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Сирия в шаге от падения

18/09/2018 00:59
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Обсуждение
  • Кстати какие-то полу-паразиты на теле АРИ
  • Кстати какие-то полу-паразиты на теле АРИ появились. Хуторской и Крюков. Можешь заценить)).
  • У авиабазы Хмеймим пропал самолет Ил-20 ВКС
  • У авиабазы Хмеймим пропал самолет Ил-20 ВКС
  • У авиабазы Хмеймим пропал самолет Ил-20 ВКС
  • У авиабазы Хмеймим пропал самолет Ил-20 ВКС
  • У авиабазы Хмеймим пропал самолет Ил-20 ВКС
  • У авиабазы Хмеймим пропал самолет Ил-20 ВКС
  • У авиабазы Хмеймим пропал самолет Ил-20 ВКС
  • У авиабазы Хмеймим пропал самолет Ил-20 ВКС
  • То что вы платили и платите это не считается. За сирию вы в частности получили +2% НДС и повышение пенсионного возраста. Вы довольны?
  • абалдеть уже начили тролить передачи Владислава Карабанова
  • А если наобород- рашоб.
  • а на оборот - рашоб?
  • Да и пёс с ними.Значит не в бровь им , а в глаз. вот и беснуются.
  • А вы правда думаете, что ГГИ и безграмотная экономика в нашей стране никак не связаны?
  • А в Сирии кто? Ансамбль " Берёзка"? Вы считаете, что там нечего делать, а власть считает иначе. У кого больше информации? Заччем коня на е5 поставили?
  • Спорить не буду. Вы зомби кремля.Как горох об стенку.
  • Спорить небуду. Вы зомби кремлян, как горох об стенку.
  • Спорить небуду. Вы зомби , как горох об стенку.
  • Спорить небуду. Вы зомби кремлян, как горох об стенку.
  • российское ПВО корректировали шекелем. война не по правилам! маршала шойгу возмутило вероломство израиля. пора мой друг, пора... летим домой бомбить воронеж.
  • Так пиздуй к Кассаду, к своим друзьям сталиноидам. Чего ты тут всё срёшь, да срёшь?
  • При чём тут болгары? Прочитайте Протоколы и поймёте, что болгария всего лишь место встречи всё только про Россию речь ведётся и нету там никаких болгар...
  • При чём тут болгары? Прочитайте Протоколы и поймёте, что болгария всего лишь место встречи всё только про Россию речь ведётся и нету там никаких болгар...
  • нету там никаких болгар, прочитайте Протоколы и поймёте...
  • это ж для примера, ёмаё. Ленина сжечь, исполнить то, что души наших Русских предков просят
  • Однако - Бумажный тигр
  • однако- Бумажный тигр
  • однако - Бумажный тигр
  • козлы
  • Походу проглотили в очередной раз. Интересно каков дух российских войск в Сирии? Что у них на душе, когда хочется найти виноватого в гибели своих сослуживцев и ответить им соответственно, а тебе не дают этого сделать. Тоже самое было в Чечне, когда с самого верха останавливали наступление и предотвращали разгром боевиков.
  • Здесь секта?
  • Вечно вы только про зад думаете.
  • Всё правильно говорит уважаемый Владислав. Как всегда вдумчивая аналитика и убедительная аргументация. Жаль что я не слушал передачу. Но всячески одобряю.
  • Надо не надеяться, а жизне утверждать вот так -падет Сирия - падет и оккупировавший Россию преступный режим. Да будет так.
  • Надо не надеяться, а жизне утверждать вот так -падет Сирия - падет и оккупировавший Россию преступный режим. Да будет так.
  • Не сдюжит Михаил, супротив Провидения.Не помогут ему бесы-хранители.
  • давай начнем прям счас.я тоже умею стебаться!)))
  • Рано или поздно это могло случится.
  • Тебе бы эсэсовскую форму .... И поголовно всех русских " большевичками " объявить.... И убивать....Убивать.... Как же у вас бандер , ручонки чешутся. По вашим комментариям чувствуется. Да только вы снова окажетесь там... В попе истории.
  • Изыди в вечный огонь. пентаграммы.
  • Вопрос "Почему кукловоды не могут стать русскими националистами?" Пзц! иметь такую пустую бошку чтоб задать такой вопрос! Ага Вася, ты на диване будешь пиво пить, на кухне и в интернете под ником анонима разнося в пух и прах власть и чур-в, а кукловод ради тебя Васек станет русским наци и начнет твоих врагов убивать, тебе жизнь, длб-у облегчать.
  • Да кому вы нахрен нужны совки вас убивать! вот она типичное сознание совка если не по нему то "убивать" . Кроме как убивать совок ничего не понимает. Вас надо просто пустить в свободное общество жить и у вас совков там 2 выхода, или вы наконец то научитесь работать и начнете себя кормить или вымрете.
  • Ты как Жирик бесишься... Коммуняк нет , так он в никуда орёт и коммуняками неизвестно кого обзывает. Так и ты - не видишь , не знаешь ... Но тебе как бешенной собаке НАДО хоть кого-то укусить, обозвать совком или коммунякой. Тебе уже не важно - совок или нет... Ты хочешь ЗАГРЫЗТЬ. И это в тебе главное . Вот ты сам на большевичка больше похожий. Дай таким как ты волю... Вы полстраны сделаете " свободным " обществом. Свободными от жизни. Вторую половину в рабов превратите. Да вас тут большинство - неудовлетворённых. Злись и дальше. Но по вашему не будет. Сам - то ты кормишь себя ? Или тебя кормят наёмные ( свободные )продавцы за 15 000 картонных в месяц??
  • ...прасрали≈ цусиму≈
  • Кстати на всех встречах по так называемому урегулированию вопросов в Сирии почему-то выступает всегда ВВП, а вот Башар Асад вообще очень редко выступает. Складывается такое ощущение, что ВВП Сирия нужна больше чем Асаду. Либо ВВП у Асада работает в качестве такого посыльного переговорщика-пиарщика, получается Асад главнее ВВП?
  • Про Навального. Я не знаю может как-то мимо люди пропустили это интервью с сотником бывшего руководителя штаба анального (или типо того). Там ведь он серьезное обвинение выдвинул. Этот предатель родины оказывается пообещал всем задержанным что им предоставит адвокатскую помощь. Сам собирал дела задержанных (или какие-то бумажки или что там он собирал) и передавал в гаагский суд (мировой или ещё куда), там ему давали деньги на адвокатов для этих посаженных ребят, ну или просто там штраф заплатить или ещё чего. Ну чтобы вытащить их. А этот Навальный эти деньги клал себе в карман, а ребят посылал. А ведь это серьезное обвинение. Это крысятничество называется. Если малолетки-навальнята массово об этом узнают и подтвердят, они этого анального тухлыми помидорами закидают. Сейчас возможно в спешном порядке будут какие-то опровержения и т.п. Но тем не менее задним числом можно это проследить кому надо.
  • Про выборы. Вроде придумали какие-то там правила правильные. Не хуже как в сталинские времена, что вот можно с камерой сидеть снимать процесс подсчета и т.п. На деле же можно поставить камеру (как это и было сказано и сделано) не ближе 5 метров от стола. Т.е. фактически ты сидишь и снимаешь спины этих училок которые считают. И вообще все наблюдатели сидят и "наблюдают" за 10 метров от подсчета. Чего они там могут отнаблюдать непонятно. Разве не понятно что это же бред. Нужно стоять за 10 сантиметров и смотреть через плечо со словами "не в ту стопку суешь бюллетень...с*ка!". А так они сами себе что-то там посчитают, ни проконтролировать ничего. Ну бред же.
  • Комиссия по правописанию при Совмине постановила: писать БОшар Асад.
  • Буду надеяться, что падет Сирия - падет и оккупировавший Россию преступный режим.
  • а на оборот - рашоб?
  • В какой, в какой игре? Тут бы зад прикрыть, а не в ГГИ играть.
  • Ну-с, конечно, "куды нам со свинным рылом да в калашный ряд" Сидеть бы за печкой и помалкивать
  • И сколько лично вы готовы заплатить из своего кармана для участия России в ГГИ?
  • Всегда платили, платим и будем платить . Так мир устроен, не заплатишь - отберут чужие дяди. Мир так устроен. Вы итак всегда за всё платите
  • Кто вам сказал что за Сирию? Может за безграмотную экономику? Я недоволен, я недоволен много чем ещё...
  • Чужие дяди могут отобрать только две вещи - жизнь и средство производства ( т.е. ЗЕМЛЮ) Земли у нас и так нет ,а жизни наши отнимают постоянно и везде т к Земли у нас нет и укрыться нам негде
  • Кто вам сказал что за Сирию? Может за безграмотную экономику? Я недоволен, я недоволен много чем ещё...
  • Причем здесь откупаться? Мы в своей стране платим налоги на СВОЮ армию. А вот не будет армии - придётся откупаться. И потом , поимите, какой смысл иметь слабую армию? Проще, вообще не иметь .
  • Не выстраивайте логику на действиях мудаков (не запутывайте себя как это делают они с собой) ..Их обвиняют в убийстве Скрипалей – они оправдываются за Боинг ..по Боингу вердикт вынесен – все забыли, никому не интересно. Погибших не вернёшь. Выплата сатисфакции родственникам.. – им не привыкать. Никогда судья не отменяет пенальти не зависимо справедливое оно или нет. (а тем кто спорит желтую и красную карточку…) …Это как если бы Зюганов сейчас заявил что в 2014 его на выборах посчитали неверно – требую пересчёта голосов. Они выстроили систему на нечестных вердиктах – к ним аналогичное отношение. p.s. **..если у них были железобетонные док-ва невиновности по Боингу и они их не выложили, то это государственное преступление - измена. Потому что вердикт в обвинении РФ ложится пятном на весь русский народ. ... первый указ в переформатированной России должен быть об отмене моратория на смертную казнь за гос. преступления
  • Как всегда. Верной дорогой идете, господа готы! Владислав это Ванга наших дней.
  • А причем тут армия. Армия - армией, а сирия - сирией. И нечего армии там делать за мои деньги. И заметьте мы платим не за свою армию. Поскольку никто нас не спрашивает что и где должна она делать.
  • Причем здесь откупаться? Мы в своей стране платим налоги на СВОЮ армию. А вот не будет армии - придётся откупаться. И потом , поимите, какой смысл иметь слабую армию? Проще, вообще не иметь
  • А в Сирии кто? Ансамбль " Берёзка"? Вы считаете, что там нечего делать, а власть считает иначе. У кого больше информации? Заччем коня на е5 поставили?
  • Да и пёс с ними.Значит не в бровь им , а в глаз. вот и беснуются.
  • Ах Ах, то есть по вашему власть залезая в сирию печется об моих интересах?
  • Эти люди во сне голыми руками жён душат.
  • Хор турецкого " Озеро".
  • Может соратник слишком умный и решил переиграть "папу", понял для чего проект "навальный" и решил подсуетиться, авось прокатит.
  • Ах Ах, то есть по вашему власть залезая в сирию печется об моих интересах?
  • Не выстраивайте логику на действиях мудаков (не запутывайте себя как это делают они с собой) ..Их обвиняют в убийстве Скрипалей – они оправдываются за Боинг ..по Боингу вердикт вынесен – все забыли, никому не интересно. Погибших не вернёшь. Выплата сатисфакции родственникам.. – им не привыкать. Никогда судья не отменяет пенальти не зависимо справедливое оно или нет. (а тем кто спорит желтую и красную карточку…) …Это как если бы Зюганов сейчас заявил что в 2014 его на выборах посчитали неверно – требую пересчёта голосов. Они выстроили систему на нечестных вердиктах – к ним аналогичное отношение. p.s. **..если у них были железобетонные док-ва невиновности по Боингу и они их не выложили, то это государственное преступление - измена. Потому что вердикт в обвинении РФ ложится пятном на весь русский народ. ... первый указ в переформатированной России должен быть об отмене моратория на смертную казнь за гос. преступления
  • Коммуняк нет? в стране каждый 90% с менталитетом совка, среди них 50% убежденных коммуняк, и среди последних еще 50% сталинисты это вообще отмороженные. Последняя фраза про наемных продавцов выдает из тебя сталиноида
  • Пока шла передача российский Ил-20 подрезало сирийское ПВО. Черная полоса у Кремля... https://news.yandex.ru/story/Minoborony_vozlozhilo_vinu_za_krushenie_Il-20_na_Izrail--50ce7f8976e7fca054e8404cdb5bde5c?lang=ru&from=main_portal&stid=iKhRlVcgV6RDlgerLU_l&t=1537259267&lr=54&msid=1537259874.92229.140515.780608&mlid=1537259267.glob_225.50ce7f89
  • Я бы не слишком доверял российскому МО. Давайте проанализируем факты. Итак, Израиль бомбит на территории Сирии иранцев и дружественную им Хезболлу. Латакия - зона ответственности России, иранцам там делать нечего - следовательно, нечего и бомбить Израилю, но тем не менее он что-то типа бомбит прямо под носом российской базы. Идём дальше - система ПВО Сирии жестко контролируется российскими военными и если последние видели, что в зоне поражения оказался российский самолёт РЭБ, они должны были заблокировать пуск ракет большой дальности и использовать только "Панцири". Третье - в Сирии, где кто только ни летает, должна железно работать система распознавания "свой-чужой", иначе подобный случай был бы не единичным, тем не менее по старому советскому самолёту якобы стреляют старой советской ракетой С-200, которая благополучно на него наводится, игнорируя распознавание. Четвертое - Ил-20 оборудован помимо разведывательной аппаратурой ещё и комплексами РЭБ, но почему-то они оказываются бессильны против старой ракеты. Но даже если подавить систему управления не удалось, сам факт захвата цели экипаж Ил-20 должен был зафиксировать, после чего у них было хоть и ограниченное, но всё же время покинуть обреченную машину. Пятое - "инцидент" случается ровно в тот день, когда МО РФ обнародовало новые факты по рейсу МН-17. Складывая всё вместе, не могу не прийти к неприятному выводу, что Ил-20 стал своего рода "чёрной меткой" от западных "партнеров", призванной обозначить пределы принятия самостоятельных решений Российской Федерацией. Судя по реакции, в Москве это поняли и продвигают версию, которая максимально сглаживает репутационный провал. Ведь если признать, что Ил был прицельно уничтожен "потенциальным партнером", то на это придётся отвечать, но отвечать боязно - всё-таки это не бабуинов по пустыне гонять, тут и люлей могут навешать.
  • Жаль - ресурс оккупирован невменяемыми бандеровцами. Не с кем поговорить....
  • А вы попробуйте как обычно - с самим собой. Главное - обозначать себя традиционно во множественном числе - получится как будто народ тут ведет пламенные дискуссии о "солидарном общества" и вреде "капитализма")
  • Удивительно как жизнь быстро меняет людей. Еще полгода назад, совсем неглупые, люди принимали меня за дурака, когда я говорил, что нечего делать в этой Сирии, что это очередная дыра куда утекают ваши деньги. Про оккультную связь я даже не заикался, мало кто вообще в это верит, не то что видит. В ответ люди мне рьяно объясняли, что России нужен как раз такой союзник как Асад. Что с Сирией Россия станет сильнее. Прошло полгода, жизнь стало хуже (приняли кучу регламентов ограничивающих свободу людей и обязывающих их платить, повышены цены на топливо, увеличен пенсионный возраст, НДС +2%, рубль отпустили и т.д.) и как то резко люди на мои заявления, стали в основном отмалчиваться. Только от единиц в ответ слышно какое-то невнятное мычание, по поводу важности Сирии. Ну потихоньку до всех доходит, не через голову, так через карман и как следствие через желудок. Жизнь меняет приоритеты людей. Но, как это не печально осознавать, все что не делается, делается к лучшему. Хотя именно сейчас не лучшие времена. Хотелось бы побыстрее и как можно менее болезненно пройти этот этап.
  • Также до ватанов дойдет и про Крым и Домбасс, но будет уже поздно
  • Ну вот так всегда, хотели сбить врага, а попали по союзнику. Или уже не по союзнику? Чет у меня параноидальные мысли закрались, а не удар ли это в спину от Асада за начало раздела Сирии? И чего интересно Российские вояки ожидали мне интересно? Это не первая и не последняя провокация. Такие провокации еще будут и противопоставить им в Сирии нечего. Валить надо оттуда, пока совсем свое лицо не потеряли. Словесные пугалки в стиле: "Россия рассматривает «провокационные действия Израиля как враждебные» и «оставляет за собой право на адекватные ответные действия», отметили в военном ведомстве." уже никого не интересуют. Над ними, по моему, уже никто даже не смеется. И что они понимают под адекватными ответными действиями? Насадить израильский самолет на их же ракету или что?. Блин да самым адекватным действием будет просто уйти из Сирии, сохранив остатки реноме. В общем миф за мифом развенчиваются, аж страшно становиться.
  • Также до ватанов дойдет и про Крым и Домбасс, но будет уже поздно
  • Как-то все забыли химическую свадьбу, может из-за неё события ускорились.
  • Налоги мы плати чтоб властные люди и их приближенные жили хорошо и счастливо , а это счастье обеспечивает им податный народ
  • Самое интересное, что все три года (2014-16) хохлы исправно ежеквартально платили проценты за те 3 млрд "стране-агрессору" и отказались отдавать основную сумму только по причине отсутствия денег...
  • А чё те не понравилось ? Так на тебя работают русские женщины за " зарплату" в 15 000 картонных ( с условием выполнения плана по продажам китайского ширпотреба ) ? Или неа ? Или может ты в шахте уголёк рубишь... Или на северах на буровых в мороз .....? А может ты дальнобойщик - развозишь китайские товары? Или на Ж/Д - возишь пизнин ? А может ты клепаешь космические станции ( лишние дырки втихую сверля ) ? Да нет.... Я уверен, что ты обыкновенный трупный червь - спекулянт, используешь труд нищих русских баб, что работают на тебя за гроши. А ты их за это ещё и презираешь.
  • С укро-автофекалией вообще песня. Гражданина Варфоломея американцы поймали за руку на пропаже около 1 млрд долларов, собранных на строительство кафедрального собора греческой ортодоксии в Нью-Йорке. Дело обещали спустить на тормозах только в обмен на автофекалию. Назначенные на Украину экзархи из США и Канады оба родились на Запукре и вообще-то являются униатами, т.к. до продолжения карьеры в правослабии обучались в католических религиозных центрах Польши - ну это так, вишенка на торте.
  • На фоне новостей о сбитом сирийскими с-200 российского разведчика Ил-20 особенно интерестно вспоминаются новости о модернизированном пво Сирии, распознавании полезных целей и половине всех сбитых американских томагавков.
  • Пеньки . кругом одни пеньки .были бы яйца еще как то можно было бы понять . так ведь их ваще нет ... .
  • Ирония судьбы в том, что часто тяжелые , как нам кажется , времена, потом вспоминаются как неплохие времена , по сравнению с тем где мы оказались.
  • Таки опять евреи виноваты. Ждём свежих анекдотов.
  • Я бы не слишком доверял российскому МО. Давайте проанализируем факты. Итак, Израиль бомбит на территории Сирии иранцев и дружественную им Хезболлу. Латакия - зона ответственности России, иранцам там делать нечего - следовательно, нечего и бомбить Израилю, но тем не менее он что-то типа бомбит прямо под носом российской базы. Идём дальше - система ПВО Сирии жестко контролируется российскими военными и если последние видели, что в зоне поражения оказался российский самолёт РЭБ, они должны были заблокировать пуск ракет большой дальности и использовать только "Панцири". Третье - в Сирии, где кто только ни летает, должна железно работать система распознавания "свой-чужой", иначе подобный случай был бы не единичным, тем не менее по старому советскому самолёту якобы стреляют старой советской ракетой С-200, которая благополучно на него наводится, игнорируя распознавание. Четвертое - Ил-20 оборудован помимо разведывательной аппаратурой ещё и комплексами РЭБ, но почему-то они оказываются бессильны против старой ракеты. Но даже если подавить систему управления не удалось, сам факт захвата цели экипаж Ил-20 должен был зафиксировать, после чего у них было хоть и ограниченное, но всё же время покинуть обреченную машину. Пятое - "инцидент" случается ровно в тот день, когда МО РФ обнародовало новые факты по рейсу МН-17. Складывая всё вместе, не могу не прийти к неприятному выводу, что Ил-20 стал своего рода "чёрной меткой" от западных "партнеров", призванной обозначить пределы принятия самостоятельных решений Российской Федерацией. Судя по реакции, в Москве это поняли и продвигают версию, которая максимально сглаживает репутационный провал. Ведь если признать, что Ил был прицельно уничтожен "потенциальным партнером", то на это придётся отвечать, но отвечать боязно - всё-таки это не бабуинов по пустыне гонять, тут и люлей могут навешать.
  • сработало сирийское ПВО, С-200 выпущенные по атакующей четвёрке F-16 Израиля, попали в наш Ил-20, что явилось следствием размещения F-16 в секторе захода на посадку самолёта. Ил-20 заходил с 6 км высоты, F-16 ниже, метрах на 500. Классическая ж-довская подстава, как обычно они это делают. Во времена войны с Египтом, они заходили в момент проведения учений флота США со стороны авианосцев, ну и т.д. В принципе тому огоньку, что горит в Сирии не дадут затухнуть пока реально Сирия не падёт, тут даже сомнений нет. И Израиль как раз играет роль кочегара...
  • Ну вот....Вы оказывается читаете и помните про солидарное и капитализм. Значит подсознательно ваши мозги всё же делают правильные выводы Думаю, что и до сознания вашего дойдёт. Вот прищимет вам муде к бороде и...Дойдёт. Обязательно .И запоёте вы по другому.
  • "Подставили". Россиянский режим - самые подставляемый режим мира. От Сирии до олимпиады - везде подстава. Как жить вообще?
  • Не готова еще Россия к серьезным изменениям , не готова однозначно, как не печально но это факт
  • Ну вот....Вы оказывается читаете и помните про солидарное и капитализм. Значит подсознательно ваши мозги всё же делают правильные выводы Думаю, что и до сознания вашего дойдёт. Вот прищимет вам муде к бороде и...Дойдёт. Обязательно .И запоёте вы по другому.
  • Таки насолидировал "запас прочности", по своим мудям. Сразу становится понятно кто из коммунистов настоящий капиталист-сралинист.
  • Ну стало быть серьёзные изменения произойдут вообще без России.
  • Печально, что первой "правильную версию событий выложили" CNN, а российским палковводцам ничего не осталось. как согласиться. Хотя даже в такой лайт-версии случившегося рейтинг гаранта сдувается просто катастрофически - достаточно помониторить комменты в Сети даже на вполне патриотических и лояльных власти ресурсах.
  • Болельщик сборной Сирии по футболу?
  • Ты смешон и жалок. Всё ещё со Сталиным воюешь... Тебе скоКа лет - то - болезный? ТАМ - довоюешь уже.
  • За Гиви и Мотороллу никто не ответил, за сбитый турками самолет и гибель Захарченко тоже, все повторится вновь, одни пустые угрозы. Почти все страны окружающие Сирию не в восторге от присутствия там российских вкс,тут и аналитиком быть не надо, что-бы понимать бесперспективность этой затеи. Не завидую я воякам которые там находятся, в любой момент пустят в расход, абсолютно безнаказанно.
  • Вы правы, но то, что эти изменения будут, кардинальные изменения, я уверен на все сто.
  • А нах. он вообще нужен был с момента его появления? Можешь не пыжиться, - для того, чтобы демографически растоптать Русов.
  • У нас только инквизиция КПСС-РПЦ не признаёт свой чёрный шумерский оккультизм. Всё будет затронуто, что связано с шумерской символикой на Руси. Санёк, ты из какой страны пишешь?
  • Изыди в вечный огонь. пентаграммы.
  • Хор турецкого " Озеро".
  • Эти люди во сне голыми руками жён душат.
  • Болельщик сборной Сирии по футболу?
  • Может вы выпали из реальности пока тут суетой заняты в обороне мин.обороны в сирии и ещё в каких странах? Когда один бот так заявляет от лица всех, нужно пунктики не забывать обозначать, своих аналитических высказываний.
  • А нах. он вообще нужен был с момента его появления? Можешь не пыжиться, - для того, чтобы демографически растоптать Русов.
  • Ага, но чем дальше затягивается болезнь тем страшнее будет агония. Вот тогда точно нынешнее будет вспоминаться. Но это же не нормально.
  • А кто вызывает доверия, 15 человек которые оказались утилизированными, небесными силами?
  • Кривошеев его звали, кривошеев. А то что там так написано всего лишь творческая редакция, снос зиккурата - это прямая обязанность каждого сына-света. Так тоже написано, но не в протоколе, а выше бери.
  • у болгар их Димитров тоже в мумию был переделан, положен в зиккурат как наш, но вот не стало ссср-а, сожгли они его нахер, зиккурат бульдозерами разнесли, а стало ли худо им "мне неведомо"
  • А кто вызывает доверия, 15 человек которые оказались утилизированными, небесными силами?
  • А кто вызывает доверия, 15 человек которые оказались утилизированными, небесными силами?
  • да кто их там разберет)).
  • да кто их там разберет)).
  • Кривошеев его звали, кривошеев. А то что там так написано всего лишь творческая редакция, снос зиккурата - это прямая обязанность каждого сына-света. Так тоже написано, но не в протоколе, а выше бери.
  • Кривошеев его звали, кривошеев. А то что там так написано, снос зиккурата - это прямая обязанность каждого сына-света. Так тоже написано, но не в протоколе, а выше бери.
  • Да такая же как с "Курском" - "Она утонумши".
  • Некоторые поговаривают что ВК готов вложиться в разработку вечного электродвигателя или что-то типо того. Я в своё время просматривал то и это и меня заинтересовала одна весч. Двигатель вырабатывает электричество вращением от нагревания. Т.е. можно приставить к печке где дрова горят и будет тебе халявное электричество в доме.
  • вот только часть комментов: "" Терпило-пу похоже, что повелитель стерхов до конца срока не досидит..косяк за косяком... "новое" правительство, пенсионная "реформа", повышение НДС, повышение платы за ЖКХ, смерть Захарченко, "выборы" в Приморье, самолёт.....а ещё и года не прошло. трусливая тварь Путин стремительно теряет авторитет у народа Уверовал в свою значимость. рейтинг, ауу?! С таким настроением нех делать уже в Сирии, сторон заинтересованных много, всем Россия хочет угодить и поэтому них там не получится, тогда вопрос, нах ребатам нашим там погибать, да и за что? Сперва турки, сейчас евреи, завтра иранцы случайно подобьют наш самолет, американцы тоже ЧВК отбомбили и наши проглотили, нах такая победа над ИГИЛ, если парад можно провести только на нашей авиабазе. ри этом Путин призвал израильскую сторону не допускать впредь таких ситуаций...... окуеть, занавес Соплежуй и чмо Решительно попросил не делать так впредь. Оно и понятно, великая страна - великий лидер. """ это не с форума эху мацы или ещё какой-то фигни, это, ребята, русская весна забалагурила, а там такое ещё вчера было практически исключено
  • Почему сжечь, может в Сирию доставить или Германию?
  • ---" хорошо жить в государстве овощей!!! " - и доллар ждать по 30 рублей ! ( а нефть по 200)
  • Армия она из народа, а народ это и есть государство.
  • Минобороны РФ объяснило причины гибели самолета с 15 военными Сбитый Ил-20 был самолетом радиоэлектронной разведки, который действовал в Сирии Возврат гарантирован. Рэкетиры приходят на смену коллекторам Тельмана Исмаилова заподозрили в заказе похищения Авраама Руссо Житель Польши очнулся в морге и отправился на вечеринку Армия США заказала нарушающий законы физики двигатель За ложные сведения введут уголовную ответственность Путин отказался помиловать бывшего мэра Ярославля Урлашова Депутаты Госдумы снизили себе размер штрафа за прогул заседания Путин передал Чечне нефтяную компанию по просьбе Кадырова Тереза Мэй попала на свадебные фото британских молодоженов Минфин поддерживает план главы ВТБ по отказу от доллара Путин призвал губернаторов работать для всех жителей регионов Рублю дали отдохнуть: когда паника вернется на рынок
  • Армия она из народа, а народ это и есть государство.
  • "Душа русского народа в плену государства". Армия не наша, народная, она лишь рекрутирует мужскую часть.
  • Народ Русов живёт сам по себе, овощи живут в государстве, а армия тем более ручная и заднеприводная, народу уж точно такая в будущем не нужна никому.
  • Народ Русов живёт сам по себе, овощи живут в государстве, а армия тем более ручная и заднеприводная, народу уж точно такая в будущем не нужна никому.
  • вот еще в догонку для подгорания пердаков Путин выполнил просьбу Кадырова и передал Чечне нефтяную компанию https://www.rbc.ru/economics/18/09/2018/5ba0f57c9a794769cac53d75?from=main
  • Дотянут, они более живучи чем нам хотелось бы. Боюсь, что еще с десяток лет могут продержаться.
  • Дотянут, они более живучи чем нам хотелось бы. Боюсь, что еще с десяток лет могут продержаться.
  • Чужие дяди могут отобрать только две вещи - жизнь и средство производства ( т.е. ЗЕМЛЮ) Земли у нас и так нет ,а жизни наши отнимают постоянно и везде т к Земли у нас нет и укрыться нам негде
  • Пеньки . кругом одни пеньки .были бы яйца еще как то можно было бы понять . так ведь их ваще нет ... .
  • Вспомнилась дикость - когда Селезнёв на заседании Госдумы анонсировал произошедшее через три дня умерщвление жителей Волгодонска посредством взрыва. …В короткий период взорвали несколько домов с людьми в разных городах, и объявив что с террористами(!) начинается война, пошли в Чечню. Получается что чеченцы воевали с террористами… Затем объявили полную победу над террористами.. Чечню возглавили лидеры тех с кем воевали.. Сегодня Чечня (победитель) первая в мире страна которая имеет нескончаемый источник бесплатной электроэнергии (не платит коммуналку) ..остальные безуспешно только мечтают внедрить.. И по факту чеченцы могут почти безнаказанно убивать русских (добивать «террористов») ..Владислав как-то упоминал, что в церкви если молишься за что-то – результат будет противоположный… Может быть это повсеместно действующая норма в Королевстве Кривых Зеркал? Отказ от пенсий и повышение налогов объявляется благом.. запрет вкушать россиянам итальянские сыры и испанский хамон.. - считается наказанием для европейцев(?) Чем меньше людей ходят на выборы – тем больше голосов получает Избираемый.. ...Теперь вот Сирия… пошли «помогать» Ассаду… С такими-то способностями заворачивать «+» на «-» ...сейчас его быстренько сами же и угробят. Может это имела ввиду баба Ванга предрекая противоположность результата?
  • https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/09/18/77867-vosstanovlennomu-verit?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop уже начали разбирать документы Минобороны. Хотя вряд ли минобороновцы настолько тупые, чтобы в лоб впарить подделку, которую легко раскрыть.
  • ---" хорошо жить в государстве овощей!!! " - и доллар ждать по 30 рублей ! ( а нефть по 200)
  • молодцом , декстер - остроумно и вполне логично. спасибо !
  • Если Россия под властью Зикурата и православия, и большинство людей утратило свою связь с предками, что так в принципе и есть. То действительно логично. Вся страна взывает не к тем богам и получает не тот результат.
  • Леонид, готова-не готова, это неверная постановка вопроса, измения плавно и не заметно , но происходят.
  • Аркадий, решайте: http://abvedi.com/2-9-terafim.html
  • Нет, сжечь на радость Яру. Огонь всё нейтрализует и стерилезует..Не с проста гомора и содом были сожжены.
  • "Душа русского народа в плену государства". Армия не наша, народная, она лишь рекрутирует мужскую часть.
  • одно из немногих адекватных СМИ на русском языке, а может быть даже единственное.
  • C трупопоклонниками вроде тебя, хотя ты хохлатый наполовину.
  • Блять, какие же вы совки закомплексованные. По твоим письменам становится понятно почему совок развалился, он породил настолько нелепое создание, полностью инфантильное до старости как совок. Если я кому и плачу, то я ПЛАЧУ! а ты то ничего людям не даешь. кроме нытья
  • Не фарисействуй, утри сопли и не смеши публику. С твоей репутацией, кто сможет поверить в твою искренность?
  • Блять, какие же вы совки закомплексованные. По твоим письменам становится понятно почему совок развалился, он породил настолько нелепое создание, полностью инфантильное до старости как совок. Если я кому и плачу, то я ПЛАЧУ! а ты то ничего людям не даешь. кроме нытья
  • вОЗМОЖНО ЭТО двигатель Стерлинга , внешнего сгорания, изобретённого по запрошлом веке английским пастором.работающего по принцепу разницы t для подводных лодок. Но всё равно это не вечный если имеется в виду он.
  • Господа сарматы на верном пути. Но для чухов-образованцев, нет разницы.
  • Нет, сжечь на радость Яру. Огонь всё нейтрализует и стерилезует..Не с проста гомора и содом были сожжены.
  • Не бандеровцы. И не либерасты. В общем - не ваши. Не такие как ты. Ваше всё впереди. Но меня это не волнует. Оно - ваше.
  • А что вы тогда тут, среди "бандеровцов и либерастов" соболезнуете? Идите туда, где по-вашему добрые и хорошие люди.
  • Да такая же как с "Курском" - "Она утонумши".
  • Не фарисействуй, утри сопли и не смеши публику. С твоей репутацией, кто сможет поверить в твою искренность?
  • "Ваше всё впереди. Но меня это не волнует." ****************************** Зачем ты с либерастами и бандеровцами якшаешься?!... Объяснить толком сможешь?... Можешь не стараться. Знаю, что не сможешь.
  • одно из немногих адекватных СМИ на русском языке, а может быть даже единственное.
  • А что вы тогда тут, среди "бандеровцов и либерастов" соболезнуете? Идите туда, где по-вашему добрые и хорошие люди.
  • Сбили самолёт, потеряли 15 человек, зато про тупых ГРУшников уже не так шумят. Что им стоит организовать массовое убийство ради своих целей? Н И Ч Е Г О Война в чечне, взрывы домов, норд-ост и т.д. и т.п.
  • Ну вот кто их туда гнал ? Сами поехали, добровольно. Убивать за деньги.Были убиты.
  • Наши люди в составе чужой армии. Так правильнее.
  • Наши люди в составе чужой армии. Так правильнее.
  • Не не понял. У русского народа нет интересов в сирии, а значит и наших военных там нет. Те кто там есть - наёмники безнационалы, они поехали туда убивать людей за деньги (киллеры).
  • C трупопоклонниками вроде тебя, хотя ты хохлатый наполовину.
  • Господа сарматы на верном пути. Но для чухов-образованцев, нет разницы.
  • Не думаю, что там были срочники-призывники. В отношении всех остальных - "промыли мозги" - не оправдание, сейчас не средние века, а 21-й век. Не дремучие европейские крестьяне, чай. Это конечно не значит что следует радоваться чье-то смерти. Но по мне сейчас вокруг достаточно информации, чтобы осознано сделать тот или иной выбор в жизни. Если кто-то поехал в Сирию - "Родину защищать" - это его дело.
  • при любой власти будь то сталинизм, путинизм, даже при гитлеризме люди приспосабливаются к социуму какой он есть. в этом нет их вины, они вынуждены так поступать, они просто хотят более менее сносно жить. и те люди которые пошли в военные, которые за ништяки, пошли в услужение этим режимам, связанны обязанностями перед этими режимами вплоть до отдания жизни. так что это их проблеммы. и наши они или не наши это еще вопрос. вон в нац гвардию набрали безнационалов, которые за свои коврижки мать родную продадут, чьи они тоже вопрос,по моему не наши. так что не стоит за них переживать.
  • "Получается что чеченцы воевали с террористами"-выяснилось через интернет только когда он вышел на новый уровень доступности. Чеченцы не ангелы во взрывном деле. Так что был повод на них всё списать - для развязывания 2-ой "компании" нефтяных войн. Достаточно обрубить руку кремля от тейпа кадырова и всё, там сразу разберутся, кто из них работал плечом к плечу с террористами.
  • Ну вот кто их туда гнал ? Сами поехали, добровольно. Убивать за деньги.Были убиты.
  • К печке не хватает конденсаторной фляги на 50 л. браги.
  • Есть границы административные, а есть ментальные.
  • А как же боевая выучка и летное мастресто кожугетовских летунов? Почему у них система "Свой-Чужой" не сработала? Здесь скорее всего их спецом путинцы шлепнули, отвлечь население от волнений, сводки о настроениях в народе плохие идут, опять врагов ищут, сплотимся,завяжем пояса и прочий уже заколебавший всем бред. Интересно- а как это недоразумение асадисты объясняют. Надеюсь будет следствие совместное асидистско-пугабовское-израильское, поржем опять над этой шариковской бестолочью. Израиль специально на это убийство подтягивают.
  • Якорь видео - бюстик на столе.
  • вообще, зачем предупреждать _самолет_радиоэлектронной_разведки_ (!) о каких-то там чьих-то действиях... Он и сам все отлично видеть должен, и сам всех предупреждать. Еще со старта этого звена с аэродрома.
  • вообще, зачем предупреждать _самолет_радиоэлектронной_разведки_ (!) о каких-то там чьих-то действиях... Он и сам все отлично видеть должен, и сам всех предупреждать. Еще со старта этого звена с аэродрома.
  • С кодами свой-чужой вроде понятно - доверия асаду нет, поэтому не передали, сверх-секретная все-таки вещь. Но, бл#, тогда и надо быть готовыми к такой вещи, как "дружественный огонь"! Но нет же, виноваты все кроме самих
  • Российские военные самолеты оснащены системой радиолокационного распознавания «свой — чужой», пояснил собеседник ФАН. По его словам, средства обнаружения и поражения сирийской ПВО безупречно взаимодействуют с этой системой с самого начала развертывания группировки ВКС России в Сирии. В противном случае, осуществлять действия нашей авиации в зоне сирийской ПВО было бы просто невозможно. «Признаюсь, я был удивлен столь быстрому выводу Минобороны РФ о том, что Ил-20 был сбит сирийским комплексом С-200, — добавил Леонков. — Не совсем понятно, как за столь короткий срок удалось провести полный анализ воздушной обстановки над Сирией, имевшей место на момент гибели нашего борта». Когда в декабре 2016 года под Сочи произошла катастрофа Ту-154, то первая внятная информация о том, что и где произошло, появилась лишь через несколько суток, напомнил военный эксперт. - https://riafan.ru/1100738-razbor-poleta-posle-gibeli-il-20-dlya-vvs-izrailya-mogut-nastat-tyazhelye-vremena Опрос по теме
  • и - да, что мы там нынче импортируем из Израиля? Овощи-фрукты наверно? Вот наверно снова всё тракторами передавят. Ответ, который увидят все. Но не они все, а мы все.
  • и - да, что мы там нынче импортируем из Израиля? Овощи-фрукты наверно? Вот наверно снова всё тракторами передавят. Ответ, который увидят все. Но не они все, а мы все.
  • Алексей, ну ладно - мобильное ПВО и колонна... Но тут целый самолет! Это все-таки другой уровень. Тут на кону гораздо больше стоит, чем колонна, так и войну проиграть можно (я в целом, о стратегии ведения б/действий)
  • Должен, но не факт. У ЧВК Вагнера в колонне было мобильное ПВО с системой инфракрасного видения, но оказалось, что ей никто никогда не пользовался. Но скорее всего объяснения СМИ рассчитано на для технически неграмотных в общей массе людей.
  • Не не понял. У русского народа нет интересов в сирии, а значит и наших военных там нет. Те кто там есть - наёмники безнационалы, они поехали туда убивать людей за деньги (киллеры).
  • Не не понял. У русского народа нет интересов в сирии, а значит и наших военных там нет. Те кто там есть - наёмники безнационалы, они поехали туда убивать людей за деньги (киллеры).
  • Алексей, ну ладно - мобильное ПВО и колонна... Но тут целый самолет! Это все-таки другой уровень. Тут на кону гораздо больше стоит, чем колонна, так и войну проиграть можно (я в целом, о стратегии ведения б/действий)
  • Сам не верю, но что-то последнее время вокруг много мифов.
  • Как было подмечено нашим единомышленником Владимиром. Посредством таких "пророческих" видео как раз и формируется реальность, которая нужна кукловодам. Нам же нужно создавать свою.
  • Так создадим свою реальность!
  • Сам не верю, но что-то последнее время вокруг много мифов.
  • при любой власти будь то сталинизм, путинизм, даже при гитлеризме люди приспосабливаются к социуму какой он есть. в этом нет их вины, они вынуждены так поступать, они просто хотят более менее сносно жить. и те люди которые пошли в военные, которые за ништяки, пошли в услужение этим режимам, связанны обязанностями перед этими режимами вплоть до отдания жизни. так что это их проблеммы. и наши они или не наши это еще вопрос. вон в нац гвардию набрали безнационалов, которые за свои коврижки мать родную продадут, чьи они тоже вопрос,по моему не наши. так что не стоит за них переживать.
  • Якорь видео - бюстик на столе.
  • Так создадим свою реальность!
  • Чушь! Государство это просто политическая конструкция. То что народ используют при строительстве этого "сооружения" ещё не означает что народ становится государством.
  • Приспосабливаться можно по-разному. Кто-то может просто зарабатывает деньги для себя и своей семьи и другим жизни не портит, а кто-то активно шьет людям 282, подкидывает наркоту и работает по почкам, несет с экранов и через инет мразотную пропаганду или просто помогает грабить страну. Думаю, не стоит путать обычных функционеров системы, которые ничем не лучше и не хуже, чем обычные граждане России, и пособников оккупантов. Граждане военные в основном просто работают за денежку. Одновременно надо понимать, что если едешь в чужую страну с оружием и получаешь за это деньги - чего удивляться, если тебе там свернут голову.
  • Интересно, а группировкп российских наемников в Сирии это так же многонациональный народ, который правит в РФ? Или многонациональный народ экстремистов вконтактных ловит, на рынках сидит, с экранов вещает , и в телевизоре кривляется, а там воюют те , кого нет в РФ?
  • Интересно, а группировкп российских наемников в Сирии это так же многонациональный народ, который правит в РФ? Или многонациональный народ экстремистов вконтактных ловит, на рынках сидит, с экранов вещает , и в телевизоре кривляется, а там воюют те , кого нет в РФ?
  • Есть границы административные, а есть ментальные.
  • Есть границы административные, а есть ментальные.
  • https://www.rbc.ru/politics/19/09/2018/5ba2115c9a7947aad7e5783b?from=main цирку приказали срочно организовать представление, чтобы отвлечь от гопоштирлицев.
  • https://www.rbc.ru/politics/19/09/2018/5ba2115c9a7947aad7e5783b?from=main цирку приказали срочно организовать представление, чтобы отвлечь от гопоштирлицев.
  • Пропаганда с человеческим лицом, от расиянских вообще выворачивает.
  • Ну да, ваши погибли.
  • https://m.lenta.ru/news/2018/09/19/konflikt/ Интересно, это чья-то провокация или само все завертелось?
  • Эти предсказания помогают сидеть на печке и ждать по щучьему велению.Я считаю , что недовольство хлещит только в сетях, на самом деле , в основном, все всем довольны.
  • В кабардино-балкарии вспыхнул межнациональный конфликт между балками кабардинцами https://youtu.be/Lqpb8ekwWsY
  • ...Сами поставили свой комплекс ПВО и сами сбили свой самолёт... а виноваты евреи. (...но Боинг то точно мы сбить не могли - у нас же всё под контролем.) Вот это уровень!!! ...Вот это я понимаю!!
  • Эти предсказания помогают сидеть на печке и ждать по щучьему велению.Я считаю , что недовольство хлещит только в сетях, на самом деле , в основном, все всем довольны.
  • Как дедушка Вайно советского стартапера морил. И.Хинт. https://www.proekt.media/story/2018/08/29/sovetsky-businessman-johannes-hint/
  • не могу с вами согласится
  • Ты из Сирии родом?
  • Лесничий, он стебется на форуме и тролит.
  • А что должно дойти?
  • Российские военные самолеты оснащены системой радиолокационного распознавания «свой — чужой», пояснил собеседник ФАН. По его словам, средства обнаружения и поражения сирийской ПВО безупречно взаимодействуют с этой системой с самого начала развертывания группировки ВКС России в Сирии. В противном случае, осуществлять действия нашей авиации в зоне сирийской ПВО было бы просто невозможно. «Признаюсь, я был удивлен столь быстрому выводу Минобороны РФ о том, что Ил-20 был сбит сирийским комплексом С-200, — добавил Леонков. — Не совсем понятно, как за столь короткий срок удалось провести полный анализ воздушной обстановки над Сирией, имевшей место на момент гибели нашего борта». Когда в декабре 2016 года под Сочи произошла катастрофа Ту-154, то первая внятная информация о том, что и где произошло, появилась лишь через несколько суток, напомнил военный эксперт. - https://riafan.ru/1100738-razbor-poleta-posle-gibeli-il-20-dlya-vvs-izrailya-mogut-nastat-tyazhelye-vremena Опрос по теме
  • Перестал просматривать ВВС с того времени, когда они бандитов, устроивших бойню школьников в Беслане, окрестили фридом файтерами (борцами за свободу).