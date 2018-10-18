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Запрограммированный на убийство

18/10/2018 00:43
Редакционные материалы

 

 

Выпуски программы "Русский взгляд" на iTUNES

 

 

Обсуждение
  • Чушь порешь камрад.
  • мошная аналитика у тебя Василий, грандиозная.
  • Свирлипулькин, не съезжай с темы. Раз сказал, что в совке такого не было, то аргументируй железно.
  • Василий - глаголом жги сердца людей.
  • https://www.youtube.com/watch?v=gJN1Vk266gs
  • https://www.youtube.com/watch?v=gJN1Vk266gs
  • https://www.youtube.com/watch?v=gJN1Vk266gs
  • https://www.youtube.com/watch?v=gJN1Vk266gs
  • Рано выводы делаете. Информации мало.
  • Стрелочник Вася будет виноват.
  • Хороший пример!
  • Да и технология то достаточно простая. Нужно чтобы желание (убить всех) было воспринято человеком как своё. Челу снаружи "шепчут" убей всех убей и делают так, чтобы эти мысли воспринялись как свои, а дальше мозх сам подгонит зачем и для чего ему кого-то убивать. Всё достаточно просто. Печально то, что русский человек в современном мире очень не образован. Например курящий человек, если бы воспринимал "свои" мысли и желания покурить как чужие, он бы гораздо меньше курил.
  • Нет автоматных очередей https://www.youtube.com/watch?v=A7MkVOtutmA
  • Нет автоматных очередей https://www.youtube.com/watch?v=A7MkVOtutmA
  • https://www.youtube.com/watch?v=jeoyNp2fe00 примерно с 33-й минуты
  • Недавно RT пыталось выставить 2-х ребят простыми туристами не традиционной ориентации, но потом все узнали кто они.
  • Еще один ассасин подъехал https://youtu.be/MeKtfalycj8
  • Без мата сложно, но скажу корректно; Life.ru ))) меня не вдохновляет...
  • фотографии с места трагедии. Мне стало ясно, что этого парня подставили а после, убили подло и жестоко.
  • Глаголю языком Эзопа :-))) жирный минус "великому" Pu!!!
  • ЗАДАЮ ВОПРОС САМОМУ СЕБЕ. Бывает ли посмертная психиатрическая экспертиза?!... Ответа, не нахожу... а вот шустрое Лайф.ру разложило всё по полочкам про Керченского стрелка. https://life.ru/t/керчь/1161985/nie_takoi_kak_vsie_podrugha_strielka_zaiavila_chto_iegho_unizhali_odnoghruppniki
  • https://www.youtube.com/watch?v=eqt1Bj7IdYQ Есть подозрения, что это постановочная расправа..
  • Карабанов за крым готов все простить. то что русские на на территории России фактически подвергаються геноциду и оболваниваю ему срать. Главное враги запад и хохлы. Это они поджигают тц в кемерово увеличивают пенсионный возраст и устраивают бойни в колледже чтобы показать по CNN. Видимо у старого совсем крыша сьехала.
  • Карабанов за крым готов все простить. то что русские на на территории России фактически подвергаються геноциду и оболваниваю ему срать. Главное враги запад и хохлы. Это они поджигают тц в кемерово увеличивают пенсионный возраст и устраивают бойни в колледже чтобы показать по CNN. Видимо у старого совсем крыша сьехала.
  • Гильбо Евгений Витальевич. https://shel-gilbo.livejournal.com/313468.html?utm_source=fbsharing&utm_medium=social
  • Посмотрите клип Ляписа "Керчь", клипу 5 лет, но чтото в нём связное с событием есть.Программирование реальности.
  • https://www.youtube.com/watch?v=kTWMhlx0pMI 5 лет назад
  • Очень поспешно втоптал в грязь русского парня новостной эфир эРФии. Долго дерьмо копили и всё шито белыми нитками.
  • На Карабанова намекаете?
  • Заключительная часть речи Андреаса Брейвика на суде. Всеобщая декларация прав человека, международное право, позволяет этническим коренным народам, которым грозит систематическое уничтожение, деконструкция собственной религии, традиций и культуры, защищаться даже вооруженным путем. И те норвежцы, у кого есть моральная ответственность перед собственным народом, кто имеют чувство долга не будут сидеть и смотреть, как все, что им дорого, подвергается осквернению и уничтожению. Мы будем бороться. Мы будем бороться против мультикультурализма и нашей правящей партии в Норвегии и против всех порочных политических активистов являющихся проводниками мультикультурализма в Европе. Атака, которую я совершил 22/7 является лишь превентивным ударом для защиты коренных народов Норвегии, для защиты нашей культуры. И я не признаю свою вину! Мой поступок был совершен по необходимости от имени моего народа , моей культуры, моей религии, моего города, моей страны. Поэтому я требую чтобы меня оправдали по всем пунктам обвинения!
  • ...
  • Второй день PR-машина Кремля старается убедить нас в реальности факта, что мальчик с ружьём способен в одиночку нанести ранения нескольким десяткам человек, из них несколькоим десяткам - смертельные. А затем застрелиться дробью. Очевидно, хозяева оной PR-машины абсолютно уверены, что поколению ЕГЭ и компьютерных игр можно скормить даже такую хуцпу, и они ничего не заметят по причине абсолютного отсутствия жизненного опыта и представления о реальной жизни. Вопрос - заслужило ли это поколение такую репутацию, или кремлёвские манипуляторы сознанием всё же переоценили его дебильность? Это - первый и, конечно, основной вопрос в связи с этой историей. Второй вопрос - зачем кремлёвским манипуляторам понадобилось отрицать факт налёта на гражданский объект подготовленных в Турции боевиков известной в Крыму национальности? Зачем понадобилось списать теракт на белокурого мальчика, который якобы совершил деяние, недоступное и опытному диверсанту? Ведь любому, кто минимально понимает в военном деле, ясно, что для подобного акта необходимо было совсем другое количество оружия и совсем другое количество исполнителей. Что общего между заказчиками оного пиара и исполнителями теракта, которых они выгораживают? Приёмы, применённые кремлёвскими пиарщиками, выглядят крайне убого. Нашли страничку мальчика в соцсети, где он в 2014-15 годах (т.е. в возрасте 13-14 лет) перепостил какие-то агитки донецких ребелов. И представляют это как доказательство его... экстремизма. А что, в те годы в Крыму мог существовать нормальный мальчик, который не сочувствовал восставшему Донецку/Луганску/Славянску?
  • Затем распространяют фотку, где мальчик на лестнице с дробовиком. Допустим, эта фотка - не фейк ольгинских специалистов, но как она доказывает их версию? Очевидно же, что если в школе идёт стрельба, то мальчик хватается за первое попавшееся оружие и пытается защититься. Доказательств, что он это оружие в техникум пронёс, разумеется нет - пока что не сварганили. Скорее всего, он мог его взять в кабинете военной подготовки. Если бы ему подбросили в качестве провокации террористы, то скорее всего подбросили бы что-то более серьёзное. Хотя, если теракт осуществляли не заброшенные профессиональные диверсанты, а местные кадры, то могли хорошее оружие на провокацию и пожалеть... Родителей мальчика наказали за ненадлежащий присмотр за ребёнком штрафом в 500 рублей. Отсюда третий вопрос - почему следствие так радостно ухватилось за ложный след? разумеется, даже самый неопытный следователь сразу бы увидел в происходящем то же, что выше написал я. И стал бы проверять не ложный след, а эту версию. Хотя бы потому, что любой следователь знает, что ложный след ему подкидывают ВСЕГДА. Принять ложный след он может только по прямому приказу сверху - и то, только если он принадлежит к поколению 1984-1995 годов рождения, которому свойственно ориентироваться только на приказы, а не своё видение раскладов, интересов и последствий. Очевидно, штабы ведущейся против русских террористической войны сейчас проводят тестирование поведения противника: можно ли русских спокойно мочить, как будет реагировать государство РФ, крымские власти и новое поколение. По итогам тестирования сделают выводы.
  • Поддерживаю вас
  • Керчь, что было на самом деле https://maectpo.livejournal.com/71755.html
  • C 8:51 https://youtu.be/p3Y_gcKXp8g?t=531 "Мы подумали сначало, чтото упало там, мы были внутри в кабинете информатики на втором этаже, мы короче выходим, спускаемся вниз, начинает там сирена идти, и мы идём , нас получается воодят и говорят, что это не учебка,потом говорят бегите все и мы побежали,затем вышли все на задний двор и начались типо хлопки.
  • C 8:51 https://youtu.be/p3Y_gcKXp8g?t=531 "Мы подумали сначало, чтото упало там, мы были внутри в кабинете информатики на втором этаже, мы короче выходим, спускаемся вниз, начинает там сирена идти, и мы идём , нас получается воодят и говорят, что это не учебка,потом говорят бегите все и мы побежали,затем вышли все на задний двор и начались типо хлопки.
  • везде куда приходит рассиянское правление, происходят громкие убийства, теракты и катастрофы. Прямо морок какой-то.
  • везде куда приходит рассиянское правление, происходят громкие убийства, теракты и катастрофы. Прямо морок какой-то.
  • Нифигасе 18 летний юнец- терминатор-школьнег хладнокровно, как заправский киллер около 100 человек положил ,а потом и себя грохнул в упор ,как самурай .Совсем нас за дебилов держат праститутские СМИ.
  • Это типичный "Рязанский сахарок" для отвлечения народа от глыбы проблем. Кремлевские товарищи предприняли наступательную политику, посмотрите с какой скоростью принимаются откровенно антинародные законы, степень негодования народа от которых растет в геометрической прогрессии.Надо отвлечь. Если ранее применяли древний принцип разделяй и властвуй, то теперь перешли на модернизированное: Отвлекай и властвуй.
  • Хватит нести бред про 18 летнего. Вот дословно «По рассказам - потому что меня там лично не было - я знаю, что сначала какие-то мужчины хотели попасть в колледж. Их не пускала вахтерша. Она требовала предъявить документы - диплом, подтверждающий то, что они здесь учились. Как я понял, у них ничего не получилось. Это я знаю из рассказов, но передаю дословно: зашла кошка, за нею зашли мужчины. Первой, кто попалась им, была вахтерша, они ее и убили. Дальше пошел взрыв в буфете
  • Видимо галочку забыли поставить. Скачивайте с podfm: http://m.ari-radio.podfm.ru/my/
  • Аналогично.
  • мошная аналитика у тебя Василий, грандиозная.
  • Даже в совке школьники друг друга не стреляли.
  • В совке право стрелять, в том числе в детей, было исключительно у власти
  • Ну ладно! Некуда деваться. Пусть будет капитализм. Я в школу не хожу. На самолётах не летаю. В поездах не езжу. В толпе не стою глазея на салюты и парады. И жену не отпускаю. Да и наша девятиэтажка нафиг никому не упала...А своих детей вы уж сами берегите. Чтоб не стали такими вот стрелками или их жертвами. Мы умываем руки. Своих детей мы уже отправили. И наши внуки уже не будут служить в армии рассиянии. Это успокаивает.
  • Василий - глаголом жги сердца людей.
  • Никто не брал отцовский дробовик и не шел убивать соседа по парте. Хотя, на нашей улице из карамультука убили парня. Помню те похороны. И маньяк гонялся с ножом за девчонками. И беленой травились. И угорали до смерти в домах... И в драках убивали. И самолёты угоняли. И ДАЖЕ - грабили сберкассы!!! Вы съезжаете с темы дикого капитализма на давно умерший СССР ? Его нет. А дикий капитализм сегодня убивает ваших детей.
  • Ну ладно! Некуда деваться. Пусть будет капитализм. Я в школу не хожу. На самолётах не летаю. В поездах не езжу. В толпе не стою глазея на салюты и парады. И жену не отпускаю. Да и наша девятиэтажка нафиг никому не упала...А своих детей вы уж сами берегите. Чтоб не стали такими вот стрелками или их жертвами. Мы умываем руки. Своих детей мы уже отправили. И наши внуки уже не будут служить в армии рассиянии. Это успокаивает.
  • Жгу ! Уж как жгу...!
  • Да так и есть. Парня подставили. Нашли дебила и подставили. Оружия ни у кого нет... Может и защитились бы.
  • Никто не брал отцовский дробовик и не шел убивать соседа по парте. Хотя, на нашей улице из карамультука убили парня. Помню те похороны. И маньяк гонялся с ножом за девчонками. И беленой травились. И угорали до смерти в домах... И в драках убивали. И самолёты угоняли. И ДАЖЕ - грабили сберкассы!!! Вы съезжаете с темы дикого капитализма на давно умерший СССР ? Его нет. А дикий капитализм сегодня убивает ваших детей.
  • Да так и есть. Парня подставили. Нашли дебила и подставили. Оружия ни у кого нет... Может и защитились бы.
  • Вот пишут оф СМИ. По последним данным, погибли 19 человек. Ранее сообщалось, что в результате нападения, по разным данным, погибли 17 или 18 человек, а пострадали от 40 до 50 человек. Второе взрывное устройство обезвредили в керченском колледже. Это сделал 18 летний студент? а потом он взял и самоликвидировался, как же удобно для властей!
  • Когда развернули компанию по выносу ленина из мавзолея, тоже вдруг произошел теракт в аэропорту. Сейчас тоже отвлечение внимания плюс очередное жертвоприношение, чтобы подкормить божество. Но мальчик не виноват. Это могли сделать только профессионалы. Путин пришёл к власти тоже через взрывы домов. Может и сейчас нужен повод для очередного закона или закрутки гаек.
  • Видимо галочку забыли поставить. Скачивайте с podfm: http://m.ari-radio.podfm.ru/my/
  • Для тех кто только проснулся и хочет скачать выпуск. Скачивайте с podfm: http://m.ari-radio.podfm.ru/my/
  • Не знаю в этом конкретном случае парня программировали или сам нахватался и нашел мотивацию, пока мало данных. Человек так устроен природой ради социальности, что он сам легко программируется для этого не так уж много надо, первое самое главное это захват внимание, желательны условия стресс, алкоголь, наркотики или другая страсть так лучше цепляет, нужна группа и авторитет мнения,чем младше обьект, чем лучше. По такому принципу без магии можно практически любого подключить и получить нужный результат, не имей такого свойства индивида, мы бы не жили в современном мире, человеком манипулировали,манипулируют и дальше так будет, жизнь человека это чей то ресурс. В больших числах все идеально работает с одним человеком не сложнее, просто кпд ниже, самый хороший материал это дети и подростки. Уверен в современном мире есть умельцы которые направляют людей на безумные поступки и это не какие то случайности, просто такие сейчас формы управления социумом. Страх самая мощная эмоция с ней и работают!
  • Ш. З. А. Не хватает претендента получить ярлык с фамилией на букву И. Кастинг идет полным ходом. Силы, стоящие за гражданином А, - вообще что ли с катушек слетели видимо.Гражданин А. посещал Сирию недавно.
  • Кто про что, а Василию надо везде надо толкнуть свою тему. "Капитализм", "справедливое общество", "саночки". Старый патифон совсем заело.
  • ...думай что пишешь опездол! тебя проклянут
  • Отрезание головы у ребёнка, а потом прогулка с ней по городу это гуманизм и прогрессизм?
  • В трагедии в школе Колумбайн в 1999г. нападавших было 2-е и оружия у них было 4 раза больше. Погибло 15 ранено 23. Не верю в версию, что в Керчи это был один человек.
  • Непгав. Берлинскую стену перебегали с востока на запад, а из сев. Кореи бегут с севера на юг. Из Кубы плыли на север. Но никак не наоборот.
  • Непгав. Берлинскую стену перебегали с востока на запад, а из сев. Кореи бегут с севера на юг.
  • То было давно. Да и СССР уже нет. А чего вы про нынешнюю весёлую жисть на вашем западе кажете? Скоро она и до вас доберётся. Куда побеГите? Через стену какого государства ?
  • Отрезание головы у ребёнка, а потом прогулка с ней по городу это гуманизм и прогрессизм?
  • Это не гуманизм а психическое заболевание наложенное на данный фенотип .Кстати у Тюняева есть ролики по биороботам , сначала может показаться что у него самого что то с головой ..Но поразмыслив начинаешь приходить к выводу что есть определенное зерно .
  • А с чего взяли, что мы в т.н. капитализме сейчас? Доля государства в экономике около 70 процентов. В "социалистическом" Китае диаметрально противоположная цифра. Так причем здесь рыночная экономика?
  • А с чего взяли, что мы в т.н. капитализме сейчас? Доля государства в экономике сейчас около 70 процентов. В "социалистическом" Китае диаметрально противоположная цифра. Так причем здесь рыночная экономика?
  • См мой коммент выше, про долю государства в экономике
  • Тут выясняется, что убийца был большим поклонником "руцкага мира" и террористических банд, захвативших отдельные районы Донецкой и Луганской областей Украины.
  • Код К. Кемерово, Керчь.
  • Код К. Кемерово, Керчь.
  • На bbc и cnn сегодня теракт маленькой строчкой
  • Вот картинки со страницы подонка в социальной сети:
  • Кто про что, а Василию надо везде надо толкнуть свою тему. "Капитализм", "справедливое общество", "саночки". Старый патифон совсем заело.
  • Таки тема - то долгоиграющая. Пока капитализм не сдохнет. Да и от " саночек" вы похоже не отказываетесь. Это ваш древний граммофон заело на " большевичках" , " коммуняках" и " совках ". Или я таки не пГав??
  • Зачем трудиться и убеждать старого ржавого робота, что на его перфокарты вместо записи кода просто кто-то насрал? Он же все равно будет бубнить свое в соответствии со своей говеной программой.
  • А чего роботу бубнить - то ?? Жисть сама всё тебе доказывает. Вот и до тебя доберётся тот самый , муде к бороде... Запоёшь тогда и ты свой радостный " банзай " .
  • В совке право стрелять, в том числе в детей, было исключительно у власти
  • В совке право стрелять, в том числе в детей, было исключительно у власти
  • Вот картинки со страницы подонка в социальной сети:
  • Свидетельства очевидцев
  • Свидетельства очевидцев
  • До Украины мне дела нет. Мне актуальней, с какими подонками по соседству тут, в России жить приходится.
  • Да был, но это подстава. делал все не он, а спец группа, скорее всего терракт направлен против путинизма и ватничества
  • Я тут писал, что у крупных информ агентства события в Керчи главные полосы не заняли. На сnn и bbc (региональная версия - не показатель) по-прежнему тема номер один убийство журналиста. Про foxnews вообще молчу. Так что пока это объяснение Владислава не находит своего подтверждения.
  • Ссылка на какую-то страницу с агит. картинками. Что это доказывает? Ну да, поклонником Парашенко он видимо не был. И что? Давайте уж покажите. тогда фото со зверски убитыми бойцами всу и добрбатов с его страницы. А то эти картинки на тему "поехавший от русского мира" как-то не тянут.
  • Ссылка на какую-то страницу с агит. картинками. Что это доказывает? Ну да, поклонником Парашенко он видимо не был. И что? Давайте уж покажите. тогда фото со зверски убитыми бойцами всу и добрбатов с его страницы. А то эти картинки на тему "поехавший от русского мира" как-то не тянут.
  • Есть сомнения в информации .Думаю посольство саудитов в плане утечки информации имеет электронную защиту на необходимом уровне .Много странностей , возможно из за недостатка информации .
  • Есть сомнения в информации .Думаю посольство саудитов в плане утечки информации имеет электронную защиту на необходимом уровне .Много странностей , возможно из за недостатка информации .
  • Это не гуманизм а психическое заболевание наложенное на данный фенотип .Кстати у Тюняева есть ролики по биороботам , сначала может показаться что у него самого что то с головой ..Но поразмыслив начинаешь приходить к выводу что есть определенное зерно .
  • Если он чем и закидывается, то исключительно для "запаха", дури и своей хватает.
  • Я тут писал, что у крупных информ агентства события в Керчи главные полосы не заняли. На сnn и bbc (региональная версия - не показатель) по-прежнему тема номер один убийство журналиста. Про foxnews вообще молчу. Так что пока это объяснение Владислава не находит своего подтверждения.
  • Я СМИ не смотрел и не смотрю, но если СМИ будут отчаянно трубить что парень сам сошел с ума - это значит что они усиленно пытаются скрыть от людей правду о том, что любого в современном мире можно поймать и пере программировать на убийство.
  • Был ли он и правда один - вот главный вопрос по мне. Все конечно трубят, что один. Возможно он - просто мясо, зомби-болванка, которую надо было оставить на месте, а убивал(и) другой/другие.
  • Был ли он и правда один - вот главный вопрос по мне. Все конечно трубят, что один. Возможно он - просто мясо, зомби-болванка, которую надо было оставить на месте, а убивал(и) другой/другие.
  • Давно научный факт что частота работы мозга подстраивается под внешний источник. Определённые частоты открывают доступ в подсознание. И самое не хорошее, что воздействие источника может быть до порогового уровня восприятия, то есть не осознаваемо. Действительно определённый набор шумов, особым образом выстроенная речь, тембр речи. Ну и все эти пидарские: присоединения, ведения и прочая х-ня. Постепенно и плавно поменяли базовые установки, вернее начали с простого и потом добрались до базовых. Это вполне рабочий вариант, в купе с определённым психотипом жертвы. Может что то другое, вплоть до инфекции в мозгах - какие то бактерии сожрали нейроны в которых жили определённые табу, плюс примеры в инфо-поле присутствовали. Жаль погибших и пострадавших людей.
  • Стреляли из разных мест и была автоматная очередь https://youtu.be/gJN1Vk266gs
  • Дури тут вашей действительно - выше крыши.
  • До Украины мне дела нет. Мне актуальней, с какими подонками по соседству тут, в России жить приходится.
  • "Давно научный факт что частота работы мозга подстраивается под внешний источник". Можете сослаться на конкретный научный источник?
  • А уж сколько подонков отметилось в истории общепризнанного государства-изгоя, гражданином которого я являюсь, вообще представить сложно. Урод на уроде.
  • Вот пока, сей час поищу научный. http://ss-op.ru/reviews/view/88
  • В этой статье есть ссылки на учёных и даты когда какие эксперименты проводились. думаю по этим именам если поискать можно найти научные данные. Но суть темы можно понять уже из статьи. Подобные устройства продают уже давно, так называемые маинд-машины, знаю на собственном опыте что это работает.
  • Попозже ещё найду по обстоятельней.
  • Категория "Юмор" у него, Юморист блин. На самом деле это не "Несостыковки с офиц. версией", а накидывание новой лапши, т.к прокол с мальчиком терминатором очевидный.
  • Нужен был резонанс, все остальные в том числе "убийца" сопутствующие жертвы.
  • А уж сколько подонков отметилось в истории общепризнанного государства-изгоя, гражданином которого я являюсь, вообще представить сложно. Урод на уроде.
  • Так что вас здесь держит? Найдите себе государство, где за всю историю никто ни с кого не снимал кожу, не четвертовал, не сажал на кол, где процветание не обеспечивалось угнетением или уничтожением других народов, и вперед туда, там вы видимо будете счастливы.
  • Так всё уже. Официоз – студент одиночка сошедший с ума. Дальше наступает время извлекателей прибыли из ситуации (..включая продавцов магнитных рамок). Да и не всегда инициаторам удаётся достичь желаемого эффекта, ..тут уж как карта ляжет. В пользу версии Владислава (…как правило «громкие» события – новое забирает внимание толпы от предыдущего) …вовремя; место проведения (другие регионы РФ не имеют столь пристального международного интереса) …а здесь без устали можно колбасить любые версии, одну за другой (забирать внимание..) …да и вообще она «элегантная» - остальные выглядят по-примитивнее… истина же в таких делах, к сожалению не открывается никогда.
  • Так всё уже. Официоз – студент одиночка сошедший с ума. Дальше наступает время извлекателей прибыли из ситуации (..включая продавцов магнитных рамок). Да и не всегда инициаторам удаётся достичь желаемого эффекта, ..тут уж как карта ляжет. В пользу версии Владислава (…как правило «громкие» события – новое забирает внимание толпы от предыдущего) …вовремя; место проведения (другие регионы РФ не имеют столь пристального международного интереса) …а здесь без устали можно колбасить любые версии, одну за другой (забирать внимание..) …да и вообще она «элегантная» - остальные выглядят по-примитивнее… истина же в таких делах, к сожалению не открывается никогда.
  • А теперь от себя. Допустим что это он, но извините приобрести лицензию на оружие не так то и просто. Нужно чтобы было заключение участкового об условиях содержания оружия, пройти мед комиссию. Родители в разводе , мать санитарка. Не думаю что санитарка может позволить сыну купить автоматик на свои кровные. И т д
  • А теперь от себя. Допустим что это он, но извините приобрести лицензию на оружие не так то и просто. Нужно чтобы было заключение участкового об условиях содержания оружия, пройти мед комиссию. Родители в разводе , мать санитарка. Не думаю что санитарка может позволить сыну купить автоматик на свои кровные. И т д
  • Исходя из этого могу предположить что все таки кто то совершил акт , но чтобы замолчать о нем нашли крайних. Это как взрыв в питерском метро, что то напоминает. Сначало человек жив, оказывается, а потом оказывается его и нет. Все в конечном итоге наводит на мысль на сбое матрицы. Что факт есть, но его стараются всеми силами замылить
  • Крым изолирован от мира , начиная с санкций , ограничивающих экономику острова
  • Крым изолирован от мира , начиная с санкций , ограничивающих экономику острова
  • Бедные его родители...им теперь как дальше ""жить""? Мне, кажется они не верят, что их сын такой плохой...
  • Напрягает другое ещё одно. Компетентность доступной информации. Если если есть труп и все данные о нем, то почему все сми начали писать про Владислава Рейха?
  • Так что вас здесь держит? Найдите себе государство, где за всю историю никто ни с кого не снимал кожу, не четвертовал, не сажал на кол, где процветание не обеспечивалось угнетением или уничтожением других народов, и вперед туда, там вы видимо будете счастливы.
  • На Кремле печать Дьявола.
  • Судя по информационному фону в России есть только одна новость. Про Керчь. Про все остальное все резко забыли, как будто этого не было. Забыли про Башарова и Петрова, про дележ территории между Чечней и Ингушетией. Забыли про спортсменов-гопников и про Сирию тоже забыли. А про коррупцию, повышение НДС и пенсионную реформу уже никто и не вспоминает даже.
  • Кровищи будет ...
  • Судя по всему им обоим какая-то башня Кремля, иногда подбрасывает работу.
  • Не, как раз это все в общую копилку идёт. Чем больше случаев некомпетентности тем выше шанс обьявить в целом некомпетентность в управлении. Просто идёт акция по смене власти в Р.и как бы намекают что чем дальше тем этих случаев будет больше. Сейчас думаю надо смотреть на верхушку кто с кем объединяется и в какую сторону дует ветер Не день ни час а уже по мне начинает новая распасовка колоды. Думаю первым переменется или Жирик или Зюган.
  • Судя по всему им обоим какая-то башня Кремля, иногда подбрасывает работу.
  • Недавно RT пыталось выставить 2-х ребят простыми туристами не традиционной ориентации, но потом все узнали кто они.
  • Фишка не в том что им что то подбрасывают, а стоит ли вообще доверять СМИ , имеющим оф статус. Если врут все, и скатились до такихь мелочей что тоже врут, то представить всю информацию уже не удастся из СМИ. И а сцену выходят блогеры. Акцент меняется. Мир смещается от официоза до узких групп, борющихся за всех братьев и сестер. Т е можно официально назвать что началась гр. во...а. И тут не стоит писать про стабильность или про бизнес , все намного хуже . Идёт борьба и п какую сторону сейчас окажутся случайные граждане уже большой вопрос. о о
  • А теперь представь такую ситуацию, что парень вообще не при делах и на него все скинули. Неплохо правда ли
  • Да, все последние провалы власти и ее прихвостней резко забыты. Удобно. Террор по-прежнему остается одним из самых эффективных способов управления.
  • Смотрел разные видео, многие говорят про группу из нескольких человек( от 2-х до 9-и) в масках забежавших в здание, металлоискатели не сработали. Один очевидец говорит, что видел людей с оторванными руками и ногами. Очевидцы говорят про стрельбу очередями из нескольких точек. Один отец не может найти сына ни в больницах, ни в морге(причем телефон на связи, но никто не отвечает), говорит, что видели, как сына отбросило взрывной волной и больше его никто не видел. Одна девушка сказала про убитых в количестве 50 человек. Однокурсник убитого отморозка охарактеризовал убиенного как интересовавшегося темой терроризма с нехорошей стороны, показывал какие-то картинки, кроме того,три года назад убиенный ходил в этот колледж с серьезным ножом, а еще убиенного ловили при распрыскивании слезоточивого газа из баллончика в колледже и убиенный обещал больше так не делать. А еще убиенный никогда не болел и никогда не опаздывал на занятия, а перед этой керченской бойней вдруг заболел и несколько дней не ходил в колледж. Стрельбой сгоняли народ на первый этаж , где при большом скоплении был совершен подрыв заряда. А еще после стрельбы чекисты перекрыли керченский мост... Думаю, если перекрывали мост, значит чекисты хотели и надеялись кого-то поймать. Еще даже некоторые тему удерживания заложников поднимали - забыл сразу указать. Одному 18 летнему детенышу такое не провернуть, если он только не Рембо. Надо все эти вырезки собрать и выпустить ролик, да пока занят очень.
  • Кровищи будет ...
  • На ари доказательства другого вариата событий и альтернативные версии удаляют, Вот интересное https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=144229033200363&id=100028398024286
  • приболел на голову, многоликий.
  • А на АРИ всё русского повотота ждут . Дождались? Ртом человека похожего на Путина оккупанты заявили, что русских не было, что их создали из разных племён, что это не русь создавала государство, а князья и многонациональный народ. Жуйте дальше попкорн сидя на речке, может с печки золотую рыбку поймает и она всё сделает по щучьему велению
  • На ари доказательства другого вариата событий и альтернативные версии удаляют, Вот интересное https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=144229033200363&id=100028398024286
  • После события, удобно подзакрутить еще и то , что волнует больше всего. В Госдуме предложили ужесточить правила покупки и хранения оружия https://www.ridus.ru/news/285768 В Госдуме предложили ужесточить наказание за изготовление взрывных устройств https://www.kommersant.ru/doc/3772954
  • Они обрабатывают другую "оппозиционную" часть стада, вполне успешно.
  • как надо ?
  • фотографии с места трагедии. Мне стало ясно, что этого парня подставили а после, убили подло и жестоко.
  • и причем тут украинцы?
  • Ситуация с Кемерово повторяется когда отбелили дикарей поджигателей
  • Девочка знакомая учится в этом керченском техникуме на Войкова была там и ранена в ногу металлической шайбой ,лежит в первой поликлинике ,сказала убивал взрослый мужчина и говорят видели второго как они убегали и погибло не 21 ,а 23 человека.СМИ нагло врут.Парень из бедной семьи одно ружьё стоит 60 000 рубл ,а сказали 2 было и 150 патронов + взрывчатка итого около примерно 150 000 рубл. кто мог дать ему такие денжища на этот арсенал ?он один живёт с мамой она медсестра зарплата =15 000=20 000 рубл снимают квартиру -5000=10000 рубл цена по керчи 1 комн кв. явный бред лживых сми !﻿
  • ...вспомнилось: ...людей расстреливали от имени Сталина, а они чеканили - да здравствует товарищ Сталин..
  • который минуснул точно знает как надо?
  • приболел на голову, многоликий.
  • приболел на голову, многоликий. клинический нарциссизм.
  • По этим фоткам вот тут разбираются http://911tm.9bb.ru/viewtopic.php?id=1673&p=16 Вкратце, книгой прикрыта колотая рана, есть следы на ухе толи от удара прикладом, толи от удавки, потом тело сфоткано практически мгновенно после инцидента, кто фоткал, тело будто протащили, чтобы был хороший ракурс, новые ботинки, новые джинсы, даже пыли нет. Аналогичная одежда с Колумбайном. Вероятность гипнотического это не отменяет, как Драгунов заметил, могло быть даже судно с оборудованием.
  • По этим фоткам вот тут разбираются http://911tm.9bb.ru/viewtopic.php?id=1673&p=16 Вкратце, книгой прикрыта колотая рана, есть следы на ухе толи от удара прикладом, толи от удавки, потом тело сфоткано практически мгновенно после инцидента, кто фоткал, тело будто протащили, чтобы был хороший ракурс, новые ботинки, новые джинсы, даже пыли нет. Аналогичная одежда с Колумбайном.
  • 70 раненых ! Кто то брал у них интервью? Что они говорят, кто в них стрелял?
  • глаза откройте есть народ и население скорее всего унас больше 60% это населенее
  • глаза откройте есть народ и население скорее всего унас больше 60% это населенее
  • Ещё беспокоит одно обстоятельство, никто не защищает пацана, почему то все так с радостью подхватили новость что русский с русской фамилией сошел с ума, и ни один русский не сказал, стоп, а это ведь русский, а раз так,то давайте для начала разберемся детальнее, он же свой
  • Очень поспешно втоптал в грязь русского парня новостной эфир эРФии. Долго дерьмо копили и всё шито белыми нитками.
  • А главное в очередной раз назвал нас "придурками". Но секта ждунов русского поворота всё опять схавает.
  • Не хватает Горожанина из Барнаула, он-бы дал пищу для размышлений.
  • и причем тут украинцы?
  • и причем тут украинцы?
  • на 1:36 рассказывает, что хотел забежать, а ему сказали "всё нормально, мы всё уладим". Кто это там мог всё уладить, охраны у колледжа не было, да и кто бы туда полез улаживать когда там стреляют, полиция ещё не могла успеть приехать, странно.
  • на 1:36 рассказывает, что хотел забежать, а ему сказали "всё нормально, мы всё уладим". Кто это там мог всё уладить, охраны у колледжа не было, да и кто бы туда полез улаживать когда там стреляют, полиция ещё не могла успеть приехать, странно.
  • Я сказал.
  • Я сказал.
  • Еще раз выложу, а то в спам ушло, слишком много откровений. https://www.youtube.com/watch?v=eqt1Bj7IdYQ
  • Посмотрите клип Ляписа "Керчь", клипу 5 лет, но чтото в нём связное с событием есть.Программирование реальности.
  • Мутная история какая-то с этим стрелком... очередное состяпанное вранье на ровном месте И в очередной раз нет ни фото , ни видео. Если самоубийца стрелял в себя из ружья 12 калибра, то почему у него полголовы не разворочено.Потом рассказали про самоподрыв в подвале. Много непоняток
  • По этой фразе видно , что он биоробот какой-то.
  • Психотроника – наука об управлении человеческим сознанием. Термин предложил в 1952 году французский ученый Фердинанд Клерк, который объединил понятия «психика» и «электроника». Клерк использовал новый термин для обозначения явлений, когда человек в специальной аппаратуре с помощью силы мысли может заставить двигаться каплю воды. Основателем практической базы психотроники считается австрийский исследователь Вильгельм Райх, который в 50-е годы XX века активно изучал оргоническую энергию и занимался конструированием аккумуляторов оргона. Однако некоторые исследователи полагают, что психотроника зародилась гораздо раньше, и указывают на ее связь с парапсихологией. В связи с этим в настоящее время термин «психотроника» иногда употребляется как синоним парапсихологии, но все же эти понятия не идентичны: парапсихология представляет собой область исследования паранормальных явлений, в то время как психотроника - область применения полученных знаний. Для управления сознанием человека в рамках психотроники специалисту необходимо сначала зафиксировать когнитивную карту человека – его моральные ценности, идеологические, образовательные и так далее. После этого происходит принудительная фиксация внимания человека в определенной сфере восприятия, которая наиболее эффективна в целях воздействия в конкретном случае. После создания подобного канала специалист в области психотроники получает возможность моделировать процессы восприятия по своему усмотрению в зависимости от преследуемых целей и задач.
  • Таки тема - то долгоиграющая. Пока капитализм не сдохнет. Да и от " саночек" вы похоже не отказываетесь. Это ваш древний граммофон заело на " большевичках" , " коммуняках" и " совках ". Или я таки не пГав??
  • А слова - то какие аристократические! Прям и на гопника не похож.
  • Дури тут вашей действительно - выше крыши.
  • У Запада есть свои проблемы. Но они связаны с политикой, а не экономикой. Хотя второе страдает от первого. Совок убог и в политике, и в экономике. Никуда бежать не собираюсь. Мои предки чёртову революцию пережили, и я переживу ещё вас, коммуняк.
  • А чего роботу бубнить - то ?? Жисть сама всё тебе доказывает. Вот и до тебя доберётся тот самый , муде к бороде... Запоёшь тогда и ты свой радостный " банзай " .
  • У Запада есть свои проблемы. Но они связаны с политикой, а не экономикой. Хотя второе страдает от первого. Совок убог и в политике, и в экономике. Никуда бежать не собираюсь. Мои предки чёртову революцию пережили, и я переживу ещё вас, коммуняк.
  • У Запада есть свои проблемы. Но они связаны с политикой, а не экономикой. Хотя второе страдает от первого. Совок убог и в политике, и в экономике. Никуда бежать не собираюсь. Мои предки чёртову революцию пережили, и я переживу ещё вас, коммуняк.
  • Читаю показания очевидцев и странное чувство, что где то это уже читал, по моему здесь же на АРИ несколько месяцев назад кто то описывал свой сон или видение. Там как раз было вроде про два события одно политическое и одно про теракт. Может кто помнит?
  • 70 раненых ! Кто то брал у них интервью? Что они говорят, кто в них стрелял?
  • Второй день PR-машина Кремля старается убедить нас в реальности факта, что мальчик с ружьём способен в одиночку нанести ранения нескольким десяткам человек, из них несколькоим десяткам - смертельные. А затем застрелиться дробью. Очевидно, хозяева оной PR-машины абсолютно уверены, что поколению ЕГЭ и компьютерных игр можно скормить даже такую хуцпу, и они ничего не заметят по причине абсолютного отсутствия жизненного опыта и представления о реальной жизни. Вопрос - заслужило ли это поколение такую репутацию, или кремлёвские манипуляторы сознанием всё же переоценили его дебильность? Это - первый и, конечно, основной вопрос в связи с этой историей. Второй вопрос - зачем кремлёвским манипуляторам понадобилось отрицать факт налёта на гражданский объект подготовленных в Турции боевиков известной в Крыму национальности? Зачем понадобилось списать теракт на белокурого мальчика, который якобы совершил деяние, недоступное и опытному диверсанту? Ведь любому, кто минимально понимает в военном деле, ясно, что для подобного акта необходимо было совсем другое количество оружия и совсем другое количество исполнителей. Что общего между заказчиками оного пиара и исполнителями теракта, которых они выгораживают? Приёмы, применённые кремлёвскими пиарщиками, выглядят крайне убого. Нашли страничку мальчика в соцсети, где он в 2014-15 годах (т.е. в возрасте 13-14 лет) перепостил какие-то агитки донецких ребелов. И представляют это как доказательство его... экстремизма. А что, в те годы в Крыму мог существовать нормальный мальчик, который не сочувствовал восставшему Донецку/Луганску/Славянску?
  • Затем распространяют фотку, где мальчик на лестнице с дробовиком. Допустим, эта фотка - не фейк ольгинских специалистов, но как она доказывает их версию? Очевидно же, что если в школе идёт стрельба, то мальчик хватается за первое попавшееся оружие и пытается защититься. Доказательств, что он это оружие в техникум пронёс, разумеется нет - пока что не сварганили. Скорее всего, он мог его взять в кабинете военной подготовки. Если бы ему подбросили в качестве провокации террористы, то скорее всего подбросили бы что-то более серьёзное. Хотя, если теракт осуществляли не заброшенные профессиональные диверсанты, а местные кадры, то могли хорошее оружие на провокацию и пожалеть... Родителей мальчика наказали за ненадлежащий присмотр за ребёнком штрафом в 500 рублей. Отсюда третий вопрос - почему следствие так радостно ухватилось за ложный след? разумеется, даже самый неопытный следователь сразу бы увидел в происходящем то же, что выше написал я. И стал бы проверять не ложный след, а эту версию. Хотя бы потому, что любой следователь знает, что ложный след ему подкидывают ВСЕГДА. Принять ложный след он может только по прямому приказу сверху - и то, только если он принадлежит к поколению 1984-1995 годов рождения, которому свойственно ориентироваться только на приказы, а не своё видение раскладов, интересов и последствий. Очевидно, штабы ведущейся против русских террористической войны сейчас проводят тестирование поведения противника: можно ли русских спокойно мочить, как будет реагировать государство РФ, крымские власти и новое поколение. По итогам тестирования сделают выводы
  • Встречаем! Новый термин от президента - "пещерный национализм". Цитата: — Если мы будем выпячивать пещерный национализм, поливать грязью представителей других этносов, мы развалим страну, в чём не заинтересован русский народ. А я хочу, чтобы Россия сохранилась, в том числе и в интересах русского народа, — указал российский лидер. Более того, Путин отметил, что в этом смысле "самым настоящим националистом" является он сам. — Но это не пещерный национализм, дурацкий и придурочный, который ведёт к развалу нашего государства, — вот в чём разница, — указал глава государства.
  • Ну почти уже сакральное "братья и сестры" сказали. Но я что-то не понял это ведет к развалу страны или государства? "Опять двадцать пять". Старый прием по подмене понятий Родины и государства. Мне кажется на это уже даже россияне не ведутся. Да и сейчас мне кажется народы России в общей своей массе не будут ради каких-то гипотетических плюшек впрягаться за власть. Все просто ждут, что бы товарищи тихо мирно сами ушли.
  • Ну почти уже сакральное "братья и сестры" сказали. Но я что-то не понял это ведет к развалу страны или государства? "Опять двадцать пять". Старый прием по подмене понятий Родины и государства. Мне кажется на это уже даже россияне не ведутся. Да и сейчас мне кажется народы России в общей своей массе не будут ради каких-то гипотетических плюшек впрягаться за власть. Все просто ждут, что бы товарищи тихо мирно сами ушли.
  • Кому как не этому большивисткому сблеву знать в чем заинтересован русский народ.
  • что сказал Пу... "Волки должны быть сыты а овцы должны быть целы, иначе - век воли не видать!"