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История Руси. Эпоха гуннов

23/10/2018 00:26
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Выпуски программы "Русский взгляд" на iTUNES

 

 

Обсуждение
  • https://www.youtube.com/watch?v=bHbyL5lWq8E&fbclid=IwAR3ZF3_iBJAG7JH_Y9_Wzv4GkGQ-OIOHmQdljKiEZMbeTZUblbW8qSz104A
  • ПЕРЕДАЧА СУПЕР, ПРОСТО БОМБА!!!!
  • Время пришло.
  • Время пришло.
  • Мысль правильная, актуальная - уже, ...Да сбудется сие пророчество. Надоело-ооооооо!!!
  • Мысль правильная, актуальная - уже, ...Да сбудется сие пророчество. Надоело-ооооооо!!!
  • Таки я как раз почти один здесь, среди вас.....
  • Прочитал и сразу голова заболела от него. Никогда этих двоих шизиков не читаю Васю и Костю)) Я не понимаю, что им надо и что они тут делают.
  • Это центр столицы, как правило на сегодня. Из 100 тюрок, своих четыре будут.
  • Если Вы русский или хотя бы европеец, то посмотрите в зеркало. Думаю, примерно такой.
  • Если Вы русский или хотя бы европеец, то посмотрите в зеркало. Думаю, примерно такой.
  • Швейцария объяснила отказ в выдаче вида на жительство Абрамовичу
  • https://www.youtube.com/watch?v=_Tml1oa3xW4
  • Иногда лучше промолчать.
  • Если Вы русский или хотя бы европеец, то посмотрите в зеркало. Думаю, примерно такой.
  • А как тебе такое, Илон Маск? Подражания Корану … Он милосерд: он Магомету Открыл сияющий Коран, Да притечем и мы ко свету, И да падет с очей туман. … Автор: А. С. Пушкин
  • ИНШАЛЛАХ
  • ИНШАЛЛАХ
  • Конспектируете? Одобряю.
  • Ин иш аа ак
  • Если жить в интернете лет 10, то да "информативен". А если с издёвкой и иронией, то да он самый знающий начальник чахотки, перед хуторским - который без тяжкого груза придумал себе - что его ОД предали. Но я то знаю, что это фуфлогоние тактическое.
  • В те времена , какой род выходил на лидирующие позиции, так все и назывались, а не так: сарматы исчезли, гунны пришли. Это я у какого то чувашского историка прочитал. Великое переселение народов - оно и сейчас похожее: несколько млн. русских уехало на запад, с Азии едут сюда. Только в то время в Азии жили еаропеоидные скифы, сарматы, гунны. И с названиемяни народов есть схожесть - в прошлом веке русских называли советские . Может сложиться впечатление, что русские исчезли и появился новый народ - совки, но люди то всё те же
  • Если жить в интернете лет 10, то да "информативен". А если с издёвкой и иронией, то да он самый знающий начальник чахотки, перед хуторским - который без тяжкого груза придумал себе - что его ОД предали. Но я то знаю, что это фуфлогоние тактическое.
  • По принуждению, это не великое переселение. Советскими называют в основном - официальный кремль.
  • Да. Николай Гумилев и Анна Ахматова с сыном Львом. 1915 год.
  • А по мне, П предельно ясно сказал, что он в этой теме не разбирается, для него все равно кто и кем править, главное его интересы и близлежащего окружения затронуты и он готов всех угробить. Вот и все
  • Вряд ли это некомпетентность политолохов - они пишут в рамках общей линии заданной оккупантами на постоянное принижение русских как самостоятельного субъекта вне церквей, империй, партий. У основного "электората" в любом случае память предельно коротка. Почти как в "1984". Можно им сегодня впарить одно, а завтра полностью противоположное.
  • Чтобы народу нельзя было впаривать все что угодно, народу нужна национальная элита. Пусть гонимая и недопущенная до госуправления, но тем не менее имеющая связь с народом и влияние на него. У русских увы с этим не очень хорошо.
  • А по мне, П предельно ясно сказал, что он в этой теме не разбирается, для него все равно кто и кем править, главное его интересы и близлежащего окружения затронуты и он готов всех угробить. Вот и все
  • Свои шарады предельно-ясные в своём театре абсурда в узких уголовных кругах пускай разводят. По мне, прикопать бы живьём.
  • Свои шарады предельно-ясные в своём театре абсурда в узких уголовных кругах пускай разводят. По мне, прикопать бы живьём.
  • Свои шарады предельно-ясные в своём театре абсурда в узких уголовных кругах пускай разводят.
  • он (гарант) чётко высказался что русских, как таковых не существовало - это сборная солянка из разных племён живших по соседству. Название им дала страна (а не наоборот) и т.д... То есть, -есть народы: чеченцы, дагестанцы, татары, тувинцы... и ещё есть люди с несохранившимся этносом... всех объединяет Россия. Поэтому надо быть россиянином и держаться за это.. и т.п. а не выделять себя в то чего как бы и нет (русские) ...причём казалось бы, с чего это вдруг такое выступление... нац. бунтов вроде не наблюдается... В воздухе тема витает!!
  • Чтобы народу нельзя было впаривать все что угодно, народу нужна национальная элита. Пусть гонимая и недопущенная до госуправления, но тем не менее имеющая связь с народом и влияние на него. У русских увы с этим не очень хорошо.
  • Ничего у власти не выйдет. Банально из за того, что в Р замкнутый круг. С одной стороны нужны привелегии бизнесу, но эти привилегии пересекаются с интересами чиновников, которые только и живут чтобы ограничить, а поддержка у власти только за счёт чиновников и куда ни крути но так как круг замкнут то ситуация будет только хуже. Если дадут привилегии бизнесу то взбунтуются чиновники, если продолжать поддерживать чиновников то кормовая база будет уменьшаться и со временем нечем будет платить чиновникам. И змея пожрет себя.
  • Власть держится на общаке в данном случае и в данное время
  • Мы добрых граждан позабавим И у позорного столпа Кишкой последнего попа Последнего царя удавим Эти строки приписываются А.С. Пушкину его современниками. Их не найти в официальных сборниках стихов поэта, но они всплыли в 1861 году в т.н. сборнике "Потаённой поэзии", изданным Н.П. Огаревым в Лондоне.
  • Мысль правильная, актуальная - уже, ...Да сбудется сие пророчество. Надоело-ооооооо!!!
  • Да. Николай Гумилев и Анна Ахматова с сыном Львом. 1915 год.
  • Да. Николай Гумилев и Анна Ахматова с сыном Львом. 1915 год.
  • Конспектируете? Одобряю.
  • Атилла с деньгами ,а без казны какой он Аттила?
  • Зачем спорить и что-то доказывать человеку, который не слышат ничего кроме голосов в своей голове?
  • Свирлипулькин, ты всё больше становишься похожим на бандерлог - их много, они суетливы и тупы. А Маугли был один. И он победил в итоге. https://www.youtube.com/watch?v=uPlRtohwehI
  • Он предпочитает управлять богачами, а не быть богачом.))))
  • Он предпочитает управлять богачами, а не быть богачом.))))
  • Внимательнее прочитайте "послание" Свирлипулькина. И мой ответ станет понятнее.
  • Прочитал и сразу голова заболела от него. Никогда этих двоих шизиков не читаю Васю и Костю)) Я не понимаю, что им надо и что они тут делают.
  • А мне вот интересно
  • Рекомендую фильм Люси (2014) посмотреть
  • Выйди на улицу - посмотри на наших людей. Такой и был тип.
  • Выйди на улицу - посмотри на наших людей. Такой и был тип.
  • Так я же написал - "на НАШИХ людей".
  • одно другому не противоречит.
  • Какой ты ограниченный)). Одно слово - пролетарий. Основа государства)).
  • Это центр столицы, как правило на сегодня. Из 100 тюрок, своих четыре будут.
  • русскому народу от этого не горячо, ни холодно.
  • С такими големами как ты, не событие...
  • русскому народу от этого не горячо, ни холодно.
  • 11 числа обьявят голосом сралина:"братья и сестры пенсии отменяются! все деньги пойдут на производство ракет средней дальности
  • Какой нах РСМД? На любую замануху ведетесь. Не будет никаких проблем с РСМД, есть проблемы поважнее.
  • Вот вам потомки саксов ,готов и норманнов http://www.crocerealedisavoia.org/wp-content/uploads/2016/01/aimone0002.jpg = Принц Аймон из Савойи-Аосты.Принц Йоахим из Австрии-Эсте = https://s3.scoopwhoop.com/anj/bh/59b5aa1e-6235-4f72-91de-09edaa1287cc.jpg Prince Christian of Hanover = https://1.bp.blogspot.com/-efVu82yv1gs/WXNnHSMquwI/AAAAAAAAe0Q/YM3U9iBhjPMhIMM2sBs2SEoHJXW846b9ACLcBGAs/s640/51.jpg Виконт Луис Спенсер = https://www.hellomagazine.com/imagenes/royalty/2018052248832/who-is-louis-spencer-lady-kitty-brother/0-241-566/louis-spencer-t.jpg Эрл Джордж Перси герцог Нортумберленд = https://i.dailymail.co.uk/i/pix/2016/08/13/02/372916DE00000578-3738400-image-m-78_1471050780901.jpg Пьер Казираги из Дома Гримальди является сыном принцессы Кэролайн из Ганновера.= https://www.grazia.it/content/uploads/2015/06/Principato-di-Monaco-in-festa.jpg Сакс -Кобург -Гот (саки и готы=скифы) =настоящая фамилия Виндзоров. Саксен-Кобург-Готская династия (до 1826 года — Саксен-Кобург-Заальфельдская) — ветвь Эрнестинской линии древней саксонской династии Веттинов, правившая в некоторых государствах Европы и являющаяся правящей династией в Бельгии и Великобритании.
  • Власть держится на общаке в данном случае и в данное время
  • ...не много не в тему: - Попалась статья на Лента.pу о том что бюджетные деньги (руководство республики) переводят дагестанцам воюющим в Сирии на стороне боевиков (сначала было написано конкретно, затем статью быстро подредактировали.. – поэтому без ссылки)… …как это вообще россияния умудрилась поставлять солдат на чужую войну сразу в оба противоборствующих лагеря…
  • Вот тут и происходит как говорится распутье. Одни считают что надо сохранить во чтобы ни стало империю, соответственно со всеми ее вытекающими последствиями, а другие предполагают строить нечто вне системное, автономное. Тут как говорится куда попадешь
  • Вот вам потомки саксов ,готов и норманнов http://www.crocerealedisavoia.org/wp-content/uploads/2016/01/aimone0002.jpg = Принц Аймон из Савойи-Аосты.Принц Йоахим из Австрии-Эсте = https://s3.scoopwhoop.com/anj/bh/59b5aa1e-6235-4f72-91de-09edaa1287cc.jpg Prince Christian of Hanover = https://1.bp.blogspot.com/-efVu82yv1gs/WXNnHSMquwI/AAAAAAAAe0Q/YM3U9iBhjPMhIMM2sBs2SEoHJXW846b9ACLcBGAs/s640/51.jpg Виконт Луис Спенсер = https://www.hellomagazine.com/imagenes/royalty/2018052248832/who-is-louis-spencer-lady-kitty-brother/0-241-566/louis-spencer-t.jpg Эрл Джордж Перси герцог Нортумберленд = https://i.dailymail.co.uk/i/pix/2016/08/13/02/372916DE00000578-3738400-image-m-78_1471050780901.jpg Пьер Казираги из Дома Гримальди является сыном принцессы Кэролайн из Ганновера.= https://www.grazia.it/content/uploads/2015/06/Principato-di-Monaco-in-festa.jpg Сакс -Кобург -Гот (саки и готы=скифы) =настоящая фамилия Виндзоров. Саксен-Кобург-Готская династия (до 1826 года — Саксен-Кобург-Заальфельдская) — ветвь Эрнестинской линии древней саксонской династии Веттинов, правившая в некоторых государствах Европы и являющаяся правящей династией в Бельгии и Великобритании.
  • God Aah =Ях, Ах, Аах, Иах (ег. Jˁḥ) — древнеегипетский бог Луны -https://www.youtube.com/watch?v=_Tml1oa3xW4 https://storage.kun.uz/source/1/ZxtU8gEq9lHtSiZxUiWOXis8eNGz9dm1.jpg http://www.edwardtbabinski.us/sheldon/images/aah_egyptian_god.jpg
  • ...а на предприятиях мы организовываем пункты по сбору лишних почек и прочих органов у трудящих для их обмена на китайские танки, которые помогут нам дойти до Вашингтона".
  • Зачем спорить и что-то доказывать человеку, который не слышат ничего кроме голосов в своей голове?
  • Зачем спорить и что-то доказывать человеку, который не слышат ничего кроме голосов в своей голове?
  • Мой учитель истории "покраснел бы от зависти", т.к. не обладает такими познаниями ;) Поэтому тебе вопрос, что может обозначать черный круглый плоский гравированный камень, приклеенный на стену над "иконой" с изображением Богини Исиды, под которой еще одна "икона" (не понял кто на ней изображен) на балконе, обращенные на восточную сторону - где рассвет солнца и восходит луна. Был в гостях - вышел покурить на балкон.
  • сверлилкин & пахом, 2 сапога - пара. один кирзовый другой хромовый и оба исправно (сори) гавно месят. оба сокрушительные "титаны мысли", философы по призванию. две грязные бляди гармоничный дуэт. свирлилкин - вопрос, пахом - ответ.
  • Поэтому у кремлёвских истерика началась, что они стали такие заявления делать. https://www.youtube.com/watch?v=fhicmd8J4yw
  • Вполне Русские рожи с налетом европейского лоска Ну про улицы эт ты погорячился .