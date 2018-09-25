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Военная глупость и военная пропаганда
Военная глупость и военная пропаганда
25/09/2018 01:46
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Обсуждение
Алексей Огородников
И всё-таки почему Израиль не пытается как-то оправдаться? Почему как-то легко принял обвинение, причем такое абсурдное. Типа стреляли по вашим F16, а попали по "своим". Почему Ваши самолёты не висели в зоне поражения, не дожидались пока их не собьют, а решили уйти? Какое-то странное поведение Израиля. Его, явно несправедливо, обвиняют в гибели чужого самолёта, а он вроде как и не против. Все похоже на очередную договоренность.
Иван Помидоров
https://youtu.be/fREoxGLbr-4 Как вам это? назад в СССР или назад в 404? По моему Чепушиле удастся сделать то, что не удалось Украине . А именно - запретить русский язык. Пока как государственный.
Serge Rakitin
Кстати, хоть Владислав и не любит отечественное кино, на днях с удовольствием посмотрел на одном дыхании сериал "Алхимик. Эликсир Фауста" (12 серий по 50 мин.). Хоть он и 2014 года, но столько параллелей с передачами АРИ - от алхимии/трансмутации как резонансного процесса до кукловодов и роли Британии в русских делах. Если кто не смотрел - гляньте, не пожалеете, тем более, что и актеры замечательные.
Евгений Михайлов
И как только англичане с немецкой династией во главе выиграли, уму непостижимо. Все февралисты или идиоты (в политике), или шпионы.
Константин Поляков
А ваши посты вас вполне характеризуют.
Василий Свирлипулькин
В Европе жратва пластмассовая. В Рассиянии - поддельная. " Лучше конечно помучиться". https://youtu.be/3QysnY5em4w
Andrej_Russan
Брррр, бл…., такое надо осматривать в неком комплексе фактов. Например ,какой доход имеют реальные рабочие в тех экспортированных зерно агрохозяйствах, это я к тому , что если ниху.. не платить работягам, то и не только конкуренцию любую можно победить, но и вообще у людей и на хлеб денег не будет. Что в стране по мясу , молоку , маслу? Я предполагаю, что на корм скоту много зерна надо, но если скота нет или скот пичкают химией , которая дает двоекратный рост по скорости веса, притом на колбасу перемолачивать шкуру в месте с костями, а сливочное масло делать из пальмового, то какие вопросы , что зерна не будет излишек…. И ещё оставьте (вырастите) все унизительные и оскорбительные словечки типа- всепропальщики, в адрес оппонентов, а то приклеят вам ответное, что-нибудь в роде –вседрочильшиковнапутану…
Немчин отдыхает
От монгола северного другого нечего ожидать.
Alexei Kozlov
костя, погодите , вот очнется гражданин пахомов - он вам об'ясмит тоже самое более доступным языком.
лесничий
уймись, ревнивец... остынь.
лесничий
...эфирчик прошёл. Гиркин признаёт гениальность в.и. ленина, как бесспорную!!! Гениальные стратеги, три пенька пердлявых топят за совок - это я услышал.
Виталий Серко
Мы единое целое Силы породившей нас. Слава Силе породившей нас.
Виталий Серко
С
Антон Филатов
Gfvjtbksshhhhiiiaahh
Антон Филатов
Gfvjtbksshhhhiiiaahh
Ночной патруль
...https://www.youtube.com/watch?v=kwOiV9NO2vM шлягер -:))) СВЕТКА, ПРОЩАЙ...
Ночной патруль
поправлю Эх Сибирь, Сибирь - родная! За тебя мы постоим, (далее, по тексту...)
Земеля в натуре
40-80 рублей 500-400 грамм якобы хлеба
Земеля в натуре
40-80 рублей 500-400 грамм якобы хлеба
Igor D'Arbino
времена меняются, направления тоже.
Вадим Волков
https://www.youtube.com/watch?v=4gQdYtmVj0o
Роман Котов
Продукты в России действительно лучше качеством из-за земли. И дешевле. Вот я свою картоху продаю по 18-20 рублей за кг. Картофель высшего качества и без химикатов. Проверено в лаборатории на рынке :). И сколько это в долларах? 25 центов за кило?)) И качество лучше чем в магнитах, хотя и там я думаю качество картошки выше чем в США. Земли полно, можно держать под парами хоть 2/3 земли. Вон в этом году дед решил распахать еще 1 га дополнительно и хрен знает когда он вообще его пахал в последний раз. Со времен развала колхоза наверно не пахал. Да и у нас в России просто не принято травить химией продукты питания. Никто не заставляет соблюдать какую-то жесткую технологию. И много чего выращенного продают за бугор кстати.
Роман Котов
Продукты в России действительно лучше качеством из-за земли. И дешевле. Вот я свою картоху продаю по 18-20 рублей за кг. Картофель высшего качества и без химикатов. Проверено в лаборатории на рынке :). И сколько это в долларах? 25 центов за кило?)) И качество лучше чем в магнитах, хотя и там я думаю качество картошки выше чем в США. Земли полно, можно держать под парами хоть 2/3 земли. Вон в этом году дед решил распахать еще 1 га дополнительно и хрен знает когда он вообще его пахал в последний раз. Со времен развала колхоза наверно не пахал. Да и у нас в России просто не принято травить химией продукты питания. Никто не заставляет соблюдать какую-то жесткую технологию. И много чего выращенного продают за бугор кстати.
Serge Rakitin
Про сбитый сирийцами Ил-20 - это такая же тупая отмазка, как история про "Курск", на котором "сдетонировала торпеда". Скорее всего сбили его французы, про участие которых сразу все заткнулись. прежде всего МО РФ. Организаторами гешефта, видимо, планировалось, что Россия в ответ потопит этот несчастный фрегат Auvergne, но при этом европейский и натовский. Отсюда резкое ухудшение отношений с Европой и отказ европейцев от СП-2. Израилю эта история вообще не нужна от слова "совсем", т.к. в качестве сатисфакции в отношении Кремля Западу пришлось пойти на уступки относительно поставок С-300 в Сирию, что абсолютно не интересно Израилю. Ещё один любопытный момент - боевиков, расстрелявших парад в Иране, видимо, готовили французские инструкторы в Иракском Курдистане. Как говорится, ещё один повод для прекращения сотрудничества французских нефтяных компаний с Персией, на чем так настаивают американцы. Как ни крути, а торчат всё те же уши, что и со сбитым боингом над Донбассом в 2014 году, и со сбитым турками Су-24
Александр Верный
При таком количестве стран участников боевых действий в Сирии не мудрено,что сбили дружественным огнем, сколько там договоренностей со странами участницами по полетам и разумеется слабое звено проявиться не раз, пока согласуют с друг с другом... Я честно удивлен,что еще гражданских не сбили там все рядом и трафик серьезный! Ну что же здесь креативить, евреи виноваты!
Евгений Михайлов
Никаких проблем с Романовыми не было. Надо было держаться Романовых, тогда и вопросов было бы меньше. Что касается убийств, то Павел решил поменять наследника, что было нарушением правил, вот его и поправили. Не так давно принцессу Диану, мать двоих детей, в Британии прибрали. И ничего, никто не подавился.
Евгений Михайлов
Вы как-то путаете русскую элиту и советскую. Это не одно и то же. Русские, действительно, навернулись с революцией, но потом честно пытались исправить, взяли винтовки и в холоде и грязи несколько лет воевали. Советские просто всё сдали без сопротивления.
Serge Rakitin
в России давно уже все цари и президенты фальшивые... со времён крещения
Аким Корибут
Да пусть хоть эти ракеты нырять научатся, Русским что с этих бесплатных поставок и всяких израелях, понты?
Евгений Михайлов
Да ерунда всё это. Романовы и создали то, что мы называем Россией. Про Смуту вообще данных реальных крайне мало, так что спорить там не о чем. От кого рожала Екатерина значения никакого не имеет. Была Династия первого ранга в 19-начале 20-го века. Суть вопроса - ДЕГ: "Был у русских царь – полноправный член Клуба Господ. Даже - Семьи Господ. Русские от большого ума, чтобы ПОВЫСИТЬ в Европе свой престиж, царя оклеветали и убили (члены Семьи тут помогли – но это другой вопрос). Вместо этого выдвинули своих либеральных Пересветов – члена исполкома международного Интернационала Ленина со товарищи. Ранг был пониже на два порядка, но что-то за душой было и здесь. До революции Ленин-Троцкий близко знали два десятка европейских премьеров и министров. Да и ВЕРА у людей была неподдельная. Так что, во-первых, их знали, а во-вторых, где-то уважали. С оговорками и подхихиками, но всё-таки. Тарабарские книги люди читали, как отвечать на вопросы знают".
Boris S
Мурзилочные данные. Даже в мурзилках рассказывается по эшелонированную систему ПВО, мёртвые зоны и т д. Зачем всё это делается. Вышка 39 метров не развёртывается за 1 минуту. При наличии разведданых удар теми же управляемыми бомбами GBU-39 производится с дальности 100 км . Бомба размеров 1.8 метра и 20 см в диаметре. Еще есть удар крылатыми ракетами, беспилотники, противорадарные ракеты, рельеф местности и т д и т п. Никто не говорит , возможно с-300 и отличный комплекс, но оперировать цифрами "закрыли небо сирии" потому что , мол вышка 39 метров и дальность 300 километров- это дет сад и мурзилки.
FLOMASTER
Американские фермеры проигрывают глобальную конкуренцию русским. Так, по пшенице: Россия в 2017 г. экспортировала 24 млн. т, США - 23 млн., а в 2018 г. Россия - 40 млн. т (абсолютный рекорд для нашей страны за всё время её существования во всех формах),. США - 21 млн т Виной - завышенный курс доллара к другим валютам, идиотизм Трампа с санкциями, в итоге от американского зерна в пользу русского отказался не только Китай, но и даже Мексика, куда Россия зерна не продавала вообще никогда. В итоге площади под пшеницу в США на 2019 г. сокращены на 25%, по этому показателю страна откатилась к уровню конца 19 века...
Алексей
В любом случае у противников Асада подавляющее превосходство в регионе. Если бы не нежелание вступать в прямое и открытое столкновение с ВС РФ (ну или не иные какие-то скрытые цели) - давно бы уже раздолбали Асада к ядрене матери под какой-нибудь повод вроде хим.атаки. И никакие с-300 его бы не спасли. Другое дело - российский контингент фактически служит живым щитом для алавитов.
Алексей
Ерунду пишете, во-первых, других вариантов не было, во-вторых, именно Романовы и освободили крестьян от крепостной зависимости.
Igor D'Arbino
Владислав, ваши рассуждения о сбитом самолете в стиле "highly likely"
Аким Корибут
...БУК и С-200 уже испытывали
Евгений Михайлов
Ерунду пишете, во-первых, других вариантов не было, во-вторых, именно Романовы и освободили крестьян от крепостной зависимости.
Aldan
Крепостное право это как бы не цепь, сравните с колхозами, хотя бы. Это неизбежное решение. А так Романовы виновны в том, что у народа не было мобильников, ноутов, харлей-девидсонов. Не было же . Факт.
Евгений Михайлов
Крепостное право это как бы не цепь, сравните с колхозами, хотя бы. Это неизбежное решение. А так Романовы виновны в том, что у народа не было мобильников, ноутов, харлей-девидсонов. Не было же . Факт.
Serge Rakitin
Американские фермеры проигрывают глобальную конкуренцию русским. Так, по пшенице: Россия в 2017 г. экспортировала 24 млн. т, США - 23 млн., а в 2018 г. Россия - 40 млн. т (абсолютный рекорд для нашей страны за всё время её существования во всех формах),. США - 21 млн т Виной - завышенный курс доллара к другим валютам, идиотизм Трампа с санкциями, в итоге от американского зерна в пользу русского отказался не только Китай, но и даже Мексика, куда Россия зерна не продавала вообще никогда. В итоге площади под пшеницу в США на 2019 г. сокращены на 25%, по этому показателю страна откатилась к уровню конца 19 века...
Serge Rakitin
Во-первых, Габсбурги не самая плохая династия, точнее хорошая. Во-вторых, Романовы и создали тех дореволюционных русских, которых мы знаем. (правда. не очень хорошо). Русским при Романовых было хорошо, а без них плохо. Это как бы неоспоримый факт.
Евгений Михайлов
Во-первых, Габсбурги не самая плохая династия, точнее хорошая. Во-вторых, Романовы и создали тех дореволюционных русских, которых мы знаем. (правда. не очень хорошо). Русским при Романовых было хорошо, а без них плохо. Это как бы неоспоримый факт.
Рустем Бохани
За это не убили бы. А вот замена наследника - это вполне реальная причина. После такого решения Павел прожил несколько недель.
Рустем Бохани
а я слышал послал казаков в Индию)))
Евгений Михайлов
За это не убили бы. А вот замена наследника - это вполне реальная причина. После такого решения Павел прожил несколько недель.
Евгений Михайлов
как раз наоборот я думаю
Немчин отдыхает
Не надо забывать, кому продали этот комплекс за 3 ляма долларов 2 хенерала мучных с адъютантом в сша. Нет никаких секретов от лица минобороны с середины 90-ых годков. Ещё преступнее всего, государевых погонников идеализировать к себе. Это уже мягкая гоповщина-поповщина.
Немчин отдыхает
Не надо забывать, кому продали этот комплекс за 3 ляма долларов 2 хенерала мучных с адъютантом в сша. Нет никаких секретов от лица минобороны с середины 90-ых годков. Ещё преступнее всего, государевых погонников идеализировать к себе. Это уже мягкая гоповщина-поповщина.
Немчин отдыхает
Однако вы представитель той самой системы вещей которую и сегодня проецируете. Ну вот ещё один в список добавился.
Slawa Russ
По факту на экспорт идут все сорта - от элитных твёрдых до фуража. Особый респект минусовальщикам-всёпропальщикам-долболюбам!
Serge Rakitin
Если отбросить сказки большевиков про невыносимость бытия, то самой главной претензией к Николаю зимой 1917 года была та, что под его руководством, с его женой полунемкой-полудатчанкой, Россия не может победить Германию в принципе. Все слои общества выступали не за капитуляцию в войне a la "Брестский мир", а за смену правящей элиты с прогерманской на русскую.
Константин Алланд
Не нравится "невкусный хлеб" за 20 рублей, покупайте вкусный за 50. Тренд последних 3-5 лет - огромное количество частных пекарен и кондитерских. Уж с чем-чем, а с нормальным хлебом проблем сейчас нет. Если кто привык жевать гуано, может, стоит оглянуться по сторонам?
Serge Rakitin
Добавлю, что и даже не свой собственный народ - именно при Романовых начался невиданный прежде наплыв иностранцев, занимавших почти все ключевые позиции. Самый пик процесса - первая половина 18 века, тотальное засилье немцев во всех сферах административного управления, армии, науке. Огромный пласт германизмов в русском языке, даже все города того периода называют по-немецки (Петербург, Оренбург, Екатеринбург, Шлиссельбург и т.д.). Извините, но это называется "оккупация", которая последовала за фактической сменой династии при "Петре", точнее Mein Herz Peter.
Serge Rakitin
По факту на экспорт идут все сорта - от элитных твёрдых до фуража. Особый респект минусовальщикам-всёпропальщикам-долболюбам!
Рустем Бохани
как раз наоборот я думаю
Евгений Михайлов
И не надо, поверьте вам же проще потом перед кураторами отчитываться будет.
Константин Алланд
Фотку сделал, не удержался. Гарнизон Князе-Волконское. Хабаровский край. Подъезд, где живут офицеры.В этом доме даже клопы завелись. Не нужно никаких слов.От поставленных ниже минусов-плюсов ничего там не поменяется.
Serge Rakitin
Дельцы так и рассуждают, похер чем травить за 20 рублей из 4-5 сортной пшеницы. За 3-5 лет тренд здесь один, НАС кормят чужие, нашим хлебом.
Немчин отдыхает
Из открытых. Плюс у нас аграрная область и я вижу масштабы экспорта. Помимо пшеницы за рубеж активно идут: нут, горох, подсолнечное масло.
Немчин отдыхает
В отличие от Совка в стране появилась реальная конкуренция. Хочешь разориться - делай г..но и продавай его втридорога. Не знаю, может, до сибирского Задрищенска процесс пока просто не дошел, но в европейской части страны проблем с хлебом на любой вкус, цвет, качество и кошелек просто нет. И цены из-за большой конкуренции вполне умеренные.
Serge Rakitin
Это военные, а почему они так живут я не знаю. Зарплаты под 50 000- 80 000 р позволяют им сделать подъезд чистым.
Константин Алланд
Не ем "хлеб" в принципе. Но гуано может быть и за 100 р.Нет проблем.
Константин Поляков
Вы бы сначала узнали с кем говорите, потом фантазировали.
Константин Алланд
Копят баблишко на счастливую старость, а здесь они временные и не связывают свою будущую жизнь с этим бараком и этой землей. Но это в полной мере характеризует их, как потомков люмпенов-шариковых
Немчин отдыхает
Реально, https://vk.com/video-92598251_456239057?list=a7d2f80844e7bbb263 https://vk.com/video-92598251_456239046?list=13618dad1fd436701e https://vk.com/video-92598251_456239022?list=32a817dc98b048b6d1 Интересно, что военные в этой Волконке годами живут так и не пытаются как-то улучшить свои условия. Умереть где-нибудь в Сирии им легче, чем добиться капремонта или хотя бы подъезд прибрать-покрасить.
Евгений Михайлов
Вы бы сначала узнали с кем говорите, потом фантазировали.
Немчин отдыхает
Узнали поверхностно по фото, пока только так. Вы бы задумались, как оно с вами будет на местности с вашими закидонами, это важнее для старичка. Да и продайте все джипы и установите высоконапорную башню из нержавейки. Может легче оно там на месте будет будущее к "вам" милосерднее, эксперд политический.
Константин Алланд
подобное повсеместно
Немчин отдыхает
Они когда надевают форму, мыслят другими категориями, чисто своими бытовыми условиями выживания.
Аким Корибут
Они уповают только на мёртвый штиль и безмолвие.
Немчин отдыхает
Они уповают только на мёртвый штиль и безмолвие.
Serge Rakitin
Из открытых. Плюс у нас аграрная область и я вижу масштабы экспорта. Помимо пшеницы за рубеж активно идут: нут, горох, подсолнечное масло.
Serge Rakitin
У нас все регионы аграрные, даже ярославская и ивановская. Только фермер - это капля в море для аграрной уборки урожаев. Хотелось бы уточнить о судьбе селянина, который живёт рядом с полями злаков, как у него с работой, на что живёт и как так случилось, что все аграрные земли перешли в фермерские частные хозяйства, неужто председатели колхозов-совхозов сменили декорации и выкупили все земли на частные потребительские-кредитные деньги?
Slawa Russ
Слава Богу, что хоть не к Демуре склоняетесь.
Александр Макогонов
янки проиграют войну не падайте духом!
Езя Гебя
Эти орки прокитайского богдыхана кожугета надеются отмотать здесь срок при нормальном боблишке и свалить на пенсию. Только не понимают одного- они способствуют геноциду населения ресурсной федерастии, а кочевники, если и оставят их в живых уже глубокими стариками, то пенсии им точно платить не будут.
Езя Гебя
Копят баблишко на счастливую старость, а здесь они временные и не связывают свою будущую жизнь с этим бараком и этой землей. Но это в полной мере характеризует их, как потомков люмпенов-шариковых
Константин Поляков
"Это как бы не цель" хорошая фраза, подтверждающая что это именно цель.
Vladimir Sholkov
Поэтому тут есть одно из двух: командир свинья или командир до...б, что в духе современного времени, подстать как говорится голове
Vladimir Sholkov
Командир-некомандир. Зачем ждать команды сверху: "приказываю не жить как свиньи". Там же по идее взрослые здоровые мужики, почему бы не собраться вместе и хотя бы минимально навести порядок? И пох что их дети это видят? А потом на старости лет будут удивляться, почему их дети считают их не уважают.
Алексей
Временщики. Живут как в чужой стране. Жизнь временная и в долг. Или скорее "жизнь по ипотеке". "Человек", который живет постоянно в говне, ничего не хочет исправить - пустышка без национального самосознания.
Vladimir Sholkov
Я пишу про Юг России: Краснодар, Ставрополь, Ростов, Волгоград, Саратов, Воронеж, Самара. Здесь давно идёт движуха и фермеры не бедствуют. В "приполярной тайге", как выражается Владислав про МО, выращивать зерновые - не очень разумно, да и вообще при стоимости подмосковной земли заниматься там с/х - глупо.
Езя Гебя
Да северный монгол разбушевался. Берега потерял.
Andrej_Russan
Брррр, бл…., такое надо осматривать в неком комплексе фактов. Например ,какой доход имеют реальные рабочие в тех экспортированных зерно агрохозяйствах, это я к тому , что если ниху.. не платить работягам, то и не только конкуренцию любую можно победить, но и вообще у людей и на хлеб денег не будет. Что в стране по мясу , молоку , маслу? Я предполагаю, что на корм скоту много зерна надо, но если скота нет или скот пичкают химией , которая дает двоекратный рост по скорости веса, притом на колбасу перемолачивать шкуру в месте с костями, а сливочное масло делать из пальмового, то какие вопросы , что зерна не будет излишек…. И ещё оставьте (вырастите) все унизительные и оскорбительные словечки типа- всепропальщики, в адрес оппонентов, а то приклеят вам ответное, что-нибудь в роде –вседрочильшиковнапутану…
Serge Rakitin
Я пишу про Юг России: Краснодар, Ставрополь, Ростов, Волгоград, Саратов, Воронеж, Самара. Здесь давно идёт движуха и фермеры не бедствуют. В "приполярной тайге", как выражается Владислав про МО, выращивать зерновые - не очень разумно, да и вообще при стоимости подмосковной земли заниматься там с/х - глупо.
Немчин отдыхает
Если у фермера современной техники на 300 млн рублей и под сотню человек работников - урожай он как-нить и сам осилит убрать.
Serge Rakitin
В отличие от Совка в стране появилась реальная конкуренция. Хочешь разориться - делай г..но и продавай его втридорога. Не знаю, может, до сибирского Задрищенска процесс пока просто не дошел, но в европейской части страны проблем с хлебом на любой вкус, цвет, качество и кошелек просто нет. И цены из-за большой конкуренции вполне умеренные.
Serge Rakitin
Слава Богу, что хоть не к Демуре склоняетесь.
Немчин отдыхает
Я не знаю, где и кого Вы встречаете, в нашем городе (850 тыс. человек населения) под 1000 мини-пекарен, работают там люди самых разных национальностей и хлеб пекут на самые разные кошельки - хочешь за 15 рублей, а хочешь за 100. Что выбрать, зависит исключительно от тебя.
Федор Пашин
Гармонист однако не похмелился.
Рустем Бохани
подобное повсеместно
Немчин отдыхает
Гармонист однако не похмелился.
Немчин отдыхает
выдернули побеги сосны - чтобы "рассматривать" не нагибаясь
Serge Rakitin
Если у фермера современной техники на 300 млн рублей и под сотню человек работников - урожай он как-нить и сам осилит убрать.
Serge Rakitin
Я не знаю, где и кого Вы встречаете, в нашем городе (850 тыс. человек населения) под 1000 мини-пекарен, работают там люди самых разных национальностей и хлеб пекут на самые разные кошельки - хочешь за 15 рублей, а хочешь за 100. Что выбрать, зависит исключительно от тебя.
Dexter
...БУК и С-200 уже испытывали
winter mosquito
https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/07/22/77250-esli-russkie-dumayut-chto-mogut-dushit-nas-oni-oshibayutsya ил 20 рэб взаимодействовал с звеном израильских истребителей, по хезболле. С-200. ... Израиль также считает, что Иран и „Хезболла“ несут ответственность за этот . храбрые евреи ловко уклонились, подумаешь какие то русские свиньи.
fan USA
Abercrombie & Fitch ( A & F ) Специализируется на туристической одежде и одежде для рыбаков и охотников, спортсменов и пр А также на снаряжении и парфюме. У нато другой стиль.
Алексей
Трофейная, с натовца в бою снял)
Рустем Бохани
дураками богата страна увы
Алексей
Командир-некомандир. Зачем ждать команды сверху: "приказываю не жить как свиньи". Там же по идее взрослые здоровые мужики, почему бы не собраться вместе и хотя бы минимально навести порядок? И пох что их дети это видят? А потом на старости лет будут удивляться, почему их дети считают их не уважают.
Солдатенков Федор
Павел 1 много кому помешал: 1. Англии. Вот чтобы делала Англия, если бы Наполеон с русскими казаками вошел в Индию, как планировалось? И что делала бы Англия после появления союза России и Франции? Участие Англии в организации убийства Павла прослеживается довольно четко. 2. Павел реально начал освобождать крестьян (я могу немного напутать, но, помнится, он сократил барщину чуть ли не в два раза). А это значит, что он сократил доходы дворянства. жадное русское дворянство не могло это стерпеть (дворяне действительно было в массе своей тупыми и жадными, к сожалению). Убийство Павла надолго отбило охоту у власти помышлять об освобождении крестьян; и реформы 1861 года были, видимо, и из-за этого такими кривыми. В результате получили революции в 20-м веке. 3. Наплодил много недовольных аристократов, то отправляя их в опалу, то возвращая. Никого не казнил и не ограбил, а недовольных было много. итд итп...
Миша Кот
Всем здравия! Нашел очень интересный доклад о борьбе РПЦ с гуслями и скоморохами. Может кто-то уже видел, не обессудьте-с...)
Alexander Noskov
Да пусть хоть эти ракеты нырять научатся, Русским что с этих бесплатных поставок и всяких израелях, понты?
Kostja Berdov
Я на АРИ с 2004 года. С самого начала почти. Так вот, движение есть и ОЧЕНЬ большое. Масса русских людей стали мыслить адекватно, благодаря в том числе и АРИ. А это и есть то что нужно достичь в первую очередь. Восстание неадекватного быдла не является чем-то спасительным ни для нас с вами ни для странй в целом. Момент настанет для активной деятельности, но этот момент еще не настал. Момент который позволит нам объеденится в нужное время и выступить единым фронтом. Произойдет это моментально и для всей этой швали абсолютно неожиданно. А до этого момента, пожалуйста берегите свои силы, берегите себя и своих близких и просвещайте окружающих, обязательно просвещайте.
Vladimir Sholkov
В чем суть службы? Суть заключается в том, чтобы получить бабло и при этом не попасться на глаза злыдня. Нет никаких там воинских и т.д. добродетелей. Для этого нужна совсем иное.
Vladimir Sholkov
Нужно чтобы армия отрабатывала новое вооружение, внедрялись новые приемы, чтобы каждый чувствовал свою сопричастность к тому что делает нечто полезное. А когда извините меня детские сады поставляют говно технику в воинские части или же , со складов везут косервированую говно картошку, или же в каждой части по разному но в чем пришел в форме то в ней уйдешь и т.д. то как то прогресса то не видно. Дерьмо одно только
Maxim Egorov
Народ в душе своей остался крепостным и советским (гулажным) У народа единое мнение: Молчи , а то как бы чего не вышло.Тем более ему подбрасывают примеры -кто до..я п..т, к тому с 282 приходят. Народ говорит - зачем тебе это надо?. Тебе 50 лет , а ты ерундой занимаешься. Народ живёт сегодняшним днём.Главное что есть что поесть. Судьбу Византии и Сербского Косова народ на себя ни примиряет.
Igor D'Arbino
Abercrombie & Fitch ( A & F ) Специализируется на туристической одежде и одежде для рыбаков и охотников, спортсменов и пр А также на снаряжении и парфюме. У нато другой стиль.
Роман Котов
каждый может поменять на своем месте вокруг себя.
Dexter
в России давно уже все цари и президенты фальшивые... со времён крещения
Dexter
в России давно уже и цари и президенты фальшивые... со времён крещения
Dexter
В Екатеринбурге устроили шоу (не в смысле "шоу" а реальное...) - инсценировку захвата заложников школьников в Беслане.. Типа таким образом решили отметить память о тех событиях.... Охереть можно!!! https://lenta.ru/news/2018/09/25/beslan/
Dexter
Для большинства людей жить в иллюзорном мире считается нормальным. Того кто там увяз уже не вытащить. Он должен выбраться сам. https://www.youtube.com/watch?v=6OwyTZBhxMc
Vladimir Sholkov
Нужно чтобы армия отрабатывала новое вооружение, внедрялись новые приемы, чтобы каждый чувствовал свою сопричастность к тому что делает нечто полезное. А когда извините меня детские сады поставляют говно технику в воинские части или же , со складов везут косервированую говно картошку, или же в каждой части по разному но в чем пришел в форме то в ней уйдешь и т.д. то как то прогресса то не видно. Дерьмо одно только
Vladimir Sholkov
Нужно чтобы армия отрабатывала новое вооружение, внедрялись новые приемы, чтобы каждый чувствовал свою сопричастность к тому что делает нечто полезное. А когда извините меня детские сады поставляют говно технику в воинские части или же , со складов везут косервированую говно картошку, или же в каждой части по разному но в чем пришел в форме то в ней уйдешь и т.д. то как то прогресса то не видно. Дерьмо одно только
Vladimir Sholkov
Если слизь и все трусы то зачем попусту три года потирать свои штаны в бесполезном занятии
Dexter
выдернули побеги сосны - чтобы "рассматривать" не нагибаясь
Дмитрий Браунинг
Были герои.. Боровиков, отдельные ребята из движения нсо, приморские партизаны.. но итог известен, в могиле или сидят.
Дмитрий Браунинг
В голове у вас тролли, вас ведут -вы и ведётесь. Вы хоть прислушайтесь , что он сказал... : "я не знаю прятались не прятались, я ... думаю, я понимаю может не понимаю , я не знаю, ... а может быть ... а может быть так "" и всё в таком духе
Алексей Пожарсский
Классно сказано про качество земли! А я не думал никогда... Как просто!
Igor D'Arbino
В голове у вас тролли, вас ведут -вы и ведётесь. Вы хоть прислушайтесь , что он сказал... : "я не знаю прятались не прятались, я ... думаю, я понимаю может не понимаю , я не знаю, ... а может быть ... а может быть так "" и всё в таком духе
Николай Толубаев
Народ в душе своей остался крепостным и советским (гулажным) У народа единое мнение: Молчи , а то как бы чего не вышло.Тем более ему подбрасывают примеры -кто до..я п..т, к тому с 282 приходят. Народ говорит - зачем тебе это надо?. Тебе 50 лет , а ты ерундой занимаешься. Народ живёт сегодняшним днём.Главное что есть что поесть. Судьбу Византии и Сербского Косова народ на себя ни примиряет.
Alexei Kozlov
костя, мне спокойнее думать , что вы просто юморист . все другие варианты вызывают тревогу.
Alexei Kozlov
костя , погодите.... вот очнется гражданин пахомов - он вам об'яснит все тоже самое , но более доступным языком.
Alexei Kozlov
костя , погодите.... вот очнется гражданин пахомов - он вам об'яснит все тоже самое , но более доступным языком.
Рустем Бохани
ответ в песне https://www.youtube.com/watch?v=CwOkr_JDfmg
Дмитрий Браунинг
видимо насмотрелись пропагандиских фильмов про ССО и прочий непобедимый спецназ или совсем уж отчаянные, которым деньги нужны.
Игорь Ветров
Скорее, топит за русских. Вы считаете, с Израилем конфликтовать - в интересах русских?)). Ну поддерживали арабов против Израиля в 50-80-ых годах, советские военные все ездили в командировки на Ближний Восток, типа обучали аборигенов, увеличенные зарплаты и командировочные получали, а что в итоге русские получили от этой "геополитики". Не лучше ли россиянским военным защищать русских в России? Увы, отличительная черта русских военных - это служба в интересах своего желудка и против интересов русского народа. Примеры надо приводить?)
Игорь Ветров
Евгений Эдуардович, это точно Вы?! Помните кстати, вопрос женщины Путину такой же?). Нет, ну серьезно это реально Вы? Смотрел Ваши передачи с Сергеем Задумовым на его канале в ютубе. Если Вы, то будьте снисходительны к форумчанам ). Вообще, Вы все таки примите во внимание, что сейчас на людей в интернете обрушивается гора взаимоисключающих версий о реальной истории царской России. Согласен с Вами в одном - уровень реальной демократии и профессионализма госаппарата в России начала 20-го века перед революцией и в ходе Первой мировой войны - недостижим и сейчас. Это факт. Это хорошо, что заглянули на форум АРИ, цивилизованная аргументированная дискуссия - это то, чего русским не хватает всегда )).
Dmytro Lapshyn
Как-то слабовато, без огонька эфирчик прошел.. Лично мне, при всей нелюбви к Гиркину, его трактовки сбития самолета, куда как больше доверия вызывают: https://www.youtube.com/watch?v=b6PZtG2jXg4
Yury Safonov
Главное не перепутать..
Yury Safonov
Это ж всё государственное, не ихнее, вот и пофигизм. Был бы у каждого свой дом, было бы по-другому.
Алексей Огородников
Родина моя - ты сошла с ума.
Алексей Огородников
Сила пропаганды слишком сильно всеми недооценивается. При регулярном и продолжительном воздействии она способна затуманить мозг любому.
Виталий Серко
Мы единое целое Силы породившей нас.
Алексей Огородников
Для большинства людей жить в иллюзорном мире считается нормальным. Того кто там увяз уже не вытащить. Он должен выбраться сам. https://www.youtube.com/watch?v=6OwyTZBhxMc
Алексей Огородников
Для большинства людей жить в иллюзорном мире считается нормальным. Того кто там увяз уже не вытащить. Он должен выбраться сам. https://www.youtube.com/watch?v=6OwyTZBhxMc
Алексей Огородников
Весь мир угорает наверно, людям заняться больше нечем и деньги некуда девать...
Igor D'Arbino
Наукообразно об очевидном. Наверное из КОБовцев? Ну тогда понятно. Слышали уже. Особенно понравилось высказывание какого-то субьекта по поводу миллиардов для Вовы. Дескать тырит он для того чтобы считались с ним западные кукловоды. О какое "стратегическое" мышление!
Yury Kolmogorov
да причём здесь вова-шмова! не будет вовы будет петя или юра или владислав. и причём здесь КОБовцы? Лишь бы" шлёпнуть" абы что.
Эйнар Счастливый
Главное не перепутать..
Fiksik Piksel
Немного не в тему , относительно землицы, но до этого мне было интересно как воспринимается иностранцами русская речь?И находил в инете что русский язык не мелодичен ,грубоват и агресивен,вызывая тем самым у них страх. Но в ютюбе много , плохо ли хорошо , но язык почему то вызывает интерес для изучения. И вот нашёл несколько сюжетов на эту тему от самих иностранцев, ну там много на эту тему , если поискать. https://www.youtube.com/watch?v=FwgetJjLB3U https://www.youtube.com/watch?v=WtAkyETX_PI
Igor D'Arbino
бредить не надо.
Антон Филатов
Да для них русский почти рептилоидное шипение)) "Шипим вместе" https://aczerion.blogspot.com/2018/05/blog-post_16.html?m=1 "Русский язык не только экстремально шипящий, но обладает многими другими странностями и причудами" https://2.bp.blogspot.com/-Q2KyruQo6eg/WxYaE-BnK7I/AAAAAAAADBg/G_UcL1jcYcQwzkWLpq2K3JZ8fIIYncBtwCLcBGAs/s1600/212009922.p.800.800.0.jpg
Миша Кот
Весь мир угорает наверно, людям заняться больше нечем и деньги некуда девать...
Fiksik Piksel
Что значит "иноверцы"?
Антон Филатов
На ютубе это виде есть, десятилетней давности. Места великолепные. Почему "северный монгол"? Тувинцы чуть западнее живут, но на одной широте.
Антон Филатов
На ютубе это виде есть, десятилетней давности. Места великолепные. Почему "северный монгол"? Тувинцы чуть западнее живут, но на одной широте.
Антон Филатов
Причём тут НАТО? Но куртка с пвнамкой неплохи))
Антон Филатов
Причём тут НАТО? Но куртка с пвнамкой неплохи))
Антон Филатов
Да, из той же серии как в Арктике, пропали в ледяной пещере, - они видитилм, просто "любовались ". Сладкая папочка - туристы-милитаристы))
Антон Филатов
Да, из той же серии как в Арктике, пропали в ледяной пещере, - они видитилм, просто "любовались ". Сладкая папочка - туристы-милитаристы))
Константин Алланд
А какая разница кто там в кресле сидеть будет, единорос, коммунист или айкидоист?
Антон Филатов
Что значит "иноверцы"?
Антон Филатов
Не дураки, а скорее обманутые пропагандой по тв. На смотрятся передач, и думаю там все норм и за правое дело. Хотя как написал тут один комментатор, это уже их проблемы, что в современное время не успевает и отслеживают инфу.
Эйнар Счастливый
Вы там в первых рядах?
Эйнар Счастливый
Вы там в первых рядах?
Nordic rassvet
заменить всех губернаторов известными актерами голливуда и переименовать рф в "Страну грез"
Yury Safonov
Разница большая, например, пришлый варяг-менеджер разворошил не так давно совковое гнездо Авто-Газа, заставил выпускать новые модели грузовиков, и поднял сервис на недосягаемую для советских автозаводов высоту. Забыл его фамилию.
Ночной патруль
O-ox
Yury Kolmogorov
бредить не надо.
Igor D'Arbino
Чего охаем, тесно под плинтусом? привыкнешь - тапок хуже.
Ночной патруль
Чего охаем, тесно под плинтусом? привыкнешь - тапок хуже.
Igor D'Arbino
А Вы не поумнели, хотя и окончили школу милиции. Ночной патруль (фильм, 1957)
Igor D'Arbino
Врать не умеешь, и не учись. Посмотри кино - про нас. Привет вам передаём. https://www.youtube.com/watch?v=TKNs8X6f4Mk
Ночной патруль
Рустем Бохани
Граф А. Н. Толстой: "Как бы мне её назвать? — раздумывал Карло. — Назову-ка я её Буратино. Это имя принесёт мне счастье. Я знал одно семейство — всех их звали Буратино: отец — Буратино, мать — Буратино, дети — тоже Буратино… Все они жили весело и беспечно…" Буратино - Ур(а)+Батино, Бур+тина ЗЫ Папа Карло -> созвучено с папой рим-ским -> меняем рим на мир -> смотрим, что там про "мир-ского" известно; Интересный персонаж, Гео́ргий Ильи́ч, да и работал на эхе.
Konstantin Zh
Разница большая, например, пришлый варяг-менеджер разворошил не так давно совковое гнездо Авто-Газа, заставил выпускать новые модели грузовиков, и поднял сервис на недосягаемую для советских автозаводов высоту. Забыл его фамилию.
Igor D'Arbino
"воин света-а-а" - не засоряй эфир.
Игорь Сметин
Уже не хитро начинать фразу я слушаю АРи и бла бла все за мной я знаю верный путь. А я дольше слушаю и не первый раз вижу такие призывы в комментах, в основном от недругов, которые хотят разрядить заряженный пассионариями потенциал об первый фонарный столб.
Александр Заварухин
Духоборы и др. люди, враги русской земли- если покинули её? а будет ли бонус если в Дагомысе я упомяну на вашу скрытую рекламу? )
Alexander Noskov
Эмпатии нет Русских к Русским да и зикуратик стоит а что ещё есть то можно даже не догадаться
Alexander Noskov
Вот так и идёт собой и своим временем никто жертвовать не хочет а если пожертвовать подать руку дать чужому ребёнку или ребёнку своих близких подарок и не ждать благодарности может тогда и станет примером хорошее дело и пусть посадят ну и что
Ночной патруль
"воин света-а-а" - не засоряй эфир.
Igor D'Arbino
Igor D'Arbino>>> Ночной патруль2 часа назад "Эх, Сибирь, страна родная, За тебя ль мы постоим, Волнам Рейна и Дуная (Тигра и Евфрата) Твой привет передадим!" дустом угостился - бедолага. (температура высокая - жар, бред,, зовёт родину-маму...)
Sergej Sokolov
Я на АРИ с 2004 года. С самого начала почти. Так вот, движение есть и ОЧЕНЬ большое. Масса русских людей стали мыслить адекватно, благодаря в том числе и АРИ. А это и есть то что нужно достичь в первую очередь. Восстание неадекватного быдла не является чем-то спасительным ни для нас с вами ни для странй в целом. Момент настанет для активной деятельности, но этот момент еще не настал. Момент который позволит нам объеденится в нужное время и выступить единым фронтом. Произойдет это моментально и для всей этой швали абсолютно неожиданно. А до этого момента, пожалуйста берегите свои силы, берегите себя и своих близких и просвещайте окружающих, обязательно просвещайте.
Вячеслав Алексеевич
Граф А. Н. Толстой: "Как бы мне её назвать? — раздумывал Карло. — Назову-ка я её Буратино. Это имя принесёт мне счастье. Я знал одно семейство — всех их звали Буратино: отец — Буратино, мать — Буратино, дети — тоже Буратино… Все они жили весело и беспечно…" Буратино - Ур(а)+Батино, Бур+тина ЗЫ Папа Карло -> созвучено с папой рим-ским -> меняем рим на мир -> смотрим, что там про "мир-ского" известно; Интересный персонаж, Гео́ргий Ильи́ч, да и работал на эхе.
Алексей Огородников
https://www.youtube.com/watch?v=4gQdYtmVj0o
Земеля в натуре
прошлый год при наличии класной тхники и людей поля картофиля были брошены.Дожди дожди дожди
Земеля в натуре
даже по 80 рублей хлеб плохой
Ночной патруль
Igor D'Arbino>>> Ночной патруль2 часа назад "Эх, Сибирь, страна родная, За тебя ль мы постоим, Волнам Рейна и Дуная (Тигра и Евфрата) Твой привет передадим!" дустом угостился - бедолага. (температура высокая - жар, бред,, зовёт родину-маму...)
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