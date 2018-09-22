Редакционные
Мнения
Видео
ТОП
Поддержка
слушать радио
Видеотрансляция
Редакционные
Мнения
Видео
ТОП
Поддержка
Главная
Статьи
Народные приметы на грибной год
Народные приметы на грибной год
22/09/2018 00:29
Редакционные материалы
Выпуски программы "Русский взгляд" на
i
TUNES
Facebook
Twitter
Вконтакте
Одноклассники
Google+
Обсуждение
Алексей Пожарсский
Зажрались, а сколько веков так и было? Что же мы за народ... Мне жалко и страшно. Крепостное право терпели, коллективизацию съели, приватизацию съели, и пенсионную реформу пережёвываем. Как? Как? Как такое возможно, не укладывается в сознании...
Алексей Пожарсский
Разработка концепции. И её признание. А Мы? Готы, Мы где?
Роман Воронин
Знакомые с Камчатки говорят, что рыбы в этом году очень много https://radikal.ru/video/h5yDILF3iG1
Алексей Пожарсский
Народа нет. Всё. Остались единицы. Кто понимает. Значит, остался выход : объединяться тем, кто понимает, и создавать свой клан. И жить по человечески, привлекая адептов. Это всё.
Алексей Пожарсский
Владислав, Вы понимаете. Надо создавать Орден.
Алексей Пожарсский
И если что - это будут не вилы. Вилы это 18 век. Это будут микроконтроллеры + агрохимия. Это будут программируемые ракеты (Ардуино) на тяге из селитры и гидратов. Что можно купить везде. Это будет технобунт. Даже с ядерными технологиями. Ибо наше население очень грамотное. И если бунт будет кровав и беспощаден, я, к сожалению, этому не рад. Ибо 15 лет в разрухе - мне тяжко. И каждый это понимает. Вот в чём зациклинность. И нет выхода, кроме самопожертвования. Нет. И не будет.
Elena Shabunina
Светало, отступала тьма, Уже пропели петухи, Ярило осветит дома И вдруг напишутся стихи. Сколь не бывает долгой ночь Всегда кончается она, Тьма свет не может превозмочь И за зимой придёт весна. Не будет вечен тьмы морок, Разгонит Солнце этот мрак, Пойдём мы лучшей из дорог. Да будет так! Да, станет так. Светало...
Александр Верный
Присоединяюсь к мнению,что в последнее время изменилось мнения населения к власти и персоне вообще на противоположное, гуляя с собакой и слушая народ еще зимой народ топил за власть и особенно бодрые пенсионеры, персона им особенно нравилась,с лета все изменилось на противоположное и все позабыли свои высказывания и клянут власти на чем свет стоит, я в их разговоры не вмешивался и не вмешиваюсь ,ругаются и очень озлобленны.Понимаю,что они сути бесполезные и их мнение меняется по мгновению от желудка и телевизора,но потенциал есть и запрос есть и если их не удовлетворить,прорвет.Точно такие же разговоры слушал в конце совка,все однотипно,но иллюзий меньше и надежд! Не спроста все это!
Олег Ружейников
Вал грибов? https://youtu.be/wmEFusVe29g Телевизионный сюжет-мистификация, подготовленный музыкантом Сергеем Курёхиным и журналистом Сергеем Шолоховым и впервые показанный в январе 1991 года в телевизионной передаче «Пятое колесо» по Ленинградскому телевидению. Сюжет строится в виде интервью, которое Сергей Шолохов брал у Сергея Курёхина, представляя собой с одной стороны попытку высмеять «сакральный образ» Ленина, а с другой сатиру на псевдонаучные телепередачи и репортажи.
Алексей Огородников
Как то заходил в Магнит, видел там семью пенсионеров которые выбирали продукты. Дед стоит яйца выбирает, а бабка ему: Пошли отсюда. П сказал, что мясо и яйца есть вредно. Так что доходит потихоньку. Особенно хорошо через желудок.
Алексей Огородников
Как то заходил в Магнит, видел там семью пенсионеров которые выбирали продукты. Дед стоит яйца выбирает, а бабка ему: Пошли отсюда. П сказал, что мясо и яйца есть вредно. Так что доходит потихоньку. Особенно хорошо через желудок.
FLOMASTER
Война в Афганистане длилась 10 лет, в Сирии она началась в 2011
Igor D'Arbino
Ваши цифры по Сирии завышены раз в 10. https://www.rbc.ru/investigation/politics/28/10/2015/562f9e119a79471d5d7c64e7
24СМИ - Обмен новостями
Подписка на рассылку
Подписаться
©2001-2018 Агентство Русской Информации. Все права защищены | by
Dga Studio
Новости
Топ
Редакция
О проекте
Rss
Медиа