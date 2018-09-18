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Сирия в шаге от падения
Сирия в шаге от падения
18/09/2018 00:59
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Обсуждение
Роман Котов
Кстати какие-то полу-паразиты на теле АРИ
Роман Котов
Кстати какие-то полу-паразиты на теле АРИ появились. Хуторской и Крюков. Можешь заценить)).
Вит Ла
У авиабазы Хмеймим пропал самолет Ил-20 ВКС
Вит Ла
У авиабазы Хмеймим пропал самолет Ил-20 ВКС
Вит Ла
У авиабазы Хмеймим пропал самолет Ил-20 ВКС
Вит Ла
У авиабазы Хмеймим пропал самолет Ил-20 ВКС
Вит Ла
У авиабазы Хмеймим пропал самолет Ил-20 ВКС
Вит Ла
У авиабазы Хмеймим пропал самолет Ил-20 ВКС
Вит Ла
У авиабазы Хмеймим пропал самолет Ил-20 ВКС
Вит Ла
У авиабазы Хмеймим пропал самолет Ил-20 ВКС
Igor D'Arbino
То что вы платили и платите это не считается. За сирию вы в частности получили +2% НДС и повышение пенсионного возраста. Вы довольны?
Alina Slonovskaja
абалдеть уже начили тролить передачи Владислава Карабанова
Fiksik Piksel
А если наобород- рашоб.
Fiksik Piksel
а на оборот - рашоб?
Alina Slonovskaja
Да и пёс с ними.Значит не в бровь им , а в глаз. вот и беснуются.
Константин Поляков
А вы правда думаете, что ГГИ и безграмотная экономика в нашей стране никак не связаны?
Fiksik Piksel
А в Сирии кто? Ансамбль " Берёзка"? Вы считаете, что там нечего делать, а власть считает иначе. У кого больше информации? Заччем коня на е5 поставили?
Fiksik Piksel
Спорить не буду. Вы зомби кремля.Как горох об стенку.
Fiksik Piksel
Спорить небуду. Вы зомби кремлян, как горох об стенку.
Fiksik Piksel
Спорить небуду. Вы зомби , как горох об стенку.
Fiksik Piksel
Спорить небуду. Вы зомби кремлян, как горох об стенку.
лесничий
российское ПВО корректировали шекелем. война не по правилам! маршала шойгу возмутило вероломство израиля. пора мой друг, пора... летим домой бомбить воронеж.
Aldan
Так пиздуй к Кассаду, к своим друзьям сталиноидам. Чего ты тут всё срёшь, да срёшь?
Arkadiy Polyakov
При чём тут болгары? Прочитайте Протоколы и поймёте, что болгария всего лишь место встречи всё только про Россию речь ведётся и нету там никаких болгар...
Arkadiy Polyakov
При чём тут болгары? Прочитайте Протоколы и поймёте, что болгария всего лишь место встречи всё только про Россию речь ведётся и нету там никаких болгар...
Arkadiy Polyakov
нету там никаких болгар, прочитайте Протоколы и поймёте...
Arkadiy Polyakov
это ж для примера, ёмаё. Ленина сжечь, исполнить то, что души наших Русских предков просят
Земеля в натуре
Однако - Бумажный тигр
Земеля в натуре
однако- Бумажный тигр
Земеля в натуре
однако - Бумажный тигр
Земеля в натуре
козлы
Алексей Огородников
Походу проглотили в очередной раз. Интересно каков дух российских войск в Сирии? Что у них на душе, когда хочется найти виноватого в гибели своих сослуживцев и ответить им соответственно, а тебе не дают этого сделать. Тоже самое было в Чечне, когда с самого верха останавливали наступление и предотвращали разгром боевиков.
Василий Свирлипулькин
Здесь секта?
Константин Пахомов
Вечно вы только про зад думаете.
Константин Пахомов
Всё правильно говорит уважаемый Владислав. Как всегда вдумчивая аналитика и убедительная аргументация. Жаль что я не слушал передачу. Но всячески одобряю.
Fiksik Piksel
Надо не надеяться, а жизне утверждать вот так -падет Сирия - падет и оккупировавший Россию преступный режим. Да будет так.
Fiksik Piksel
Надо не надеяться, а жизне утверждать вот так -падет Сирия - падет и оккупировавший Россию преступный режим. Да будет так.
Константин Алланд
Не сдюжит Михаил, супротив Провидения.Не помогут ему бесы-хранители.
Александр Макогонов
давай начнем прям счас.я тоже умею стебаться!)))
Антон Филатов
Рано или поздно это могло случится.
Саня Лесник
Тебе бы эсэсовскую форму .... И поголовно всех русских " большевичками " объявить.... И убивать....Убивать.... Как же у вас бандер , ручонки чешутся. По вашим комментариям чувствуется. Да только вы снова окажетесь там... В попе истории.
Василий Свирлипулькин
Василий Свирлипулькин
Изыди в вечный огонь. пентаграммы.
Виктор М
Вопрос "Почему кукловоды не могут стать русскими националистами?" Пзц! иметь такую пустую бошку чтоб задать такой вопрос! Ага Вася, ты на диване будешь пиво пить, на кухне и в интернете под ником анонима разнося в пух и прах власть и чур-в, а кукловод ради тебя Васек станет русским наци и начнет твоих врагов убивать, тебе жизнь, длб-у облегчать.
Виктор М
Да кому вы нахрен нужны совки вас убивать! вот она типичное сознание совка если не по нему то "убивать" . Кроме как убивать совок ничего не понимает. Вас надо просто пустить в свободное общество жить и у вас совков там 2 выхода, или вы наконец то научитесь работать и начнете себя кормить или вымрете.
Виктор М
Ты как Жирик бесишься... Коммуняк нет , так он в никуда орёт и коммуняками неизвестно кого обзывает. Так и ты - не видишь , не знаешь ... Но тебе как бешенной собаке НАДО хоть кого-то укусить, обозвать совком или коммунякой. Тебе уже не важно - совок или нет... Ты хочешь ЗАГРЫЗТЬ. И это в тебе главное . Вот ты сам на большевичка больше похожий. Дай таким как ты волю... Вы полстраны сделаете " свободным " обществом. Свободными от жизни. Вторую половину в рабов превратите. Да вас тут большинство - неудовлетворённых. Злись и дальше. Но по вашему не будет. Сам - то ты кормишь себя ? Или тебя кормят наёмные ( свободные )продавцы за 15 000 картонных в месяц??
Slawa Russ
...прасрали≈ цусиму≈
FLOMASTER
Кстати на всех встречах по так называемому урегулированию вопросов в Сирии почему-то выступает всегда ВВП, а вот Башар Асад вообще очень редко выступает. Складывается такое ощущение, что ВВП Сирия нужна больше чем Асаду. Либо ВВП у Асада работает в качестве такого посыльного переговорщика-пиарщика, получается Асад главнее ВВП?
Роман Котов
Про Навального. Я не знаю может как-то мимо люди пропустили это интервью с сотником бывшего руководителя штаба анального (или типо того). Там ведь он серьезное обвинение выдвинул. Этот предатель родины оказывается пообещал всем задержанным что им предоставит адвокатскую помощь. Сам собирал дела задержанных (или какие-то бумажки или что там он собирал) и передавал в гаагский суд (мировой или ещё куда), там ему давали деньги на адвокатов для этих посаженных ребят, ну или просто там штраф заплатить или ещё чего. Ну чтобы вытащить их. А этот Навальный эти деньги клал себе в карман, а ребят посылал. А ведь это серьезное обвинение. Это крысятничество называется. Если малолетки-навальнята массово об этом узнают и подтвердят, они этого анального тухлыми помидорами закидают. Сейчас возможно в спешном порядке будут какие-то опровержения и т.п. Но тем не менее задним числом можно это проследить кому надо.
Виктор Бахвалов
Виктор Бахвалов
Виктор Бахвалов
Виктор Бахвалов
Виктор Бахвалов
Виктор Бахвалов
Роман Котов
Про выборы. Вроде придумали какие-то там правила правильные. Не хуже как в сталинские времена, что вот можно с камерой сидеть снимать процесс подсчета и т.п. На деле же можно поставить камеру (как это и было сказано и сделано) не ближе 5 метров от стола. Т.е. фактически ты сидишь и снимаешь спины этих училок которые считают. И вообще все наблюдатели сидят и "наблюдают" за 10 метров от подсчета. Чего они там могут отнаблюдать непонятно. Разве не понятно что это же бред. Нужно стоять за 10 сантиметров и смотреть через плечо со словами "не в ту стопку суешь бюллетень...с*ка!". А так они сами себе что-то там посчитают, ни проконтролировать ничего. Ну бред же.
Igor D'Arbino
Комиссия по правописанию при Совмине постановила: писать БОшар Асад.
Владимир Павловский
Буду надеяться, что падет Сирия - падет и оккупировавший Россию преступный режим.
Gor Greenn
а на оборот - рашоб?
Igor D'Arbino
В какой, в какой игре? Тут бы зад прикрыть, а не в ГГИ играть.
Константин Поляков
Ну-с, конечно, "куды нам со свинным рылом да в калашный ряд" Сидеть бы за печкой и помалкивать
Igor D'Arbino
И сколько лично вы готовы заплатить из своего кармана для участия России в ГГИ?
Константин Поляков
Всегда платили, платим и будем платить . Так мир устроен, не заплатишь - отберут чужие дяди. Мир так устроен. Вы итак всегда за всё платите
Константин Поляков
Кто вам сказал что за Сирию? Может за безграмотную экономику? Я недоволен, я недоволен много чем ещё...
Igor D'Arbino
Чужие дяди могут отобрать только две вещи - жизнь и средство производства ( т.е. ЗЕМЛЮ) Земли у нас и так нет ,а жизни наши отнимают постоянно и везде т к Земли у нас нет и укрыться нам негде
Igor D'Arbino
Кто вам сказал что за Сирию? Может за безграмотную экономику? Я недоволен, я недоволен много чем ещё...
Fiksik Piksel
Причем здесь откупаться? Мы в своей стране платим налоги на СВОЮ армию. А вот не будет армии - придётся откупаться. И потом , поимите, какой смысл иметь слабую армию? Проще, вообще не иметь .
Serge Rakitin
Не выстраивайте логику на действиях мудаков (не запутывайте себя как это делают они с собой) ..Их обвиняют в убийстве Скрипалей – они оправдываются за Боинг ..по Боингу вердикт вынесен – все забыли, никому не интересно. Погибших не вернёшь. Выплата сатисфакции родственникам.. – им не привыкать. Никогда судья не отменяет пенальти не зависимо справедливое оно или нет. (а тем кто спорит желтую и красную карточку…) …Это как если бы Зюганов сейчас заявил что в 2014 его на выборах посчитали неверно – требую пересчёта голосов. Они выстроили систему на нечестных вердиктах – к ним аналогичное отношение. p.s. **..если у них были железобетонные док-ва невиновности по Боингу и они их не выложили, то это государственное преступление - измена. Потому что вердикт в обвинении РФ ложится пятном на весь русский народ. ... первый указ в переформатированной России должен быть об отмене моратория на смертную казнь за гос. преступления
Alina Slonovskaja
Как всегда. Верной дорогой идете, господа готы! Владислав это Ванга наших дней.
Igor D'Arbino
А причем тут армия. Армия - армией, а сирия - сирией. И нечего армии там делать за мои деньги. И заметьте мы платим не за свою армию. Поскольку никто нас не спрашивает что и где должна она делать.
Igor D'Arbino
Причем здесь откупаться? Мы в своей стране платим налоги на СВОЮ армию. А вот не будет армии - придётся откупаться. И потом , поимите, какой смысл иметь слабую армию? Проще, вообще не иметь
Константин Поляков
А в Сирии кто? Ансамбль " Берёзка"? Вы считаете, что там нечего делать, а власть считает иначе. У кого больше информации? Заччем коня на е5 поставили?
Fiksik Piksel
Да и пёс с ними.Значит не в бровь им , а в глаз. вот и беснуются.
Igor D'Arbino
Ах Ах, то есть по вашему власть залезая в сирию печется об моих интересах?
Константин
Эти люди во сне голыми руками жён душат.
Igor D'Arbino
Хор турецкого " Озеро".
Алексей Огородников
Может соратник слишком умный и решил переиграть "папу", понял для чего проект "навальный" и решил подсуетиться, авось прокатит.
Константин Поляков
Ах Ах, то есть по вашему власть залезая в сирию печется об моих интересах?
Dexter
Не выстраивайте логику на действиях мудаков (не запутывайте себя как это делают они с собой) ..Их обвиняют в убийстве Скрипалей – они оправдываются за Боинг ..по Боингу вердикт вынесен – все забыли, никому не интересно. Погибших не вернёшь. Выплата сатисфакции родственникам.. – им не привыкать. Никогда судья не отменяет пенальти не зависимо справедливое оно или нет. (а тем кто спорит желтую и красную карточку…) …Это как если бы Зюганов сейчас заявил что в 2014 его на выборах посчитали неверно – требую пересчёта голосов. Они выстроили систему на нечестных вердиктах – к ним аналогичное отношение. p.s. **..если у них были железобетонные док-ва невиновности по Боингу и они их не выложили, то это государственное преступление - измена. Потому что вердикт в обвинении РФ ложится пятном на весь русский народ. ... первый указ в переформатированной России должен быть об отмене моратория на смертную казнь за гос. преступления
Василий Свирлипулькин
Коммуняк нет? в стране каждый 90% с менталитетом совка, среди них 50% убежденных коммуняк, и среди последних еще 50% сталинисты это вообще отмороженные. Последняя фраза про наемных продавцов выдает из тебя сталиноида
FLOMASTER
Пока шла передача российский Ил-20 подрезало сирийское ПВО. Черная полоса у Кремля... https://news.yandex.ru/story/Minoborony_vozlozhilo_vinu_za_krushenie_Il-20_na_Izrail--50ce7f8976e7fca054e8404cdb5bde5c?lang=ru&from=main_portal&stid=iKhRlVcgV6RDlgerLU_l&t=1537259267&lr=54&msid=1537259874.92229.140515.780608&mlid=1537259267.glob_225.50ce7f89
FLOMASTER
Я бы не слишком доверял российскому МО. Давайте проанализируем факты. Итак, Израиль бомбит на территории Сирии иранцев и дружественную им Хезболлу. Латакия - зона ответственности России, иранцам там делать нечего - следовательно, нечего и бомбить Израилю, но тем не менее он что-то типа бомбит прямо под носом российской базы. Идём дальше - система ПВО Сирии жестко контролируется российскими военными и если последние видели, что в зоне поражения оказался российский самолёт РЭБ, они должны были заблокировать пуск ракет большой дальности и использовать только "Панцири". Третье - в Сирии, где кто только ни летает, должна железно работать система распознавания "свой-чужой", иначе подобный случай был бы не единичным, тем не менее по старому советскому самолёту якобы стреляют старой советской ракетой С-200, которая благополучно на него наводится, игнорируя распознавание. Четвертое - Ил-20 оборудован помимо разведывательной аппаратурой ещё и комплексами РЭБ, но почему-то они оказываются бессильны против старой ракеты. Но даже если подавить систему управления не удалось, сам факт захвата цели экипаж Ил-20 должен был зафиксировать, после чего у них было хоть и ограниченное, но всё же время покинуть обреченную машину. Пятое - "инцидент" случается ровно в тот день, когда МО РФ обнародовало новые факты по рейсу МН-17. Складывая всё вместе, не могу не прийти к неприятному выводу, что Ил-20 стал своего рода "чёрной меткой" от западных "партнеров", призванной обозначить пределы принятия самостоятельных решений Российской Федерацией. Судя по реакции, в Москве это поняли и продвигают версию, которая максимально сглаживает репутационный провал. Ведь если признать, что Ил был прицельно уничтожен "потенциальным партнером", то на это придётся отвечать, но отвечать боязно - всё-таки это не бабуинов по пустыне гонять, тут и люлей могут навешать.
Василий Свирлипулькин
Жаль - ресурс оккупирован невменяемыми бандеровцами. Не с кем поговорить....
Василий Свирлипулькин
А вы попробуйте как обычно - с самим собой. Главное - обозначать себя традиционно во множественном числе - получится как будто народ тут ведет пламенные дискуссии о "солидарном общества" и вреде "капитализма")
Алексей Огородников
Удивительно как жизнь быстро меняет людей. Еще полгода назад, совсем неглупые, люди принимали меня за дурака, когда я говорил, что нечего делать в этой Сирии, что это очередная дыра куда утекают ваши деньги. Про оккультную связь я даже не заикался, мало кто вообще в это верит, не то что видит. В ответ люди мне рьяно объясняли, что России нужен как раз такой союзник как Асад. Что с Сирией Россия станет сильнее. Прошло полгода, жизнь стало хуже (приняли кучу регламентов ограничивающих свободу людей и обязывающих их платить, повышены цены на топливо, увеличен пенсионный возраст, НДС +2%, рубль отпустили и т.д.) и как то резко люди на мои заявления, стали в основном отмалчиваться. Только от единиц в ответ слышно какое-то невнятное мычание, по поводу важности Сирии. Ну потихоньку до всех доходит, не через голову, так через карман и как следствие через желудок. Жизнь меняет приоритеты людей. Но, как это не печально осознавать, все что не делается, делается к лучшему. Хотя именно сейчас не лучшие времена. Хотелось бы побыстрее и как можно менее болезненно пройти этот этап.
Алексей Огородников
Также до ватанов дойдет и про Крым и Домбасс, но будет уже поздно
Алексей Огородников
Ну вот так всегда, хотели сбить врага, а попали по союзнику. Или уже не по союзнику? Чет у меня параноидальные мысли закрались, а не удар ли это в спину от Асада за начало раздела Сирии? И чего интересно Российские вояки ожидали мне интересно? Это не первая и не последняя провокация. Такие провокации еще будут и противопоставить им в Сирии нечего. Валить надо оттуда, пока совсем свое лицо не потеряли. Словесные пугалки в стиле: "Россия рассматривает «провокационные действия Израиля как враждебные» и «оставляет за собой право на адекватные ответные действия», отметили в военном ведомстве." уже никого не интересуют. Над ними, по моему, уже никто даже не смеется. И что они понимают под адекватными ответными действиями? Насадить израильский самолет на их же ракету или что?. Блин да самым адекватным действием будет просто уйти из Сирии, сохранив остатки реноме. В общем миф за мифом развенчиваются, аж страшно становиться.
Виктор М
Также до ватанов дойдет и про Крым и Домбасс, но будет уже поздно
Yury Safonov
Как-то все забыли химическую свадьбу, может из-за неё события ускорились.
Виктор М
Налоги мы плати чтоб властные люди и их приближенные жили хорошо и счастливо , а это счастье обеспечивает им податный народ
Serge Rakitin
Самое интересное, что все три года (2014-16) хохлы исправно ежеквартально платили проценты за те 3 млрд "стране-агрессору" и отказались отдавать основную сумму только по причине отсутствия денег...
Виктор М
А чё те не понравилось ? Так на тебя работают русские женщины за " зарплату" в 15 000 картонных ( с условием выполнения плана по продажам китайского ширпотреба ) ? Или неа ? Или может ты в шахте уголёк рубишь... Или на северах на буровых в мороз .....? А может ты дальнобойщик - развозишь китайские товары? Или на Ж/Д - возишь пизнин ? А может ты клепаешь космические станции ( лишние дырки втихую сверля ) ? Да нет.... Я уверен, что ты обыкновенный трупный червь - спекулянт, используешь труд нищих русских баб, что работают на тебя за гроши. А ты их за это ещё и презираешь.
Serge Rakitin
С укро-автофекалией вообще песня. Гражданина Варфоломея американцы поймали за руку на пропаже около 1 млрд долларов, собранных на строительство кафедрального собора греческой ортодоксии в Нью-Йорке. Дело обещали спустить на тормозах только в обмен на автофекалию. Назначенные на Украину экзархи из США и Канады оба родились на Запукре и вообще-то являются униатами, т.к. до продолжения карьеры в правослабии обучались в католических религиозных центрах Польши - ну это так, вишенка на торте.
Boris S
На фоне новостей о сбитом сирийскими с-200 российского разведчика Ил-20 особенно интерестно вспоминаются новости о модернизированном пво Сирии, распознавании полезных целей и половине всех сбитых американских томагавков.
Езя Гебя
Пеньки . кругом одни пеньки .были бы яйца еще как то можно было бы понять . так ведь их ваще нет ... .
Константин Алланд
Ирония судьбы в том, что часто тяжелые , как нам кажется , времена, потом вспоминаются как неплохие времена , по сравнению с тем где мы оказались.
Yury Safonov
Таки опять евреи виноваты. Ждём свежих анекдотов.
Serge Rakitin
Я бы не слишком доверял российскому МО. Давайте проанализируем факты. Итак, Израиль бомбит на территории Сирии иранцев и дружественную им Хезболлу. Латакия - зона ответственности России, иранцам там делать нечего - следовательно, нечего и бомбить Израилю, но тем не менее он что-то типа бомбит прямо под носом российской базы. Идём дальше - система ПВО Сирии жестко контролируется российскими военными и если последние видели, что в зоне поражения оказался российский самолёт РЭБ, они должны были заблокировать пуск ракет большой дальности и использовать только "Панцири". Третье - в Сирии, где кто только ни летает, должна железно работать система распознавания "свой-чужой", иначе подобный случай был бы не единичным, тем не менее по старому советскому самолёту якобы стреляют старой советской ракетой С-200, которая благополучно на него наводится, игнорируя распознавание. Четвертое - Ил-20 оборудован помимо разведывательной аппаратурой ещё и комплексами РЭБ, но почему-то они оказываются бессильны против старой ракеты. Но даже если подавить систему управления не удалось, сам факт захвата цели экипаж Ил-20 должен был зафиксировать, после чего у них было хоть и ограниченное, но всё же время покинуть обреченную машину. Пятое - "инцидент" случается ровно в тот день, когда МО РФ обнародовало новые факты по рейсу МН-17. Складывая всё вместе, не могу не прийти к неприятному выводу, что Ил-20 стал своего рода "чёрной меткой" от западных "партнеров", призванной обозначить пределы принятия самостоятельных решений Российской Федерацией. Судя по реакции, в Москве это поняли и продвигают версию, которая максимально сглаживает репутационный провал. Ведь если признать, что Ил был прицельно уничтожен "потенциальным партнером", то на это придётся отвечать, но отвечать боязно - всё-таки это не бабуинов по пустыне гонять, тут и люлей могут навешать.
Smailey Face
сработало сирийское ПВО, С-200 выпущенные по атакующей четвёрке F-16 Израиля, попали в наш Ил-20, что явилось следствием размещения F-16 в секторе захода на посадку самолёта. Ил-20 заходил с 6 км высоты, F-16 ниже, метрах на 500. Классическая ж-довская подстава, как обычно они это делают. Во времена войны с Египтом, они заходили в момент проведения учений флота США со стороны авианосцев, ну и т.д. В принципе тому огоньку, что горит в Сирии не дадут затухнуть пока реально Сирия не падёт, тут даже сомнений нет. И Израиль как раз играет роль кочегара...
Алексей
Ну вот....Вы оказывается читаете и помните про солидарное и капитализм. Значит подсознательно ваши мозги всё же делают правильные выводы Думаю, что и до сознания вашего дойдёт. Вот прищимет вам муде к бороде и...Дойдёт. Обязательно .И запоёте вы по другому.
Алексей
"Подставили". Россиянский режим - самые подставляемый режим мира. От Сирии до олимпиады - везде подстава. Как жить вообще?
Леонид Стгромов
Не готова еще Россия к серьезным изменениям , не готова однозначно, как не печально но это факт
Василий Свирлипулькин
Ну вот....Вы оказывается читаете и помните про солидарное и капитализм. Значит подсознательно ваши мозги всё же делают правильные выводы Думаю, что и до сознания вашего дойдёт. Вот прищимет вам муде к бороде и...Дойдёт. Обязательно .И запоёте вы по другому.
Василий Свирлипулькин
Таки насолидировал "запас прочности", по своим мудям. Сразу становится понятно кто из коммунистов настоящий капиталист-сралинист.
Aldan
Ну стало быть серьёзные изменения произойдут вообще без России.
Serge Rakitin
Печально, что первой "правильную версию событий выложили" CNN, а российским палковводцам ничего не осталось. как согласиться. Хотя даже в такой лайт-версии случившегося рейтинг гаранта сдувается просто катастрофически - достаточно помониторить комменты в Сети даже на вполне патриотических и лояльных власти ресурсах.
Serge Rakitin
Болельщик сборной Сирии по футболу?
Немчин отдыхает
Ты смешон и жалок. Всё ещё со Сталиным воюешь... Тебе скоКа лет - то - болезный? ТАМ - довоюешь уже.
Вадим Волков
За Гиви и Мотороллу никто не ответил, за сбитый турками самолет и гибель Захарченко тоже, все повторится вновь, одни пустые угрозы. Почти все страны окружающие Сирию не в восторге от присутствия там российских вкс,тут и аналитиком быть не надо, что-бы понимать бесперспективность этой затеи. Не завидую я воякам которые там находятся, в любой момент пустят в расход, абсолютно безнаказанно.
Вадим Волков
Вы правы, но то, что эти изменения будут, кардинальные изменения, я уверен на все сто.
Serge Rakitin
А нах. он вообще нужен был с момента его появления? Можешь не пыжиться, - для того, чтобы демографически растоптать Русов.
Немчин отдыхает
У нас только инквизиция КПСС-РПЦ не признаёт свой чёрный шумерский оккультизм. Всё будет затронуто, что связано с шумерской символикой на Руси. Санёк, ты из какой страны пишешь?
Немчин отдыхает
Изыди в вечный огонь. пентаграммы.
Немчин отдыхает
Хор турецкого " Озеро".
Немчин отдыхает
Эти люди во сне голыми руками жён душат.
Немчин отдыхает
Болельщик сборной Сирии по футболу?
Серёга Ларюшкин
Может вы выпали из реальности пока тут суетой заняты в обороне мин.обороны в сирии и ещё в каких странах? Когда один бот так заявляет от лица всех, нужно пунктики не забывать обозначать, своих аналитических высказываний.
Серёга Ларюшкин
А нах. он вообще нужен был с момента его появления? Можешь не пыжиться, - для того, чтобы демографически растоптать Русов.
Yury Kolmogorov
Ага, но чем дальше затягивается болезнь тем страшнее будет агония. Вот тогда точно нынешнее будет вспоминаться. Но это же не нормально.
Serge Rakitin
А кто вызывает доверия, 15 человек которые оказались утилизированными, небесными силами?
Arkadiy Polyakov
Кривошеев его звали, кривошеев. А то что там так написано всего лишь творческая редакция, снос зиккурата - это прямая обязанность каждого сына-света. Так тоже написано, но не в протоколе, а выше бери.
Smailey Face
у болгар их Димитров тоже в мумию был переделан, положен в зиккурат как наш, но вот не стало ссср-а, сожгли они его нахер, зиккурат бульдозерами разнесли, а стало ли худо им "мне неведомо"
Немчин отдыхает
А кто вызывает доверия, 15 человек которые оказались утилизированными, небесными силами?
Немчин отдыхает
А кто вызывает доверия, 15 человек которые оказались утилизированными, небесными силами?
Роман Котов
да кто их там разберет)).
Роман Котов
да кто их там разберет)).
Немчин отдыхает
Кривошеев его звали, кривошеев. А то что там так написано всего лишь творческая редакция, снос зиккурата - это прямая обязанность каждого сына-света. Так тоже написано, но не в протоколе, а выше бери.
Немчин отдыхает
Кривошеев его звали, кривошеев. А то что там так написано, снос зиккурата - это прямая обязанность каждого сына-света. Так тоже написано, но не в протоколе, а выше бери.
Вадим Волков
Да такая же как с "Курском" - "Она утонумши".
Роман Котов
Некоторые поговаривают что ВК готов вложиться в разработку вечного электродвигателя или что-то типо того. Я в своё время просматривал то и это и меня заинтересовала одна весч. Двигатель вырабатывает электричество вращением от нагревания. Т.е. можно приставить к печке где дрова горят и будет тебе халявное электричество в доме.
Smailey Face
вот только часть комментов: "" Терпило-пу похоже, что повелитель стерхов до конца срока не досидит..косяк за косяком... "новое" правительство, пенсионная "реформа", повышение НДС, повышение платы за ЖКХ, смерть Захарченко, "выборы" в Приморье, самолёт.....а ещё и года не прошло. трусливая тварь Путин стремительно теряет авторитет у народа Уверовал в свою значимость. рейтинг, ауу?! С таким настроением нех делать уже в Сирии, сторон заинтересованных много, всем Россия хочет угодить и поэтому них там не получится, тогда вопрос, нах ребатам нашим там погибать, да и за что? Сперва турки, сейчас евреи, завтра иранцы случайно подобьют наш самолет, американцы тоже ЧВК отбомбили и наши проглотили, нах такая победа над ИГИЛ, если парад можно провести только на нашей авиабазе. ри этом Путин призвал израильскую сторону не допускать впредь таких ситуаций...... окуеть, занавес Соплежуй и чмо Решительно попросил не делать так впредь. Оно и понятно, великая страна - великий лидер. """ это не с форума эху мацы или ещё какой-то фигни, это, ребята, русская весна забалагурила, а там такое ещё вчера было практически исключено
Smailey Face
Почему сжечь, может в Сирию доставить или Германию?
Юрий Рыков
---" хорошо жить в государстве овощей!!! " - и доллар ждать по 30 рублей ! ( а нефть по 200)
Андерсен
Армия она из народа, а народ это и есть государство.
Вихрь
Минобороны РФ объяснило причины гибели самолета с 15 военными Сбитый Ил-20 был самолетом радиоэлектронной разведки, который действовал в Сирии Возврат гарантирован. Рэкетиры приходят на смену коллекторам Тельмана Исмаилова заподозрили в заказе похищения Авраама Руссо Житель Польши очнулся в морге и отправился на вечеринку Армия США заказала нарушающий законы физики двигатель За ложные сведения введут уголовную ответственность Путин отказался помиловать бывшего мэра Ярославля Урлашова Депутаты Госдумы снизили себе размер штрафа за прогул заседания Путин передал Чечне нефтяную компанию по просьбе Кадырова Тереза Мэй попала на свадебные фото британских молодоженов Минфин поддерживает план главы ВТБ по отказу от доллара Путин призвал губернаторов работать для всех жителей регионов Рублю дали отдохнуть: когда паника вернется на рынок
Юрий Рыков
Армия она из народа, а народ это и есть государство.
Юрий Рыков
"Душа русского народа в плену государства". Армия не наша, народная, она лишь рекрутирует мужскую часть.
Юрий Рыков
Народ Русов живёт сам по себе, овощи живут в государстве, а армия тем более ручная и заднеприводная, народу уж точно такая в будущем не нужна никому.
Андерсен
Народ Русов живёт сам по себе, овощи живут в государстве, а армия тем более ручная и заднеприводная, народу уж точно такая в будущем не нужна никому.
Дмитрий Браунинг
вот еще в догонку для подгорания пердаков Путин выполнил просьбу Кадырова и передал Чечне нефтяную компанию https://www.rbc.ru/economics/18/09/2018/5ba0f57c9a794769cac53d75?from=main
Алексей Огородников
Дотянут, они более живучи чем нам хотелось бы. Боюсь, что еще с десяток лет могут продержаться.
Вадим Волков
Дотянут, они более живучи чем нам хотелось бы. Боюсь, что еще с десяток лет могут продержаться.
Вит Ла
Чужие дяди могут отобрать только две вещи - жизнь и средство производства ( т.е. ЗЕМЛЮ) Земли у нас и так нет ,а жизни наши отнимают постоянно и везде т к Земли у нас нет и укрыться нам негде
Вит Ла
Пеньки . кругом одни пеньки .были бы яйца еще как то можно было бы понять . так ведь их ваще нет ... .
Dexter
Вспомнилась дикость - когда Селезнёв на заседании Госдумы анонсировал произошедшее через три дня умерщвление жителей Волгодонска посредством взрыва. …В короткий период взорвали несколько домов с людьми в разных городах, и объявив что с террористами(!) начинается война, пошли в Чечню. Получается что чеченцы воевали с террористами… Затем объявили полную победу над террористами.. Чечню возглавили лидеры тех с кем воевали.. Сегодня Чечня (победитель) первая в мире страна которая имеет нескончаемый источник бесплатной электроэнергии (не платит коммуналку) ..остальные безуспешно только мечтают внедрить.. И по факту чеченцы могут почти безнаказанно убивать русских (добивать «террористов») ..Владислав как-то упоминал, что в церкви если молишься за что-то – результат будет противоположный… Может быть это повсеместно действующая норма в Королевстве Кривых Зеркал? Отказ от пенсий и повышение налогов объявляется благом.. запрет вкушать россиянам итальянские сыры и испанский хамон.. - считается наказанием для европейцев(?) Чем меньше людей ходят на выборы – тем больше голосов получает Избираемый.. ...Теперь вот Сирия… пошли «помогать» Ассаду… С такими-то способностями заворачивать «+» на «-» ...сейчас его быстренько сами же и угробят. Может это имела ввиду баба Ванга предрекая противоположность результата?
Алексей
https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/09/18/77867-vosstanovlennomu-verit?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop уже начали разбирать документы Минобороны. Хотя вряд ли минобороновцы настолько тупые, чтобы в лоб впарить подделку, которую легко раскрыть.
Рустем Бохани
Boris S
---" хорошо жить в государстве овощей!!! " - и доллар ждать по 30 рублей ! ( а нефть по 200)
Alexei Kozlov
молодцом , декстер - остроумно и вполне логично. спасибо !
Алексей Огородников
Если Россия под властью Зикурата и православия, и большинство людей утратило свою связь с предками, что так в принципе и есть. То действительно логично. Вся страна взывает не к тем богам и получает не тот результат.
Антон Филатов
Леонид, готова-не готова, это неверная постановка вопроса, измения плавно и не заметно , но происходят.
Антон Филатов
Аркадий, решайте: http://abvedi.com/2-9-terafim.html
Антон Филатов
Нет, сжечь на радость Яру. Огонь всё нейтрализует и стерилезует..Не с проста гомора и содом были сожжены.
Антон Филатов
"Душа русского народа в плену государства". Армия не наша, народная, она лишь рекрутирует мужскую часть.
Maxim Egorov
одно из немногих адекватных СМИ на русском языке, а может быть даже единственное.
Василий Свирлипулькин
C трупопоклонниками вроде тебя, хотя ты хохлатый наполовину.
Василий Свирлипулькин
Блять, какие же вы совки закомплексованные. По твоим письменам становится понятно почему совок развалился, он породил настолько нелепое создание, полностью инфантильное до старости как совок. Если я кому и плачу, то я ПЛАЧУ! а ты то ничего людям не даешь. кроме нытья
Василий Свирлипулькин
Не фарисействуй, утри сопли и не смеши публику. С твоей репутацией, кто сможет поверить в твою искренность?
Виктор М
Блять, какие же вы совки закомплексованные. По твоим письменам становится понятно почему совок развалился, он породил настолько нелепое создание, полностью инфантильное до старости как совок. Если я кому и плачу, то я ПЛАЧУ! а ты то ничего людям не даешь. кроме нытья
Fiksik Piksel
вОЗМОЖНО ЭТО двигатель Стерлинга , внешнего сгорания, изобретённого по запрошлом веке английским пастором.работающего по принцепу разницы t для подводных лодок. Но всё равно это не вечный если имеется в виду он.
Константин Пахомов
Господа сарматы на верном пути. Но для чухов-образованцев, нет разницы.
Fiksik Piksel
Нет, сжечь на радость Яру. Огонь всё нейтрализует и стерилезует..Не с проста гомора и содом были сожжены.
Дмитрий Браунинг
Не бандеровцы. И не либерасты. В общем - не ваши. Не такие как ты. Ваше всё впереди. Но меня это не волнует. Оно - ваше.
Василий Свирлипулькин
А что вы тогда тут, среди "бандеровцов и либерастов" соболезнуете? Идите туда, где по-вашему добрые и хорошие люди.
Fiksik Piksel
Да такая же как с "Курском" - "Она утонумши".
лесничий
Не фарисействуй, утри сопли и не смеши публику. С твоей репутацией, кто сможет поверить в твою искренность?
лесничий
"Ваше всё впереди. Но меня это не волнует." ****************************** Зачем ты с либерастами и бандеровцами якшаешься?!... Объяснить толком сможешь?... Можешь не стараться. Знаю, что не сможешь.
FLOMASTER
одно из немногих адекватных СМИ на русском языке, а может быть даже единственное.
Алексей
А что вы тогда тут, среди "бандеровцов и либерастов" соболезнуете? Идите туда, где по-вашему добрые и хорошие люди.
Canapsis
Сбили самолёт, потеряли 15 человек, зато про тупых ГРУшников уже не так шумят. Что им стоит организовать массовое убийство ради своих целей? Н И Ч Е Г О Война в чечне, взрывы домов, норд-ост и т.д. и т.п.
Oleg Larin
Ну вот кто их туда гнал ? Сами поехали, добровольно. Убивать за деньги.Были убиты.
Yury Safonov
Наши люди в составе чужой армии. Так правильнее.
сажин герман
Наши люди в составе чужой армии. Так правильнее.
Oleg Larin
Не не понял. У русского народа нет интересов в сирии, а значит и наших военных там нет. Те кто там есть - наёмники безнационалы, они поехали туда убивать людей за деньги (киллеры).
Немчин отдыхает
C трупопоклонниками вроде тебя, хотя ты хохлатый наполовину.
Немчин отдыхает
Господа сарматы на верном пути. Но для чухов-образованцев, нет разницы.
Oleg Larin
Не думаю, что там были срочники-призывники. В отношении всех остальных - "промыли мозги" - не оправдание, сейчас не средние века, а 21-й век. Не дремучие европейские крестьяне, чай. Это конечно не значит что следует радоваться чье-то смерти. Но по мне сейчас вокруг достаточно информации, чтобы осознано сделать тот или иной выбор в жизни. Если кто-то поехал в Сирию - "Родину защищать" - это его дело.
Алексей
при любой власти будь то сталинизм, путинизм, даже при гитлеризме люди приспосабливаются к социуму какой он есть. в этом нет их вины, они вынуждены так поступать, они просто хотят более менее сносно жить. и те люди которые пошли в военные, которые за ништяки, пошли в услужение этим режимам, связанны обязанностями перед этими режимами вплоть до отдания жизни. так что это их проблеммы. и наши они или не наши это еще вопрос. вон в нац гвардию набрали безнационалов, которые за свои коврижки мать родную продадут, чьи они тоже вопрос,по моему не наши. так что не стоит за них переживать.
Немчин отдыхает
"Получается что чеченцы воевали с террористами"-выяснилось через интернет только когда он вышел на новый уровень доступности. Чеченцы не ангелы во взрывном деле. Так что был повод на них всё списать - для развязывания 2-ой "компании" нефтяных войн. Достаточно обрубить руку кремля от тейпа кадырова и всё, там сразу разберутся, кто из них работал плечом к плечу с террористами.
Константин Алланд
Ну вот кто их туда гнал ? Сами поехали, добровольно. Убивать за деньги.Были убиты.
Серёга Ларюшкин
К печке не хватает конденсаторной фляги на 50 л. браги.
Ilya Tarasov
Есть границы административные, а есть ментальные.
Езя Гебя
А как же боевая выучка и летное мастресто кожугетовских летунов? Почему у них система "Свой-Чужой" не сработала? Здесь скорее всего их спецом путинцы шлепнули, отвлечь население от волнений, сводки о настроениях в народе плохие идут, опять врагов ищут, сплотимся,завяжем пояса и прочий уже заколебавший всем бред. Интересно- а как это недоразумение асадисты объясняют. Надеюсь будет следствие совместное асидистско-пугабовское-израильское, поржем опять над этой шариковской бестолочью. Израиль специально на это убийство подтягивают.
Александр Макогонов
Якорь видео - бюстик на столе.
Oleg Larin
вообще, зачем предупреждать _самолет_радиоэлектронной_разведки_ (!) о каких-то там чьих-то действиях... Он и сам все отлично видеть должен, и сам всех предупреждать. Еще со старта этого звена с аэродрома.
Oleg Larin
вообще, зачем предупреждать _самолет_радиоэлектронной_разведки_ (!) о каких-то там чьих-то действиях... Он и сам все отлично видеть должен, и сам всех предупреждать. Еще со старта этого звена с аэродрома.
Oleg Larin
С кодами свой-чужой вроде понятно - доверия асаду нет, поэтому не передали, сверх-секретная все-таки вещь. Но, бл#, тогда и надо быть готовыми к такой вещи, как "дружественный огонь"! Но нет же, виноваты все кроме самих
Oleg Larin
Российские военные самолеты оснащены системой радиолокационного распознавания «свой — чужой», пояснил собеседник ФАН. По его словам, средства обнаружения и поражения сирийской ПВО безупречно взаимодействуют с этой системой с самого начала развертывания группировки ВКС России в Сирии. В противном случае, осуществлять действия нашей авиации в зоне сирийской ПВО было бы просто невозможно. «Признаюсь, я был удивлен столь быстрому выводу Минобороны РФ о том, что Ил-20 был сбит сирийским комплексом С-200, — добавил Леонков. — Не совсем понятно, как за столь короткий срок удалось провести полный анализ воздушной обстановки над Сирией, имевшей место на момент гибели нашего борта». Когда в декабре 2016 года под Сочи произошла катастрофа Ту-154, то первая внятная информация о том, что и где произошло, появилась лишь через несколько суток, напомнил военный эксперт. - https://riafan.ru/1100738-razbor-poleta-posle-gibeli-il-20-dlya-vvs-izrailya-mogut-nastat-tyazhelye-vremena Опрос по теме
Oleg Larin
и - да, что мы там нынче импортируем из Израиля? Овощи-фрукты наверно? Вот наверно снова всё тракторами передавят. Ответ, который увидят все. Но не они все, а мы все.
Oleg Larin
и - да, что мы там нынче импортируем из Израиля? Овощи-фрукты наверно? Вот наверно снова всё тракторами передавят. Ответ, который увидят все. Но не они все, а мы все.
Алексей Огородников
Алексей, ну ладно - мобильное ПВО и колонна... Но тут целый самолет! Это все-таки другой уровень. Тут на кону гораздо больше стоит, чем колонна, так и войну проиграть можно (я в целом, о стратегии ведения б/действий)
Алексей Огородников
Должен, но не факт. У ЧВК Вагнера в колонне было мобильное ПВО с системой инфракрасного видения, но оказалось, что ей никто никогда не пользовался. Но скорее всего объяснения СМИ рассчитано на для технически неграмотных в общей массе людей.
Yury Safonov
Не не понял. У русского народа нет интересов в сирии, а значит и наших военных там нет. Те кто там есть - наёмники безнационалы, они поехали туда убивать людей за деньги (киллеры).
Yury Safonov
Не не понял. У русского народа нет интересов в сирии, а значит и наших военных там нет. Те кто там есть - наёмники безнационалы, они поехали туда убивать людей за деньги (киллеры).
Oleg Larin
Алексей, ну ладно - мобильное ПВО и колонна... Но тут целый самолет! Это все-таки другой уровень. Тут на кону гораздо больше стоит, чем колонна, так и войну проиграть можно (я в целом, о стратегии ведения б/действий)
Oleg Larin
Сам не верю, но что-то последнее время вокруг много мифов.
Алексей Огородников
Как было подмечено нашим единомышленником Владимиром. Посредством таких "пророческих" видео как раз и формируется реальность, которая нужна кукловодам. Нам же нужно создавать свою.
Алексей Огородников
Так создадим свою реальность!
Алексей Огородников
Сам не верю, но что-то последнее время вокруг много мифов.
aladin aladin
при любой власти будь то сталинизм, путинизм, даже при гитлеризме люди приспосабливаются к социуму какой он есть. в этом нет их вины, они вынуждены так поступать, они просто хотят более менее сносно жить. и те люди которые пошли в военные, которые за ништяки, пошли в услужение этим режимам, связанны обязанностями перед этими режимами вплоть до отдания жизни. так что это их проблеммы. и наши они или не наши это еще вопрос. вон в нац гвардию набрали безнационалов, которые за свои коврижки мать родную продадут, чьи они тоже вопрос,по моему не наши. так что не стоит за них переживать.
Kuzja
Якорь видео - бюстик на столе.
Александр Макогонов
Так создадим свою реальность!
Aldan
Чушь! Государство это просто политическая конструкция. То что народ используют при строительстве этого "сооружения" ещё не означает что народ становится государством.
Алексей
Приспосабливаться можно по-разному. Кто-то может просто зарабатывает деньги для себя и своей семьи и другим жизни не портит, а кто-то активно шьет людям 282, подкидывает наркоту и работает по почкам, несет с экранов и через инет мразотную пропаганду или просто помогает грабить страну. Думаю, не стоит путать обычных функционеров системы, которые ничем не лучше и не хуже, чем обычные граждане России, и пособников оккупантов. Граждане военные в основном просто работают за денежку. Одновременно надо понимать, что если едешь в чужую страну с оружием и получаешь за это деньги - чего удивляться, если тебе там свернут голову.
Николай Толубаев
Интересно, а группировкп российских наемников в Сирии это так же многонациональный народ, который правит в РФ? Или многонациональный народ экстремистов вконтактных ловит, на рынках сидит, с экранов вещает , и в телевизоре кривляется, а там воюют те , кого нет в РФ?
Николай Толубаев
Интересно, а группировкп российских наемников в Сирии это так же многонациональный народ, который правит в РФ? Или многонациональный народ экстремистов вконтактных ловит, на рынках сидит, с экранов вещает , и в телевизоре кривляется, а там воюют те , кого нет в РФ?
Maxim Petrov
Есть границы административные, а есть ментальные.
Maxim Petrov
Есть границы административные, а есть ментальные.
Алексей
https://www.rbc.ru/politics/19/09/2018/5ba2115c9a7947aad7e5783b?from=main цирку приказали срочно организовать представление, чтобы отвлечь от гопоштирлицев.
Алексей
https://www.rbc.ru/politics/19/09/2018/5ba2115c9a7947aad7e5783b?from=main цирку приказали срочно организовать представление, чтобы отвлечь от гопоштирлицев.
Maxim Egorov
Пропаганда с человеческим лицом, от расиянских вообще выворачивает.
Maxim Egorov
Ну да, ваши погибли.
Вадим Волков
https://m.lenta.ru/news/2018/09/19/konflikt/ Интересно, это чья-то провокация или само все завертелось?
Maxim Egorov
Эти предсказания помогают сидеть на печке и ждать по щучьему велению.Я считаю , что недовольство хлещит только в сетях, на самом деле , в основном, все всем довольны.
Николай Толубаев
В кабардино-балкарии вспыхнул межнациональный конфликт между балками кабардинцами https://youtu.be/Lqpb8ekwWsY
Dexter
...Сами поставили свой комплекс ПВО и сами сбили свой самолёт... а виноваты евреи. (...но Боинг то точно мы сбить не могли - у нас же всё под контролем.) Вот это уровень!!! ...Вот это я понимаю!!
Николай Толубаев
Эти предсказания помогают сидеть на печке и ждать по щучьему велению.Я считаю , что недовольство хлещит только в сетях, на самом деле , в основном, все всем довольны.
Maxim Petrov
Как дедушка Вайно советского стартапера морил. И.Хинт. https://www.proekt.media/story/2018/08/29/sovetsky-businessman-johannes-hint/
Рустем Бохани
не могу с вами согласится
Антон Филатов
Ты из Сирии родом?
Антон Филатов
Лесничий, он стебется на форуме и тролит.
Антон Филатов
А что должно дойти?
Езя Гебя
Российские военные самолеты оснащены системой радиолокационного распознавания «свой — чужой», пояснил собеседник ФАН. По его словам, средства обнаружения и поражения сирийской ПВО безупречно взаимодействуют с этой системой с самого начала развертывания группировки ВКС России в Сирии. В противном случае, осуществлять действия нашей авиации в зоне сирийской ПВО было бы просто невозможно. «Признаюсь, я был удивлен столь быстрому выводу Минобороны РФ о том, что Ил-20 был сбит сирийским комплексом С-200, — добавил Леонков. — Не совсем понятно, как за столь короткий срок удалось провести полный анализ воздушной обстановки над Сирией, имевшей место на момент гибели нашего борта». Когда в декабре 2016 года под Сочи произошла катастрофа Ту-154, то первая внятная информация о том, что и где произошло, появилась лишь через несколько суток, напомнил военный эксперт. - https://riafan.ru/1100738-razbor-poleta-posle-gibeli-il-20-dlya-vvs-izrailya-mogut-nastat-tyazhelye-vremena Опрос по теме
Alexander Zolotarev
Перестал просматривать ВВС с того времени, когда они бандитов, устроивших бойню школьников в Беслане, окрестили фридом файтерами (борцами за свободу).
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