходилось посещать нечто похожее, фракийскую гробницу в Болгарии. Представляет собой куполообразное помещение, в центре которого... назовём это ствол, уходящий на поверхность кургана (на последнем фото "выход на улицу"). По стенам кургана сделаны "окна" в виде арок, в которых были урны с прахом. Согласно рассказу гида, "ствол" предназначался для служителей культа, которые в определённые дни спускались по нему в курган для камлания.
Шива Гири
С боингом подставили, со Скрипалями подставили и в Сирии с хим оружием подставили. Везде этот прекрасный режим подставляют и предают. Если бы население Р.Ф. владело английским языком и имело деньги, тут бы ни одного человека в стране не осталось. Был бы только кремль, пустыня и чурки.
Maxim Egorov
Дааа уж, ума палата))) После такого заявления, у меня уже нет сомнений по поводу Скрипалей. Главнокомандующий войсками росгвардии угрожает открыто на всю страну блогеру.
Yury Safonov
"Определённо, тщеславие — мой самый любимый из грехов. Он так фундаментален. Себялюбие — это естественный наркотик." Джон Милтон. Адвокат дьявола.
Vladimir Sholkov
А вон выше жалуются, что "Оставили боги наш народ". На бога надейся, сам не плошай. И в высокопарном слоге не вижу ничего плохого, тем более, что физика действительно развивает силу духа.
Константин Поляков
Извиняюсь за оффтоп, но глядя на поведение людей на митингах возникло понимание того, почему на митинги ходить не нужно. Придя на мирный митинг человек автоматически принимает правила игры навязанные властью. Как минимум он понимает, что пришел требовать чего-то от власти. То есть уже признает власть неким дружественным объектом. Иными словами идти на митинг и требовать чего-то от врагов не имея силы, как минимум глупо. С врагами взаимодействуют совсем по-другому. Этим объясняется пассивность граждан в Питере, когда менты вытаскивали людей по одиночке, а окружающие вместо того, чтобы помочь только скандировали "позор". Они подсознательно все еще воспринимали ментов как дружественную систему.
Александр Голованов
Сашок, не женись пока не поумнеешь.
Maxim Egorov
Если бы население РФ имело бы деньги, оно сбросило бы этот режим на следующий же день. И никому уезжать бы не пришлось.
лесничий
Сашок, не женись пока не поумнеешь.
Александр Голованов
А вон выше жалуются, что "Оставили боги наш народ". На бога надейся, сам не плошай. И в высокопарном слоге не вижу ничего плохого, тем более, что физика действительно развивает силу духа.
Константин Поляков
Задачи о столкновении тел с разрушением давно освоены военными. В частности задачи о пробивании снарядами различных тел. Еще в конце 90х на компьютерах уже все считалось. А влет самолета в башню просчитывался неоднократно. Результаты статистически достоверны.
Александр Голованов
Был у меня пёс. Славный пёс, малетинская лайка. Лаял только на зверя... в посёлке молчал. Умнее тебя в стократ. Хочешь лаять на караван... бреши.
лесничий
Был у меня пёс. Славный пёс, малетинская лайка. Лаял только на зверя... в посёлке молчал. Умнее тебя в стократ. Хочешь лаять на караван... бреши.
лесничий
Да потеряйся уже, караван..
Леонид Стгромов
Все многочисленные внутренние моря и озера центра Евразии - это остатки огромного Внутреннего моря, занимавшего почти всю Среднюю Азию всего 5-6 тыс. лет назад (те, что уже высохли, оставили после себя гигантские солончаки в Казахстане). После отступления Ледника на север и исчезновения большинства рек, питавших Внутреннее море, оно стало постепенно пересыхать. После того, как Арал изолировался от Каспия (примерно 3,5 тыс. лет назад), часть скифов-саков ушла из современного Узбекистана по образовавшемуся коридору в Поволжье. Другие скифы из Малой Азии ушли туда же по западному берегу Каспия через Дербент.
Николай Толубаев
Такой рекламе любой оппозиционер позавидует. Пусть вызовет на дупель какого нибудь лидера русской национальной организации. Только вот незадача -ни одной русской организации нет, все разогнали запретили и ликвидировали по ерундовым придиркам. Русские националисты или в эмиграции или по тюрьмам. Один Навальный гуляет по Москве -ему можно, русским нельзя. Ещё комунякам можно митинги собирать.
Александр Голованов
https://www.youtube.com/watch?v=PmV2_tFTlN8
Леонид Стгромов
Много не хочу писать вперед, но я неоднократно слышал о том, что светлые голубоглазые люди это наши люди жили на черном море и это было отличительной чертой Русских долгое время, пока ген не разошелся по планете. как я уже сам догадываюсь остатки той самой Арты и гниют сейчас выделяя сероводород и делая море черным. не понятно когда был этот потоп, и каким образом он так плотно засел на тысячелетия в людской памяти ,каким образом , если прошли действительно тысячи лет, а может не так много и прошло? К примеру память и Ж...(Евреях) которые жили и торговали здесь рядом то же была в народной молве, про это могли часами говорить вечером за столом попивая чай - а как было и как жили кто был рядом и т.д....., интересно но у людей были четкие понятия свой и чужой.. знали кто был раньше свой, а кто чужой. Сейчас люди вечером смотрят Голливудские фильмы, а тогда при свече активно обменивались информацией, наверное в этом и была причина неписанных знаний, которые сохраняли сотни лет
Земеля в натуре
Герой рассказа Чехова, Пришибеев – отставной армейский унтер-офицер (дореволюционное звание вроде современного сержанта). В армии он так привык к приказам и дисциплине, что и в гражданской жизни стал по собственному почину наводить порядок повсюду, где ему чудилось его нарушение.
Юрий Рыков
Мне одному кажется многоходовка? а именно: вся эта дуэль не более чем очернить в глазах народа армию, или преднамеренно внести раскол между армией и народом...
Юрий Рыков
Золотов у меня с армией не ассоциируется. Для меня меня он классический мент. Не полицийский и не милиционер. А именно мент - злобный шакал на службе у врагов русских и России.
Николай Толубаев
Это глупость. Иранцы могут быть скифоязычные, а скифы ираноязычными быть не могут, потому что не ставят телегу впереди лошади. Это всё равно что сказать что латиняне были испаноязычные, или франокоязычные ,а может немецкоязычные -там тоже латынь
Николай Толубаев
Это глупость. Иранцы могут быть скифоязычные, а скифы ираноязычными быть не могут, потому что не ставят телегу впереди лошади. Это всё равно что сказать что латиняне были испаноязычные, или франокоязычные ,а может немецкоязычные -там тоже латынь
Дмитрий Браунинг
Да это просто уже дно... Прям как в латиноамериканских банановых республиках, полная деградация власти.
Дмитрий Браунинг
И не говорите. При Александре Втором, освободителе такого не было.
Солдатенков Федор
И.Солоневич, помнится, высказался по этому поводу примерно так (своими словами): демонстрации и митинги - это лошадиный способ выражения своего мнения.
Солдатенков Федор
И.Солоневич, помнится, высказался по этому поводу примерно так (своими словами): демонстрации и митинги - это лошадиный способ выражения своего мнения.
Serge Rakitin
Кстати, желанная автофекалия добавит свидомым конкретных проблем. Ведь помимо "единой нацыи" придётся строить и "едину церковь", а религиозный зверинец на Окраине не в пример многообразнее российского: тут и правослабные двух сортов, и униаты, и католики, и туева хуча сект на любой вкус, цвет и запах. Только начни сгребать всё это великолепие в одну общую кучу - мало не покажется...
лесничий
https://www.youtube.com/watch?v=PmV2_tFTlN8
Константин Пахомов
Я владею английским и немецким. Но я чурка. Крым будет наш!
Константин Пахомов
Леонид Стгромов
То что было тогда неимоверными усилиями Русского пытливого характера проясняется, спасибо. Интересно что происходит сейчас: В январе-июле 2018 года в Ростовской области, по предварительным данным, зарегистрировано 23274 родившихся и 33970 умерших. Естественная убыль населения области составила 10696 человек. Вот это реальность, с учетом прихода мигрантов, которые закрывают статистику своей плодовитостью - это серьезная угроза , за пол года в Ростовской области фактически вымер небольшой городок, за год мы тихо - мирно потеряем город! Это на Юге где жить хорошо и куда едут со всей РФ-ии жить, а что происходит на севере? страшно представить. С Учетом полного отсутствия самоорганизации у современных Русских, а как я недавно выяснил в чайном разговоре с очень серьезным Русским бизнесменом, который в 1990е пытался создать серьезное Русское общество, в итоге создалось отвратное сообщество от которого все серьезные Русские бежали, т.е. по моим наблюдениям с 90х в РУсской среде ничего не изменилось, Ванга предсказывала с падением Сирии начало третей мировой войны , что видимо не так далеко, пережить очередные сложные времена нам как народу будет сложно, потом будут изменения но для кого, кто здесь жить будет вопрос. В итоге только на Авось и надеемся - который нас спасал не раз.
Алексей
Спешите видеть! На арене нашего цирка невиданное представление!! Клоун-поцреот против клоуна-либераста!! Спешите-спешите! Аттракцион невиданной щедрости - в день представления раздача блинов с лопаты - бесплатно!!
Николай Толубаев
Выходку Зотова, с вызовом Навального на дуэль, можно проинтегрировать так : Он признаёт Алексея своей ровней и человеком их общего круга -своим. Ведь кого офицеры вызывали на дуэль в 19 веке? В основном своих друзей - таких же офицеров- вместе пили, поругались,пошли драться. Крестьян и солдат на дуэль дворяне не вызывали. Неприменимых врагов тоже на честный поединок не вызывали.Я не слышал, что бы какой-то генерал вызывал на дуэль Пугачева или Разина или Шамиля
Дмитрий Браунинг
у них в отличии от россиянии хорошо развиваеться родноверие и язычество в целом.
Дмитрий Браунинг
Я думаю тут не надо додумывать, нужно просто понять, что там сидят гопники из совка, которые так оторвались от реалий, что не видят границ.
Serge Rakitin
Все многочисленные внутренние моря и озера центра Евразии - это остатки огромного Внутреннего моря, занимавшего почти всю Среднюю Азию всего 5-6 тыс. лет назад (те, что уже высохли, оставили после себя гигантские солончаки в Казахстане). После отступления Ледника на север и исчезновения большинства рек, питавших Внутреннее море, оно стало постепенно пересыхать. После того, как Арал изолировался от Каспия (примерно 3,5 тыс. лет назад), часть скифов-саков ушла из современного Узбекистана по образовавшемуся коридору в Поволжье. Другие скифы из Малой Азии ушли туда же по западному берегу Каспия через Дербент.
Серёга Ларюшкин
Не только Москва набита пирамидами-сооружениями, в Воронеже также полно их стало в недавнем времени. 1. снимок Бирюлёво-Восточное. на Михневской улице. 2. со стороны ул. Делегатской.
Вихрь
Pora otpusk ystroitb svoej golove. Нормальные пассионарие списки свои перепроверяют.
Вихрь
Pora otpusk ystroitb svoej golove. Нормальные пассионарие списки свои перепроверяют.
Вихрь
http://tainadiveevo.ru/foto/prorochestva-na-ikonah-1.jpg А минусующие де-билы хотя бы изучили матчасть.
Рустем Бохани
за что вы себя так?
Рустем Бохани
О пророчествах Авеля-Немчина стало известно благодаря стараниям П.Глобы. Многое что преподнесено им по этой теме запутано вероятно сознательно для большей интриги.
Konstantin Zh
"Это вообще слабость русских – повышенная самооценка и желание повысить свою значимость." Джек Лондон, "Страшные Соломоновы острова", третий абзац сверху, рекомендую перечитать и не говорить о слабостях.
Nordic rassvet
Когда у гопника кончаются аргументы, он начинает махать кулаками. Глядя на этого персонажа в фуражке убеждаешься, что Ломброзо был прав. А вообще тема третьеразрядная. Пауки в банке, как говорится.
Евгений
Росгвардия - это полиция/охрана. Армия тут ни при чем. "Раскол" между МВД и народом и так есть, его вносить необязательно.
Евгений
Росгвардия - это полиция/охрана. Армия тут ни при чем. "Раскол" между МВД и народом и так есть, его вносить необязательно.
Maxim Petrov
Когда у гопника кончаются аргументы, он начинает махать кулаками. Глядя на этого персонажа в фуражке убеждаешься, что Ломброзо был прав. А вообще тема третьеразрядная. Пауки в банке, как говорится.
Maxim Petrov
Когда у гопника кончаются аргументы, он начинает махать кулаками. Глядя на этого персонажа в фуражке убеждаешься, что Ломброзо был прав. А вообще тема третьеразрядная. Пауки в банке, как говорится.
Boris S
По близнецам 11 сентября виден почерк . Америке не доставало жертвенного вечного огня от террористов, его сделали . Убили 3000 человек в башнях. Теперь каждый сомневающийся будет обозван собакой и врагом сша. Механизм опробованный и с евреями, и с ВМВ, не смей пикнуть, столько людей погибло.!!! Почерк одинаковый, только количество жертв разное. Смысл такого действа, убей сначала много, потом закрой рты играя на чувствах про погибших. Испробовали на русских, попробовали в америке немного. Получилось почти. Каждый год 11 сентяря день проклятых террористов. Трамп не зассыт расскажет правду. хотелось бы. А когда правда восторжествует, штаты и про Луну расскажут фейковую, и за другие фейки планетарного масштаба. Посмотрим! лет 30 подождать надо. может 50. но внукам надо рассказать правду.
Константин Поляков
Не могу не поделиться удивительным совпадением комментариев. Господа "платники", аккуратнее!!!
Алексей
Гопника вряд ли стоит сравнивать с дворянами. Он его не на дуэль вызвал, а на разборку, по своим подзаборным понятиям.
Филипп Филиппыч
Русским не интересно разбираться в россиянских играх, и тем более в них участвовать. Ведь результат известен.
Александр Голованов
Мальцев вызвал Золотова на дуэль на пистолетах https://www.youtube.com/watch?v=crpyCdOE7B8
Филипп Филиппыч
Про 9/11. Я смотрел расследование. Траектория полетов на всех видео правильная и совпадает. А вот скорость такая большая что у пассажирского самолёта на такой высоте обшивка бы слетела. Ну и чурка террорист делал такие перуэты что ассы позавидовали бы. И , да самолёт не может протаранить здание из стали - от сюда вывод что это дроны ракеты замаскированные под самолёты. А в зданиях уже ждали бомбы в месте куда они должны были врезаться
Александр Голованов
Учись держать себя в руках, истеричка)
Алексей Огородников
Русским приятнее сидеть на диване дома, и на компе стучать и быть рабами
Serge Rakitin
А в чём её знаменитость из каких источников? Какой век датируется это икона? Кем написана?
Сергей Забор
Алексеев Павел Александрович - писатель для Русов, долгие ему лета
Igor D'Arbino
Самолёт не единый кусок металла и при столкновении со стеной здания, которая тоже не однородная структура, и последующими столкновениями внутри здания его рапинает и разрывает в разнае стороны как пулю жакан или "турбинку" или дум-дум А компьюбер -это программа, как её напишут - так она и посчитает
Константин Поляков
Если бы смотрели расследование, то знали бы о многих косяках траектории и по направлению, и по способу слежения камеры за "самолетами". Лично мой вывод однозначный. Все что показали по ТВ в то время полная туфта.
Константин Поляков
А ну-ка, назовите мне эту программу на которой расчитали столкновение самолетов с башнями?!
Igor D'Arbino
Самолёт не единый кусок металла и при столкновении со стеной здания, которая тоже не- однородная структура, и последующими столкновениями внутри здания его распинает и разрывает в разные стороны как пулю жакан или "турбинку" или дум-дум. Поэтому и оторвало и выбросило двигатель и шасси.Столкновение вызывает ударную волну, которая рвет кострукцию стены - от того и входной разрыв шире на 2 метра чем размах крыльев. А компьютер -это программа, как её напишут - так она и посчитает
Константин Поляков
Вы забыли последний пункт, про деньги.
Константин Поляков
Если бы население РФ имело бы деньги, оно сбросило бы этот режим на следующий же день. И никому уезжать бы не пришлось.
Tubbahvik Бахвалов
Почему дилетантов. Скорее вопрос сопромата.:-) Суть в том что боинги не могут летать низко на большой скорости. Сопротивление воздуха мешает. То есть двигались они со скоростью гоночного автомобиля. 200- 300 максимум. А теперь смотрим что происходит когда автомобиль попадает в отбойник. Отбойник гнётся автомобиль вдребезги. А самолёт гораздо более хрупкий. А отбойник в 10 раз тоньше балок небоскрёба. Ответ по моему очевиден.
Tubbahvik Бахвалов
Почему дилетантов. Скорее вопрос сопромата.:-) Суть в том что боинги не могут летать низко на большой скорости. Сопротивление воздуха мешает. То есть двигались они со скоростью гоночного автомобиля. 200- 300 максимум. А теперь смотрим что происходит когда автомобиль попадает в отбойник. Отбойник гнётся автомобиль вдребезги. А самолёт гораздо более хрупкий. А отбойник в 10 раз тоньше балок небоскрёба. Ответ по моему очевиден.
Tubbahvik Бахвалов
А Зевс от слова зевать что-ли ?
Константин Поляков
Нет он должен был развалится на куски. Часть пойти вовнутрь часть остаться снаружи Главное он не мог разрезать стальные балки в лучшем случае вмятину сделать
Vladimir Sholkov
Просто в подсознании рисуется картина "Мягкий диван занят уже вооруженным головорезом", вот и все. Это не те идеи за которые стоит лишаться комфорта. Можно и потерпеть чем и пользуется власть
Сергей Забор
Трагедия разнесенная во времени становиться жизнью
Vladimir Sholkov
Проблема Украины состоит в том что несмотря на показушность всех действий это по прежнему совок. Просто для того чтобы и избавиться от совка должна появиться элита из тех кто получает доход от непосредственного контакта с землёй. Это может быть и фермеры , или ассоциации фермеров которые через своих посредников отстаивают свои интересы в думе и т.д. т.е. есть сферы жизни в которые включены основной состав населения, речь неоднородный но за каждым из этих сфер должен стоять или некий лидер или выборный орган который непосредственно живёт и зависит от этого населения. И этот контингент отстаивая свои интересы вынужден отстаивать и интересы людей на которых их бизнес держится. А так как этого механизма нема,то этонаряду с Р представляет одно и то же сектанство
Fiksik Piksel
Надо культурнее - абрек.
Fiksik Piksel
А фырысеи это не яврэы ? Это как у нас есть набожные до усрачки ( как бабуси), а сть так себе от случия к случию и абы как. И про север - Тот же В,К, расказывал про исторический факт как небольшая дружина на своих "баркасиках" сустилась с Дона по Итиль и в Каспий к Нонешнему Баку и учинив там разгром крепости вломив 3,16...з9юлей , наказав за какое то шакальство. В то время никаких азерстанов тамо не было.армяне . евреи там жили.ну и ешо кто то.
Виктор М
Всё же Русы есть , и это не евреи? Мерин?
Виктор М
Золотов не офицер а уголовная шестерка
Владимир Кутиков
Доступ к чужим комментариям иметь нельзя. Человек написал ответ с одного аккаунта, потом удалил комментарий и написал с другого аккаунта. Но мне на почту пришли оба сообщения.
Езя Гебя
Коммуняцкая среда сродни болоту. Сколько туда свежей воды не налей, всё равно будет болотом с лягушками и тиной вонючей. Либо бежать , либо засыпать к ибеням.
Владимир Кутиков
Юнона и Авось
Владимир Кутиков
Юнона и Авось
Езя Гебя
Я как-то в командировку приехал в Грозный, мне 28 было, женщина была(они старо выглядят) лет около 50-ти. Она беременная была, я спросил за все, а она ответила:"А кто джигитов рожать будет?" У меня тренер на боксе, а я места по области и городу занимал, чеченец был, я тогда такой национальности вообще не знал. Русский знал лучше любого,ругал нас, когда трени пропускали, он отчество в анкете меня рисовать правильно научил и был очень удивлен, но мы всегда места занимали, а я и по две трени оставался, и в зал так просто приходил, Борисыч мне хлопал для молодых- подкалывал, я и разогревал их , упражнения показывал,которые 8-9 лет назад сам проходил))) Борисыч любил меня, на соревнования записывал и звонил (городской телефон тогда был только, мать поднимет- время и место , а я еду уже, да я и сам знал все, на взвешивании была ругань,Борисыч меня в легкие веса записывал), я всегда выходил, после соревнований ругань ,разборы , а многие бздели , больничные в зубах приносили. Он таких ненавидел)))Потом обыска были у всех чеченцев в росфедьке, было стыдно, но он вида не подавал, я гайкой тогда был дешевой, шлюхи-опера бегали, я был выше этих собак
Езя Гебя
Я как-то в командировку приехал в Грозный, мне 28 было, женщина была(они старо выглядят) лет около 50-ти. Она беременная была, я спросил за все, а она ответила:"А кто джигитов рожать будет?" У меня тренер на боксе, а я места по области и городу занимал, чеченец был, я тогда такой национальности вообще не знал. Русский знал лучше любого,ругал нас, когда трени пропускали, но всегда места занимали, обыска были у всех чеченцев в росфедьке, было стыдно, но он вида не подавал, я гайкой тогда был дешевой
Владимир Кутиков
Связываю себя с родноверием.А вот с известными мне лидерами родноверия юго-запада Руси не получается.
Владимир Кутиков
Связываю себя с родноверием.А вот с известными мне лидерами родноверия юго-запада Руси не получается.
Алексей
Золотов у меня с армией не ассоциируется. Для меня меня он классический мент. Не полицийский и не милиционер. А именно мент - злобный шакал на службе у врагов русских и России.
Алексей
даже не мент, а мусор
Dexter
решили заполнить пустующую, после генерала Лебедя, табуретку - "политикан 2-й категории в погонах". ...Дуэли к тому же в РФ упомянуты в 105 статье УК. ...но для них закон неписан.. Вобщем бред уровня петросян-шоу
Dexter
решили заполнить пустующую табуретку "политикан 2-й категории в погонах". ...Дуэли к тому же в РФ упомянуты в 105 статье УК. ...не для них закон писан.. Вобщем бред уровня петросян-шоу
Николай Толубаев
Это значит, что кто-то использует два аккаунта на ари.
Николай Толубаев
Я не понял что это и что это значит
Константин Поляков
Это значит, что кто-то использует два аккаунта на ари.
Константин Поляков
Здесь 21 вариант входа. Ничего удивительного нет, когда блокирует робот аккаунты на ровном месте.
Константин Поляков
Русским приятно собирать патроны для припрятанной волыны. И только потом идти куда-либо.
Константин Поляков
Русским приятно собирать патроны для припрятанной волыны. И только потом идти куда-либо.
Виктор Бахвалов
Нет он должен был развалится на куски. Часть пойти вовнутрь часть остаться снаружи Главное он не мог разрезать стальные балки в лучшем случае вмятину сделать
Виктор Бахвалов
Нет он должен был развалится на куски. Часть пойти вовнутрь часть остаться снаружи Главное он не мог разрезать стальные балки в лучшем случае вмятину сделать
Константин Поляков
Доступ к чужим комментариям иметь нельзя. Человек написал ответ с одного аккаунта, потом удалил комментарий и написал с другого аккаунта. Но мне на почту пришли оба сообщения.
Алексей Огородников
Я не пойму, Вы то тогда, что тут делаете с такими идеями? И что в вашем понимании быть рабами? Раб - это человек лишенный всех прав и средств производства. Раба вообще можно продать. Все люди в той или иной степени, зависимы как друг от друга так и от системы, а еще и от природы. Зависимость от кого-то не есть рабство. Вы же не считаете ребенка рабом родителей или себя рабом своего тела или природы. Вопрос в чьих интересах кто действует. Глупо считать и говорить, что родители действуют не в интересах своего ребенка. А если и действуют, то только в меру своего непонимания. Действительно, много чего у русских нет. Русские поражены в своих правах на своей земле по сравнению с другими народами. Но главное у них нет самосознания. Это не позволяет им действовать в одном направлении на свое благо и, как следствие, на благо России и других народов проживающих на ее территории. Поэтому правильно говорить русские - это угнетенный народ. И русские не просят какого-то особого отношения к себе. Они хотят равные права, а главное равные возможности по отношению к другим народам России.
Константин Поляков
Разрезать не мог. А кто сказал, что балки были разрезаны? Ваши рассуждения напомнили мне диалог одного субъекта который на полном серьезе утверждал, что двигатели "растворившегося" ростовского боинга ушли в земля от удара. В точных науках принято все обосновывать и доказывать. Вот ваш однофамилец с верхнего поста отсылает к сопромату. Воспользуйтесь его советом. Масса и скорость самолета известны, размеры балки известны. Посчитайте напряжения в балке и приведите результат. Это будет аргумент. А так должен - не должен. Я вам на слово что ли должен верить?
Boris S
Вас - гандонов, засыпать.Беги, сука.
Константин Поляков
Ну то есть автора не смущает, то что самолет вошел в стену без деформаций корпуса и крыльев. Нормальный такой увод от темы.
Igor D'Arbino
А ну-ка вы меня не будете экзаменовать. На вскидку https://www.youtube.com/watch?v=cjq-yK2ak_U Еще есть расчеты на Ansys или Ansys/LS-DYNA это уже сами ищите.
Виктор Бахвалов
43LWIWJDCRZN
Dexter
а что за конструкция на холме (над входом в курган - на фото к передаче)? Обозначает где находится курган, если находишься со стороны где не видно входа ..или что-то ещё?
Константин Поляков
Дык, Вы кричите , что её (программу) пол мира пользует, а назвать не можете. Ваше же видио подтверждает мои слова о том , что самолет внутри разваливается на куски. Лишь бы возражать, не вникнув и не прочитав внимательно первую запись.
Секундант
Здесь 21 вариант входа. Ничего удивительного нет, когда блокирует робот аккаунты на ровном месте.
Васиссуалий Пупкин
Вас - гандонов, засыпать.Беги, сука.
Секундант
А в чём её знаменитость из каких источников? Какой век датируется это икона? Кем написана?
Секундант
Какую идею, дискус о башнях близнецах может дискредитировать?
Секундант
Щачло завали россиянец
Васиссуалий Пупкин
Щачло завали россиянец
Алексей
Это ваще отродье умеет - стрелять в затылок и засыпать.
Андерсен
ПМСМ - бот проплаченный.
Андерсен
Это не твоя заслуга, а заслуга школы, через которую тебя пропустили как расходный контрацептив.
Васиссуалий Пупкин
ПМСМ - бот проплаченный.
сажин герман
Да! Шолохов хотел написать роман "По сей Дон", но ему сказали , что Посейдон это "трясущий землю " по др. гречески. И тогда он написал "Тихий Дон".(или может не он?)
Vladimir Sholkov
Фишка ещё в том что Дон Доном, но греки называли реку Танаисом
Андерсен
«Я не уехал, а выехал» «Александр Тимофеев вместе с советником Захарченко Александром Казаковым покинули Донецк и отправились в Россию. Такое решение было принято в целях безопасности, возвращаться в Донецк в ближайшее время они не собираются», — цитирует слова источника «Интерфакс». Об этом сообщает Рамблер.https://news.rambler.ru/world/40753613-sbezhavshiy-v-rf-ministr-dnr-obyasnilsya/?utm_source=head&utm_campaign=self_promo&utm_medium=news&utm_content=news&utm_term=clid_m&updated
Земеля в натуре
Константин Алланд
А Зевс от слова зевать что-ли ?
Igor D'Arbino
Да! Шолохов хотел написать роман "По сей Дон", но ему сказали , что Посейдон это "трясущий землю " по др. гречески. И тогда он написал "Тихий Дон".(или может не он?)
Алферов Сергей
На болотной площади было за 100 тысяч человек. Так что, это кто угодно может быть. А "ваша версия" повторялась ещё раньше.
Igor D'Arbino
Дык, Вы кричите , что её (программу) пол мира пользует, а назвать не можете. Ваше же видио подтверждает мои слова о том , что самолет внутри разваливается на куски. Лишь бы возражать, не вникнув и не прочитав внимательно первую запись.
Константин Алланд
даже не мент, а мусор
Константин Поляков
Здесь старается робот роботизированный. Меня тут за вчера 2 раза забанили, сегодня ещё 1 бан, на ровном месте. Пусть Владислав разбирается со своим роботом и 21 входом аккаунтов.
Константин Поляков
Грамотная дискуссия идею разрушить не может. А вот неграмотная типа "самолет может" или "не может" показывает неграмотность доносящего мысль и дискредитирует саму идею об альтернативных версиях 911. Ну не было там самолетов вообще. Все что показали тогда по ТВ - мультипликация. Что видели люди непонятно, поскольку тогда камер в телефонах не было. И если все это вывалить на человека в контексте "зуб даю", то эффект будет сами понимаете какой.
Николай Толубаев
Навальный агент кукловодов. https://vk.com/club36931538?w=wall-36931538_84576
Николай Толубаев
Что за рана? И где он падал?
Андерсен
Всё же Русы есть , и это не евреи? Мерин?
Андерсен
Здесь старается робот роботизированный. Меня тут за вчера 2 раза забанили, сегодня ещё 1 бан, на ровном месте. Пусть Владислав разбирается со своим роботом и 21 входом аккаунтов.
Андерсен
Зачем так мудрить. Алексей детально диалог не расписал в общении с бухгалтером из системы. Так что вкраце как он обрисовал диалог, мне понятны вообще реакции зевак и системных простофиль. Любого возьми, любого возраста на должности, на рук. посту, именно так и будут реагировать.
Константин Алланд
ленинопад они там устроили капитальный , а здесь на всех площадях понатыканы истуканы упырю
Константин Алланд
Вопрос : Астара это же Астарта (Иштар) ?
Николай Толубаев
Ну и что? Я с четырёх аккаунтов вхоже-зависит от того в каком браузере сижу
Николай Толубаев
Откуда появилась Астрахань? Если в у скифов был бог Тах и богиня Асыня (Асы) Тара- Астрарта, и был г. Таматарха, возможно был и какой то вождь Астарх, возможно это звание служителя Тарха, а потом имя образованное из звания. Так вот, можно предположить, что Астарх и заложил город Астархань
Андерсен
На болотной площади было за 100 тысяч человек. Так что, это кто угодно может быть. А "ваша версия" повторялась ещё раньше.
Fiksik Piksel
интересная версия. Хотя и живу в Астрахани, но не задумывался.думал Ас..... какое то имеет отношение к асам.
Canapsis
ну кстати зеленкой его уже поливали несколько раз даже)
Dexter
... и ещё выбросило в нужное место паспорта "лётчиков"- террористов...
Константин Поляков
Ничего, если все аккаунты связаны с одним ником. Тогда понятно с кем общаешься, а когда то вихрь, то серега то вася то непонятно.
Рустем Бохани
в Сирии в главном храме Астарты был специальный бассейн со священными рыбками
Алексей
https://ria.ru/society/20180912/1528417837.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop понимаю, это законопроект далеко не пройдет, но характерно, что там как получается госслужащих приравняли к дворянам, которым негоже драться со смердами.
Рустем Бохани
В трудах Табари есть упоминание о Рас-Тарха́не — хазарском полководце. Он возглавлял хазарскую армию во время нашествия на Закавказье в 764 году. Действуя по приказу кагана, он атаковал области Албании и Восточной Грузии. Одно арабское войско хазары разбили, а другое обратили в бегство. Они успели уйти безнаказанными до прихода свежей арабской армии, захватив огромное количество пленных, скота и лошадей. Имя полководца приводится в персидских источниках как Ас-Тархан.
Yury Safonov
ЛДПР предлагает подтереться конституцией РФ, ню-ню.
Константин Пахомов
Таки вы полагаете, что я торчу здесь потому что нет денег? А не потому что я чурка, ордынец и мокшанин?
Алексей Огородников
Совсем идиотские развлечения для толпы пошли. Даже не знаю почему люди на это ведутся. Видимо действительно боги лишили народ разума.
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