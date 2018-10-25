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Доллар и договор о ракетах СМД
Доллар и договор о ракетах СМД
25/10/2018 01:04
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Обсуждение
Василий Свирлипулькин
Не подскажете - кто здесь агитирует за СССР и за коммунистов ??
Алексей Заров
Заплатить 6 центов за перевод 180 млн долларов в Ethereum. Это фантастика! А перевод 194 млн долларов в главной криптовалюте обошёлся всего лишь в 10 центов. Интересно, что ETH-транзакция на 181 млн долларов была проведена менее, чем за 24 часа. А цена аналогичной транзакции с помощью других платёжных систем достигала бы миллионов долларов. Например, сборы PayPal составили бы 5,3 млн долларов, а комиссия Western Union была бы 120 долларов с каждых 3000 долларов. https://cryptofeed.ru/news/zaplatit-6-tsentov-za-perevod-180-mln-dollarov-v-ethereum-eto-fantastika/
Алексей Заров
Заплатить 6 центов за перевод 180 млн долларов в Ethereum. Это фантастика! А перевод 194 млн долларов в главной криптовалюте обошёлся всего лишь в 10 центов. Интересно, что ETH-транзакция на 181 млн долларов была проведена менее, чем за 24 часа. А цена аналогичной транзакции с помощью других платёжных систем достигала бы миллионов долларов. Например, сборы PayPal составили бы 5,3 млн долларов, а комиссия Western Union была бы 120 долларов с каждых 3000 долларов. https://cryptofeed.ru/news/zaplatit-6-tsentov-za-perevod-180-mln-dollarov-v-ethereum-eto-fantastika/
Алексей Заров
Заплатить 6 центов за перевод 180 млн долларов в Ethereum. Это фантастика! А перевод 194 млн долларов в главной криптовалюте обошёлся всего лишь в 10 центов. Интересно, что ETH-транзакция на 181 млн долларов была проведена менее, чем за 24 часа. А цена аналогичной транзакции с помощью других платёжных систем достигала бы миллионов долларов. Например, сборы PayPal составили бы 5,3 млн долларов, а комиссия Western Union была бы 120 долларов с каждых 3000 долларов. https://cryptofeed.ru/news/zaplatit-6-tsentov-za-perevod-180-mln-dollarov-v-ethereum-eto-fantastika/
Алексей Заров
Заплатить 6 центов за перевод 180 млн долларов в Ethereum. Это фантастика! А перевод 194 млн долларов в главной криптовалюте обошёлся всего лишь в 10 центов. Интересно, что ETH-транзакция на 181 млн долларов была проведена менее, чем за 24 часа. А цена аналогичной транзакции с помощью других платёжных систем достигала бы миллионов долларов. Например, сборы PayPal составили бы 5,3 млн долларов, а комиссия Western Union была бы 120 долларов с каждых 3000 долларов. https://cryptofeed.ru/news/zaplatit-6-tsentov-za-perevod-180-mln-dollarov-v-ethereum-eto-fantastika/
Алексей Заров
Заплатить 6 центов за перевод 180 млн долларов в Ethereum. Это фантастика! А перевод 194 млн долларов в главной криптовалюте обошёлся всего лишь в 10 центов. Интересно, что ETH-транзакция на 181 млн долларов была проведена менее, чем за 24 часа. А цена аналогичной транзакции с помощью других платёжных систем достигала бы миллионов долларов. Например, сборы PayPal составили бы 5,3 млн долларов, а комиссия Western Union была бы 120 долларов с каждых 3000 долларов. https://cryptofeed.ru/news/zaplatit-6-tsentov-za-perevod-180-mln-dollarov-v-ethereum-eto-fantastika/
Алексей Заров
Заплатить 6 центов за перевод 180 млн долларов в Ethereum. Это фантастика! А перевод 194 млн долларов в главной криптовалюте обошёлся всего лишь в 10 центов. Интересно, что ETH-транзакция на 181 млн долларов была проведена менее, чем за 24 часа. А цена аналогичной транзакции с помощью других платёжных систем достигала бы миллионов долларов. Например, сборы PayPal составили бы 5,3 млн долларов, а комиссия Western Union была бы 120 долларов с каждых 3000 долларов. https://cryptofeed.ru/news/zaplatit-6-tsentov-za-perevod-180-mln-dollarov-v-ethereum-eto-fantastika/
Smailey Face
Как-то обещал, что буду иногда описывать некоторые вещи из общения в такси, так вот был немец, т.е. наш русский, но живущий в Германии. Кратко: русские там как раз и голосуют за правых, а также просвещают немчуру, как им промыли башку толерантностью. Показывал мне с телефона, какими цитатами они перекидываются, цитатами партийцев зелёных, христиан и прочих толерастов, на немецком конечно, когда переводил мне, я просто в полном ахуе был, навроде от такого "чем меньше будет немцев в Германии, тем лучшее для неё" или "надо понять их культуру, там если девушку изнасилуют, то её же забивают камнями, поэтому они убивают", там целый ворох подобных. Конечно, в Германии явно что-то намечается, если не с одной, то с другой стороны точно. Или вот его пример, когда сириец изнасиловал и убил девочку немку, у неё батя депутатос европарламента, он сказал, что мол нельзя его винить, т.к. у него просто давно не было секса.... Аут алес Ну и по нашей внутряночке народ вообще не стесняется, чем дальше, тем хлеще, уже не первый и не второй человек говорят о скрытом геноциде Русского народа и что они доведут нас до... Люди в диком напряжении сейчас, крышку сорвать может от чего угодно...
Smailey Face
наверное, также подумал сын Хрущёва... и правильно сделал
ВТО Отдел
Разве "патриот" не слелали исключительно для того, чтобы ватнику, который не когда не сможет позволить себе лэндкрузер, было на что лепить звезды, серпы-молоты, "т-34" и"на берлин!"??
Vladimir Sholkov
Не, не совсем так. Просто проблема найти хорошего врача, да и в целом хорошего специалиста. Система построена на том, что за максимально сжатые сроки выдаить побольше, не учитывает он предоставление ( как правильно сказал Карабаново) "свободного времени". Я ухожу на работу в 6.50 т.к. пробки в которых не хочется стоять, и приезжаю домой в 18.30 а иногда и в 7 из за пробок. На работе все время уделяется банальному доказаиельсту что ты не осел и как в армии ты загружен. Времени не хватает. Но когда у тебя есть круг друзей с которыми ты общаешься то через них ты находишь и нужных людей у кого лечиться и что посмотреть и т .д. "социальная сеть" как раз решает вопрос нехватки времени. С которой и борется эта власть, т.к. эта как раз сеть и является угрозой для власти как оплот автономности а следовательно оппозиции
Вит Ла
Насколько я понимаю г@вном вы называете (в переносном смысле) продукт своего труда ..Ну рукож
виктор гегельский
https://www.youtube.com/watch?v=ZeF0c_O4vb0
виктор гегельский
https://www.youtube.com/watch?v=ZeF0c_O4vb0
Алексей Заров
Заплатить 6 центов за перевод 180 млн долларов в Ethereum. Это фантастика! А перевод 194 млн долларов в главной криптовалюте обошёлся всего лишь в 10 центов. Интересно, что ETH-транзакция на 181 млн долларов была проведена менее, чем за 24 часа. А цена аналогичной транзакции с помощью других платёжных систем достигала бы миллионов долларов. Например, сборы PayPal составили бы 5,3 млн долларов, а комиссия Western Union была бы 120 долларов с каждых 3000 долларов.
Алексей Заров
"Заплатить 6 центов за перевод 180 млн долларов в Ethereum. Это фантастика! А перевод 194 млн долларов в главной криптовалюте обошёлся всего лишь в 10 центов. Интересно, что ETH-транзакция на 181 млн долларов была проведена менее, чем за 24 часа. А цена аналогичной транзакции с помощью других платёжных систем достигала бы миллионов долларов. Например, сборы PayPal составили бы 5,3 млн долларов, а комиссия Western Union была бы 120 долларов с каждых 3000 долларов" https://cryptofeed.ru/news/zaplatit-6-tsentov-za-perevod-180-mln-dollarov-v-ethereum-eto-fantastika/
7 Vetrov
Запад держится не за счёт печатания ден.знаков и производства своих товаров, а за счёт того ,что их элита правит Миром и держит в своих руках военные , финансовые и экономические рычаги в Мире. Западной элите принадлежит " банк центробанков мира" = ЦБ РФ это филиал БМР (англ. Bank for International Settlements (BIS)) в Щвейцарии , в Базеле. ЦБ РФ даже не врёт выдавая на своём официальном сайте вот такую интересную информацию. = http://www.cbr.ru/today/ms/smo/bmr_n/ Банк международных расчетов (БМР) – международная финансовая организация, а также официальный штаб центральных банков 60 стран . Выполняет особую функцию «банка центральных банков». Штаб-квартира БМР расположена в г. Базель (Швейцария).Создан в 1930 году центральными банками Англии, Бельгии, Германии, Италии, Франции, Японии и группой коммерческих банков США в целях обеспечения выплаты Германией репараций странам-победителям в Первой мировой войне. В настоящее время акционерами БМР являются 60 центральных банков в 60 стран мира , в том числе Банк России. Банк России вступил в БМР в ноябре 1996 года. Банк международных расчетов (БМР) координатор мировой экономики и главный банк в Мире .BIS работает с МВФ который им и был создан.http://honeysyokohama.com/wp-content/uploads/2018/04/international-domestic-placement-group-fresh-bank-for-international-settlements-of-international-domestic-placement-group.png https://www.youtube.com/watch?v=EN0mvwLUgMc
Василий Свирлипулькин
устраивайся поудобнее.
Роман Котов
Да таких море было. Таких и сейчас...Ой! Извиняюсь! Сейчас в РФ нахлебников нет. "Старший сказал". Как мы жили... Скучно жили. Но всё же я не проклинаю прошлое. Там мы не боялись завтрашнего дня.
Лесничий
Я велосипеды больше предпочитаю. Эти саночки ты на своём балконе сфотал?
Андерсен
У вальки мотвеевой спроси, она в теме.
Роман Котов
Хорошая передача. НО. Хотелось бы побольше фактов. Да, в европах и штатах деньги не обеспечены материально и чего? В дискуссии какой-нить засовок скажет "какие ваши доказательства" (с). Ну печатают они свои фантики, ну раздают людям. Люди то при этом жеж живут и радуются.
Роман Котов
Ну а вашингтон или лондон например скажут "ну причем тут мы и саудиты? мы типо осуждаем. ай ай ай...ты смотри...ой ой ой". Причем тут мы, мы осуждаем (скажут они).
Василий Свирлипулькин
А коровы, например, и сейчас не боятся завтрашнего дня.
Василий Свирлипулькин
специально для вас
Константин Поляков
А коровы, например, и сейчас не боятся завтрашнего дня.
Рустем Бохани
у вас его не было просто
Константин Алланд
Вот именно
Serge Rakitin
Приходит мужик в магазин "Запчасти",спрашивает: - Есть запчасти на Ниву? - Есть, что конкретно надо? -Ну, там, ....ПРОВОЛОКА, ИЗОЛЕНТА... Есть конечно. Странная у вас Нива. Запчасти от УАЗа подходят....
Алексей Огородников
наводнения в Туапсе Подробнее на РБК: https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5bd0aa939a7947704ca346d9
Slawa Russ
ничто не ново...
Роман Котов
Кстати краем уха услышал что в США свистят что это Россия нарушает договор о ядерном вооружении. Так что им там льют походу в уши.
Рустем Бохани
специально для вас
Vladimir Sholkov
Поэтому не вижу чтобы доллар упал.
Vladimir Sholkov
Поэтому не вижу чтобы доллар упал.
Василий Свирлипулькин
ну что вы. где ваш "пролетарский" юмор?
Василий Свирлипулькин
у кого он мог быть тогда? нужно жить сейчас а не вчера или завтра
Василий Свирлипулькин
**музыка кончилась а вы все танцуете** -У.Ч.
Serge Rakitin
250 лет назад Вольтер написал: "Бумажные деньги в итоге возвращаются к своей настоящей стоимости - нулю".
Валера Смирнов
Хотелось бы пожить при американском социализме и медицине чем при российской медицине и рыночной экономике.В россии большинство людей занимаются самолечением за исключением хирургии, Потому как российские врачи в основном дилетанты с купленными дипломами,а хорошие врачи не по карману многим.Да и медикаменты в аптеках на половину пустышки или плохого качества за не обоснованные цены.
Рустем Бохани
Пролетарский ? От слова " пролетел " ?
Рустем Бохани
у кого он мог быть тогда? нужно жить сейчас а не вчера или завтра
Леонид Стгромов
..всё нормально. бывает такое: когда своё родное достало, возникает потребность переключиться, подметить чужие косяки (объективные) ..сбросить пар.
Fiksik Piksel
Каргапулькин , есть такой.
Алексей Огородников
Приходит мужик в магазин "Запчасти",спрашивает: - Есть запчасти на Ниву? - Есть, что конкретно надо? -Ну, там, ....ПРОВОЛОКА, ИЗОЛЕНТА... Есть конечно. Странная у вас Нива. Запчасти от УАЗа подходят....
Рустем Бохани
как мне сказал один пожилой водитель имеющий УАЗ (буханка). он рассчитан на 40 минут боя
Евгений
Нефтяная компания, в которой когда-то работала жена, от патриотов была вынуждена отказаться, так как постоянно ломались + долго ждать зап частей. 2 года там терпеть не стали. Для только что купивших НИВУ (LADA 4X4): https://www.niva-club.net/viewtopic.php?f=21&t=6239
Рустем Бохани
Ситуация в рф похожа чем то, на описанную в "Шах-намэ" .....Богат, могуч, под грохот барабана, Вдруг тюрок к нам нагрянул из Турана. Отряды вражьи к Мерву подступили, Земля незримой сделалась от пыли. Прочел письмо, — пришла другая весть: «Всех всадников на западе не счесть, То двинулся в поход кайсар из Рума, Селенья разрушает он угрюмо». Пришли войска из множества земель: Хазары потрясали Ардабель, А копьеносные аравитяне Неслись, добыче радуясь заране. Достигли полчища реки Евфрат. Казалось, что побил жестокий град Луга, сады, возделанные нивы, Увял и омрачился край счастливый. Сказали воеводы: «Мудрый шах! Ты всемогущ, а мы — ничтожный прах. Что в силах высказать наш слабый разум? Мы можем подчиняться лишь приказам. Всеведающий шах! Вступив в сраженье, Мы нанесем хазарам пораженье, А если волю нам напрячь и ум, То победить мы можем гордый Рум, Не так уже твои дружины слабы, И в страхе побегут от них арабы, Но если турок двинулся на рать, Нам трудно за Джейхун его прогнать. Он грабит земледельцев, горожан, — Нам угрожает гибелью Туран."
Алексей
Разве "патриот" не слелали исключительно для того, чтобы ватнику, который никогда не сможет позволить себе лэндкрузер, было на что лепить звезды, серпы-молоты, "т-34" и"на берлин!"??
Роман Котов
ну объяснили же что запад неконкурентноспособен. Нахрен он в этом мире не нужОн. Никто не будет покупать в мире западные продукты по причине их высокой стоимости. И держится он за счет печатания ден.знаков. В РФ тоже было всё прекрасно у буржуев до февраля 1917года. Еще раз. Представь себе что ты человек мира и у тебя есть выбор купить где угодно. Что ты купишь (за свои деньги) такого на западе или в сша, что не купишь в азии или в китае с россией?
Николай Толубаев
Интересно кто из Россиянсской квази элиты обеспокоен обострением отношений с США? Кто из них связывает своё будущее с этой страной? Я не верю в их ныряние , всё это представление. Сам же ВК говорил, что если запад решит снести этот режим в РФ, то они это сделают в два счёта без войны. А уничтожать стану зачем им? Колония исправно поставляет ресурсы, деньги и людей.
Роман Котов
ну да. потому что врачи убежали вприпрыжку туда, где им больше платят (т.е. в сша).
Вит Ла
Я бы купил крузак. Нужна была машина 4wd , плюс проходимый и высокий, плюс чтоб был пикап. И новый. Почему новый? Потому что неизвестно кем был прежний владелец, как бы не вбухать ту же цену на вечный ремонт, т.к. зная здешних мастеров у которых одно а другое меняется а оно по прежнему летит. И выбор пал между Митсубиси л200 и уаз пикап. Разница в 2 лямах. Митсубиси хорошая машина современная, но т.к. есть в наличии маленькая машинка, то разница в 2 ляма сыграла в пользу УАЗа, и багажник побольше . Только где не прикоснись к уазу всюду косяк. По ощущению было такое, как в постановке Райкина, где ему шиши костюм, только тут собирали авто
Роман Котов
Вы не боялись потому что не знали ничего о нем. Как муравьи, которые не боятся человека потому что не знают что он может на них наступить. Бараны идущие на убой тоже небось не боятся. Они же не знают что их собираются резать (если не знают).
Роман Котов
Автомобили просто не качественные. Потому как нет на заводе человека, отвечающего за качество авто. Как например в телевизорах японских. Встаёт директор и говорит "я отвечаю за качество!".
Роман Котов
Россиянская илитка и не должна думать о стране. Они думают о чем и должны (о насте-рыбке там или других девицах ну и еще о чем-то там о своём).
Yury Safonov
Это лепят на фольксвагены :)
Василий Свирлипулькин
вам видней
Василий Свирлипулькин
Теперь узнали. И зря не боялись. Этт точно.
Василий Свирлипулькин
Таки живём. И тогда жили. И в каменном веке жили люди. И в бронзовом.... Не поверишь... В каменном - тоже жили! И никто не проклинал свою прошлую жизнь.
Андерсен
Это вялый аргумент. Позитив социальный, но кормушка недр разбазаривается за позитивчик- виллу и гостиницы. Как только в очередь зависимости построить так называемую ивропу, то всё, ночные джунгли обеспеченны ивропе.
Maxim Egorov
А чего это 200-й крузак, почему не гелендваген или лексус? Выкиньте из цены иномарки пошлины и сравните ура-поцреот с корейцами или китайцами например.
Sl. Ru
**музыка кончилась а вы все танцуете** -У.Ч.
Вит Ла
Ну вот , сразу хвостом замахали Нацреоты все такие ?.Мне вот например больше Круизер нравится за 100 уе .
vto re
Текущая ситуация напоминает шахматную рокировку, т.е. когда вроде бы устоявшаяся ситуация противостояния в центре поля внезапно меняется в результате замены короля на фигуру более сильную и менее ценную. Король переходит на левый или правый фланг под защиту этой фигуры (рокировка с ладьей - аналог революции или внезапная смена ключевого действующего лица) и дальнейшее месилово временно ведется уже без объявления шаха "королю". И как в шахматах победа достигается блокированием ключевой фигуры шахматиста, т.е. "короля" кукловода, когда он не может предпринять никаких дальнейших шагов. Поэтому, если смотреть исторически используя английский и французский опыт: в ближайшей перспективе в РФ происходит обратная рокировка слева-направо и на арену выходит король или царь - "император освободитель от бесовского ига" и это точно не человек текущей системы сформировавшейся после рокировки справа-налево, т.е. сепаратного брестского мира - смысл которой: мы им "золото", а они нам листву зеленого "хрена". Кстати в 17 году была прямая рокировка царя - справа-налево. В результате чего, право сражаться с фигурами-куклами "партнера" предоставилии большевикам при этим король избежал череды "шахов" - потери репутации кукловода как плохого игрока, т.к. он вродебы уже не при делах - отдыхает и набирается моральных сил за спиной левой ладьи. Пока левая ладья двигает коней. Да, после предстоящей рокировки мы им "хрен" - они нам "золото". Все права на эту "технологию" принадлежат Шаху Ахмату.
Рустем Бохани
вам видней
Рустем Бохани
из прошлой жизни делают выводы
Dexter
..всё нормально. бывает такое: когда своё родное достало, возникает потребность переключиться, подметить чужие косяки (объективные) ..сбросить пар.
Serge Rakitin
А что лучше - кусок г@на бесплатно, или 100 грамм чёрной икры за 5000 рублей?
Dexter
...интересная заставка к передаче :))
Иван Грозный
Думаю , что америкосы будут биться за доллар до последнего, да и конкурентов у них особо нету, еврозону элементарно разрушат выбив из нее Италию и Испанию находящиеся на грани банкротства, Китай тоже легко вышибить из игры за пару месяцев, блокировав поставку нефти и газа , редкоземельных металлов и западных технологий, которое Трамп и Ко сейчас осуществляет, кроме этого я думаю, что большая часть китайской элитки уже куплена амерами, про экономику РФ -ии я вообще молчу , любое падение нефти до $30 или блокировка ее экспорта приведет РФ-ию к ее коллапсу.
Леонид Стгромов
Согласен
Vladimir Sholkov
Вроде датчики открытия дверей есть, а не все подключены к сети, вроде замок для задних сидений есть, а не закрывается. Вроде машина едет, но одно мучение с переключении передач и разгоном. Но машина едет и сугробы и грязь проезжает.
Vladimir Sholkov
Вроде датчики открытия дверей есть, а не все подключены к сети, вроде замок для задних сидений есть, а не закрывается. Вроде машина едет, но одно мучение с переключении передач и разгоном. Но машина едет и сугробы и грязь проезжает.
Иван Грозный
Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева предложила заблокировать сайты и мобильные приложения для знакомств. Об этом сообщает агентство городских новостей ....маразм крепчал...
Vladimir Sholkov
Тут думаю вопрос немного в другом, а есть ли у мира ещё где то запасы в кладовой, чтобы они не приступили всерьез к Р. Есть просто ощущение такое да Р мешает т.к. все больше приобретает как не парадоксально это звучит экстремистский характер. Так вот есть ли у них варианты чтобы не уничтожать Р. ? Могут они приняться за Китай как альтернатива? Не думаю. Китай торгует, и несмотря на все даёт имущим тех стран на себе наварится. Ведь парадокс с яйфоном кавк раз том и состоит что его собирают в Китае, но стоит при этом дороже . Северная Корея? Возможно но судя по сему ее существование это лишь подпись на бумаги, квази государство. Ядерное оружие , ракеты это ничто, когда достаточно блокировать поставки продовольствия и ширпортреба, полная автономия и стране капец. Какие ещё остаются страны? По мне ещё остаётся Африка и апрельские страны. Как не парадоксально это звучит. Но арабские страны лояльны и на все пойдут чтобы продать нефть. Ещё остаётся Украина, но это разменная монета. Как плацдарм для удара, только ещё не уустановились споры кому там ставить своим наместником. Порош это явление временное. И думаю он и сам это понимает. Просто думаю тут палкИ друг другу ставят все окружающие ее страны и никто не хочет отдавать своего куска
Алексей
Зачем крайности? Есть промежуточные японские и корейские варианты, дешевле по цене чем крузак, и качественнее чем патриот.
7 Vetrov
Илон Маск вражина не пройдет ! Слава России!!! Наша непобедимая армия будет патриотически глушить глобальный бесплатный буржуинский интернет для всего Мира Starlink .Согласно данным источника, «глушилка» сигналов, скорее всего, будет находиться в Арктике, а некоторые элементы, входящие в ее состав, уже проходят испытания и, по словам специалиста военного ведомства, успели продемонстрировать «отличные результаты». Напомним, Starlink – это инновационный враждебный проект враждебного Запада , представляющий собой группу коммуникационных вражеских спутников , которые посредством подрывных технологии мобильной спутниковой связи уже к концу следующего года могут без нашего дозволения обеспечить бесплатным бесперебойным доступом к интернету всех жителей планеты, полностью по наглому охватив покрытием всю поверхность Земли. Над разработкой этого сверхнаглого проекта трудился враг №1 нашей родины =рукожопый - инженер, неудачник-изобретатель, сооснователь-барыга Tesla Илон Маск и учредитель вражеской компании WorldVu Satellites Ltd. мерзавец и пройдоха Грег Уайлер. Слава России!!Враг не пройдёт!!! https://user.vse42.ru/files/P_S800x453q80/Wnone/ui-5b7d1f53213c45.35323657.jpeg
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