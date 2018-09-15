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Миф закончился. Шоу продолжается
Миф закончился. Шоу продолжается
15/09/2018 02:06
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Обсуждение
Виктор М
Еще раз убеждаюсь в 1000й раз в истинности фразы "Кого Бог хочет наказать того он лишает разума" все рашкосовки феноменальные недоумки, чем выше по соц. совковой лестнице тем человек безбожнее и тупее.
Виктор М
Еще раз убеждаюсь в 1000й раз в истинности фразы "Кого Бог хочет наказать того он лишает разума" все рашкосовки феноменальные недоумки, чем выше по соц. совковой лестнице тем человек безбожнее и тупее.
лесничий
Это-ж надо... сам себя высек!
лесничий
Это-ж надо... сам себя высек!
Виктор М
Если ты обиделся на рашкосовков, ты ты значит рашкосовок
Виктор М
Если ты обиделся на рашкосовков, ты ты значит рашкосовок
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