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Немного про западных кукловодов
Немного про западных кукловодов
11/10/2018 01:41
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Обсуждение
Maxim Egorov
Американский город и расиянский. https://www.youtube.com/watch?v=PFAhg0rnBhc https://www.youtube.com/watch?v=tA1hikQtmAU
Александр Верный
В свое время какие то западные кукловоды создали СССР, фашистский режим в Германии и они приложили силы для создания современного Китая, то что в Китае все шлепают дешево и не стоит обсуждать,направленный инвестиционный поток и дешевая рабочая сила это лишь средство. Остается главный вопрос зачем это делают или знают, что любое развитие общества конечно и на определенном этапе развития знаний становиться проблематичным для управления. Если Китай выйдет на первые позиции и в политическом как и военном смысле то забудьте про русскою государственность и русский народ как таковой, растворят и даже воевать не будут. Российское неудобье Китаю сильно то не надо, но будут использовать территорию как сейчас делают они в Африке и какое у нас тогда будущие? Я помню время когда Владислав в своих передачах,стоял на позициях, что Китай всегда будет периферией и ключи управления кукловоды так им не вручат, почему изменилось мнение? Я не ловлю на словах ведущего, нормально мыслящий человек обязан менять свое мнение под действием меняющихся обстоятельств в этом мире и информации.
Vadim Galuzin
Этого следовало ожидать.
Vadim Galuzin
Этого следовало ожидать.
Алексей
Главное здесь, что все россиянцы русского происхождения в автобусе утерлись. Какое тут может быть "пробуждение"?
Maxim Egorov
Смотря презентации apple и google складывается впечатление, что они теперь проводятся ради пропаганды смешения рас. При Джобсе был придуман формат презентации. В то время выходили на сцену инженеры и рассказывали о продукте и без пропаганды товар хорошо продавался. Теперь обязательно должен выйти гей, потом чернокожий, потом страшная как атомная война жирная тётка, которая будет заливать про экологию, а в рекламном ролике обязательно ещё покажут инвалидов.
Igor D'Arbino
существует понятие "необходимая самооборона" если в ответ на банку махать шашкой - будет превышение
Виктор М
Дык не первый год( Я вот думаю, может присоединение Крыма как раз усилило, а не ослабило действие зиккурата. Возможно цель зиккурата не подавлять энергию русских, а перенаправлять ее на службу темным силам? Отсюда все это ватничество даже у неглупых людей на фоне общего озлобления. P.s если это так, то это объясняет, почему кукловоды, враги русских, это сделали
Вит Ла
Сам в недоумении . Ладно , поживем увидим ..
Роман Котов
Даа...пОжил видимо в гейропе)).
Роман Котов
Так то если меньше 25% только на выборы приходит, то 39% выглядит как-то уж слишком так себе)).
Роман Котов
Вон знакомый знакомых там работает, у них начальник чиновник мелкий есть. Ну и их там в подчинении 10 человек. Так по бумагам у них зарплата 45тр./мес, а дают 25. Вот с каждого он в карман кладет 20тыщ в мес. Итого 200тыщ. в мес. Поди плохо. Бюджетные деньги между прочим.
Виктор М
Исламу на Кавказе от силы 200 лет, даже те же крымские татары исламизировались лишь к концу 17 века. А для чеченцев, ингушей и дагестанцев ислам вошел в их жизнь лишь во время Кавказской войны (1817-64), кстати, как элемент национально-освободительной борьбы, т.е. волей-неволей сыграл такую же роль, как христианство в ходе испанской Реконкисты. Не будь войны с Россией (и помощи горцам со стороны Турции), на хрен им этот ислам сдался.
Владимир Кутиков
Интересно,на кого опирается Владислав,надеясь переиграть матрицу?
Владимир Кутиков
Выйти из матрицы, а не опираться.
Igor D'Arbino
на другую матрицу, доморощенную
Алексей Огородников
И в чем у Ингушей выражается безнационализм? По моему очевидно, что по их религии бенефициар это ингушский народ.
Алексей Огородников
Да нет никакой ИХ религии! они все правоверные мусульмане, я охреневю вы все смотрите и не видите, как заколдовали вас.Воистину зиккурат заколдовал русский народ. Каких то бенифициаров все ищите. А еще говорите что мол русские это не евреи. Вы все отступившие от Закона Божьего евреи. Это же 100% еврейская тема искать себе избранности, Придумать себе какого то отдельного "национального" Бога, свою отдельную, национальную религию.
Maxim Petrov
Выйти из матрицы, а не опираться.
Maxim Petrov
Выйти из матрицы, а не опираться.
Maxim Petrov
Выйти из матрицы, а не опираться.
Maxim Petrov
На Кавказе ислам подкреплён местными кодексами поведения, уходящими вглубь веков (адат и т.п.). У русских было подобное, но вычищено под корень в средние века "государственниками" и попами. Кое-что осталось в некоторых народных сказках, если их читать правильно, не с детского подхода.
Maxim Petrov
На Кавказе ислам подкреплён местными кодексами поведения, уходящими вглубь веков (адат и т.п.). У русских было подобное, но вычищено под корень в средние века "государственниками" и попами. Кое-что осталось в некоторых народных сказках, если их читать правильно, не с детского подхода.
Константин Васильев
Дорого дня. Да то что производят в Китае бредовые товары имеют достойное качество (думаю следят там за ускоглазыми) однако ни хуавей ни другие их марки в лучшем случае плохая копия бленда, инструменты их вобще одноразовые. Уже 10 лет занимаюсь ремонтом телефонов и инструмента и мой вам совет берите бренды не ошибетесь да дороже но скупой платит дважды. И на мой взгляд если бренды выведут заводы они очень быстро потеряю на свою промышленности.
Константин Васильев
Дорого дня. Да то что производят в Китае бредовые товары имеют достойное качество (думаю следят там за ускоглазыми) однако ни хуавей ни другие их марки в лучшем случае плохая копия бленда, инструменты их вобще одноразовые. Уже 10 лет занимаюсь ремонтом телефонов и инструмента и мой вам совет берите бренды не ошибетесь да дороже но скупой платит дважды. И на мой взгляд если бренды выведут заводы они очень быстро потеряю на свою промышленности.
Vladislav Shamanov
Ещё один кандидат? - https://www.gazeta.ru/sport/news/2018/10/11/n_12152959.shtml?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Vladislav Shamanov
Ещё один кандидат? - https://www.gazeta.ru/sport/news/2018/10/11/n_12152959.shtml?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Виктор М
Да нет никакой ИХ религии! они все правоверные мусульмане, я охреневю вы все смотрите и не видите, как заколдовали вас.Воистину зиккурат заколдовал русский народ. Каких то бенифициаров все ищите. А еще говорите что мол русские это не евреи. Вы все отступившие от Закона Божьего евреи. Это же 100% еврейская тема искать себе избранности, Придумать себе какого то отдельного "национального" Бога, свою отдельную, национальную религию.
Виктор М
На этом сайте все ищут каких то кукловодов, а они под носом сидят а вы смотрите и не видите, вот они кукловоды, это "ученые" "акадэмики" они во всем мире, просмотрите весь ролики внимательно
Алексей Огородников
Народ в моем городе видимо совсем доведен. Сегодня ночью изменили надпись на городском Арт-обьекте с «Счастье не за горами» на «Смерть не за горами» https://www.chitaitext.ru/novosti/smert-ne-za-gorami-neizvestnye-izmenili-art-obekt-na-naberezhnoy-kamy/
Алексей
Дык не первый год( Я вот думаю, может присоединение Крыма как раз усилило, а не ослабило действие зиккурата. Возможно цель зиккурата не подавлять энергию русских, а перенаправлять ее на службу темным силам? Отсюда все это ватничество даже у неглупых людей на фоне общего озлобления. P.s если это так, то это объясняет, почему кукловоды, враги русских, это сделали
Алексей
Дык не первый год( Я вот думаю, может присоединение Крыма как раз усилило, а не ослабило действие зиккурата. Возможно цель зиккурата не подавлять энергию русских, а перенаправлять ее на службу темным силам? Отсюда все это ватничество даже у неглупых людей на фоне общего озлобления.
Александр Верный
Присоединяюсь, сто раз побывал результат всегда один.
Алексей Огородников
Главное соотношение цена/качество. Это в первую очередь важно для человека.
Serge Rakitin
Исламу на Кавказе от силы 200 лет, даже те же крымские татары исламизировались лишь к концу 17 века. А для чеченцев, ингушей и дагестанцев ислам вошел в их жизнь лишь во время Кавказской войны (1817-64), кстати, как элемент национально-освободительной борьбы, т.е. волей-неволей сыграл такую же роль, как христианство в ходе испанской Реконкисты. Не будь войны с Россией (и помощи горцам со стороны Турции), на хрен им этот ислам сдался.
Александр Верный
Удалили мой комент, буду думать, что тупая машина напутала. Хотелось бы знать, почему мнение Владислава так изменилось, раньше он не оставлял право китайцам на мировое лидерство, мнение человека здравого должно меняться в этом нет ничего плохого. Зачем подымают Китай? Еще раз повторюсь 40% мировых инвестиций это в Китай, выгодой это не объяснить это умышленный отьем работы у стран запада.Раньше у Владислава была версия, перекинули в Китай все бестолковое индустриальное производство ну и потом США выкинут на рынок супернано технологии и заживут.
Ilya Tarasov
Скорее постановка. Золотов после "дуэли" создал свой информационный шум с газобаллоном, а Кадыров после истории в Ингушетии - свой. Согласен с Владиславом - есть новости для номенклатуры, а есть для обывателя. Каждый настроен на соответствующую "частоту". И соответственно, у каждого формируется своя картина мира. В свою очередь, новости генерируются в интересах кукловодов, а идеи - элитой (чёрной или белой).
Serge Rakitin
Дело не в китайцах, а в целевой аудитории. Заказчику-оптовику сразу предлагают продуктовую линейку и сравнительно честно объясняют, что он в итоге получит за свои деньги: скажем, LED-лампы за 15 рублей - половина выйдет из строя в течение месяца, за 50 рублей - проработают минимум 1 год, за 100 рублей - минимум 5 лет. А то, что к нам везут самое дешевое г..., в этом заслуга не китайцев, а тех, кто у них готов это покупать ради смешной цены. И тех, кто готов это покупать в России, забывая, что бедный в итоге переплачивает дважды, а то и трижды. Кстати, Huawei сегодня контролирует процентов 30% глобального рынка оборудования для сотовой связи, оптоволокна и прочих "умняшек", включая микропроцессоры собственной разработки и производства. И заказчики как-то не жалуются, включая европейских и американских. Так что каждый получает ровно то, за что готов заплатить.
Serge Rakitin
Ответ дан во множестве американских фильмов-катастроф. Когда Америку накрывает некий 3,14здец, Китай становится той ВРЕМЕННОЙ базой, благодаря которой удастся быстро купировать последствия катастрофы в Северной Америке, а затем выкинуть за ненадобностью, например, запустив там гражданскую войну на этническо-религиозной почве (китайцы отнюдь не однородны и там масса линий внутренних конфликтов).
Serge Rakitin
Ответ дан во множестве американских фильмов-катастроф. Когда Америку накрывает некий 3,14здец, Китай становится той ВРЕМЕННОЙ базой, благодаря которой удастся быстро купировать последствия катастрофы в Северной Америке, а затем выкинуть за ненадобностью, например, запустив там гражданскую войну на этническо-религиозной почве (китайцы отнюдь не однородны и там масса линий внутренних конфликтов).
Serge Rakitin
Немного не в тему, но показалось интересно Бывший министр финансов России Алексей Кудрин родился в латвийском городе Добеле в семье советского военного-особиста Леонида Кудрина (24-я танковая дивизия ПрибВО) и латышки Зинты Миллерс, отец которой был военным в буржуазной Латвии, состоял в организации "Айзарг", на базе которой после оккупации в 1941-44 гг. немцы формировали отряды коллаборантов и добровольческие части СС. По официальной версии латвийский дедушка был репрессирован НКВД перед самой войной и "следы его теряются", по неофициальной обер-лейтенант Эдуардс Миллерс стал латвийским пилотом 54-й истребительной авиагруппы люфтваффе, которая действовала сначала в районе Риги, потом была переброшена в Пруссию и даже обороняла Берлин в 1945 г., впрочем, следы Эдуардса Миллерса тоже теряются, то ли в Германии, то ли в США уже после войны. В пользу последнего обстоятельства говорит оброненная Алексеем Кудриным фраза, что в детстве он мечтал стать военным летчиком как его папа (при том, что папа был вроде как танкистом, а если не папа, а дедушка?) Вот такие они, замечательные россияне.
Igor D'Arbino
Эффект Манделы
Igor D'Arbino
Среди почетных участников парада объявлены первый заместитель директора Института атомной энергии имени Курчатова Валерий Легасов и заместитель директора того же института Исаак Кикоин. Легасов был назначен на озвученную на параде должность в начале 1984 года, а Кикоин скончался в конце 1984 года, следовательно парад, где советские ядерщики нарядились чертями, состоялся за два года до Чернобыльской катастрофы
Алексей
А "пробудившиеся" россиянцы в автобусе просто утерлись?
Igor D'Arbino
Ну да, как в случае с тем изнасилованным казаком - все в рамках закона. Ну не шашками же казакам махать, в самом деле то!
Igor D'Arbino
список задач которые никто и не ставил бесконечен. …оно само (у лохов) так происходит: ..сбивать гражданские и военные самолеты своим же оружием; афишировать взрывы гражданских домов и скрипалей; жрать энергетики и подменять бутылки со ссаньём чтобы выигрывать соревнования; получения «авторитета» у населения путём подмены избирательных бюллетеней …и многое другое, включая обкалывание морд ботоксом (включая первых лиц) думая что это красиво. ..просто природная тупизна и ограниченность исполнителей и руководителей не позволяет понимать что достигать желаемого нужно и можно другими способами.
FLOMASTER
Стратегия выживания в России - плыть по течению, авось куда-нибудь прибъёт
Николай Толубаев
Владислав вполне ронятно сказал, что конструкторы будут немцы, изобретать будут англичане и русские, модельеры будут итальянцы, а Китай будет фабрикой, там будет промышленность, валовой продукт и доход. За счёт этого Китай будет мировым лидером.
Николай Толубаев
Владислав вполне ронятно сказал, что конструкторы будут немцы, изобретать будут англичане и русские, модельеры будут итальянцы, а Китай будет фабрикой, там будет промышленность, валовой продукт и доход. За счёт этого Китай будет мировым лидером.
Константин Алланд
а здесь есть правовое поле?
Константин Алланд
полянка
Igor D'Arbino
полянка
Maxim Petrov
Скорее постановка. Золотов после "дуэли" создал свой информационный шум с газобаллоном, а Кадыров после истории в Ингушетии - свой. Согласен с Владиславом - есть новости для номенклатуры, а есть для обывателя. Каждый настроен на соответствующую "частоту". И соответственно, у каждого формируется своя картина мира. В свою очередь, новости генерируются в интересах кукловодов, а идеи - элитой (чёрной или белой).
Serge Rakitin
Семьёй уже 2 года как перешли на гаджеты Xiaomi, до этого 12 лет были исключительно Samsung, но последние годы качество у корейцев резко просело, не говоря уж о том, что в модели смартфонов среднего уровня в начинку ставят откровенное старье 5-летней давности, что для IT-сферы просто прошлый век. Флагманы же стоят неоправданно дорого. И даже легендарное прежде качество Apple уже в прошлом - потребителей сначала стали на@бывать с одноразовыми по сути аксессуарами по космическим ценам, типа перетирающихся за год использования кабелей, а теперь народ в ремонт толпами тащит свеженькие смарты, купленные 1-2 года назад за 3 средних росс. зарплаты, а древние 4-ки и 5-ки работают как ни в чем не бывало. Так что уж лучше продвинутый "китаец", которого гарантированно хватит на 3 года, чем более дорогой (в 3-5 раз) типа "бренд", который склеит ласты через полгода.
Dexter
список задач которые никто и не ставил бесконечен. …оно само (у лохов) так происходит: ..сбивать гражданские и военные самолеты своим же оружием; афишировать взрывы гражданских домов и скрипалей; жрать энергетики и подменять бутылки со ссаньём чтобы выигрывать соревнования; получения «авторитета» у населения путём подмены избирательных бюллетеней …и многое другое, включая обкалывание морд ботоксом (включая первых лиц) думая что это красиво. ..просто природная тупизна и ограниченность исполнителей и руководителей не позволяет понимать что достигать желаемого нужно и можно другими способами.
Алексей
Ну да, как в случае с тем изнасилованным казаком - все в рамках закона. Ну не шашками же казакам махать, в самом деле то!
Алексей
Ну да, как в случае с тем изнасилованным казаком - все в рамках закона. Ну не шашками же казакам махать, в самом деле то!
Алексей
Ну да, как в случае с тем изнасилованным казаком - все в рамках закона. Ну не шашками же казакам махать, в самом деле то!
Igor D'Arbino
я не передёргиваю - ...искренне удивляюсь неустанному желанию поиска хитромудрости в козлином поведении, вместо того чтобы называть вещи своими именами ...вы сами задумайтесь: ... к примеру: воины Асада сбили росссиянскй самолёт, а росиянцы решили что виноват Израиль.. что тут скажешь..? это даже круче чем 24-х часовые обвинения по ТВ, Трампа и американцев в скудности россиянского бытия
Алексей Огородников
Аналогично сидим на Xiaomi.
Dexter
я не передёргиваю - ...искренне удивляюсь неустанному желанию поиска хитромудрости в козлином поведении, вместо того чтобы называть вещи своими именами ...вы сами задумайтесь: ... к примеру: воины Асада сбили росссиянскй самолёт, а росиянцы решили что виноват Израиль.. что тут скажешь..? это даже круче чем 24-х часовые обвинения по ТВ, Трампа и американцев в скудности россиянского бытия
Алексей Огородников
При запуске «Союза МС-10» произошла авария https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/10/11/783412-avariya Аварий пилотируемых запусков давно не было. Не удивлюсь если опять окажется, что кто-то специально что-нибудь не докрутил.
Рустем Бохани
Армянское радио спросили можно ли построить в Армении коммунизм.Ответ был нет.Так как в программных документах партии сказано , что коммунизм не за горами.
Земеля в натуре
очень надежная техника.все живы остались
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