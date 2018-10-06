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Пришло время главного кастинга
Пришло время главного кастинга
06/10/2018 00:54
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Обсуждение
Виктор М
Не, нам эти недоумки , упыри не нужны и они кстати не удержат власть, нам нужна европейская демократия выборы и все институты выборной власти. и контроль Запада над всем иначе упыри совки снова вылезут . так что за Батьку Навального буду.
лесничий
Ты про кого? кто будет под поляками? Россия? это вряд ли в ЕС демократия все живут на равных правах, это чисто совковая тюремная тема, кто под кого, пахан, опущеный, в цивилизованном человечестве все равны.Поэтому все страны рвутся в ЕС
лесничий
Что за украиномания у вас у совков? лечится надо. я русский в Украине не разу не был. Вылечись от украиномании. перебори в себе страх перед Украиной и украинцами
лесничий
Страдаешь украиноманией, мне лично наплевать на украину я ее знать не знаю, а ты везде видишь происки украинца, везде тебе хохол мерещится, это уже заболевание. А волк ты не сибирский а тряпошный иначе бы не боялся украинцев.
лесничий
Известное дело - под Пятром Ляксеичем.
лесничий
Ты че к чем у не с того не с чего начал меня за хохла считать? если я русский в Украине не был мне на нее наплевать, я даже низнаю кто у них президент, но вы вечно как увидите что то прозападное то сразу у вас человек хохол, западенец, бандеровец, дико раздражает это все.
Николай Толубаев
Я не удивлюсь если быдломассы пойдут голосовать за Кожухета Шойговича.
Владимир Кутиков
кто ратует за возвращение к природе,того природа и сожрет.Природа жрет людей! Они друг друга разоблачают;)
лесничий
У меня вопрос. Их разоблачают, или они - разоблачают? ...уточните пожалуйста.
Александр Макогонов
a
Земеля в натуре
http://anekdotikov.net/anekdot/31825/
Fiksik Piksel
https://www.youtube.com/watch?v=FdYu7k00Rhc
Александр Макогонов
фсб в эфире да?) посмотрим фильм
Tanryguly Seyitkuliev
Да пожалуйста...иди в Европу...только когда ночью спать будешь там старайся поменьше спать...а то кто нибудь придёт ночью *опу *бать начнет...будешь получать удовольствие в цивилисованной стране
Александр Макогонов
Генерала Тендетника Геннадия Николаевича отдельно послушать
Александр Заварухин
почему то кацца пукан горит больше всех - Карабанов и Верхоные что то тоЯт!
Александр Заварухин
что то Карабанов с Всемогущеми скрывают!
Александр Заварухин
Карабанов сказал кто но не до конца, Навальный и др тоже кондидаты
Александр Заварухин
Карабанов сказал кто но не до конца, Навальный и др тоже кондидаты
Smailey Face
он и тут не вписывается... если ты понимаешь, о чём я )
Андрей Драгомир Владимирович Болотенков
При чем здесь писклявый фанерщик?
Андрей Драгомир Владимирович Болотенков
При чем здесь писклявый фанерщик?
Василий Свирлипулькин
https://youtu.be/vf54czwmTWQ Чё б... Где б... - докажи!
Ночной патруль
скрытые таланты скромного маршала... https://www.youtube.com/watch?v=bMGiI
Вит Ла
https://panorama.pub/8316-premiya-lysenko.html В Стэнфордском университете прошла XXXVI церемония вручения Лысенковской премии по генетике («Мы запатентовали наше открытие в США и продали лицензию на его использование компании Monsanto-Bayer. Уже в следующем году мы ожидаем первого урожая нашей «червекартошки». Конгресс США пока не дал добро на продажу данных продуктов на территории США, поэтому основная часть партии будет направлена в страны бывшего СССР. Это позволит нам сбывать продукцию, пока ведутся исследования по поводу её безопасности», — рассказал профессор Армен Менглян. )
Владимир Кутиков
Модератор работает на отъебись. Комменты удаляет не комплексно и вдумчиво. А выборочно.
Константин Алланд
Сейчас чтобы раскрутить такого как Пу чтоб не убежал нужно из каждой щели трубить и пропагандировать.
Виктор М
Юмор оценён. :0)
Виктор М
Ты про кого? кто будет под поляками? Россия? это вряд ли в ЕС демократия все живут на равных правах, это чисто совковая тюремная тема, кто под кого, пахан, опущеный, в цивилизованном человечестве все равны.Поэтому все страны рвутся в ЕС
Виктор М
Что за украиномания у вас у совков? лечится надо. я русский в Украине не разу не был. Вылечись от украиномании. перебори в себе страх перед Украиной и украинцами
Виктор М
Да, в западной системе демократия и уважение прав людей, уважение собственности! Даже в Турции! это в совке на все наплевать, все воры и грабители. И правильно! совков надо выкидывать из их квартир которые они захватили. совок вне закона! Я знаю если я на Западе делаю бизнес, или купил чего, и есть документ это мое и никто не отнимет как в рфии-совке.
Вит Ла
Известное дело - под Пятром Ляксеичем.
Виктор М
Страдаешь украиноманией, мне лично наплевать на украину я ее знать не знаю, а ты везде видишь происки украинца, везде тебе хохол мерещится, это уже заболевание. А волк ты не сибирский а тряпошный иначе бы не боялся украинцев.
Виктор М
Это ответ на вопрос "а почему мы так плохо живем?"
Виктор М
Ты че к чем у не с того не с чего начал меня за хохла считать? если я русский в Украине не был мне на нее наплевать, я даже низнаю кто у них президент, но вы вечно как увидите что то прозападное то сразу у вас человек хохол, западенец, бандеровец, дико раздражает это все.
Роман Котов
Сейчас чтобы раскрутить такого как Пу чтоб не убежал нужно из каждой щели трубить и пропагандировать.
Роман Котов
Сейчас чтобы раскрутить такого как Пу чтоб не убежал нужно из каждой щели трубить и пропагандировать.
Вит Ла
В нынешней РФ при существующем положении многих факторов . подобные вещи в принципе невозможны . Потому как демократические принципы естественные для одних народов совершенно не свойственны другим . Причем подобные группы могут существовать и внутри как бы одного этноса в разных пропорциях . Это медицинский аспект .И потому нужно быть готовым к переделу РФ .Да , в Штатах тоже Вавилон , но создавали Америку отцы основатели по своему образу и подобию .Подобное поведение рос -чиновников это их естественное поведение на генном уровне .
Роман Котов
Это ответ на вопрос "а почему мы так плохо живем?"
FLOMASTER
Прикольно, выборы были полгода назад, а уже новые на носу
Василий Свирлипулькин
Юмор оценён. :0)
Василий Свирлипулькин
А мы тут - китайцам отойдём. Лепота! Я уже два слова по китайски знаю... Работал с ними. Сичуань и яньсухин. Что означают? А суньчуань его знает! Омск
Юрий Рыков
насчет отжатых фирм. были годы девяностые, что говорили бизнесмены? да насрать на страну и народ, вот и был их диалог. теперь эти пи_арасы вырастили монстра во власти который их же и пожирает. вспомните сколько презрения было у молодых бизнесменов?
Юрий Рыков
еще раз: компилируя то что говорит Владислав, нет бизнеса отделенного от народа! вот в чем проблема! если бы бизнес, имел бы поддержку со стороны народа, то никаких бы рейдерских захватов не было!
Константин Поляков
и чо? и у тех, и у других во главе угла - бабло. когда стали душить налогами, деньгоделатели всех мастей стали валить к чинайцам и в прочие "благоприятные экономические зоны". моя одноклассница сперва свалила в Мацкву из Сибири, замутила там "свое дело", нагоношила бабла и теперь называет Испанию "второй родиной", где у нее дом (а также в Болгарии). им всем, коллекционерам дензнаков, где жопе теплее - там и родина
Филипп Филиппыч
мнение чухов ни кого не интересует
Езя Гебя
Ждем продолжение : Дмитрий Шалай и богдыхан-огнетушитель серега или министр обороны спасающий очередного сбитого летчика в сирии.
Александр Заварухин
вся наша игра спектакль. у каждого свои методы в победе Кастинга- кто постановку, а у кожедубовича и впрям что то Шаманское- у меня знакомый обожает его с самого начала роста при путине, даже не зная его ни Грамма!
Сергей Панченко
Так и надо жить, а что надо быть мазохистом и искать где похуже?
Владимир Кутиков
Впрочем,чёрный пиар тоже пиар.
Юрий Рыков
еще раз: компилируя то что говорит Владислав, нет бизнеса отделенного от народа! вот в чем проблема! если бы бизнес, имел бы поддержку со стороны народа, то никаких бы рейдерских захватов не было!
Константин Алланд
отойдете в качестве удобрения на их поля
Константин Поляков
Не путайте коллекционеров дензнаков и бизнесменов. Это не одно и тоже.
Константин Алланд
А с другой если стороны взглянуть. Человек бьется годами в рф, где-нибудь в регионе (москва не россия).Что-то там делает, предпринимает. Но видит , что все у него в любой момент забрать могут на раз - два. Причем чуть ли не законно. Посадить способны по любому поводу.Сломать жизнь и судьбу. Зачем ему все это?Чего ради терпеть?Что ему в стране , где правит лицемерие , вранье и беспредел, ставить во главу угла? Кому и что доказывать?Я лично не сужу тех кто свалил, пусть хоть за бугром поживут нормально.
Земеля в натуре
мнение чухов ни кого не интересует
Константин Поляков
А еще он говорил, что на безрыбье и кастрюля соловей.
Владимир Кутиков
А это кто как поймёт.
Dexter
...почему так иронично? Разве Шойгу уже президент и народ носит его на руках? ...то что он мечтает и пытается пролезть в президенты - это другой вопрос
Dexter
...почему так иронично? Разве Шойгу уже президент и народ носит его на руках? ...то что он мечтает и пытается пролезть в президенты - это другой вопрос
Александр Заварухин
как держать себя в руках и веселиться- понимая и видя, что происходит в стране, так и не могу!? научите меня, плиз! (пукан горит) ...нет слов https://www.youtube.com/watch?v=e7w1YOuPX44&t=161s анекдот с 17 секунды...по желанию
Рустем Бохани
https://www.youtube.com/watch?v=EmqPHMX_jyc знак ли это? жертв вроде нет
Виктор М
Это что за совковый подход? как народ может поддерживать бизнес? это типа бесплатные субботники на фирме проводить? 30 лет прошло а вы все совки в сознании
Виктор М
Так и надо жить, а что надо быть мазохистом и искать где похуже?
Юрий Рыков
Поддержка бизнеса народом это народ и бизнесмен вышли (и не с пустыми руками) на разборку с рейдерами (и рекетирами тоже)
Maxim Egorov
Как я понял суть выпуска, что мафиозные кланы начали выставлять своих представителей на смотрины для кукловодов. А для народа одна перспектива это обвал экономики.
Alexei Kozlov
a
Роман Котов
Пока слишком много русских живет чтобы шойгу выбрали. возможно позже. лет через 15-20.
Василий Свирлипулькин
Рассияния и бандерлогия - медленно но верно угасают поодиночке. Из этого мы и делаем свои выводы. Наши дети и внуки воевать за это недоразумение не станут. Александры Матросовы и Зои Космодемьянские закончились. Пусть наёмники идут . За большие зарплаты умирать. У нас нет больше никаких моральных обязательств перед этим враждебным для нас недогосударством. Своего рода тоже свобода. Ждём спасителей ? А чё.... С дивана укорять народ в быдловатости легко. Сами - то никто на площадя не выходят. Значит... Значит - снова будем встречать с цветами и с оркестром " большевичков ". Они уже на подходе. Всех обеспечат твёрдым доходом - продпайком. И для всех будет работа - на заводах и в поле. Восстанавливать страну надо будет. А для стариков - бесплатное ЖКХ в подарок. " Всем надеть намордники! И радоваться... Сутки! ".
Александр Макогонов
папа легба это гермес у черных, давайте призовем .поколдуем
Алексей Огородников
Скорее нет, т.к. пролет упал при его установке, гидродомкрат один не выдержал из-за этого при выдвижении пролета пролет накренился и упал. Это все от безалаберности.
Maxim Petrov
Саудовский принц предрек уход России с рынка нефти https://lenta.ru/news/2018/10/06/alsaud/
Вит Ла
https://www.youtube.com/watch?v=VaycoUVGsXk
Роман Котов
они уже здесь).
Tanryguly Seyitkuliev
За себя говори пидрило...за выражение "все страны хотят в ЕС" своей же красной жидкостью рожу мыть будешь...в заднеприводное ЕС только таким заднеприводным как ты место
Александр Макогонов
где пугачева кто это ? зачем? стас михайлов!
Рустем Бохани
это тонкий намек
Рустем Бохани
Как то так. как передали СМИ "гарант " проведет д/р с родными и друзьями)))
Maxim Egorov
Выбор без выбора. Как это похоже на сегодняшнюю Россию. А если серьезно, то как-то тяжело это осознавать. Хотя сама природа построена по декларативному принципу.
Александр Заварухин
надо ведь придумать как ещё бабок наварить!
Александр Заварухин
При слове " школа" у меня руки опускаются... За пистолетом. С содроганием вспоминаю советскую школу. Потерянные годы. Потерянное время..... А ведь мог бы и музыкальную школу окончить... И даже разобраться с этими проклятыми синусами и косинусами. Если бы не та школа.
Земеля в натуре
https://zen.yandex.ru/media/oleglurie/terakt-kotorogo-ne-bylo-kto-ubil-11-sentiabria-tri-tysiachi-amerikancev-5b9752c24e008900ad8d29d2?from=feed
Земеля в натуре
https://zen.yandex.ru/media/oleglurie/terakt-kotorogo-ne-bylo-kto-ubil-11-sentiabria-tri-tysiachi-amerikancev-5b9752c24e008900ad8d29d2?from=feed
Андрей Драгомир Владимирович Болотенков
https://vk.com/id229059802 Александр Макагонов заходил последний раз 12 сентября, коменты оставить не возможно. Ловите момент на форуме что-то не так. До сих пор не вкуриваю, при чем здесь писклявый фанерщик???
Рустем Бохани
Участникам кастинга думаю надо снять нечто подобное.Их иранские коллеги более креативны.И действуют в духе времени. Вот образец в главной роли Касем Солеймани (КСИР) некий аналог Золотова.Помолились и " гнев аллаха" уничтожил 5 флот в Бахрейне. В рф надо покамлать и что б также исчез 6 флот в Средиземноморье у берегов Сирии.https://www.youtube.com/watch?v=tfAvzfGCy08
Вячеслав Алексеевич
Товарищ Газов - "Магия повсюду окружает нас" :)
Езя Гебя
Я давно говорил, что богдыхан-огнетушитель серега ставленник Китая. Тувинцы в свое время были народностью Китая, очень хорошо помнят оккупацию Тувы, репрессии, казни своих шаманов и не зря же серега-огнетушитель на рублевке китайские замки-юрты построил ,ничтоже сумняшись и плевать он на мнение расиянцев хотел, русский вопрос и Русская республика этого тувинца интересует в последнюю очередь. А аннунаки, устроившие в России людоедско-большевистский мордор, давно свалили в Китай,так как русский народец прозрел , а кто-то выдохся, устал, выродился в ленивых шариковых-люмпенпролетариев и из этого народца больше ничего не выжать, поэтому его медленно утилизируют. Оставили здесь уголовников космомольцев присматривать за своим шумерским зиккуратом и мумией терафима лукича. Но перед тем, как свалить в Китай, аннунаки устроилив Китае жесткую чистку( не зря туда как раз в 1989 годе перед восстанием на Тянь Ань Мынь вывозились мишка меченный и примус ) , а еще передовые военные и не только военные технологи передали Китаю и любовь к расстрелам. А банковскую систему в ресурсной педерастии держат амеры через полоумную наибулину, вот такое двоевластие получается в ресурсной педерастии или двойная оккупация. А военную операцию китай проводить не будет, у них уже разработана армейско- полицейская операция в Приамурье,так как дураков -подыхать за этих людоедов не будет даже среди контрактников
Езя Гебя
Шалай не доволен системой СИДиСР (ФСИН) , дак и вызывал бы конкретно смотрящего за ГУЛагами чекиста гену корниенко вместе с чекистом-проверялой чайкой, причем здесь этот генерально-генитальный слесарь и ударник зэктруда золотов? Ранее, шалай уже светился в СМИ с изъятым у него муляжом ружья и впечатление тупого отморозка не производит - https://www.youtube.com/watch?v=9wa7qeL8M0g , то есть даже не засвеченного агента подобрать не могут, легенду нормальную сочинить не могут и почему ГУЛАГ? Мог бы на золотовских космонавтов пожаловаться, избивавших лежавщих женщин,крутивших подростоков, было бы логичнее и на 4% правдивее, проблема с нормальными кадрами у них, голодуха жесткая, креативных ребят на фоне своей убогости боятся подбирать ))) Аналитика АРИ мощная и радует , все напоминает преддверие демонтажа совка- Азербайджанско-Армянский конфликт в Карабахе = беспорядкам на границе Ингушетии и Чечни, бунтующий Дагестан, павловское кидалово с пенсиями и банковскими вкладами, войны сссра в других государствах, крах экономики, деградировавший ,отупевший от безнаказанности и заворовавшийся партийный скот, идиот и людоед президент, чекистская грызня , международная блокада,ненависть населения к камунякам, а еще вспомнилась президентская гонка "степашин-пютин". И- да, возможно кадыров готовится в случае безвластия провести аншлюс Ингушетии , ему тоже нужны маленькие победы и очки перед чеченцами зарабатывать с ингушской нефтью , а возможно эта инициатива из ОАЭ исходит ( а тем в свою очередь США нашептали) а кремль на столько ослаб, что им сейчас не до оккупации Ингушетии. Вырастили крокодила и теперь очкуют. Сделают опять врагами русских и замирятся.Хотя , Чечня размером 140 на 100 км и чекисты эту республику не воспринимают как реальную угрозу
Василий Свирлипулькин
При слове " школа" у меня руки опускаются... За пистолетом. С содроганием вспоминаю советскую школу. Потерянные годы. Потерянное время..... А ведь мог бы и музыкальную школу окончить... И даже разобраться с этими проклятыми синусами и косинусами. Если бы не та школа.
Василий Свирлипулькин
http://images.vfl.ru/ii/1538884285/f1ba18d3/23679183.jpg Докажи!
Роман Котов
Большевики предложат работать не за копейки. За пайку. Ибо страну сожрали. За копейки предлагают работать дорогие бизнесмены. Мне вот дверь такие поставили... Вкурился , когда увидел, что дверная ручка замка крепится шурупами к картонной обивке. Вот думаю как конструировать. Может навесной замок и задвижку... И нержавейкой все покрыть. Матами уже покрыл. Бизьнесмены бл...ин !
Василий Свирлипулькин
Большевики предложат работать не за копейки. За пайку. Ибо страну сожрали. За копейки предлагают работать дорогие бизнесмены. Мне вот дверь такие поставили... Вкурился , когда увидел, что дверная ручка замка крепится шурупами к картонной обивке. Вот думаю как конструировать. Может навесной замок и задвижку... И нержавейкой все покрыть. Матами уже покрыл. Бизьнесмены бл...ин !
Роман Котов
вот описание современного мира. только заменить некоторые слова на "совок". https://youtu.be/wcu-BYnBW4s
Роман Котов
вот описание современного мира. только заменить некоторые слова на "совок". https://youtu.be/wcu-BYnBW4s
Dexter
Очередная статья-пугалка, о том что Британия отключит энергию в Кремле и т.п. в случае чего, посредством кибер-атак.. https://lenta.ru/news/2018/10/07/cyber_kremlin/ навеяла , что если что случись, то помимо всего прочего, вырубить энергию друг у друга в общем то вполне реально. Придется сожалеть что не дали дорогу развитию E-cat, и "не увидели" возможности обороноспособности в этом..
FLOMASTER
Сборник предсказаний https://vk.com/topic-6340540_26748287
Alexsander AV
Машина абсурда продолжает жрать! https://panorama.pub/7542-otmenyat-pravo-na-otkaz-ot-privivok.html#.W6DrVct-YqU.odnoklassniki_ru
Alexsander AV
На фейк похоже. Там комментам уже 17 дней, За это время в сети уже вой бы стоял.
Alexsander AV
тугоДУМЫ не подозревают, что тем самым спровоцируют ВООРУЖЁННЫЕ конфликты?! очаги которого легко перейдут в народные восстания и как результат накатит волна народного гнева, за ВСЕ их противочеловечные препоны!
Alexsander AV
тугоДУМЫ не подозревают, что тем самым спровоцируют ВООРУЖЁННЫЕ конфликты?! очаги которого легко перейдут в народные восстания и как результат накатит волна народного гнева, за ВСЕ их противочеловечные препоны!
Yury Safonov
На фейк похоже. Там комментам уже 17 дней, За это время в сети уже вой бы стоял.
Вит Ла
И что думаешь, эта туфта в Раше не прокатит ? Это для тебя не подойдет .Да и по большому ,кого все эти мелочи интересуют В ютубе что не еб ...ей ролик -миллионные просмотры .Индейцы одним словом Короче цена на нефть и ящик сделал свое дело .Я бы даже всю эту комедию не стал играть .Поставил бы любого , объяснив что Гарант взял отпуск по семейным на неопределенный срок и вместо себя охранника своего временно поставил а через полгода электорат бы забыл что это временно и кто есть кто
Игорь Сметин
Уже сколько лет прошло, а к матрице до сих пор подбирают ключи и смотрят по новому. Думаю, что ещё не все ключи подобраны к этому фильму.
Maxim Egorov
Уже сколько лет прошло, а к матрице до сих пор подбирают ключи и смотрят по новому. Думаю, что ещё не все ключи подобраны к этому фильму.
сажин герман
https://panorama.pub/8325-elfov-priznali.html https://panorama.pub/8218-ogranicheniya-na-sodu.html Эти оттуда же. Больше гугл по теме премии ничего не выдает. Учитывая это и другие бредовые новости - это сайт фейк-новостей и верить ему не стоит.
Serge Rakitin
Теперь я понимаю, что "дело Скрипалей" - совместный российско-британский проект по "десакрализации образа", равно как и "пенсионная реформа". Касательно последней: проведена в крайне неудачное время, особой нужды именно сейчас в ней нет (бюджет профицитен), эффект даст только через 2-3 года, а чудовищные репутационные издержки прямо сейчас. "Дело Скрипалей", раскручиваемое в нарочито кафкианском стиле абсолютного абсурда, роняет на уровень плинтуса авторитет внешней разведки РФ, выходцем из которой и был П. И тут сложно не заметить явных подыгрышей с российской стороны. Уже сейчас образ "мужественного разведчика" плавно трансформировался в образы Петрова-Васечкина, гей-гопарей, которые к тому же ещё и полковники и подполковники.
Игорь Сметин
Очень серьезное пересечение с Кастанедой, даже эманации в фильме показаны.Книга "Активная сторона бесконечности" .Например, при технике перепросмотра своей жизни Дон Хуан(шаман)говорил, что "В любом случае, выбор делает Бесконечность. Воин-путешественник же просто молча соглашается с этим выбором"
Serge Rakitin
Ну и сама болгарская цитата выглядит так: "Ще дойде на света най-старото учение. Питат ме скоро ли ще дойде това време? Не, не скоро. Още Сирия не е паднала! Сирия ще рухне в краката на победителя, но победител ще се окаже друг!" Как видим "падение Сирии" увязывается именно с появлением нового-старого учения, а уже через него - с переменами в России. Иными словами, речь о духовных, а не политических переменах. И не будем забывать, что христианство появилось именно в Сирии, в окрестностях Дамаска Саул-Павел сформулировал основы нового вероучения. Так что "Сирия" может быть метафорой христианской церкви.
Serge Rakitin
Ну и как вишенка на торте. Вопрос будущего "гаранта", видимо, действительно был решен в августе сего года, в дни солнечного затмения (о чем я писал на форуме АРИ в апреле-мае). Ведь во власть П. пришел в дни знаменитого затмения августа 1999 года, 19-летний цикл завершен. Сейчас идёт просто отработка выбранного сценария, которая завершится к концу года.
Алексей Огородников
Нет выбора без выбора. Выбор сделанный человеком становится его выбором. И уже не важно по каким причинам этот выбор сделан.
Алексей Огородников
Не стоит доверять этому ресурсу в принципе.
Alexsander AV
Возможно. А то как то сразу вспомнился фильм "Эквилибриум" (2002г.)
Vadim Galuzin
Предателю расы монголы вешают лапшу на уши
Езя Гебя
попов-чекистов надо с личинками наказывать в лагерях Индигирки , чистить русскую нацию от шептал-стукачей
Maxim Egorov
Если сейчас время гаранта вышло и нужно назначать нового, то запад должен сделать всё чтобы рассорить башни и выманить кукловодов на свет. Если запад сделает ситуацию в Р.Ф. неуправляемой, то у кукловодов останется только вариант "братья и сестры", т.к. быстро выстроить надёжную систему получится только на базе национального движения.
Константин Поляков
Нет выбора без выбора. Выбор сделанный человеком становится его выбором. И уже не важно по каким причинам этот выбор сделан.
Vladimir Sholkov
Интересное про хеттов, в сравнении с кельтами. Возничий с детства рос с воином, которого он вез, а также про царя царей, когда первоначально элита выбирала, а потом появилось престолонаследие
Serge Rakitin
Ну и сама болгарская цитата выглядит так: "Ще дойде на света най-старото учение. Питат ме скоро ли ще дойде това време? Не, не скоро. Още Сирия не е паднала! Сирия ще рухне в краката на победителя, но победител ще се окаже друг!" Как видим "падение Сирии" увязывается именно с появлением нового-старого учения, а уже через него - с переменами в России. Иными словами, речь о духовных, а не политических переменах. И не будем забывать, что христианство появилось именно в Сирии, в окрестностях Дамаска Саул-Павел сформулировал основы нового вероучения. Так что "Сирия" может быть метафорой христианской церкви.
Леонид Стгромов
с утра в интернете мелькает скандал с боем Конора и Нурмагомедова, в Лас Вегасе в США и похоже во всем мире все пропитываются презрением к Российским спортсменам, Нурмаговмедов, что то сказал конора , за Конора заступился его друг Артем Лобов и что то сказал в ответ, в итоге толпа с Кавказа приехала в сша и напали 15 человек на одного Лобова, приехал Макгрегор с ребятами и эта толпа друзей дикарей трусливо на автобусе убежала, Состоялся бои после чего нурмагомедов напал на секунданта Конора и других, а корефан Нурмагомедова сзади на ринге долбанул Конора по голове , после всего этого Президент России поздравил Нурмагомедова с победой! Ситуация с улицы РФ вышла на весь мир, ведут эти люди от имени России себя некрасиво и на Западе это увидят и будут презирать из за данных людей всех Российских спортсменов, сказал что угодно но нападать толпой за пиар слова на людей не принято. Эти дикари решили в США нападать толпой на человека, убегать если им противостоит толпа, причем мы видим что персонал ринга США еще не поняли что к чему, просто успокаивают всех, еще пару таких инцидентов и будут бить всех российских без разбора. Негатив большой на Русских из за этих людей будет явно. РФ дальше Погружается в международный Позор.
Леонид Стгромов
с утра в интернете мелькает скандал с боем Конора и Нурмагомедова, в Лас Вегасе в США и похоже во всем мире все пропитываются презрением к Российским спортсменам, Нурмаговмедов, что то сказал конора , за Конора заступился его друг Артем Лобов и что то сказал в ответ, в итоге толпа с Кавказа приехала в сша и напали 15 человек на одного Лобова, приехал Макгрегор с ребятами и эта толпа друзей дикарей трусливо на автобусе убежала, Состоялся бои после чего нурмагомедов напал на секунданта Конора и других, а корефан Нурмагомедова сзади на ринге долбанул Конора по голове , после всего этого Президент России поздравил Нурмагомедова с победой! Ситуация с улицы РФ вышла на весь мир, ведут эти люди от имени России себя некрасиво и на Западе это увидят и будут презирать из за данных людей всех Российских спортсменов, сказал что угодно но нападать толпой за пиар слова на людей не принято. Эти дикари решили в США нападать толпой на человека, убегать если им противостоит толпа, причем мы видим что персонал ринга США еще не поняли что к чему, просто успокаивают всех, еще пару таких инцидентов и будут бить всех российских без разбора. Негатив большой на Русских из за этих людей будет явно. РФ дальше Погружается в международный Позор.
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