Редакционные
Мнения
Видео
ТОП
Поддержка
слушать радио
Видеотрансляция
Редакционные
Мнения
Видео
ТОП
Поддержка
Главная
Статьи
Театр абсурда продолжается
Театр абсурда продолжается
27/09/2018 02:30
Редакционные материалы
Выпуски программы "Русский взгляд" на
i
TUNES
Facebook
Twitter
Вконтакте
Одноклассники
Google+
Обсуждение
Ночной патруль
Кирилл Богомилов, "Белая Лебедия" https://www.youtube.com/watch?v=vrTzHAdpl8g
Ночной патруль
Кирилл Богомилов, "Белая Лебедия" https://www.youtube.com/watch?v=vrTzHAdpl8g
Татьяна Ермолаева
https://www.youtube.com/watch?v=JdeyBS6Yzcg&list=RDJdeyBS6Yzcg&start_radio=1&t=23 Трансовая музыка Белой Руси, Исполнитель Группа "HVARNA"
Татьяна Ермолаева
Трансовая музыка Белой Руси, Исполнитель Группа "HVARNA"
Fiksik Piksel
https://www.youtube.com/watch?v=5etuNyUJ2wQ Плагиат в советской песне
Кошкин
Вышепоставленный диагноз говорит о многих тяжёлых поражениях, которые потерпели простые Русские. И горький опыт их сделал большинство выживальщиками и кухонными ораторами, а в жизни терпилами. Ведь как в 1993, так и сегодня, вот эти властя утопят в крови любую силовую попытку изменить положение. Сегодня в цене позитивный опыт. Маленькие победы - тоже победы. А там будут и большие.
Николай Толубаев
На вот видишь, ты подтверждаешь мою писпнину. Зикурат и делалать ничего не надо. Я не про бумажки и ни про аусвайсы пишу, не надо притворятся, что вы не понимаете, что без субъектности русского народа ничего русского не будет и не может быть. Правосубъектность народа это начало его государственности.
Roman Kondusov
Не нужно хандрить, всё меняется.
Кошкин
Вы поставили Русским диагноз. Всё верно. И всё это последствия тяжелейших поражений, которые потерпел Русский народ. От кого - мы знаем. Мы также знаем, кто из тех, кто «наше всё», славил «победителей» своего народа. А реальные дела? - Начать хоть бы с малого, и не под именем Русским. Даже мелкие победы - это победы. Но любая именно Русская организация будет разгромлена властями ни за что, ибо у них всё схвачено, и большинство Русских «государевых людей» всё ещё за россиюдлявсех и Гаранта одобрямс... Время же работает на Русских.
Дмитрий Браунинг
Критикушь-предлагай. Слышали про такое? Что толку то от вашего сотрясания воздуха? Если вы не заметили сейчас все белые народы европы смяли и перемололи. Даженепокорных ирландцев с IRA и тех задушили. Где они?... их нет... Время сейчас темное, для всех. Я считаю, что сейчас нужно консолидироваться,обеденяться в группы, помогать своим, просвещать народ, копать дальше нашу историю, готовиться.. судьба даст еще нам шанс.. Это пока все, что мы можем.
Дмитрий Браунинг
Критикушь-предлагай. Слышали про такое? Что толку то от вашего сотрясания воздуха? Если вы не заметили сейчас все белые народы европы смяли и перемололи. Даженепокорных ирландцев ИРА и тех задушили. Где они?... их нет... Время сейчас темное, для всех. Я считаю, что сейчас нужно консолидироваться,обеденяться в группы, помогать своим, просвещать народ, копать дальше нашу историю, готовиться.. судьба даст еще нам шанс.. Это пока все, что мы можем.
Виктор М
постсовРусские( это мой вывод) народ специально созданный властью России для их же обслуживания псрусским привит государственнический инстинкт и страх. Русский человек Кремлецентричен. Т.е все его сознание сконцентрировано на Москве и Кремле. Кто в кремле тех псрусский обожествляет и починяется ему, и очень боится. Руководящая сила в голове русского человека заменена кремлевской властью. Это не выдумки это реальное
Константин Алланд
А может наоборот набрать, раз режим сдохнет ? )
FLOMASTER
Еще один проект по ХЯС, правда они покусились на 2 трлн. рынок энергетики https://deneum.com/
FLOMASTER
Еще один проект по ХЯС, правда они покусились на 2 трлн. рынок энергетики https://deneum.com/
Константин Поляков
Если "русский" вредит русским, то какой же он русский?
Константин Поляков
Если "русский" вредит русским, то какой же он русский?
Вячеслав Алексеевич
Имхо, если бы я так страдал от того что в центре страны стоит такой не ухоженый памятник культурного наследия, то организовал бы флешмоб по сбору денег на его реставрацию - чтоб ему отгрохать хрустальный мавзолей больше прежнего - взял бы любое ценное подношение, например, копилку для денег (мне нравится свинка или собачка) - это штоб никто не украл денежки, которых я бы положил в нее немножко - мне не жалко подарить 666 рублей для реставрации культурного сооружения Юнеско. Написал бы на хрюшке или собачке "На Ильича! 666 рублей! Покойся с миром Ильич!" и "передал бы добро по кугу" - вручил бы копилочку торжественно другу, который живет, судя по карте, на три километра ближе к великому В.И.Ленину (сам далеко живу - боюсь не дойду со свиньей до Москвы - арестуютъ). Потом снял бы, как мы с другом поминаем вождя - поди ж Ленина никто сейчас правильно не поминает и выложил в ютубе, а потом разослал бы друзьям. Попросил бы всех кто заинтересовался этой темой - помянуть вождя и помочь с доставкой копилочек ему на реставрацию и на упокой. А потом сходил бы в местный храм и заказал бы ему заупокойную панихиду, думаю и литургии хватит. Ильичь то крещеный, а службу по нему в храме не ведут, его от РПЦ поди ж не отлучали. Потом бы подал прошение в священный синод - на причисление его к лику святых великомучеников вновь просиявших, так как тело и дух его уже как сто лет страдает от мучений большевистских безбожников. И засияет - воистину засияет просветленный святой Ильич. Во Имя Отца, Сына и Святого Духа, Аминь!
Вячеслав Алексеевич
Имхо, если бы я так страдал от того что в центре страны стоит такой не ухоженый памятник культурного наследия, то организовал бы флешмоб по сбору денег на его реставрацию - чтоб ему отгрохать хрустальный мавзолей больше прежнего - взял бы любое ценное подношение, например, копилку для денег (мне нравится свинка или собачка) - это штоб никто не украл денежки, которых я бы положил в нее немножко - мне не жалко подарить 666 рублей для реставрации культурного сооружения Юнеско. Написал бы на хрюшке или собачке "На зикурат! На Ильича! 666 рублей! Покойся с миром Ильич!" и "передал бы добро по кугу" - вручил бы копилочку торжественно другу, который живет, судя по карте, на три километра ближе к великому В.И.Ленину (сам далеко живу - боюсь не дойду со свиньей до Москвы - арестуютъ). Потом снял бы, как мы с другом поминаем вождя - поди ж Ленина никто сейчас правильно не поминает и выложил в ютубе, а потом разослал бы друзьям. Попросил бы всех кто заинтересовался этой темой - помянуть вождя и помочь с доставкой копилочек ему на реставрацию и на упокой. А потом сходил бы в местный храм и заказал бы ему заупокойную панихиду, думаю и литургии хватит. Ильичь то крещеный, а службу по нему в храме не ведут, его от РПЦ поди ж не отлучали. Потом бы подал прошение в священный синод - на причисление его к лику святых великомучеников вновь просиявших, так как тело и дух его уже как сто лет страдает от мучений большевистских безбожников. И засияет - воистину засияет просветленный святой Ильич. Во Имя Отца, Сына и Святого Духа, Аминь!
Slawa Russ
Виктор М
Слава Грибам, Грибы нам помогут! Больше то русскому народу надеяться не на кого, только на родные грибочки из русского леса! Они свергнут узурпаторов
Виктор М
Уж сама власть вас гнобит , унижает, уничтожает и ждет, ну мож проснутся, мож чето у этих горе -русичей пробудится, мож побузят немного, прав потребует. Ну нет русския люди на грибы надеятся. и все ждут, а некоторые ждут сесесер-2. Русский народ великий ждун
Алексей Пожарсский
https://www.youtube.com/watch?v=Q_jQ91eyQyU
Алексей Пожарсский
https://www.youtube.com/watch?v=Q_jQ91eyQyU
Александр Верный
Вот как раз в таких организациях закон не действует и не действовал никогда, пока круговая порука и власть у временщиков.
Vladimir Sholkov
В то же время если выхода из первой ситуации нет, т.к. нечем крыть и скорее всего все долги скупит одна из конкурирующих стран, то вторая ведёт к войне сектантов и повальным сливом всех и вся.
Vladimir Sholkov
В то же время если выхода из первой ситуации нет, т.к. нечем крыть и скорее всего все долги скупит одна из конкурирующих стран, то вторая ведёт к войне сектантов и повальным сливом всех и вся.
Ночной патруль
Русские гусли - возрождение...https://tvclip.biz/video/w5mphCmRHVg/александр-касаткин.html "Хорошо" забытая за кулисами Ютуба передача Ярославского ТВ - запись 2007г. прод. 1 час. АЛЕКСНДР КАСАТКИН - знакомтесь с талантом из Ярославля. https://www.youtube.com/watch?v=jcxBp5J8D8o
Алексей Огородников
Россия ужесточает контроль на границе с Эстонией https://rus.postimees.ee/6412931/rossiya-uzhestochaet-kontrol-na-granice-s-estoniey
Татьяна Ермолаева
https://www.youtube.com/watch?v=z_FZP62LqYs&t=11s
Татьяна Ермолаева
Жарникова C. В. - Секрет гонения на гусли
Татьяна Ермолаева
https://www.youtube.com/watch?v=JdeyBS6Yzcg&list=RDJdeyBS6Yzcg&start_radio=1&t=23
Татьяна Ермолаева
Трансовая музыка Белой Руси, Исполнитель Группа "HVARNA"
Сергей Забор
Александр Геннадьевич Карнишин - рассказ - " вооруженный народ"
Василий Свирлипулькин
Если каждый будет копить на старость =только= со своей зарплаты , то 80 % народу будут лишними . Они не смогут отложить. Ибо вы им такую зарплату платить не станете. У вас будут другие приоритеты и срочные затраты. Прохор Громов ярко это доказал. А как обещал...! Как обещал! Тут один " непенс " назвал русских стариков " пенсами"..... Он к стрости станет уже " пенисом ". Как откликнется - так и аукнется. Или наоборот... Да какая разница! Так что - всё впереди. Рассияния гниёт деньгами, человеческой глупостью и близорукостью.
Константин Алланд
Лишь бы на голосовалку пришли.
Константин Алланд
и меня точно также!
Yury Safonov
Лишь бы на голосовалку пришли.
Vladimir Sholkov
Хорошая песня, чем то напомнило Высоцкого. Все просто , без наития
Vladimir Sholkov
Ок, назовем другими именами тогда. Ок. Вот работает человек, он должен получать 80 тыс рублей, но ему сказали, слыш ты много получаешь, давай ка откупные нам, мы ими попользуемся, кинем в оборот, но никому больше не имеешь права отдавать эти деньги, только нам. А мы потом тебе вернём их, посмотрим на твое поведение.
Vladimir Sholkov
Всем работающим и иждивенцам - ПОСОБИЕ по старости. Достаточное для человеческого существования. Преступникам , просидевшим всю жисть в тУрма - тоже. Ибо они ТАМ работали. А сверх этого можно и откладывать. Или складировать. Кому как . Я не против. Человек такая скотина... Гребёт и гребёт. И всё под себя.Но я откладывать не стал бы. Мне и минимума хватит. А может и подработал бы. Чё дома - то сидеть. Но налоги платить надо. Это и на пенсии тоже. Да и природные ресурсы помогли бы. Нечего их частнику дарить.
Vladimir Sholkov
Примем фишка в данном случае что что бы ты не делал, как бы ты не бегал , но нет никакого твоего вмешательства на возврат суммы. Наоборот , захотят они тебе заплатят через 50 лет, захотят через 60 лет, захотят 2 рубля, захотят 20 рублей.
Vladimir Sholkov
Примем фишка в данном случае что что бы ты не делал, как бы ты не бегал , но нет никакого твоего вмешательства на возврат суммы. Наоборот , захотят они тебе заплатят через 50 лет, захотят через 60 лет, захотят 2 рубля, захотят 20 рублей.
Vladimir Sholkov
Власть сама роет себе могилу, т.к. завтра Китай скажет приграничникам мы вам забашляем паспорта и отступные а вы будете ходить с ранспорантами и кричать про великий Китай. Те е америкосы завтра будут давать паспорта около своих коммерческих баз и то же самое будут говорить. А человеку то уже будет наплевать, кто во главе, т.к. власть сама сказала а нам п...й на вас, мы сами скажем что и как делать и т.к. в бесправны то сами будем рулить , защиты то у вас нуль. Это только начало.
Vladimir Sholkov
В этом отношении очень хорошее высказывание автора книги про кельтов ""Когда «княжеское» племя терпело поражение в битве, союз племен распадался и возникали новые группы, объединявшие разнородное население уже под другими названиями. "
Vladimir Sholkov
В этом отношении очень хорошее высказывание автора книги про кельтов ""Когда «княжеское» племя терпело поражение в битве, союз племен распадался и возникали новые группы, объединявшие разнородное население уже под другими названиями. "
Vladimir Sholkov
В этом отношении очень хорошее высказывание автора книги про кельтов ""Когда «княжеское» племя терпело поражение в битве, союз племен распадался и возникали новые группы, объединявшие разнородное население уже под другими названиями. "
Василий Свирлипулькин
Вот проститутка большевитская.
Алексей
" Крутить" - т. е. умножать. А за счёт чего и в конечном счете - КОГО?? Таки только за счёт же того, что ВАМ не станут доплачивать. Богасьтво из ничего не делается. Оно обязательно за счёт других слоев населения. Т. е. за ваш счет.
Vladimir Sholkov
Не знаю. Видишь ли одно дело когда ты знаешь что пути другого нет, как самому заработать деньги на старость, и другое дело когда ты в надежде живёшь что о тебе позаботяься а потом приходить пристав и за неуплату и долги под зад коленом на помойку. Насчёт ресурсов скорее это вопрос к тем кто является хозяином земли
Алексей
"Вы почему-то упорно считаете..." Нынешний режим я вообще не считаю. Он обречен. СССР я тоже с теплыми чувствами не вспоминаю. Хоть там и не было страха за завтрашний день. Но концлагерь однако был. Ельцин ? Он меня жестко нае...обманул. Он даже трудовые книжки отменить не удосужился. И вообще - гадом оказался. Нынешний режим? Я за него ни разу доброго слова не сказал,хотя родственники были им довольны. Сейчас воют и меня спрашивают - откуда я все заранее знал ? Я всегда в меньшинстве. Вот и здесь... Мы на острове " доктора Морро". Вот в чем суть всего. Решайте - вы человек или полу-волк . Или полу-баран. Полу-бараны закончились. Скоро полуволки возьмутся за нас. Да и уже взялись. Я хочу остаться человеком и не жить за счет других.
Maxim Petrov
Есть идея. А есть реализация идеи (среда). При нынешней системе в РФ любая идея не будет реализована должны образом и приведёт к её дискредитации. В том числе идея формирования своих средств для жизни на пенсии. На Западе люди со своих доходов умудряются сформировать личный "пенсионный фонд". И живут же, путешествуют по миру. Потому что с реализацией подобной схемы, проблем нет (среда другая).
Maxim Petrov
У меня знакомые миллионеры ТАМ гостят. И рассказывали про эти " путешествия по миру". Родственники живут ТАМ... И уж они точно объяснили расклад. Работать до 70 лет . Пахать не вылезая из ярма отдавая кредиты..Отложить могут только те, кто и здесь может. Да я и спорить не буду. Знаю, что рабочий себе на пенсию отложить может конечно но... Только сверх того, что даст государство.Сам он себя обеспечить не сможет. Хозяин ему платить столько не станет. Это доказано веками .
Рустем Бохани
https://www.youtube.com/watch?v=4e9bGCqItcw история повторяется
Рустем Бохани
https://www.youtube.com/watch?v=4e9bGCqItcw история повторяется
Николай Толубаев
Кто сказал что ничего не делаем и делать не хотим. За полгода, огромный прогресс в мышлении лично у меня. Конгресс русского народа это же сбор документов для будущих дел. За коммент привлечь сложно, а если документ в деле.... Да и вообще чем дальше в лес, тем толще партизаны. Отпустите ситуацию. Просто поймали эмоцию. Земля испускает разные эмоциональные волны, на все нервов не напасешься.Человек вообще безразличен к себе и от этого не сострадает к ближнему. Одно дело ловить волну, другое дело работать над собой. Каждое действие имеет цель, место и время.- искусство войны.
Maxim Egorov
А чего бумажки то писать? Регистрироваться ещё зачем то. Вот стоит на красной площади зиккурат. Вперёд и с песней! Что делать наверно сами догадаетесь.
Maxim Egorov
Зикукурат оправдывает лежанте на речки и поедание попкорна. Что бы мы делали без зиккурата, как оправдывали свою лень, и просто не желание заниматься конкретным делом
Сергей Вишняков
Кто сказал что ничего не делаем и делать не хотим. За полгода, огромный прогресс в мышлении лично у меня. Конгресс русского народа это же сбор документов для будущих дел. За коммент привлечь сложно, а если документ в деле.... Да и вообще чем дальше в лес, тем толще партизаны. Отпустите ситуацию. Просто поймали эмоцию. Земля испускает разные эмоциональные волны, на все нервов не напасешься.Человек вообще безразличен к себе и от этого не сострадает к ближнему. Одно дело ловить волну, другое дело работать над собой. Каждое действие имеет цель, место и время.- искусство войны.
Николай Толубаев
Тот, кто выступает против субьектности русского народа, против того , что бы русские обрели ,официально, статус субъекта международных (межнациональных) отношений, и получили правосубъектность во внутри российских делах, и говорит, что не нужно регистрировать русскую общественную организацию в минюсте члена совета безопасности ООН -РФ, Выступает против эволюционного перехода от ГОРФ к государству во благо русского народа, и даже против бархотной революции - смены большевистского режима на про русский. Без субектности русских это невозможно. Значит эти люди, которые говорят , что нетнужны нам печати и аусвайсы, выступают за партизаньщину, за жёсткий переход, за вооруженую революцию. Я не верю в реальность и успешность этого дела. Кто вас будет финансировать ? Русских Парусов нет. Кто вам даст "латышских стрелков"?
Николай Толубаев
Да да лежать на печке и размышлять, это большое дело, великая работа
Vladimir Sholkov
Вопрос один. Если бы ты предложил что почему русские не хотят укреплять свои связи, не хотят с друг другом находить общий язык и т.д. я бы понял, но когда проблему видят в том что вот надо создать какое то г..но чтобы оно только плавало на поверхности это уже другое. Почему то проблему видят в сфере жуликов и мошенников, что вот жеж надо застолбить место пока есть, а то что жульен живёт по своим законам и когда ты столбиш землю там тебе придется принять их сторону и вместо партии русских появится очередная партия коммунистов. Надо смотреть в корень, и вопрос подымать не то что русские сидят на попе, почему и что их заставляет на данный момент делать то что от них не ожидает никто . Ведь все ожидают что русские должны подняться. А таких горлотанов пруд пруди, полно
Vladimir Sholkov
Не по теме пишешь, опять увод духовные заоблочные дебри
Dexter
...вот Вы, Николай как-то всё время странно излагаете... сейчас, например как будто от имени оборзевшего чеченца, которого спросили: за что вы не презираете русских..? ...а Вы русский? - если да, замените слово "русский" на слово "я" и перечитайте сами свой текст.. ...недавно Вы пытались организовать всех записаться в Русскую НКА - теперь с нотой презрения информируете что организаторы сдулись...(?) Зачем грамофонить? В чем посыл? ....если по тексту, то смысл: рыпаться бесполезно - не тратьте зря время!
Dexter
Я русский, но это взгляд со стороны , поэтому пишу от третьего лица. Ведь Я и про себя пишу, это меня судят по 282 за всякую ерунда. По поводу ККРН , куда я вас приглашал: Считаю , что идея хорошая и правильная, но я не достптно был информирован, не достаточно знаний в этом вопросе. Я потом рпзоболся, что все общественые НКО должны быть зарегистрированы.
Сергей Вишняков
Во время контакта с НЛО была получена информация: Наша военная структура обеспечивает выживание нашей расы в кризисных и экстремальных ситуациях. Николай, у нас с тобой интеллекта не хватит чтобы помочь нашему народу. Поэтому низы может и хотят, но не могут. Нет интеллекта и ресурсов.
Сергей Вишняков
Во время контакта с НЛО была получена информация: Наша военная структура обеспечивает выживание нашей расы в кризисных и экстремальных ситуациях. Николай, у нас с тобой интеллекта не хватит чтобы помочь нашему народу. Поэтому низы может и хотят, но не могут. Нет интеллекта и ресурсов.
Николай Толубаев
Я русский, но это взгляд со стороны , поэтому пишу от третьего лица. Ведь Я и про себя пишу, это меня судят по 282 за всякую ерунда. По поводу ККРН , куда я вас приглашал: Считаю , что идея хорошая и правильная, но я не достптно был информирован, не достаточно знаний в этом вопросе. Я потом рпзоболся, что все общественые НКО должны быть зарегистрированы.
Николай Толубаев
Провакаторский подход получился. Дальше твои тексты не интересны. Не с теми связался.
Иван Петров
Когда Русскому Общенациональному Союзу (РОНС - Артёмов) отказали в Минюсте в регистрации как партии, руководство обратилось в международные суды, мол есть прецеденты в мире регистрации национальных партий, однако "международные" суды признали правомочность решения Минюста. В любом антирусском решении "международные" (ха-ха!) организациии будут солидарны. Второй пример МОПЧ - Международное общество защиты прав человека. Когда Барышенко решением общего собрания провёл реорганизацию в РФ, его "международный" МОПЧ не признал... и хватит уже советов "с дивана".
Иван Петров
Артемов такой один! таких артемовых должно быть тысячи! А сколько Артемов бился тут? и все впустую. и он сам признает, что русские верят лишь ГОСУДАРСТВУ, любому, и им певать на артемовых, идеи, и партии. сейчас он это рассказывает из Америки
Николай Толубаев
Не по теме пишешь, опять увод духовные заоблочные дебри
Николай Толубаев
Я не увожу в дебри в отличие от вас. Я ищу и собираю информацию для последующей выстраивании системы, которое хоть как то могла бы просуществовать Вы же напротив тащите говно наверх приэтом не уделив внимания тем обычаям, тем условностям которые существуют между людьми. Ничто и никогда не будет существовать из того что выдумано в мозгу, наоборот реальность , реальные отношения всегда будут идти на первом месте и диктовать условия дальнейшего существования. Даже сейчас весь маскарад можно было бы опустить и всех заковать в кондалы, но на верху понимают что это можно сделать но реальность такова что как только они это сделают появятся сразу степняки и их погонят. Это реальность , которая как Карма течет сквозь людей. А не то что вот у меня появилась идея и все быстро живут теперь по ней и обязаны ей подчиняться.
Николай Толубаев
да, николай, полагаю , что оправдывает. поэтому он должен быть уничтожен.
Николай Толубаев
Я про то, что если кто то считает себя правильными Русскими, то решите пожалуйста вопрос с зиккуратом. Решите конкретно! А то всё это сводится к тому, что "правильные Русские" просто создают какую то формальную организацию пытаясь возглавить часть людей. Решите вопрос с зиккуратом, тогда вас и признают.
Alexei Kozlov
да, николай, полагаю , что оправдывает. поэтому он должен быть уничтожен.
Alexei Kozlov
да, николай, полагаю , что оправдывает. поэтому он должен быть уничтожен.
Константин Алланд
Бесполезны и кубышки. Золото ....Разве что вы успеете за него приобрести оружие у прапорщика Задова... А так, его у вас отнимут. Вместе с головой. Вы УЖЕ в списках и на примете у того , у кого надА. На третью ночь хаоса вы услышите вкрадчивый стук в вашу железную дверь... Это добрый Ээх пришел с вами задружиться." Эй урус! Выхади - подлый трус! ".
Николай Толубаев
Скажи, что гарант дал добро.
Николай Толубаев
А вам не все равно на каком основании вам откажут?
Василий Свирлипулькин
У меня знакомые миллионеры ТАМ гостят. И рассказывали про эти " путешествия по миру". Родственники живут ТАМ... И уж они точно объяснили расклад. Работать до 70 лет . Пахать не вылезая из ярма отдавая кредиты..Отложить могут только те, кто и здесь может. Да я и спорить не буду. Знаю, что рабочий себе на пенсию отложить может конечно но... Только сверх того, что даст государство.Сам он себя обеспечить не сможет. Хозяин ему платить столько не станет. Это доказано веками .
Василий Свирлипулькин
У меня знакомые миллионеры ТАМ гостят. И рассказывали про эти " путешествия по миру". Родственники живут ТАМ... И уж они точно объяснили расклад. Работать до 70 лет . Пахать не вылезая из ярма отдавая кредиты..Отложить могут только те, кто и здесь может. Да я и спорить не буду. Знаю, что рабочий себе на пенсию отложить может конечно но... Только сверх того, что даст государство.Сам он себя обеспечить не сможет. Хозяин ему платить столько не станет. Это доказано веками .
Василий Свирлипулькин
У меня знакомые миллионеры ТАМ гостят. И рассказывали про эти " путешествия по миру". Родственники живут ТАМ... И уж они точно объяснили расклад. Работать до 70 лет . Пахать не вылезая из ярма отдавая кредиты..Отложить могут только те, кто и здесь может. Да я и спорить не буду. Знаю, что рабочий себе на пенсию отложить может конечно но... Только сверх того, что даст государство.Сам он себя обеспечить не сможет. Хозяин ему платить столько не станет. Это доказано веками .
Василий Свирлипулькин
У меня знакомые миллионеры ТАМ гостят. И рассказывали про эти " путешествия по миру". Родственники живут ТАМ... И уж они точно объяснили расклад. Работать до 70 лет . Пахать не вылезая из ярма отдавая кредиты..Отложить могут только те, кто и здесь может. Да я и спорить не буду. Знаю, что рабочий себе на пенсию отложить может конечно но... Только сверх того, что даст государство.Сам он себя обеспечить не сможет. Хозяин ему платить столько не станет. Это доказано веками .
Василий Свирлипулькин
У меня знакомые миллионеры ТАМ гостят. И рассказывали про эти " путешествия по миру". Родственники живут ТАМ... И уж они точно объяснили расклад. Работать до 70 лет . Пахать не вылезая из ярма отдавая кредиты..Отложить могут только те, кто и здесь может. Да я и спорить не буду. Знаю, что рабочий себе на пенсию отложить может конечно но... Только сверх того, что даст государство.Сам он себя обеспечить не сможет. Хозяин ему платить столько не станет. Это доказано веками .
Василий Свирлипулькин
У меня знакомые миллионеры ТАМ гостят. И рассказывали про эти " путешествия по миру". Родственники живут ТАМ... И уж они точно объяснили расклад. Работать до 70 лет . Пахать не вылезая из ярма отдавая кредиты..Отложить могут только те, кто и здесь может. Да я и спорить не буду. Знаю, что рабочий себе на пенсию отложить может конечно но... Только сверх того, что даст государство.Сам он себя обеспечить не сможет. Хозяин ему платить столько не станет. Это доказано веками .
Василий Свирлипулькин
У меня знакомые миллионеры ТАМ гостят. И рассказывали про эти " путешествия по миру". Родственники живут ТАМ... И уж они точно объяснили расклад. Работать до 70 лет . Пахать не вылезая из ярма отдавая кредиты..Отложить могут только те, кто и здесь может. Да я и спорить не буду. Знаю, что рабочий себе на пенсию отложить может конечно но... Только сверх того, что даст государство.Сам он себя обеспечить не сможет. Хозяин ему платить столько не станет. Это доказано веками .
Василий Свирлипулькин
У меня знакомые миллионеры ТАМ гостят. И рассказывали про эти " путешествия по миру". Родственники живут ТАМ... И уж они точно объяснили расклад. Работать до 70 лет . Пахать не вылезая из ярма отдавая кредиты..Отложить могут только те, кто и здесь может. Да я и спорить не буду. Знаю, что рабочий себе на пенсию отложить может конечно но... Только сверх того, что даст государство.Сам он себя обеспечить не сможет. Хозяин ему платить столько не станет. Это доказано веками .
Василий Свирлипулькин
У меня знакомые миллионеры ТАМ гостят. И рассказывали про эти " путешествия по миру". Родственники живут ТАМ... И уж они точно объяснили расклад. Работать до 70 лет . Пахать не вылезая из ярма отдавая кредиты..Отложить могут только те, кто и здесь может. Да я и спорить не буду. Знаю, что рабочий себе на пенсию отложить может конечно но... Только сверх того, что даст государство.Сам он себя обеспечить не сможет. Хозяин ему платить столько не станет. Это доказано веками .
Василий Свирлипулькин
У меня знакомые миллионеры ТАМ гостят. И рассказывали про эти " путешествия по миру". Родственники живут ТАМ... И уж они точно объяснили расклад. Работать до 70 лет . Пахать не вылезая из ярма отдавая кредиты..Отложить могут только те, кто и здесь может. Да я и спорить не буду. Знаю, что рабочий себе на пенсию отложить может конечно но... Только сверх того, что даст государство.Сам он себя обеспечить не сможет. Хозяин ему платить столько не станет. Это доказано веками .
Василий Свирлипулькин
У меня знакомые миллионеры ТАМ гостят. И рассказывали про эти " путешествия по миру". Родственники живут ТАМ... И уж они точно объяснили расклад. Работать до 70 лет . Пахать не вылезая из ярма отдавая кредиты..Отложить могут только те, кто и здесь может. Да я и спорить не буду. Знаю, что рабочий себе на пенсию отложить может конечно но... Только сверх того, что даст государство.Сам он себя обеспечить не сможет. Хозяин ему платить столько не станет. Это доказано веками .
Василий Свирлипулькин
У меня знакомые миллионеры ТАМ гостят. И рассказывали про эти " путешествия по миру". Родственники живут ТАМ... И уж они точно объяснили расклад. Работать до 70 лет . Пахать не вылезая из ярма отдавая кредиты..Отложить могут только те, кто и здесь может. Да я и спорить не буду. Знаю, что рабочий себе на пенсию отложить может конечно но... Только сверх того, что даст государство.Сам он себя обеспечить не сможет. Хозяин ему платить столько не станет. Это доказано веками .
Василий Свирлипулькин
У меня знакомые миллионеры ТАМ гостят. И рассказывали про эти " путешествия по миру". Родственники живут ТАМ... И уж они точно объяснили расклад. Работать до 70 лет . Пахать не вылезая из ярма отдавая кредиты..Отложить могут только те, кто и здесь может. Да я и спорить не буду. Знаю, что рабочий себе на пенсию отложить может конечно но... Только сверх того, что даст государство.Сам он себя обеспечить не сможет. Хозяин ему платить столько не станет. Это доказано веками .
Василий Свирлипулькин
У меня знакомые миллионеры ТАМ гостят. И рассказывали про эти " путешествия по миру". Родственники живут ТАМ... И уж они точно объяснили расклад. Работать до 70 лет . Пахать не вылезая из ярма отдавая кредиты..Отложить могут только те, кто и здесь может. Да я и спорить не буду. Знаю, что рабочий себе на пенсию отложить может конечно но... Только сверх того, что даст государство.Сам он себя обеспечить не сможет. Хозяин ему платить столько не станет. Это доказано веками .
Василий Свирлипулькин
" Крутить" - т. е. умножать. А за счёт чего и в конечном счете - КОГО?? Таки только за счёт же того, что ВАМ не станут доплачивать. Богасьтво из ничего не делается. Оно обязательно за счёт других слоев населения. Т. е. за ваш счет.
Василий Свирлипулькин
" Крутить" - т. е. умножать. А за счёт чего и в конечном счете - КОГО?? Таки только за счёт же того, что ВАМ не станут доплачивать. Богасьтво из ничего не делается. Оно обязательно за счёт других слоев населения. Т. е. за ваш счет.
Василий Свирлипулькин
" Крутить" - т. е. умножать. А за счёт чего и в конечном счете - КОГО?? Таки только за счёт же того, что ВАМ не станут доплачивать. Богасьтво из ничего не делается. Оно обязательно за счёт других слоев населения. Т. е. за ваш счет.
Василий Свирлипулькин
" Крутить" - т. е. умножать. А за счёт чего и в конечном счете - КОГО?? Таки только за счёт же того, что ВАМ не станут доплачивать. Богасьтво из ничего не делается. Оно обязательно за счёт других слоев населения. Т. е. за ваш счет.
Василий Свирлипулькин
" Крутить" - т. е. умножать. А за счёт чего и в конечном счете - КОГО?? Таки только за счёт же того, что ВАМ не станут доплачивать. Богасьтво из ничего не делается. Оно обязательно за счёт других слоев населения. Т. е. за ваш счет.
Василий Свирлипулькин
" Крутить" - т. е. умножать. А за счёт чего и в конечном счете - КОГО?? Таки только за счёт же того, что ВАМ не станут доплачивать. Богасьтво из ничего не делается. Оно обязательно за счёт других слоев населения. Т. е. за ваш счет.
Василий Свирлипулькин
" Крутить" - т. е. умножать. А за счёт чего и в конечном счете - КОГО?? Таки только за счёт же того, что ВАМ не станут доплачивать. Богасьтво из ничего не делается. Оно обязательно за счёт других слоев населения. Т. е. за ваш счет.
Василий Свирлипулькин
" Крутить" - т. е. умножать. А за счёт чего и в конечном счете - КОГО?? Таки только за счёт же того, что ВАМ не станут доплачивать. Богасьтво из ничего не делается. Оно обязательно за счёт других слоев населения. Т. е. за ваш счет.
Василий Свирлипулькин
" Крутить" - т. е. умножать. А за счёт чего и в конечном счете - КОГО?? Таки только за счёт же того, что ВАМ не станут доплачивать. Богасьтво из ничего не делается. Оно обязательно за счёт других слоев населения. Т. е. за ваш счет.
Василий Свирлипулькин
" Крутить" - т. е. умножать. А за счёт чего и в конечном счете - КОГО?? Таки только за счёт же того, что ВАМ не станут доплачивать. Богасьтво из ничего не делается. Оно обязательно за счёт других слоев населения. Т. е. за ваш счет.
Василий Свирлипулькин
" Крутить" - т. е. умножать. А за счёт чего и в конечном счете - КОГО?? Таки только за счёт же того, что ВАМ не станут доплачивать. Богасьтво из ничего не делается. Оно обязательно за счёт других слоев населения. Т. е. за ваш счет.
Василий Свирлипулькин
" Крутить" - т. е. умножать. А за счёт чего и в конечном счете - КОГО?? Таки только за счёт же того, что ВАМ не станут доплачивать. Богасьтво из ничего не делается. Оно обязательно за счёт других слоев населения. Т. е. за ваш счет.
Василий Свирлипулькин
" Крутить" - т. е. умножать. А за счёт чего и в конечном счете - КОГО?? Таки только за счёт же того, что ВАМ не станут доплачивать. Богасьтво из ничего не делается. Оно обязательно за счёт других слоев населения. Т. е. за ваш счет.
Василий Свирлипулькин
" Крутить" - т. е. умножать. А за счёт чего и в конечном счете - КОГО?? Таки только за счёт же того, что ВАМ не станут доплачивать. Богасьтво из ничего не делается. Оно обязательно за счёт других слоев населения. Т. е. за ваш счет.
Василий Свирлипулькин
Все верно, товарищ.Валюта и золотишко нужны опосля торга с прапорщиком и оборудованного схрона в тайге ) Тайга погребла уже много "джигитов" и еще больше похоронит. Любителей отнять и поделить ждет тот же финал. Здесь реально хорошо, среди лесов.Птички поют, ручьи журчат. Приморье так примерно и живет. Партизанский край.
Maxim Egorov
Имхо, если бы я так страдал от того что в центре страны стоит такой не ухоженый памятник культурного наследия, то организовал бы флешмоб по сбору денег на его реставрацию - чтоб ему отгрохать хрустальный мавзолей больше прежнего - взял бы любое ценное подношение, например, копилку для денег (мне нравится свинка или собачка) - это штоб никто не украл денежки, которых я бы положил в нее немножко - мне не жалко подарить 666 рублей для реставрации культурного сооружения Юнеско. Написал бы на хрюшке или собачке "На Ильича! 666 рублей! Покойся с миром Ильич!" и "передал бы добро по кугу" - вручил бы копилочку торжественно другу, который живет, судя по карте, на три километра ближе к великому В.И.Ленину (сам далеко живу - боюсь не дойду со свиньей до Москвы - арестуютъ). Потом снял бы, как мы с другом поминаем вождя - поди ж Ленина никто сейчас правильно не поминает и выложил в ютубе, а потом разослал бы друзьям. Попросил бы всех кто заинтересовался этой темой - помянуть вождя и помочь с доставкой копилочек ему на реставрацию и на упокой. А потом сходил бы в местный храм и заказал бы ему заупокойную панихиду, думаю и литургии хватит. Ильичь то крещеный, а службу по нему в храме не ведут, его от РПЦ поди ж не отлучали. Потом бы подал прошение в священный синод - на причисление его к лику святых великомучеников вновь просиявших, так как тело и дух его уже как сто лет страдает от мучений большевистских безбожников. И засияет - воистину засияет просветленный святой Ильич. Во Имя Отца, Сына и Святого Духа, Аминь!
Василий Свирлипулькин
"Вы почему-то упорно считаете..." Нынешний режим я вообще не считаю. Он обречен. СССР я тоже с теплыми чувствами не вспоминаю. Хоть там и не было страха за завтрашний день. Но концлагерь однако был. Ельцин ? Он меня жестко нае...обманул. Он даже трудовые книжки отменить не удосужился. И вообще - гадом оказался. Нынешний режим? Я за него ни разу доброго слова не сказал,хотя родственники были им довольны. Сейчас воют и меня спрашивают - откуда я все заранее знал ? Я всегда в меньшинстве. Вот и здесь... Мы на острове " доктора Морро". Вот в чем суть всего. Решайте - вы человек или полу-волк . Или полу-баран. Полу-бараны закончились. Скоро полуволки возьмутся за нас. Да и уже взялись. Я хочу остаться человеком и не жить за счет других.
Василий Свирлипулькин
А может наоборот набрать, раз режим сдохнет ? )
Константин Поляков
А вам не все равно на каком основании вам откажут?
Maxim Egorov
Вот ещё хорошая песня на гуслях. https://www.youtube.com/watch?v=5phrWYMFcYM
Роман Котов
Подваривают лягушечку-то. Ой подваривают)).
Виктор М
Красноречие его языка, дальше америки не работает. Наверное не к тем коленам достучаться хотел от "души".
Виктор М
и меня точно также!
Виктор М
Сейчас нац вопрос ушел на 2-3 место. Сейчас главное, что власть, назовите ее даже русской это неважно , или даже безнационалы, построили в стране РФии кастовое общество, наверху узкая группа кшатриев и вайш(высшие политики министры и олигархи) потом социальная пропасть и внизу копашится вечно нищий убогий не имеющий никаких перспектив народ, и армия силовиков которые охраняют власть. У вас и ваших детей в РФ нет будущего, это вы все должны понять. Они (силовики) жестко отсекают всех кто лезет вверх по социальной лестнице или через политику или через бизнес Им нужны совки свиристулькини, ждуны ссср-2, убогие личности. Наркоманы, ауешники, пьяницы, неграмотные рабы. Им нужны те кто живет так, Работа, сурпермаркет, отравленная еда, пиво , телевизор, сон и снова работа. Даже на выборы можете не ходить их это устраивает.
Роман Котов
Один ушлый в Москве рассказывал что форцевал в своё время шмотками. Весь гараж забивал. Но, могли и посадить за спекуляцию)).
Роман Котов
Русские достаточно деятельный народ. Другое дело что всем на всё похрен.
Алексей Огородников
Так это их политика! низнаю кого кукловодов или некукловодов это реальная политика которую власть проводит 30 лет, пора уже понять ее и не надеяться что кто то более высший "не допустит" Допустит! им то вы зачем нужны? Да, они не идиоты, они нас всех делают идиотами, чтоб быдлом руководить
Виктор М
Так это их политика! низнаю кого кукловодов или некукловодов это реальная политика которую власть проводит 30 лет, пора уже понять ее и не надеяться что кто то более высший "не допустит" Допустит! им то вы зачем нужны? Да, они не идиоты, они нас всех делают идиотами, чтоб быдлом руководить
Виктор М
Никто деньги не "крутит" пенсионные фонды буквально разворовываются на нужды властей.
Vladimir Sholkov
Я не увожу в дебри в отличие от вас. Я ищу и собираю информацию для последующей выстраивании системы, которое хоть как то могла бы просуществовать Вы же напротив тащите говно наверх приэтом не уделив внимания тем обычаям, тем условностям которые существуют между людьми. Ничто и никогда не будет существовать из того что выдумано в мозгу, наоборот реальность , реальные отношения всегда будут идти на первом месте и диктовать условия дальнейшего существования. Даже сейчас весь маскарад можно было бы опустить и всех заковать в кондалы, но на верху понимают что это можно сделать но реальность такова что как только они это сделают появятся сразу степняки и их погонят. Это реальность , которая как Карма течет сквозь людей. А не то что вот у меня появилась идея и все быстро живут теперь по ней и обязаны ей подчиняться.
Андерсен
Мои папа мама давно уже померли от жизни в совке не дожив до вожделенной пенсии и большинство из вас также помрет не дожив до нищенской подачки
Андерсен
Кожа была дубовая у жабы.
Андерсен
Кожа была дубовая у жабы.
Андерсен
Кожа была дубовая у жабы.
Андерсен
Красноречие его языка, дальше америки не работает. Наверное не к тем коленам достучаться хотел от "души".
Андерсен
Скажи, что гарант дал добро.
Андерсен
Может Толубаев просто скопипастил этот текст? Текст в интернете болтается, не только здесь.
Алексей
Мне кажется самое простое, как это можно сделать в РНГ - раздать доли (акции) всех предприятий типо Газпрома и роснефти каждому гражданину РНГ. Каждый гражданин РНГ должен иметь долю в природных богатствах своей земли - деньги будут идти напрямую людям вобход государства. Человек может продать эту долю, пропить или приумножить и передать право. Конечно в РНГ это должно быть сделано без того нае*лова, которое характеризовало прихватизацию 90-х - одни и те же идеи в руках оккупантов и в руках национальных лидеров будут давать совершенно разные результаты.
Vladimir Sholkov
Сейчас все это неактуально. Родовое общество сейчас не создать Родовое общество создается на основе Закона Божьего, патриархата и крестьянского образа жизни.
Slawa Russ
...убогих всегда на Руси любили
Андерсен
Вот проститутка большевитская.
Андерсен
Вот как раз в таких организациях закон не действует и не действовал никогда, пока круговая порука и власть у временщиков.
Сергей Вишняков
Почему "мы настолько слабы и не умелы что не можем защитить себя"? Не потому ли что нас в этом убедили какие-то хитрые (не)люди? Мы на это повелись и теперь сами друг друга в этом убеждаем. Сами построили себе тюрьму? Но как в такой тюрьме можно стать сильным и умным? Если человеку нравится его теплое местечко в бараке, то каких сил он может достичь. Человек начинает развиваться когда выходит из своей "зоны комфорта". Согласен, мало кому на это хватает смелости. Но один пассионарий может всколыхнуть многих. По мне лучше делать что-то и ошибаться, чем вообще не делать. Чтобы быть ждуном много усилий не надо.
Валерий Иркитов
Извиняюсь, это брэд подростка с россиянской матрицей. Русские у которых дети японце. это брэд.
Виктор М
Сейчас все это неактуально. Родовое общество сейчас не создать Родовое общество создается на основе Закона Божьего, патриархата и крестьянского образа жизни.
Виктор М
Мои папа мама давно уже померли от жизни в совке не дожив до вожделенной пенсии и большинство из вас также помрет не дожив до нищенской подачки
Немчин отдыхает
В локальном кризисе и экстримализме, никто не способен решать общественные интересы без грубости, насилия и цинизма звериного. А вот на местах, точечно как в гос. Системе они таки очень даже сегодня выполняют свои обязанности по выживанию русов- это вечный кризис и экстримальная жизнь до последнего вздоха.
Алексей
Почему "мы настолько слабы и не умелы что не можем защитить себя"? Не потому ли что нас в этом убедили какие-то хитрые (не)люди? Мы на это повелись и теперь сами друг друга в этом убеждаем. Сами построили себе тюрьму? Но как в такой тюрьме можно стать сильным и умным? Если человеку нравится его теплое местечко в бараке, то каких сил он может достичь. Человек начинает развиваться когда выходит из своей "зоны комфорта". Согласен, мало кому на это хватает смелости. Но один пассионарий может всколыхнуть многих. По мне лучше делать что-то и ошибаться, чем вообще не делать. Чтобы быть ждуном много усилий не надо.
Николай Толубаев
Воистину глаголешь, ты понял русский народ. я его уже в 90х понял и давно эту затею бестолковую продвигать национализм отказался. Русским националистам судьба такая если мелкий, пустозвон, то забвение, жизнь в нищите, если реальный, организатор, способный, то тюряга на большие срока, или смерть.
Константин Алланд
Сознание наших "кшатриев" это верно как шудры, но просто в материальном плане они выше а это немаловажно, Они устанавливают правила игры.Они хозяева зоны РФ
Константин Алланд
Все верно, товарищ.Валюта и золотишко нужны опосля торга с прапорщиком и оборудованного схрона в тайге ) Тайга погребла уже много "джигитов" и еще больше похоронит. Любителей отнять и поделить ждет тот же финал. Здесь реально хорошо, среди лесов.Птички поют, ручьи журчат. Приморье так примерно и живет. Партизанский край.
Немчин отдыхает
Не решатель но предсказатель, ты особо ты не пыжься, в рфии ты никто, червь земляной.И почему вы все рфные всегда на унитазно туалетнотюремногомосяные темы сползаете?
Boris S
Долго доходит, нету мотивации, итак хорошо, зато в войне не проиграли, "настоящих буйных мало, значит нету вожаков." Всё вместе. Бросайте всё и эмигрируйте. "Россия" как синоним русской нации должна разлететься и собраться снова. Не как чахлое отражение больного социума.
Boris S
"...с вами был ваван - картавый" /// шума и треску про "косоглазых" на четверть часа.
Валерий Иркитов
Зато не туговато с внедрением и применением. А в стране гениев до сих пор деревянные сортиры во дворе бараков . Ну и кто в итоге то в дураках?
Константин Алланд
ну и тут согласен))) с внедрением нормально ... а вот с жильем, личным пространством и свободой ... полный швах! Их в рабство концернам чуть не с детского сада продают и живут как бомжи... "Япония это НИЩАЯ страна. Как на самом деле живут Японцы" https://www.youtube.com/watch?v=JG8Ubsc9l2Y&t=25s "Жизнь в Японских Домах и Квартирах это АД. В Них НЕВОЗМОЖНО жить." https://www.youtube.com/watch?v=oQH_kcOidbg "Япония страна ГДЕ ИЗБИВАЮТ на РАБОТЕ. Издевательства, которые проникили в ИНТЕРНЕТ." https://www.youtube.com/watch?v=UiW8k2bVrnU
Константин Алланд
еще заметно, как кто то из них, чего то добивается, тут же вырисовываются попы вокруг них, эти спортсмены воцерковляются, к ним приставляют всяких духовников ... и моментом карьера летит в унитаз! практически одновременно с такими событиями. У всех! без исключения....
Виктор М
Сознание наших "кшатриев" это верно как шудры, но просто в материальном плане они выше а это немаловажно, Они устанавливают правила игры.Они хозяева зоны РФ
лесничий
"...с вами был ваван - картавый" /// шума и треску про "косоглазых" на четверть часа.
Виктор М
Твоя стихия и достояние потомушта, блудный сын еврейского колена.
Vladimir Sholkov
В том то и состоит ошибка, на мой взгляд. Мы , ну я, стараюсь найти ответы в текстах о людях которые жили именно в родовом обществе, в обществе которое создавало присказки, обычаи, традиции которые относятся к языку родового общежития. А следовательно чтобы земля начала помогать то необходимо вернутся к родовому устройству, возможно уже не такому как раньше, но эволюционирование, но имеющему все предпосылки чтобы сказать что эволюционировали из рода, а не из рабской идеологии. Сейчас читаю про кельтов и понимаю что возможно племена и жили со своими укладами, но было между ними нечто общее, что противоречило укладу Рима, Китая и других стран, но в то же время скрепляло целые поколения народа
Виктор М
Воистину глаголешь, ты понял русский народ. я его уже в 90х понял и давно эту затею бестолковую продвигать национализм отказался. Русским националистам судьба такая если мелкий, пустозвон, то забвение, жизнь в нищите, если реальный, организатор, способный, то тюряга на большие срока, или смерть.
Валерий Иркитов
с какой целью вы тиражируете этого картавого полу-идиота?
Алексей
демоны не могут ничего дать из благ потому что сами этим не обладают.они создают иллюзию только
Рустем Бохани
демоны не могут ничего дать из благ потому что сами этим не обладают.они создают иллюзию только
Валерий Иркитов
Поветкин отметил, что нормально относиться к инициативе хоккеиста Александра Овечкина объединить людей, поддерживающих политику главы государства, в общественное движение Putin Team. "Меня там нет, но если позовут – пойду", - подчеркнул российский боксер. "Поддерживаю нашего президента. Даже являюсь официальным представителем кандидата в президенты РФ Владимира Владимировича Путина", - уточнил он, отвечая на вопрос журналиста "Чемпионат.com". вот и рунического депутата Поветкина побил намедни Джошуа(Иешуа), что весьма символично...неможно на двух стульях усидеть https://ari.ru/ari/2014/01/30/russkomu-yazychniku-na-zametku
Немчин отдыхает
Твоя стихия и достояние потомушта, блудный сын еврейского колена.
лесничий
))) ни с какой, просто про японцев много чего нового узнал, вдруг кому тоже интересно о их жизни будет узнать подробности, а то у нас любят всеми вокруг восхищаться, без учета недостатков ... ну а кто это рассказывает, о том как они живут, картавый полу-идиот или полный идиот, мне не так важно ... мне интересно было узнать о Японии кое какие нюансы, которые наши люди не замечают ... Я не считаю, ни что то вроде, Японии или Китая ... хорошими образцами, хотя кто то их превозносит, не считаю Европу и США тоже примерами для подражания ... считаю что в будущей России должно быть что то своё ... потому что говна, по сути, везде выше криши и где его меньше, на данный момент, большой вопрос!
Валерий Иркитов
))) ни с какой, просто про японцев много чего нового узнал, вдруг кому тоже интересно о их жизни будет узнать подробности, а то у нас любят всеми вокруг восхищаться, без учета недостатков ... ну а кто это рассказывает, о том как они живут, картавый полу-идиот или полный идиот, мне не так важно ... мне интересно было узнать о Японии кое какие нюансы, которые наши люди не замечают ... Я не считаю, ни что то вроде, Японии или Китая ... хорошими образцами, хотя кто то их превозносит, не считаю Европу и США тоже примерами для подражания ... считаю что в будущей России должно быть что то своё ... потому что говна, по сути, везде выше криши и где его меньше, на данный момент, большой вопрос!
Константин Алланд
Поветкин отметил, что нормально относиться к инициативе хоккеиста Александра Овечкина объединить людей, поддерживающих политику главы государства, в общественное движение Putin Team. "Меня там нет, но если позовут – пойду", - подчеркнул российский боксер. "Поддерживаю нашего президента. Даже являюсь официальным представителем кандидата в президенты РФ Владимира Владимировича Путина", - уточнил он, отвечая на вопрос журналиста "Чемпионат.com". вот и рунического депутата Поветкина побил намедни Джошуа(Иешуа), что весьма символично...неможно на двух стульях усидеть https://ari.ru/ari/2014/01/30/russkomu-yazychniku-na-zametku
Валерий Иркитов
И это было ... и он поди не с теми связался) ... ну может денег хоть заработал. а так то возраст у него уже тоже не маленький, по рингу скакать, может пора молодежь учить...
Алексей
А в Японии есть хотя бы 10% природных ресурсов которые есть в России? При населении в 120+ миллионов. P.s. тот кто называет легкий подсрачник и тычок в ребра от старого работяги молодому "издевательством" наверное родился в стране эльфов и фей. Вообще надоело эти видео на тему как плохо в США, Европе и Украине. Вот построим свое процветаюшщее РНГ - будем над всеми потешаться. А пока сами в дерьме под властью оккупантов - что рассуждать о том что "в Америке негр(ов)(ы) линчуют", а в европе мужчин и женщин затрахали геи и мигранты соответсвенно.
Валерий Иркитов
ну нет, а как это меняет того, что их качество жизни, очень паршивое? чему там завидовать? или чем восхищаться? роботами, в некоторых районах? а жить в клетках в нищете, работая на кого то по 24 часа в сутки, с дерьмовым, жутко дорогим, интернетом, с побоями от начальства на работе и невозможностью сменить ни деятельность ни компанию, потому что твоя жизнь расписана и продана с детства ... на мой взгляд, это из разряда того чтоб гордится "танки наши быстры" "первая ракета" и т.д. ... только без возможности взбрыкнуть, что то утащить или тупо забухать ... то есть аля советский тип мышления, только без возможности положить на всё, по совковому)))
Yury Safonov
Крым и Новороссия - это было санкионировано оккупантами, если бы упыри не дали добро - удушыли бы все в зародыше. Во время ВОВ энергию русских также использовали для сохранения своей сатанинской власти. В 20-м веке враги русских в совершенстве научились направлять их энергию и самые лучшие порывы себе на пользу.
Валерий Иркитов
да ... русским скорее мешают самоорганизовываться, за частую сами же русские... прекрасно всё могут, если не мешать...
Yury Safonov
Приведите пример где русским мешают самоорганизовываться русские.
Валерий Иркитов
и кто-же это доверит полноту власти в РФии вертухаям режима... "российская империя - тюрьма и за границей - тоже кутерьма" Локотская республика, как пример доказала высокую, я бы сказал - пугающую эффективность русской самоорганизации... и велено было противникам строго-настрого... забыть навсегда, этот образцовый пример Русского чуда. ... Очень опасен Русский Народ - чрезвычайно опасен, для "сильных" мира сего!
Алексей
Крым и Новороссия - это было санкионировано оккупантами, если бы упыри не дали добро - удушыли бы все в зародыше. Во время ВОВ энергию русских также использовали для сохранения своей сатанинской власти. В 20-м веке враги русских в совершенстве научились направлять их энергию и самые лучшие порывы себе на пользу.
лесничий
и кто-же это доверит полноту власти в РФии вертухаям режима... "российская империя - тюрьма и за границей - тоже кутерьма" Локотская республика, как пример доказала высокую, я бы сказал - пугающую эффективность русской самоорганизации... и велено было противникам строго-настрого... забыть навсегда, этот образцовый пример Русского чуда. ... Очень опасен Русский Народ - чрезвычайно опасен, для "сильных" мира сего!
Konstantin Zh
Может Толубаев просто скопипастил этот текст? Текст в интернете болтается, не только здесь.
Серёга Ларюшкин
Армейские отмазки неуместны, его мысли с копипастами различить легко. Фуфлогонов и без текстов- копипастов здесь каждый раз хватает.
Серёга Ларюшкин
Человек который прошёл политические партии и движения, Пробуждение Народа, ассоциировать с бузой и требованиями, не станет никогда. Таких видали на манежке с чёрно- белым шарфиком зигующего чурку подсосного.
Николай Толубаев
Умер Олег Викторович Петухов — русский писатель. Национально ориентированый человек. Мы с ним спорили, ругались, мирились, опять спорили Вот обидешь человека, а он умрёт , а ты не успел сказать ему извини, если я был не прав. И так тоскливо на душе. http://samlib.ru/p/petuhow_o_w/petoukhov_moya_borba_ch1.shtml
Николай Толубаев
Умер Олег Викторович Петухов — русский писатель. Национально ориентированый человек. Мы с ним спорили, ругались, мирились, опять спорили Вот обидешь человека, а он умрёт , а ты не успел сказать ему извини, если я был не прав. И так тоскливо на душе. http://samlib.ru/p/petuhow_o_w/petoukhov_moya_borba_ch1.shtml
Николай Толубаев
Ну раз есть к примеру вы, значит русские всё же вымерли не до конца.
Aldan
Ну раз есть к примеру вы, значит русские всё же вымерли не до конца.
Николай Толубаев
Но эти русские никак нетвлияют на массу советской -росиянсеих, по инерции называющихся русскими. Нации нет, это надо признать . Если последние русские смогли смогли сконсолидироваться , то возле этого ядра наросла бы масса. Но мы разбросанны , рассредоточены среди большой кучи навоза, в этом навозе и сгнием
Alexei Kozlov
хорошо сказал !
Константин Алланд
Эмиграция всех и растворит окончательно, но хоть поживут.
24СМИ - Обмен новостями
Подписка на рассылку
Подписаться
©2001-2018 Агентство Русской Информации. Все права защищены | by
Dga Studio
Новости
Топ
Редакция
О проекте
Rss
Медиа