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Миф закончился. Шоу продолжается

15/09/2018 02:06
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Обсуждение
  • Еще раз убеждаюсь в 1000й раз в истинности фразы "Кого Бог хочет наказать того он лишает разума" все рашкосовки феноменальные недоумки, чем выше по соц. совковой лестнице тем человек безбожнее и тупее.
  • Еще раз убеждаюсь в 1000й раз в истинности фразы "Кого Бог хочет наказать того он лишает разума" все рашкосовки феноменальные недоумки, чем выше по соц. совковой лестнице тем человек безбожнее и тупее.
  • Это-ж надо... сам себя высек!
  • Это-ж надо... сам себя высек!
  • Если ты обиделся на рашкосовков, ты ты значит рашкосовок
  • Если ты обиделся на рашкосовков, ты ты значит рашкосовок
  • Будущие президент с премьером
  • подставные